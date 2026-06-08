استعراض صحفي: الإضراب على الضواحي الجنوبية يهتز وقف إطلاق النار ويعيد لبنان إلى مركز ذراع الحديد الإقليمي

وقف إطلاق نار تم إفراغه بالفعل من نطاقه

وتضع الصحافة في 8 حزيران/يونيه 2026 الضربة الإسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية في وسط الأخبار.أناهار، 8 يونيو 2026، عنوان سقوط خطوط الردع في وقف إطلاق النار. وتصف الورقة تسلسلا لا يزال فيه وقف الأعمال القتالية، المعلن عنه في إطار اتفاق واشنطن، نظريا بصورة رئيسية. وفقاًأناهارواستغلت إسرائيل رفض حزب الله الانضمام إلى الاتفاق لتوسيع عملياتها بعمق. وتشير الصحيفة أيضا إلى محاولات التقدم إلى منطقة النبطية وإلى رغبة إسرائيلية في دفع خطتها إلى ما يصل إلى ثلاثين كيلومترا داخل الجنوب. وفي هذه القراءة، لم يعد وقف إطلاق النار إطارا مستقرا. تصبح أرض ضغط ويحاول كل طرف تحسين موقفه قبل الجولة القادمة من المفاوضات المقرر عقدها في 22 حزيران/يونيه في واشنطن.

Al Jumhouriaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أصر على الأهمية السياسية للإضراب. وأفادت الصحيفة بأن الغارة استهدفت منطقتي مريجة وتاهويتات الغدير، بعد أن أعلن حزب الله عن إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل. وفقا للنسخة الإسرائيلية التي نقلتهاAl Jumhouriaوبحسب ما ورد تم تنفيذ العملية بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز. لكن اليوم يلاحظ أن الرسالة تتجاوز مجرد الرد العسكري. وسائط الإعلام الإسرائيليةAl Jumhouriaالتشديد على أن أهمية العملية تكمن في الموقع المستهدف، الضواحي الجنوبية، أكثر من طبيعة الهدف نفسه. ومن ثم فإن إسرائيل ستسعى إلى فرض معادلة جديدة. وسيعقب أي هجوم شنه حزب الله إضراب مباشر على الضواحي الجنوبية في بيروت.

نفس اليوم,الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن المصادر في تل أبيب تعتبر وقف إطلاق النار باطلا وباطلا. ووفقًا لهذه المصادر، فإن الهجوم الإسرائيلي، الذي وصف بأنه محدود ولكنه مستهدف، كان مبررًا برفض حزب الله وهجماته على الجيش الإسرائيلي والمحليات. وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنهم أبلغوا واشنطن مسبقا بالعملية، لكنهم قالوا إن إسرائيل لا تسعى للتصعيد. وهذه الصيغة تعطي الإضراب وظيفة مزدوجة. وهو يشير إلى استقلال إسرائيلي واضح. كما يبين أن القناة الأمريكية لا تزال موجودة، حتى عندما تتناقض التضاريس مع خطاب التصعيد.

واشنطن بين الوساطة والضغط والغموض

الموقف الأمريكي يبدو كأحد خيوط قيادة الغطاء.أد ديار، 8 حزيران/يونيو 2026، يصف يومًا من التوتر الشديد بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض قذيفتين أطلقتا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأشار أيضا إلى أن الضواحي الجنوبية في بيروت قد أصبحت قلب ذراع الحديد بين إيران وإسرائيل. وفي هذه القراءة، يواصل لبنان الرسمي السعي إلى تحقيق الاستقرار من خلال القنوات الدبلوماسية. لكن تل أبيب يحافظ على حرية العمل العسكري. وبذلك يصبح وقف إطلاق النار إطارا متنازع عليه، رهنا بتفسيرات متعارضة.

القدس العربي8 يونيو 2026، يبرز تعليقات دونالد ترامب على الحاجة لضربات أكثر دقة ضد حزب الله. وتشير الصحيفة إلى أن طائرتين زعم أنهما شاركا في الهجوم على الضواحي الجنوبية وأسقطتا عشرة صواريخ، وفقا لتقرير إعلامي إسرائيلي ورد في المادة.القدس العربيكما تفيد تقارير بأن حزب الله كثف هجماته على الجنود والدبابات والمواقع الإسرائيلية في الجنوب وفي المستوطنات الشمالية، بنحو أربعين عملية في أربع وعشرين ساعة بحسب بياناته الصحفية. في هذا السياق، تصريح (ترامب) يبدو أنه شكل من أشكال القبول السياسي للضربات المستمرة، شريطة أن تكون أكثر استهدافاً. الصيغة الأمريكية لا تدين العملية. بل إنه يرشد الطريقة. هذه النقطة تغذي الأسئلة حول دور واشنطن الحقيقي في إدارة الجبهة اللبنانية.

Al Jumhouriaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، صيغ هذا الغموض على نطاق أوسع. وكتبت الصحيفة أن الضربة ليس لها بعد عسكري فقط. إنه جزء من مشهد تتقدم فيه كل من واشنطن وطهران وتل أبيب بحساباتها الخاصة. وتلاحظ الصحيفة اليومية أن ترامب كان متفائلاً بشأن صفقة محتملة مع إيران، في حين عززت الوساطة الباكستانية هذا المناخ. لكنه يضيف أن الجانبين الأمريكي والإيراني يلعبان أيضاً مع مرور الوقت. ثم يبدو أن لبنان مكان معلق بين التفاوض وخطر الانفجار. وهذه القراءة تعطي الإضراب ضد الضواحي الجنوبية قيمة رسالة إقليمية. وهو يجعل الأرض اللبنانية أداة للضغط في المفاوضات الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران.

لبنان بين اتفاق واشنطن وقناة إسلام أباد

أناهاروفي 8 حزيران/يونيه 2026، تصف الدولة اللبنانية بأنها تخضع لضغوط متضاربة. وتقول الصحيفة إن بيروت تسعى إلى وقف الأعمال العدائية من أجل إخراج لبنان من الصراع الإقليمي ومنع تحويله إلى خريطة تفاوضية. ولا يزال الهدف الرسمي هو استعادة السيادة تدريجيا. لكنأناهارتلاحظ عقبتين رئيسيتين. الأول هو رفض حزب الله للتفاوض مباشرة. والثاني هو الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب الصحيفة، تتهم الدبلوماسية اللبنانية الولايات المتحدة بعدم دعم الدولة اللبنانية بشكل واضح بما فيه الكفاية. وتسعى واشنطن إلى فصل لبنان عن إيران، ولكنها تواصل ربط المسألة اللبنانية بالمفاوضات مع طهران.

في نفس السجل,أناهار8 يونيو، 2026، اقتباس من الباحث الأمريكي كينيث كاتزمان. ويعتقد أن إسرائيل أرادت تشديد الجبهة اللبنانية قبل اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. ووفقاً له، فإن الهدف سيكون تعزيز هامش إسرائيل ضد حزب الله قبل أن يطلب ترامب من نتنياهو وقف الهجوم على لبنان. وتضيف كاتزمان أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يسعى إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة، حتى لو نص اتفاق مع إيران على وقف إطلاق النار في لبنان. ويؤكد هذا التحليل صعوبة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. وترغب الولايات المتحدة في عرض لبنان كموضوع منفصل. وتميل إيران إلى الحفاظ على الصلة بين الجبهات. وتسعى إسرائيل، من جانبها، إلى تغيير الحقائق قبل تحقيق أي استقرار دبلوماسي.

العيد العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، يشدد أيضا على الصلة بين إيران والجبهة اللبنانية. وتذكر الصحيفة أن إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية دون سابق إنذار، أثناء تنفيذها هجوما بريا قرب النبطية. كما يشير إلى أن مسؤولا إيرانيا هدد برد مؤلم بعد الغارة. في نفس مجموعة المعلومات,العيد العربيوتفيد التقارير بأن دونالد ترامب يرفض إدماج لبنان في الصفقة مع إيران، بينما يدعي أنه يريد إضرابات أكثر استهدافا ضد حزب الله. يعزز هذا الموقف الضبابية بين الفصل الدبلوماسي والاتصال العسكري للملفات. وهو يضع لبنان في منطقة توتر يرفض فيها كل طرف من الأطراف الفاعلة تحمل المسؤولية الكاملة عن توسيع النزاع، بينما يتصرف كما لو كان قد تم توسيعه بالفعل.

مشهد داخلي تحت التوتر السياسي

ولا تقتصر الأزمة على المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. وهو يؤثر مباشرة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها.الشارق العساتفي 8 يونيو 2026، يشير إلى أن السفير الأمريكي في بيروت، ميشال عيسى، سيحقق في مواقف الرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام بشأن اتفاق واشنطن. ذكرت الصحيفة أن بري يرغب في طرح سلسلة من الأسئلة حول المجالات التجريبية، ولا سيما حول المعنى المعطى لهذه الفكرة. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت إسرائيل تحاول اختبار الجيش اللبناني، في حين أن قيادة ذلك الجيش تخضع لمجلس الوزراء. في هذه القراءة، يصبح السؤال العسكري مؤسسيًا أيضًا. وهو يغطي دور الجيش، وسيادة الدولة ومكان إسرائيل في تقييم قدرة لبنان على السيطرة على أراضيه.

القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، يقدم مؤشرا آخر على هذا الضغط على المؤسسة العسكرية. وتفيد الصحيفة أن إسرائيل قتلت خمسة وعشرين من الأفراد العسكريين اللبنانيين وأصابت واحدا وعشرين آخرين منذ تكثيف هجماتها على جنوب لبنان وشرقه في 2 آذار/مارس. ووفقاً للمادة، فإن هذه الخسائر ناتجة عن 26 هجوماً نُفِّذت في اثنين وتسعين يوماً. يغطي التوزيع الجغرافي المذكور العديد من المناطق الجنوبية، بما في ذلك النبطية وصور وبنت جبيل وصيدا، وكذلك المناطق الشرقية، مثل بعلبك والهرمل والبقاع الغربي. وتوفر هذه البيانات عمقا مؤسسيا للأزمة. ولم يعد الجيش اللبناني يُذكر فقط كقوة للانتشار. وهي تدفع بالفعل ثمن الأرض التي لا يحمي فيها وقف إطلاق النار هياكل الدولة.

Al Jumhouriaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، استمر تحليل هذه المخاطر. وتكتب الصحيفة أن الدوائر الدولية تنظر في استئناف الحرارة العسكرية في لبنان. وهي تشير إلى احتمال تحرك إسرائيلي نحو علي الطاهر وجبل الريحان ومناطق البقاع الغربية. ويشير اليوم أيضا إلى قتل ضباط رفيعي المستوى كرسالة قوية، بعد توجيه رسائل نارية أكثر محدودية تستهدف المركبات ومواقع الجيش. وتضع هذه القراءة فكرة الضغط المباشر على الدولة في الوقت الذي يفترض فيه تعزيز دورها باتفاق واشنطن. وكلما كان الخطاب الدبلوماسي يتحدث عن إعادة السلطة اللبنانية، كلما زادت إضعاف أدوات تلك السلطة.

الضواحي الجنوبية كإشارة إقليمية

Al Binaaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، فسر الهجوم على الضواحي الجنوبية على أنه خطوة أكثر تعقيدا. وبحسب الصحيفة، فإن الحدث الرئيسي ليس فقط الغارة الإسرائيلية أو حتى الرد الإيراني الذي أعقبها. والأهم من ذلك هو السياق السياسي الذي يحيط بهذه اللحظتين.Al Binaaوترى أن إسرائيل حاولت فرض قواعد جديدة للانخراط عن طريق ضرب الضواحي الجنوبية. وتضيف الصحيفة أن إيران أرادت إظهار أنها تفي بوعدها بالرد. ومن شأن هذا التسلسل أن يضع واشنطن وتل أبيب أمام تحد مزدوج. ويتعلق الأمر الأول بالقدرة على احتواء الرد. ويتعلق الثاني بالحفاظ على عملية التفاوض مع إيران وبوقف إطلاق النار.

الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، اعتمدت قراءة إقليمية واضحة. وتزعم الصحيفة أن إيران تضع وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية على رأس أولوياتها. ووفقا لهذه القراءة، فإن المناقشة لن تركز فقط على التوقف مرة واحدة في الطلقات. وهو يهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، مع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.الأخضركما يعرض التسلسل كمحاولة إسرائيلية لإعادة طاولة المفاوضات الأمريكية – الإيرانية. تصف الصحيفة مشهدًا لا يمكن فيه عزل الضربة على الضواحي الجنوبية عن بقية النزاع. ويصبح قطعة من الذراع على شروط إزالة التصعيد الإقليمي.

وبالتالي، فإن التغطية في 8 حزيران/يونيه 2026 تبين تقاربا قويا بين الصحف، على الرغم من اختلاف الزوايا السياسية.أناهارويصر على التأجيل الفعلي لوقف إطلاق النار وعلى المحاولة الإسرائيلية لفرض الحقائق قبل المفاوضات المقبلة.Al Jumhouriaانظر في الإضراب خطر انفجار إقليمي.الشارق العساتويسلط الضوء على دور السفير الأمريكي وعلى أسئلة نبيه بيري.أد دياريؤكد وجها لوجه بين إسرائيل وحزب الله وإيران.القدس العربييصر على كلمات ترامب وعلى كثافة عمليات حزب الله.Al Binaaوالأخضروضع تسلسل المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وإجمالا، لا يزال وقف إطلاق النار قائما في النصوص. ولكن، في الوقائع التي وصفتها مصادر 8 حزيران/يونيه 2026، يبدو أنه قد أضعف بالفعل، وطعن وأخضع لاختبار يهدد مضمونه وجدوله الزمني ومصداقيته.

