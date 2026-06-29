استعراض صحفي: الاتفاق الإطاري، ومناطق الاختبار، والصدمة الأمريكية – الإيرانية حول هورموز

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

(واشنطن) تحرك مركز الجاذبية جنوباً

ويقع القديس العربي، في 29 حزيران/يونيه 2026، اليوم تحت الإشارة المزدوجة لاتفاق لبناني – إسرائيلي ممزق في واشنطن، وتجديد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. تصف اليوميات نصًا يمهد الطريق للمناطق التجريبية في الجنوب. ويستشهد بزوطر الغربية وفرون بوصفهما أول موقعين ممكنين للانسحاب الإسرائيلي يليهما نشر الجيش اللبناني. وتبرز نفس القصة قناة للاتصال المباشر بين لبنان وإسرائيل. وأشار أيضا إلى مرفق أمني غير منشور. ويعطي هذا البعد السري الاتفاق وزنه السياسي الحقيقي. وهو يغذي احتياطيات العديد من الجهات اللبنانية الفاعلة. كما أنها تضع الجيش في مركز الاختبار. هذا الإختبار يتجاوز مجرد الوجود الميداني. وهو يتعلق بقدرته على العمل دون أن يُمسك بقراءة إسرائيلية لمهمته.

ويصر العربي الجاد، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، على الميزة التي تتمتع بها إسرائيل في مناطق الاختبار. ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لن يترك فقط نقاطًا محددة. كما أنها ستراقب ما يقوم به الجيش اللبناني بعد دخوله. وهذه القراءة تحول الانسحاب إلى آلية مشروطة. وستتوقف المغادرة الإسرائيلية على ما يعتبره تل أبيب نزع سلاح حقيقي لهزبولا. وبالتالي، فإن الاتفاق لا يقتصر على وضع خريطة. كما أنه يحدد طريقة. ولكن هذه الطريقة تنقل الحمولة إلى بيروت. وتطلب إلى الدولة أن تثبت قدرتها على السيطرة على الجنوب. وهو يمنح إسرائيل هامشاً للقول إن الخطوة التالية يمكن أن تنتظر.

اتفاق ينص على تفاصيله العسكرية

وتتحدث » جوموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 عن الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة الحلول. وتفيد الصحيفة بالوصول المتوقع للأدميرال الأمريكي براد كوبر لإطلاق تطبيق مناطق الاختبار. وهو يقدم الاتفاق كقطعة سياسية، وليس مجرد ترتيب أمني. ووفقاً لهذه القراءة، يربط النص السيادة اللبنانية باحتكار الدولة للسلاح. وفي المقابل، يربط الانسحاب الإسرائيلي بالوفاء التدريجي لهذه الالتزامات. الرسالة واضحة. وجود الجيش يصبح المفتاح للكل. ولذلك يوصف الدعم الأمريكي والأوروبي للجيش اللبناني بأنه استثمار مركزي. غير أن هذا النهج يترك منطقة ظل. وإذا حجبت خطوة، يمكن لإسرائيل أن تبرر استمرار وجودها.

إن الشارق العسات المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يمضي قدما في القراءة الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة أن تل أبيب تعتمد على عدم قبول حزب الله للصفقة. ومن ثم يعود هذا الرهان إلى منطق التسوية العسكرية. ويشير المصدر نفسه إلى أنه سيتم نشر الوحدات اللبنانية في المنطقتين النموذجيتين، في إطار متابعة الولايات المتحدة. ويحدد أن فرون وزوطر الغربية خارج الخط الأصفر الذي تحتفظ به إسرائيل كحزام بحكم الأمر الواقع. هذا الدقة مهم. وهو يبين أن بداية الطلب قد تتعلق بمجالات لا يكون فيها الاحتلال المباشر أكثر وضوحا. وسيكون المكسب السياسي عندئذ أقوى من المكسب الإقليمي الفوري. ستكون مسألة إظهار وجود آلية، حتى لو كانت محدودة.

الجبهة الداخلية التي تواجه خطر التمزق

والاخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يعطي أكثر قراءة عدائية للاتفاق. وتفيد الصحيفة أن نبيه بري يعتبرها أسوأ من اتفاق 17 مايو 1983 ويعتقد أنها لن تنفذ. وهو يركز على مرفق أمني يسمح لإسرائيل بالبقاء في الجيش اللبناني والتحرك فيه ورصده عن كثب. وفي هذه القراءة، لا ينظم الاتفاق الانسحاب. إنه يضفي الشرعية على وجود. كما أنه ينقل الصراع إلى الداخل. تستشهد الصحيفة بخوف معين حول المؤسسة العسكرية. ووفقا لهذا الحساب، يجب أن نتجنب اللعب مع الجيش ونمهد الطريق لأزمة حول قيادته. يتقاطع هذا الموقف مع خوف أوسع. وقد تصبح مناقشة الاتفاق مناقشة بشأن ولاء المؤسسات.

كما أبرمت » البينا » في 29 حزيران/يونيه 2026 الاتفاق في سجل رفض. تتحدث الصحيفة عن نص يشير إلى اتفاق 17 مايو. يصف خطًا جديدًا من المعارضة يشمل نبيه بري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية. وهو يصر على انتقاد هجوم على الجيش وإهانة الدولة. وعلى نفس المنوال، اقتبس السيد البينا في 29 حزيران/يونيه 2026 من الوزيرين محمد حيدر وراكان ناصر الدين اللذين يؤكدان من جديد رفضهما التفاوض مباشرة مع إسرائيل. إن حزب الله، الذي يقوده نعيم قاسم، يرفض من جانبه الصلة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح المقاومة. كلمة « مقاومة » تبقى الكلمة التي يستخدمها مؤيدوها. ولكن المسألة بالنسبة للدولة تصاغ بشكل مختلف. وهذا هو احتكار قرار الحرب والسلام.

بيروت بين الدعم الأمريكي والخوف من الشارع

تتبنى اللواء بتاريخ 29 يونيو 2026 زاوية مؤسسية أكثر. الصحف تُبلغ نداء دونالد ترامب إلى جوزيف أوون بعد توقيع الاتفاق. وهو يرى أنها إشارة إلى التزام أمريكي بمتابعة النص. وأشار أيضاً إلى أن الرئيس اللبناني يدعو الولايات المتحدة إلى أن تحرص على منع الانتهاكات الإسرائيلية وضمان الانسحاب من الجنوب. هذا الموقف يحاول أن يحمل خطين. فمن جهة، تود الدولة أن تبين أنها اختارت إطارا دبلوماسيا. ومن ناحية أخرى، لا يريد أن يظهر على أنه مجرد تنفيذ خطة من واشنطن. واليوا، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، يسأل حزب الله سؤالا مباشرا: وما هو الحل الذي يقترحه إذا كان رفض الاتفاق يعرقل عودة السكان وفتح موقع لإعادة البناء؟?

ويؤكد أد ديار، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، نفس التوتر، ولكن من زاوية الاستقرار الداخلي. وتوضح الصحيفة أن حزب الله يؤجل تصعيداً شعبياً أو عسكرياً ويعتمد على مسار التفاوض المتعلق بسويسرا لفرض انسحاب إسرائيلي. و يذكّر أيضاً بتحذير (نابيه بيري) من الخلاف الداخلي. وفي قراءة أخرى، ينص عد ديار، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، على أن الاتفاق يزيل إطار القرار 1701 ويحد من دور الأمم المتحدة. وهذا التطور يضع واشنطن في مركز الآلية. وهو يضعف التوازن القديم القائم على القوات الدولية. كما أنه ينشئ مناقشة للسيادة. من يتفحص؟? من القضاة؟? من يقرر أن المرحلة كانت ناجحة؟? وهذه المسائل تهيمن الآن على القضية اللبنانية.

هورموز يعيد لبنان إلى الذراع الإقليمي

لا يمكن قراءة الملف اللبناني بمفرده. ويفيد القديس العربي في 29 حزيران/يونيه 2026 بتبادل الإضرابات بين واشنطن وطهران في اليوم الثاني على التوالي. وتصف الصحيفة الضربات الأمريكية ضد إيران، بعد هجمات نسبت إلى طهران ضد سفن ومواقع أمريكية في المنطقة. ويفيد أيضا عن إطلاق نار إيراني على الكويت والبحرين، أدانته عدة بلدان عربية. ثم يهدد دونالد ترامب بتدمير الجمهورية الإسلامية إذا لم يمتثل للاتفاق المؤقت. ورد عباس أراغشي، رئيس الدبلوماسية الإيرانية، من بغداد بأن أي ترتيب منفصل بشأن هورموز سيعقد إعادة فتح المضيق. وبذلك تصبح المضيق خريطة مركزية. وهو بمثابة تذكير بأن إيران ترفض استبعادها من الملفات الإقليمية.

ويصف العربي الجهد في 29 حزيران/يونيه 2026 نفس التسلسل. وذكرت الصحيفة أن القيادة الأمريكية قصفت عشرة مواقع إيرانية بعد تعرض ناقلة نفط للهجوم. ويشير إلى أن الحرس الثوري استهدف بعد ذلك مواقع أمريكية في الكويت والبحرين. وقبل كل شيء، يشير إلى أن طهران تعلن مسؤوليتها عن إدارة الملاحة في هرمز. إن الأخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يعتبره محاولة أمريكية لإفراغ الاتفاق مع إيران من متناوله. ووفقًا للصحيفة، فإن واشنطن لن تسعى إلى كسر النص، بل حرمانه من آثاره الملموسة. هذه القراءة تنضم للملف اللبناني. وتحاول الولايات المتحدة فصل لبنان عن إيران. وعلى العكس من ذلك، تود إيران أن تبقي لبنان في المفاوضات الإقليمية.

الاختبار الأول

نيدا وتقدم الصحيفة الاتفاق على أنه ممر من طاولة المفاوضات إلى الميدان. وتتحدث هذه الصيغة جيدا عن طبيعة المرحلة المفتوحة. لم يستقر شيء كل شيء يبدأ ويتعلق السؤال الأول بنشر الجيش في مناطق الاختبار. وتتعلق الحالة الثانية باستجابة حزب الله وببيئةه السياسية. الثالث يتعلق بقدرة واشنطن على حمل إسرائيل في حالة الحصار ويعتمد الرابع على طهران، الذي يحاول الاستيلاء على الخريطة اللبنانية بينما تكثف معركة هورموز. وبالتالي، فإن الاتفاق أقل نهاية من صك الضغط. ووضع الدولة اللبنانية والجيش وحزب الله وإسرائيل والولايات المتحدة وإيران في معادلة واحدة. كل جانب يرى ربح محتمل كما يرى كل طرف أن هذا يشكل خطرا كبيرا.

السياسة المحلية: الاتفاق الإطاري يكسر القوة بين الرهان المؤسسي، رفض حزب الله، والدور المركزي للجيش

يسعى بابدا إلى تحويل التوقيع إلى عمل من أعمال السلطة

يقدم نداء الوطن في 29 يونيو 2026 الاتفاقية الإطارية الموقعة في واشنطن على أنها « بداية البداية ». وتلخص الصيغة حالة المشهد السياسي المحلي. وتغادر المفاوضات الطاولة الأمريكية وتدخل أكثر المجالات حساسية في النقاش اللبناني. الأمر ليس فقط عن من وقع. هو حول الذي يُمْكِنُ أَنْ يَعْملَ، الذي يُمْكِنُ أَنْ يَحْتلَ ويُمْكِنُ أَنْ يُسيطرَ على التسلسلاتِ. رئيس (جوزيف أوون) يريد أن يثبت فكرة أن الدولة يجب أن تستأنف المبادرة. كما تود حكومة نواف سلام أن تبين أن الطريق الدبلوماسي يمكن أن يحل محل حرب اللبس والدموع. ولكن هذا الخط لا يزال هشا. إنها تقوم على معادلة صعبة. ويجب أن يدخل الجيش مناطق الاختبار. ويجب أن تنسحب إسرائيل على مراحل. يجب على حزب الله أن يقبل أن السيادة تتحدد باحتكار الدولة للأسلحة. وتفتح كل نقطة نزاعا سياسيا داخليا. وبالتالي، فإن الموقع المحلي لا ينقسم فقط بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه. وهي مقسمة بين قراءتين للسيادة. ويمر أحدهما عبر الدولة وقواتها النظامية. والأخرى هي قدرة المقاومة على الحفاظ على وظيفتها المسلحة.

