أدونيس، أفقا، بيبلو: النهر الأحمر، الأدونياس والذاكرة الحية للرب اللبناني

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

هناك أماكن يبدو أن المشهد قد سبق الأسطورة Afqa واحد منهم. وفي الجبل اللبناني فوق بيبلس، يخرج الماء من الصخرة، وينحدر في الشلالات، ويعبر الوادي ويصل في نهاية المطاف إلى البحر الأبيض المتوسط. اليوم، هذا المجرى معروف بـ(نهر إبراهيم). في الأوقات القديمة كان يسمى أيضا نهر آدونيس.

هذا الاسم ليس مجرد ذكرى شعرية. تم بناء ذاكرة دينية وأسطورية حول هذا الوادي. كان يربط بين المصدر المقدس لأفقا، ومرتفعات جبل لبنان، والمقدسات القديمة وساحل جبيل، واحدة من أقدم المدن الفينيقية. وفي هذا المشهد، لم تكن المياه مجرد عنصر طبيعي. لقد أصبحت علامة. لقد راجعت موت إله، حداد المدينة وعودة الحياة بشكل دوري.

إن الأسطورة مشهورة: أدونيس، وهي شخصية شابة من الجمال والرغبة، أحبها أفروديت في العالم اليوناني، ولكنها متجذرة في خلفية دينية قريبة من الشرق، أصيبت بجروح بليغة من جانب خنزير. دمه كان ليغرق في النهر قيل منذ ذلك الحين أن مياه (نهر إبراهيم) تنزف كل عام كما لو أن الجبل اللبناني نفسه يشير إلى جرح الرب.

Afqa, the sacred source

Afqa لَيسَ a ديكور ثانوي مضاف إلى القصّةِ. إنه أحد قلوبه ويركّز الموقع على جميع العناصر التي تغذي الأساطير القديمة: كهف، مصدر قوي، شلال، منحدر، دمار، انطباع عن المرور بين العالم السفلي والعالم المرئي.

الماء يخرج من الجبل كجرح مفتوح ومن ثم ينحدر نحو الوادي، ويعبر مشهداً مشهداً مميزاً بالصخور والنباتات والقرى والأثر الثقافي القديم، ثم يصل إلى البحر بالقرب من بيبلس. وهكذا يشكل النهر محورا طبيعيا بين الجبل والساحل، وبين الربيع والمدينة، وبين عالم الآلهة وعالم الرجال.

وفي الأوقات القديمة، كان أفقا مرتبطا بطائفة أفروديت وأدونيس. ويغطي الانقسام اليوناني هنا واقعا قديما مرتبطا بطائفة الفينيقية والسورية – الفلسطينية من الخصوبة والرغبة والنبات والعودة الموسمية للحياة. (أدونيس) نفسه يحمل اسماً من أصل سامي، قريب من فكرة الرب. ولذلك فهو ليس فقط من سمات الأساطير اليونانية المستوردة إلى لبنان. وهو أيضاً نتيجة لصندوق قديم للعالم أن اليونانيين والرومان قاموا بعد ذلك بتكييفهم وإدماجهم في عالمهم الديني.

في أفقا الأسطورة تصبح جغرافية لم نعد نتحدث عن إله مصاب نرى المصدر نسمع الماء نَفْهمُ لِماذا الكبارَ كَانوا قادرينَ على القراءة في هذا المكانِ مسرح الموتِ الإلهيِ.

النهر الذي يزخر

أكثر تفاصيل الأسطورة ذهاباً تبقى من النهر الأحمر كل عام، خلال فترات معينة مياه (نهر إبراهيم) يمكن أن تصبح حمراء أو بنية من أجل القدماء هذا اللون يذكر دم (أدونيس).

لوسين دي ساموسات، فيالآلهة السوريةأبلغ عن هذا التقليد. ويوضح أن سكان جبيل ادعوا أن قصة أدونيس والخنزير حدثت في بلدهم. عندما تحول النهر المنحدر من جبل لبنان إلى اللون الأحمر، رأى السكان فيه علامة إراقة الدماء ولحظة الحداد الطقسي.

لكن (لوسيان) يُفيد أيضاً بتفسير أكثر عقلانية مُقدّم بالفعل في حالة عدم استقرار: هذا اللون من الأرض الحمراء الممزقة من الجبال بواسطة المطر والرياح، ثم يُدفع إلى النهر. وبعبارة أخرى، يعرف الكبار بالفعل أن الظاهرة يمكن أن تكون لها قضية طبيعية. لم تدمر الأسطورة على العكس، جعله أقوى.

النهر لم يكن بحاجة إلى حمل دماء إله ليصبح مقدساً لقد كان كافيا لتغيير اللون في الوقت المناسب، في المشهد الصحيح، في قلب تقليد ديني قائم بالفعل. الطبيعة قدمت اللافتة الأسطورة منطقية له.