السياسة المحلية: الدولة اللبنانية بين الضغط العسكري والمناقشة بشأن السيادة وإحياء المشاريع العامة

الرئاسات الثلاثة ضد اختبار الجيش

ويهيمن على الحياة السياسية اللبنانية في 8 حزيران/يونيه 2026 مكان الدولة أمام التوجه العسكري الإسرائيلي الجديد.القدس العربي، في 8 يونيو 2026، يفيد بأن رئيس الجمهورية،جوزيف أوونندد باستهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش اللبناني. وقد شهد انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية والقوانين والممارسات الدولية. وتنص المادة نفسها على أن الرئيس أعاد الهجوم في سياق تصعيد مستمر يهدد الأمن في الجنوب، على الرغم من أن لبنان يشارك في مفاوضات واشنطن. وهذا الرد يضع الجيش في صميم الخطاب السياسي. لم يعد مجرد دفاع. يصبح رمزًا للسيادة التي تسعى السلطات إلى تأكيدها في سياق غالبًا ما تفلت فيه القرارات العسكرية من الإطار المؤسسي.

في نفس التسلسل,القدس العربي، في 8 يونيو 2026، تقارير تفيد بأن رئيس الوزراءنواف سلاموسمّى الهجوم جريمة توصف وتستهدف لبنان وجميع اللبنانيين. إن رئيس البرلمان،,نبيه بيريورفض فكرة الخطأ أو اللبس، حسب المصدر نفسه. وهذه الردود الثلاثة تعطي صورة نادرة للمواءمة المؤسسية. وتتحدث الرئاسة والحكومة والبرلمان عن نفس المشهد. ولكن هذه الوحدة لا تزال دفاعية أساسا. وهو يتعلق بإدانة الهجوم، ناهيك عن وضع استراتيجية واضحة لفرض توازن جديد في السلطة. ولذلك تسعى الحكومة اللبنانية إلى وضع خط سياسي مشترك. ومع ذلك، يجب أن تفعل ذلك مع تدهور الأراضي العسكرية وسير مفاوضات واشنطن تحت الضغط.

القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، يذكر أن الجيش فقد ضابطين وجندي واحد في هجوم إسرائيلي على سيارة عسكرية على طريق كفر تبنيت – خردلي في منطقة النبطية. وعرضت قيادة الجيش هذه الوفيات نتيجة لهجوم وحشي ومتكرر على لبنان وشعبه وجيشه. وادعى أيضا أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل من شأنه أن يعيد الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وتبين هذه التركيبة أن الجيش ليس مجرد ضحية. يتم تعريفه على أنه صاحب مصلحة في عملية سياسية وأمنية تشرك الدولة بأكملها.

اتفاق واشنطن ككسر داخلي

ولا تزال المسألة السياسية الأكثر حساسية هي الاتفاق الذي نوقش في واشنطن.الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، كان يتعين على الدبلوماسي الأمريكي ميشال عيسى أن يستفسر عن مواقف الرئيس جوزيف أوون ونابيه بيري ونواف سلام. وتحدد الصحيفة أن السفير يسعى أيضا إلى فهم معنى زيارة قائد الجيش الجنرالRodolphe Haykalباكستان، وهي بلد يؤدي دورا في تجارة واشنطن – ثاران. يُظهر هذا النهج أن المؤسسات اللبنانية تُراقب عن كثب. يريد (واشنطن) أن يعرف ما إذا كان بإمكان (بيروت) أن تنتج موقفاً متماسكاً. غير أن لبنان لا يزال محاصرا بين معوقين. يجب أن يتفاوض مع الوسطاء الأقوياء. ويجب عليها أيضا أن تمنع مناقشة الجنوب من التحول إلى محاكمة داخلية للجيش أو حزب الله أو السلطة السياسية.

الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، يؤكد أن جولة المفاوضات المقبلة ينبغي أن تتطلب استجابات لبنانية بشأن تسليم أسلحة حزب الله على مراحل، أولا جنوب نهر الليطاني ثم شمال النهر. وتربط الصحيفة هذا المنطق بمفهوم » المناطق التجريبية » ، حيث سيطلب من الجيش اللبناني أن ينشر في مناطق قريبة من خط المواجهة. وفي هذا العرض، تستخدم إسرائيل التقدم نحو النبطية لدفع لبنان نحو خيار عسير، ألا وهو إخراج حزب الله من أماكن معينة أو قبول ضغط عسكري أقوى. ومن ثم فإن الميكانيكيين الخارجيين يقيدون السياسة المحلية. والمناقشة ليست فقط بين الأطراف اللبنانية. وتشرف عليها القوة الإسرائيلية والوساطة الأمريكية والمواقع الإيرانية.

Al Jumhouriaفي 8 يونيو 2026، قراءة أكثر دقة لاحتياطيات الجيش تم إعطائها. وذكرت الصحيفة أن الجنرال رودولف هيكل، الموجود في بعبدا مع فريق دعم التفاوض، أعرب عن رفضه لفكرة المناطق التجريبية في ظل الظروف الحالية. وترى الصحيفة أن هذه الآلية مستحيلة في المناطق المحترقة وأن وقف إطلاق النار الشامل والمستقر يجب أن يسبق أي مناقشة. كما أبدى تحفظات بشأن اختيار مناطق مثل زوتار أو قلعة بوفورت أو المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية بالفعل أو تحت الضغط. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار الجيش قوة تكمل المشروع العسكري الإسرائيلي، بدلا من أن يكون الأداة السيادية للانسحاب الإسرائيلي.

نبيه بري ورودولف هيكل ومعركة التفسير

زيارة الجنرال (رودولف هيكال) لباكستان نفسها أصبحت موضوعاً للقراءة السياسية.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن هناك بعض المعلومات التي تحول دون أي صلة بين الزيارة والمفاوضات. وبحسب هذه العناصر، فإن الرحلة تستجيب لدعوة من نظيرتها الباكستانية وهي جزء من العلاقات العسكرية الثنائية، مع تدريب مشترك ودعم باكستاني للجيش اللبناني. وتضيف الصحيفة أن اجتماعات هيكال ستقتصر على نظيرها العسكري ولن تشمل اجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين أو الإيرانيين. كما يحدد أن المعلومات التي تنسب دورًا إلى نبيه بري في هذه الزيارة لا أساس لها من الصحة، لأن الدولة اللبنانية في واشنطن هي التي تجري المفاوضات.

أناهاربيد أنه في 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت تقارير بأن بعض الدوائر القريبة من حزب الله تربط هذا التشريد بالأحداث العسكرية الأخيرة، ولا سيما استهداف الجيش في الجنوب. ووفقا لهذا النهج، لا يمكن فصل الإضراب الإسرائيلي الذي قتل ضابطين وأحد الجنود عن الضغط الإسرائيلي المتزايد على الدولة اللبنانية ومؤسساتها.أناهارويشير أيضا إلى موقف نبيه بيري، الذي لم يحدث له ليس خطأ ولا شبهة، بل عملية تحمل رسائل. ويكشف هذا الفرق في القراءة عن توتر أوسع نطاقا. جزء من المجال السياسي يريد إبقاء الجيش في وضع مؤسسي عادي. ويرى طرف آخر أن كل حركة أو هجوم أو وساطة عنصر من عناصر الذراع الإقليمي.

في هذا المناخ,أناهار8 يونيو، 2026، اقتباسات من جان – إيف لو دريان، الذي يقول إنه يقدّر نبيه بيري ويتقاسم معه العديد من النقاط. وشدد على الحاجة إلى وقف لإطلاق النار وقال إن هذه المسألة ستتم متابعتها في الجولة القادمة من المفاوضات المقرر عقدها في 22 حزيران/يونيه. وتشير نفس المادة إلى أن باريس تشيد بالسلطة التنفيذية اللبنانية الحالية، سواء الرئيس أو الحكومة، وتقول إن لبنان لم يعرف شيئا مماثلا منذ وقت طويل. وتؤكد فرنسا أيضا عزمها على عقد مؤتمر لدعم الجيش، مع ربط التاريخ بالتطورات على أرض الواقع. وتقدم هذه النظرة الفرنسية الدعم السياسي إلى جوزيف أوون ونواف سلام والمؤسسة العسكرية. لكنها تشير أيضا إلى أن أي جدول زمني للمعونة يتوقف على الاستقرار الأمني.

العنصرية ضد الخط الرسمي

ولا تقتصر المناقشة المحلية على المواقف المؤسسية. كما أنه يمر عبر الصحف والمعسكرات السياسية.الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، انتقد الخط الرسمي بشدة. وتؤمن الصحيفة بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمنح امتيازاً حراً وتمهد الطريق لمناقشة اتفاق سلام. وترى أيضا أن إرسال مجموعة من ستة ضباط إلى اجتماع مع إسرائيل قد تم دون تعويض. وفقاً لهذه القراءة، إنفصال الدولة عن المقاومة سيزيل أحد خرائطها الرئيسية للقوة في لبنان وتؤمن الصحيفة كذلك بأن سجل أسلحة حزب الله يجب أن يظل قضية داخلية ذات سيادة ولا يصبح بطاقة ضغط في المفاوضات مع إسرائيل.

الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، واصلت هذه الانتقادات باستهداف الرئاسة. وتدعي الصحيفة أن البلاغ الصادر بعد الجولة الرابعة من المفاوضات يضفي الشرعية على الاقتراح الأمريكي، ويضع حداً للهجمات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية ضد وقف هجمات حزب الله. وترى الصحيفة أن هذه التركيبة تخلق معادلة جديدة بين الضواحي الجنوبية والطوائف الشمالية من إسرائيل، مع جعل وقف إطلاق النار عرضة للخطر بفكرة الانسحاب التدريجي. ويعكس هذا الموقف رفض جزء من المشهد السياسي لفصل سيادة الدولة عن قوة حزب الله. كما يبين أن اتفاق واشنطن لا يتمخض عن مناقشة دبلوماسية فحسب. وهو يعيد تنشيط المناقشة بشأن هوية القرار الوطني ذاته.

Al Binaaفي 8 يونيو 2026، نقلت ناقداً مجاوراً. وتزعم الصحيفة أن استهداف إسرائيل للجيش يحمل إشارات تتجاوز التضاريس العسكرية، خاصة بعد عرقلة جولات المفاوضات الأخيرة ورفض اللبنانيين الدخول في ترتيبات أمنية أو تنسيق مباشر مع إسرائيل قبل وقف شامل لإطلاق النار. ووفقاً للمصادر المذكورة، لا يزال الرد اللبناني الرسمي يقتصر على تصريحات الإدانة، في حين تعتقد بعض الدوائر أن « إعلان المبادئ » يمنح إسرائيل مزايا أمنية وسياسية على حساب السيادة اللبنانية. وهذا الانتقادات يطرح الطبقة السياسية على سؤال بسيط. هل يمكننا أن نواصل التفاوض تحت الضغط العسكري دون أن نبدو جزءا ضعيفا من العملية؟?

الحكومة تحاول إظهار قدرات العمل المدني

وفي خضم الأزمة الأمنية، تحاول الحكومة أيضا إبراز قرارات الخدمة العامة.Al Liwaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أبلغ عن حفل إطلاق المرحلة التنفيذية من مشروع رينيه مواواد في قليات، تحت رعاية رئيس الوزراء نواف سلام. وذكرت الصحيفة أن وزارة الأشغال العامة والنقل أطلقت المشروع وفق قواعد قانون المشتريات العامة، وأن العملية يجب أن تتم من قبل شركة فازت بالمناقصة. ويتيح هذا التسلسل للحكومة سجلا سياسيا آخر. وهو يتيح لنا أن نتحدث عن الدولة والهياكل الأساسية والتنمية الإقليمية والتوازن الإقليمي، في وقت تشبع فيه المناقشة الوطنية بالحرب والأسلحة.

Al Liwaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن نواف سلام عرض مشروع قليات كخطوة ترتبط بروح اتفاق الطائف، والدولة المسؤولة عن قراراته، والإصلاح والتنمية المتوازنة. وذكرت أيضا أن مطار قليات ليس بديلا لمطار رفيتش الحريري الدولي في بيروت، بل هو مكمل. وبحسب الصحيفة، أصر رئيس الوزراء على الحاجة إلى بنية تحتية جوية حديثة ومتكاملة، قادرة على ربط المناطق بالاقتصاد الوطني. في بلد يتميز بتركيز الخدمات في بيروت وهشاشة البنية التحتية، يمنح هذا التدريج الحكومة أداة للشرعية. وهي تجيب على مسألة الحرب بلغة أخرى، هي مسألة الإدارة والتخطيط.