Al Liwa. وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي هنأ نظيره اللبناني بعد التوقيع. كما وعد بدعم سيادة لبنان واستقلاله ونشر سلطات الدولة من قبل قواته المسلحة. ودعا جوزيف أوون، بدوره، واشنطن إلى منع أي انتهاك إسرائيلي وحث إسرائيل على الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب. وتسمح هذه الصياغة للقصر الرئاسي بتقديم الاتفاق كأداة، وليس كامتياز. كما أنه يتيح وضع الجيش في قلب المعادلة. ومع ذلك فإن نفس التألق يخلق مسؤولية ثقيلة. وإذا تأخرت إسرائيل في الانسحاب، سيتعين على بعبدا أن تشرح سبب عدم كفاية الالتزام الأمريكي. وإذا أعاق حزب الله، سيتعين على الحكومة أن تختار بين الضغط السياسي والبحث عن حل وسط. وفي كلتا الحالتين، لم تعد الرئاسة مرتاحة للانتظار.

Ain el-Tineh يعطي قراءة عكسية

الأخبار في 29 يونيو 2026 ميدان نبيه بري في وسط الاحتجاج. التقارير اليومية التي تفيد بأن رئيس البرلمان يعتبر الاتفاق أسوأ من اتفاق 17 مايو 1983 ويعتقد أنه لن يتم تنفيذه. وهذا الموقف ليس مجرد اعتراض إجرائي. تقول أن الصفقة تهدد التوازن الداخلي. ويحذر بيري أيضا من أي محاولة للعب مع الجيش أو مزحة مع فكرة رفض أمره. هذه الجملة تكشف قلب خوفه. ووفقاً لهذه القراءة، لا يثقل الاتفاق على حزب الله فحسب. كما يمكن أن يحول المؤسسة العسكرية إلى مجال ضغط سياسي. ويشير الأخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 إلى مرفق أمني يعطي إسرائيل مراقبة دقيقة عما سيفعله الجيش في مناطق الاختبار. وبالنسبة إلى عين التنه، يكمن الخطر في تشرد النزاع. وسيصبح الصراع مع إسرائيل نزاعا حول بعثة الجيش، ثم نزاعا بين اللبنانيين.

وتصف مدينة البينا في 29 حزيران/يونيه 2026 بزوغ جبهة سياسية ضد الاتفاق. وتستشهد الصحيفة بنبيه بري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية كنواة لخط رفض جديد. هذا الخط ليس بالزي الرسمي. (بيري) كان يتحدث منذ رئاسة البرلمان ومنذ بيئة (آمال). جومبلات يتحدث بذاكرة حادة للحروب الداخلية. (فرانجي) يتحدث من معسكر سياسي قريب من المقاومة. لكن تقاربهم له قيمة سياسية. وهو يوسع نطاق الرفض إلى أبعد من حزب الله وحده. كما ذكرت صحيفة البناء بتاريخ 29 يونيو 2026 موقف الوزراء المقربين من الترادف الشيعي، محمد حيدر وراكان نصر الدين. وهم يدعون أن مجلس الوزراء لم ينظر في ولاية تفاوضية ويكرر رفضهم لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. الرسالة إلى الحكومة واضحة. ويريد الوزراء منع عرض الاتفاق بوصفه قرارا يتخذه مجلس الوزراء بكامله. ولذلك فإن المناقشة تتجه نحو الشرعية الداخلية للتوقيع.

(هيزبولا) يرفض لكن التأخير في الشارع

وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن نيم قاسم يرفض الصلة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. الأمين العام للحزب يعتبر هذا الشرط بمثابة عبور للخطوط الحمراء. ومن المتوقع أن يُرفض هذا الرفض، ولكن صيغته تُحتسب. وعرض الاتفاق كمحاولة لتحويل لبنان إلى صك في أيدي إسرائيل. وبهذه الطريقة، يرغب الطرف في تجنب المناقشة التي تركز فقط على ترسانته. وهو يسعى إلى وضعه في منطق الكرامة الوطنية ورفض الوصاية الإسرائيلية. وتشير الصحيفة نفسها إلى أن حركات الاحتجاج جرت في الضاحية الجنوبية لبيروت، على طريق المطار، في رياض الصلح والبقاع، قبل أن يعيد الجيش فتح الطرق. هذا التسلسل يظهر حد مزدوج. (هيزبولا) يمكنها التعبئة. لكن الجيش يتدخل لاحتواء. الولاية تريد أن تبقي الشارع تحت السيطرة بينما الحزب لا يزال يتجنب الكسر الجبهي.

أفادت صحيفة الديار بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2026، من جانبها، أن حزب الله يميل إلى تأجيل التصعيد. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الحزب لا يريد في هذه المرحلة إطلاق مواجهة شعبية أو عسكرية. وقال إنه يفضل انتظار آثار الجهود الإيرانية الرامية إلى تحقيق وقف كامل للأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي. ويفي هذا الحذر بعقبتين. أولاً، لا يريد الطرف أن يتهم بمنع عودة المشردين من الجنوب. ثمّ هو لا يُريدُ فتح a أزمة داخلية بينما نابيه بيري يُحذرُ مِنْ التعارضِ. However, Al Liwa. وإذا رفض الاتفاق، فما هو الطريق الملموس الذي يقترحه لتحرير المناطق المحتلة، والسماح بعودة السكان، والشروع في إعادة البناء؟? وهذه المسألة سياسية، ولكنها اجتماعية أيضا. إنه يضع المقاومة أمام التكلفة البشرية للانتظار.

يصبح الجيش محور النقاش وهدفه

وتقول صحيفة » جوموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 إن شركاء واشنطن وأوروبا يعتبرون دعم الجيش استثمارا رئيسيا لنجاح الاتفاق. وذكرت الصحيفة أن أحد الدبلوماسيين يرى في النص ليس ترتيباً حدودياً بسيطاً، بل مرحلة جديدة. والهدف من ذلك هو توسيع نطاق نشر الجيش وتعزيز قدراته في مجال الرصد وإعطائه المرجع الأمني الوحيد. هذه القراءة هي المخيم الذي يدافع عن الاتفاق. وهو يعطي الجيش مركزية سياسية لم يسبق لها مثيل. إنه يستقر كحكيم بين الطلب الأمريكي والضغط الإسرائيلي واحتجاج حزب الله. ولكن هذا الدور يمكن أن يتحول ضدها. وإذا تحرك الجيش بسرعة كبيرة، فسوف يتهم بخدمة خريطة طريق مفروضة. وإذا تحركت ببطء شديد، ستقول إسرائيل أنها غير مستعدة.

أصر العربي الجاد، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، والشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، على الهامش المتبقي لإسرائيل. وتفيد الصحيفتان أن تل أبيب تعتزم التحقق بنفسها من العمل المنفذ في مناطق الاختبار والحفاظ على وجود دائم في المنطقة الأمنية إذا لم يتقدم نزع سلاح حزب الله. ويضيف الشارق العسات المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 أن إسرائيل تراهن على عدم قبول الاتفاق في حزب الله. هذه التوقعات ثقيلة بالنسبة للسياسة المحلية. ويعني ذلك أن رفض الطرف يمكن أن يصبح، في نظر إسرائيل، مبررا لاستمرار الاحتلال. كما يعني أن الجيش يوضع بين حسابين متعارضين. بالنسبة للحكومة، إنها تجسد عودة الدولة. بالنسبة لحزب الله، يجب ألا تصبح أداة لقيد خارجي. وبالنسبة لإسرائيل، لا يزال يتعين اختبارها ورصدها.

مشهد سياسي بدون مركز مستقر

وتبيّن شركة Ad Diyar المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026 أن النقاش يتجاوز الكتل الكلاسيكية. الأبرشية مارونيت بيشارا راي، من روما، يشكر الله على الاتفاق ويطلب وضعه تحت حماية السلام. عرضها (سمير غيغا) كخطوة رئيسية نحو كسر مأزق لبنان وعلى سبيل المثال، فإن علي حسن خليل يجيب على أن من يقلل إلى أدنى حد من الخلاف لا يفهم أن حريقه لن يدخر أحد. وتلخص هذه المواقف الكسر. جزء من المشهد المسيحي والحكومي يرى النص كفرصة لإغلاق سلسلة حرب واستعادة الدولة. جزء من المخيم الشيعي وحلفائه يرونه فخاً يمكن أن يؤدي إلى أزمة مدنية ويسعى عدد من الجهات الفاعلة فيما بينها إلى الحفاظ على لغة تحذير. ودعا جوزيف أوون إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراعات. (نابيه بيري) يطالب بتفادي الخلاف ويقول أنه يريد أن يقود المواجهة في المؤسسات ويجب على نواف سلام أن يحافظ على أغلبية حكومية كبيرة بما يكفي لعدم تحويل الاتفاق إلى أزمة وزارية.

ويلاحظ مجلس الجمبري في 29 حزيران/يونيه 2026 أن الاتصال بين نبيه بيري ورئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليبوف ربط القضية اللبنانية بضمانات إقليمية أوسع نطاقا. هذا البعد يثير غضب مؤيدي لبنان المنفصل عن الأجندة الإيرانية. بيد أنها تطمئن من يؤمنون بأن التوازن الأمريكي – الإيراني وحده يمكن أن يرغم إسرائيل على الانسحاب. ومن ثم فإن السياسة المحلية تقع بين مشهدين. ففي البداية، تتحدث الحكومة عن السيادة والجيش وإعادة البناء. وفي المرحلة الثانية، يتحدث حزب الله وحلفائه عن التوازن الإقليمي والضمانات والحرمان من التطبيع. الغلق جاء من هناك. إن كلمة السيادة مشتركة بين الجميع. لكنه لا يعني نفس الشيء. بالنسبة لـ(بابدا)، هذا يعني سلطة الولاية. وبالنسبة إلى عين التنيه، يعني أيضا حماية الوحدة الداخلية. بالنسبة لحزب الله، يعني رفض تسليم القوات المسلحة قبل انسحاب إسرائيل الكامل. وهذا الاختلاف يكفي لجعل الاتفاق الإطاري ليس حلا محليا فوريا، بل اختبارا للقوة.

فصل وخطاب من جانب الشخصيات السياسية: السيادة المتنازع عليها، والخوف من الاختلاف وخوض الكلمات حول الاتفاق الإطاري

بابا يتحدث بلغة الولاية

Al Liwa ورحب رئيس الولايات المتحدة بالاتفاق وأكد أن واشنطن ستدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية وسلطة الدولة من جانب قواتها المسلحة. جواب (جوزيف أوون) مصاغ في سجل حذر انه يشكر واشنطن ولكنه دعا أيضا الولايات المتحدة إلى منع أي انتهاك إسرائيلي وإلى انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في الجنوب. ولذلك فإن هذا الخطاب موجه إلى جمهورين. وهو يتناول أولا خارج البلد للتأكد من أن الدولة اللبنانية تقبل الطريق الدبلوماسي. كما أنها تخاطب نفسها في الداخل، وتقول إن (بابدا) لا يوقع على فتاة بيضاء لإسرائيل. وبالتالي، فإن الكلمة المركزية لا تزال سيادة. ولكن هذه السيادة تُعرض كمشروع، وليس كحقيقة مكتسبة.

