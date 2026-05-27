جنوب لبنان تحت الضغط العسكري

وفي 27 أيار/مايو 2026، واجه لبنان سلسلة من التوترات القوية. ويبدو أن وقف إطلاق النار فارغ من محتواه على الأرض.Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، أفادت تقارير بأن إسرائيل قتلت ثمانية أشخاص ونفذت مائتي وخمسة هجمات على لبنان عشية عيد الأضحى. كما تشير الصحيفة إلى أن الضربات استهدفت النبطية بعد أمر إخلاء غير منشور للمدينة بأكملها. وفي الوقت نفسه، قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته الأرضية إلى ما وراء » خط العين » في القرى التي يحتلها في جنوب لبنان. ويمثل هذا التغيير تغييرا في العتبة. لم يعد يقتصر على استدعاء الضربات أو الغارات المستهدفة. إنه يركّز نسبة طاقة أوسع، مع فكرة جبهة متحركة.الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، يُذكر أن مقاطعة النبطية عانت أكثر من ثلاثين ضربة في أقل من ساعة. كما تشير الصحيفة نفسها إلى تقدم إسرائيلي نحو زوطر الشرقية، على الضفاف الشمالية لنهر الليطاني، دون استيلاء كامل. ومن ثم، لم يعد الخط الأمامي مشوشا بالمواقع الثابتة لما بعد وقف إطلاق النار. إنها تنزلق إلى مناطق أعمق وأكثر سكانا وأكثر حساسية.

وهذه الزيادة في الكثافة تثقل كاهل المدنيين. أوامر الإخلاء والضربات في المحليات الجنوبية والهجمات في البقاع وضعت السكان في منطق الفرار.الناصري الجدادويشير تاريخ 27 أيار/مايو 2026 إلى الوفيات في سريفا، ومهاراكة، وخربيت سلم، وكواتريات الرز، وعرب سالم. وتشير المادة نفسها أيضا إلى نتائج إضراب مشغارة، حيث قُتل 11 قتيلا وجرح 15 جريحا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. إن قصف بحيرة قرون يضيف تحديا آخر. لم تعد مجرد منطقة قتال كما أنه مجال حيوي، مع الطرق والقرى والهياكل الأساسية.Naharوتؤكد، مؤرخة 27 أيار/مايو 2026، أن خطر الوصول إلى سد قرون يعطي الجبهة مجالا استراتيجيا جديدا. وتصر الصحيفة على أن هذه المنطقة لم توضع في هذا المستوى من التهديد خلال المراحل السابقة من الحرب. ولذلك فإن الحرب تقترب من نقاط يمكن أن يؤدي تدميرها إلى آثار تتجاوز بكثير السجل العسكري وحده.

المفاوضات في ظل النار

الجدول الدبلوماسي يجعل التسلسل أكثر تعقيداً. تأتي الضربات قبل اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي برعاية الولايات المتحدة في واشنطن.الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، ينص على عقد هذا الاجتماع في البنتاغون، بعد ثلاث جولات من المناقشات الدبلوماسية اللبنانية – الإسرائيلية في واشنطن. وتعتقد الصحيفة أن الإعلان الإسرائيلي يرقى إلى إسقاط الهدنة الهشة التي أُقيمت في 16 أبريل/نيسان، ويرجع ذلك أساساً إلى أن هذه الهدنة كانت قائمة على تجميد المواقع القتالية. وبعبارة أخرى، لا يجري إعداد المناقشات في مناخ من الحد من التوتر. وهي تنفتح في سياق تقوم فيه إسرائيل بتوسيع نطاق إضرابها وحركاتها البرية.أد ديارويصف اجتماع البنتاغون المؤرخ 27 أيار/مايو 2026 بأنه اختبار رئيسي للبنان. ووفقًا لهذه الصحيفة، فإن واشنطن لا تعتبر هذا الاجتماع تفصيلًا تقنيًا. ويُعرض التقرير بوصفه » فرصة أخيرة » للتحقق مما إذا كان بوسع الدولة اللبنانية أن تنتج سلطة قادرة على احترام الترتيبات الطويلة الأجل. ويثير النص نفسه فكرة إنشاء لجنة جديدة، منفصلة عن الآلية القائمة، مع تعزيز الإدارة الأمريكية لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار.

ولا يزال الموقف اللبناني يركز على وقف الأعمال العدائية.Al Qudsيشير، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، إلى أن مغادرة المجموعة العسكرية اللبنانية إلى واشنطن تحت إشراف الرئيس جوزيف أوون. الأولوية للمجموعة هي الدعوة لتوطيد وقف إطلاق النار حتى يتمكن الجيش اللبناني من القيام بمهامه. وتضيف الصحيفة أن لبنان يعتزم فضح ما فعله الجيش بالفعل جنوب الليطاني لجعل المنطقة منطقة خالية من الأسلحة. ويجب عليها أيضا أن تطلب موارد ومعدات وتقنيات لتمديد سلطة الدولة. ويسعى هذا الخط إلى وضع الجيش في مركز الإجابة. لكنها تواجه ضغطا عكسيا.Naharويذكر في 27 أيار/مايو 2026 أن واشنطن يمكن أن تدفع نحو لجنة أمنية لبنانية – أمريكية – إسرائيلية وأن تطلب من الجيش اللبناني تشكيل وحدة خاصة للجنوب. وتضيف الصحيفة أن لبنان لا يزال ملتزماً بمثابرته، أي وقف إطلاق النار، ورفض الابتزاز الإسرائيلي، ورفض التصعيد ضد بيروت. المعضلة تصبح واضحة إما أن يدخل لبنان في إطار أمني ملزم. إما أنها تواجه تمديداً أوسع للحرب.

الضغط الإسرائيلي والحدود الأمريكية

وتصف المصادر أيضاً التوتر بين الأهداف الإسرائيلية وحدود واشنطن.Al Joumhouriyatوفي 27 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن القناة 12 الإسرائيلية ادعت أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بطبيعة وأغراض عملها في لبنان. وذكرت الصحيفة نفسها أن واشنطن حذرت إسرائيل من مهاجمة بيروت. ولا يحول هذا الحد دون توسيع العمليات في الجنوب. بل إنه يعني أن الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب صدمة كبيرة في العاصمة، مع السماح للضغط العسكري بالاستمرار في مناطق أخرى.Al Joumhouriyatسلسلة إسرائيل 14 تشير إلى تقديرات أن الإتفاق مع (إيران) سيضم تقريباً (لبنان) بدون أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من منطقة (اليلو). وتكشف هذه الصياغة عن جوهر المشكلة. يبدو أن القضية اللبنانية مرتبطة بمفاوضات إقليمية أوسع. لكن هذه العلاقة لا تضمن الهدوء. ويمكنها أيضا أن تدفع إسرائيل إلى توطيد مواقفها قبل التوصل إلى حل وسط.

ويدخل الخطاب الإسرائيلي في هذا الاتجاه.Al Joumhouriyatوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 أن بنجامين نيتانياهو ادعى، عند افتتاح اجتماع لمجلس الأمن الإسرائيلي، أن الجيش يواصل توسيع عملياته في جنوب لبنان. وأضاف أن هذه التحركات كانت تحت قيادته وقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي. كما ذكرت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية تعمل مع وحدات كبيرة على الأرض، وتسيطر على ما يسمى بالمناطق الاستراتيجية وتسعى إلى تعزيز ما يقدمه نتنياهو على أنه « شريط أمني » داخل الأراضي اللبنانية.الشارق العساتويصف، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، محاولة إسرائيلية لفرض حقائق جغرافية جديدة في جنوب لبنان، مع زوطر ويحمر الشقيف في قلب المواجهة. كما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو أعطى توجيهات بتكثيف العمليات ضد حزب الله وزيادة وتيرة الضربات. هذا النهج يجعل جغرافيا الجنوب موضوع تفاوض بحكم الأمر الواقع.

حزب الله بين المقاومة العسكرية والسياسية

رد (هيزبولا) جزء من نفس المصاعب.الناصري الجدادوتشير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 إلى أن الطرف واصل هجماته على المواقع والثكنات والقواعد الإسرائيلية في المناطق اللبنانية المحتلة وفي الجليل. وذكر أيضا المواجهة مع القوات الإسرائيلية في زوطر الشرعية.Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن حزب الله أعلن أنه استهدف قوة إسرائيلية متحركة باتجاه زوطر الشرعية بعد ضربات جوية وقصف مدفعي مكثف. وتشير الصحيفة أيضا إلى استخدام القذائف والمدفعية والطائرات بدون طيار والاشتراك المباشر. ووفقا لهذه العناصر، فإن الجبهة ليست فقط من الجو. وهو ينطوي على اشتباكات وكمين وضغط على القوات البرية. ويفسر ذلك جزئياً القلق الإسرائيلي إزاء طائرات حزب الله بدون طيار.Al Qudsكما تفيد بأن وسائط الإعلام الإسرائيلية قد تكلمت عن تشديد مفاجئ لأوامر الحماية في غالي، مع انخفاض حاد في التجمعات المأذون بها.

لكن (هزبولا) ليس عسكرياً فحسب والمناقشة الداخلية اللبنانية أكثر حدة.Al Binaفي 27 مايو 2026، يعرض خطاب (نايم قاسم) كمحاولة لتحديد سقف سياسي جديد. ووفقًا للصحيفة، فإن هذا السقف محتفظ به في أربعة حالات رفض: ولا توجد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولا تقبل نزع السلاح المضغوط، ولا إعادة صياغة لبنان وفقا للظروف الأمريكية، ولا تراجع عن الجزاءات أو اللبس والدموع. هذا الخط يزيد المسافة بين الحزب وجزء من الولاية.Al Qudsويشير أيضا، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، إلى أن التهديد المنسوب إلى نيم قاسم ضد الحكومة أثار ردود فعل سياسية. الصحيفة تقول أن وزير الخارجية الأمريكية (ماركو روبيو) أدان نداء (هيزبولا) لإطاحة الحكومة المنتخبة ولذلك فإن الأزمة العسكرية تقترن بمواجهة داخلية بشأن قرار الحرب، وسلطة الدولة، ومكان الأسلحة.

لبنان في الملف الأمريكي – الإيراني

الملف الإيراني يمر عبر التسلسل.أد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، وضع لبنان على حافة مرحلة خطيرة جدا، في سياق يمكن فيه للاتفاق الأمريكي – الإيراني أن ينجح أو يفشل. وتشير الصحيفة إلى أن المنطقة تواجه العديد من التساؤلات، تتعلق بقدرة واشنطن وطهران على تجاوز التفاصيل التي تعرقل الاتفاق.Naharوفي 27 أيار/مايو 2026، يؤكد أن الدوحة دخلت في عملية التفاوض، بحضور المفاوض الإيراني محمد بقر قلباف، وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي وحاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر هيماتي. وتعتقد الصحيفة أن هذا الوجود يشير إلى أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة هي جزء من النقاش. ويضيف أن ماركو روبيو اعترف بأن المحادثات مع إيران قد تستغرق بضعة أيام أخرى، بينما أصدر تحذيرًا بشأن الحاجة إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وهكذا، فإن الجبهة اللبنانية لا تبدو معزولة. وهي تعمل كمسرح تتداخل فيه الحسابات الإسرائيلية والمطالب الأمريكية والهامش الإيراني والأرصدة الداخلية اللبنانية.

السياسة المحلية: سلطة الدولة على حزب الله والشوارع والمفاوضات

تهديد للحكومة في قلب الأزمة السياسية

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، وضع تهديد نيم قاسم ضد حكومة نواف سلام في وسط الساحة السياسية المحلية. الصحف تقول أن ملاحظات الأمين العام لحزب الله تم تصورها من قبل العديد من الجهات الفاعلة كرغبة في الإطاحة بالمدير التنفيذي في الشارع وبوزن القوة هذه القراءة تعطي حلقة أوسع من مجرد بيان حزبي. وفي الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لضغوط عسكرية في الجنوب، تجري مناقشة المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، ويسعى الجيش اللبناني إلى الدفاع عن دوره في أي إطار لوقف إطلاق النار. لذا النقاش ليس فقط حول مصير الحكومة إنه يؤثر على قدرة الدولة على الحفاظ على سلطتها في وقت أزمة حادة.Al Qudsفي 27 أيار/مايو 2026، يضيف أن وزير الخارجية الأمريكية (ماركو روبيو) أدان نداء حزب الله، إن رد الفعل الأمريكي يعطي وزنا خارجيا لأزمة لبنانية أولا. وهو يبين أن واشنطن تلاحظ تماسك حكومة سلام كجزء من المفاوضات الأمنية.

أد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، يصف نفس التسلسل بصيغة أكثر انذارا. وتزعم الصحيفة أن حزب الله استنفد صبره الاستراتيجي مع حكومة نواف سلام، مع التذكير بأن الحزب يشارك في هذه الحكومة مع حركة أمل. وتُفيد الصحيفة أيضاً أن دعوة (نايم قاسم) إلى إسقاط مجلس الوزراء في الشارع قد أشعلت الخوف من الصدامات الداخلية، إما بين المتظاهرين والجيش، أو بين مؤيدي حزب الله والقوات السياسية المعارضة. وهذا القلق مهم. ويعني ذلك أن الأزمة السياسية لا تقتصر على العروض التجارية الرسمية. يمكن أن ينتقل إلى الشارع، لذلك إلى مساحة أكثر صعوبة للتحكم.أد ديارويشير أيضا، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، إلى سابقة عام 2006 عندما غادر وزراء الشيعة حكومة فؤاد السنيورة قبل احتلال بيروت المركزية. وتشير المقارنة إلى فترة انقسام حاد بين المخيمات السياسية. إنه بمثابة تحذير في مناخ اليوم، الحرب الخارجية يمكن أن توقظ ردود الفعل الداخلية.