لكن المشروع لا يهرب من الانقسامات.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفيد بأن فتح مطار مدني ثان في لبنان قد حدث بعد سنوات عديدة من الانتظار وبالرغم من الاعتراضات. وتشير الصحيفة أيضا إلى انتقاد نشره أحد نشطاء حزب الله بأن إعداد المطار في قليات سيستخدم لضرب مطار بيروت. ويبين رد الفعل هذا أنه حتى مشروع البنية التحتية يمكن قراءته من خلال الحرب. الحكومة تريد التحدث عن التنمية ويعتبره معارضوه أو ناقدوه خطوة استراتيجية ممكنة. ومن ثم، فإن السياسة المحلية في 8 حزيران/يونيه 2026 تدور في مشهدين مترابطين. الأول هو السيادة ووقف إطلاق النار. والنقطة الثانية هي الدولة المدنية، التي تحاول إثبات أنها لا تزال قادرة على تحديد الموارد وبناءها وتخصيصها.

فصل وخطاب من جانب شخصيات سياسية: السيادة، وقف إطلاق النار، معركة الكلمات بشأن دور الدولة

جوزيف أوون، نواف سلام، ونابيه بيري، مستهدفين عسكريين

ويتميز التسلسل السياسي في 8 حزيران/يونيه 2026 بكثافة كبيرة من البيانات العامة. إن كلمات المسؤولين اللبنانيين تركز أولا على الجيش.القدس العربي، في 8 يونيو 2026، يفيد بأن رئيس الجمهورية،جوزيف أوونندد باستهداف إسرائيل مركبة عسكرية لبنانية. وهو يرى هذا انتهاكا مباشرا لسيادة لبنان، ولكن أيضا لقواعد القانون والممارسات الدولية. يضع هذا الخطاب إطارًا مؤسسيًا. الرئيس لا يتحدث عن حادثة عسكرية. وهو يكرس الهجوم في نزاع على شرعية الدولة. ومن خلال التركيز على السيادة، سعى إلى وضع الجيش في صميم السرد الوطني، بينما تهيمن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار والحزب الله والضغوط الأجنبية على الفضاء العام.

وفقاًالقدس العربي8 حزيران/يونيه 2026، رئيس الوزراءنواف سلاماعتماد صيغة أكثر واجهة. ويصف الهجوم بأنه جريمة صارخة واستهداف للبنان وكذلك جميع اللبنانيين. إن رئيس البرلمان،,نبيه بيرييرفض فكرة الخطأ أو الخلط. فالتقارب بين القادة الثلاثة يعطي الرد الرسمي أهمية سياسية. جوزيف أوون يتحدث باسم السيادة. ويتكلم نواف سلام باسم الجمعية الوطنية. وتغلق نبيه بيري الباب أمام أي قراءة مخففة للفعل الإسرائيلي. ومن ثم، فإن الرؤساء الثلاثة يبنون نفس الرسالة: فالجيش ليس هدفاً هامشياً، بل هو دعامة للدولة. وهذه النبرة المشتركة تعبر أيضا عن القلق. ويدخل لبنان المفاوضات في حين أن أحد أدواته الرئيسية لتحقيق الاستقرار، وهو الجيش نفسه.

البيان العسكري، مقتبس منالقدس العربي8 يونيو 2026، تضيف بعداً رسمياً إلى هذا التسلسل. وتؤكد القيادة العسكرية أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه وجيشه يعزز حزمه وتصميمه. كما أنها تعرض هذه الهجمات بوصفها محاولات لتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل، والعودة إلى الاستقرار، ووقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. والصياغة مهمة. فهو لا يضع الجيش في موقف دفاعي فحسب، بل أيضا في منطق سياسي. الجيش هو الضامن لطريق للاستقرار ومن ثم، فإنها تصبح طرفا فاعلا للغة في مناقشة السلام، حتى دون ترك إطارها المؤسسي.

نواف سلام وخطاب الدولة المستعادة في القليات

خطابنواف سلامولا يقتصر الأمر على إدانة الهجوم الإسرائيلي.القدس العربيفي 8 يونيو 2026، أبلغ عن ملاحظاته خلال افتتاح موقع بناء مطار رينيه معوض في القليعات. ويقول رئيس الوزراء إن المطار لم يعد فكرة مؤجلة، بل هو طريق بدأ يتجسد. ويضيف أن هذا الموقع يجب أن يفتح فرصا جديدة في مجالات العمل والنقل والتجارة، مع ذكر أنه ليس بديلا لمطار بيروت. الرسالة سياسية جداً. في بلد منخرط في الحرب ومناقشات الأسلحة، يحاول نواف سلام إظهار أن الدولة لا تزال قادرة على بناء وتخطيط وتوزيع المرافق العامة.

نفس الخطاب الذي اقتبسالقدس العربي8 يونيو 2026، يربط كليات باتفاق الطائف. وتشير نواف سلام إلى أن المنطقة مرتبطة بوضع صيغة المصالحة الوطنية وانتخاب رينيه موادا. وهي ترى أن إعادة تنشيط المطار هي أيضا استعادة لمفهوم الدولة ومعنى تايف. لكنه لا يقلل الطائف إلى التخطيط المكاني. وتنص على أن تنفيذها يتطلب أيضاً أن تمدد الدولة سلطتها في جميع أنحاء الإقليم من جانب قواتها، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق، وأن تقتصر الأسلحة على الدولة وحدها. وتعطي هذه الجملة الكلمة مجالاً مركزياً. فالتنمية تصبح وسيلة للحديث عن السيادة. يصبح المطار رمزا للأحوال المدنية، ولكن أيضا للدولة صاحبة القرار الأمني.

Al Liwaفي 8 يونيو 2026، التقارير جزء آخر من خطاب نواف سلام. ويصر رئيس الوزراء على ثلاثة خطوط: طريق الدولة وطريق الإصلاح وطريق التنمية المتوازنة. ويذكر أن هذا البند مدرج في الإعلان الوزاري وأن الحكومة لن تتراجع. في نهاية حديثه، يبعث برسالة إلى أهل عكار. ويقول إن المناطق المنسية يجب ألا تكون موجودة بعد الآن، وأن التنمية يجب ألا تؤجل بعد الآن، وأنه يجب أن تكون هناك أمة واحدة وفرص متساوية ومستقبل واحد لجميع اللبنانيين. وتتناقض هذه الصيغ مع البيانات العسكرية التي صدرت في اليوم. وهي تُظهر محاولة لتحويل الانتباه إلى الإصلاح، مع الحفاظ على موضوع السلطة العامة.

جان إيف لودريان والحكمة الفرنسية

الكلمة الفرنسية تحتل مكاناً متميزاً في الجثة.أناهارفي 8 حزيران/يونيه 2026، ينشر مقابلة معجان – إيف لي درايانمبعوث خاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تحتفظ الصحيفة بعنوان أن لبنان سيقرر بنفسه في المفاوضات. هذه الصيغة مركزية. وتهدف إلى التذكير بأن فرنسا تدافع رسمياً عن سيادة لبنان ووحدته. كما أنها تستجيب لقلق فرنسي. وفقاًأناهاروتعتقد باريس أن لبنان الرسمي لم يول فرنسا دائما الاهتمام والتنسيق المأمولين، لا سيما وأن واشنطن اتخذت مكانا مهيمنا في هذه العملية. ولذلك فإن المقصود من الخطاب الفرنسي هو توحيده وحجزه. إنه يدعم الدولة اللبنانية، لكنه يذكر أيضًا أن اللعبة الدبلوماسية قد تحولت.

في نفس المقابلة,أناهار8 يونيو، 2026، يُفيدُ بأنّ جان – إيف لو درايان يَقُولُ بأنّه يُقدّرُ نبيه بيري تقديراً كبيراً ويَشتركُ معه في عدة نقاط. وهو يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، الذي يشكل طريقا إلزاميا. وأشار أيضا إلى أن هذه المسألة ستتم متابعتها في الجولة القادمة من المفاوضات المقرر عقدها في 22 حزيران/يونيه. ويبين هذا البيان وظيفة الخطاب الفرنسي. باريس لا تسعى فقط للتعليق على الأحداث وهو يحاول الحفاظ على صلة سياسية مع المسؤولين اللبنانيين الرئيسيين، ولا سيما أولئك الذين لديهم القدرة على الوساطة مع حزب الله. في هذا السياق، يبدو أن خطاب (ليدريان) هو دعوة للحفاظ على القناة السياسية، على الرغم من الضغط من الأرض.

أناهاروفي 8 حزيران/يونيه 2026، أضاف أن جان – إيف لو دريان تحيى السلطة التنفيذية اللبنانية الحالية، بما في ذلك الرئيس والحكومة، بالنظر إلى أن لبنان لم يشهد مثل هذه التشكيلة لفترة طويلة. كما يؤكد عزم فرنسا على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وهو يرفض الكلام عن التأجيلات المتكررة ويؤكد أن التاريخ يتوقف على التطورات. ويكشف هذا التحذير عن الوضع الفعلي للملف. وترغب فرنسا في دعم الجيش، ولكنها لا تستطيع فصل هذا الدعم عن الظروف الأمنية. ومن ثم، فإن الخطاب الفرنسي يعطي لبنان اعترافا سياسيا، ولكنه ليس بعد ضمانا تشغيليا فوريا.

دونالد ترامب بين دعم الضربات والوعد بحياة أفضل للبنان

ويأتي أكثر البيانات تعليقا مندونالد ترامبرئيس الولايات المتحدة.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفاد بأنه دعا إسرائيل إلى أن تكون أكثر دقة في الإضرابات المقدمة على أنها تستهدف حزب الله في لبنان. وفي مقابلة مع قناة أمريكية، قال إنه يريد أن يتمتع لبنان بحياة أفضل ويأمل أن تكون الهجمات على حزب الله أكثر دقة. كما أعرب عن فكرة أن تكون هذه العمليات أكثر جراحية. الصيغة غامضة وهي لا تدين مبدأ الإضراب. ودعتهم إلى أن يكونوا أكثر استهدافاً وبالنسبة للبنان، فإن هذه اللغة ذات مغزى كبير، لأنها تعتبر الدقة العسكرية شرطاً كافياً، بينما تتعلق المسألة اللبنانية أيضاً بالسيادة والمدنيين والمؤسسات ووقف إطلاق النار.

Al Binaaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، قدم التقرير نسخة أكمل من هذا الموقف. (دونالد ترامب) يقول أنه يدعم إضرابات إسرائيلية أكثر مما يدعوه بالجراحة ضد حزب الله. وفي الوقت نفسه، يؤكد أنه يسعى إلى حياة أفضل للبنان. ويضيف أن لديه علاقة جيدة جدًا مع بنيامين نتنياهو، بينما يقول إنه لا يتفق معه في بعض النقاط. بل إنه ذكر إمكانية مساعدة الولايات المتحدة أو اللجوء إلى سوريا، قائلاً إن أحمد الشارة سيكون سعيداً بالمساعدة. وتنطوي هذه الجملة على عنصر حساس للغاية. وهو يوحي بأن لبنان يمكن أن يعامَل في قياس جغرافي إقليمي أوسع، حيث ستصبح سوريا أداة محتملة للضغط أو التسوية.

وفقاًAl Binaaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، ذكر دونالد ترامب أيضا أنه لم يطلب من لبنان أن يكون جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. ولكنه يؤكد دعمه للعمليات الإسرائيلية ضد حزب الله. ويوضح هذا التمييز جميع الغموض الأمريكي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تقول واشنطن إنها تريد فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. إن الدعم العسكري للهجمات ضد حزب الله يبقي لبنان في قلب المواجهة. خطاب (ترامب) له تأثير مزدوج. وهي تعد لبنان بتحسين مستقبله، مع قبوله بأن أراضيه لا تزال حيزا عسكريا إسرائيليا.

بنيامين نتنياهو واسرائيل كاتس ولغة الردع

ويستند الخطاب الإسرائيلي الذي أبلغت عنه المصادر إلى منطق الرد والردع.Al Binaaفي 8 حزيران/يونيه 2026، يذكر أنه بعد الإضراب على ضواحي بيروت الجنوبية، صدر بيان صحفيBenjamin Netanyahuوإسرائيل كاتزيعلن الغارات على مواقع حزب الله. وتصف إسرائيل كاتز استهداف الضواحي الجنوبية كرد على إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل. وترمي هذه الصياغة إلى جعل العملية تبدو كرد فعل مطروح. ولكن نفس المادة تقول إن وسائط الإعلام الإسرائيلية تعتبرها في المقام الأول رسالة رادعة. ولذلك فإن الهدف الجغرافي، وهو الضواحي الجنوبية، يُحتسب بقدر ما يُحتسب الهدف العسكري نفسه.

Al Binaa، في 8 يونيو 2026، تقارير تفيد أيضًا بأن مصادر إسرائيلية تثير خطر توسيع الرد العسكري في حالة تصعيد حزب الله. وتشير القناة الإسرائيلية المقتبسة إلى أن الضربة لم تكن تستهدف اغتيال شخصية معينة، بل كان يمكن اعتبارها رسالة. وتظهر هذه الكلمة الإسرائيلية استعدادها لوضع قواعد جديدة. والرسالة الضمنية واضحة: ولم تعد الضواحي الجنوبية محمية بعتبة الردع القديمة. غير أن هذا المنطق يزيد من المخاطر السياسية. وهي تضع بيروت وأحيائها في مجموعة من الردود المتقاطعة حيث يصبح التمييز بين الهدف العسكري والرسالة السياسية غير واضح بشكل متزايد.