ويبين أد ديار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 القلق نفسه في سجل آخر. ويدين جوزيف أوون الهجمات على البحرين والكويت. وهي تصفها بأنها تعدي على سيادة الدول وتهديد مباشر للأمن الإقليمي. ثم دعا إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية بوصفها الوسيلة الوحيدة للتسوية. ومن ثم فإن الخطاب الرئاسي يتفادى خطاب المخيم. وهي تسعى إلى وضع لبنان على جانب الاستقرار العربي والشرعية الدولية. غير أن لهذا الحذر أيضا وظيفة محلية. ويحاول احتواء النقاش الداخلي بينما يدفأ الشارع ويرفض حزب الله الموافقة عليه. كلمة « التحية » تصبح أداة حماية داخلية ويمنع النزاع على الاتفاق من التحول إلى مواجهة بين اللبنانيين.

نابيه بيري تحول الاتفاق إلى إنذار وطني

والاخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يعطي نبيه بيري أصعب صيغة في اليوم. ونظر رئيس البرلمان في الاتفاق أسوأ من الاتفاق المؤرخ 17 أيار/مايو 1983 وقال إنه لن ينفذ. كما يحذر من أي محاولة للعب مع الجيش أو المزاح بفكرة إقالة قائده. هذه الكلمة مركزية. ولا تقتصر على رفض النص. وهو يهدف إلى منع الجيش من أن يصبح أداة نزاع داخلي. (بيري) لا تتحدث إلى معسكر الحكومة فحسب. كما أنه يتحدث إلى جمهوره. يخبرها أن الاستجابة يجب أن تظل سياسية ومؤسسية. الكلمة « الخلاف » ثم تصبح الانذار الوطني. وهو يقترح أن الخطر الرئيسي ليس فقط النص الموقع في واشنطن، ولكن ما يمكن أن يسببه تطبيقه في الداخل.

Al Bina أجاب على (سمير غيغا) وقال أنه شعر بخيبة أمل أن تحذير (بيري) ضد الخلاف تم الترحيب به من قبل المزيد من الأنقسام وهو يدعي أن بيري لا تحذر من الوهم، ولكن ضد خطر يعرف جميع اللبنانيين الثمن. ويضيف أن من يقلل من شأن الخلافات لا يفهمون أن حريقهم لن يدخر أحد. والعقوبة لها أهمية سياسية واضحة. ويحول الدفاع عن السلام المدني إلى حجة ضد الاتفاق. وقالت أيضا إن النقاش بشأن الجنوب لا يمكن فصله عن ذكرى الحرب الداخلية. وبالتالي، لم يعد يُقرأ الاتفاق على أنه جهاز أمان فحسب. ويصبح اختبارا للتعايش الوطني.

هيزبولا تتبع خطوطها الحمراء

وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن نيم قاسم يرفض الصلة بين أي انسحاب إسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. ويعتبر الأمين العام للحزب هذه الحالة خطيرة للغاية ويؤكد أنها تتجاوز الخطوط الحمراء. وهو يعرضه كمحاولة لتحويل لبنان إلى أداة في أيدي إسرائيل. منطق الخطاب واضح (هيزبولا) لا يناقش فقط جدول أو خريطة وهو يعترض على المبدأ الذي يضع سلاحه في صميم الاتفاق. كما يحاول تحريك النقاش. بالنسبة لمنافسيها، المخاطر هي سلطة الدولة. والمسألة بالنسبة له هي رفض إسرائيل فرض شرط. وهذا الاختلاف في المفردات يجعل الوساطة صعبة. والكلمات نفسها، مثل السيادة والأمن، لا تشير إلى نفس الواقع في المخيمات.

أبلغت اللواء بتاريخ 29 يونيو 2026 عن صيغة أكثر هجومية من قبل نعيم قاسم. ويصف الاتفاق الإطاري بأنه إهانة وعار وتنازل عن السيادة. ويدعي أن أي اتفاق ينبغي أن يقتصر على معالجة الحالة الواقعة جنوب نهر الليطاني، دون الدخول في الشؤون الداخلية اللبنانية أو ملف أسلحة حزب الله. يهدف هذا الإطار إلى فصل الانسحاب الإسرائيلي عن النقاش الوطني حول احتكار القوة. وبالتوازي مع ذلك، نقلت صحيفة البناء بتاريخ 29 يونيو 2026 عن الوزيرين محمد حيدر وراكان نصر الدين. ويؤكد كلاهما من جديد رفضهما التفاوض مباشرة مع إسرائيل، ويؤكدان أن مجلس الوزراء لم يناقش ولاية التفاوض. كلماتهم تضع حداً للحكومة. وقالت إن التوقيع ليس توافقاً كلياً في الآراء.

ويتحدث مؤيدو الاتفاق عن السلام والخروج من الأزمة والواقعية

ديار 29 يونيو 2026 تقارير، من روما، عظة البطريرك الماروني بشارة راي. وطلب أن يشكر الله على الاتفاق الذي وافق عليه لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. يقول انه يريد وضع هذا الاتفاق في يد الله، لأن الطريق إلى السلام صعب. كلمته ليست مسألة تقنية دبلوماسية. وهو يسعى إلى إعطاء الاتفاق بعدا أخلاقيا. إنها تتحدث عن السلام بعد عقود من الحرب والخوف. ولكنه يسلّم أيضاً بأن الجميع لن يقبله. هذا الظل مهم. راي لا ينكر الكسر. إنه يحاول تغطية الأمر بلغة دينية ورعوية. وقال إن خطابه يدافع عن الاتفاق دون الدخول في تفاصيل مجالات الاختبار أو الانسحاب أو نزع السلاح.

في نفس المجال السياسي، أد ديار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يُفيد أن سمير غيغا يعرض الاتفاق الإطاري كخطوة هامة نحو كسر مأزق لبنان. وتنضم هذه القراءة إلى جزء من المخيم الذي يحبذ السلطة الحصرية للدولة. كما يشير القديس العربي في 29 حزيران/يونيه 2026 إلى ردود الفعل الإيجابية التي أبداها فؤاد ماخزومي وأشرف ريفي، اللذان يتحدثان عن معلم تاريخي، ويعتقدان أنه لم يعد من المقبول أن يظل القرار اللبناني رهينة لإيران. المحركات هنا هي الإنفصال. الأمر لا يتعلق فقط بدعم اتفاق. والسؤال هو أن الدولة يجب أن تستعيد قرار الحرب والسلام. ويواجه المعارضون هذه اللغة استفزازا. قرأوا فيه محاولة لعزل حزب الله حتى قبل ضمان الانسحاب الإسرائيلي.

يحرك جومبلات وفرانجيه الرفض نحو التوازن

تعطي البناء بتاريخ 29 يونيو 2026 مكانًا خاصًا لوليد جنبلاط. وتفيد الصحيفة بأن حكمها على الاتفاق قد تمت قراءته بعناية من قبل مصادر دبلوماسية، لأنه لا يأتي من حليف عضوي لحزب الله. وتصف » جومبلات » الاتفاق بأنه اتفاق ثلاثي في شكله، ولكنه منفرد في مضمونه. الصيغة سياسية. وهذا يعني أن لبنان والولايات المتحدة موجودان على الطاولة، ولكن الفوائد الحقيقية ستتحقق بصورة رئيسية لإسرائيل. هذا الموقف يسمح لجزء من الوسط السياسي برفض الاتفاق دون استخدام كل لغة حزب الله. ويحول الرفض إلى انتقاد متوازن. وسألت عما إذا كان النص يمنح لبنان حقا ضمانات، أو ما إذا كان يفرض التزامات عليه.

وذكرت الصحيفة نفسها أن سليمان فرنجية ينتقد أيضًا المسار المتبع للاتفاق. ووفقا له، فإن المشكلة ليست مبدأ التفاوض، ولكن الطريق للذهاب إلى الطاولة بعد إهدار عناصر قوة لبنان. ويعتقد أنه كان ينبغي استخدام المقاومة كورقة مساومة، بدلاً من أن تصبح موضوعًا للتفاوض. هذه الكلمة مختلفة عن كلمة (نايم قاسم). وهي لا ترفض الدبلوماسية بهذه الصفة. إنها تتحدى توازن القوى. وهو يكشف عن قلق أوسع نطاقا في المخيم إزاء الاتفاق. العديد من الممثلين يخشون أن الدولة وافقت على معاملة سلاح حزب الله قبل الحصول على انسحاب إسرائيلي واضح وكامل ومؤرخ.

الأصوات الإقليمية أعادت لبنان إلى الذراع الأمريكي – الإيراني

(العربي الجاديد) في 29 حزيران/يونيه 2026 أبلغ عن تهديدات (دونالد ترامب) ضد (إيران) في سياق إضرابات أمريكية وردود إيرانية حول (هورموز) الرئيس الأمريكي يقول أن (إيران) قد تختفي إذا كان (واشنطن) سيستأنف الحرب ويزيد هذا الخطاب من الضغط على الملف اللبناني. وهذا يعني أن اتفاق واشنطن لا يتم فقط في بيروت. إنّه جزء من مبارزة أوسع، حيث تريد الولايات المتحدة الحدّ من الخرائط الإقليمية لطهران. وردا على ذلك، قال عباس أراغشي لبغداد إن أي محاولة لوضع ترتيبات منفصلة لهرموز ستؤدي إلى تعقيد الحالة. وأضاف أن وقف الهجمات على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من بين الشروط التي يتعين الوفاء بها.

وقد أبلغ عد ديار، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، أخيرا، عن النداء الذي وجهه محمد بقر قليباف ونبيه بيري. ويؤكد رئيس البرلمان الإيراني أن طهران ستواصل جهودها مع الضامنين الإقليميين والدوليين لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها ضد لبنان. وأشار أيضا إلى لجنة تقنية تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان. هذا الخطاب يتناقض مع المنطق الأمريكي لفصل الملفات وتشير إلى أن إيران تريد أن تبقى حاضرة في متابعة الجبهة اللبنانية. الأخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يقتبس بنجامين نيتانياهو الذي يقدم الاتفاق كاعتراف بحق إسرائيل في الاحتفاظ بمنطقة آمنة طالما لزم الأمر. وفي هذا التقاطع من الخطاب، يتحدث كل طرف عن السلام أو الأمن أو السيادة. لكن كل جانب يعطي هذه الكلمات معنى معاكس.

الدبلوماسية: تنازع واشنطن وطهران والعواصم العربية في إطار التسوية اللبنانية

تفرض واشنطن دبلوماسية الفصل

ويعرض القديس العربي المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 التسلسل الدبلوماسي كمحاولة أمريكية لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. وتفيد الصحيفة بأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قد أُبرم تحت دفعة أمريكية، بهدف حرمان طهران من الخريطة اللبنانية في وقت كانت فيه الأزمة حول حورموز في المقدمة. هذه القراءة تضع (واشنطن) في مركز الإستراتيجية المزدوجة ومن جهة، تود الولايات المتحدة أن تنظم آلية إسرائيلية للانسحاب ونشر الجيش اللبناني في مناطق الاختبار. ومن جهة أخرى، فهي تسعى إلى منع إيران من استخدام الجبهة اللبنانية كحد أدنى في مناقشات أوسع نطاقا بشأن الملاحة والجزاءات والأمن الإقليمي. لذا الدبلوماسية الأمريكية ليست فقط حول الحدود. إنه يحاول إعادة تصميم مكان لبنان في توازن السلطة الإقليمي.

