اتفاق الاتحاد الأوروبي – الإسرائيلي: كيف يمكن للاتحاد أن يطعن فيه، ولماذا يظل منقسما

وبعد الضربات الإسرائيلية الهائلة على لبنان، عادت المناقشة بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي – إسرائيل إلى الظهور بقوة. وتعتقد باريس أنه يمكن إعادة فتح باب المناقشة بشأن التعليق. وتوضح روما النبرة وتدعو إلى استعراض الإطار السياسي الأوروبي. ومدريد، من جانبه، يدعو صراحة إلى وقف التنفيذ. ولكن بين الإهانة الدبلوماسية والتحدي الفعال للاتفاق، فإن الطريق طويل ومدون، وفوق كل شيء، تعوقه الانقسامات بين الدول الأعضاء.

A political and commercial agreement, but also a legal lever

ولا يقتصر اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2000، على التجارة. وهو يشكل إطار العلاقات بين الجانبين: الحوار السياسي، والمبادلات الاقتصادية، والتعاون التقني، وبرامج البحوث، والإطار المؤسسي الدائم. النقطة الأكثر حساسية هيالمادة 2التي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطيةالعنصر الأساسيof the Agreement. This means that, in theory, the EU may consider that a serious breach of these principles undermines the very basis of the partnership.

وهذا هو بالضبط ما يفسر عودة القضية إلى السطح. وفي أيار/مايو 2025، أيدت 17 دولة من بين 27 دولة عضوا الشروع في استعراض الاتفاق بموجب المادة 2. وبعد ذلك، في حزيران/يونيه 2025، خلص فحص أوروبي إلى أنالمؤشراتانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب هذا الاتفاق. ولذلك لم تعد المناقشة نظرية: فقد تجاوزت بالفعل عتبة الامتحانات القانونية والدبلوماسية.

وهذا هو أكثر النقاط سوءا في المناقشة الأوروبية. ولا يؤدي تعليق الاتفاق إلى صدمة دبلوماسية أو إلى إعلان سياسي واحد. وهناك إجراء ينص عليه النص نفسه وقانون الاتحاد.

الخطوة الأولى هيالاستعراض1 – تطلب دولة أو أكثر من الدول الأعضاء إلى الاتحاد أن يتحقق مما إذا كانت إسرائيل لا تزال تمتثل للمادة 2. وقد بدأت هذه الآلية في عام 2025. وفي هذه المرحلة، لا يوافق الاتحاد بعد على ذلك: فهو يقرر سياسيا وقانونيا ما إذا كانت هناك حالة انتهاك خطير.

تستند المرحلة الثانية إلىالمادة 79وفي كثير من الأحيان، لم يُذكر الاتفاق إلا على نحو حاسم من المادة 2. وينص شرط عدم التنفيذ هذا على أنه في حالة حدوث انتهاك جسيم، يقوم الطرف الذي يعتبر نفسه متضرراً، من حيث المبدأ، بإحالة القضية إلى المحكمةمجلس الاتحاد الأوروبي – الإسرائيليمن أجل السماح بإجراء استعراض شامل والسعي إلى إيجاد حل يقبله الطرفان. بمعنى آخر، المنطق الطبيعي هومشاورات مسبقة.

وتجري المرحلة الثالثة إذا فشلت هذه المشاورات، أو إذا رأى الاتحاد أن هناكحالات الطوارئ الخاصةوفي هذه الحالة، يجوز لها أن تعتمدالتدابير المناسبةويمكن التخرج من هذه التدابير: تجميد الحوار السياسي، والقيود المحددة الهدف، وتعليق بعض المزايا التجارية، واستبعاد برامج مثل هوريزون، أو، كملاذ أخير، تعليق الاتفاق على نطاق أوسع. وينص النص أيضا على ضرورة إيلاء الأولوية للتدابير التي لا تقلل من شأن الأداء العام للاتفاق. يعني شيئاً بسيطاً في القانونيُقصد بالتعليق الإجمالي كملاذ أخيرليس كخطوة أولى