إيران والرد بالقوة

ويلقي المسؤولون الإيرانيون خطاب تمزق.Al Binaaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت إيران بأنها تدين الهجوم الإسرائيلي على مرجيه في ضواحي بيروت الجنوبية. مستشار الدليل الأعلى الإيراني,محمد مختارويدعي أن العدو أطلق النار على طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بضرب لبنان بينما كان وسيطا في إيران. ويضيف أنه يجب التصدي لمؤلفي تمزق الاشتباكات بلغة القوة، وأن محور المقاومة هو هيئة واحدة. يربط هذا البيان لبنان مباشرة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. إنها ترفض أي فصل واضح بين الجبهات.

في نفس المادة,Al Binaa8 حزيران/يونيه 2026، يقتبس من رئيس البرلمان الإيراني،,محمد بقر قليبف. ويدعي أن الحصار البحري المفروض على إيران والانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقات المتصلة بلبنان يثبت أن واشنطن وتل أبيب لا تحترمان الحوار ووقف إطلاق النار. ويضيف أنهم لا يؤمنون بالحوار ولا يفهمون سوى لغة القوة. ولذلك فإن الشعار الإيراني واضح. وهو يعارض القوة على دبلوماسية تعتبر مضللة. على المستوى اللبناني، يعزز هذا الخطاب فكرة أن الضواحي الجنوبية ليست مجرد حي مستهدف. وهو يصبح مكانا اختباريا للأرصدة الإقليمية.

بشارة بطرس راي والدعوة للحكمة

في سجل مختلف,أناهار8 يونيو 2026 تبرز اقتباساً من البطريرك المارونيBechara Boutros Raiوأعرب عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية عن نتائج ملموسة تؤدي إلى الاستقرار، وأن تسود لغة الحكمة على التصعيد، لأن الناس لم يعودوا يتحملون المزيد من المعاناة. وتتناقض هذه الجملة مع البيانات العسكرية أو الجيوسياسية. وهو يضع السكان في صميم المناقشة. ولا يتحدث الأب عن الجبهات أو الأسلحة أو علاقات القوة. وهو يتكلم من حيث الإهمال الجماعي والحاجة إلى الاستقرار.

أد دياروفي 8 حزيران/يونيه 2026، استؤنفت نفس المحور بالقول إن الحرب لا تحقق السلام ولا تبني الأمم. وتُبلغ الصحيفة أيضاً عن دعوة الأبوة لرؤية المفاوضات تسفر عن نتائج ملموسة. في مناخ 8 يونيو، لهذه الكلمة الدينية وظيفة سياسية. وهي لا تقترح خطة مفصلة. ولكنه يفرض تذكيرا أخلاقيا في مواجهة بيانات القوة. وتقول إن منطق التصعيد له تكلفة بشرية كثيرا ما تميل الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية إلى تقليصها إلى حساب استراتيجي.

ميشيل إيسا، ميشيل مواواد، معركة المعنى حول الولاية

تصريحات حول (كليليات) تطيل معركه المدافع السياسي.القدس العربي، في 8 يونيو 2026، تقارير تفيد بأن السفير الأمريكي في بيروت،ميشيل عيسىانظر المطار الجديد كأمل جديد واقتصاد أقوى للبنان. ويدعي أيضا أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره دون تدخل خارجي. وأضاف أن مفاوضات واشنطن هامة جدا وأنNaim Kassemيقرر كما يحلو له، في حين يقرر المسؤولون اللبنانيون أيضا. هذه الجملة تطرح تعارضاً مباشراً بين قرار الدولة وقرار حزب الله. وهو يوجز المحور الأمريكي في هذه اللحظة: تشجيع السلطة اللبنانية على تمييز نفسها بوضوح عن قرار الحزب.

في السياق نفسه،,القدس العربيفي 8 حزيران/يونيه 2026، يفيد بأن النائبMichel Moawadووصف فتح المطار في قليات بأنه انتصار للدولة والسيادة. ويدعي أن هذا التسلسل يحترم شهداء الدولة وليس من وضعوه تحت الوصاية. المعادلة محشوة إنها تجعل البنية التحتية من الذاكرة السياسية وهو يتناقض مع سردين هما: سرد دولة ذات سيادة تعود إلى الحياة، ووصف البلد الذي يخضع منذ وقت طويل لسلطات خارجية أو موازية. في هذا اليوم يهيمن عليه الإضراب ضد الضواحي الجنوبية، ينضم خطاب موهاد إلى خطاب نواف سلام في نقطة أساسية واحدة: فالسيادة لا تُلعب فقط في المقدمة، بل أيضاً في قدرة الدولة على العمل والبناء والبت.

الدبلوماسية: واشنطن وباريس وإسلام آباد يحاولون وضع حد للتصعيد الذي تضعف فيه الأرض اللبنانية

الوساطة الأمريكية ضد الاحتياطيات اللبنانية

وتركز الدبلوماسية حول لبنان، في مصادر 8 حزيران/يونيه 2026، على اتفاق واشنطن وعلى صعوبات تنفيذه.الشارق العساتفي 8 حزيران/يونيه 2026، يذكر أن سفير الولايات المتحدة في بيروت،,ميشيل عيسىالرئاسات اللبنانية الثلاثة جولته يجب أن تقوده إلى رئيس الجمهورية,جوزيف أوونرئيس البرلمان،,نبيه بيريورئيس الوزراء,نواف سلاممن أجل تقييم الموقف اللبناني ضد اتفاق واشنطن. وهذا النهج يعطي الدبلوماسية الأمريكية دورا محوريا. كما يبين أن واشنطن لا تعتبر الاتفاق الذي سيتم الحصول عليه. والنص موجود، ولكن قبوله السياسي لا يزال قيد المناقشة. وهكذا تصبح الملاحظات اللبنانية، ولا سيما ملاحظات نبيه بيري، موضوعا دبلوماسيا في حد ذاتها.

وفقاًالشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، سعى ميشال عيسى أساسا إلى فهم أسباب التحفظات التي أبدتها نبيه بيري بشأن بعض نقاط الاتفاق. التقارير اليومية التي تفيد بأن السفير ينظر إلى هذه التحفظات على أنها قريبة من الرفض، خاصة وأن بري وصف عناصر معينة من النص بأنها هجينة وفخاخ. وتتحدث هذه الصياغة عن الكثير من المناخ الدبلوماسي. المشكلة ليست فقط حول التفاصيل التقنية. إنها تلمس الثقة. وبالنسبة لواشنطن، يمثل الاتفاق مسارا ممكنا نحو العودة الهادئة إلى الجنوب والانسحاب الإسرائيلي. وفقاً لـ (بيري)، وفقاً لقراءة الصحيفة، بعض الشروط قد تُدخل آليات غامضة، والتي قد تعرّض الدولة اللبنانية لمنطق مفروض من الخارج.

وفي هذا التسلسل، يصبح دور الجيش اللبناني نقطة احتكاك دبلوماسي.الشارق العسات، في 8 يونيو 2026، يكتب أن ميشال عيسى يريد أيضًا استكشاف معنى زيارة قائد الجيش، الجنرالRodolphe Haykalباكستان. ثم قام إسلام أباد بدور في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ولذلك، فإن تشريد زعيم الجيش اللبناني يتخذ بعداً خاصاً. يمكن قراءتها على أنها زيارة عسكرية ثنائية. كما يمكن تفسيرها على أنها إشارة غير مباشرة في مفاوضات إقليمية أوسع. هذا الغموض يفسر الاهتمام الأمريكي. ويكشف أيضا عن صعوبة لبنان في الحفاظ على الدبلوماسية الوطنية الصارمة عندما توضع كل حركة مؤسسية في المواجهة بين واشنطن وطهران وتل أبيب.

باريس تدافع عن السيادة اللبنانية، ولكنها تلاحظ نكستها في العملية

ويبدو أن فرنسا شريكة حاضرة، ولكنها أقل أهمية من الولايات المتحدة في التسلسل الدبلوماسي.أناهارفي 8 حزيران/يونيه 2026، ينشر مقابلة معجان – إيف لي درايانالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي. ويصر العنوان الذي تختاره الصحيفة على فكرة أن لبنان سيتحكم في المفاوضات. ويكرر دريان التأكيد على أن فرنسا تشدد على سيادة لبنان ووحدته. غير أن المادة تكشف عن شكل من أشكال التحفظ الفرنسي. وفقاًأناهاروتعتقد باريس أن لبنان الرسمي لم يستجب دائما للاهتمام الفرنسي من خلال التنسيق المماثل، نظرا لأن واشنطن سيطرت على القضية. وتدعم الدبلوماسية الفرنسية الدولة اللبنانية، لكنها تلاحظ أيضا أن مجال عملها آخذ في التقلص.

هذه الحالة تضع باريس في موقف حساس. فرنسا لا تريد أن تتنافس على الدور الأمريكي أمامها غير أنها تسعى إلى الاحتفاظ بمكان في متابعة القضية اللبنانية.أناهار8 يونيو، 2026، تقارير أن دريان يقدر نبيه بيري ويدّعي أن يتقاسم معه عدة نقاط. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وقال إنه سيتم متابعة هذه المسألة في الجولة القادمة من المفاوضات المقرر عقدها في 22 حزيران/يونيه. ولذلك فإن الرسالة الفرنسية ذات شقين. ومن جهة، تؤكد باريس الحاجة إلى إطار تفاوضي. ومن جهة أخرى، تشير إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يظل الشرط السياسي لأي ترتيب دائم. وبدون وقف حقيقي للأعمال القتالية، يمكن أن يصبح الاتفاق نصا خاليا من نطاقه.

وتمتد مسألة دعم الجيش اللبناني إلى هذا الموقف الفرنسي.أناهار، في 8 يونيو 2026، يشير إلى أن لو دريان يؤكد النية الفرنسية لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش. ورفض فكرة التأجيلات المتكررة وقال إن التاريخ يتوقف على التطورات. وهذا الحذر هام. تريد فرنسا مساعدة المؤسسة العسكرية، ولكنها لا تستطيع فصل هذه المعونة عن السياق الأمني. وإذا تدهورت الأرض، يصبح عقد المؤتمر أكثر صعوبة. وإذا استقر وقف إطلاق النار، يمكن أن يصبح أداة لتوطيد الدولة. وهكذا، تعامل باريس الجيش كركيزة للسيادة، ولكن أيضا كمؤشر على جدوى العملية الدبلوماسية.

يصبح إسلام أباد قناة حساسة بين طهران وواشنطن

إن دبلوماسية باكستان هي أحد أهم النقاط في التغطية الإقليمية.القدس العربيفي 8 حزيران/يونيه 2026، تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني،,Mohsen Naqviذهب إلى طهران. قابل نظيره الإيراني هناك,Eskandar Momeniثم وزير الخارجية الإيراني,Abbas Araghchi. كما تشير الصحيفة إلى أن نقفي كان عليه أن يوصل رسالة مهمة من قائد الجيش الباكستاني،Asim Munirإلى الدليل الإيراني,Mojtaba Khamenei– تهدف البعثة إلى التوفيق بين المواقف بين الولايات المتحدة وإيران. وهو جزء من الوقت الذي تجعل فيه الحرب وإغلاق مضيق أورموز والتوترات على عدة جبهات أي اتفاق أكثر تعقيدا.

وفقاًالقدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، عمل إسلام أباد بدعم من بلدان إقليمية، منها تركيا وقطر ومصر، من أجل تعزيز الحد من التوترات وضمان إعادة فتح مضيق أورموز. هذه التفاصيل ضرورية وهو يبين أن الوساطة لا تقتصر على الحوار الثنائي بين واشنطن وطهران. وهي تستند إلى شبكة إقليمية تسعى إلى تجنب صدمة اقتصادية وعسكرية أوسع نطاقا. وبالنسبة للبنان، فإن لهذه الدينامية عواقب مباشرة. وكلما كانت إيران تربط الجبهة اللبنانية بالمفاوضات الإقليمية، كلما زادت تأثير الوساطة حول طهران على معدل وقف إطلاق النار في الجنوب. ولذلك فإن لبنان يتأثر بصورة غير مباشرة بالدبلوماسية في طهران وإسلام أباد وواشنطن وعواصم الوسطاء الإقليميين.

أناهاروفي 8 حزيران/يونيه 2026، تبرز هذه الصلة بين لبنان وإيران. تحليل تقارير اليومية للباحث الأمريكيكينيث كاتزمانووفقا لذلك، أرادت إسرائيل زيادة الضغط في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق ممكن بين واشنطن وطهران. والهدف من ذلك هو تعزيز الموقف الإسرائيلي ضد حزب الله قبل أن يطلب دونالد ترامب من بنجامين نتنياهو وقف الهجوم على لبنان. وتعتقد كاتزمان أيضا أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يسعى إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة، حتى لو فرض اتفاق مع إيران وقفا لإطلاق النار في لبنان. يسلط هذا التحليل الضوء على قلب المعضلة الدبلوماسية. واشنطن يريد فصل الملفات. وتميل طهران إلى ربطها. وتحاول إسرائيل فرض الحقائق قبل التوصل إلى أي اتفاق.