إن » العيد العربي » المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يؤكد هذا المنطق بوصف الاتفاق الإطاري بأنه نص تحتفظ فيه إسرائيل بقوة في المناطق التجريبية. وبحسب الصحيفة، فإن الدور الأمريكي هو الإشراف على التنفيذ والتحقق من الخطوات ودفع الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية الميدانية. نفس الحساب يشير إلى أن دعوة (دونالد ترامب) إلى (جوزيف أوون) بعد التوقيع أعطت وزناً سياسياً مباشراً للاتفاق. Al Liwa. ورد جوزيف أوون بطلب من الولايات المتحدة منع الانتهاكات الإسرائيلية ودفع إسرائيل إلى الانسحاب. وبالتالي، تسعى الدبلوماسية اللبنانية إلى تحويل الالتزام الأمريكي إلى ضمان. لكن هذا الضمان يظل مرتبطاً باستعداد واشنطن للبقاء المحكم الرئيسي.

القناة الأمريكية تحل تدريجياً محل إطار الأمم المتحدة

أدي ديار، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، يصر على تطور رئيسي: الانتقال من إطار القرار 1701 إلى اتفاق ثلاثي بحكم الواقع بين واشنطن وبيروت وتل أبيب. وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق لا يتناول المنطق التقليدي للقوة الدولية في الجنوب. وهو يقلل من دور الأمم المتحدة إلى وظيفة رصد محدودة بدرجة أكبر. وهذا التغيير مهم للدبلوماسية اللبنانية. ومنذ عام 2006، استخدمت بيروت القرار 1701 كمرجع دولي لوقف الأعمال العدائية ووجود الجيش. ويستحدث الاتفاق الإطاري الآن آلية سياسية أكثر، بقيادة الولايات المتحدة، مع اتخاذ خطوات أمنية وعمليات تحقق. الخطر واضح وفاز لبنان براعي قوي، ولكنه خسر جزءا من الشبكة المتعددة الأطراف التي أتاحت عرض الانتهاكات الإسرائيلية على محفل دولي أوسع.

ويعرض جوموريا، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، هذا الانتقال باعتباره انتقالا من إدارة الأزمات إلى إدارة الحلول. وتقتبس الصحيفة من دبلوماسي يرى الاتفاق نهجا جديدا يقوم على احتكار الدولة للأسلحة وتوسيع دور الجيش. والزيارة المتوقعة من الأميرال الأمريكي براد كوبر إلى لبنان توضح هذه الخطوة. ويرصد تطبيق مجالات الاختبار ويحدد الآليات العملية. وتعطي هذه الزيارة الاتفاق بعدا عسكريا ولكن دبلوماسيا أيضا. يعني أن (واشنطن) يريد أن يتصرف على الأرض ليس فقط في غرف المفاوضات كما يعني أن على الحكومة اللبنانية أن تستجيب لطلبات محددة. وسيشمل الخطاب المتعلق بالسيادة الخرائط والوحدات وعمليات التفتيش والتقويم.

تحاول طهران إعادة دخول لبنان في صفقة كبيرة

فالبنة، المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026، تبرز الرد الدبلوماسي الإيراني. وقال عباس أراغشي، وهو يزور بغداد، إن أي تدخل خارجي في إدارة هورموز سيعقّد الحالة ويؤخر إعادة فتح المضيق بالكامل. وأضاف أن المذكرة مع واشنطن تنص على نهاية الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. هذه الجملة أساسية. وتقول إن إيران ترفض السماح لواشنطن بمعالجة القضية اللبنانية بصورة منفصلة. وبالنسبة لطهران، يجب أن يظل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف العمليات ضد لبنان مرتبطين بالفهم الأمريكي – الإيراني. ولذلك فإن الرسالة الموجهة إلى واشنطن ذات شقين. (إيران) تريد الاحتفاظ بإدارة (هورموز) كما تريد المحافظة على دورها في رصد الجبهة اللبنانية.

ويفيد عد ديار، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، في نفس السياق، بالطعن بين محمد بقر قبليف ونبيه بيري. وذكر رئيس البرلمان الإيراني أن طهران ستواصل جهودها مع الضامنين الإقليميين والدوليين لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها ضد لبنان. وأشار أيضا إلى لجنة تقنية تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان. وهذا الاقتراح استجابة مباشرة لنهج واشنطن. وهو يريد إعادة تقديم إيران في متابعة القضية اللبنانية. كما أنها تعطي نبيه بيري هامشا سياسيا. ومن ثم يمكن لرئيس البرلمان أن يعلن أن الانسحاب الإسرائيلي لا يعتمد على اتفاق واشنطن فحسب، بل أيضا على توازن إقليمي للسلطة لا تزال إيران حاضرة فيه.

تسعى بغداد والدوحة والرياض والقاهرة إلى احتواء التصعيد

وتفيد صحيفة » العرب الجاديد » المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026 بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقترح استضافة اجتماع بين بلدان الخليج وإيران والعراق لمناقشة الأمن الإقليمي والروابط الاقتصادية. هذا العرض العراقي هو مسألة دبلوماسية الأحياء. بغداد تريد منع المواجهة حول هورموز من أن تؤدي إلى حرب أوسع. كما أنها تريد الحفاظ على دورها كجسر بين طهران والبلدان العربية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للعراق أن يتجاهل النطاق اللبناني للقضية. وإذا استأنفت المواجهة الأمريكية – الإيرانية، يصبح لبنان أحد المسارح التي يمكن فيها ترجمة هذا التوتر بأسرع ما يمكن.

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، عن مكالمة بين محمد بن سلمان وإيمانويل ماكرون. ويصر الزعيمان على حرية الملاحة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحد من التصعيد. وهذا التسلسل يعطي الملف بعدا أوروبيا وعربيا. وفرنسا، التي تتبع لبنان تقليديا، ملتزمة أيضا بهرموز، لأن مسألة الطاقة تؤثر على السوق العالمية بأكملها. كما ذكرت الصحيفة التبادلات السعودية الباكستانية حول نفس التسلسل. ومن جهتها، تشير الجموريا، المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026، إلى الاتصالات بين واشنطن والرياض والدوحة والعواصم الأخرى خلال المفاوضات. وتبين هذه الوساطة أن الاتفاق اللبناني لم يولد في رأس منعزل. وقد رافقها عواصم تريد تحقيق الاستقرار في الجنوب وإضعاف الهوامش الإيرانية وتجنب حرب إقليمية مفتوحة.

الإدانة العربية تشدد الوضع الدبلوماسي لإيران

أما القديس العربي في 29 حزيران/يونيه 2026، والشرع العسات في 29 حزيران/يونيه 2026، فيبلغان عن موجة من الإدانات العربية بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين. إن الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وعمان، ومصر، ولبنان، وجامعة الدول العربية تندد بانتهاكات السيادة وتدعو إلى تجنب توسيع النزاع. وهذه ردود الفعل ليست مجرد إعلانات التضامن. فهي تشكل واجهة دبلوماسية تعزل إيران في وقت تريد فيه طهران الدفاع عن دورها في هورموز ولبنان. إن لبنان، بإدانة الهجمات، يؤيد موقفا عربيا من حماية دول الخليج. هذا الخيار خدم لرئاسة جوزيف أون وهو يبين أن بيروت تريد أن تكون دولة مسؤولة ملتزمة بالقانون الدولي والاستقرار الإقليمي.

وأفاد آد ديار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 بأن جوزيف أوون يدعو إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية بوصفها الوسيلة الوحيدة للتسوية. المعادلة متحفظة وهو يدين الهجمات دون دفع لبنان إلى المواجهة مع طهران. ولذلك يسعى الرئيس اللبناني إلى تحقيق توازن عسير. ويجب أن تحافظ على الصلة مع البلدان العربية التي ستكون مساعدتها حاسمة بالنسبة للجيش وإعادة البناء. ولكن يجب عليها أيضا أن تتجنب تفاقم الكسور الداخلي مع حزب الله وحلفائه. ولذلك فإن الدبلوماسية اللبنانية في منطقة ضيقة. يجب أن تتكلم كدولة ذات سيادة دون أن تسبب صدمة داخلية ويجب أن يبني على الولايات المتحدة والبلدان العربية، دون أن يعطي انطباعا بأن لبنان أصبح أرضا لتنفيذ خطة إقليمية ضد إيران.

لبنان بين الوعد بتقديم المعونة وخطر الوصاية

Al Liwa وهذا الوعد حاسم دبلوماسيا. وهو يعطي الحكومة حجة ضد النقد الداخلي. ولن يكون الاتفاق نصا آمنا فحسب. ويمكنها أن تمهد الطريق لدعم مؤتمرات الجيش وإعادة البناء. غير أن هذه المعونة ستكون لها ثمن سياسي. وتقول صحيفة » جوموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 إن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تعتبر دعم الجيش استثمارا أساسيا للنجاح في الاتفاق. إن بلدان الخليج، من جانبها، تربط أي جهد اقتصادي بالاستقرار الدائم وبقرار أمني موحد. ومن ثم تصبح الدبلوماسية المالية أداة للضغط. إنها تشجع الدولة لكنها تطلب النتائج.

والاخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يعطي قراءة عكسية. وتعتقد الصحيفة أن واشنطن لا تسعى فقط لدعم الدولة، بل لتحويل الاتفاق إلى أداة ضغط على حزب الله. ويدعي أن اتفاق واشنطن يُستخدم لفصل لبنان من المذكرة الأمريكية – الإيرانية ولوضع الجيش تحت المراقبة الدقيقة. وينضم هذا الانتقادات إلى تحفظات نبيه بيري، التي ذكرتها الصحيفة نفسها، التي ترى في القناة الأمريكية – الإيرانية الطريقة الوحيدة الواقعية لفرض انسحاب إسرائيلي كامل. ولذلك فإن الدبلوماسية اللبنانية تنقسم بين وعودين متنافستين. الوعود الأولى للمعونة الغربية والعربية إذا تقدمت الدولة. ويعود الثاني بتحقيق توازن أفضل في السلطة إذا ظل لبنان مرتبطا بالمفاوضة الكبرى مع إيران.

الدبلوماسية اللبنانية تحت المراقبة الداخلية

نيدا والنص الموقع لا يلغي الأزمة. إنه يُجري إختبار إعدام ويتعين على الدبلوماسية اللبنانية الآن أن تثبت أن التوقيع يمكن أن يسفر عن آثار حقيقية. وسيتعين عليها الحصول على الانسحاب والحد من الانتهاكات ودعم الجيش وإقناع شعب الجنوب بأن العملية يمكن أن تسمح بالعودة. سيكون عليه أيضاً أن يدير رفض (هزبولا) إحتياطات (نابيه بيري) وتوقعات العواصم العربية هذا هو المكان الذي سيلعب فيه الإختبار الحقيقي وقد وقع الاتفاق في واشنطن، ولكن قيمته ستتوقف على ما سيتم التحقق منه في فرون، وزوتار الغربيا، وعلى الفرص التي تمول أو تمنع الاستمرار.

السياسة الدولية: هورموز وغزة وبغداد في قلب تسلسل إقليمي غير مستقر

مضيق هورموز يعود إلى المحور الرئيسي للذراع الحديدي الأمريكي – الإيراني

ويصف القديس العربي، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، منطقة وضعت على حافة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الصحيفة أن البلدين تبادلا الضربات لليوم الثاني على التوالي، بعد هجمات على الملاحة حول مضيق هرمز. وفقاً لهذا المصدر، يدّعي (واشنطن) أنّه ردّ على هجوم ناقلة نفط، بينما ردّ (طهران) على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. (دونالد ترامب) ثم يرفع النبرة. وهي تهدد بقيادة العملية العسكرية حتى النهاية إذا لم تمتثل إيران للاتفاق المؤقت لوقف الحرب. وهذا الخطاب يعطي الأزمة مجالا أوسع. ولم تعد تقتصر على الأمن البحري. وهو يؤثر أيضا على مستقبل الحوار بين واشنطن وطهران.