من يقرر حقاً؟

قلب القرار يكمن فيمجلس الاتحاد الأوروبيوفقاً لتحليلات البرلمان الأوروبي، تعليق الإتفاقية الدولية من قبل الاتحاد الأوروبي مسألةالمادة 218(9)بناء على اقتراح من اللجنة أو الممثل السامي للشؤون الخارجية، حسب المجالات المعنية. لكن من أجلاتفاقات الرابطة..المادة 218(8)ينص على أن يتصرف المجلس من حيث المبدأبالإجماعإنه القفل الرئيسي

وبعبارة ملموسة، يعني هذا أنهالتعليق الكاملويتطلب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من الناحية العملية27 دولة عضواحكومه واحده فقط تستطيع ان تغلق This makes it very politically difficult to break the current framework completely.

من ناحية أخرىالتدابير الجزئيةوالحالة أكثر مرونة. دراسة البرلمان الأوروبي توضح أن بعض الجوانب قد تقع ضمنالأغلبية المؤهلةولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتجارة أو التعاون القطاعي، في حين أن مجالات أخرى، مثل تعليق الحوار السياسي، ستظل خاضعة للإجماع. وهذا هو السبب في أن السيناريو الأكثر مصداقية في بروكسل ليس بالضرورة هو التوقيف الكامل الفوري، بل هو سيناريو الإيقاف الكامل.التحات التدريجيبعض جوانب العلاقة مع إسرائيل.

لماذا الإضرابات على لبنان تستأنف القضية

The file was not closed since Gaza. وهو الآن يستقل الجبهة اللبنانية. وفي أعقاب التفجيرات الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان، رأت الدبلوماسية الفرنسية أنه بالنظر إلى خطورة الحالة في لبنان والضفة الغربية، يمكن إعادة فتح باب المناقشة بشأن تعليق اتفاق الرابطة. ولذلك لم تطلب فرنسا رسميا التعليق الفوري في هذه المرحلة؛ إلا أنها حرّكت بوضوح الستار السياسي عن طريق ربط التطورات في لبنان صراحة بالمناقشة الأوروبية بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي – الإسرائيلي.

ذهبت إسبانيا أبعد من ذلك. مدريد دعت صراحة إلىالتعليقاتفاق الرابطة مع إسرائيل. ويتمشى هذا الموقف مع الخط الذي دعا إليه بيدرو سانشيز منذ عام 2025، والذي كان من أصعب موقف في الاتحاد تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وقد شدّدت إيطاليا، من جانبها، نبرتها إلى حد كبير في أعقاب الحوادث التي شملت اليونيفيل وتدهور الحالة في لبنان. واستدعت روما السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على قافلة إيطالية تابعة للأمم المتحدة في لبنان، في حين تنكر انتهاكا للقرار 1701. ولكن يجب أن نكون دقيقين: وهذا لا يعني تلقائيا أن إيطاليا قد دخلت معسكر التعليق. وحتى الآن، ظلت على جانب الولايات التي تحبذ الولاياتالاستعراضأو للحفاظ على الحوار، دون دعم رسمي لكسر الاتفاق على الصعيد العالمي.

لمن، من ضده؟

وأصبح الانقسام الأول واضحا وقت إجراء التصويت في أيار/مايو 2025 على بدء الاستعراض. وشملت الدعم ما يلي:إسبانيا، آيرلندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد، فرنسا، لكسمبرغوبعد ذلك انضمت دول أخرى إلى هذه النواة الأولى التي بلغت عتبة17 بلدا من أصل 27 بلدالطرح استعراض المادة 2 رسمياً.

ومن ناحية أخرى، كانت عدة بلدان عدائية أو مترددة جدا في القيام بذلك، بما في ذلك ما يلي:ألمانيا، بلغاريا، إيطاليا، الجمهورية التشيكية، قبرص، كرواتيا، ليتوانيا، هنغاريا، اليونانبينما بقي آخرون أكثر حذرا. وهذا التوزيع أساسي لأنه يبين أن أوروبا ليست مقسمة بين كتلتين متجانستين تماما، بل بين عدة دوائر: أولئك الذين يريدون أن يسرعوا، وأولئك الذين يقبلون الامتحان ولكن ليس التمزق، وأولئك الذين يرفضون أي استجواب جوهري للشراكة مع إسرائيل.