انتقال رودولف هيكل بين القراءة العسكرية والشك الدبلوماسي

زيارة الجنرال (رودولف هيكال) لباكستان توضح صعوبة التمييز بين الدبلوماسية العسكرية والدبلوماسية الإقليمية.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن الزيارة لن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمفاوضات. وستستجيب لدعوة من نظيرها الباكستاني، وستكون استمرارا للزيارات المتبادلة والتشكيلات المشتركة والدعم الباكستاني للجيش اللبناني. تقول الصحيفة أن إجتماعات (هايكال) يجب أن تقتصر على نظيرها العسكري دون أن تشمل مسؤولين باكستانيين أو إيرانيين آخرين. تهدف هذه النسخة إلى إبقاء النزوح ضمن إطار مؤسسي كلاسيكي.

ويفيد المصدر نفسه أن المعلومات التي تشير إلى دور نبيه بيري في تنظيم الزيارة مرفوضة على أساس أن الدولة اللبنانية تتفاوض في واشنطن. هذا الدقة مهم وهو يحمي، على الأقل في الخطاب، وحدة التمثيل الرسمي اللبناني. وتشير إلى أن لبنان لا يستطيع مضاعفة القنوات دون إضعاف موقفه. ومع ذلك، فإن مجرد أن هذه الزيارة تثير الكثير من القراءات يبين أن الدبلوماسية اللبنانية تتطور في مساحة مشبعة بالشكوك. ويمكن تفسير الزيارة العسكرية العادية على أنها رسالة إلى إيران. ويمكن قراءة الاتصال الثنائي كمناورة حول اتفاق واشنطن. ولذلك تحاول الدولة اللبنانية الحفاظ على لغة مؤسسية، حيث تقرأ الجهات الفاعلة الإقليمية كل لفتة من بؤرة الحرب.

وفي هذا السياق، تسعى الدبلوماسية اللبنانية إلى تجنب شقين. الأول هو إعطاء الانطباع بأن الجيش يدخل في ترتيب إقليمي يتجاوز السلطة السياسية الوطنية. والنقطة الثانية هي أن لبنان لم يعد له هامشه الخاص وأن جميع قراراته تمليها واشنطن أو طهران أو تل أبيب.أناهاروفي 8 حزيران/يونيه 2026، يلاحظ أن وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن لا يزال على الأرض، حيث تحاول إسرائيل فرض حقائق عسكرية جديدة، ويواصل حزب الله عملياته بدعم إيراني. وتضيف الصحيفة أن الدورة التفاوضية المقبلة في واشنطن العاصمة، المقرر عقدها في 22 حزيران/يونيه، سيتعين عليها أن تعالج المسائل التي جعلت من هذه التنمية أكثر صعوبة.

غزة والقاهرة ودبلوماسية نزع السلاح

ولا تقتصر الدبلوماسية الإقليمية على لبنان. وهي تتعلق أيضا بغزة، حيث يصبح موضوع نزع السلاح أول نقطة للمناقشة.الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، تفيد التقارير بأن ممثلي ثماني فصائل فلسطينية يجتمعون في القاهرة لمناقشة اقتراح من الوسطاء. وتقول الصحيفة إن مسألة الحد من الأسلحة في غزة هي الآن النقطة الأولى في النص، خلافا لبعض التسلسلات السابقة. والوسطاء الرئيسيون هم تركيا وقطر ومصر. وتبين هذه التطورات أن المفاوضات حول غزة ولبنان تستجيب. وفي كلتا الحالتين، تصبح مسألة الأسلحة خارج إطار الدولة محور النقاش.

وفقاًالشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، ناقشت الفصائل الفلسطينية صيغة تجمع بين الحد من الأسلحة، وتنفيذ المرحلة الأولى، ودخول لجنة من الأخصائيين التقنيين إلى غزة، وحل العصابات المسلحة، ونشر قوة استقرار دولية. وتنص المادة نفسها على أن الفصائل قررت مواصلة مشاوراتها وتقديم موقف مشترك في اجتماع لاحق مع الوسطاء. وهذا الأسلوب يتناقض مع الضغط العسكري على الأرض. وهي تسعى إلى التوصل إلى تسوية سياسية قبل استئناف الحرب. ولكنه يبين أيضا أن الوسطاء يريدون استجابة جماعية يمكن أن تربط العناصر الأمنية والإنسانية والمؤسسية.

الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، عُرضت هذه المفاوضات في ضوء أكثر أهمية. وتكتب الصحيفة أن المناقشات بشأن غزة قد عادت إلى نقطة انطلاقها، بعد أن توصل الوسطاء إلى توافق في الآراء بشأن الأولوية الممنوحة لتسليم الأسلحة، في ظل تهديد إسرائيل باستئناف الحرب. وبحسب مصادر مصرية نقلتها الصحيفة، فإن اجتماعا في القاهرة جمع مسؤولين من المخابرات المصرية والتركية وكذلك رئيس الوزراء القطري، مع التركيز على الأسلحة الموجودة في غزة وآليات التعامل معها. ويبين هذا النهج الضغط على الفصائل. كما أنه يكشف عن دبلوماسية أزمة حيث يسعى الوسطاء إلى تجنب حرب جديدة، ولكن حيث ينظر بعض الجهات الفاعلة إلى اقتراحهم على أنه قيد مفروض تحت التهديد.

دبلوماسية إقليمية منظمة بالسؤال نفسه: من الذي يتخذ قرار الحرب؟?

وتتفق مختلف الملفات التي تناولتها مصادر 8 حزيران/يونيه 2026 على السؤال نفسه. وفي لبنان، يثير اتفاق واشنطن مشكلة دور الجيش والانسحاب الإسرائيلي وأسلحة حزب الله. وفي غزة، يضع الوسطاء تحديد الأسلحة على رأس اقتراحهم. في إيران، تحاول الوساطة الباكستانية صياغة اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما تؤثر الحرب ومضيق هرمز على الحسابات.العيد العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفاد دونالد ترامب بأنه يفرض شروطا صارمة في طهران، وهو ما يتطلب من إيران ليس فقط عدم تطوير الأسلحة النووية، بل أيضا عدم شرائها. وتضيف الصحيفة أن واشنطن لا تريد رفع تجميد الأصول أو العقوبات الإيرانية حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

ولذلك فإن هذه الدبلوماسية تعمل في دوائر مركزية. الدائرة الأولى لبنانية، مع الرئاسات الثلاثة، ميشيل عيسى، الجيش واتفاق واشنطن. والثاني إقليمي، مع الوساطة الباكستانية، ودور قطر وتركيا ومصر، ومحاولة احتواء المواجهة الأمريكية – الإيرانية. والثالث هو الفلسطيني، مع مفاوضات القاهرة بشأن غزة. وفي كل دائرة، تتغير الكلمات، ولكن الهيكل لا يزال قريبا. يسعى الوسطاء إلى تحويل ميزان القوى العسكري إلى ترتيب سياسي. الجهات الفاعلة المسلحة تريد الحفاظ على خرائطها. وتسعى إسرائيل إلى الحصول على أقصى ضمانات أمنية. وتسعى الدول إلى استعادة سلطة مركزية، ولكن دون أن تكون لديها دائما الوسائل اللازمة لفرضها.

السياسة الدولية: غزة وإيران وأوكرانيا والسودان تحت الضغط من الجبهات المفتوحة

غزة بين مفاوضات القاهرة ومناقشة الأسلحة

وقد اتسمت السياسة الدولية المؤرخة 8 حزيران/يونيه 2026 لأول مرة بالقضية الفلسطينية.الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، تفيد التقارير بأن ممثلي عدة فصائل فلسطينية يجتمعون في القاهرة لإعداد استجابة مشتركة لاقتراح الوسطاء بشأن غزة. وتشير الصحيفة إلى أن مسألة الحد من الأسلحة في الإقليم أصبحت الآن في صدارة جدول الأعمال. وهذا التغيير ملحوظ. وفي التسلسلات السابقة، ركزت المناقشات على تنفيذ المرحلة الأولى، والانسحاب الإسرائيلي من القطاعات المحتلة، ودخول المعونة، واستئناف الآليات المدنية. هذه المرة، الوسطاء يجعلون قضية الأمن أول قفل يجب رفعه.

وفقاًالشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، واصلت إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار الهش الذي أُعلن عنه في تشرين الأول/أكتوبر، في حين قُتل منذ ذلك التاريخ أكثر من تسعمائة وخمسين فلسطينيا. وتضع هذه البيانات المفاوضات في إطار متناقض. والفصائل مدعوة إلى مناقشة مستقبل الأسلحة في غزة، في حين أن الأرض لا تزال تهيمن عليها الضربات والانتهاكات وانعدام الثقة. ويبرز الجانب الفلسطيني التزامات المرحلة الأولى، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي ودخول المعونة. وتدفع إسرائيل من جانبها نحو نزع سلاح الفصائل كشرط للمرحلة الثانية. ولذلك فإن المفاوضات تسير على مسارين غير متوافقين. أحدهما إنساني وإقليمي والآخر هو الأمن والسياسة.

الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، يورد أيضا تفاصيل الاقتراح الذي نظرت فيه الفصائل. وينص على دخول لجنة من الأخصائيين التقنيين إلى غزة، وحل العصابات المسلحة، وتدخل قوة استقرار دولية، وصيغة تحدد بشأن الحد من الأسلحة. وذكرت الصحيفة أن الفصائل قررت مواصلة مشاوراتها وتقديم رد مشترك في اجتماع لاحق مع الوسطاء. ويظهر هذا الاختيار رغبة في تجنب الانزلاق الفوري. ولكنه يكشف أيضا عن صعوبة الحديث عن الوحدة الفلسطينية في غياب بعض الجهات الفاعلة الرئيسية. ويتجاوز هذا الموضوع غزة. وهو يتعلق بتمثيل الفلسطينيين، ومكان الفصائل، ودور الوسطاء، وقدرة جهاز مدني على الوجود في إقليم لا يزال تحت الحرب.

القاهرة التي تواجه خطر العودة إلى الحرب

الأخضر8 يونيو، 2026، يعطي قراءة أكثر توترا من نفس التسلسل. وتكتب الصحيفة أن المفاوضات بشأن غزة قد عادت إلى نقطة انطلاقها، حيث أن الوسطاء قد وضعوا، حسبما تفيد التقارير، تسليم الأسلحة على رأس أولوياتهم، في خطر استئناف إسرائيل للحرب. وفقا لمصادر مصرية نقلت عنالأخضروعُقد اجتماع في القاهرة مع مسؤولي الاستخبارات المصرية والتركية ورئيس الوزراء القطري. وركزت عمليات التبادل على الأسلحة في غزة والآليات التي ستعتمد للتعامل معها في الفترة القادمة. يؤكد هذا العرض التقديمي على وزن القيد. وهو يبين أن الوسطاء لا يسعون فقط إلى التوصل إلى اتفاق تقني، وإنما يحولون بالأحرى دون مزيد من انهيار وقف إطلاق النار.

القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، من جهتها، تفيد بأن الاجتماعات في مصر تجمع بين عدة فصائل فلسطينية مع الوسطاء المصريين والقطريين والتركيين. وتقتبس الصحيفة من مشارك يقول إن المناقشات ركزت على تطوير الهدنة ومضاعفات الأرض، بسبب التصعيد الإسرائيلي والظروف التي فرضتها حكومة تل أبيب. وتضع هذه الصياغة المحادثات في دينامية غير مستقرة. يريد الوسطاء تحويل هدنة ضعيفة إلى إطار مستدام. ولكن إسرائيل تفرض مطالبها، وترغب الفصائل في الحفاظ على هوامشها، ولا يزال السكان المدنيون يحاصرون فيما بينهم.

كما أن النقاش بشأن إدارة غزة في المستقبل يغذي الانتقادات السياسية.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، ذكرت الاحتياطيات المحيطة بمشروع عُزي إلى محمد دالان لإدارة الإقليم. وتفيد الصحيفة بأن البعض يرى ذلك على أنه خطر الانفصال الدائم بين غزة وبقية الأراضي الفلسطينية. ولذلك، فإن المسألة لا تتعلق بالأسلحة فحسب. كما يتناول الإطار السياسي المقبل لغزة. وإذا عُهد بالإدارة إلى هيكل منفصل، دون إدماج واضح مع سلطة وطنية مشتركة، فإن الهدنة يمكن أن تجمّد التقسيم. وهكذا، فإن محادثات القاهرة لا تتعلق بوقف إطلاق النار فحسب. وهي تثير بالفعل مسألة السلطة والشرعية والوحدة الفلسطينية.

التوترات بين واشنطن وتل أبيب حول التجسس

وأتاحت الصحافة المؤرخة 8 حزيران/يونيه 2026 أيضا مكانا هاما للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن وسائط الإعلام الأمريكية أبرزت الشواغل المتزايدة للمؤسسات الأمنية الأمريكية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لجمع معلومات عن كبار مسؤولي الولايات المتحدة الذين يتناولون قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما الحالة الإيرانية. The newspaper reports that the US Ministry of Defence has raised the level of alert related to Israeli espionage, based on an assessment by the Defence Intelligence Agency. وهذه الحالة حساسة لأنها تؤثر على حليف رئيسي في واشنطن في اللحظة التي تحاول فيها الولايات المتحدة التفاوض مع إيران.

الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، وردت تقارير تفيد بأن تقارير الولايات المتحدة أثارت شواغل بشأن الاستماع الإسرائيلي إلى المفاوضين الأمريكيين الذين يعملون على اتفاق مع إيران. من بين المسؤولين الذين تم إستشهادهم (ستيف ويتكوف) مفاوض (دونالد ترامب) و(إلبريدج كولبي) مسؤول كبير في وزارة الدفاع تشير الصحيفة إلى أن الملف تم رصده من قبل أجهزة المخابرات في وزارة الدفاع منذ وقت (جو بيدن) ولذلك فإن السؤال يتجاوز إدارة ترامب وحدها. وهو يكشف عن عدم الثقة الأكبر في قلب علاقة قائمة على التعاون العسكري الوثيق.

Al Jumhouriaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، شدد على مفارقة هذه الأزمة. وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اشتركتا في شن الحرب على إيران بمستوى عال من التنسيق العسكري. ويعمل الضباط الإسرائيليون مع نظرائهم الأمريكيين في القيادة المركزية للولايات المتحدة، وتتقاسم الجيوش كميات كبيرة من المعلومات التكتيكية والتشغيلية. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل تسعى لمعرفة استراتيجية دونالد ترامب وتغيير المواقف بشأن محادثات السلام. ومن شأن هذه الحالة أن تؤدي إلى تعقيد التكامل العسكري بين البلدين. وهو يضيف توترا عميقا إلى تحالف سبق أن اختبرته الاختلافات في سرعة الحرب والتفاوض.

إيران والولايات المتحدة بين الوساطة والظروف القاسية

The Iranian case remains one of the main axes of the international sequence.العيد العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفاد دونالد ترامب بأنه فرض شروطا صارمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران. ويطالب الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين ليس فقط بالاعتراف بأنهم لن يطوروا أسلحة نووية، بل أيضاً أنهم لن يشتروها. وتضيف الصحيفة أن واشنطن لن ترفع التجميد على الأصول أو الجزاءات الإيرانية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق. هذا الموقف الأمريكي الوطيد يقلل من الحيز المتاح للتسوية وهو يهدف إلى الحصول على أكبر قدر من الضمانات، ولكنه يعقّد أيضا مهمة الوسطاء الذين يحاولون الحفاظ على قناة سياسية.

القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت باكستان بأنها تحاول التوسط. وقام وزير الداخلية الباكستاني محسن نكفي بزيارة طهران حيث التقى بنظيره الإيراني ووزير الخارجية الإيراني. The newspaper reports that he delivered a message from Pakistani army leader Asim Munir to Iranian leader Mojtaba Khamenei. ويعمل إسلام أباد بدعم من بلدان إقليمية مثل قطر وتركيا ومصر لتقريب واشنطن وطهران، والحد من التوترات، وضمان إعادة فتح مضيق أورموز. وتؤكد هذه الوساطة أن القضية الإيرانية لم تعد نووية فحسب. وهي أيضا طاقة، بحرية وإقليمية.

وهذه الحالة تضع إيران في صميم نظام هائل من الأزمات. الولايات المتحدة تبحث عن اتفاق يقيد قدرات طهران. وترغب إسرائيل في منع هذا الاتفاق من الحد من حريتها في العمل. والوسطاء يريدون تجنب تمديد الحرب. وتخشى الأسواق والدول المتاخمة للخليج من أثر الإغلاق المستدام لمضيق أورموز. وفي هذه التشكيلة، لا تحل الدبلوماسية محل القوة. إنها تحاول إحتواءه. The 8 June newspapers show a scene where opening statements and military threats coexist. وهذا التعايش هو بالضبط الذي يجعل الفترة غير مستقرة.

أوكرانيا مرة أخرى تواجه مخاطر نووية

وللحرب في أوكرانيا مكان قوي في التغطية الدولية.الشارق العساتon 8 june 2026, reports that the ukrainian authorities announced at least four deaths in russian strikes. واستهدف أحد الهجمات موقعا لتخزين النفايات النووية بالقرب من تشيرنوبيل. The newspaper states that these strikes took place before a meeting in London between Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer and German Chancellor Friedrich Merz. والارتباط بين هجوم بالقرب من موقع نووي واجتماع دبلوماسي رفيع المستوى يعطي الحدث مجالا استراتيجيا.

وفقاًالشارق العساتOn 8 June 2026, Moscow launched two hundred and thirty-six drones during the night of Saturday to Sunday, of which two hundred and fifteen were reportedly intercepted by the Ukrainian air force. وتدعي روسيا أنها ضربت مواقع مرتبطة بالجيش الأوكراني. وتبين هذه الأرقام مدى حرب اللبس والدموع. وتستهدف الهجمات الواسعة الدفاع الأوكراني. They also exert psychological pressure on civilians and leaders. وعندما يشار إلى مواقع حساسة مثل تشيرنوبيل أو زابورجيا، فإن الصراع يمتد إلى بُعد يتجاوز الحدود الأوكرانية. فالخطر النووي يشكل تذكيرا دائما بالضعف الأوروبي.

القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن الزعماء الفرنسيين والبريطانيين والألمانيين يجب أن يقيّموا مع زيلنسكي الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم. The newspaper also states that Zelensky proposed a direct meeting with Vladimir Putin, but that the Russian president refused this idea before a final agreement was reached to end the war. ويبين هذا التسلسل واقعين معاكسين. فمن جهة، تحافظ أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون على لغة السلام العادل. ومن ناحية أخرى، لا تزال روسيا تضرب وترفض وجها سياسيا وجها لوجه دون اتفاق مسبق. ولذلك، لا يزال الميدان الدبلوماسي يعرقله المجال العسكري.

غرق السودان في التقسيم المؤسسي

وتظهر الأزمة السودانية من منظور مؤسسي واجتماعي.الشارق العساتفي 8 حزيران/يونيه، 2026، أبلغ عن بدء امتحانات موازية في البكالوريا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وهذه هي أول امتحانات من هذا القبيل في دارفور منذ بداية الحرب في نيسان/أبريل 2023. وتشير الصحيفة إلى أن هذه المبادرة تثير القلق بشأن توطيد الشعب السياسي والإداري للبلد. وأبدى محمد حمدان داغلو، رئيس قوات الدعم السريع، إشارة إلى بدء عمليات الاستعراض في نيالا، عاصمة جنوب دارفور.

الشارق العساتOn 8 June 2026, it was reported that approximately two hundred and eighty thousands students from Darfur, Kordofan and other areas under the control of the Rapid Support Forces were deprived of examinations for three years as a result of the war. This figure explains why the de facto authorities are seeking to organize their own school system. ولكنه يكشف أيضا عن خطر الانفصال الدائم. وعندما ينتج النزاع إداراته ومدارسه وامتحاناته ومعاييره، يصبح التوحيد أكثر صعوبة. ولم يعد السودان يمر بحرب مسلحة. وهي تعاني من تفتيت المؤسسات التي تؤثر مباشرة على الأجيال الشابة.

القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، قدم جانب آخر للقضية السودانية من خلال المناقشات بشأن مبادرات الهدنة. The newspaper reports that political and civil forces are calling for a political operation leading to comprehensive social reconciliation and a new social contract based on justice, equal citizenship and the treatment of regional marginalization. غير أنه أضاف أن الاجتماعات ذات الهياكل المرتبطة بقوات الدعم السريع كانت موضع انتقاد قوي، بعضها يعتبر محاولة لإعطاءها الشرعية السياسية. ولذلك فإن المعضلة السودانية عميقة. ونحن بحاجة إلى التحدث إلى الجهات الفاعلة التي تتحكم في الميدان، ولكن هذا الحوار يخاطر بتكريس قوتها المتوازية.

الأزمات الثانوية التي تطيل نفس المنطق

وتؤكد قضايا دولية أخرى هذه الدينامية المتمثلة في تجزؤ الدولة وتوازنها.الشارق العساتOn 8 June 2026, reports protests in the Syrian region of Jazira against the deterioration of living conditions, with calls to protest in Hasakah, Qamishli, Shaddadi and other localities. The newspaper also refers to the rejection of a process of integration that would give advantages to the Syrian Democratic Forces to the detriment of other components. ولذلك تظل سوريا منطقة تشكل فيها التكامل العسكري والموارد والتمثيل المحلي عقدا سياسيا واحدا.

العيد العربيOn 8 June 2026, Albania reported that it was experiencing protests against a real estate project carried by Jared Kushner and Ivanka Trump on the coast. The newspaper states that the project raises criticisms about heritage, transparency and the role of foreign private interests in spatial planning. هذا الملف أقل عسكرياً من الآخرين. ولكنه يؤثر أيضا على السيادة. وهو يثير مسألة السيطرة على الموارد والسواحل والقرارات العامة وتأثير الشبكات المرتبطة بالسلطة الأمريكية.

وهكذا، فإن مصادر 8 حزيران/يونيه 2026 تصف نظاما دوليا مجزأ. وفي غزة، تحجب الأسلحة والإدارة الإقليمية الهدنة. بين واشنطن وتل أبيب، يُشتبه في أن التجسس يضعف التحالف الاستراتيجي. وفيما بين واشنطن وطهران، تحاول الوساطة الباكستانية تخفيف حدة التوتر في الخليج ومضيق أورموز. In Ukraine, Russian strikes revive nuclear fears. وفي السودان، أصبحت حتى الامتحانات المدرسية علامة على التقسيم المؤسسي. وفي سوريا وألبانيا، تظهر الأزمات المحلية أن السيادة تُمارس أيضا في الخدمات والموارد والتخطيط المكاني.

الاقتصاد: التمويل اللبناني بين القانون المتعلق بالثغرات المالية والانتعاش الإنتاجي وضغوط الطاقة الإقليمية

مشروع التوحيد المالي لمعالجة مسألة مقدمي الطلبات

الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، وضعت مسألة التوحيد المالي في صميم الاقتصاد اللبناني. تشير الصحيفة إلى أن مشروع النظام المالي للحكومة لا يحدد بوضوح حجم العيوب المالية، على عكس النسخ السابقة التي كانت تقدر بحوالي 73 بليون دولار. ويكتسي هذا النقص في الرقم النهائي صعوبة كبيرة. المناقشة ليست فقط حول المحاسبة. وهو يغطي توزيع الخسائر، والقدرة الفعلية على سداد التكاليف، والثقة بين الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف والمودعين. According to the newspaper, the government economic team defends the text by putting forward a central promise: ومن شأن الآليات المقترحة أن تتيح سداد رسوم نحو 85 في المائة من جميع مقدمي الطلبات خلال فترة أربع سنوات. لكنالشارق العساتويشير إلى أن هذا العرض لا يزال غير كامل، لأن مساهمة الدولة لا تزال مشروطة بتحقيق فائض في الميزانية. كما أن المشروع لا يضع الصيغة النهائية للمبالغ النقدية، التي تبلغ قيمتها ما بين 16 بليون دولار و 20 بليون دولار، أو الوسائل المراجعة لتكريمها.

هذا الهيكل يكشف عن توتر عميق الحكومة تبحث عن مخرج بعد سنوات من الأزمة المصرفية ولكن يبدو أن النص لا يزال يتجنب عدة عمليات تحكيم حاسمة. ولا يمكن لسداد الودائع أن تكون موثوقة إلا إذا كانت مصادر التمويل واضحة. أوالشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، ذُكر أن التزامات الدفع، سواء كانت مدفوعة نقداً في أقساط أو في شكل أوراق مالية مؤجلة، ستوضع أساساً على مصرف لبنان، وعلى المصارف عن طريق الشيكات. ويمكن لهذا النهج أن يطمأن بعض مقدمي الطلبات في الأجل القصير، لأنه يبشر بالتوقيت. ولكنه يثير أيضا مسألة الاستدامة. وإذا لم تحدد الدولة نصيبها، وإذا ظلت فوائض الميزانية افتراضية، يجوز للنظام أن يؤجل العبء بدلا من حله. ولذلك فإن جوهر المشكلة لا يزال سياسيا وماليا: من يدفع، وفقا لأي ترتيب، أي أصول، وفي أي فترة؟?

تسعى المصارف إلى إظهار قدرتها على الاستيعاب

In this context, the data published byالأخضرفي 8 حزيران/يونيه 2026،Bank Audiأعطي لمحة عامة عن كيفية محاولة بعض المصارف إظهار قوتها. (الوثيقة المنشورة تشير إلى أن صافي أرباح البنك (أودي بلغت 83 مليون دولار في عام 2025. According to the data provided by the newspaper, these profits come almost equally from units operating in Lebanon and those located abroad. وينص النص أيضا على أن المصرف قد خصص جميع الأرباح التي تحققت بدولارات المصارف وجزءا من أرباح التشغيل التي تحققت بالدولارات الطازجة لتعزيز الأحكام من أجل مواجهة المخاطر والمصروفات. هذا الإتصال مهم. وهو يبين أن المصرف يسعى إلى ربط نتائجه بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية.

الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، تفيد التقارير أيضا بأن مصرف أودي يعرض سياستها المتعلقة بالربح والإمداد كوسيلة لتعزيز قاعدته الرأسمالية. وبهذه الطريقة، يقدر المصرف قدرته على استيعاب الخسائر المحتملة الناجمة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق قانون الفجوة المالية. وتبين مجموعة البيانات نفسها أن رأس المال المدفوع بالكامل يبلغ 878 992 جنيها استرلينيا، وأن رأس المال الموحد يبلغ 700 103 بليون جنيه استرليني. وينبغي قراءة هذه الأرقام بحذر، لأن الوثيقة ذاتها تنص على أن البيانات تفي بمتطلبات النشر التنظيمي ولا ينبغي أن تستخدم وحدها لاتخاذ قرار. ولكن وجودها في الصحافة يؤكد أن المصارف تعلم أن معركة الثقة تنطوي أيضا على إظهار النسب والأحكام والنتائج.

بيانات مالية مفصلة منشورةالأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، تبين أيضا تطور عدة بنود في الميزانية العمومية. وزادت ودائع العملاء والحسابات المستحقة الدفع من 994 575 1 مليون جنيه استرليني في نهاية عام 2024 إلى 259 716 107 1 مليون دولار في نهاية عام 2025. وزاد مجموع الأصول من 432 435 1 مليون إلى 044 491 1 مليون جنيه لبناني. وانخفض صافي القروض المقدمة من العملاء بتكلفة مستهلكة من 641 870 101 مليون دولار إلى 399 796 85 مليون دولار. وتعكس هذه الحركات نشاطا لا يزال مقيدا جدا. المصرف لديه أرباح، ولكن ائتمانات العملاء لا تزال منخفضة. وهذا يحد من قدرة القطاع المصرفي على أن يصبح مرة أخرى محرك تمويل للاقتصاد الحقيقي.

الائتمان والخدمات الرقمية والاقتصاد الحقيقي

الأخضرغير أنه في 8 حزيران/يونيه 2026، يشير مصرف أودي إلى أنه يسهم في الانتعاش الاقتصادي بتمويل احتياجات جديدة. ويدعي المصرف أنه قدم قروضا جديدة إلى نحو 700 4 من العملاء والأفراد والمؤسسات في لبنان. كما يسلط الضوء على استمرار خدماته الرقمية، مع وجود منبر مصرفي رقمي وبطاقات ائتمانية ونحو 000 200 من مستخدمي الخدمات الرقمية. وهذا يتجاوز حالة المصرف. وهو يبين توجها أوسع للقطاع: استعادة حصة من النشاط من خلال أدوات الدفع، والخدمات النائية، والتخفيض التدريجي للاقتصاد النقدي.

وهذا الانتقال مهم في السياق اللبناني. ومنذ الأزمة، تطور الاقتصاد النقدي بقوة. وهو يعقِّد تحصيل الضرائب ويقلل من إمكانية تعقب المعاملات ويضعف السياسة النقدية. ومن ثم يمكن للخدمات الرقمية أن تساعد على إعادة بناء شكل أكثر سيطرة من أشكال التداول المالي. ولكن أثرها يظل محدودا إذا لم يعود الائتمان الإنتاجي إلى مستوى عادي. المنشورBank Audiكما تكررالأخضر8 يونيو، 2026، وبذلك تبعث برسالتين في كل مرة. الأول مطمئن: فبعض المصارف تدر أرباحا، وتعزز أحكامها وتحافظ على الخدمات. والنقطة الثانية أكثر حذرا: لا يزال القطاع في مرحلة الدفاع، مع التركيز على التوحيد وإدارة المخاطر أكثر من التركيز على الحوافز الحقيقية للتمويل.

Al Jumhouriaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، نشرت بيانات مالية في 31 آذار/مارس 2026 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2025. وتشمل هذه الأنشطة نقصانا في الأموال النقدية والمؤسسات التي تصدرها من 542 316 869 مليون جنيه استرليني إلى 737 334 826 مليون جنيه استرليني، وزيادة في الودائع مع المصارف والمؤسسات المالية من 288 282 152 مليون جنيه استرليني إلى 223 441 176 مليون جنيه استرليني. كما انخفض صافي قروض العملاء من 641 870 101 مليون إلى 108 812 97 مليون دولار. وهذه الصورة الفصلية تؤكد وجود اتجاه قريب. ولا يزال لدى المصارف كميات كبيرة من الميزانية العمومية، ولكن نشاط الإقراض لا يزال محدودا. ويحتاج الاقتصاد اللبناني إلى الائتمان، ولكن القطاع المالي لا يزال يستوعبه التحلي بالحذر وتوفير وتوقع وضع إطار نهائي لإعادة الهيكلة.

Qleiaat, Akkar and infrastructure recovery

ولا يقتصر الانتعاش الاقتصادي على المصارف.القدس العربيOn 8 June 2026, the project for the development and operation of René Moawad Airport in Qleiaat, Akkar was launched. The newspaper recalls that the project comes after many years of waiting and after successive governments fail to launch it. كما تفيد بأن مسؤولين محليين وسياسيين يعرضون فتح المطار كعطلة مع فترة حصار. The project has obvious economic value. ويمكنها أن تعزز شمال البلد، وأن تخلق نشاطاً في مجال الخدمات، وأن تحسن التنقل، وأن تجتذب الاستثمار، وأن توفر نقطة دعم لوجستي لمنطقة طويلة المعالم.

غير أن هذه المسألة لا تزال سياسية للغاية.القدس العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن حزب الله قد تنافس منذ وقت طويل على فتح مطار مدني ثان، وفقاً للمسؤولين الذين اقتبستهم الصحيفة. ولذلك فإن المسألة الاقتصادية لا يمكن فصلها عن مسألة سلطة الدولة وتوزيع الهياكل الأساسية. عن حكومةنواف سلامويمكِّن كليات من الحديث عن التنمية المتوازنة والخدمات العامة وإدماج المناطق. ويمكن أن يصبح المشروع بالنسبة لمؤيديه علامة على عودة الدولة في منطقة محددة. غير أن الفائدة الاقتصادية ستتوقف على عدة شروط: الأمن، والإدارة الشفافة، والقدرة التشغيلية، والتكامل مع مطار بيروت، والارتباط بالشبكات البرية والتجارية في الشمال.

هذه القراءة تنضم إلى التغطيةAl Liwaفي 8 حزيران/يونيه 2026، الذي يعرض بدء المشروع بوصفه مرحلة من التنمية المتوازنة والعمل العام. The newspaper reports that Nawaf Salam insists that Qleiaat is not an alternative to Beirut airport, but a complement. هذا الدقة مركزي. It aims to avoid a reading of competition between regions or between communities. تضع الملف في الميدان الاقتصادي: ويحتاج لبنان إلى هياكل أساسية إضافية، وإلى توزيع أفضل للخدمات، وإلى توسيع نطاق الوصول إلى التجارة. The airport can become a stimulus if its operation meets clear rules and the project escapes the sense of rent or political sharing.

الزراعة والصناعة والطلب على الدعم العام

كما يظهر النسيج الإنتاجي المحليAl Liwaفي 8 حزيران/يونيه 2026، عن طريق مقال عن اجتماع اقتصادي نظمه دار الفاطا في البقاع. The newspaper reports that the meeting, chaired by the mufti of the Bekaa, the Sheikhعلي غزاويضم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة،,محمد أبو حيدرمزارع القمح، مالكو مصنع الباستا، إم بيياسين ياسينعضو البرلمان السابقAssem Arajiوكذلك الزعماء الدينيين والمزارعين. والرسالة المركزية واضحة: يجب اعتبار الزراعة والصناعة أولويات وطنية. ويدعي مفتي غازاوي أن هذين القطاعين يشكلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء في البقاع أو في مناطق أخرى.

ويسلط هذا الاجتماع الضوء على جانب آخر من الأزمة الاقتصادية. ولا يمكن للبنان أن يستند استرداده فقط إلى المصارف أو الخدمات أو التدفقات الخارجية. كما يجب أن تحمي القطاعات التي تنتج محليا. القمح و الباستا ليسا موضوعين ثانويين وهي تؤثر على الأمن الغذائي، والعمالة الريفية، وتكلفة المعيشة، وقدرة البلد على الحد من اعتماده.Al LiwaOn 8 June 2026, Ghazzawi reported that he welcomed the State ‘ s approach to citizens and monitored administrative cases on the ground. وتعكس هذه الجملة توقعا قويا. المنتجون لا يسألون فقط عن الخطابات. وهي تتطلب قرارات الدعم، وقواعد عملية، ووجود إدارة، وردود على تكاليف الإنتاج.

ومن ثم فإن الملف الزراعي والصناعي يكمل ملف المصارف. وفي كلتا الحالتين، يبحث الاقتصاد اللبناني عن نقطة عبور. وتحتاج المصارف إلى إطار قانوني لمعالجة الخسائر. ويحتاج المنتجون إلى دولة تدعم التكاليف وتحمي السلاسل وتحسن الوصول إلى الأسواق. ويمكن للمطار في قليات أن يقدم منظوراً للهياكل الأساسية. ولكن الانتعاش سيظل هشا ما لم يقترن بخطة للمناطق المنتجة. ولا يمكن اعتبار البقاع والشمال والمناطق الريفية هوامش اقتصادية. وعلى العكس من ذلك، فهي أماكن يمكن للدولة أن تبين فيها أن الانتعاش لا يقتصر على بيروت الوسطى.

الصدمة الإقليمية في مجال الطاقة

كما أن مصادر 8 حزيران/يونيه 2026 تضع الاقتصاد اللبناني في سياق إقليمي غير مستقر.القدس العربيOn 8 June 2026, it was reported that seven members of the OPEC Plus decided to increase their production targets by around 188,000 barrels per day from July. وتشير الصحيفة إلى أنه منذ بداية حرب الشرق الأوسط، ظل التحالف يكافح لتعويض العجز الناجم عن إغلاق مضيق أورموز. لقد أشار إلى أن هذا الممر عادة ما رأى حوالي خُمس إنتاج النفط في العالم أو حوالي 20 مليون برميل يومياً. وهذا أمر أساسي للبنان، حتى وإن لم يكن البلد منتجا. وأي زيادة مستمرة في أسعار الطاقة تؤثر على تكاليف الاستيراد والنقل والكهرباء الخاصة وأسعار الأغذية وهوامش الشركات.

الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، يصف أيضاً أسبوعاً حاسماً للأسواق العالمية، مع توقع أرقام التضخم في أيار/مايو في الولايات المتحدة واجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في 17 حزيران/يونيه. The newspaper reports that the employment report, which was stronger than expected, has ruled out the hypothesis of a fall in rates. وأضاف أن الأسواق تشعر بالقلق إزاء انتقال أسعار الطاقة المرتفعة إلى بقية الاقتصاد. وهذا التوتر ليس مجردا بالنسبة للبنان. فالدولار القوي والمعدلات المرتفعة والطاقة الباهظة التكلفة تقلل من هوامش بلد مستورد، وتعتمد على التدفقات الخارجية ولا تزال محرومة من نظام مصرفي مستعادة تماما.

The crisis also affects transport.الشارق العساتوفي 8 حزيران/يونيه 2026، تشير التقارير إلى أن الرابطة الدولية للنقل الجوي تقدر أن الشركات في المنطقة يمكن أن تعاني من خسائر قدرها 4.3 بلايين دولار، حتى لو عرضت الأزمة على أنها مؤقتة. The newspaper adds that global air traffic could reach 5.1 billion passengers in 2026, but that geopolitical tensions and fuel price shocks are re-designing the sector’s financial map. وبالنسبة للبنان، فإن هذا السياق يجعل مشروع قليات أكثر ضرورة وأكثر صعوبة. البنية التحتية الجوية هي حافز. ولكن قدرتها على البقاء تتوقف على بيئة إقليمية تظل فيها الشركات والطرق والتأمين والوقود عرضة للحرب.

العدالة: فساد البلديات، وجرائم الحرب المزعومة، واللجوء إلى المحاكم الدولية

بلدية بيروت في مركز قضية فساد

The judicial section of 8 June 2026 is dominated by the file of the municipality of Beirut.الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، نُشر تحقيق يذكر أن موظفي البلديات، الذين لا تتجاوز مرتباتهم 800 دولار، والعقارات الخاصة، واليخت، وملايين الدولارات. وتعرض الصحيفة هذا الملف كعلامة على الأداء الداخلي لحكومة محلية تختلط فيها الشكوك بشأن التحويل غير المشروع والتخصيب بمسألة الحماية السياسية. وبالتالي، فإن القضية لا تتعلق بعدد قليل من العملاء فقط. وهي تشكك في مراقبة الأموال العامة، وقدرة العدالة المالية على مواصلة تحقيقاتها، وإمكانية العودة إلى ما وراء الأداء الظاهر.

وفقاًالأخضرOn 8 June 2026, investigations are conducted by a special inquiry body within the Court of Auditors, at the request of the Public Prosecutor ‘ s Office. They reportedly started about seven months earlier, after the arrest of an employee who has since been released. تقول الصحيفة أن التحقيق يتم من خلال زيارات غير معلنة لمقر البلدية بالتنسيق مع حاكم بيروت,مروان عبود– يستمع المحققون إلى الموظفين، ويستعرضون الملفات وحسابات مراجعة الحسابات. وتشير هذه الطريقة إلى أن الملف لا يستند فقط إلى نقض عام. وهو يشمل أعمال الاستعراض الإداري والمحاسبي والتراثي.