أصر العربي الجاد، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، على جوهر النزاع: الذي يتحكم بالمرور عبر مضيق هورموز. ذكرت الصحيفة أن إعلان عمان والمنظمة البحرية الدولية عن « ممر جنوبي آمن » في 24 يونيو 2026، اعتبرته طهران محاولة للتحايل على سلطتها على الملاحة. وتعتبر الولايات المتحدة ذلك تدبيرا أمنيا. وتعتبر إيران ذلك انتهاكا لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. ولذلك يركز الصراع على نقطة محددة. (إيران) تريد السفن أن تستخدم الطرق الصالحة لها. (واشنطن) تؤيد ممراً بديلاً. وهذا الاختلاف يكفي لإضعاف عملية التفاوض برمتها.

قيام عواصم الخليج بشجب الإضرابات الإيرانية

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، عن موجة من الإهانة عقب إطلاق النار الإيراني على البحرين والكويت. وتشير السلطات الكويتية إلى أنها اعترضت صاروخين باليستيين دون أضرار أو إصابات. وأبلغت البحرين عن حدوث أضرار في الممتلكات في مبنى سكني في محرق. ويدين مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان ومصر والأردن وجامعة الدول العربية هذه الهجمات. والصوت المستخدم هو السيادة. وتشجب الدول العربية انتهاك القانون الدولي وخطر الأمن الإقليمي. إن رد الفعل هذا يعزل طهران دبلوماسيا، حيث تسعى إيران إلى عرض إدارتها للهورموز كحق استراتيجي.

Al Bina ويذكر أن أي تدخل خارجي في إدارة هورموز سيعقّد الحالة ويؤخر إعادة فتح المضيق بالكامل. ويدعو الأطراف الأخرى إلى عدم حذف المذكرة المتفق عليها من إطارها. ويقترح نظيره العراقي، فؤاد حسين، اجتماعا بين بلدان الخليج وإيران والعراق لمعالجة الأمن الإقليمي والروابط الاقتصادية. ولذلك تسعى بغداد إلى تجنب تمديد الأزمة. ويتكلم العراق كبلد مجاور من إيران، كدولة عربية، وكطرف فاعل يتعرض للصدمات العسكرية.

تغرق غزة في أزمة إنسانية ودبلوماسية

وتفيد صحيفة » القديس العربي » المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026 باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، على الرغم من إطار وقف إطلاق النار. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في أربع وعشرين ساعة. وتشير أيضا إلى عمليات إطلاق النار وقصف المدفعية وتدميرها في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة. ولا يزال الوضع الطبي مغلقاً. وتلغي إسرائيل مغادرة مجموعة جديدة من المرضى الذين سيعالجون في الخارج. وتحذر وزارة التنمية الاجتماعية، بالتوازي، من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية مع وصول الصيف. وبالتالي، فإن الأزمة ليست عسكرية فحسب. وهو يؤثر على الوصول إلى الرعاية والمياه والتدفئة والمأوى والبقاء اليومي.

وتفيد صحيفة الشارق العسات في 29 حزيران/يونيه 2026 بأن فصائل غزة تتجه نحو الرفض الجزئي للتغييرات التي اقترحها نيكولاي ملدينوف، ممثل مجلس السلام. وتشير المصادر القريبة من الملف إلى أن الرد المتوقع في القاهرة سيكون سلبيا على عدة نقاط، دون رفض النص بأكمله. هذا الظل يحسب. الفصائل لا تغلق الباب بالكامل. لكنها تعتبر التعديلات غير مواتية. يذكر نفس السجل أن الوسطاء أنفسهم غير راضين عن النسخة الجديدة. ومن ثم تعود المفاوضات إلى نقطة البداية. ولا تزال الجهات الفاعلة تتحدث عن وقف لإطلاق النار، ولكن الأرض تنتج ضحايا جدد. ويبدو أن الجدول الدبلوماسي متأخر في حالة الطوارئ الإنسانية.

ما زالت سوريا معرضة للعمليات الإسرائيلية

ويفيد القديس العربي في 29 حزيران/يونيه 2026 عن قيام عملية إسرائيلية جديدة في جنوب سوريا. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل رجلين مسلحين في منطقة القنيطرة. تصف المنطقة بأنها مكان أمن دفاعي وتشير المصادر المحلية إلى إطلاق النار في منطقة هادر في الجزء الشمالي من المقاطعة. وتعتبر دمشق هذه الحركات انتهاكات لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والسيادة السورية. وتبين هذه الحلقة أن الحدود السورية الجنوبية لا تزال غير مستقرة، على الرغم من انخفاض عدد الجبهات. وتبرر إسرائيل توغلاتها بمنع التهديدات. إن سوريا تعتبرهم هجوما مباشرا على أراضيها.

وهذا التسلسل السوري جزء من بيئة أوسع. وتتغذى التوترات حول لبنان وغزة وحرمز وسوريا معا. نفس السلطات تعود في كل ملف الولايات المتحدة تحاول احتواء إيران إن إسرائيل تضاعف منطق المنطقة الأمنية. وتسعى إيران إلى منع عزل حلفائها. وترغب البلدان العربية في تجنب نشوب حرب إقليمية مفتوحة. ولا تزال سوريا، في هذا السياق، مكانا ضعيفا. وهي تخضع لعمليات عسكرية في الوقت الذي تفتقر فيه إلى جذام دبلوماسي حقيقي لإيقافها. ويعطي القديس العربي، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، هذا الحدث مكانا ثانويا، ولكنه يلقي الضوء على استمرار الهجمات الإسرائيلية خارج غزة ولبنان.

إطلاق حملة مكافحة الفساد في بغداد

وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 بحملة اعتقال واسعة في العراق. وتقوم القوات العراقية الخاصة بعمليات فجر في بغداد، بما في ذلك في المنطقة الخضراء، ولكن أيضا في الأحياء الغنية وعدة مقاطعات. وأفادت الوكالة العراقية الرسمية باعتقال 47 شخصاً. وهي تشمل نوابا ومسؤولين ومسؤولين منتخبين سابقا وأرقاما تتعلق بالفساد الإداري والمالي. وتستشهد الصحيفة أيضاً بنشر قوات مصفحة ومعادية للإرهاب حول المنطقة الخضراء. ويلقي هذا الحشد عبئا سياسيا قويا على العملية. القوة تريد أن تظهر أنها تضرب على القمة.

ويقرأ العيد العربي في 29 حزيران/يونيه 2026 هذه الحملة بمسافة أكبر. وتشير الصحيفة إلى أنها تستجيب لمطلب قديم من الشارع العراقي، ولكن لها أيضا بعدا سياسيا. أشار إلى دور فريق علي الزادي الحكومي الجديد، التوقعات الأمريكية والرغبة في تقليل الشبكات المرتبطة بحكومة محمد شيا السوداني السابقة. ويشير الشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، إلى أن الفساد لا يزال واحدا من أكبر التحديات التي واجهها العراق منذ عام 2003، مع انخفاض مستويات مؤشرات الشفافية. ومن ثم، فإن السؤال هو ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى محاكمات ذات مصداقية، أو ما إذا كانت ستظل دليلا على القوة.

السودان يتحدى القراءة الأمريكية للحرب

وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن الحكومة السودانية ترفض العرض الذي قدمه ماساد بولوس، مبعوث أمريكي للشؤون الأفريقية، أمام مجلس الأمن. وترى الخرطوم أن هذا العرض غير صحيح. وتدعي السلطات السودانية أنها لم ترفض خطة الهدنة الأمريكية. يقولون إنهم أرسلوا ردًا وملاحظات مفصلة. لذا الملف عالق في معركة من القصص. (واشنطن) يتحدث عن رفض سوداني. وتتحدث الخرطوم عن نص نوقش. ويعقّد هذا الاختلاف جهود الوساطة. كما يبين أن الحرب السودانية لم تعد تقتصر على ساحة المعركة. وهي تستخدم في مجلس الأمن وفي العواصم الإقليمية وفي كيفية تعيين المسؤوليات.

ولا تزال الأزمة السودانية أقل ظهورا من هورموز أو غزة في مصادر 29 حزيران/يونيه 2026، ولكنها لا تزال ثقيلة. كما يشير القديس العربي في 29 حزيران/يونيه 2026 إلى الاتهامات السودانية الموجهة ضد إسرائيل في النزاع. وتضيف هذه النقطة عنصرا إقليميا حساسا. وهو يعكس درجة الشك المحيطة بالتدخل الأجنبي. يسعى السودان للدفاع عن جانبه في المحافل الدولية. الولايات المتحدة تحاول دفع إطار هدنة. وفيما بين المدنيين، لا يزال المدنيون محاصرين في حرب طويلة ومجزأة وصعبة الإطار.

مصر وأوروبا التي تواجه أزمات داخلية واضحة

كما يكرس القديس العربي، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، موضوعاً لحوادث السكك الحديدية في مصر. وتشير الصحيفة إلى أن الحوادث مستمرة على الرغم من الإنفاق الهائل على النقل ومشاريع البنية التحتية الكبرى. ويستشهد بإنهيار أربع سيارات من قطار القاهرة – أليكساندريا في كفر الزايات. وأشار أيضاً إلى التصادم بين سيارة وقطار في مقاطعة سوز، الذي قتل ثمانية أشخاص قبل ذلك بأسبوعين. يضع المقال نفسه هذه الحوادث في سلسلة بدأت بالحريق في محطة القاهرة المركزية في عام 2019، ثم تميزت بمآسي سوهاج وطوخ. الموضوع يتجاوز الحقيقة. وهو يتساءل عن فعالية الإنفاق العام وأمن الخدمات الأساسية.

أفادت اللواء بتاريخ 29 يونيو 2026 عن آثار موجة الحر في أوروبا. ذكرت الصحيفة ثلاثمائة وسبعة وعشرين حالة وفاة في إسبانيا وضغطًا قويًا على جهود الإغاثة في فرنسا. وتفيد المستشفيات العامة في باريس بحدوث زيادة كبيرة في المكالمات وحضور حالات الطوارئ بصورة استثنائية. كما تشير المادة إلى أن الإدارات الفرنسية قد وضعت في حالة تأهب حمراء وتدعو ألمانيا إلى تكييف المدن مع آثار الحرارة. وتقدم هذه المعلومات القسم الدولي إلى نوع آخر من الأزمات. إنها ليست عسكرية. إنها ليست دبلوماسية. ولكنه يبين أن الدول تحكم أيضا على قدرتها على حماية الناس من المخاطر المناخية والصحية.

الاقتصاد: الإصلاح المصرفي، وعودة الخليج وإعادة الإعمار في ظل ظروف سياسية

لا تزال المصارف هي الاختبار المركزي لعلاقة صندوق النقد الدولي

وتضع نيدا الواتان، المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026، الملف المصرفي في مقدمة صفحتها الاقتصادية. واستفسرت الصحيفة عن التعديلات التي يُزعم أنها رُفضت على قانون المصرف وعما إذا كان أعضاء البرلمان سيمتثلون لرأي صندوق النقد الدولي. ويتبين من هذا التحديد أن المناقشة الاقتصادية اللبنانية لا تتعلق بالأرقام فحسب. وهو يركز أولا على مصداقية الدولة. ولا يزال القطاع المصرفي هو جوهر الأزمة. ولا تزال الإيداعات والخسائر وإعادة الهيكلة ومسؤولية الجهات الفاعلة العامة والخاصة تعرقل أي اتفاق قوي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك فإن البرلمان يواجه خياراً ثقيلاً. ويمكنها أن تعتمد منطقاً وسطياً داخلياً، يساعد المصارف والجهات الوديعة الكبيرة. كما يمكن أن تسعى إلى تلبية الظروف الدولية، مع المخاطرة بفتح صراع اجتماعي وسياسي حول توزيع الخسائر. وفي كلتا الحالتين، لا يزال الاقتصاد معلقاً من قانون يجب أن يقول من يدفع، ويحمي صغار الودائعين ويتحملون أخطاء الماضي.

