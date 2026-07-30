اتفاق بشأن لبنان: رهان أوون على تركيا

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

On a visit to Ankara on Thursday 30 July, Lebanese President Joseph Aoun called on Turkey to support the international framework agreement with Israel. وتأمل بيروت أن يؤدي وزن أنقرة الإقليمي، وعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي، والعلاقات مع عدة جهات فاعلة في الصراع، إلى ضمانات أقوى. ويدعو رئيس الدولة إلى انسحاب إسرائيلي كامل، بالتنسيق مع نشر الجيش اللبناني، والكف الدائم عن الأعمال العدائية، وآلية دولية للرصد. ولكن قدرة تركيا الحقيقية على إرغام إسرائيل لا تزال غير مؤكدة.

ويسعى جوزيف أوون إلى توسيع دائرة الدول المشاركة في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. After Washington and the European capitals, the Lebanese president turned to Ankara. وهدفه هو تحويل نص لا يزال هشا إلى التزام دولي أكثر صعوبة في الالتفاف عليه.

ورأى رئيس الدولة، أثناء زيارته لتركيا، أن بوسع أنقرة أن تدافع عن الاتفاق مع شركائها وأن تدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها. لقد ذكر عضوية تركيا في منظمة حلف شمال الأطلسي وعلاقتها السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة.

ويعكس ذلك تزايد القلق في بيروت. والاتفاق الموقع في 26 حزيران/يونيه لا يضمن بعد انسحاب إسرائيلي سريع. ويستند تطبيقه إلى خطوات متعاقبة. ويجب على إسرائيل إجلاء بعض المناطق بينما يقوم الجيش اللبناني بنشر وحداته هناك وسحب الأسلحة خارج سيطرة الدولة.

النظام بالفعل يواجه عقبات ولا تزال الانسحابات محدودة. ويؤدي التدمير إلى تعقيد عودة السكان. ويرفض حزب الله التخلي عن ترسانته كجزء من اتفاق لم ينضم إليه مباشرة. وتحتفظ إسرائيل بقراءة شاملة لاحتياجاتها الأمنية.

In this context, Joseph Aoun wants to avoid Washington being the sole arbiter of the process. ولن يحل الدعم التركي محل الوساطة الأمريكية. غير أنه يمكن أن يعطي لبنان شريكا إضافيا في المناقشات المتعلقة بالانسحاب والمراقبة والدعم الدوليين للجيش.

أنقرة، مرحلة جديدة في دبلوماسية جوزيف أوون

إن الانتقال إلى تركيا جزء من دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الموقف الرسمي للبنان. ويسعى جوزيف أوون إلى إقناع محاوريه بأن الدولة اللبنانية لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري، ولكنها لا تستطيع تطبيقه وحده.

وأكد الرئيس التزام بيروت بالنص. However, he stressed several safeguards. ويجب أن يكتمل الانسحاب الإسرائيلي. ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني. ويجب وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلد. ويجب أن تتحقق الآلية الدولية في نهاية المطاف من التزامات الطرفين.

والغرض من هذا الطلب الأخير هو تصحيح عدم تماثل النظام الحالي. ويساور لبنان القلق لأن التركيز الرئيسي للمراقبة هو على أسلحة حزب الله وعلى عمل الجيش اللبناني. ويدعو إلى مراقبة مماثلة للعمليات الإسرائيلية، والاقتحامات، والتدمير، والتأخيرات المحتملة في الانسحاب.

وبالنسبة لبيروت، لا يمكن أن يعمل الاتفاق إذا احتفظت إسرائيل بالحق في أن تقرر وحدها أن التهديد ما زال قائما. ومن شأن هذا التفسير أن يسمح له بتمديد وجوده أو استئناف إضراباته على أساس معلومات لا تستطيع السلطات اللبنانية التحقق منها.

ولذلك يحاول جوزيف أوون تدويل الضمانات. وفي حين أن الولايات المتحدة ستظل في صميم الآلية، يمكن لبلدان أخرى أن تشارك في رصد القوات اللبنانية أو تمويلها أو تدريبها. تركيا واحدة من الجهات الفاعلة المعنية.