علىالتعليقوعلى هذا النحو، يظل الجانب المفضّل أصغر. يشار عموما إلى البلدان التي يحتمل أن تنظر في تعليق الاتفاق كليا أو جزئيا على أنهإسبانيا، وأيرلندا، والدانمرك، والسويد، وهولندافي المقابلهنغاريا، الجمهورية التشيكية، ألمانيامن بين أكثر المعارضين الدائمين للتدابير القسرية القوية. وبالرغم من ازدياد حزم إيطاليا في السياق اللبناني، فإنها ظلت حتى الآن على جانب الدول التي تركز على الحوار بدلا من التعليق.

العقبة الحقيقية ليست قانونية، بل سياسية

وكثيرا ما تعاني المناقشة الأوروبية من سوء فهم. Many see the suspension of the EU- Israel agreement as impossible, due to lack of a legal basis. هذا ليس صحيحاً والقاعدة موجودة:المادة 2من أجل المادةالمادة 79للإجراءالمادة 218من أجل القرار الأوروبي الآلية هنا

المشكلة الحقيقية في مكان آخر ويعزى ذلك إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تحويل النتيجة السياسية للانتهاكات إلى قرار ملزم، على الرغم من أن الدول الأعضاء فيه لا تملك نفس القراءة الاستراتيجية لإسرائيل، أو نفس عتبة التسامح الدبلوماسي، أو نفس الرغبة في الانفصال عن تل أبيب. بعبارة أخرىوالسؤال ليس ما إذا كان بوسع الاتحاد الأوروبي أن يتصرف، ولكن ما إذا كان يريد حقا أن يدفع الثمن السياسي لهذا القرار.

بين الاستعراض والتعليق، معركة مؤقتة

ولذلك، لا ينبغي قراءة التسلسل الحالي على أنه مجرد مناقشة تقنية. وما يجري الاضطلاع به في بروكسل هو معركة من الزمن والعتبة. وترغب أكثر البلدان أهمية في جعل الاستعراض قد اضطلع بالفعل بالأولوية في اتخاذ تدابير ملموسة. وترغب أكثر البلدان حذرة في إبقاء هذا الاستعراض تحت ضغط سياسي دون التحول إلى وقف التنفيذ. ورجال إسرائيل الأكثر حماية يسعون لمنع شرط حقوق الإنسان من أن يصبح أي شيء غير أداة رمزية

وفي هذا السياق، غيرت الهجمات على لبنان حقيقة هامة: فقد وسعت نطاق الملف. ولم تعد مجرد أزمة إقليمية أوسع في نظر عواصم أوروبية عديدة، غزة أو الضفة الغربية، مع تقويض السيادة اللبنانية، والتوترات حول اليونيفيل، وخطر التصعيد الواسع النطاق. وهذا لا يكفي حتى الآن لإنتاج الإجماع الأوروبي. ولكن هذا يجعل الوضع الراهن أكثر صعوبة في الدفاع عن السياسة.

ما يمكن أن تفعله أوروبا ولا تفعل

وعلى هذا النحو، فإن لدى الاتحاد ثلاثة خيارات حقيقية. الأول هو الحد من أنفسناالاستعراضعن طريق السماح للملف بإنتاج ضغوط دبلوماسية الثاني هو الذهاب نحوالتدابير الجزئيةأكثر واقعية لأن من الناحية القانونية والسياسية يمكن الوصول إليها. الثالث سيكونالتعليق الكاملوهذا يتطلب تحولا سياسيا كبيرا بين السبعة والعشرين.

وهنا يكمن التناقض الأوروبي الحالي. ولدى الاتحاد صك قانوني للعمل، ويعترف بوجود مؤشرات للانتهاكات، ويشهد تشديد الدول الأعضاء فيه، ولكنه لا يزال غير قادر في هذه المرحلة على تحويل هذا التراكم إلى قرار موحد. بعبارة أخرىإن أوروبا تعرف أكثر فأكثر ما تتهم به إسرائيل، ولكنها لا تزال لا توافق على فرض الجزاءات..