ويوسع الشارق العسات في 29 حزيران/يونيه 2026 نطاق هذه القراءة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي مالي قوله إن المسارين، السياسي والاقتصادي، مرتبطان الآن. هدف احتكار أسلحة الدولة مرتبط بهدف استعادة مشروعية الأنشطة المالية والتجارية. ويعطي هذا النهج صندوق النقد الدولي دور البوابة. ووفقاً للمصدر نفسه، يجب أن يتيح الامتثال الواضح للمتطلبات الدولية حشد الدعم الخارجي، والبدء من الحرب كأولوية فورية، ثم الدخول في مرحلة الإنعاش. وتضيف الصحيفة أن هذا المسار يجب أن يساعد لبنان أيضا على الخروج من التدهور العميق في ترتيبه السيادي والمالي. وبالتالي، لم يعد من الممكن معاملة الإصلاح المصرفي على أنه ملف تقني معزول. ويصبح شرطا للعودة إلى الائتمان والمعونة والاستثمار.

يسعى مصرف لبنان إلى استعادة الشفافية

ويفيد أيضا شرق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، بأن مصرف لبنان، تحت سلطة كريم سعود، قد شرع في مراجعة حسابات مع وزارتي المالية والعدل الموكلتين إلى الفاريز مارسال. ولا يقتصر النطاق على المبالغ التي يدفعها المصرف المركزي لتمويل برامج الدعم القديمة. وهو يغطي أيضا المدفوعات التي تم دفعها حتى نهاية عام 2023، والمبالغ التي تم تحويلها إلى المصارف عن طريق التحويلات الدولية والمدفوعات المقدمة باسم الدولة. وتحدد الصحيفة أن مصرف لبنان يتعاون مع السلطات القضائية ويتيح لها المعلومات والتحليلات المالية التي يسمح القانون بتبليغها. هذا مهم. إنه يعطي الإصلاح مكونًا قضائيًا. ولم تعد مجرد مسألة تصحيح ميزانياتها. كما يتعلق الأمر بإيجاد قنوات صنع القرار والدفع والنقل.

ويمكن لهذا النهج أن يخدم غرضين. ويمكنها أولا أن تستجيب لطلبات الشفافية منذ بداية الأزمة. ويمكنها بعد ذلك أن تعد أرضية أقوى للمناقشة مع صندوق النقد الدولي. ولكن تأثيره سيتوقف على المستقبل. ويمكن أن تصبح مراجعة الحسابات دون استخدام قضائي واضح وثيقة أخرى. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تساعد مراجعة المتابعة على التمييز بين مسؤوليات الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، وصانعي السياسات. ولا تزال الصعوبة هي نفسها. ويجب على لبنان أن يقدم أدلة وليس مجرد نوايا. ويجب عليها أيضا أن تتجنب الاستخدام الانتقائي للشفافية ضد مخيم. والحاجة الاقتصادية بسيطة: إعادة بناء الثقة. ولا يزال الطريق السياسي أشد وطأة.

الإشارة السعودية تفتح نافذة للمصدرين

وتكرس صحيفة » الجموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 موضوعا لرفع القيود السعودية على المنتجات اللبنانية. وترى الصحيفة أنها إشارة اقتصادية وسياسية. ووفقاً للتحليل المذكور، فإن هذا القرار يمكن أن يعيد تنشيط الصادرات اللبنانية التي فقدت السوق السعودية خلال سنوات الانفصال. وهو أيضاً يسجل استعداد الرياض لإعادة فتح علاقة مع الدولة اللبنانية ولدعم مسار الإصلاح. ويؤكد النص على نطاق هذا التدبير بالنسبة للمنتجين. ومن شأن العودة إلى السوق السعودية أن تساعد القطاعات القانونية وتجلب العملة وتعيد بعض الثقة العربية. تتحدث الصحيفة عن فرصة نادرة، لكنها تصر أيضًا على شرط واحد: ويجب على لبنان أن يبين أنه يعرف كيفية السيطرة على حدوده ومكافحة التهريب.

ويمضي جوموريا في 29 حزيران/يونيه 2026 أبعد من ذلك بربط هذا القرار بالاقتصاد الحقيقي. وتوضح الصحيفة أن ست سنوات من الانقطاع أثرت على القطاعات الإنتاجية. ومن شأن رفع القيود أن يدعم العمالة، ويعزز الإنتاج، ويزيد من دخول العملات القانونية، ويعد عودة سياح الخليج تدريجيا. ويشار إلى السياحة والفنادق والعقارات باعتبارها قطاعات يمكن أن تستفيد من مناخ أكثر مواتاة. ولكن المادة تحذر من أن الآثار لن تكون فورية. وستعتمد على قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار في البلد، ومراقبة المعابر البرية والجوية والبحرية، ومكافحة الاتجار ومواصلة الإصلاحات. إذاً الرسالة مزدوجة. الخليج يمكنه إعادة فتح الباب. ولكنه لن يمول اقتصادا لا تتحكم فيه الدولة بالتدفقات أو المخاطر.

يصبح تعمير الجنوب تحديا ماليا رئيسيا

وترتبط المناقشة الاقتصادية بعودة شعب الجنوب. وتسأل الصحيفة حزب الله عن البديل الملموس الذي تقترحه في حال رفض الاتفاق الإطاري. والسؤال المطروح هو تحرير المناطق المحتلة، وعودة المشردين، والشروع في إعادة البناء. وهذه المسألة تعطي بعدا اجتماعيا للمسألة الاقتصادية. الجنوب ليس مجرد واجهة. وهي منطقة فقدت فيها الأسر منازلها ودخلها وأراضيها ومتاجرها وعلاماتها. ولا يمكن أن يستند تمويل التعمير إلى وعود غامضة. وهو يتطلب من المانحين، والحد الأدنى من الأمن، وضمانات العمل، والإدارة القادرة على إدارة الأموال.

أد ديار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 يصر على حجم المشروع. تستحضر الصحيفة إعادة إعمار الجنوب التي قد تتطلب ما يصل إلى عشرين مليار دولار، في سياق الدمار الهائل والنزوح المطول. ويعطي هذا التقدير، حتى وإن كان يدخل في إطار تحريري، فكرة عن حجم المشكلة. ولم يعد لبنان الآن وسيلة الميزانية لهذه العملية. ولذلك سيتعين عليها الاعتماد على مزيج من المعونة العربية، والدعم الغربي، والتمويل الدولي، والمساهمات الخاصة. ولن تأتي هذه الموارد دون إطار سياسي. وسيطالب المانحون بسلطات عامة محددة، وآليات مراقبة وأمن تمنع تكرار التدمير.

تعتمد المعونة الخارجية على استقرار الجيش ودوره

ويعرض » جوموريا » ، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، الاتفاق الإطاري باعتباره بوابة ممكنة لبرامج المعونة والاستثمار. وتشير الصحيفة إلى أن بلدان الخليج تعتبر الاستقرار شرطاً مسبقاً للمشاركة الاقتصادية الطويلة الأجل. وأضاف أن المؤسسات الرسمية يجب أن تكون قادرة على إدارة الأمن والاقتصاد بعيدا عن اتخاذ القرارات المزدوجة. وتوضح هذه الجملة المسألة اللبنانية. ولن تكون هناك حاجة إلى الأموال فحسب. سيرتبطون بقدرة الولاية على القرار وفي هذه القراءة، يصبح الجيش مؤسسة اقتصادية غير مباشرة. ويمكن لنشره أن يمهد الطريق للمساعدة. ففشلها يمكن أن يعرقل التمويل.

ويصف الشارق العسات المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 أيضا الصلة بين الأمن والاقتصاد والدعم الخارجي. وذكرت الصحيفة أنه سيتعين على السلطات تلبية المتطلبات الدولية لحشد الدعم الخارجي. ويتعلق هذا الشرط بصندوق النقد الدولي، ولكن أيضا بالمستثمرين ودول الخليج والشركاء الغربيين. ولذلك يجب على لبنان أن يعمل على عدة جبهات في الوقت نفسه. يحتاج لإصلاح البنوك. عليه توضيح الخسائر. ويجب أن يتحكم في التدفقات المالية. يجب أن يدعم الجيش. يجب عليه إعادة بناء الجنوب. وفوق كل شيء، يجب أن يثبت أن القرارات العامة لن تبطلها علاقة قوة مسلحة أو حل توفيقي غامض. وهذا التراكم يجعل الخروج من الأزمة بطيئا. ولكنه يبين أيضاً سبب عدم فصل الملف الاقتصادي عن الملف المؤسسي.

تسعى الأموال العامة إلى تحقيق إيرادات محددة الهدف

ويتناول الأخضر، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، جانبا آخر من جوانب الاقتصاد العام مع مناقشة تكاليف إدارة النفايات. وذكرت الصحيفة أن وزارات البيئة والمالية والاقتصاد أصدرت بيانا ردا على الانتقادات. ووفقا لهذا التفسير، فإن المرسوم لا ينشئ ضريبة جديدة ترمي إلى زيادة الإيرادات الحكومية العامة. ويطبق القانون رقم 38 لعام 2026 ويهدف إلى تمويل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة. ويجب ألا تدخل الأموال المجمعة صندوق الإيرادات الموحد. وينبغي الاحتفاظ بها من أجل الإدارة المتكاملة للنفايات، وفرزها، ومعالجتها، وإعادة تدويرها، والهياكل الأساسية لتخزينها.

وتظهر هذه المناقشة توترا كلاسيكيا في اقتصاد مستنفد. تحتاج الدولة إلى إيرادات لتمويل الخدمات. وتعاني الأسر المعيشية والأعمال التجارية بالفعل من ضغوط شديدة. ولذلك، فإن أي مساهمة جديدة تُلقى كعبء. الحكومة تحاول الدفاع عن منطق التخصيص. يقول أن المال سيذهب إلى خدمة محددة. لكن الثقة لا تزال ضعيفة. ولكي تعمل هذه الآلية، فإنها تحتاج إلى حسابات عامة مشروعة، وعقود شفافة، ونتائج واضحة. وإدارة النفايات هي أيضا اختبار اقتصادي. إنه يؤثر على البلديات والأعمال التجارية والصحة العامة والسياحة وصورة البلد. ويمكن أن يصبح إصلاحا مفيدا. ويمكن أيضا النظر إليها على أنها عينة إضافية إذا لم تتغير الخدمة.

هرمز والأسواق الخليجية ومخاطر العملات

وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن أسواق أسهم الخليج أغلقت بالتفتت بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. ذكرت الصحيفة أن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين هزت ثقة المستثمرين. يشير الملف نفسه إلى مغادرة سفينة CMA CGM من مضيق هرمز، في بيئة تعتبر معقدة وتتطلب يقظة مستمرة. وبالنسبة للبنان، يُحتسب هذا السياق. وأي زيادة مستمرة في التوترات في الخليج يمكن أن تؤثر على تكاليف النقل والطاقة والنقل والسياحة الإقليمية.