(بيبلس)، المدينة تبكي (أدونيس)

(بيبلس) لم يكن شبحاً لهذه القصة كانت تحتفل في الأوقات القديمة، كانت المدينة واحدة من المراكز الرئيسية للطقوس ذات الصلة بأدونيس. لم يكن مجرد أسطورة قيل في زاوية ملاذ لقد كانت ذاكرة شعائرية، أعيدت صياغتها، مسجلة في التقويم الديني.

كان السكان المحليون في حداد على وفاة أدونيس. (لوسيان) يصف التهاب، لفتات من الحداد، ضربات على الصدر، طقوس الجنازة. موت الرب كان مرئياً في جسد المؤمنين. الحزن لم يكن فكرة بسيطة. لقد ظهرت نفسها في الصراخ، لفتات، قص شعر، علامات مادية للخسارة.

ثم جاءت اللحظة الأخرى من الطقوس (أدونيس) تم إعلانه حياً مجدداً بعد الحداد، من جديد. بعد الجرح، العودة. بعد النهر الأحمر، آمل أن تبدأ من جديد.

إنها هذه الدورة التي تعطي الأسطورة عمقها (أدونيس) ليس إلهًا صغيرًا مات قريبًا. هو شخصية الطبيعة التي تختفي و تعود إنه يجسد نباتات هشة وجمال قصير وحياة تنمو بسرعة ثم تتلاشى قبل أن تولد من جديد مع الموسم.

في (بيبلس) لابد أن هذه القصة كانت لها قوة معينة وتطلعت المدينة نحو البحر، وتداولت مع البحر الأبيض المتوسط، وأرسلت الكتابة، ولكنها ظلت مرتبطة بمنطقتها الداخلية المقدسة. الجبل أعطى الماء، النهر أعطى الإشارة، المدينة أعطت الطقوس.

طقوس الآدونيا والحزن والعودة

هذه الاحتفالات تعرف باسم (أدونياس) في العالم القديم، كان الأدونياس مكرسين لوفاة وعودة (أدونيس) الرمزية لقد ارتبطوا بالحزن، التهاب، لفتات الجنازة، وبعد ذلك الإعلان عن تجديد.

هذه الطقوس أخذت في بُعد محلي قوي جداً نهر (أدونيس) لم يكن مجرد ديكور لقد تم دمجه في وقت الطقوس عندما كان الماء ينزف، يبدو أن المشهد نفسه يعلن عودة الحداد. شاركت الطبيعة في المراسم.

إن منطق الآدونيا يرتكز على توتر بسيط: يموت آدونيس، ويبكي المجتمع، ثم يعلن عودتها. هذا ليس إحياء مسيحي إنها عودة نباتية دورية موسمية الرب ينتمي إلى هذا العالم القديم حيث كان موت الطبيعة والإيقاظ يُعتقد بأنه دراما مقدسة.

وترجع قوة هذه الطقوس أيضا إلى بُعدها الأنثوي. وفي العديد من تقاليد منطقة البحر الأبيض المتوسط، لعبت المرأة دورا هاما في حالات الرضا. بكيت للرب الصغير كما كنا نبكي عن خطيب أو ابن أو حبيب أو جمال ضائع قريباً جداً ولذلك فإن الحداد في أدونيس يشكل أيضا حدادا لرغبة الحياة وشبابها وهشاشتها.

حدائق (أدونيس)

وهناك عنصر أساسي آخر من عناصر أدونيا يتمثل في حديقة أدونيس. كانت هذه البذور تنبت بسرعة في حاويات صغيرة: القمح، والشعير، واللحم، وغيرها من النباتات السريعة النمو. خضروا في وقت قصير ثم تلاشى بسرعة.

الرمز واضح وكانت هذه الصور تمثل حياة شابة وسريعة وهشة. لقد وُلدوا وُلدوا و ماتوا على الفور (مثل (أدونيس مثل النباتات المعرضة للجفاف مثل الجمال الذي لا يدوم.

ولذلك فإن هذه الحدائق الصغيرة كانت أكثر من تزيين الطقوس. لقد حققوا مصير الرب مشاهدتهم ينموون ثم يختفون رأى المؤمنون دورة الحياة والموت والعودة المحتملة.

وها هو أن الذاكرة القديمة تنضم إلى لفتات لا تزال مألوفة في لبنان.

ما زال هناك جمارك

وفي العديد من المنازل اللبنانية، ولا سيما حول الحاجز المقدس ودورة الكريسماس، لا يزال القمح أو القمح أو البذور أو غيرها من البذور يتبجرس على اللوحات أو على القطن أو في الحاويات الصغيرة. هذه الطلقات تُطلق على منازل الزينة و ترافق الحفلات وتعلن عن الحياة في قلب الشتاء.

اليوم، هذا العرف مسيحي. وهي ملحقة بسانت باربي، التي احتُفل بها في 4 كانون الأول/ديسمبر بتنكرها وزياراتها وأغانيها وأطباق القمح. ولكن اللفتة نفسها قديمة جدا في لغتها الرمزية: أن تنمو الحبوب، أن تشاهد الحياة تخرج من البذور الجافة،.

