اتفاق الاتحاد الأوروبي – الإسرائيلي: بروكسل تحت الضغط

The pressure no longer comes only from NGOs, demonstrations or parliamentary groups. وهو الآن يحتل المرتبة بين صفوف الدبلوماسية الأوروبية السابقة. وقد دعا أكثر من 350 من المسؤولين السابقين في الاتحاد ودوله الأعضاء إلى تعليق اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار أن الإبقاء على الإطار الحالي لم يعد متوافقا مع المبادئ التي تدعي بروكسل الدفاع عنها في ميدان حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الدولي. ويغير الطلب نبرة المناقشة. لأنه لا يأتي من تيار سياسي واحد. لأنه يأتي من وزراء سابقين وسفراء سابقين ومسؤولين أوروبيين سابقين وشخصيات تجسد منذ وقت طويل السياسة الخارجية للقارة ولأنه يضع الاتحاد في مواجهة مسألة التماسك التي تزداد صعوبة تجنبها.

وتعطي قائمة الموقعين وحدها مقياس المبادرة. It includes Josep Borrell, former High Representative of the Union for Foreign Affairs and former Spanish Foreign Minister, Margot Wallström, former Swedish Foreign Minister and former Vice-President of the European Commission, Hans Blix, former Head of Swedish Diplomacy and former Director General of the IAEA, Jan Eliasson, former Swedish Foreign Minister and former Deputy Secretary General of the UN, Mogens Lyktoft, former Danish Foreign Minister and The document also identifies former senior officials of the European External Action Service and the Commission, including Alain Le Roy, Christian Leffler, Peter Zangl and Paraskevi Michou, as well as dozens of former French, German, Italian, Spanish, Belgian, Swedish or Danish Ambassadors.

رسالتهم مباشرة ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل الاحتجاج بشرط حقوق الإنسان في اتفاق الرابطة دون أن تترتب عليه عواقب سياسية. وبالنسبة لهؤلاء القادة السابقين، فإن استمرار الحرب في غزة، والتدهور الإنساني، والاستعمار في الضفة الغربية، والعنف الذي يمارسه المستوطنون، وعدم وجود استجابة أوروبية للملاحظات التي أُبديت في بروكسل، قد أحدث تناقضا بات واضحا للغاية. ولم يعد اتفاق الرابطة يبدو مجرد إطار تجاري أو تقني. ويصبح رمزا لعلاقة متميزة يحتفظ بها الاتحاد رغم أنه يعترف في حد ذاته بانتهاكات خطيرة للمبادئ المكرسة في معاهداته وفي شراكاته الخارجية.

من هم الموقعون ولماذا يزن استئنافهم

ولعل أهم عنصر في هذه الرسالة هو أن وجودها أقل من طبيعة الذين وقعوها. وفي المناقشات الأوروبية، أدت المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية منذ وقت طويل إلى الانقسامات السياسية والإيديولوجية والوطنية. ولذلك يمكن للمرء أن يتوقع من المسؤولين المنتخبين اليساريين، والمنظمات غير الحكومية الإنسانية، أو الجماعات القانونية، أن يطالبوا بوقف الاتفاق. ولكن الأثر يختلف عندما يقدم الطلب وزراء خارجية سابقون ومفوضون أوروبيون سابقون وسفراء سابقون في الاتحاد الأوروبي ومسؤولون تنفيذيون سابقون في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وهي ليست جهات فاعلة خارج آلية بروكسل. وهم أشخاص يعرفون بدقة الحدود القانونية، وتردد الدول الأعضاء، والوزن الدبلوماسي لمثل هذه اللفتة.

اسم (جوسب بوريل) يركّز جزءًا من هذا البعد السياسي وخلال فترة ولايته على رأس الدبلوماسية الأوروبية، كثيرا ما يجسد صوت الاتحاد الأقوى على احترام القانون الدولي في الشرق الأوسط، بينما يتنافس مع الشعب الداخلية في السبع والعشرين. ووجودها بين الموقعين يعني أن جزءا من مركز صنع القرار الأوروبي السابق لم يعد يؤمن بفعالية لغة الإنذار وحدها. وبرفقته شخصيات ذات خبرة مثل مارغوت والستروم وهانس بليكس وجان إلياسون، أي صور مرتبطة بالدبلوماسية المتعددة الأطراف ونزع السلاح والوساطة والمؤسسات الدولية. وتدخلهم يُعطي النداء أقل جاذبية من النبرة الاستراتيجية. وهي تقترح، من وجهة نظر الممارسين الحكوميين والمؤسسيين السابقين، أن تكون تكلفة الوضع الراهن أعلى من التكلفة السياسية لتدابير التعليق.

