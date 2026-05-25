أحمد الشارة يُشكل البرلمان السوري

ومن المتوقع أن يفتح البرلمان السوري في 8 حزيران/يونيه مرحلة سياسية جديدة وإن كانت لا تزال هشة. وتستعد إدارة أحمد الشارة لعقد أول اجتماع لجمعية لإعطاء شكل مؤسسي لعملية الانتقال، بعد التصديق على الممثلين المنتخبين المحليين وتعيين رئيس ثالث مؤلف من سبعين مقعدا. والهدف من هذه المبادرة هو إظهار إدراج المدن الرئيسية والعناصر السورية والمرأة. غير أنها لا تزال مسألة محورية: هل يمكن لهذه المؤسسة أن تحقق شرعية حقيقية، أم أنها لا تستطيع إلا أن تنظم توازناً تسيطر عليه السلطة؟?

وتم اختيار تاريخ 8 حزيران/يونيه كموعد أولي لعقد أول جلسة للبرلمان السوري. يأتي هذا الاختيار بعد مرحلتين حاسمتين: إعلان حصة الرئيس والتحقق من الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئات الإقليمية. التقويم يعطي قوة دمشق أداة مرئية لإظهار أن الانتقال يمضي قدما. كما أنه يسمح للنقاش السياسي بالانتقال إلى محفل مؤسسي، بعد سنوات من الحرب، وانهيار الجهاز القديم وإعادة تشكيل القوات المحلية.

أهم رقم يتعلق بالرئيس الثالث. وسيكون للقائمة النهائية للرئيس أحمد الشارة سبعون مقعدا، مع إمكانية إجراء تعديلات محدودة قبل الإعلان النهائي. ويبين هذا التحفظ أن التكوين ليس إداريا فقط. It is an open political arbitration. وتسعى الحكومة إلى تصحيح الاختلالات الناجمة عن الانتخابات المحلية. He also wanted to give the assembly a more representative form, without lose control of the new building.

وتشير المصادر المتاحة إلى أن القائمة ينبغي أن تشمل شخصيات من مختلف العناصر السورية. يجب أن يسد الثغرات التي خلفتها الانتخابات، ويعزز وزن المدن الكبيرة والمواقع ذات وجود شعبي قوي، ويستجيب لضعف تمثيل المرأة. هذه المفردات تحدث الكثير من الصعوبات السورية ولا يسعى البلد إلى تعيين نواب فحسب. وهي تسعى، على الأقل في الظهور، إلى إصلاح كسور التمثيل الناشئة عن الحرب والنفي والانهيار الحزبي وانعدام الثقة في المؤسسات القديمة.

الرئيس الثالث كأداة لتحقيق التوازن

الرئيس الثالث هو قلب الخطة. وفي مرحلة انتقالية، يمكن استخدام جزء معين لتصحيح النقاط الأعمى للتصويت. It can integrate absent regions, underrepresented minorities or useful technical profiles. ولكن يمكن أن تصبح أيضا أداة التحكم. كل هذا يعتمد على كيفية استخدام المقاعد السبعين. إذا فتحوا التجمع لأصوات حقيقية، يمكنهم تعزيز مصداقيته. وإذا استُخدمت أساساً لإنتاج أغلبية مخلصة للإدارة، فإنها ستحد من نطاق البرلمان.

The Syrian administration seems to want to create a form of balance. ويجب عليها أن تعطي المدن الكبيرة، التي كثيرا ما تكون مركزية في الخيال السياسي السوري. ويجب أن تأخذ في الاعتبار المناطق المحيطة التي يعيش بعضها خارج نطاق السيطرة المباشرة على دمشق. It must also integrate religious, ethnic and social components without turning Parliament into a mere symbolic mosaic. وتتمثل الصعوبة في التحول من تمثيل العرض إلى تمثيل نشط.

ومن ثم يظل وزن الرئاسة حاسما. ويسعى أحمد الشارة، وفقا للأدلة، إلى إيجاد توازن في إطار القبة البرلمانية مع كفالة كتلة تدعم إدارته. وهذا الطموح المزدوج ليس له شيء غير عادي في مرحلة انتقالية. أي قوة تخرج من الحرب تريد تجنب جمعية لا يمكن السيطرة عليها لكن الخطر واضح وإذا أصبح الاستقرار المؤسسي ذريعة للسيطرة المفرطة، سيولد البرلمان السوري بشرعية ضعيفة.

وسيراقب السوريون هذه النقطة عن كثب من داخل اللاجئين ومن قبل المناطق التي لا تزال مشبوهة بدمشق ومن جانب شركاء أجانب. A credible assembly must be able to debate, amend, question ministers and make differencess visible. أي جمعية مغلقة جدا يمكن أن تعطي صورة العودة إلى الممارسات القديمة، حتى تحت اسم جديد. ومن ثم فإن الانتقال السوري يؤدي دورا هاما في تشكيل هذه الدورة الأولى.