ويستجيب هذا الانفتاح أيضا لحاجة سياسية داخلية. ومن شأن التنفيذ الذي يُنظر إليه على أنه أمريكي حصراً أن يعرض الرئاسة على النقد من جانب حزب الله وحلفائه. ويمكن لمشاركة الدول الإقليمية أن تساعد جوزيف أوون على تقديم الاتفاق كترتيب متعدد الأطراف، وليس كمجموعة من الشروط التي تفرضها واشنطن وإسرائيل.

ما ينص عليه الاتفاق الإطاري مع إسرائيل

ويشكل الاتفاق الإطاري المبرم في 26 حزيران/يونيه خريطة طريق وليس تسوية نهائية. وهي تنظم سلسلة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية ومعالجة المسائل الأمنية بين لبنان وإسرائيل.

ويستند النص إلى تبادل مركزي. ويجب أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من القطاعات اللبنانية التي تحتلها. ويجب أن يتحكم الجيش اللبناني في المناطق التي تم إخلاؤها. ويجب أن تمنع وجود أسلحة غير حكومية وهياكل أساسية عسكرية.

ويتعلق هذا الالتزام أساسا بحزب الله. وللحركة منذ عقود جهاز عسكري مستقل وقذائف ووحدات قتالية وهياكل أساسية في عدة مناطق. وينص الاتفاق على أن الدولة تصبح السلطة المسلحة الوحيدة في إقليمها.

وتستند الخطوات الأولى إلى مجالات تجريبية. وتنسحب القوات الإسرائيلية من محيط محدد. ثم يدخل الجيش اللبناني المنطقة ويفتش الأرض ويهتم بالأمن. ويمكن للمقيمين أن يبدأوا بالعودة عند اكتمال عمليات إزالة الألغام والعمليات الأمنية.

ويهدف هذا النموذج إلى اختبار الالتزامات قبل توسيع نطاقه ليشمل قطاعات أكبر. غير أنها تواجه عدة صعوبات. Some localities remain almost uninhabitable. تم تدمير المباني. ولم تعد الهياكل الأساسية الحيوية تعمل. كما تحتفظ القوات الإسرائيلية بمواقع قريبة.

وللاتفاق طموح أوسع. وأشار إلى التطورات التي حدثت في نهاية النزاع وإلى تطبيع العلاقات بين دولتين، اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب. غير أن الحكومة اللبنانية تصر على الطابع التدريجي للعملية. ولم يقدم النص بوصفه معاهدة سلام أبرمت بالفعل.

وهذا التمييز مهم. ويرفض جزء من السكان اللبنانيين التطبيع قبل الحل الكامل للمسائل الإقليمية والأمنية. ويتهم حزب الله أيضا بالموافقة على السعي إلى نزع سلاح الحركة دون ضمان وضع حد للتهديد الإسرائيلي.

لماذا تهتم تركيا ببيروت

ولتركيا عدة نقاط قوة في أعين الرئاسة اللبنانية. It belong to NATO, maintains an institutional relationship with the United States and has a large army. كما أنه يحافظ على نفوذ سياسي في عدة قضايا في الشرق الأوسط.

ويمكن أن تنخرط أنقرة مع واشنطن دون أن تتوافق بشكل منهجي مع جميع مواقفها. وهذه الاستقلالية هي ميزة بالنسبة لبيروت. ويسعى لبنان إلى إقامة شريك قادر على التحدث مع المسؤولين الأمريكيين بينما ينتقد علنا العمليات الإسرائيلية.

وتقيم تركيا أيضا علاقات مع القادة السوريين الجدد وتسعى إلى تعزيز دورها في ليفانت. وتؤثر الحدود اللبنانية السورية وحركات الأسلحة والاستقرار الإقليمي تأثيرا مباشرا على تنفيذ الاتفاق. ولذلك قد يصبح التنسيق مع دمشق ضروريا.

ولدى أنقرة أيضا خبرة في العمليات الدولية والتدريب العسكري ورصد وقف إطلاق النار. ويمكن أن يوفر الخبراء أو المعدات أو الوحدات في إطار آلية يتفق عليها الطرفان.

غير أن تركيا لن تكون فاعلا محايدا بالمعنى الدقيق. وشهدت علاقاته مع إسرائيل توترات شديدة. وينتقد الرئيس ريب طيب إردوغان بانتظام السياسات الإسرائيلية ويدعم القضية الفلسطينية. This position may strengthen its credibility with some Lebanese opinion, but it limits its ability to be accepted by Israel as an impartial auditor.