تكوين القائمة يقول شيئاً آخر وهو لا يستند إلى بلد واحد أو إلى حساسية واحدة. ويأتي الموقعون من الجهاز الأوروبي نفسه، ولكن أيضا من طائفة واسعة من الدبلوماسية الوطنية. There are former French Ambassadors such as Bruno Aubert, Denis Bauchard, Stéphane Gompertz, Christine Robichon or Nada Yafi, former German diplomats such as Bernd Erbel or Hansjörg Haber, former Italian officials such as Ferdinando Nelli Feroci and Lorenzo Angeloni, as well as many former Spanish, Belgian, Irish, Danish and Swedish representatives. هذا التشتت الجغرافي يحسب. وهو يبين أن انتقاد الإطار الحالي لم يعد مسألة تتعلق بعواصم معزولة قليلة. وفاز بجزء كبير من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي السابق.

اتفاق الرابطة في قلب العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

ولفهم نطاق هذا الطلب، من الضروري العودة إلى ما هو اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ودخل حيز النفاذ في عام 2000 ويشكل الهيكل العام للعلاقة الثنائية. وهو يوفر إطارا للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والاجتماعي وجزءا من الإطار التجاري والمؤسسي بين الجانبين. ولذلك فإن المخاطر ليست هامشية. ومن شأن تعليق هذا الاتفاق، ولو جزئيا، أن يكون بمثابة الإشارة إلى أن العلاقة لا يمكن أن تستمر كما لو كان الشريك المعني لا يزال يحترم الظروف السياسية الأساسية التي يستند إليها.

فالمادة 2 من هذا الاتفاق هي محور الخلاف برمته. وهو ينص على أن العلاقات بين الأطراف وجميع أحكام الاتفاق يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تشكل عنصرا أساسيا في المعاهدة. هذه المعادلة ليس لها أي شيء ومن المفترض على وجه التحديد تمكين الاتحاد من وضع عمق شراكاته الخارجية على المعايير السياسية الدنيا. ومنذ فترة طويلة، تم الاحتجاج بهذا الشرط أساسا في المناقشات، دون أن يؤدي ذلك إلى تحد أمامي للإطار الأوروبي – الإسرائيلي. ما يتغير اليوم هو أن الانتقادات لم تعد تركز فقط على وجود الشرط، ولكن على عدم قدرة الاتحاد على إعطاء مفعول حقيقي عندما يكون الشريك المستهدف حساسا سياسيا.

وهذا هو السبب في أن القادة الأوروبيين السابقين قد استهدفوا هذا الصك تحديدا. وهم لا يطلبون فقط إدانة أخلاقية إضافية. يهاجمون مركز جاذبية العلاقة وهي، في رسالتها، لا تدعو فقط إلى تعليق الاتفاق، كليا أو جزئيا، بل أيضا إلى حظر التجارة مع المستوطنات، ووقف تبادل السلع العسكرية مع إسرائيل، وتعليق المشاركة الإسرائيلية في البرامج الأوروبية، وتمديد الجزاءات وحظر التأشيرات المفروضة على الضالعين في قمع الفلسطينيين وفي انتهاكات القانون الدولي. المجموعة تضع استراتيجية للمشروطية الحقيقية وبعبارة أخرى، استراتيجية يستخدم فيها الاتحاد في نهاية المطاف وزنه الاقتصادي والتنظيمي والمؤسسي لترجمة مبادئه إلى إجراءات.

بروكسل لم تعد في حالة الجهل، ولكن في التحكيم

ومن أكثر النقاط حساسية في هذه الحالة أن الاتحاد لا يمكن أن يتخلف عن فكرة الافتقار إلى المعلومات أو عدم التقييم. وفي حزيران/يونيه 2025، أجرى الممثل السامي استعراضا لامتثال إسرائيل للمادة 2 من الاتفاق بدعم من أغلبية الدول الأعضاء. ووفقاً للرد الرسمي الذي نشرته بعد ذلك دائرة العمل الخارجي الأوروبية، خلص الاستعراض إلى وجود مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها. هذا الممر حاسم وهي لا تأتي من محفل متشدد أو ولاية خارجية. إنها تأتي من الآلة الأوروبية

وقد أدى ذلك الاستنتاج إلى تغيير النقاش. وبعدها، لم تعد المشكلة هي ما إذا كان الاتحاد سيوافق على فتح عينيه. The problem became: what does it do after recognizing the existence of serious evidence of non-compliance with the essential clause of its own agreement? وهذا هو المكان الذي اتخذت فيه انتقادات المعيار المزدوج كثافة جديدة. وبالنسبة للموقعين على الرسالة، لم يعد التقاعس الأوروبي حكيما أو تدريجيا. يصبح متناقضاً وهو يغذي فكرة أن أحكام القانون الدولي والمشروطية تُعبأ بحزم في بعض الحالات، ولكن تُدار بضبط شديد عندما يكون الشريك المستهدف إسرائيل.