المرأة والمدن كاختبارات سياسية

وأشير صراحة إلى ضعف تمثيل الإناث باعتباره نقطة ينبغي تصحيحها. هذه البيانات تحسب وقد أضفت الحرب على المرأة السورية أدوارا متعددة: قادة الأسرة، والنساء المشردات، والعمال، والناشطون، ومقدمو الرعاية، والمربون، والقادة المحليين. غير أن مكانها في الهياكل السياسية غالبا ما يكون أقل من دورها الحقيقي في المجتمع. وسيجد البرلمان السوري من الصعب تجسيد عملية انتقال إذا ظلت المرأة هامشية.

والسؤال لا يقتصر على عدد المقاعد. ومن المهم معرفة ما هي المرأة التي سيتم ترشيحها أو انتخابها، وما هي المناطق التي ستمثلها، وما هي القضايا التي ستتحملها وما هي الاستقلالية التي ستتمتع بها. ولا يكون للوجود النسائي الذي تسيطر عليه السلطة نفس الأثر الذي يخلفه وجود قادر على الدفاع عن الحقوق والتعليم والصحة والمشردين والأرامل والسجناء وأسرهم. ولن يقاس الانتقال فقط عندما تدخل المرأة إلى الدائرة. وسيقيس قدرتهم على التأثير في العمل البرلماني.

المدن الكبيرة اختبار آخر دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، دير الزور، الرقة أو مدن المنطقة الشرقية لا تحمل نفس الذكريات أو المصالح. وقد دُمر بعضها أو شُرد أو حوّلته الحرب. واحتفظ آخرون بمقعد إداري. وشهد آخرون تنافسا في الحكم المحلي. ويمكن لتعزيز تمثيلهم أن يعطي البرلمان قاعدة حضرية أقوى. ولكن يمكنها أيضا أن تصحح التنافسات الإقليمية إذا بدا الاختيار غير متوازن.

ويُستشهد أيضاً بالمواقع الشعبية العالية كمعيار. ويوحي هذا الاقتراح بأن السلطة ترغب في تجنب التجمع بعيدا جدا عن الواقع الديمغرافي. يمكن استخدامها لتمثيل الأماكن التي يعيش فيها السوريون حقاً. It can also respond to accusations of artificial representation. ولكي يصبح البرلمان مصداقية، يتعين عليه أن يبين أن أعضائه على وعي باحتياجات سكانه: السكن، والمياه، والكهرباء، والمدارس، والأمن، والعمالة، وعودة المشردين، والإفراج عن المحتجزين.

المنطقة الشرقية والقوات الديمقراطية السورية

وتتعلق المسألة الأكثر حساسية بالمنطقة الشرقية والقوات الديمقراطية السورية. وأشارت المصادر القريبة من الحكومة إلى المناقشات التي دارت حول الجانب الرئاسي وتعهدات بزيادة تمثيل الشرق السوري. هذه نقطة حاسمة ويركز الشرق على المسائل المتعلقة بالأراضي والموارد والأمن والوجود الكردي والعناصر العربية والعلاقات مع القوات المسلحة التي لا تدمج جميعها في سلطة دمشق.

وتبين المفاوضات مع القوات الديمقراطية السورية أن المؤسسة الجديدة لا تولد في فراغ. وهو يعتمد على الترتيبات السياسية مع الجهات الفاعلة على أرض الواقع. ويمكن للبرلمان أن يصبح أداة للتكامل إذا رأت المناطق الشرقية أنه مكان حقيقي. ويمكن أيضاً رفض هذا التمثيل إذا ما خضع لتعويض رمزي دون تأثير على الاستقلال الذاتي المحلي أو الأمن أو الموارد المحلية. ولا يمكن معاملة الشرق السوري كصندوق بسيط لملء قائمة من المقاعد.

إن مسألة الموارد تجعل هذه المسألة أكثر حساسية. وتتسم المناطق الشرقية بأهمية زراعية وطاقة واستراتيجية. وبالتالي فإن تمثيلها البرلماني يؤثر على تقاسم السلطة والوسائل. ويمكن لجمعية تناقش الميزانية أو البنى التحتية أو إعادة البناء دون إدماج الشرق إدماجا خطيرا أن تطيل أمد الكسور. وعلى العكس من ذلك، يمكن للتمثيل القوي أن يفسح المجال للتوصل إلى حل وسط بين دمشق والقوات المحلية.