ولم يطلب جوزيف أوون بالضرورة من أنقرة أن تحل محل الولايات المتحدة. ورغب في استخدام عدة أبعاد للسلطة التركية: وصوله إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وتأثيره الإقليمي، وقدراته العسكرية، ووزنه الدبلوماسي.

ذئب في منظمة حلف شمال الأطلسي، ولكن ليس سلطة اتخاذ القرار

إن حجة العضوية التركية في منظمة حلف شمال الأطلسي تستحق أن تكون متوازنة. وليس للتحالف الأطلسي ولاية مباشرة في الصراع بين لبنان وإسرائيل. ولا يمكنها أن تقرر انسحاب إسرائيلي أو نشر بعثة بدون اتفاق سياسي محدد.

غير أن تركيا يمكن أن تجلب المسألة إلى حلفائها. ويمكنها أن تدعو إلى إدماج استقرار لبنان في المناقشات الاستراتيجية بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. It can also plead for coordinated assistance to the Lebanese army.

ويرتكز نفوذها داخل منظمة حلف شمال الأطلسي بصفة خاصة على قدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي ودورها في عدة أزمات إقليمية. ويمكن أن تستخدم أنقرة هذا الوزن في مبادلاتها مع واشنطن والعواصم الأوروبية.

ولكن إسرائيل ليست عضوا في التحالف. ولا تفرض قرارات منظمة حلف شمال الأطلسي أي التزامات مباشرة على منظمة حلف شمال الأطلسي. ومن ثم فإن الاهتمام الرئيسي لقناة المحيط الأطلسي يكمن في تعبئة الدول الأعضاء، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ويمكن للدبلوماسية التركية أيضا أن تساعد على منع التعامل مع الاتفاق على أنه مسألة ثنائية بين واشنطن والأطراف. ويمكنها أن تدعو إلى توفير ضمانات متعددة الأطراف وأن تدعم السيطرة على الانتهاكات على نحو أكثر توازنا.

غير أن هذا التأثير سيظل سياسيا. وبدون التزام أمريكي، ربما لن يكون الضغط التركي كافيا لتغيير الجدول العسكري الإسرائيلي. (أنقرة) يمكنها أن تعزز موقف (لبنان) لكن ليس لديها وحدها الوسائل لفرض الانسحاب.

الجيش اللبناني في صميم التعاون

وأعلن جوزيف أوون أنه سيناقش توسيع نطاق المعونة العسكرية التركية وبرامج التدريب. ويرى القائد السابق في الجيش أن تعزيز هذه المؤسسة شرط أساسي لتنفيذ الاتفاق الإطاري.

ويجب أن ينشر الجيش في المناطق التي إجلاءتها إسرائيل. ويجب عليها تأمين القرى، وإزالة المتفجرات، ورصد الطرق، ومنع إعادة بناء المنشآت المسلحة. وتتطلب هذه البعثات موظفين ومركبات ونظم اتصال واستخبارات.

الأزمة الاقتصادية أضعفت قدرة المؤسسة الأجور فقدت الكثير من قيمتها. ولا تزال صيانة المعدات باهظة التكاليف. ولا يزال جزء من السوقيات يعتمد على المعونة الدولية.

ويمكن أن تقدم تركيا التدريب والمعدات والتعاون التقني. وتنتج صناعة الدفاع التابعة لها طائرات بدون طيار، ومركبات مدرعة، ونظم للمراقبة، والاتصالات. ويمكن استخدام جميع هذه الأدوات لمراقبة الحدود والمناطق الريفية.

غير أن جوزيف أوون قال إن المعونة التركية ينبغي ألا تحل محل الدعم الأمريكي أو الدولي. ويهدف هذا البيان إلى طمأنة واشنطن، الشريك العسكري الرئيسي للقوات المسلحة اللبنانية لسنوات عديدة.

ويبحث الرئيس عن التنويع، وليس تغيير التحالف. فالاعتماد الحصري على الولايات المتحدة يعرض لبنان للأولويات السياسية الأمريكية. ويمكن للمعونة التركية الإضافية أن توسع الموارد المتاحة دون التشكيك في البرامج القائمة.

وهذا التنويع ينطوي أيضا على مخاطر. وقد تؤدي المعدات من عدة بلدان إلى تعقيد أعمال الصيانة والتدريب والتشغيل المتبادل. ولذلك يجب على الجيش أن يدمج أي مساعدة جديدة في استراتيجية متماسكة.