وقد عززت النصوص التي اعتمدتها المؤسسات الأوروبية منذ ذلك الحين هذا التشويش. وأعرب رؤساء دول وحكومات الاتحاد، في استنتاجاتهم المؤرخة 19 آذار/مارس 2026، عن استيائهم من استمرار حالة إنسانية " خطيرة " في غزة، ودعوا إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق، وذكّروا بالالتزام بحماية المدنيين، وأدانوا بشدة الإجراءات الانفرادية الرامية إلى توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما شجبوا تزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ودعوا إلى مواصلة العمل على اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات الداعمة لهم. وتبين هذه الصيغ أن اللغة الأوروبية أصبحت أكثر صرامة بكثير. ولكنهم يزيدون أيضا من الضغط على القادة، لأن التشخيص الأكثر حدة، كلما كان من الأصعب تبرير عدم اتخاذ إجراء بشأن اتفاق الارتباط.

The grievance of the double standard settles at the heart of the debate

والمصطلح المزدوج ليس جديدا في المناقشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأوروبية. والمتغير هو أنه لم يعد يصوغه فقط مراقبون خارجيون أو حكومات بلدان الجنوب أو المنظمات المناصرة للفلسطينيين. وقد استولى عليها الآن صراحة المسؤولون الأوروبيون السابقون أنفسهم. وفي رسالتهم، يعتقدون أن عدم اتخاذ الاتحاد حتى مجموعة محدودة من التدابير في عام 2025 في مواجهة السلوك الإسرائيلي في غزة كان متصورا دوليا، كمثال على القانون والجزاءات الانتقائية.

وبالنسبة للاتحاد، فإن هذا الاتهام متآكل بشكل خاص. وما فتئت بروكسل تسعى منذ سنوات إلى تقديم نفسها كسلطة معيارية ملتزمة بالتعددية والقانون الدولي والمشروطية الديمقراطية. وهذه الهوية جزء من علامتها الجغرافية السياسية. ولكنه يفترض أن القواعد المتقدمة تنطبق أيضا عندما يصبح تطبيقها مكلفا سياسيا. وإذا كان الاتحاد يدافع عن حماية المدنيين، ويدين الاستعمار، ويعيد تأكيد مركزية القانون الإنساني، ويشير إلى أن حقوق الإنسان عنصر أساسي من عناصر اتفاقاته، دون تغيير أي شيء في علاقته مع إسرائيل، فإنها تعرض ضعفها. ويوضح التقرير، على وجه أدق، أن صكوكه المعيارية لا تقتصر على القوانين أو الإجراءات فحسب، بل تتجلى في إرادته السياسية.

ويصبح هذا الانتقادات أكثر انتشارا لأن المناقشة لم تعد تقتصر على عدد قليل من الدوائر الدبلوماسية. مبادرة مواطنين أوروبيين تدعو للتعليق الكامل لاتفاق الرابطة قد تجاوزت بالفعل 500،000 توقيع في نهاية مارس، وفقاً للرسالة الإخبارية الرسمية لمبادرة المواطنين الأوروبيين. ولا تنشئ هذه النتيجة في حد ذاتها التزاما تلقائيا بتعليق الاتفاق. لكنه أشار إلى أن هذه المسألة قد دخلت حيزاً عاماً أوروبياً في شكل مؤسسي معترف به. ولذلك لم يعد الموضوع هامشيا. وقد أصبح من الممكن قياسه وتنظيمه وأكثر تكلفة من الناحية السياسية تجاهله.