وفي 29 حزيران/يونيه 2026، ورد في تقارير موازية، النداء بين محمد بن سلمان وإيمانويل ماكرون بشأن حرية الملاحة والحد من التسلق. وتبرز الصحيفة أيضا علاقات الطاقة بين الرياض وطوكيو، مع الاهتمام الياباني باستقرار سوق النفط العالمية. ويشير هذا السياق إلى أن لبنان يتطور في اقتصاد إقليمي يتسم بدرجة عالية من الحساسية للطرق البحرية والنفط والثقة السياسية. وإذا استقر الخليج، فإن النافذة المفتوحة للصادرات اللبنانية والسياحة والاستثمار يمكن أن تتوسع. وإذا ما ظل هورموز منطقة مواجهة، فإن الأولويات الإقليمية ستتجه نحو أمن الطاقة، وسيصبح لبنان مسألة ثانوية مرة أخرى.

العدالة: الفساد العراقي، والاحتجاز دون محاكمة، والقضاء على النزاعات الإقليمية

تحول بغداد مكافحة الفساد إلى عملية قوة

ويعرض الشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، حملة الاعتقال في العراق باعتبارها تسلسلا قضائيا وأمنيا لم يسبق له مثيل. وأفادت الصحيفة أن دبابات وعربات مدرعة حاصرت المنطقة الخضراء في بغداد، بينما داهمت القوات المشتركة المنازل والفيلات. واستهدفت هذه العمليات السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال والشخصيات المتصلة بالفساد وإساءة استعمال النفوذ. وتدعي السلطات العراقية أن الاعتقالات تمت على أساس أوامر قضائية. كما تكفل لجنة النزاهة الاتحادية تنفيذ جميع الإجراءات وفقاً للقانون. هذا الدقة مهم. وهي تسعى إلى منع العملية من أن تُقرأ على أنها تطهير سياسي. ولكن النشر العسكري، وإغلاق الوصول، ووجود قوات مكافحة الإرهاب، يفسح المجال للقضية التي تتجاوز الإجراءات العادية. وتظهر العدالة هنا مع قضاةها وولاياتها وتحقيقاتها. لكنها تتقدم تحت الحراسة الثقيلة في مكان طاقة حيث ينتمي المشتبه بهم إلى أكثر دوائر الدولة حماية.

ذكرت صحيفة القدس العربي في 29 يونيو 2026 أن العمليات أسفرت عن اعتقال سبعة وأربعين شخصًا، من بينهم نواب ومسؤولون، للاشتباه في فساد إداري ومالي. وتحدد الصحيفة أن العملية جرت عند الفجر، في المنطقة الخضراء، ولكن أيضًا في أحياء الأثرياء في بغداد. التلقيم يحسب بقدر الاسماء. يعني أن الولاية تريد أن تظهر أنه لا يوجد مكان بعيد المنال. هذه الصورة تستجيب لغضب شعبي قديم. وقد اعتبر الفساد في العراق، لسنوات، أحد أسباب ضعف الخدمات العامة، ونفي الشباب، وفقدان الثقة في المؤسسات. ومع ذلك، فإن قوة العملية تطرح سؤالا آخر. هل يمكن للعدالة أن تظل مستقلة عندما يصبح عملها حدثا أمنيا وطنيا؟? ستعتمد الإجابة بشكل أقل على عدد الاعتقالات مقارنة بالنتيجة القضائية. وسيتعين أن تسفر التحقيقات عن أدلة، وسيتعين أن تكون المحاكمات علنية، وسيتعين استرداد الأصول وفقا للقانون.

اعتراف عدنان الجاميلى يفتح سلسلة ملف

ويربط الشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، الحملة بالاعتقال السابق على عدنان الجبري، المسؤول السابق في قطاع النفط. وتذكر الصحيفة أن المذكرات كانت ناشئة عن أقواله ووثائق التحقيق. وتتحدث المصادر التي استشهد بها يوميا عن قوة مشتركة من خدمات مكافحة الإرهاب والخدمات العسكرية وخدمات النزاهة. وهذا الجمع يعطي القضية بعداً حساساً. ولا يزال قطاع النفط هو المركز المالي للدولة العراقية. إذا كانت الشبهات تتعلق بالأسواق والمنشورات والعقود ودوائر التحويل، فإن العدالة لا تتعامل فقط مع الحقائق المعزولة. يتعلق الأمر بطريقة عمل المعاش التقاعدي العام. وذكرت الصحيفة نفسها أن المبالغ المضبوطة في تحقيق الجميلي بلغت عشرة ملايين دولار وواحد وثلاثين مليار دينار عراقي، بعد اكتشاف مبالغ إضافية وفشل محاولة تسريب أموال.

ويعطي العيد العربي في 29 حزيران/يونيه 2026 قائمة أدق بالأشخاص المعنيين. وتستشهد الصحيفة بالمثنى السامرائي، وبهاء النوري، ومحمد الكربولي، وعلياء نصيف، ومحمد جميل المياحي، وحسن الخفاجي، وعبد الرحمن اللويزي، ومضر الكروي، وهند العباسي، ومحمد فرمان الجبوري، وبشرى القيسي، ومحمد السيهود، وعلي معارج، وإبراهيم الصميدي. ويوضح أن الاعتقالات تستند إلى تصريحات عدنان الجميلي المحتجز منذ بداية يونيو 2026. إن تراكم الأسماء هذا يخلق صدمة سياسية. وهو يبين أن الحالة تؤثر على عدة تيارات وعلى عدة مستويات من السلطة. حتى تصبح نقطة تحول. لكنها يمكن أن تصبح أيضاً مجالاً للإنتقام. وسيتعين على العدالة أن تثبت أنها لا تختار أهدافها وفقاً لتوازن اللحظة. والخطر أكبر من ذلك كله لأن عدة أرقام تنتمي إلى الشبكات القديمة المرتبطة بالحكومات السابقة والمنافسات الحالية.

والسؤال الحاسم يظل مسألة المحاكمات

ويؤكد السيد العربي الجاد، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، أن نجاح العملية لن يقاس بعدد الأشخاص المعتقلين. وسيقاس ذلك بقدرة العدالة على التواصل مع المسؤولين، وإعادة الأموال المحولة، واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. وتستشهد الورقة بالتحليلات التي تعتبر العملية نقطة تحول سياسية، تغذيها أيضا الضغوط الأمريكية. وهذه القراءة تنطوي على صعوبة. إن مكافحة الفساد شائعة. كما يمكن أن تصبح أداة لإعادة تنظيم السلطة. وإذا عمل القضاة تحت الضغط، سيكون الأثر هشا. وإذا قاومت التحقيقات التدخل، فإن العملية قد تفتح مرحلة جديدة. لذا التحدي ليس أن نتوقف بسرعة إنه الحكم الصحيح.

ويشير الشارق العسات المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 إلى أن الفساد ظل أحد التحديات الرئيسية التي واجهها العراق منذ عام 2003. وينتقص البلد من مؤشرات الشفافية الدولية. حكومة علي الزايدي تقول انها تريد ان تجعل هذا أولوية. ويدعو رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، من جانبه، إلى صراع عالمي ودائم وغير سياسي. ويوفر هذا الرد إطارا مفيدا. ويجب أن تتجاوز الحملة الناجحة المشهد القانوني. ويجب عليها أن تضع قواعد مستقرة بشأن المشتريات العامة، والتعيينات، والعقود النفطية، والممتلكات المصادرة، والرقابة البرلمانية. بدون هذا، الاعتقالات يمكن أن تهدأ الشارع لبضعة أيام. فهي لا تغير النظام العميق للإفلات من العقاب.

اعتقال سامة حجاوي الإداري يعرض العدالة دون اتهام عام

وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن السلطات الإسرائيلية قد مددت للمرة الثالثة الاحتجاز الإداري لسامة بلال عبد الرحمن حاجوي، وهي امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 27 عاماً من قلقيلية. ويشمل التمديد ستة أشهر إضافية ويبقيها في السجن حتى 29 أيلول/سبتمبر 2026. وتشير الصحيفة إلى أن الاعتقال الإداري هو الحبس دون تهمة عامة أو محاكمة، بناءً على ملف سري لا يمكن للمحتجزة ولا لمحاميها الوصول إليه. هذه النقطة أساسية لقسم العدالة. هذا ليس قرار سجن فحسب. وهذا نظام تحل بموجبه سلطة الأمن محل لائحة الاتهام. يجب على المحتجز أن يطعن في الأدلة التي لا يعرفها. ثم يصبح حق الدفاع محدودًا للغاية.

ويضيف » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن » سامة حجاوي » قد سُجنت لأول مرة لمدة سبعة أشهر ونصف، ومرة ثانية لمدة ثلاثة أشهر ونصف. وأطلق سراحها في 19 كانون الثاني/يناير 2025 في المرحلة الأولى من تبادل السجناء المرتبط بوقف إطلاق النار في غزة. ثم أعيد اعتقالها في 1 أبريل 2025، بعد أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق سراحها، وعادت إلى الاحتجاز الإداري. ورفضت محكمة إسرائيلية طعنه في التمديد. وتفيد نفس المقالة بأنها نقلت بين عدة أماكن احتجاز، بما في ذلك دامون وجلامة وشارون، دون استجوابها. وتصف سلطة الأسير الفلسطينية عمليات النقل هذه بأنها تعسفية.

ظروف الاحتجاز تصبح قضية من قضايا حقوق الإنسان

ذكرت صحيفة القدس العربي في 29 يونيو 2026 أن سماح حجاوي تدعي أنها اعتقلت بعد تفتيش منزل العائلة. وتدعي أيضاً أنها تعرضت لسوء المعاملة والإهانة والتفتيش المذل في سجن شارون. وتلاحظ كذلك استمرار الانتهاكات ضد السجناء في سجن دامون. وتنتقل هذه العناصر القضية من الإجراءات إلى ظروف الاحتجاز. ولم تعد المسألة مجرد سبب احتجاز الشخص دون توجيه اتهام إليه. يتعلق الأمر أيضًا بكيفية معاملتها بمجرد وضعها تحت سيطرة السجن. وتضيف الصحيفة أن ما يقرب من 49 في المائة من السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية سيُحتجزون دون توجيه اتهام إليهم، إما تحت وضع المقاتلين غير الشرعيين أو تحت الاحتجاز الإداري. وهذه البيانات تعطي قضية حجاوي مجالا جماعيا.

وتبين الحالة نفسها أن العدالة مكتظة أيضا في أزمة غزة. وتفيد صحيفة » القديس العربي » في 29 حزيران/يونيه 2026 بأن إسرائيل ألغت مغادرة مجموعة جديدة من المرضى من غزة الذين سيعالجون في الخارج. كما أفادت الصحيفة بإغلاق جزء كبير من أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، بسبب نقص المواد اللازمة لتشغيلها. وهذه الحقائق إنسانية في المقام الأول. لكنها تنطوي أيضاً على المسؤولية القانونية عن سلطة تتحكم في التحركات والوصول والأذون. وعندما لا يستطيع الشخص المريض المغادرة وعندما تغلق الخدمة الحيوية، فإن مسألة حماية المدنيين تنضم إلى القانون.

في اليمن وإيران، تصبح العدالة لغة حرب

ويفيد الشارق العسات، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، بأن الحوثيين يوسعون اقتصادهم في تأجير السلع العامة والسيطرة عليها. تصف المجلة الرسوم الجديدة المفروضة على أصحاب المزارع والحظائر تحت ستار التصاريح البيئية. وأشار أيضا إلى تحويل المناطق تحت المؤسسات العامة والعسكرية إلى مشاريع تجارية يديرها أقارب قادة الحركة. في هذه الحالة، تكون المسألة القضائية هي الملكية العامة وإساءة استخدام السلطة والاستيلاء على الموارد. يتحدث السكان عن تهم مفروضة بالقوة. وتنظر المصادر الاقتصادية إلى ذلك على أنه زيادة في تمويل القوة الفعلية. ولذلك فإن هذا الحق غائب كحماية، ولكنه غير موجود. ولم تعد السلطة المحايدة تكفل الملكية العامة. وتصبح أصولًا يعاد توزيعها وفقًا للسلطة السياسية.