الانسحاب الإسرائيلي، الضمانة الأولى التي طلبها أوون

ويصر جوزيف أوون على انسحاب إسرائيلي كامل. This condition meets a legal and political requirement. ويعتبر لبنان أن الوجود الإسرائيلي يقوض سيادته ويمنع العودة الطبيعية للسكان.

ويدعو الرئيس إلى التزامن بين الانسحاب ونشر الجيش. وتسعى هذه الصيغة إلى تجنب سيناريوهين متعارضين. الأول سيكون عملية إجلاء بدون قوة لبنانية قادرة على السيطرة الفورية والنقطة الثانية هي التزام على الجيش بالتصرف ضد حزب الله بينما تحتفظ إسرائيل بمواقفها.

وتعتقد بيروت أن كل خطوة يجب أن تشمل التزامات متبادلة. وتخلي إسرائيل منطقة. الجيش اللبناني يدخل تم إزالة الأسلحة المستقلة وتتحقق آلية دولية من جميع التدابير.

وتدافع إسرائيل عن تسلسل أكثر مشروطية. يريد أن يرى نزع السلاح أو تحييد البنية التحتية لحزب الله قبل التخلي عن بعض المواقف الاستراتيجية. ويمثل هذا الفرق الكثير من التأخيرات.

أول منطقة تجريبية كشفت عن هذا التوتر وقد سمح الانسحاب الإسرائيلي بنشر لبناني، غير أن المناطق المجاورة لا تزال تحت السيطرة العسكرية. ولا يزال المقيمون العائدون إلى قراهم يعيشون تحت تهديد العمليات أو الحريق.

ويمكن أن تدعم تركيا الطلب اللبناني على جدول زمني مواز. ويجوز لها أيضا أن تدعو إلى وضع خرائط محددة ومواعيد يمكن التحقق منها وإجراءات لتسوية الخلافات. ولكن سيتعين عليها إقناع الولايات المتحدة بإدراج هذه الضمانات في الجولة القادمة من المفاوضات.

آلية الرصد، نقطة الاتفاق الضعيفة

والطلب على آلية دولية فعالة هو أحد أهم عناصر الموقف الرئاسي. وهو يعكس عدم ثقة بيروت بنظام تظل فيه إسرائيل حرة في تقييم الانتهاكات نفسها.

ويجب أن يكون للتحكم المصداقية إمكانية الوصول إلى الأرض والوسائل التقنية وإجراءات واضحة. ويجب أن تكون قادرة على رؤية الحركات العسكرية، والتدمير، وإطلاق النار، ووجود الأسلحة. كما تنشر أو تحيل نتائجها إلى الأطراف.

ولدى اليونيفيل بالفعل بعض هذه الخبرة. وقامت بدوريات في الجنوب، وحافظت على الاتصالات مع الجيوش وأبلغت مجلس الأمن بذلك. ومع ذلك، فإن مستقبله لا يزال غير مؤكد، في حين أنه قد تقرر انسحابه التدريجي.

وينص الاتفاق الإطاري أيضا على إنشاء فريق تنسيق تدعمه الولايات المتحدة. This mechanism should oversee pilot areas and assess compliance with commitments. غير أن تكوينها وسلطاتها لا تزال مفتوحة للمناقشة.

مشاركة تركيا يمكن أن تأخذ عدة أشكال. ويمكن أن توفر أنقرة المراقبين أو معدات المراقبة أو الدعم السياسي. كما يمكنها الانضمام إلى مجموعة موسعة مع البلدان الأوروبية والعربية.

ويمكن لإسرائيل أن تعارض الوجود التركي المباشر. إن العلاقات المتوترة بين الحكومتين تجعل هذا الخيار صعبا. ويبدو أن المساهمة غير المباشرة، من خلال تدريب الجيش أو الدعم التقني، أكثر واقعية.

وتسترشد الدبلوماسية التركية أيضا بمصالحها

دعم أنقرة للبنان ليس فقط حول التضامن. وتسعى تركيا إلى زيادة نفوذها في منطقة تغيرت فيها الأرصدة تغيرا عميقا.

وقد فتح الهبوط في التأثير الإيراني وإعادة التداول السياسي السوري حيزا دبلوماسيا جديدا. إنقرة تريد أن تزن في لبنان وسوريا والعراق وشرق البحر الأبيض المتوسط.