رد الطرف والدفاع عن المؤسسة

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن حزب كاتيب تضمن تعليقات نايم قاسم كجزء من رغبة إيرانية في الحد من استقلال القرار اللبناني. ووفقاً لهذا الموقف، كان ينبغي على حزب الله عزل وزرائه من الحكومة إذا تحدى خطه، بدلاً من اللجوء إلى التعبئة في الشوارع. وهذا الرد يضع زاوية الاستجابة السياسية. خصوم (هيزبولا) لا يريدون فقط الرد على تهديد ضد (ناواف سلام). وهي تسعى إلى فرض قاعدة بسيطة. على أي طرف موجود في الحكومة أن يتحدى من داخل السلطة التنفيذية أو يغادرها. لا يمكنه، حسب رأيهم، المشاركة في مجلس الوزراء بينما يهدد وجوده من الشارع. يستهدف هذا النقد أيضًا الازدواجية بين الوجود المؤسسي والضغط المؤسسي الإضافي. وهو يشير إلى مناقشة قديمة في لبنان. هل يعمل حزب الله كطرف خاضع لقواعد مشتركة، أو كقوة قادرة على الموازنة بين هذه القواعد وأسلحته وشبكته الاجتماعية ووصلته الإقليمية.

الشارقويعطي هذا الرد، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، مثالاً آخر من خلال مركز عضو البرلمان الجهاد عوب. إنها تعتقد أن ملاحظات (نايم قاسم) سيئة حيث أن حزب الله يشارك في الحكومة وتدعي أن الطرف كان ينبغي أن يقوم أولاً بسحب وزرائه قبل أن يستهدف السلطة التنفيذية. وهي ترى أيضاً أن هذا البيان علامة على إمكانية عودة حزب الله إلى الجبهة المحلية إذا لم تتجه نتائج المفاوضات في الولايات المتحدة. هذه القراءة سياسية أكثر من قانونية واقترحت أن يسعى الطرف إلى تحويل النكسة الدبلوماسية المحتملة إلى ضغوط داخلية. ويضيف الجهاد العوب أن الموقف الرسمي اللبناني، الذي يقوده جوزيف عون ونواف سلام، يؤكد أن قرار لبنان يعود إلى لبنان وأنه لا أحد يتفاوض في مكانه. وتلخص هذه الجملة إحدى المسائل الرئيسية في التسلسل. وتنقسم الطبقة السياسية إلى ما إذا كان لبنان ممثلا مستقلا أم خريطة في لعبة إقليمية أكبر.

جوزيف أوون ونواف سلام أمام اختبار السلطة

في هذه الأزمة، يسعى الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى الحفاظ على خط الدولة. ويستند هذا الخط إلى ثلاثة أفكار. ويجب توطيد وقف إطلاق النار. ويجب أن يظل الجيش اللبناني الإطار الأمني المشروع. ويجب عدم نقل القرار الوطني إلى سلطة خارجية أو إلى طرف مسلح.الشارقوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، على حد قول غهاد عوب، بأن الموقف الرسمي الذي دافع عنه جوزيف أوون ونواف سلام يستند إلى رفض أي تفاوض يجري باسم لبنان من جانب ممثل آخر. وهذا أمر حاسم في السياق الحالي. يبدو أن القضية اللبنانية تشارك في المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، تريد الحكومة تجنب أن يصبح وقف إطلاق النار في لبنان مجرد بند في ترتيب إقليمي. كما يريد منع حزب الله من تقديم طهران كضامن حقيقي للجبهة الجنوبية.

هامش الحكومة لا يزال ضيقا. ويجب عليها أن تستجيب لإسرائيل، وتطمئن واشنطن، وتحتوي على حزب الله، وتحافظ على دور الجيش، وتمنع حدوث تمزق داخلي. وهو عبء ثقيل على السلطة التنفيذية التي لا تزال عرضة للعلاقات الطائفية والحزبية.الشارقويفيد أيضاً، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، عن منصب دعم مؤسسي من أنطوان حبيب، رئيس مصرف الموئل ومديره التنفيذي. ورحب بجهود جوزيف أوون ونواف سلام ونبيه بيري لاستعادة الأمن والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية. وعلى الرغم من أن هذا الإعلان جزء من سجل أكثر توافقا، فإنه يبين أن بعض الدوائر الاقتصادية والعامة تتوقع تماسك الرئاسات الثلاث. وفي بلد أصابه الحرب والأزمة المالية والشلل السياسي، يُنظر إلى هذا التلاحم على أنه حد أدنى حيوي. والمشكلة هي أن صورة الوحدة هذه تواجه خطر الشوارع، ومسألة الأسلحة والمفاوضات الإقليمية.

نابيه بيري، وسيط هش بين الولاية وحزب الله

يبدو نبيه بيري ممثلاً مركزياً في التسلسل. ويبقى المرحل السياسي الشيعي الرئيسي في المؤسسات. كما أنه أحد المسؤولين القلائل القادرين على التحدث إلى كل من حزب الله والرئاسة والقنوات الدبلوماسية.Naharوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 بأن آخر وقف لإطلاق النار يرتبط بدور نبيه بيري. وبحسب الصحيفة، جرى اتصال بين جوزيف عون ورئيس البرلمان بعد فترة برد. وكان نبيه بيري سيشير عندئذ إلى أن حزب الله سيحترم وقف إطلاق النار الكامل إذا حصل الوفد اللبناني على التزام إسرائيلي. هذه المعلومات تعطي (بيري) محوراً. ويمكن أن تكون بمثابة جسر بين الدولة وحزب الله. لكن هذه المهمة تكشف أيضاً. إذا لم يحترم الحزب وقف الأعمال القتالية، أو إذا رفضت إسرائيل أي مشاركة مستقرة، يمكن إضعاف دور بيري.

الشارقفي 27 أيار/مايو 2026، يُفيد أنّ النائب (قاسم هاشم)، قريب من هذا الخط، سعى لخفض نطاق نداء (نايم قاسم). ويقول إن طلب إسقاط الحكومة هو رأي، بينما يضيف أن الحالة لا تؤيد هذا النهج. وشدد على وحدة الموقف الداخلي، والحفاظ على الصلة بين اللبنانيين والحفاظ على المؤسسات. كما يستبعد انسحاب وزراء حزب الله من الحكومة، على أساس أن الوضع لا يسمح بذلك. هذا الموقف يكشف عن حذر معسكر نبيه بري. انه لا ينفصل عن حزب الله. لكنها لا تدفع الحكومة لتسقط أيضاً. وهي تسعى إلى تجنب أزمة مؤسسية مفتوحة. ومن الناحية العملية، يتألف هذا الخط من عقد مقتضيين صعبين معا. يجب أن نحتفظ بالوحدة الأمامية. ويجب علينا أيضا أن نمنع الحكومة من الانهيار في وقت يتفاوض فيه لبنان تحت الضغط.

وقف إطلاق النار كنقطة كسر وطنية

وقد أصبح وقف إطلاق النار أكثر من مجرد ملف عسكري. وهو الآن اختبار سياسي داخلي. ويجب على الحكومة أن تسمح للجيش باستئناف دوره وتحقيق الاستقرار في الجنوب. بالنسبة لمنافسي (هزبولا) يجب أن يؤدي إلى تقييد واضح للأسلحة خارج الولاية وبالنسبة لهزبولا، لا يمكن أن يصبح أداة لنزع السلاح تحت الضغط الإسرائيلي أو الأمريكي.الشارقوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 أن قاسم حشم لا يرى إدراج وقف إطلاق النار في لبنان في اتفاق بين إيران والولايات المتحدة كتدخل أو تفاوض بدلا من لبنان. ووفقا له، فإن أي جهد يبذله الأصدقاء أو البلدان الشقيقة للمساعدة على وقف الأعمال القتالية يشكل أولوية لبنانية. ويسعى هذا الموقف إلى تطبيع دور إيران في الملف. وهو ينص أساسا على أن الدعم الخارجي مقبول إذا كان يساعد على وقف الحرب.

وتصادف هذه القراءة رؤية أخرى، تحملها عدة قوات ذات سيادة. ومن المخاطر بالنسبة لهم أن يصبح لبنان مرفقا للمفاوضات الأمريكية – الإيرانية.Al Qudsوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، أن جهادا عوب تتهم إيران بالسعي إلى طمأنة شعب حزب الله بأن ذلك يعني أنها لن تتخلى عن لبنان. والأهم من ذلك أنه يعتقد أن طهران لن تتخلى عن حزب الله ما دامت خريطة مفيدة في مشروعها الإقليمي. وهذا يوجز الفجوة السياسية. تعتبر بعض الجهات الفاعلة اللبنانية أن إيران يمكن أن تساهم في وقف إطلاق النار. وترى دولة أخرى أن إيران تستخدم لبنان كقلعة في مفاوضاتها. بين هذين المنصبين، تحاول حكومة سلام الحفاظ على صيغة رسمية. ويقبل لبنان دعم وقف إطلاق النار. لكنه يرفض مصادرة قراره.

الأسلحة في مركز مناقشة الدولة

وتشير الأزمة أخيرا إلى مسألة الأسلحة.الشارقالمؤرخ 27 أيار/مايو 2026، تقارير عن موقف دار الفاطا، الذي يؤيد الولاية الرئاسية والحكومة في تنفيذ خطاب الترشيح والإعلان الوزاري. وينص النص على أن الأسلحة خارج الدولة تؤدي إلى اختلال التوازن وتضعف المؤسسات. وتشير أيضا إلى أن الجيش اللبناني مسؤول عن حماية البلد ومواطنيه. يضيف هذا الموقف بعدًا دينيًا واجتماعيًا إلى النقاش. وهو يأتي من سؤال بسيط طرحه المواطنون المتأثرون بالحرب. حتى يستمر عدم الاستقرار. ووفقا لهذه القراءة، ستظل الحروب ممكنة إلى أن يكون القرار المتعلق بالحرب والسلام في أيدي الدولة.

ولذلك فإن المناقشة أعمق من بقاء حكومة السلام. ويؤثر على هيكل السلطة اللبنانية ذاته. من يقرر الحرب التفاوض حماية الحدود من يستأجر البلد.أد ديار.,Al Quds.,الشارقوNaharكل شيء مؤرخ 27 أيار/مايو 2026 يظهر مشهد سياسي عبره نفس التوتر. فمن ناحية، تحاول الدولة ترسيخ نفسها كمركز لصنع القرار، مع جوزيف عون ونواف سلام والجيش والقنوات الدبلوماسية. ومن ناحية أخرى، يمارس حزب الله ضغوطا عسكرية واجتماعية وسياسية. بين، (نابيه بيري) يحاول أن يحافظ على طريقٍ مُنتصف. ولكن هذا الطريق لا يزال هشا. الحرب في الجنوب، والمفاوضات مع إسرائيل، ودور إيران وضغط الولايات المتحدة يقلل من الحيز المتاح للتوصل إلى حل وسط. ومن ثم فإن السياسة المحلية اللبنانية عالقة في مفارقة. يجب أن تستعيد سلطة الدولة في نفس اللحظة التي تذهب فيها روافع الحرب إلى ما هو أبعد من الدولة.

المصادقة والخطاب من جانب الشخصيات السياسية: السيادة والتفاوض وتهديد الشوارع

جوزيف أوون وضع الجيش في وسط خطاب الولاية

Naharوفي 27 أيار/مايو 2026، يبرز الحكم الصادر عن الرئيس جوزيف أوون بأن الجيش اللبناني سيظل الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. وتؤثر هذه الصيغة تأثيرا مباشرا على مناخ الحرب في جنوب لبنان. إنه يُنشئ سلطة. وقالت إنه لا ينبغي تقاسم حماية البلد بين عدة مراكز لصنع القرار. وتشير أيضا إلى أن رئيس الدولة يسعى إلى وضع المؤسسة العسكرية في صميم المناقشة العامة. الرسالة تستهدف داخل وخارج. في الداخل يجيب على سؤال السلاح والضغط من حزب الله. وفي الخارج، يخبر الولايات المتحدة وإسرائيل والوسطاء بأن لبنان يريد التفاوض من مؤسسة رسمية، وليس من علاقة السلطة الحزبية. ومن ثم فإن الجملة تشكل إطارا سياسيا. وتدعي أن الدولة لا يمكن أن توجد إلا إذا احتفظ جيشها باحتكار الأمن الوطني.

وينضم هذا الإصرار الرئاسي إلى المناقشات بشأن وقف إطلاق النار.Al Qudsوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 بأن على المجموعة العسكرية اللبنانية أن تطلب الدعم من الجيش في المعدات والتقنيات من أجل نشرها وتوسيع نطاق سلطة الدولة. إذن كلمة جوزيف أوون ليست رمزية. وهو جزء من طلب ملموس. ويريد الرئيس تحويل صيغة السيادة إلى وسائل تنفيذية. يعالج هذا النهج نقطة ضعف معروفة. يتم التذرع بالجيش كحل، لكنه لا يمتلك دائمًا الأدوات اللازمة للسيطرة على منطقة تتعرض لضغوط عسكرية. وهكذا يحاول الخطاب الرئاسي ربط ثلاثة عناصر. وهناك سيادة وقدرة عسكرية ومفاوضات. وبدون هذه العناصر الثلاثة، ستظل صيغة الدور العسكري شعارا. معهم، يصبح خط عمل للقوة.

نيم قاسم يختار سجل المواجهة الداخلية

Al Qudsوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 أن التهديد الذي يشكله نيم قاسم ضد حكومة نواف سلام قد تسبب في موجة من الصدمة السياسية. سكرتيرة (هزبولا) العامة اتُهمت بدعوة الحكومة للإطاحة بالشوارع. غيّر هذا الخطاب مركز ثقل الأزمة. ولم يعد مجرد صراع مع إسرائيل أو مناقشة بشأن التفاوض. خطاب (نايم قاسم) حرّك التوتر في الداخل. أثارت مسألة شرعية الحكومة وتقرير حزب الله إلى المؤسسات. وهو يتدخل بينما يجلس الحزب في السلطة التنفيذية. وهذا التناقض يغذي النقاد. ويعتقد العديد من المسؤولين أن أي حزب حاضر في الحكومة لا يمكنه في الوقت نفسه أن يهدد بالإطاحة به خارج البرلمان. وبذلك يصبح الخطاب اختبارا للاتساق السياسي.