وستكون هذه المفاوضات أيضا بمثابة اختبار للعلاقة بين المركزية واللامركزية. ولا يمكن لسوريا أن تعود ببساطة إلى نموذج عمودي تماما. وشهدت المناطق أشكالا من الإدارة المحلية، مقيدة أحيانا، وأحيانا مستقلة. وسيتعين على البرلمان أن يتعامل مع هذا الواقع. وسيتعين عليه أن يقول إلى أي مدى توافق الدولة المركزية على الاعتراف بالسلطات المحلية والاحتياجات الخاصة وآليات التمثيل الإقليمي.

تغيير اسم لكسر النظام القديم

وتتعلق مناقشة أخرى باسم المؤسسة نفسها. وسينظر أعضاء المجلس المقبل في اقتراح الاستعاضة عن الاسم الموروث من النظام القديم، المرتبط بقضاء أسرة الباث وأسد، باسم البرلمان السوري. وقد يبدو هذا التغيير رمزيا. ليس كذلك. وتحظى أسماء المؤسسات بذاكرة سياسية. In the Syrian case, the former parliamentary vocabulary remains linked to decades of partisan control, electoral façade and public locking.

ومن ثم، يمكن استخدام تغيير الاسم لفرض استراحة. هذا يمكن أن يساعد على تمييز التجمع الجديد عن مجلس الشعب القديم. ويمكنها أيضا أن تعرض السلطة صورة انتقالية. لكن الاسم لن يكون كافياً. ويمكن لأي مؤسسة أن تغير علامتها وأن تحافظ على نفس الممارسات. وسيكون الاختبار الحقيقي هو الإجراءات والنقاش والشفافية والقدرة على التحكم والحرية الممنوحة للمسؤولين المنتخبين. The Syrian Parliament will have to prove that it is not just a new sign.

وسيتطلب تغيير الاسم موافقة أغلبية الأعضاء. According to the evidence, this majority would be acquired on a preliminary basis. وإذا أجري التصويت، فإنه سيعطي إشارة أولى على الانضباط الداخلي للتجمع. ومن شأن إجراء مناقشة حقيقية بشأن الاسم أن يفتح مناقشة أوسع بشأن ذكرى النظام السابق، وطبيعة الانتقال، وتوقعات السوريين. ومن شأن التصويت السريع والإجماعي، دون مناقشة حقيقية، أن يعطي، على العكس من ذلك، صورة تمزق تسيطر عليه القمة.

ذكرى عائلة (باس) و عائلة (أسد) يثقلون في هذه اللحظة وبعد عقود من النظام الذي يؤدي فيه البرلمان دورا محدودا، يجب على المؤسسة الجديدة أن تقنع بأنها يمكن أن تمثل شيئا آخر. الانهيار المؤسسي ليس نقياً أبداً وكثيرا ما تصمد الأطر الإدارية والعادات والشبكات السياسية أمام تغيرات النظام. لذا السؤال ليس ما إذا كان كل شيء سيكون جديداً وسألت عما إذا كانت الجمعية ستسمح بممارسات جديدة.

لجنة الانتخابات ومراقبة العملية

كما أن احتمال وجود أعضاء في اللجنة الانتخابية العليا في مقاعد معينة يثير مسألة الحكم. وتفيد المصادر بأن وجودها لن يتناقض مع القواعد التي تمنعهم من إجراء الانتخابات المحلية، لأن مقاعد الترشيحات خيار رئاسي. ويمكن الدفاع عن هذا التمييز القانوني. إنه لا يمحو السؤال السياسي ويجب أن يتفادى الانتقال الموثوق به عدم وضوح الحدود بين الذين ينظمون العملية والذين يستفيدون منها.

وفي مرحلة هشة، يُحتسب التصور تقريباً بقدر القاعدة. وإذا اشرف مسؤولون على الانتخابات ثم دخلوا التجمع عن طريق التعيين، سيشهد البعض ارتباكا في الأدوار. وسيشهد آخرون اختيار موجزات مناسبة لتثبيت عملية الانتقال. ولذلك سيتعين على السلطة أن تشرح هذه الخيارات. ويجب عليها أن تبين أن الكفاءة ليست ذريعة للقبض وأن التعيين ليس مكافأة على الإخلاص.

وستكون شفافية القائمة لحظة هامة. ويجب معرفة الأسماء والمناطق والملامح والعضوية والطرق. قائمة غامضة ستغذي عدم الثقة. ومن شأن وضع قائمة متوازنة مع توضيحات أن يبني الثقة. السوريون لا يطلبون مقاعد فقط. They ask to understand why such an actor is chosen, what audience he represents and what role he will play. وفي بلد من بلدان الشك، تصبح التفاصيل شرطا من شروط المصداقية.

