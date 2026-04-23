إن المظاهرات التي نشرت في الصحافة الإسرائيلية عن السرقة التي ارتكبها الجنود في المنازل والمتاجر في جنوب لبنان تثبط النقاش. لم تعد تصف حادثًا منفردًا، ولكنها ممارسة تم تقديمها على أنها مرئية ومتكررة ودون عوائق. وأفيد بأن الدراجات النارية والتلفزيون والسجاد واللوحات والأثاث والأصناف المنزلية قد نقلت إلى أماكن محظورة جزئياً العودة إليها. وضعت في أعقاب غزة، صور الجنود مع ملابس النساء، مطابخ لبنانية استثمرت وقضية ديبل، هذا التسلسل يزيد من إضعاف قصة جيش مثالي.