لماذا لا يزال الاتحاد يتردد في الدخول

وعلى الرغم من هذا الضغط، يظل تعليق اتفاق الرابطة صعبا سياسيا. أولا، لأنه سيؤثر على إطار الهيكل الأساسي للعلاقة بين الاتحاد وإسرائيل. ثانيا، لأن هذا القرار يعني التغلب على الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء. وما فتئت بعض البلدان تضغط منذ وقت طويل على خط أقوى بشأن احترام القانون الإنساني الدولي والاستعمار. ويفضّل آخرون الحفاظ على الحوار، ويخشىون حدوث عطل دبلوماسي أوسع، أو يشعرون بأن التعليق سيكون له أثر عكسي إذا ما أريد له أن يغلق قنوات لا تزال تعتبر مفيدة.

هذا التردد ليس إيديولوجياً فحسب وهو مرتبط أيضا بطبيعة السياسة الخارجية الأوروبية ذاتها. ويمكن للاتحاد أن يعتمد الجزاءات والقيود وتدابير الامتثال. ولكنه كثيرا ما يفعل ذلك بعد حلول توفيقية طويلة وصعبة ومكلفة سياسيا. وفي إسرائيل، تزداد هذه الصعوبات وضوحا بسبب التاريخ، والأرصدة الداخلية في عدة دول أعضاء، وحساسية هذه المسألة للعلاقات عبر المحيط الأطلسي. ولهذا السبب اختار الموقعون على الرسالة عدم قصر دعوتهم على تعليق كامل فوري. وهي تترك الباب مفتوحاً لإمكانية التعليق الجزئي أو المتخرج من أجل توسيع نطاق القرارات الممكنة وجعل رفض أي إجراء ملموس أكثر تكلفة.

وسيدرس في هذا السياق الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين، المقرر عقده في 21 نيسان/أبريل في لكسمبرغ. إن الشرق الأوسط مدرج في جدول أعماله، ويرتبط بأحدث التطورات في الحرب وآثارها الإقليمية. وهذا لا يعني اتخاذ قرار بشأن اتفاق الرابطة في هذه المناسبة وحدها. لكن التقويم السياسي يلعب ضد الغضب وقد اختار مسؤولون أوروبيون سابقون أن يتدخلوا قبل تسلسل لا يمكن أن يتظاهر السبعة والعشرون بعدم وجود سلطة أو وثائق أو سياق لمعالجة هذه المسألة. والهدف منها واضح: تحويل إحراج واسع النطاق إلى تحكيم سياسي مفترض.

A question of consistency even more than of procedure

وفي الأساس، تتجاوز هذه القضية الحالة الإسرائيلية وحدها. وهو يثير مسألة التماسك فيما يريد الاتحاد أن يكون في العالم. وإذا رأت أن احترام حقوق الإنسان عنصر أساسي من عناصر اتفاقاتها، إذا رأت أن الحالة في غزة كارثية، إذا كانت تدين الاستعمار، وإذا قبلت بأن هناك دلائل على حدوث انتهاك للمادة 2، فإن الوضع الراهن يتوقف عن كونه موقفا محايدا. ويصبح القرار نفسه قرارا سياسيا، تترتب عليه تكلفة المصداقية.

وهذا هو المكان الذي تكتسب فيه دعوة 358 موقعا قوتها. وهو لا يضمن أن يتم التعليق بسرعة. ولا يكفي وحده تغيير غالبية الدول الأعضاء. لكنه يسحب جزء من ثغراته المعتادة في بروكسل ولم يعد بوسع المؤسسات أن تقول إن أشد الناشطين أو المعارضين هم الذين يطلبون الانفصال. كما أنهم لا يستطيعون أن يجادلوا بأن النقاش سيجرى من جانب جهات فاعلة بعيدة عن القيود الدبلوماسية. وفي هذه المرة، يأتي التحقيق من وزراء سابقين، وسفراء سابقين، ومفوضين سابقين، ومسؤولين كبار سابقين مارسوا أنفسهم فن التسوية الأوروبية.

ربما الأكثر حساسية لبروكسل هنا وعندما يصدر النقد من الخارج، يمكن احتواؤه أو إعادة تنصيبه أو الإشارة إليه في المواقف المبدئية. وعندما يتعلق الأمر بالعالم الدبلوماسي الأوروبي، يتطلب استجابة على أرض الواقع للتماسك المؤسسي. هذا بالضبط ما تفعله هذه الرسالة ويسأل أيضا القادة الأوروبيين عن رأيهم في الحالة، ولكن ما هم على استعداد للقيام به مع السلطة التي لديهم بالفعل. وهذه طريقة أخرى لطرح مسألة اتفاق الرابطة. ولا كملف تقني لكن كدليل على الحقيقة حول قدرة الاتحاد على إتباع مبادئه في عمل سياسي محدد