The Lebanese case allows him to present himself as a power capable of supporting an Arab state without taking over the entire American agenda. كما أنها توفر وسيلة للتنافس مع نفوذ إسرائيل وبعض بلدان الخليج.

وتقيم تركيا علاقات مع عدة مجتمعات لبنانية. وهي تمول المشاريع التعليمية والثقافية والإنسانية. غير أن التزامه قد يثير شواغل في بلد ذي خصوم إقليمية.

ويجب على بيروت أن تتجنب أن يصبح الدعم التركي عنصرا جديدا من عناصر الاستقطاب الداخلي. ويجب أن يظل التعاون مؤسسيا، وأن يمر من خلال الدولة ويلبي الاحتياجات التي يحددها الجيش والحكومة.

جوزيف أوون يصر على هذا البعد وهو يقدم تركيا كدعم للمؤسسات اللبنانية، وليس كحامية لمجتمع أو حزب.

Hezbollah remains absent from the official equation

The visit to Turkey cannot circumvent the question of Hezbollah. ويقتضي الاتفاق الإطاري أن تمارس الدولة رقابة حصرية على الأسلحة. غير أن الحركة الشيعة ترفض الاحتلال الإسرائيلي أو التهديد بنزع السلاح.

جوزيف أوون يدافع عن نهج تقدمي يريد تجنب المواجهة بين الجيش وحزب الله وهو يربط معالجة الأسلحة بالانسحاب الإسرائيلي والتعمير وبناء الدولة.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تهيئة الظروف السياسية التي تفقد فيها ترسانة الحركة بعض مبرراتها. بيد أنها تفترض أن حزب الله يوافق أخيرا على نقل قدراته إلى الدولة أو تفكيكها.

وتقيم تركيا علاقات معقدة مع إيران، وهي الدعم الإقليمي الرئيسي لحزب الله. وتتعاون أنقرة مع طهران في بعض الحالات وتعارضها في حالات أخرى. ويجوز لها أن تنقل رسائل، ولكن ليس لها تأثير مباشر كاف لتقرير مستقبل الحركة.

ويمكن أن يتمثل دورها الرئيسي في دعم حل يتجنب الحرب الأهلية. ويمكن لتركيا أن تدافع عن تعزيز الجيش بينما ترفض عملية عسكرية داخلية تحت ضغط خارجي.

وسيكون هذا الموقف متسقا مع موقف جوزيف أوون. غير أنها لا تحل مشكلة التوقيت. وتطالب إسرائيل بنتائج يمكن التحقق منها. (هيزبولا) يدعو أولاً إلى إنهاء الاحتلال. وفيما بين الاثنين، تسعى الدولة اللبنانية إلى الحصول على ضمانات بعدم سيطرتها بعد.

دعم مفيد، لكن لا ضمان آلي

زيارة جوزيف أوون إلى أنقرة توسع الدبلوماسية اللبنانية وهو يبين أن الرئاسة لا تريد أن تسمح بتنفيذ الاتفاق الإطاري بأن يعتمد حصرا على واشنطن.

تركيا يمكن أن تعزز موقف بيروت في المحافل الدولية. ويمكنها دعم الجيش والمشاركة في إعادة البناء والدعوة إلى إنشاء آلية رصد متوازنة. ويمكنها أيضا أن تستخدم علاقاتها الإقليمية لتيسير بعض التبادلات.

غير أن تأثيره محدود. أنقرة لا يمكنها إجبار إسرائيل وحدها ولا يمكنها أن تضمن نزع سلاح حزب الله. كما أنه لا يمكن أن يحل محل التمويل الأمريكي والأوروبي والعربي اللازم لتحقيق الاستقرار في الجنوب.

ومن ثم تظل المسألة الرئيسية هي ترجمة الطلبات اللبنانية إلى وثائق الطلبات المقبلة. ويجب أن يكون للانسحاب جدول زمني. ويجب أن تغطي المراقبة الدولية الأعمال الإسرائيلية والالتزامات اللبنانية. ويجب تزويد الجيش بالموارد اللازمة قبل القيام بمهام جديدة.

The next round of negotiations, to be held in Rome from 4 to 6 August, should specify the extension of the pilot zones and the verification procedures. ولن يكون الدعم المعلن في أنقرة ذا قيمة حقيقية إلا إذا نجحت تركيا في تقييم هذه الضمانات التي لا تزال غائبة عن الأرض.