أد ديارويعطي هذا الإعلان، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، مجالا أكثر جدية. تزعم الصحيفة أن حزب الله قد استنفد صبره الاستراتيجي مع حكومة نواف سلام. ويشدد أيضا على أن تهديد حركة الشوارع يمكن أن يمهد الطريق أمام الاشتباكات مع الجيش أو المعارضين السياسيين. في هذه القراءة كلمات (نايم قاسم) ليست مجرد كلمات. ويمكنها أن تنتج أثرا للتعبئة. ويمكنها أيضا أن تصحح ذكرى الأزمات الداخلية القديمة.أد دياروتشير، مؤرخة 27 أيار/مايو 2026، إلى سابقة عام 2006، عندما غادر الوزراء الشيعة حكومة فؤاد السنيورة. وترمي الإشارة إلى أن الخطاب السياسي يمكن أن يخلق دينامية لعرقلة دائمة. خطاب (هيزبولا) يبدو وسيلة للضغط على الحكومة لكن أيضاً كتحذير لكل من يدعم مفاوضات الولاية.

إن عبد اللطيف ديريان يعطي الشرعية الدينية للمفاوضات

الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، أبلغ السيد عبد اللطيف ديريان عن موقف المفتي في الجمهورية اللبنانية، لصالح المفاوضات التي تقودها الدولة. في رسالته من عيد الأذا، يعتقد أن لجوء الدولة إلى التفاوض لوقف الحرب وتأمين انسحاب المحتل يشكل عملا سياسيا ودينيا يستحق الترحيب. هذه الجملة لها وزن خاص ولا تقتصر على الرأي الدبلوماسي. إنه يضع التفاوض في موقف أخلاقي وتدعي أن السعي إلى نهاية الحرب ليس نقطة ضعف بل مسؤولية. وهو يهدف أيضاً إلى الرد على الخطابات التي تعادل التفاوض مع الامتياز. In the current climate, mufti introduces another criterion. وتصبح الأولوية حماية الأرواح والأراضي والاستقرار.

Al Qudsوينشر، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، مقطعا أوسع لرسالة عبد اللطيف ديريان. ويوضح المفتي أن كل مواجهة تكلف المزيد من الأرض والأرواح والاستقرار والكرامة والأمن والسيادة. ويعتقد أن الأساليب المتبعة في مواجهة العدو لم تعد مقنعة وأنها في نهاية المطاف تنتج الخراب قبل وقف إطلاق نار جديد. هذه واحدة من أقوى الكلمات في الجثة. انها تكسر مع خطابات لا حدود لها. وهو يطلب قياس التكلفة الحقيقية للحرب. وهو لا ينكر الاحتلال أو التهديد الإسرائيلي. ولكنه لا يسمح بالاستجابة بأن تؤدي باستمرار إلى فقدان الأرواح والأقاليم. إن الخطاب الديني هنا ينضم إلى تحليل سياسي. وهو يدافع عن الدولة كمجال للسياسة العامة والتفاوض كوسيلة لخفض التكلفة البشرية.

نبيه بيري يتكلم لغة وقف إطلاق النار والتوازن الداخلي

Naharويعرض القرار المؤرخ 27 أيار/مايو 2026 آخر وقف لإطلاق النار يرتبط بدور نبيه بيري. وذكرت الصحيفة أن رئيس البرلمان أبلغ جوزيف عون أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا حصلت المجموعة اللبنانية على التزام إسرائيلي. هذه الجملة تجعل (بيري) وسيطاً داخلياً. إنه لا يتحدث فقط كرئيس لمؤسسة. وهو يتكلم كشخص مسؤول قادر على نقل منصب حزب الله إلى الرئاسة. هذا الدور حساس. يمكن أن يساعد على استقرار الجبهة. ولكن بإمكانه أيضاً كشف (بيري) إذا لم يفي أحد الطرفين بالتزاماته. ولذلك فإن خطابه متوازن. إنه يسعى لتقديم مخرج مقبول إلى حزب الله بدون إضعاف الموقف الرسمي للدولة.

المادة نفسهاNaharوفي 27 أيار/مايو 2026، ترى أن هذه الصيغة عرضت على حزب الله وسيلة للحد من التصعيد دون أن يُظهر هزيمة. هذا التحليل يظهر المعنى السياسي لكلمات (بيري). وهو يحاول تحويل أزمة عسكرية إلى حل وسط مؤسسي. وهو لا يطلب من حزب الله الاستسلام العلني. وهو يبحث عن انخفاض في التوتر يمكن تقديمه كالتزام متبادل. ولا يزال هذا الطريق هشا. وهو يعتمد على السلوك الإسرائيلي والضغط الأمريكي والحساب الإيراني. يعتمد أيضاً على قدرة (بيري) على الحفاظ على دوره المرجعي السياسي داخل مجتمع (شيا). ولذلك فإن خطابه يقع بين حقلين. وهو يتحدث إلى حزب الله بلغة الحماية. وهو يتحدث إلى الدولة بلغة المسؤولية.

يوسف راغي يسجل الدبلوماسية في سجل الدعم الدولي

الشارقوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأن وزير الخارجية يوسف راغي يدعو الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البدايوي. وأعرب عن امتنان لبنان لمواقف دعم الحكومة وللدعم المقدم في هذه المرحلة الحساسة. اختيار الكلمات مهم. (راجي) لا يصور دعم الخليج كمساعدة مجردة. إنه يربطه مباشرة بالحكومة و بفترة البلاد الحرجة. تهدف الرسالة إلى إظهار أن المدير التنفيذي لنواف سلام ليس معزولاً. وذكر أيضا أن الدبلوماسية اللبنانية تسعى إلى الحصول على نقاط دعم عربية، في حين أن البلد يقع بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.

المادة نفسهاالشارقفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن يوسف راجي تلقى فرانسوا – إكزافير بيلامي الفرنسية. وشكر الوزير الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للبنان، مشددا على أهمية دوره في المرحلة الراهنة. وقدمت بيلامي زيارتها كرسالة واضحة مفادها أن لبنان ليس وحده ولا يزال يتبعها كل من أوروبا وفرنسا. ويدل هذا التسلسل على خطاب دبلوماسي مبني حول التضامن. لا تدخل في التفاصيل العسكرية بل إنه يسعى إلى تهيئة بيئة سياسية مواتية للدولة اللبنانية. وفي الوقت الذي يتحدث فيه حزب الله عن الشوارع، وتتحدث إسرائيل عن الضغط العسكري، يتحدث راغي عن الدعم والوجود الدولي والاستمرارية الأوروبية. وهذا الفرق في النبرة ملحوظ. إنها تعكس رغبة الحكومة في إعادة النقاش إلى القنوات الرسمية.

(ماركو روبيو) يحول تهديد (هيزبولا) إلى قضية دولية

Naharتاريخ 27 مايو 2026، يبرز رد فعل ماركو روبيو السريع والثابت لتعليقات نيم قاسم. وترى الصحيفة أن رد الفعل هذا يجب أن يُفهم على أنه إشارة إلى أن المسار اللبناني متميز عن المفاوضات الأمريكية مع إيران. هذه القراءة تركز على جوهر حساب حزب الله. وإذا كان الحزب يعتقد أنه يمكن أن يربط مستقبله بالاتفاق بين واشنطن وطهران وحده، فإنه قد يكون خاطئا. وفقاًNaharولم تعد الفترة الحالية، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، هي الفترة التي يمكن فيها لحزب الله أن يراهن على نفس الهامش كما كان عليه من قبل. ردة فعل (روبيو) تُحوّل بياناً داخلياً إلى قضية يتبعها (واشنطن). وهذا يعني أن استقرار حكومة السلام أصبح جزءا من الموقف الأمريكي.

ويعطي هذا التدخل الأمريكي أيضا بُعدا أقوى لمناقشة الأسلحة. يضع حزب الله قبل التناقض. الحزب يريد أن يظهر أن هناك قوة قادرة على الموازنة على الساحة الوطنية ولكن كلما زاد تهديده للحكومة، كلما زاد من تعزيز حجة أولئك الذين يقولون أن الدولة اللبنانية يجب أن تحمي من الضغط المسلح.Al Qudsالمؤرخ 27 أيار/مايو 2026، تقارير أن إدانة روبيو تهدف إلى محاولة زعزعة استقرار الحكومة المنتخبة. هذه الصيغة الأمريكية تعطي وزارة السلام الدعم الخارجي. لكنها تحمل أيضاً مخاطرة ويمكن أن يستخدمها حزب الله لإتهام خصومه بالتصرف تحت الضغط الأمريكي. إذن، خطاب (روبيو) يدعم الولاية، بينما يجعل النقاش الداخلي أكثر توتراً.

الأصوات اللبنانية بين التحذير من الخلاف وانتقاد اللعب المزدوج

الشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، أبلغ عن موقف مفتي أحمد قبالان، الذي يحذر السلطة اللبنانية من فقدان الوحدة الوطنية. ووفقاً له، فإن من يفوز بواشنطن وتل أبيب ولكنه يفقد إشارة توافقية يفقد لبنان. وتعبر هذه الجملة عن الخوف المعاكس من القوات السيادية. إنه لا يضع الخطر أولاً في أسلحة حزب الله. وهو يضعه في مواءمته المحتملة مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية. ولذلك فإن خطاب قبالان يهدف إلى حماية ما يعتبره توازنا داخليا. إنه جزء من منطق رفض وجهاً لوجه بين الحكومة وحزب الله. ويقول إن أي قرار رئيسي يجب أن يظل توافقيا.

في نفس المجال السياسي,الشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، يشير إلى تحذير المحامي ماان الأسد من خلاف داخلي. وهو يتوقع تصعيدا عسكريا إسرائيليا ويخشى أن تُستخدم مسألة المشردين داخليا لخلق توتر داخلي. ودعا إلى توخي اليقظة لمنع لبنان من الانزلاق إلى المجهول. هذا الخطاب يحرك النقاش وهي لا تركز فقط على المفاوضات أو الأسلحة. إنها تنظر إلى التأثير الاجتماعي للحرب ويمكن أن يصبح الإجلاء والتشريد والخوف سبباً للنزاع بين اللبنانيين. ثم يصبح الخطاب السياسي أداة للوقاية. وهي تسعى إلى منع الحرب الخارجية من التحول إلى أزمة مدنية. وينضم هذا الإنذار، بطريقة أخرى، إلى النداءات الرامية إلى الحفاظ على المؤسسات والوحدة الوطنية.

الدبلوماسية: واشنطن، الدوحة والعواصم العربية في صميم المسألة اللبنانية

البنتاغون كمرحلة دبلوماسية وعسكرية

Al Qudsوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 أنه يجب على المجموعة العسكرية اللبنانية أن تسافر إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات الأمنية في وزارة الدفاع الأمريكية في 29 أيار/مايو. ويعطي هذا الاجتماع الأزمة اللبنانية الإسرائيلية شكلا دبلوماسيا جديدا. ولا تقتصر على مناقشة تقنية بين الجيش. يصبح اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على تقديم خط واضح ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وتوضح الصحيفة أن المجموعة اللبنانية تلقت توجيهات من الرئيس جوزيف عون. وتتمثل الأولوية في الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار حتى يتمكن الجيش اللبناني من الاضطلاع بمهامه في الجنوب. يجب على المجموعة أيضًا فضح ما أنجزه الجيش جنوب الليطاني لجعل هذه المنطقة مساحة خالية من الأسلحة خارج الدولة. يهدف هذا العرض إلى إقناع واشنطن بأن الجيش يمكن أن يكون الأداة المركزية لتحقيق الاستقرار، شريطة أن يتلقى المعدات والتقنيات اللازمة.

غير أن هذا التسلسل يفتح في مناخ غير مؤات.Naharويشير التقرير المؤرخ 27 أيار/مايو 2026 إلى أن المجموعة اللبنانية قد غادرت الولايات المتحدة بينما يرفض بنيامين نتنياهو أي صيغة من شأنها أن تضع حدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وتفيد الصحيفة نفسها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد الحفاظ على حرية الهواء والأرض داخل الأراضي اللبنانية. وهذا يقلل كثيرا من هامش الدبلوماسية. ويصل لبنان إلى واشنطن مطالباً بإقرار وقف إطلاق النار. وتأتي إسرائيل، وفقا لهذه القراءة، برغبة في الحفاظ على الضغط العسكري. ولذلك أصبح الدور الأمريكي حاسما. ويجب على واشنطن أن تختار بين إطار لتحقيق الاستقرار وإدارة الأزمات يتيح لإسرائيل مواصلة عملياتها. الخطر واضح ويمكن عقد اجتماع يُفترض به توطيد الهدوء في حين أن الأحداث العسكرية تخلق بالفعل حقيقة جديدة في جنوب لبنان.

الخطوط الحمراء للجيش اللبناني

الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، ألقى الضوء على موقف الجيش اللبناني قبل اجتماع البنتاغون. وتقتبس الصحيفة من مصدر عسكري لبناني أن التوجهات الرئيسية للمجموعة المشاركة في الاجتماع هي وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، فضلا عن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها. ويدعي المصدر نفسه أن الجيش يرفض أي خطط لإنشاء وحدة خاصة لنزع سلاح حزب الله. وهي تصر على أن وحدة المؤسسة العسكرية لا تزال قاعدة غير قابلة للتفاوض. كما ترفض أي تعاون أمني مشترك مع إسرائيل. ووفقا لهذا الموقف، يجب أن يظل التنسيق مقتصرا على آلية رصد وقف إطلاق النار، كما حدث من قبل. هذا الخط مهم جداً. ويظهر أن الجيش يريد تجنب الوقوع في مواجهة داخلية مباشرة لصالح أجندة أمريكية أو إسرائيلية.