العناصر التي استشهد بهاالأخضر8 يونيو 2026 ثقيلة. The newspaper mentions contradictions in depositions, manipulations in some files and suspicions against employees in the finance, engineering and construction services. It also states that measures have been taken to prevent nine employees from disposing of their movable and immovable property. وهذا التدبير الوقائي هو نقطة مركزية. ويعني ذلك أن التحقيق يسعى إلى الحفاظ على الأصول التي قد تكون مرتبطة بأعمال الفساد أو الإثراء غير المبرر. لكنها لا تستحق عقوبة. وهو يشكل مرحلة في إجراء لا يزال يتعين إثبات الأدلة فيه.

من الصعب تبرير الثروة

التحقيقالأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، تقدم عدة أمثلة محددة. The newspaper writes that an employee would own fifteen properties in Beirut, between apartments and buildings. He also reports that another one would have transferred a million dollars to an account abroad at the beginning of the financial crisis, before buy a house in Paris. والقضية الأكثر إثارة للدهشة، وفقاً للصحيفة، تتعلق بالحساب المصرفي للولد القاصر لموظف آخر، حيث سيكون هناك خمسة ملايين دولار. وتثير هذه الأرقام، إذا تأكد ذلك من خلال الإجراء، مسألة الصلة بين الدخل المعلن وممتلكات الأسرة والوصول إلى قنوات صنع القرار البلدية.

وهذا النوع من الحالات حساس بوجه خاص في لبنان، لأنه يؤثر على مصداقية الدولة المحلية. وتدير بلدية بيروت موارد كبيرة وتعمل في المناطق التي تنطوي على مخاطر إيجار عالية: التصاريح، والأسواق، والأشغال، والإيرادات، والعقود، والرقابة الحضرية.الأخضروفي 8 حزيران/يونيه 2026، تصف البلدية بأنها مكان تثور فيه فضائح النفايات وسرقة الأموال العامة بصورة منتظمة، دون أن تؤدي دائما إلى سجلات قضائية متينة. وتستخدم الصحيفة صيغة صعبة جدا عندما تتحدث عن نوع من الكهف ديل بابا. وتعكس هذه الصورة اتهامات سياسية وأخلاقية. غير أن الصعوبة لا تزال على المستوى القضائي هي: الانتقال من الاشتباه العام إلى دعوى قضائية قادرة على المقاضاة أمام المحاكم المختصة.

كما تشدد المادة على خطر الكبش.الأخضرon 8 june 2026, it was reported that only one case would have resulted in an arrest, before the employee concerned appeared as a mere scapegoat. According to that reading, he was punished alone, without the other alleged members of wider networks being affected. ويشير هذا النقد إلى مشكلة مشتركة في قضايا الفساد. The procedures can reach subordinate agents, but stop before the protection circuits, the principals or the more powerful beneficiaries. ثم تخضع العدالة المالية للضغط. ويجب عليها أن تثبت الوقائع، وأن تحدد المسؤوليات، وتتجنب إغلاق القضية إلى مسؤولية معزولة.

الضغط السياسي كعقبة قضائية

والنقطة الأكثر إثارة للقلق في القضية هي الضغط الذي يثار حول محكمة مراجعي الحسابات.الأخضرon 8 june 2026, claims that political pressure from several sides had begun to exert pressure on this court in order to deter it from continuing its investigations. The newspaper also states that there would be steps to lift the ban on the nine employees concerned from disposal of their property. وهذا البعد يغير القضية. لم تعد مجرد مسألة إثراء مريب. It becomes a test for the independence of control institutions, in a country where the border between administration, politics and clientelism is often porous.

وفقاًالأخضرغير أنه في 8 حزيران/يونيه 2026، أكد المسؤولون المعنيون أن التحقيق مستمر وأن أعضاء الدعوى ما زالوا يذهبون إلى البلدية للاستماع إلى الموظفين. The newspaper adds that the file has not been frozen, contrary to what is circulating. لكنه أبلغ أيضاً عن سخرية بعض الأشخاص القريبين من القضية، الذين لا يتوقعون إلقاء القبض على الأشخاص الضالعين في سرقة الأموال العامة. ويقع هذا التوتر في صميم العدالة اللبنانية. ويمضي الإجراء قدما، ولكن الثقة في نتائجه لا تزال ضعيفة. الجمهور يرى التحقيقات تبدأ. He sees fewer established responsibilities and recovered assets.

ولذلك يصبح السؤال الرئيسي هو المستقبل. ولا يمكن أن يكون للتحقيق المالي أثر حقيقي إلا إذا أثبت تدفقا كاملا للأموال، والقرارات الإدارية، والتوقيعات، والمستفيدين، والحماية، والتحركات المصرفية. وفي حالة بيروت، يبدو أن الحالة تنطوي على خدمات رئيسية، بما في ذلك التمويل والهندسة والبناء. هذا يفتح عدة طرق وقد تتعلق المخالفات بالمشتريات العامة أو التصاريح أو الضرائب أو النفقات أو التدخلات الحضرية. ولم تغلق الصحيفة هذه النقاط بعد. غير أن هناك تراكماً للعلامات الوطنية التي تتطلب دراسة أوسع نطاقاً من دراسة الموظف الوحيد.

الهجوم على الجيش اللبناني كجريمة سياسية وقضائية

ويتعلق المحور القضائي الثاني في اليوم بمؤهلات الهجمات الإسرائيلية على الجيش اللبناني.القدس العربي8 june 2026, reports that the army command announced the death of the generalWissam Sabraكابتنإيلاي كوريوالجنديحسين عبد الغزالفي هجوم إسرائيلي على مركبة عسكرية على طريق كفر تبنيت – خردلي في منطقة النبطية. ويصف الجيش الهجوم بأنه وحشي ومتعمد ومكرر. وهي تعتقد أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل، وإلى وقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

The judicial qualification of these facts is not yet established by an independent body in the evidence provided. ولكن الشروط التي يستخدمها المسؤولون اللبنانيون تعطي القضية بعدا جنائيا ودوليا. ويمكن النظر في الإضراب على مركبة عسكرية يمكن تحديدها بموجب قانون النزاع المسلح، لا سيما إذا تدخل في سياق المفاوضات ووقف إطلاق النار المعلن.القدس العربي8 june 2026, also reports that the presidentجوزيف أوونندد بانتهاك السيادة اللبنانية والقواعد الدولية، بينما ندد رئيس الوزراءنواف سلاموتحدث عن جريمة خطيرة ضد لبنان وجميع اللبنانيين. إن رئيس البرلمان،,نبيه بيريرفض الحديث عن الخطأ أو الشك.

Al Binaaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، نقلت أيضا عدة ردود فعل جزائرية تدعو إلى الهجوم على الجيش الجنائي مضافة إلى سجل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسيادته ومؤسساته. The newspaper cites among other things the Progressive Socialist Party and the Tachnag party, which speak of a targeting of the military institution, a symbol of national sovereignty and the unity of the state. ولا تحل هذه الوظائف محل التحقيق. غير أنها تبين بناء ملف سياسي حول طلب المسؤولية. والمشكلة هي أنه لا يبدو أن المصادر ذكرت أي آلية قضائية فورية لتحويل هذه التهم إلى إجراءات دولية أو وطنية.

الجيش بين الهدف العسكري وموضوع الضغط

The judicial dimension of the attack on the army is coupled with an institutional reading.Al Binaaon 8 june 2026, it was reported that the gravity of the event was not only the targeting of a lebanese military vehicle, but the precedent it created for the authority and national role of the military institution. The newspaper believes that when the army itself become the recipient of Israeli fire messages, under American cover and in a political silence deemed worrying, the risk goes beyond the fate of a patrol or a group of soldiers. It affects the very structure of the institution and the independence of its decision.

وهذا أمر مهم للعدالة، لأنه يثير مسألة النية. ويمكن عرض الإضراب على أنه خطأ مستهدف أو عملية حرب أو رسالة سياسية. التمييز ضروري. وإذا كان القصد من القانون هو الضغط على مؤسسة حكومية مدعوة إلى القيام بدور في تنفيذ الاتفاق، فإنه يترك السجل العسكري البحت. It becomes a means of coercion against a public authority.Al Binaaوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن المصادر السياسية تربط استهداف الجيش بعرقلة آخر جولات التفاوض ورفض لبنان الدخول في ترتيبات أمنية أو التنسيق المباشر مع إسرائيل قبل وقف شامل لإطلاق النار. وهذه القراءة تجعل الهجوم مسألة سيادة بقدر ما هو ملف عسكري.

ولا تزال الصعوبة تكمن في الإثبات. ويمكن للمسؤولين اللبنانيين أن يشجبوا النية. الصحف يمكن أن تظهر الأدلة. ولكن السجل القضائي يتطلب عناصر محددة: مسار الإضراب، وطبيعة الهدف، وتحديد المركبة، والاتصالات، وسلاسل القيادة، والمعلومات المتاحة وقت الهجوم، والمعرفة المحتملة بوجود الجنود اللبنانيين. وبدون هذه العناصر، يمكن أن تظل اللغة السياسية بدون إجراء قانوني. وهذا الافتقار إلى آلية واضحة على وجه التحديد يعزز الشعور بالإفلات من العقاب.

سبل الانتصاف الدولية حول غزة و أستول السعود

ويذهب السجل القضائي إلى ما وراء لبنان مع إعلان الاستئنافات بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد المقاتلين التابعين للبنانأستول الصومود.العيد العربيفي 8 حزيران/يونيه 2026، يفيد بأن المركز القانونيعدالةشهادة بشأن الجرائم الجنسية ضد ناشطاتأستول الصومودفي عام 2025، بعد اعتراض السفن المتجهة إلى غزة. The newspaper reports that lawyers are trying to bring Israeli crimes before the International Criminal Court. كما يقتبس المحاميأليساندرا أنونيووفقا لذلك يشكل الهجوم على السفن والتدابير اللاحقة انتهاكا لقواعد القانون الدولي.

العيد العربيفي 8 حزيران/يونيه 2026، ينص على أن المركزعدالةطلب بدء تحقيق جنائي في تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي يرتكبها مسؤولو السجون الإسرائيليون ضد صحفي ألماني محتجز بعد اعتراضأستول الصومودأكتوبر 2025. The newspaper adds that the complaint was made earlier this month to the Government Legal Counsel, the Prison Legal Counsel, the Prison Custody Investigation Unit and the Givon Prison Administration. ويظهر هذا النهج استراتيجية قضائية متعددة المستويات. ويتقدم صاحبا الشكوى أولاً بطلب إلى السلطات الإسرائيلية المختصة، مع إعداد سبيل انتصاف دولي.

وفقاًالعيد العربيفي 8 حزيران/يونيه 2026، بعض سفنأستول الصومودتحمل علم الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. The lawyer cited by the newspaper believes that this could provide the International Criminal Court with a basis for examining the facts. وتشدد أيضا على أن مسؤولية التحقيق في الجرائم الدولية لا تقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل أيضا على عاتق الدول التي لها ولاية قضائية لمحاكمة هذه القضايا. هذا الدقة مهم. ويوسع نطاق العدالة. ويمكن النظر في الانتهاكات المزعومة من خلال عدة قنوات، تبعا لموقع الضحايا وجنسيتهم وأعلام السفن والوضع القانوني.

القضايا الجنائية بين الأمن والقانون العادي

كما تقدم الصحافة المؤرخة 8 حزيران/يونيه 2026 معلومات عن القضايا الجنائية خارج لبنان، التي توضح الصلة بين الأمن والقانون العادي.العيد العربيوفي 8 حزيران/يونيه 2026، أفادت التقارير بأن فلسطينيا يحمل الجنسية الإسرائيلية أجرى عملية إطلاق النار في عدة مواقع في وسط إسرائيل، مما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة خمسة أشخاص بجروح. واستهدفت العملية مناطق كوخاف يير وتسور يتزهاك، بالقرب من الجدار العازل جنوب قلقيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتحييد المهاجم. وتتباين معالجة هذه المسألة بين التأهيل الأمني، والتحقيق في الشرطة، والقراءة السياسية المتصلة بالنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

Al LiwaOn 8 June 2026, Israeli police reported that they had deployed large forces to a gas station in Kokhav Yair after reports of fire. رئيس الشرطة,داني ليفيوذكر أن صاحب البلاغ كان عربياً من مدينة تايبه، التي لها جنسية إسرائيلية وسجل جنائي. مكتب (بنجامين نتنياهو) أبلغ أنه كان يعقد إجتماعاً أمنياً خاصاً والإشارة إلى السجل الجنائي تتضمن بعدا للقانون العام. ولكن موقع صاحب البلاغ وجنسيته ورد الفعل الأمني الإسرائيلي حول القضية فوراً إلى إطار سياسي.

These cases show that the judicial section of 8 June 2026 is not only made up of courts. إنها تعبر ثلاثة حقول. الأول هو الفساد المحلي، مع بلدية بيروت ومحكمة مراجعي الحسابات. والثاني هو جرائم الحرب المزعومة، مع استهداف الجيش اللبناني والانتهاكات المبلغ عنها في غزة. وثالثاً هو العنف المسلح، حيث تدخل إجراءات الشرطة في النزاعات السياسية. وفي الحالات الثلاث جميعها، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن تحويل الوقائع إلى مسؤوليات ثابتة، أم ستظل في سجل الاتهامات والبيانات والإفلات من العقاب؟?