وورد أخيراً في صحيفة الشارق العسات المؤرخة 29 حزيران/يونيه 2026 أن السلطات الإيرانية ترغب في القضاء على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. The newspaper cites appeals for the prosecution of those responsible for these strikes before domestic and international courts. والضرر البدني والنفسي والمادي والأخلاقي الذي يلحقه الإيرانيون يعتبر بمثابة سجلات قضائية. ويشار إلى الهجمات على مراكز الصحة والخدمات ووفيات المدنيين باعتبارها عناصر ممكنة من الشكاوى. ويبين هذا النهج كيف تصبح العدالة جبهة أخرى من الصراع. يُستخدم لبناء قصة الضحية، والتماس الإنصاف وتحديد المسؤوليات. يمكنها إنتاج الملفات. غير أن فعاليتها ستتوقف على الوصول إلى الأدلة، واختصاص المحاكم، والقدرة على تجاوز مجرد منطق الدعاية.

المجتمع: حالات العودة غير المستقرة والسكن الهش والحياة المدنية تحت الضغط

الجنوب بين العودة المتوقعة والإعمار المستحيل بدون ضمانات

ويصف أد ديار، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، أهم مسألة اجتماعية في هذه اللحظة من خلال محنة المشردين من الجنوب. The newspaper states that it is important not to forget more than one million people who are remote from their villages and cities, living in tents or schools, with food and vital needs that remain open. ويضيف أن مشروع إعادة البناء يمكن أن يصل إلى 20 بليون دولار، حيث أن التدمير يقارن، في تحريره، بالحرب الواسعة النطاق جدا. This estimate brings the Southern crisis into another scale. ولم يعد مجرد ملف عسكري أو مفاوضات بشأن مناطق الاختبار. وهذه هي المنازل المفقودة، والمدارس المقطعة، والمتاجر المتوقفة، والمزارع المهجورة، والأسر التي تنتظر معرفة ما إذا كانت العودة ستكون ممكنة قبل السقوط المقبل، أو الموسم القادم أو الموجة الباردة التالية. The same source also recalls the issue of prisoners detained by Israel. وتضيف هذه النقطة عبئاً بشرياً على الملف. الأسر المشردة لا تطلب فقط البطاقات والضمانات. يطلبون إجابة عن الأحياء، الموتى، السجناء والمساكن.

Al Liwa. The newspaper believes that the political refusal to negotiate cannot be complete without a practical proposal for the inhabitants of the South. وسأل عن كيفية تحرير المناطق المحتلة المتبقية، وعن كيفية عودة المشردين، وعن مصدر أموال إعادة الإعمار وكيفية تجنب المزيد من التدمير. ويؤكد النص نفسه الحاجة إلى دعم عربي ودولي حقيقي، لا يقتصر على البيانات. ويشدد على أنه لا يمكن للجيش اللبناني أن يتحمل وحده المسؤولية عن النشر والأمن في منطقة واسعة النطاق وأن يدمر دون وسائل عسكرية ولوجستية ومالية. وبالتالي، فإن المجتمع المدني في الجنوب معلّق في ثلاثة شروط. إننا بحاجة إلى انسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه. وهناك حاجة إلى دعم مالي سريع. وهو يتطلب أيضا سلطة عامة قادرة على إدارة المعونة دون تحويل التعمير إلى حيز جديد من العملاء أو التنافس.

فرون، زوطر الغاربيا والقرى الحزينة

Al Liwa. The newspaper describes a road that gradually becomes a crossing of the damage. After Bourj Rahhal, Deir Qanoun Al Nahr, Maaroub and Srifa, he refers to houses destroyed on both sides of the road, razed buildings, and then shops and houses that fell in Al Ghandouriya. The article also reports residents who organize ros linked to Ashura, with water, coffee, meals and signs of mourning. ويوجز هذا المشهد مجتمعا لا يترك طقوسه، حتى عندما يكون الفضاء الذي يحملها مكسورا. القرى ليست مجرد نقاط على خريطة عسكرية. وهي شبكات أسر ومقابر ومساجد وتجارة صغيرة وتذكارات. عندما يسقط المنزل، ليس فقط الممتلكات الخاصة التي تختفي. وغالباً ما يكون محفوظاً للأسرة، وحياً، ودليلاً على الانتماء.

الجدل حول فرون يعزز هذا التوتر. Al Liwa, of 29 June 2026, reports that the municipality and the inhabitants reject the idea of integrating the town into a test area because it is not occupied and is outside theصف. The newspaper adds that Frun is inhabited by a few families who returned to the houses that held. كما تلاحظ عدم وجود القوات الإسرائيلية والعناصر المسلحة في المنطقة. والمناقشة الاجتماعية تنبع بالتحديد من هذه الفجوة. بالنسبة للبطاقات التجارية، فرون يمكن أن يصبح جزءا في جهاز الأمن. وبالنسبة للسكان، لا تزال قرية مضرورة تحاول الحفاظ على حد أدنى من الوجود. The question asked by the newspaper, about the choice of Frun and Zawtar Al Gharbiya, thus reflects a broader concern. وتخشى القرى من أن تُعامل على أنها مجالات تقنية، لأنها تعاني بالفعل من أزمة في السكن والحداد والعودة.

الضواحي الجنوبية تحتل الخراب

وتكرس صحيفة » جوموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 تقريرا إلى الضواحي الجنوبية في بيروت، حيث تستأنف الحياة في خضم الأنقاض. The newspaper describes the return of the traffic jams, the storeries that come out of bread again, the cafés filled with clientss watch World Cup matches, the fruit Brands that store their stalls and the motorcycles that slip between cars. هذا التطبيع الظاهر لا يخفي ضرراً. ويفيد التقرير نفسه بأن أكوام الأنقاض لا تزال بين المباني المكسورة والمفتوحة في السماء. يشرح أن العائلات هربت في منتصف الليل، في وقت وجبة قبل سرعة رمضان، إلى واجهة البحر، أحياء أخرى، مدن أخرى أو منازل أقارب. إن العودة، في هذا السياق، ليست نهاية أزمة. إنها طريقة للعودة إلى حي لا تزال علاماته مكسورة.

ويبين التقرير نفسه الذي قدمته صحيفة » جوموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 أن إحياء الحياة يرتبط بالذاكرة الدينية والمجتمعية. لعشرة ليال، يتجمع السكان في مناطق الحي للصلاة، والغناء، والاستماع للكلمات، وتوزيع المياه الباردة، والقهوة، والوجبات. أحد المقيمين، علي العلاوة، يقول أن إحياء ذكرى (أكورا) يعلّم عدم الخوف، بينما يُدرك أن طبعة هذا العام تحمل الكثير من الحزن. ومع ذلك، تقول الصحيفة إنه لم يعد الجميع. Many remain displaced because their homes are damaged. ويفضّل كبار السن البقاء بعيداً، حتى لا يكرّروا دورة الحقائب والرحلات والعودة. هذه الجملة تقول الإرهاق الاجتماعي. التشريد لم يعد حلقة. يصبح تكراراً يستخدم الجثث والسندات والثقة.

الإسكان والإيجارات القديمة والتشييدات غير المأذون بها

ويتصدى الخلبر، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، لأزمة اجتماعية أخرى، أقل من تدمير الجنوب، ولكنها ثقيلة على الأسر المعيشية: الإيجارات السكنية القديمة. The newspaper reports that the courts make numerous judgments releasing these leases and ordering tenants to leave their homes. He explains that the interpretation adopted by a part of the court sets the start of the legal extension period to the 2017 law, which leads to the conclusion that the nine-year period ended in February. According to the article, this approach applies in a context of a lack of housing policy and social safety net. المحامون الذين ذكروا في الصحيفة يعتقدون أن المستأجرين السابقين يعانون من الظلم عندما تقوم المحاكم بإنفاذ القانون بدقة بغض النظر عن ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

ويقتبس الأخبار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026 أيضا من رئيس السلطة العقارية اللبنانية، أنديرا الزهاري، الذي جاء فيه أن عدد المساكن المستأجرة قبل عام 1992، الذي يقدر بنحو 64 ألف نسمة، قد انخفض انخفاضا حادا. The newspaper reports that only in Bourj Hammoud, more than 100 apartments were emptied, some of which even before certain decisions came into force. This case affects a sensitive area of Lebanese society. ويحتج المالكون بحقوقهم وضعف الإيجار القديم. ويحتج المستأجرون بعدم وجود بدائل، وارتفاع الأسعار، والخوف من وقف التشغيل. وفيما بين الاثنين، لا تزال الدولة غائبة كجهة فاعلة للحماية. ولذلك، أصبحت الأزمة القانونية أزمة في الشيخوخة والفقر الحضري والتنقل القسري. It can produce a silent form of internal displacement, this time without bombardment.

ويشير عد ديار المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2026، في موازاة ذلك، إلى الانخفاض النسبي في أعمال البناء غير المأذون بها في أككار خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل الرقابة الصارمة في عدة قطاعات. لكن الصحيفة تقول إن البلديات لا تملك صلاحيات كافية لمنع الجرائم مباشرة. وكثيرا ما يقتصر دورهم على الرصد والإبلاغ، في حين تقع مسؤولية تنفيذ القرارات على عاتق السلطات المختصة وقوات الأمن. وتضيف المادة أن توقف العمل كثيرا ما يحدث بعد بدء موقع البناء وأن التدمير لا يزال يقتصر على الهياكل الصغيرة. This case reveals a weakness in public action. وتنتج الحاجة إلى السكن، وعدم التخطيط، وبطء وتيرة التنفيذ الإداري، مجالات رمادية. They then fuel conflicts between residents, municipalities, owners and the state.

الإدارة والشتات والعنف الخفي

Ad Diyar of 29 June 2026 reports that Interior Minister Ahmad Al Hajjar launched a biometric fingerprinting service for passports from the Lebanese Embassy in Kuwait, for the first time outside the country. He was accompanied by General Security Director Hassan Choucair, Ambassador Ghadie Khoury and security officials. ويقدم الوزير هذا التدبير كخطوة في تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة إلى المغتربين. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين السكان اللبنانيين في الخارج من اتخاذ خطوات، واتخاذ بصماتهم في بلد إقامتهم، وإرسالهم إلكترونيا إلى لبنان. ويجب عندئذ توسيع نطاق الخبرة لتشمل سفارات وقنصليات أخرى في الخليج وفي أماكن أخرى. وهذا التدبير اجتماعي وإداري. وهو يقلل تكلفة السفر. وهي تحتفظ بعلاقة مع المغتربين. كما أنها تعطي الدولة صورة نادرة للخدمة المفيدة.

وتفتح صحيفة » جوموريا » في 29 حزيران/يونيه 2026 أخيرا ملفا عن العنف المنزلي الذي يعاني منه الرجال. وتقول الصحيفة إن هذا لا يقصد به مقارنة معاناة المرأة مع معاناة الرجل، ولا التقليل إلى أدنى حد من العنف ضد المرأة. بل تشير إلى أن العنف لا يزال سلوكاً مرفوضاً، بصرف النظر عن هوية الضحية أو الجاني. ووفقاً للنص، كثيراً ما يتخذ هذا العنف أشكالاً غير جسدية: الإهانة المتكررة، وإلغاء الرهن، والسخرة من الدور أو المظهر أو القدرات، والتشكيك المستمر في القرارات والابتزاز العاطفي. وتشير المادة أيضا إلى أن بعض الصور الاجتماعية تمنع الرجال من قول ألمهم أو طلب المساعدة. ويوسع هذا النهج نطاق النقاش الأسري. وهو يبين أن الحماية من العنف يجب أن تستند إلى القانون وآثاره النفسية وعواقبه الاجتماعية، ليس فقط إلى الصورة المتوقعة للضحية.