نفس الصحيفة تشير إلى أن الضغط الأمريكي حقيقي.الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، يُذكر أن الجزاءات الأمريكية المفروضة على الشخصيات السياسية والبرلمانية والعسكرية والأمنية اللبنانية تُفهم على أنها رسائل ضغط. وستستهدف هذه الرسائل من جهة نبيه بيري، من أجل دفعه إلى طاولة المفاوضات المباشرة، ومن جهة أخرى، الجيش اللبناني الذي يرفض الخطة الأمريكية لإشراك وحدة خاصة في المواجهة مع حزب الله أو في نزع سلاح الحزب. وهكذا تظهر الدبلوماسية الأمريكية في شكلين. وهو يقترح إطارا للمناقشة، ولكنه يمارس أيضا الضغط. وهو يتحدث عن تحقيق الاستقرار، ولكنه يسعى إلى تغيير الأرصدة الداخلية للأمن اللبناني. ويمكن أن يؤدي هذا التوتر إلى تعقيد مهمة جوزيف أوون ونواف سلام. يجب أن يحصلوا على دعم دولي، دون إعطاء الانطباع بأن الجيش أصبح أداة الطلب الخارجي.

واشنطن بين الوساطة والضغط على الأرصدة اللبنانية

Al Liwaوفي 27 أيار/مايو 2026، يصف مرحلة دبلوماسية حساسة للغاية، ومن المقرر عقد اجتماع أمني في البنتاجون في 29 أيار/مايو، تليه مناقشات في 2 و 3 حزيران/يونيه في وزارة الخارجية الأمريكية بين المجموعات اللبنانية والإسرائيلية، بحضور الوسيط الأمريكي. التقويم الأمريكي يعطي الأزمة هيكل مرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة العسكرية وتتناول مسائل الأمن والنشر ووقف إطلاق النار. أما المرحلة الثانية فهي أكثر اتساما بالطابع السياسي، لأنها تشمل وزارة الخارجية، وبالتالي نظرة أوسع للعلاقات بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وتبين هذه المنظمة أن واشنطن لا تعامل الجبهة الجنوبية كملف معزول. إنه جزء من هيكل إقليمي يشمل الحرب مع إيران، والمناقشات حول أمن إسرائيل ومكان الجيش اللبناني.

ولا تزال هذه الوساطة الأمريكية غامضة. فمن جهة، تقدم إلى لبنان قناة لطلب وقف الإضرابات والانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش. ومن جهة أخرى، تتدخل في هذا الصدد حيث تفرض واشنطن عقوبات وتدفع نحو ترتيبات أمنية تؤثر على الهيكل الداخلي للسلطة.Al Qudsوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأنه يجب على المجموعة اللبنانية أن تطلب الدعم المادي والتقني لتمكين الجيش من تمديد سلطة الدولة. ولكن يمكن أيضا استخدام نفس الإطار لاختبار الإرادة اللبنانية لتقليل الدور العسكري لحزب الله. وهكذا فإن الدبلوماسية الأمريكية تعمل كسلف مزدوج الاستخدام. ويمكنها أن تساعد الدولة اللبنانية على استئناف المبادرة. ويمكنها أيضاً أن تزيد من الاستقطاب الداخلي إذا كانت تعطي انطباعاً بأنها تريد فرض حل بالضغط.

الدوحة وطهران والصلة بين لبنان وإيران

فالدبلوماسية الإقليمية لا تمارس فقط في واشنطن.Naharوفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن الدوحة دخلت خط المفاوضات، بحضور مفاوض إيراني رفيع المستوى محمد بعقر قلباف، وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي وحاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر هيماتي. وجود الأخير يشير إلى أن مسألة الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك القطرية جزء من النقاش هذه التفاصيل مركزية وهو يبين أن المفاوضات لا تتعلق بالأسلحة أو الجبهات العسكرية أو النووية فحسب. وهي تغطي أيضا الأموال والجزاءات والدوائر المالية. وفي هذا السياق، يمكن أن يصبح لبنان جزءا من ترتيب أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران.

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، تشير أيضا إلى أن المواجهات الأمريكية – الإيرانية في مضيق أورموز قد أثرت على مفاوضات الدوحة. وبحسب الصحيفة، تسعى إيران إلى الإفراج عن أربعة وعشرين مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتقدم وكالة فارس الإيرانية هذه المسألة على أنها آخر نقطة خلاف خطيرة قبل إبرام مذكرة تفاهم. وقال وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو إن المفاوضات لا تزال تستغرق بضعة أيام، ولكن ينبغي إعادة فتح مضيق أورموز بطريقة أو بأخرى. ويتجاوز هذا السياق مباشرة لبنان. لكنه يؤثر عليه. وكلما تقدمت الحالة الإيرانية، تسعى الجهات الفاعلة اللبنانية إلى معرفة ما إذا كانت الجبهة الجنوبية ستكون جزءا من حل وسط. وكلما حجبت إسرائيل، كلما زادت إغرائها لتوسيع نطاق عملها لتحسين موقفها قبل أي اتفاق.

الاتفاق الأمريكي – الإيراني كأفق غير مؤكد

الشارق العساتوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأن ماركو روبيو لا يزال يرى أن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكنه قد يستغرق بضعة أيام بسبب المناقشات بشأن بنود محددة من الوثيقة الأصلية. كما تكتب الصحيفة أن مصادر إيرانية وأميركية تتحدث عن إحراز تقدم بشأن مذكرة تفاهم، أو اتفاق مبدئي، من شأنه وقف الحرب، واستئناف الملاحة في مضيق هرمز، وإعطاء المفاوضين 60 يوماً للتعامل مع أكثر القضايا تعقيداً، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. وهذا النهج التدريجي يعطي الدبلوماسية وظيفة التجميد الأمامي. إنها لا تصلح كل شيء. أولا، يسعى إلى منع الاحتراق الكامل.

ويمكن أن يكون لهذه الآلية أثر مباشر على لبنان. وإذا كان الاتفاق الأولي يتعلق بإنهاء الحرب في عدة مناطق، يمكن إدراج الجبهة اللبنانية في منطق الترضية. ولكن هذا الافتراض لا يزال غير مؤكد. وتشير مصادر إسرائيلية مقتبسة في صحف أخرى إلى أن تل أبيب يريد الحفاظ على حريته في العمل. ومن ثم فإن الدبلوماسية الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى ترتيب جزئي. ومن شأنه أن يقلل من حدة التوتر بين واشنطن وطهران، دون ضمان انسحاب إسرائيلي أو تحقيق استقرار حقيقي في جنوب لبنان. ومن ثم فإن الخطر الذي يتهدد بيروت سيعامل على أنه مسألة ثانوية. وفي هذه الحالة، سيحصل لبنان على وعود الهدوء، ولكن ليس الضمانات اللازمة لاستعادة السيادة على المناطق المحتلة. ولذلك يجب أن تتجنب الدبلوماسية اللبنانية الاعتماد فقط على الاتفاق الأمريكي – الإيراني. يجب أن تدافع عن مطالبها في كل قناة مفتوحة.

الدعم العربي كشبكة سياسية في بيروت

إن العالم العربي محور دبلوماسي آخر.Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، تفيد التقارير بأن وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البدايوي. وأعرب عن امتنان لبنان لمواقف دعم الحكومة وللدعم المقدم في هذه المرحلة الحساسة. يهدف هذا النهج إلى تعزيز التغطية العربية حول حكومة نواف سلام. ومن المعتزم أيضا أن يبين أن لبنان لا يعتمد فقط على القناة الأمريكية أو على المفاوضات الإقليمية مع إيران. إن دعم الخليج يعطي الحكومة شرعية إضافية في مواجهة الضغوط الداخلية. كما يشير إلى أن العواصم العربية ترغب في أن تظل الدولة اللبنانية مركز القرار.

وهذا الدعم العربي في وضع صعب. وتدعم بلدان الخليج المؤسسات اللبنانية، ولكنها تراقب أيضا دور حزب الله، والتوترات مع إسرائيل والنفوذ الإيراني. ولذلك يجب تحويل بيانات الدعم إلى موارد حقيقية بالنسبة لبيروت. ويمكن أن يشمل ذلك تقديم الدعم للجيش، والمساعدة الاقتصادية، والدعم السياسي في المحافل الدولية أو الضغط الدبلوماسي لاحتواء التصعيد الإسرائيلي. اتصال يوسف راجي بمجلس التعاون الخليجي بعد ذلك يأخذ قيمة عملية. إنه يحاول فتح طريق عربي بجانب القناة الأمريكية وفي أزمة تهيمن عليها واشنطن وطهران وتل أبيب، يمكن أن يساعد هذا المسار لبنان على عدم تقليصه إلى أرض تفاوضية بين السلطات.

تحافظ أوروبا وفرنسا على وجودهما السياسي

الشارقفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن يوسف راجي تلقى فرانسوا – إكزافير بيلامي الفرنسية. وخلال الاجتماع، شكر الوزير اللبناني الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للبنان. وشدد على أهمية الدور الأوروبي، لا سيما في المرحلة الحساسة من البلد. وأوضح بيلامي أن زيارته إلى بيروت جزء من الرغبة في مراقبة الوضع على الأرض مباشرة، لا سيما في القرى الحدودية الجنوبية. وادعى أن وجوده يحمل رسالة دعم واضحة مفادها أن لبنان ليس وحده ولا يزال يستفيد من اهتمام أوروبي وفرنسي ثابت. وهذا التسلسل يعطي أوروبا مكانا متميزا. وهي لا تجري المفاوضات الرئيسية، ولكنها تحتفظ بوجود سياسي ورمزي مع المؤسسات اللبنانية.

ويمكن أن يكون هذا الوجود الأوروبي بمثابة وزن مضاد محدود. وهي لا تحل محل الدور الأمريكي، حيث أن واشنطن تحتفظ بتحكم القناة الأمنية مع إسرائيل. كما أنها لا تحل محل الوساطة الإقليمية، حيث أن الدوحة تتعامل مباشرة مع القضية الإيرانية. ولكنه يمكن أن يساعد لبنان على تدويل مطالبه. زيارة (بيلامي) للمناطق الحدودية مهمة لهذا السبب. وهو يساعد على إقامة حوار دبلوماسي في الميدان. وتشير إلى أن قرى الجنوب ليست مجرد خطوط على خريطة. وهي أماكن مأهولة بالسكان، ومشردة، وضربة، وغالبًا ما تكون محاصرة في الحسابات العسكرية. ومن ثم فإن الدبلوماسية الأوروبية، وإن كانت محدودة، يمكن أن تدعم القصة اللبنانية بشأن المدنيين، ووقف إطلاق النار، ودور الجيش.

الدبلوماسية اللبنانية بين الطاولات

وتواجه الدبلوماسية اللبنانية عدة طاولات في الوقت نفسه. وهناك طاولة البنتاغون، حيث يجري مناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية. هناك طاولة الدوحة، حيث ملف إيران والأموال المجمدة يمكن أن يزن على الجبهات الإقليمية. وهناك الجدول العربي الذي يقدم فيه مجلس التعاون الخليجي الدعم السياسي للحكومة. وأخيرا، هناك الجدول الأوروبي، حيث تسعى فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على اهتمام مباشر بلبنان ومناطقه الحدودية. ويمكن أن يكون هذا التفرق فرصة لو تمكنت بيروت من تنسيق رسائلها. كما يمكن أن يصبح خطرا إذا استخدم كل طرف فاعل خارجي لبنان لأغراض مختلفة.

ويستند الخط اللبناني من مصادر 27 أيار/مايو 2026 إلى عدة ثباتات. ويجب أن يكتمل وقف إطلاق النار. ويجب أن تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة. ويجب أن يظل الجيش اللبناني موحدا. ولا ينبغي قبول أي تعاون أمني مشترك مع إسرائيل. ولا ينبغي فرض أي نزع داخلي من قبل وحدة عسكرية خاصة أنشئت تحت ضغط أجنبي. وفي الوقت نفسه، يسعى لبنان إلى الحصول على المساعدة في المعدات والدعم التقني والدبلوماسي. هذا الخط صعب لأنه يسعى لدعم واشنطن دون قبول جميع طلباتها وهي تسعى إلى احتواء إسرائيل دون الدخول في مفاوضات مباشرة غير متوازنة. وأخيرا تسعى إلى الاستفادة من الاسترخاء الأمريكي – الإيراني دون السماح لطهران بالتحدث في مكانه.

السياسة الدولية: الحروب الإقليمية، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، وإعادة تشكيل السلطة

واشنطن وطهران بين التفاوض والحرب المحدودة

أد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، تعرض المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران باعتبارها مرحلة أكثر حساسية، على الرغم من فكرة التقدم المحرز في صياغة إطار أولي. وذكرت الصحيفة أن ماركو روبيو يعتقد أن الصفقة مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. وهذا التحذير يتناقض مع الإعلانات الأكثر تفاؤلا في الأيام السابقة. وهو يبين أن الملف الإيراني لا يزال عالقا في عدة أقفال. الأول يتعلق باليورانيوم المخصب. دونالد ترامب يقول أن هذه المادة يجب أن تنقل إلى الولايات المتحدة لتدمر أو تدمر في مكان آخر. وتتعلق الثانية بالأصول المجمدة. مصادر (إيران) المقتبسة من عدة صحف تشير إلى 24 مليار دولار تطلب (طهران) الإفراج عنها. والثالث هو مضيق أورموز الذي لا يزال محورا حيويا للاقتصاد العالمي. وبالتالي، فإن الاتفاق المطلوب لا يتعلق بالطاقة النووية فحسب. فهو يجمع بين الأمن والأموال والطاقة والهيبة السياسية.