يجب أن تكون حذراً. لا يمكن القول إن هناك استمرارية مباشرة وسليمة ومثبتة بين عهود جبيل القديمة والممارسات اللبنانية الحالية المتعلقة بالقديسة باربرا أو عيد الميلاد. تُغيّر التقاليد الاسم والتقويم والمعنى. ويُستولى عليهم، وهم مشردون، ومسيحيون، وملوكون.

ولكن من الصعب تجاهل القرابة الرمزية. وفي كلتا الحالتين، هناك حبوب. وفي كلتا الحالتين، يحدث التبريد. وفي كلتا الحالتين، هناك فكرة أن الحياة يمكن أن تعود من ما بدا جافا أو ميتا أو نائما.

الآلهة تتغير الريش تتغير أحياناً تنجو لفتات أطول من النظريات.

ذاكرة أقوى من التمزق

ربّما هذا هو المكان الذي يوجد فيه نجاة (أدونيسيا) الحقيقي في (لبنان). ليس في مراسم وثنية محفوظة كما كان عليه منذ الانتصار، ولكن في مجموعة من الإيماءات والصور والعوائق الرمزية التي لا تزال منطقية.

ومن الواضح أنه لم يعد يبكي (أدونيس) في بيبلو. لكنها لا تزال اللغة القديمة للأرض هذا يعني أن الحياة يمكن أن تعود ولا تزال مرتبطة بالموسم والبيت والبذور والأمل. ما زال يعطي النبات وظيفة الطقوس.

لذا أسطورة (أدونيس) لم تختفي تماماً تم حلها في تقاليد أخرى لقد فقد اسمه القديم لكنه ترك آثاراً في وادي نهر إبراهيم، في ربيع أفقا، في ذكرى بيبلو، في لون النهر بعد المطر، في البذور التي لا تزال تنمو في المنازل.

أسطورة لبنانية حولت البحر الأبيض المتوسط

وكثيراً ما يُقدَّم أدونيس كشخص يوناني. هذا العرض قصير جداً. استولى اليونانيون على تاريخها وحولوه ونشروه، لكن الأسطورة لها جذورها في العالم الفينيقي والشرق أوسطي. إن لبنان اليوم يحتفظ بواحدة من أقوى مجموعات هذه الذاكرة.

أفقا وجبيل ونهر إبراهيم ليست ملحقات سياحية تضاف إلى حكاية قديمة. إنهم يشكلون جغرافياً مقدساً. المصدر هنا. النهر هنا. المدينة هنا. والظاهرة الطبيعية لزراعة المياه موجودة. الطقوس القديمة موثقة. ولا تزال جمارك الجير موجودة في أشكال أخرى.

هذا ما يجعل هذه الأسطورة قوية جداً لا يتم تعليقها في السماء الأسطورية المجردة وهو ملحق بالأماكن التي لا يزال يمكن تغطيتها. يمكنك الذهاب إلى أفقا، رؤية المصدر، تتبع الوادي، وتذهب إلى بيبلو وتفهم لماذا هذا المشهد يمكن أن ينتج إله ميت وعيد الولادة.

النهر لا يحتاج الدم ليكون مقدس

سيكون من السهل الإبتسام في فكرة نهر ملوث بدم (أدونيس) هذا سيفوت الموضوع الكبار لم يكونوا ساذجين فحسب لاحظوا الطبيعة و أعطوها معنى أحمر النهر ربما جاء من الأرض، من المطر، من التربة التي يقودها الماء. لكن هذا التفسير المادي لا يلغي قوة السرد.

على العكس وهو يبين كيف تولد الأسطورة: ظاهرة حقيقية، ومشهد مثير للإعجاب، ومجتمع يحتفل، وذاكرة تنقل، وطقوس تعطي شكلاً للخوف من الموت والرغبة في العودة.

وفي أفقا وبيبلس ونهر إبراهيم، يحفظ لبنان بالتالي أحد حساباته القديمة العظيمة. إله شاب مجروح آلهة حداد نهر أحمر مدينة تبكي البذور التي تنمو وتختفي الجمارك التي تغير اسمها ولكنها تحتفظ بجزء من معناها.

ربما نهر (أدونيس) لم يحمل دماء إله ولكنها تحملت شيئا آخر: قدرة المشهد اللبناني على أن يصبح أسطورة للبحر الأبيض المتوسط، ثم البقاء على قيد الحياة في أبسط لفتات، تلك التي لا تزال متكررة في المنازل، أحيانا دون أن يعرف أنها تأتي من بعيد.

المراجع المستخدمة:(لوسيان دي ساموساتي),الآلهة السورية; UNESCO, notice on Byblos; عمل وإخطار بشأن أفقا/أفاكا ووادي نهر إبراهيم؛; دراسات كلاسيكية عن أدونيا وقرى أدونيس; تقاليد لبنانية تتصل بسانت بيرب وبهرولة القمح.