كما ينبغي النظر في التصديق على الأعضاء الذين تنتخبهم الهيئات الإقليمية. وهو يبين أن البرلمان الجديد يجمع عناصر من الإجراءات المحلية مع عناصر تحددها الرئاسة. This hybrid model can respond to the reality of a country that is still unstable. ويمكنها أيضاً أن تقلل من المتناول الانتخابي للمجموع. ويتمثل التحدي في جعل هذا الخليط انتقالا إلى تمثيل أكثر انفتاحا، وليس نظاما للتعيين يشرف عليه بصورة مستدامة.

مؤسسة تواجه توقعات هائلة

The future Syrian Parliament will inherit heavy issues. وسيتعين عليها أن تعالج مسألة التعمير، وإعادة إدماج المناطق، والخدمات العامة، والمشردين، واللاجئين، والمحتجزين، والمفقودين، والاقتصاد، والجزاءات، والعدالة والأمن. ولا يمكن لأي برلمان أن يحل هذه المشاكل الواسعة النطاق بمفرده. لكنه يستطيع جعل هذه الملفات مرئية. قد يتطلب من الحكومة الرد. ويمكنه أن يضع كلمات مؤسسية على المعاناة التي كثيرا ما تتركها الحرب بدون إطار.

وستكون مسألة اللاجئين والمشردين داخليا مسألة مركزية. وقد ترك ملايين السوريين منازلهم أو بلدانهم. وتتوقف عودتهم على الأمن والسكن والأوراق والعمالة والثقة السياسية. والتجمع الانتقالي الذي يتجاهل هذا الواقع سيتحدث إلى بلد مبتورة. وسيتعين عليها أن تدمج، بطريقة أو بأخرى، صوت الذين لم يعودوا بعد. ويمكن القيام بذلك من خلال اللجان أو جلسات الاستماع أو الآليات الاستشارية أو المقاعد المرتبطة بأشد المناطق تضررا.

The record of detainees and missing persons remains even more sensitive. وسيتعين على مؤسسة برلمانية ذات مصداقية أن تكون قادرة على معالجة الحقيقة والأسر وملفات المحاكم ومطالبات التعويض. وإذا تجنّب هذه المواضيع، فإنها ستفقد بعض قيمتها. إذا عالجتهم بسرعة كبيرة بدون إطار، يمكنها أن تصحح التوترات. The Syrian transition must find a path between justice and stability. ويمكن أن يكون البرلمان مكانا مفيدا لوضع القواعد الأولى، شريطة ألا يصبح مجلس تسجيل.

وسيقيس الاقتصاد أيضاً الحقيقة. وينتظر السوريون الأجور والكهرباء والطرق والأسواق والمدارس والمستشفيات. وستظل المناقشات المؤسسية مجردة ما لم تتحسن الظروف المعيشية. ولذلك سيتعين على البرلمان أن يُصدر أولويات واضحة. وسيتعين عليها رصد الميزانية، والتمويل الأجنبي، وإعادة بناء الهياكل الأساسية، وتوزيع الموارد بين المناطق. وفي بلد أدت فيه الحرب إلى اتساع الفجوة، ستكون السياسة المالية سياسة للمصالحة أو التقسيم.

الانتعاش المؤسسي لا يزال مشروطا

ومن ثم فإن الإحياء المؤسسي السوري يمضي قدما في ظل الظروف. الأول هو تكوين الجمعية المقاعد الرئاسية السبعين يجب أن تصحح الاختلالات، لا أن تخفيها. والثاني هو دور المرأة والمدن الكبرى والمناطق الشرقية. وثالثاً يتعلق بقدرة الجمعية على إجراء مناقشة لهامش حقيقي. الرابع هو عن الانفصال عن الممارسات القديمة. ولا يكفي اسم جديد إذا ظلت الآليات مغلقة.

وتدخل سورية مرحلة يجب أن تحل فيها المؤسسة تدريجيا محل منطق الحرب. هذا المقطع ليس مرسوماً. إنها مبنية بالثقة. سيراقب السوريون الدورة الأولى في 8 حزيران/يونيه من الأسئلة البسيطة: الذي يجلس، الذي يتحدث، الذي يقرر، الذي يتحكم ويرفع التقارير. وسيطرح الشركاء الأجانب أسئلة خاصة بهم: هل يمكن لهذه الجمعية أن تستقر في البلد، وأن تمثل مكوناته، وأن ترافق العودة التدريجية إلى الحياة السياسية؟?

قوة دمشق تحاول أن تظهر أنها تتحرك للأمام ولها تاريخ، وشكل، وقائمة في عملية الإكمال، وخطاب الإدراج. وسيبدأ الاختبار عند شغل المقاعد، وتكشف المناقشات الأولى عن الطبيعة الحقيقية للبرلمان السوري. وسينعقد هذا الانتقال ليس فقط في افتتاح الدورة، بل في المكان الذي يُترك لمن لا يفكرون في السلطة، وفي المناطق التي لا تزال غير واثقة، وفي المسائل التي لم يعد بوسع البلد دفعها.