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن المواجهات في مضيق أورموز قد أثرت على مفاوضات الدوحة. وذكرت الصحيفة أن إيران تعتبر الإفراج عن الأموال المجمدة آخر نقطة خلاف خطيرة قبل مذكرة التفاهم. كما ذكر أن ماركو روبيو يقول إن المضيق يحتاج إلى إعادة فتح بطريقة ما. هذه الصيغة تلخص الضغط الأمريكي. واشنطن تريد أن تظهر أن المفاوضات لا تزال مفتوحة، ولكن أيضا أن إغلاق أورموز لا يمكن أن يستمر. ومن جهة أخرى، تسعى طهران إلى تحويل قدرتها على الإزعاج إلى مكاسب مالية وسياسية. ومن ثم يظل التوتر مسيطرا، ولكنه لم يحل. ويسعى كل جانب إلى تجنب حرب شاملة، مع المحافظة على تهديد قوي بما فيه الكفاية للوقوف على النص النهائي.

غزة والعايد تحت الإضرابات الإنسانية والارتداء والدموع

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، يصف عيد الأضحى المظلم للفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل كثفت عمليات التدمير والقتل في غزة والضفة الغربية عشية العطلة. ويذكر أيضاً أن بنجامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي في إسرائيل كاتز أعلنا أنهما استهدفا محمد عودا، الذي قُدم كقائد جديد لواء القسام. هذا الإعلان جزء من استراتيجية الاغتيال المستهدفة. ولكنه يحدث في سياق يعاني فيه المدنيون أيضا من العواقب المباشرة للحرب. الجريدة تضرب وتصاب بجراح ومشهد خراب في خان يونس. وبالتالي يصبح الوقت الديني للعيد، الذي من المفترض أن يكون وقت لم شمل الأسرة، علامة على الأزمة الإنسانية. وتعيش الأسر تحت القصف، حيث يدمر الاقتصاد ويخرج السلع الأساسية من متناول اليد.

نفس الصحيفة، بتاريخ 27 مايو 2026، تكرس أيضًا مقالًا لسكان غزة الذين يسعون إلى أشكال متواضعة من التضامن في مواجهة استحالة احترام طقوس العيد المعتادة. وأصبحت التضحيات الحيوانية غير متاحة للعديد من الأسر بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل. ولذلك يحاول الناس إيجاد بدائل محدودة تستند إلى المساعدة المتبادلة في الأحياء. هذا المشهد الاجتماعي يكمل المشهد العسكري. وهو يبين أن الحرب لا تقاس فقط من حيث الإضرابات والأرصدة البشرية. ويقاس أيضاً باختفاء لفتات عادية. الوجبة والزيارة والحفلة والتشارك والذاكرة العائلية. وفي هذا السياق، لا تزال الأخبار الدولية الفلسطينية تهيمن عليها حركة مزدوجة. وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية. ويسعى الفلسطينيون إلى الحفاظ على علامات الحياة الجماعية في مكان مدمر.

سوريا: الأسلحة الكيميائية وسويدا والتحدي الجديد للدولة

الشارق العساتوتفيد التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 أن أحد المسؤولين السوريين أكد اكتشاف بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السرية الذي يقوده النظام السابق في بشار الأسد. وتقتبس الصحيفة من الممثل الدائم لسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كوتوب. ووفقا له، عثرت السلطات على مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في الهجمات بالغاز خلال الحرب السورية. وألقي القبض على ثمانية عشر شخصا، بمن فيهم المسؤولون العسكريون والسياسيون والتقنيون السابقون. وأفيد أيضا بأن أكثر من 70 صاروخا وقنابل يمكن استخدامها في الأسلحة الكيميائية قد استعيدت. ولهذه القضية نطاق دولي. وهو يتعلق بذكرى جرائم الحرب، ولكنه يتعلق أيضا بالأمن الإقليمي. إن الأسلحة الكيميائية ليست مجرد أثر للماضي. ولا تزال تشكل خطراً إذا أفلتت من سيطرة السلطات الجديدة.

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، ينص على أن محمد كوتوب يعرض أمن هذه المواد كتدبير يحمي الأمن السوري والأمن العالمي. وتشير الصحيفة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلصت بالفعل إلى أن الأسد استخدم مرارا غاز السارين والكلور وغاز الخردل. وهذا الدقة يضع الاكتشاف في سلسلة من المسؤوليات. ولذلك فإن المشكلة السورية لا تقتصر على الانتقال السياسي. وهو يشمل أيضا الأدلة والمخزونات الخفية والوحدات القديمة وآليات المراقبة. بالتوازي,الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، وصفت مقاطعة سويدا بأنها مساحة لا تزال تعمل من قبل شعب الخوف والمجتمع. يشرح أحد الناشطين المدنيين أن الثقة بين المكونات السورية قد تراجعت بعد أحداث يوليو. ولذلك يجب على سوريا الجديدة أن تعالج حالتي طوارئ في الوقت نفسه. يجب أن ينزع سلاح بقايا الجهاز القمعي القديم. كما يجب عليها إعادة بناء الثقة الاجتماعية.

العراق: الميليشيات وإيران واختبار السيادة

الشارق العساتوفي 27 أيار/مايو 2026، أُبلغ عن تصريحات شديدة القسوة من السفير البريطاني إلى العراق، عرفان صداق. وتقول الصحيفة إنها تتهم الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران باستخدام أساليب شبيهة بالمافيا. وأشار أيضا إلى استيلاء شركة بريطانية على عقد مع الحكومة العراقية. ووفقًا للدبلوماسي، فإن صمت السلطات كان سيسمح لهذه الجماعات بتعزيز قبضتها على الاقتصاد. هذه الكلمة غير عادية في شدتها. إنه يحول النقاش حول الميليشيات من المجال الأمني وحده إلى المجال الاقتصادي. ولا تتهم الجماعات المسلحة بانتهاك سيادة الدولة العسكرية فحسب. وهي متهمة أيضاً بإسقاط الأسواق، والوزن على الأعمال التجارية، وإضعاف مناخ الاستثمار.

وتفيد الصحيفة نفسها، بتاريخ 27 مايو 2026، أن عرفان صديق لا يغلق باب الحوار مع الحشد الشعبي، شريطة أن توضع هذه القوة تحت السيطرة الحقيقية للحكومة. ومن ناحية أخرى، فإنه ينتقد التأثير الإيراني الذي يعتبره واسعا وغير شرعي في الشؤون العراقية. ويضع هذا الخطاب الحكومة العراقية الجديدة قبل إجراء اختبار واضح. ويجب عليها أن تبين ما إذا كانت تراقب الأسلحة والعقود والقرارات الاستراتيجية. وهكذا فإن القضية العراقية تنضم إلى القضية اللبنانية من بعض الجوانب. وفي كلتا الحالتين، فإن المسألة الأساسية هي قضية الدولة في مواجهة القوات المسلحة المرتبطة بالشبكات الإقليمية. ولكن العراق يضيف بعدا اقتصاديا مباشرا. وتتوقف قوة الميليشيات أيضا على العقود والموارد والخدمات. وبالتالي فإن السيادة لا تقتصر على الحدود. يتطلب قدرة الحكومة على منع ملكية الدولة الخاصة من قبل الجماعات المسلحة.

أوكرانيا وروسيا: التهديد يرتفع حول كييف

الشارق العساتفي 27 أيار/مايو 2026، يُفيد أن (ماركو روبيو) يؤكد استعداد الولايات المتحدة للتوسط بين (موسكو) و(كيف). ويأتي هذا العرض بعد تكثيف الضربات الروسية ضد أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تتابع مكالمة هاتفية بين روبيو وسيرجي لافروف. ولكن نفس المادة تشير إلى أن روسيا تثير الضغط. وفياشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، يهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل إذا كانت الهجمات موجهة ضد المدنيين في روسيا. وهذه التركيبة تعطي الحرب نبرة أكثر خطورة. لا يعني مروراً فورياً للفعل. ولكنه يشير إلى زيادة استخدام التهديد المتطرف في الخطاب الرسمي الروسي.

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن روسيا دعت الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف، مشيرة إلى إمكانية وقوع هجمات واسعة النطاق. وتحدد الصحيفة أن العديد من التمثيلات الغربية رفضت المغادرة. ووصف الاتحاد الأوروبي هذه التهديدات بأنها تصعيد غير مقبول، مع التأكيد على أن مهمتها ستظل في العاصمة الأوكرانية. هذه الذراع الدبلوماسية تعطي قراءة أخرى للحرب. السفارات نفسها تصبح هدفاً للضغط. موسكو تسعى إلى خلق مناخ من الخوف حول كييف. الأوروبيون يريدون أن يظهروا أنهم لن يستسلموا لهذا الضغط. وهكذا، فإن الجبهة العسكرية والواجهة الرمزية تنضمان معا. ويصبح وجود الدبلوماسيين رسالة سياسية. ويعني ذلك أن أوكرانيا ليست مهجورة، حتى عندما تصنف موسكو التهديد بالمرحلة الجديدة من الإضرابات.

حربان: أوكرانيا وإيران

Al Joumhouriyatتقترح، مؤرخة 27 أيار/مايو 2026، قراءة مقارنة بين الحرب في أوكرانيا والحرب مع إيران. وتشير الصحيفة إلى أن الصراعين يبدوان مختلفين جدا في الشكل. ويقع المرء على الخنادق والمدفعية الثقيلة وحرب الأراضي. ويتصل الآخر أكثر بالضربات الجوية والبحر والضغط على طرق الطاقة. ومع ذلك، تعتقد الصحيفة أن أوجه التشابه تصبح أكثر وضوحا. إن الحربين تحشدان نفس مسائل القوة والتحالفات والطاقة والإرهاق الغربي. كما أنها تتطلب من واشنطن أن تقسم انتباهها بين مسرحين. This creates indirect effects. وعندما يتجه الاهتمام الأمريكي نحو الشرق الأوسط، تباطأت عملية السلام بين موسكو وكييف.

المادة نفسهاAl Joumhouriyatوفي 27 أيار/مايو 2026، يؤكد أن الحرب ضد إيران دفعت أوكرانيا أيضا إلى إقامة شراكات جديدة مع بلدان الخليج. ويسعى كييف إلى تحويل الأزمة إلى فرصة دبلوماسية. وتوضح الاتفاقات الأمنية مع دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا التطور. ويمكن لأوكرانيا أن تقدم خبرتها في الطائرات بدون طيار والتدريب. وهي تسعى في المقابل إلى الحصول على الدعم الدبلوماسي واتفاقات الطاقة ونظم الدفاع. وتبين هذه إعادة التداول أن الصراعات لا تبقى داخل حدودها. الحرب في أوكرانيا تؤثر على خيارات الخليج. الحرب مع إيران تؤثر على استراتيجية كييف. وأصبحت التحالفات أكثر تنقلا وأكثر عملية وأقل إيديولوجية. في هذا المشهد، تظهر السياسة الدولية في 27 مايو 2026 كجبهات متشابكة. لا مسرح يعمل وحده. وكل أزمة تغير حساب الآخرين.

الاقتصاد: دفاتر مستقرة، ومصارف قيد التشييد وهشاشة الدولة

استقرار الكتاب لا يزيل المخاطر

الشارقبتاريخ 27 أيار/مايو 2026، يمثل استقرار الرطل اللبناني ظاهرة لا ينبغي قراءتها كعلامة للقوة. تشير الصحيفة إلى أن النقاش الاقتصادي يركز على سؤال بسيط. إذا انخفضت العملة بعد حربين ثقيلتين وخسائر تقارب 20 بليون دولار. ووفقاً للتحليل المنشور، فإن الإجابة ليست في صلابة جديدة للنموذج اللبناني. بل إنه يعكس التغير العميق في ميزاني سعر الصرف، وهما المالية العامة والحساب الجاري. وتشير الصحيفة إلى أن انهيار عام 2019 كان نتيجة عجز كلاسيكي مزدوج. وتحتاج الدولة إلى عملة لتمويل نفقاتها. وهي تجتذب الأموال الخارجية من خلال معدلات مرتفعة، في نموذج أصبح غير مستدام. اليوم، السياق مختلف. فالاقتصاد أكثر من ذلك بكثير. إمداد المال بالجنيهات أكثر سيطرة. وقد خفضت القنوات القديمة لاستنفاد العملات، ليس بإصلاح كامل، بل بسبب الأثر الوحشي للأزمة.

الشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، تحدد ثلاث قنوات رئيسية كانت تزن مرة واحدة على الأموال العامة. الأول هو كتلة أجور القطاع العام، التي أصبحت ثقيلة جدا بعد شبكة الأجور لعام 2017. أما الثانية فتتمثل في خدمة الديون التي بلغت ذروتها قبل التوقف عن الدفع في عام 2020. والثالث هو تقديم الدعم العام لكهرباء ليبان، التي تستوعب مبالغ كبيرة من المال كل عام. وتعتقد الصحيفة أن هذه القنوات قد أغلقت أو تقلصت إلى حد كبير. وأدى انهيار الرطل إلى خفض القيمة الحقيقية للأجور العامة. وقد عُلقت خدمة الدين الخارجي منذ آذار/مارس 2020. وقيدت ميزانية الدولة على مشروع قانون الكهرباء منذ ارتفاع التعريفات ووقف بعض الدعم المباشر للوقود. ولذلك فإن هذا الاستقرار متناقض. وهو يقوم على انكماش النموذج، وليس على إحياءه.

عملة تحت المراقبة بعد الحرب

وسيتأتى التهديد الرئيسي من فترة ما بعد الحرب.الشارقفي 27 أيار/مايو 2026، يلاحظ أن أصول العملة الأجنبية في بنك لبنان قد زادت بحوالي 32 مليون دولار في النصف الأول من شهر أيار/مايو، إلى أكثر من 11 مليار وأربعمائة وستين مليون دولار. غير أن الصحيفة تلاحظ أن هذه النتيجة لا تزال صعبة التفسير في سياق تراجعت فيه موارد النقد الأجنبي الطبيعية. ويتأثر نقل المغتربين، ولا سيما القادمين من الخليج، بآثار الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران واضطرابات السفر. ويمكن للموارد الأقل وضوحا، بما في ذلك المعونة الخارجية أو القروض المقدمة من المؤسسات الدولية، أن تقابل جزءا من هذا الانخفاض. ولكن هذا التعويض لا يوفر أساسا مستقرا لتحقيق الانتعاش المستدام. إنه يعطي الوقت وهو لا يعالج الحاجة إلى النمو والاستثمار والثقة.

الشارقويحذر، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، من أن الضغط على الكتاب يمكن أن يتجلى بصورة رئيسية بعد حساب الخسائر وبداية التعمير. في هذه المرحلة، ستحتاج البلاد إلى استيراد المواد وتمويل الإصلاحات ودعم النازحين وإعادة فتح العمليات واستبدال المخزونات المدمرة. وإذا لم تشمل المعونة الخارجية فاتورة الاستيراد، فإن الطلب بالدولار يمكن أن يعود. وتضيف الصحيفة أن الخطر يمكن أن يأتي من مصدرين. أولها زيادة في الإنفاق العام على الكتب، الأمر الذي من شأنه أن يزيد العرض النقدي وبالتالي الطلب على النقد الأجنبي. أما الثاني فيتمثل في زيادة في فاتورة الاستيراد، التي سترجح على ميزان المدفوعات. نفس المادة تقول أن الامدادات من المال بالجنيهات انخفضت في بداية الشهر وهي في مستوى منخفض مقارنة باحتياطيات البنك اللبناني من العملات الأجنبية. وتساعد هذه البيانات على فهم الاستقرار الحالي. ولكنه يبين أيضا أن هذا الاستقرار يعتمد على الانضباط القوي.

مراجعة حسابات مصرف لبنان كاختبار للشفافية

الشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، تفيد التقارير بأن مصرف لبنان، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، قد أنهى عملية تقديم مراجعة مالية للطب الشرعي إلى ألفاريز وشركة مارسال للشرق الأوسط المحدودة. وتغطي الولاية بعض العمليات المتصلة بأصول العملة الأجنبية لبنك لبنان بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. وهذه الفترة مركزية. وهو يغطي أكثر السنوات حساسية من الأزمة، مع تدخلات واسعة النطاق للجهات الفاعلة العامة والخاصة على السواء. وينبغي أن تدرس مراجعة الحسابات برنامج الدعم الذي تقرره الحكومات المتعاقبة، والأموال المتاحة للمؤسسات العامة، والتحويلات التي تُنقل إلى المصارف التجارية من خلال التحويلات الدولية إلى حساباتها في الخارج. ولذلك فإن نطاق الرقابة واسع. وهو يؤثر على خيارات السياسات، والأعمال المصرفية، وآثار الدعم الممول من الاحتياطي.

Al Liwaوفي 27 أيار/مايو 2026، يتناول نفس العناصر ويحدد أن المراجعة يجب أن تتحقق مما إذا كانت المدفوعات والتحويلات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرامج الدعم، قد نفذت على أساس الإذن القانوني ووفقا للقواعد. وتضيف الصحيفة أنه يجب عليها التحقق مما إذا كانت الأموال قد وردت من مستفيدين مأذون لهم ومحددين بوضوح. وبالتالي، تتجاوز هذه البعثة ميزانية محاسبية بسيطة. وهي تسعى إلى تحديد المسؤوليات. ويمكنها الإجابة على سؤال مركزي للأزمة اللبنانية. الذين استفادوا من تدخلات النقد الأجنبي. كانت الأسر محمية حقا. هل حصلت المصارف على تحويلات بموجب شروط مبررة. (ب) أن تستخدم المؤسسات العامة الأموال وفقاً لغرضها. وفي بلد دمرت فيه الأزمة المصرفية الثقة، يمكن أن يصبح هذا التحقيق أداة سياسية. ويمكن أن يصبح أيضا مصدرا للتوتر، لأنه يؤثر على القرارات التي تتخذها الحكومات ومصرف لبنان والمصارف التجارية.

لا يزال الإصلاح المصرفي غير مستقر

Al Joumhouriyatيخصص، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، ملفا لمشروع التعديل الجديد لإطار الإصلاح المصرفي. وتشير الصحيفة إلى أن البرلمان أقر في تموز/يوليه 2025 القانون رقم 23 المتعلق بإصلاح حالة المصارف وإعادة تنظيمها، تحت ضغط من صندوق النقد الدولي. لكنه يضيف أن الحكومة قامت بعد ذلك بإرسال تعديلين عامين، أحدهما في كانون الأول/ديسمبر 2025 والآخر في أيار/مايو 2026. وهذه الخلافة السريعة تعطي صورة لموقع بناء غير مستقر. وهو يعكس صعوبة التوفيق بين المتطلبات الدولية والمصالح المصرفية وحقوق الوديع وخيارات الدول. ووفقا للصحيفة، يمثل التعديل الثالث تقدما محدودا، ولكنه لا يزال بعيدا عن مطالب صندوق النقد الدولي والمعايير الدولية.

تشير نفس المجلة، المؤرخة 27 مايو 2026، إلى العديد من النقاط الحساسة في تكوين السلطة المصرفية العليا.Al Joumhouriyatويوضح أن قيام مجلس الوزراء بتعيين أعضاء معينين، بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد، يقلل من التأثير المباشر لرابطة المصارف، ولكنه يزيد من نفوذ السلطة السياسية. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن التعديل الثالث سحب حضور ممثل مؤسسة ضمان الودائع، حل محله نائب رئيس مصرف لبنان الذي اختاره المجلس المركزي. ForAl Joumhouriyatوهذا يضعف تمثيل صغار المودعين، الذين هم الضحايا الرئيسيون للأزمة. وتضيف الصحيفة أن خمسة من الأعضاء السبعة في الهيئة المقبلة سيرتبطون بمصرف لبنان أو وزارة المالية. وقد كان هذا التركيز من حيث القوة، لأن النموذج القديم قد عانى بالفعل من التمركز المفرط حول مصرف لبنان.

المصارف تدافع عن نظرية أزمة نظامية

الشارقوينشر أيضا، في 27 أيار/مايو 2026، موقف فادي خليفة، الأمين العام للرابطة المصرفية اللبنانية. يجادل بأن الأزمة لا يمكن تخفيضها إلى أزمة مصرفية بسيطة وهو يصفها بأنها أزمة نظامية تؤثر على كامل الهيكل المالي والنقدي والاقتصادي للدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي. والغرض من هذه القراءة هو نقل المسؤولية. وهي تدعي أن المصارف لم تكن وحدها في إحداث الانهيار. وكان من شأن التمويل العام، والديون السيادية، والسياسات النقدية، وأسعار الصرف، ونموذج تمويل الدولة أن يسهم جميعها في الصدمة. ويضم هذا الموقف جزءا من المناقشة التقنية، ولكنه يظل أيضا رسالة سياسية. وترغب المصارف في تجنب الإصلاح القائم على القضاء على رأس المال دون توزيع أوسع للخسائر.

الشارقوتشير التقارير المؤرخة 27 أيار/مايو 2026 إلى أن فادي خليفة يرى أن حلاً يستند فقط إلى إلغاء رأس المال دون معالجة أسباب الانهيار سيطيل أمد الأزمة. وقال إن حماية حقوق الوديع ينبغي أن تظل الهدف الرئيسي، ولكن لا يمكن تحقيق هذه الحماية عن طريق تدمير القطاع المصرفي الذي يفترض أن يصبح أداة للثقة والتمويل والنمو. ووفقا لهذا النهج، تتطلب أزمة نظامية استجابة منهجية. وهو يتطلب توزيعاً واقعياً ومنصفاً للخسائر، ومساهمة حقيقية من الدولة، وإعادة رسملة تدريجية، وصيانة قطاع قادر على البقاء. هذا الموقف يدافع عن المصارف ولكنه يثير أيضاً سؤالاً أساسياً. وإذا فشل النظام بأكمله، فإن الإصلاح لا يمكن أن يكون محاسبة بحتة. ويجب عليها إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة وبنك لبنان والمصارف والمودعين.

ميناء بيروت كمحفز

ولا يقتصر الاقتصاد على الأموال والمصارف.الشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، قدمت تقارير عن توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة ميناء بيروت ومعهد تمويل بازيل فيليهان من أجل تعزيز التعاون في مجال التنمية المؤسسية. وتقتبس الصحيفة من مسؤول يشير إلى أن وزارة المالية، بقيادة ياسين جابر، تشجع هذا التعاون على دعم الإدارات العامة وتعزيز الصحة المالية وتحسين الأداء المؤسسي. وتضيف أن الإدارة السليمة للمال العام هي العمود الفقري لأي إصلاح وانتعاش. ويضع هذا الإعلان الميناء في منطق الحكم، ليس فقط في منطق التجارة. الرسالة واضحة. ويتطلب الإنعاش الهياكل الأساسية، ولكن أيضا المؤسسات القادرة على الإدارة والرصد والتخطيط.

الشارقويذكر أيضا، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، أن هذا التعاون يتماشى مع رئيس الوزراء نواف سلام، الذي تبدأ إعادة الحياة الاقتصادية له بتنمية ميناء بيروت. والميناء مقدم كبوابة لبنان الرئيسية للاقتصاد العالمي وكنقطة اتصال مع شبكات التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية. وهذه الرؤية مهمة لأنها تعطي الاقتصاد الحقيقي دورا في الخروج من الأزمة. يجب إصلاح البنوك. العملة يجب أن تظل مستقرة. ولكن البلد يحتاج أيضا إلى أداة لوجستية موثوقة. يمكن للميناء دعم الواردات والصادرات والإيرادات الحكومية وثقة المستثمرين. ولذلك فإن إصلاحها يرتبط بإعادة بناء الدولة. ويمكن أن يصبح أيضاً رمزاً للانتقال من اقتصاد للبقاء إلى اقتصاد قادر على توليد تدفقات منتظمة.

الكهرباء في لبنان والتكاليف الخفية لسوء الإدارة

Naharوفي 27 أيار/مايو 2026، يخصص ملفاً لاختفاء حوالي 500 طن من النحاس في مستودعات الكهرباء في لبنان. تكتب الصحيفة أن القضية لا تقتصر على السرقة. ويكشف عن سلسلة من الأخطاء والبطانيات وانعدام السيطرة. وكانت المواد التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ستختفي لسنوات دون أي جرد حقيقي أو مراجعة مالية واضحة. وفقاًNaharوكان من الممكن استخدام قسائم وهمية ووثائق مزورة لتغطية عمليات الاستبدال والبيع ومناولة المخزون. وتضيف الصحيفة أنه لم يجر جرد خطير للمستودعات منذ عام 2014. وهذه المعلومات تعطي الحالة أثرا اقتصاديا قويا. وهو يبين كيف يمكن للمؤسسة العامة أن تفقد الأصول، لا بسبب نقص الموارد وحدها، بل بسبب الافتقار إلى الرقابة الداخلية.

Naharيشير، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، إلى أن السعر العالمي لطن النحاس يتراوح بين 12 ألف و 16 ألف دولار، في حين أن طن الحديد يساوي حوالي ألف دولار. ويبين هذا الفرق مدى الخسائر المحتملة. ووفقًا للأدلة المنشورة، تم تصنيف الكابلات النحاسية على أنها خردة غير صالحة للاستعمال، مما كان سيسهل إزالتها من المستودعات وبيعها. وذكرت الصحيفة أن ملايين الدولارات من المال العام مفقودة دون مراقبة فعالة.Al Liwaوفي 27 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن المدعي العام المالي ماهر شايتو حافظ على المدير العام للكهرباء في لبنان، كمال هايك، قيد التحقيق بعد سماعه في الملف. ويجب توسيع نطاق التحقيقات لتشمل سائر كبار موظفي المؤسسة. وتسلط هذه القضية الضوء على أحد البقاع الميتة للأزمة اللبنانية. والانتعاش ليس فقط من خلال القوانين الرئيسية. وهو يشمل أيضا حماية المخزون، وصيانة المخزون، والمسؤولية الإدارية.

المجتمع: عايد بلا إحتفال، بين التشريد والإهمال الاجتماعي والمعاناة غير المنظورة

القرى الجنوبية المحرومة من فرحة عيد

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، يصف عيد الأضحى الذي تميز بعدم وجود حزب في معظم القرى والمناطق في أركوب بجنوب لبنان. وتشير الصحيفة إلى أن القصف والتهديدات بالإخلاء وعدم قدرة العديد من النازحين على العودة إلى ديارهم حولت الحزب إلى ذكرى شاحبة. في هذه القرى في منطقة حاصبيا، لم يعد العيد يقدم نفسه على أنه وقت للزيارات والوجبات المشتركة ولم الشمل. يصبح موعداً مؤلماً. يعيش السكان بين الخوف من الإضراب وتوقع العودة وفقدان الإيماءات العادية التي تعطي معنى للحزب.Al Qudsوتفيد التقارير أيضا، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بالإجلاء اليومي تقريبا قبل أن يضرب المنازل والمباني المدنية. هذا الميكانيكي يخلق ضغطاً دائماً على الأسر يمنعهم من إعادة بناء روتين، حتى الحد الأدنى. الوقت الاجتماعي معلق لن نخطط للحفلة بعد الآن نحن نبحث عن الإنذار القادم.

هذا الاختفاء للعلامات الاحتفالية يؤثر أولاً على النازحين.Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، تشير البيانات الرسمية إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي شن في 2 آذار/مارس أسفر عن مقتل ثلاثة آلاف وخمسة وثمانين، وإصابة تسعة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثين، وأكثر من مليون مشرد. في محليات شبعا وكفر حمام ومرج الزهور، تم تحويل المدارس إلى مراكز استقبال. وتشير الصحيفة إلى أن تقاليد العيد قد تغيرت هناك. وبدلاً من رائحة الكعك وزيارات الأسرة، تهيمن الغياب والانتظار وعدم اليقين. ومع ذلك، تحاول بعض الأسر المحافظة على علامة على التطبيع. يجهزون الكعك أو يبقون في زيارة قصيرة. لكن هذه الإيماءات لا تزال هشة. لا يخفون فقدان المنزل والمسافة عن أحبائهم والتعب من النزوح. تصبح (ايد) علامة اجتماعية. وتظهر المسافة بين الذين لا يزالون يحتفلون وأولئك الذين لديهم أكثر من فراش واحد في المدرسة.

المشردون بين ذكرى البيت والبقاء اليومي

Al Liwaوفي 27 أيار/مايو 2026، تعطي صورة أخرى لهذه الفجوة الاجتماعية عن طريق جمع كلمات المشردين قبل عيد. تذكر اليوميات ردًا متكررًا، معبرًا عنه في شكل استجواب مؤلم: كيف تتحدث عن حفلة عندما تعيش بعيداً عن أرضك ومنزلك. ويلخص هذا الخطاب حالة المشردين. فهو لا يشير فقط إلى نقص مادي. إنه يعبر عن فقدان مكان، حي، غرفة، مطبخ، طقوس عائلية. المنزل ليس مجرد ملجأ. إنه المكان الذي تنقل فيه عادات الحزب. وعندما يختفي أو يصبح يتعذر الوصول إليه، يفقد التقويم الديني نفسه شكله. ولم تعد الأسر تعرف إلى أين تستقبل أو تستعد أو تزور أو كيف تحافظ على كرامة الأطفال.

المادة نفسهاAl Liwaويربط هذا الألم، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، بسياق اجتماعي أوسع نطاقا. تصف الصحيفة اللبنانيين المحاصرين في سلسلة من الأزمات التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. إن الأزمة السياسية والخوف من تدهور الأمن يضيفان أزمة اقتصادية حادة. ويشتكي التجار، ولا سيما في المعجنات والمحال التجارية ذات الصلة بالتحضيرات الخاصة بالعايد، من انخفاض حاد في المبيعات. يتحدثون عن زبون يتزعزع في العديد من المنتجات المرتبطة بالحزب. وهذا الانخفاض لا يعكس الحيطة المالية فحسب. وهو يبين أن الأسر تخفض النفقات الرمزية، تلك التي تحافظ عادة على ظهور طبيعي. عندما تصبح الكعكات والهدايا والزيارات شحيحة، هو كل ما هو قابليتها للمجتمع للعقود. وهكذا فإن الحرب والأزمة الاقتصادية شائعتان في الحياة اليومية. إنهم لا يدمرون المنازل فحسب. ويضرون أيضا السندات.

تؤكد الرسالة الرسمية على تضامن الأطفال وحمايتهم

في هذا المناخ، تسعى الخطابات الرسمية إلى إعطاء معنى اجتماعي للحزب.Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن الرئيس جوزيف أون وجه نذوره إلى اللبنانيين والمسلمين الراغبين في أن يجلب عيد السلام والأمل والأيام الأفضل. وهو يعرض عيد الأضحى كمهرجان يذكّر بمعناه المشترك بين الأديان. ويضيف أن الدرس المستفاد من هذه القصة ليس التضحية بالأطفال أو إهدار دمائهم، بل إنقاذهم وجعلهم حياة. وتنطبق هذه الصيغة مباشرة في بلد تدفع فيه الأسر ثمن الحرب. وهو يتناقض مع حماية الحياة مع منطق التضحية التي لا نهاية لها. ويحول الرسالة الدينية إلى نداء اجتماعي. ويربط الرئيس أيضا الاحتفال بالتضامن والمساعدة المتبادلة والتماسك الوطني، مؤكدا أن هذه القيم أكثر ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

Al Joumhouriyatوفي 27 أيار/مايو 2026، تردد نفس النبرة بقولها الرسالة الرئاسية. وتفيد الصحيفة بأن جوزيف عون يربط العيد بمرحلة تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المسؤولية والتضامن والمحبة. ودعا إلى الإيمان بالقدرة المشتركة على التغلب على المحاكمات وبناء مستقبل جدير بلبنان واللبنانيين. ولا يتناول هذا الخطاب مباشرة آليات تقديم المساعدة إلى المشردين داخليا. ولكنه يسعى إلى احتواء خطر الانهيار الاجتماعي. وفي أوقات الحرب، قد تبدو كلمات الوحدة عامة. لكنهم يستجيبون للخوف الحقيقي. ويمكن أن يكون التشريد والفقر والخسائر والتوترات السياسية بين المجموعات. تحاول الرسالة الرئاسية الحفاظ على فكرة أن البلاد لا تزال تشكل مجتمع مصير.

تصبح المعاناة النفسية قضية اجتماعية

لا تقتصر الأزمة الاجتماعية على السكن والدخل والسفر.أد ديارفي 27 أيار/مايو 2026، تكرس ملفاً للاضطرابات التي تسميها الصحيفة « نفسية » أي الألم الجسدي الذي ترتبط جذوره بالإجهاد أو القلق أو الصدمة. تصف المذكرات الأعراض التي تتكرر في المكاتب والمستشفيات: الصداع المستمر، ألم المعدة، الشلل، صعوبة التنفس، الإرهاق المزمن وألم العضلات. وكثيرا ما تبدو الفحوص الطبية طبيعية، مما لا يجعل المعاناة أقل واقعية. ويتكلم هذا الوصف بقوة عن لبنان الحالي. وبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، والحرب، وانهيار المعالم والخوف، تصبح الهيئة مكانا يكمن فيه الضغط الاجتماعي. المرض لا يأتي فقط من فيروس أو عضو متأثر. يمكن أن تأتي من حياة كاملة تحت التوتر.

أد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، يضيف أن لبنان يحتل المرتبة السادسة لمعدلات الاكتئاب وفقا للترتيبات العالمية. تقدم الصحيفة هذه البيانات كدليل على مدى الانهيار النفسي الذي يعاني منه اللبنانيون. ويستشهد أيضاً بخبراء الصحة العقلية الذين يعتقدون أن الصلة بين الجسم والعقل حقيقة علمية. ويؤثر الإجهاد المستمر على الجهاز العصبي والحصني والهرموني ويتحول في نهاية المطاف إلى أعراض جسدية. وهذا التحليل ضروري لقسم الشركات. وهو يبين أن الأزمة اللبنانية لا تنتج آثاراً واضحة فحسب، مثل التساؤلات أو المنازل التي دمرت أو الملاجئ. كما أنها تنتج معاناة أكثر دقة. الناس يتشاورون من أجل الألم، ولكنهم أحياناً يحملون تراكماً من الخوف والحزن والإحباط والإرهاق. ولذلك يجب أن تتجاوز الرعاية مجرد وصفة طبية. ويجب أن يدمج الاستماع والصحة العقلية والاعتراف الاجتماعي بالمعاناة.

دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في الاستجابة لطلبات المساعدة

Al Qudsوفي 27 أيار/مايو 2026، أبلغ مفتي عبد اللطيف ديريان ببيان ألقى الضوء أيضا على الجانب الاجتماعي للأزمة. ويدعي أن الزعماء الدينيين ليسوا قادة سياسيين أو عسكريين، ولكنهم يواجهون مطالب أولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة أو المساعدة أو الاستماع. هذه الجملة مهمة. ويظهر أن المؤسسات الدينية تظل ملاذًا للمواطنين الذين لم يعودوا يعرفون إلى أين يلجأون. عندما تبدو الدولة ضعيفة أو بطيئة، يطرق الناس باب السلطات الدينية والجمعيات والشبكات المحلية. فهي لا تتطلب دائما حلا سياسيا. فهي تحتاج إلى مساعدة عملية أو وساطة أو مجرد الاعتراف بضيقها.

وينضم هذا الضغط على المؤسسات الاجتماعية إلى عمل بعض الجمعيات.الشارقوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، أن جوزيف أوون قد تلقى رئيس الجمعية نورج، فؤاد أبو نادر، الذي جاء لإبلاغه بالأنشطة الإنسانية والاجتماعية التي تضطلع بها الرابطة. وتفيد الصحيفة نفسها أيضاً بأن المدير العام لقوات الأمن الداخلي، الجنرال راد عبد الله، أبلغ الرئيس بالتدابير الأمنية في بيروت، مع التركيز على ضرورة تعزيز تنفيذها. قد يبدو هذان العنصران بعيدين يقولون نفس الشيء ويحتاج المجتمع اللبناني إلى المعونة والأمن على حد سواء. وتحتاج الأسر المشردة أو الفقيرة أو الضعيفة إلى شبكات دعم. لكنها تحتاج أيضاً إلى مكان عام مستقر، لا سيما خلال العطلات. وفي بلد يمكن فيه للتوتر العسكري أن يتحول بسرعة إلى اضطراب داخلي، يصبح العمل الاجتماعي والنظام العام وجهين لنفس الحاجة إلى الحماية.

كمرآة لمجتمع مستنفد لكنه لا يزال متحداً

الشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، ينشر نصا عن قيم عيد الأضحى، يشدد على الصلاة والمعونة للفقراء والاعتدال ورفض التجاوزات. وتشير الصحيفة إلى أن العيد يجب أن يكون فرصة لنشر الخير والرحمة والمساعدة المتبادلة، وليس لحظة من الإنفاق المتفاخر به. وفي السياق اللبناني، يتسم هذا التذكير بأهمية اجتماعية مباشرة. ليس لدى الأسر كل الوسائل للإحتفال. ويقلل الكثيرون من مشترياتهم. الآخرين يعيشون بعيدا عن المنزل. ولذلك فإن قيمة الوليمة تنتقل من الإشارة الخارجية إلى اللفتة المفيدة. إعطاء وجبة، مساعدة جار، زيارة شخص مشرد أو دعم شخص محبوب يصبح أكثر أهمية من الحفاظ على مظهر فخري. يعكس هذا التطور مجتمعًا فقيرًا، لكنه يكشف أيضًا عن المرونة.

نفس النصالشارقوفي 27 أيار/مايو 2026، يشدد على أن إيد يجمع الناس، بغض النظر عن ظروفهم، وأن أشد الناس فقراً يمكن أن يشعروا بالبهجة من خلال التبرعات والهدايا والتشارك. وتنضم هذه الفكرة إلى المشاهد المبلغ عنها في الصحف الأخرى. حتى في مراكز الإقامة، يحاول البعض صنع الكعكة. وحتى في القرى المهددة، تبحث الأسر عن علامة على الحياة الطبيعية. وحتى تحت وطأة الاضطرابات العقلية، يواصل المواطنون طلب المساعدة بدلاً من الاختفاء في صمت. ومن ثم، يبدو أن المجتمع اللبناني مجتمع لا حياة له، ولكن ليس بدون استراحة. عيد 27 أيار/مايو 2026 لا يبدو كحفل كامل وهو يكشف عن البلد المصاب والمشرد والمقلق والمتعب. ولكن هذا يبين أيضا أن الروابط الوثيقة لا تزال واحدة من آخر مصباح ضد الانهيار الاجتماعي.

التكنولوجيا: الروبوتات والاستخبارات الاصطناعية والمراقبة الرقمية

الصين تمنح الروبوتات الشبيهة بالبشر الهوية الإدارية

أد دياروتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأن الصين بدأت في تعيين هويات رسمية للآليات البشرية. يتم إجراء التجربة في مقاطعة هوبي، حيث أصبحت بعض الروبوتات أول من يتلقى أرقام هوية فريدة في البلاد. والهدف هو رصد أنشطتها طوال دورة حياتها. هذه خطوة مهمة. الروبوت لم يعد مجرد آلة بيع واستعمال وإصلاح. ويصبح هذا الجسم يليه الإدارة، ويرتبط بعلامة تجارية، ونموذج، ومصنع، وخصائص تقنية، ومستوى ذكاء. وفقاً للصحيفة، الرمز المُخصص هو تسعة وعشرين شخصية. إنها تشمل جنسية العلامة التجارية، اسم الصانع، النموذج، الرقم التسلسلي، مواصفات الأجهزة، مستوى المعلومات الاستخباراتية وبيانات الإنتاج. ولذلك، تستحدث الصين شكلاً من أشكال الوضع المدني الصناعي، لا لإعطاء الحقوق للآلات، بل لتعزيز إمكانية التعقب والمساءلة حول قطاع سريع الاتساع.

إن النطاق الاقتصادي لهذه التنمية واضح.أد ديارويشير تاريخ 27 أيار/مايو 2026 إلى أن هذه النظم تستخدم بالفعل في الإنتاج الصناعي والخدمات التجارية والمظاهرات التدريبية. وتضيف الصحيفة أن عمليات التسليم العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر وصلت إلى حوالي سبعة عشر ألف وحدة في عام 2025، لسوق يقدر بملياري وثمانمائة وثمانين مليون يوان. وتهيمن الصين على هذا القطاع، حيث يتم تسليم أكثر من مائة وأربعين منتجا وحوالي أربعة عشر ألف وحدة، أو ما يقرب من أربعة وثمانين عشرة وحدة من الإنتاج العالمي. ويفسر هذا الرقم الحاجة إلى التنظيم. وعندما يركّز بلد ما هذه الحصة الكبيرة من الإنتاج، يجب عليه أن يتجنب تطور السوق دون معايير مشتركة. وبذلك تصبح الهوية الرقمية للآليات أداة للإدارة الصناعية. ويمكن استخدامه في تحديد الأخطاء، ورصد الأعراف، والإطار للمسؤوليات، والإعداد لدمج أكبر للآلات في المصانع والخدمات والأماكن العامة.

التعقب يصبح مسألة أمان

ولا ينبغي قراءة القرار الصيني على أنه تقدم تقني فقط. كما أنها تجيب على مسألة أمنية. كلما اقتربت الروبوتات الشبيهة بالبشر من أماكن العمل والمحلات التجارية وأماكن التدريب، زادت صعوبة إدارة الحوادث المحتملة دون متابعة دقيقة. يمكن للآلي أن يتسبب في حادث، أو يفشل في أداء مهمة، أو تسجيل البيانات، أو نقل المعلومات أو تعديلها بعد إزالتها من المصنع. وفي هذا السياق، فإن الهوية الإدارية تجعل من الممكن إعادة تشكيل سلسلة. وهو يربط بين الصانع والنموذج والبرمجيات وبيانات الاستخدام والصيانة.أد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، استشهدت عدة شركات من شركة هوبي قد شاركت بالفعل في إجراء الترميز والتسجيل هذا. وهذا يدل على أن التنظيم لا يبقى على المستوى النظري. وهو جزء من الممارسات الصناعية.

ويمكن أن يصبح هذا المنطق نموذجا لبلدان أخرى. قطاع الروبوتات البشرية يتحرك أسرع من القوانين ولذلك يجب على الحكومات أن تختار بين مسارين. ويمكنهم انتظار الاستخدام للانتشار ثم التدخل بعد الأزمات الأولى. أو يمكنها الآن أن تنشئ سجلات ومعايير والتزامات إبلاغ. يبدو أن الصين تختار الطريقة الثانية وهو يربط تقدمه الإنتاجي بقدرة الرقابة الإدارية. الموضوع يتجاوز مجرد الابتكار وهو يثير مسألة السيادة التكنولوجية. ويضع صانع الروبوتات أيضا، جزئيا، قواعد لتداولها واستخدامها وتعقبها. وبالنسبة للدول المستوردة، قد يؤدي ذلك إلى التبعية. وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت تقبل المعايير الواردة في بيجين أو ما إذا كانت بصدد إنشاء نظم رصد خاصة بها.

الاستخبارات الفنية بين الإبداع الأدبي والشك

أد ديارويتناول أيضا، المؤرخ 27 أيار/مايو 2026، جبهة تكنولوجية أخرى: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع الأدبي. ذكرت الصحيفة أن نتائج جائزة أخبار الكومنولث لعام 2026 أثارت جدلاً، بعد اتهامات بأن بعض الأعمال الفائزة كتبت كليًا أو جزئيًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. اندلعت القضية بعد نشر المجلة للنصوص الحائزة على جوائزغرانتا– وجد القراء والباحثون أوجه تشابه بين بعض أساليب الكتابة والنماذج التي تنتجها النماذج العامة. وأبلغ الباحث نبيل قريشي في المنبر العاشر عن وجود البصمات اللغوية التي كثيرا ما ترتبط بالنصوص التي تنتجها الاستخبارات الاصطناعية. ويتبين من هذا الخلاف أن الحدود بين الخلق البشري والإنتاج المساعِد تصبح أكثر صعوبة في تحديدها.

المادة نفسهاأد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، ينص على أن أداة الكشف عن البانغرام صنفت أداة جديدة كما هي متولدة كليا من الذكاء الاصطناعي، في حين أن نصوصا أخرى كانت ستعتبر مشبوهة بدرجات متفاوتة. ومن ناحية أخرى، اعتبرت بعض الأعمال إنسانية تماما. ولكن المشكلة الرئيسية ليست مجرد النص المشبوه. يتعلق الأمر بكيفية قيام مؤسسة ثقافية بتقييم الأعمال دون تعريض المخطوطات لمخاطر جديدة. وأقرت مؤسسة الجائزة بأنها لم تستخدم أدوات الكشف أثناء التقييم. وأشار أحد المسؤولين أيضا إلى أن تقديم النصوص غير المنشورة إلى أدوات الاستخبارات الاصطناعية يثير مسائل تتعلق بالملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر. اليوميةغرانتاواستخدم نموذج كلود لمحاولة تحديد الفصيلة أو الإنتاج التلقائي، ولكن النتائج لم تعتبر حاسمة. وبالتالي، لا يزال الشك في صميم المناقشة.

الأسعار الأدبية في مواجهة أزمة ثقة

الأزمة المحيطة بهذه الجائزة الأدبية تتجاوز المنافسة وهو يؤثر على الثقة في جميع الدوائر الإبداعية. ويجب الآن على هيئات المحلفين والناشرين والمجلات والجامعات أن تعالج مشكلة لم يسبق لها مثيل. ويمكن كتابة النصوص أو تصحيحها أو إعادة كتابتها أو إنتاجها جزئيا باستخدام أدوات تُعدّل أساليب الإنسان. لكن أجهزة الاستشعار لا تزال غير سليمة ويمكنهم أن يتهموا صاحب البلاغ خطأ. ويمكنها أيضاً أن تسمح بإنتاج اصطناعي جيد العمل.أد دياروفي 27 أيار/مايو 2026، تؤكد أن المؤسسات لا تملك حلا واضحا لهذه المعضلة. وتذكر الورقة أيضاً أنه لا يمكن للمرء أن يثق بأمانة صاحب البلاغ، مما يقود بعض الجامعات والمؤسسات إلى إعادة النظر في أساليب تقييمها.

هذا التطور يغير العلاقة مع الكتابة. وفي الماضي، كانت البالية تتألف أساسا من نسخ نص قائم. واليوم، يمكن لصاحب البلاغ أن يقدم نصاً جديداً، بدون مصدر محدد، ولكن مع آلة. لذا النقاش ليس فقط حول السرقة. وهو يركز على طبيعة العمل الإبداعي ذاته. إذا تم الإعلان عن عمل يساعده الاستخبارات الاصطناعية. هل المساعدة الإصلاحية مماثلة لمعونة التكوين. هل فكرة من صنع آلة تعود إلى صاحب البلاغ الذي يعملها مرة أخرى. هذه الأسئلة ليست مجردة. وهي تتعلق بالأسعار والعقود والتدريب والتعليم والقيمة الرمزية للإبداع. ولذلك، تخلق التكنولوجيا أزمة الشفافية. وهو يلزم المؤسسات الثقافية بتحديد قواعد جديدة، مع تجنب البحث عن الشكوك التي من شأنها إضعاف الجناة.

تسعى وسائط الإعلام إلى وضع قواعد في مواجهة المحتوى المتولد

الشارق العساتوفي 27 أيار/مايو 2026، تتناول المسألة نفسها من منظور وسائط الإعلام. وذكرت الصحيفة أن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أطلق ميثاق المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. يهدف النص المقدم في المنتدى الإعلامي السعودي إلى تأطير منطقة أصبحت مركزية. وفقًا للصحيفة، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لإنتاج المحتوى ونشره وتحليله. وهي تساعد على تحسين الكفاءة، وتسريع تجهيز المعلومات، وتحسين توزيع المحتوى. ولكنه يخلق أيضا مخاطر كبيرة على حقيقة الناس وخصوصيتهم وحقوقهم.

الشارق العساتوفي 27 أيار/مايو 2026، يؤكد أن الخطر الرئيسي يكمن في الخلط بين الحقيقة والخطأ. الصور المزيفة عالية الدقة يمكن حتى خداع المهنيين. وتضيف الصحيفة أن الابتكارات المتصلة بهذه الأدوات يمكن أن تنتج محتوى مضلل أو ضارا. وهذا هو السبب في أن الميثاق السعودي الجديد يتطلب من الجهات الفاعلة العامة والخاصة المعنية اتخاذ تدابير ملموسة لتحديد الاستخبارات الاصطناعية والحد منها وإعلان استخدامها. ويشكل هذا الالتزام بتقديم التقارير مسألة رئيسية. لا يمنع استخدام الأدوات. إنها تطلب من الجمهور أن يعرف متى يستعمل وبالتالي، فإن التنظيم لا يتعلق بمعاقبة الانتهاكات فحسب. وهي تريد إقامة علاقة أوضح بين وسائط الإعلام وجمهورهم.

التنظيم الرقمي بين الحماية والرقابة

والمناقشة بشأن التنظيم ليست فقط بشأن وسائط الإعلام والإبداع. كما أنه يؤثر على الشبكات الاجتماعية.الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، أفادت التقارير بأن الحكومة الباكستانية شنت حملة متنامية في الأشهر الأخيرة لمراقبة الفضاء الرقمي. وتستهدف هذه الحملة المبدعين والمؤثرين. The newspaper explains that social platforms have become a major source of influence on young people and public opinion. The authorities say they want to protect society and young people from harmful content. وينظر النقاد إلى هذه التدابير باعتبارها قيودا متزايدة على الحريات الرقمية. ومن ثم فإن النزاع يتناقض مع حسابين. المحادثات الأولى عن الضمان الاجتماعي. ويتحدث الثاني عن الرقابة والرقابة السياسية.

الناصري الجدادفي 27 أيار/مايو 2026، يقتبس الصحفي الاجتماعي محمد نديم بهاتي الذي ينص على أن هذا القانون يستجيب لرغبة المؤسسة العسكرية في التحكم بالشبكات بعد أن سيطر بالفعل على وسائل الإعلام التقليدية. وهو يصف طريقة تدريجية. The authorities begin by promoting the propaganda of the military institution and then apply the Electronic Crimes Act through fines and prohibitions against certain second or third rank influencers. ثم يهاجمون أكثر الشخصيات شهرة، بعضهم غادر البلاد. ويبين هذا التحليل أن المراقبة الرقمية أصبحت مسألة سياسية رئيسية. ولم يعد المؤثرون مجرد منتجين للترفيه. ويُنظر إليها على أنها جهات فاعلة قادرة على التأثير على الرأي، ولا سيما في صفوف الشباب.

تصبح البرامج الاجتماعية أرضية سياسية

The Pakistani case reveals a wider trend. وتسعى الدول إلى استعادة السيطرة على مساحة تتطور منذ وقت طويل بحرية كبيرة. وقد مكنت الشبكات الاجتماعية من ظهور أصوات جديدة، ولكنها يسرت أيضاً التضليل وحملات الكراهية والتلاعب السياسي وتجاوزات الخصوصية.الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، وردت تقارير تفيد بأن الصحفيين الباكستانيين من الاتحادات والمؤسسات الإعلامية قد احتجوا على القانون الجديد، معتقدين أنه يعطي الحكومة نفوذا واسعا جدا على المحتوى الرقمي، والمؤثرين والصحفيين على الإنترنت. Despite these criticisms, the authorities continued to implement it. وغادر العديد من الناشطين والمؤثرين البلد، بينما تلقى آخرون غرامات.

ويظهر هذا الوضع صعوبة أي إشراف. وقد يكون من الضروري تنظيم نداءات مكافحة العنف أو المعلومات الكاذبة أو الاحتيال. ولكنها يمكن أن تصبح أيضا وسيلة للحد من الانتقادات. The border depends on judicial guarantees, transparency of procedures and the independence of the supervisory authorities.الناصري الجدادوتلاحظ، مؤرخة 27 أيار/مايو 2026، أن وكالات الإعلان أصبحت أكثر حذرا مع المؤثرات المرتبطة بالمحتوى الحساس. لذا الضغط ليس فقط من الولاية وهي تأتي أيضا من السوق. براندز) يتجنب ملامح الخطر) ومن ثم فإن النظام الإيكولوجي الرقمي يصعّب بطريقتين. القانون يحكم المنحرفين يتقيأون ويجب على المؤثرين بعد ذلك أن يكيفوا نبرتهم ومواضيعهم وأحياناً مكان حياتهم.

المدفوعات الرقمية تربح الأعمال التجارية

كما أن التكنولوجيا تحول الاستخدامات الاقتصادية.الناصري الجدادوتفيد التقارير، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأن منصة بيزو الإسبانية على وشك الدخول في مدفوعات مباشرة داخل السوق. وحتى الآن، كانت تتعلق أساسا بنقل الأموال بين الأصدقاء والأسر. واعتبارا من الشهر التالي، يجب أن تصبح أداة دفع يومية في المتاجر الكبرى والصيدليات والمطاعم ومخازن الملابس. The newspaper states that Bizum was launched in 2016 by a joint initiative of the Spanish banks. وقامت بتبسيط عمليات النقل الفوري مع رقم الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى استخدام أرقام الحسابات الطويلة. وفي أقل من 10 سنوات، تجاوز عدد المستخدمين في بلد يناهز 49 مليون نسمة.

وتُفيد الصحيفة نفسها أن بيزوم يُعد نظامين للمدفوعات في السوق. الأول سوف يمر مباشرة من خلال التطبيقات المصرفية. أما الثاني فسيستند إلى حل جديد يسمى » بيزوم باي » ، وهو حافظة رقمية تعمل على الهواتف الذكية وتسمح بالدفع عن طريق الاتصالات القريبة من الميدان، تقترب من هاتف محطة طرفية.الناصري الجدادوتفيد التقارير أيضا، المؤرخة 27 أيار/مايو 2026، بأن النموذج الاقتصادي الجديد سيستند إلى لجان يستأجرها التجار، ولكن ينبغي أن يكون ذلك أقل من تلك التي تستخدمها بطاقات الائتمان التقليدية. وهذا يمكن أن يغوي الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما يمكن أن تكثف المنافسة بين المصارف، حيث لا يمكن للمستعمل إلا أن ينشط بيزوم من جانب مصرف واحد. وبالتالي، يصبح الدفع الرقمي وسيلة للولاء للزبائن وللاستعمال اليومي.

المعادن الحرجة تعيد التكنولوجيا إلى الهندسة السياسية

وتعتمد التكنولوجيات المتقدمة أيضا على الموارد.الناصري الجدادوفي 27 أيار/مايو 2026، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان أعلنت عن تعاون جديد في مجال السلامة البحرية والمعادن الحرجة داخل مجموعة كواد. ويأتي هذا الإحياء بعد خلافات متصلة بالحرب مع إيران وفي سياق من الشك في التعامل الأمريكي مع حلفائه. The newspaper points out that Marco Rubio called on the group to cooperate to secure supplies of essential minerals. هذا الطلب جزء من الخوف الأمريكي من سيطرة الصين على الموارد اللازمة للتكنولوجيات المتقدمة. المعادن الحرجة لم تعد صناعية بحتة. They become a matter of national security, supply chains and balance between powers.

This dimension gives another meaning to the other technological dossiers of the day. إن الروبوتات البشرية الصينية، والمدفوعات الرقمية الأوروبية، والمواثيق لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والقوانين المتعلقة بالشبكات الاجتماعية والمعادن الحيوية، هي جزء من الحركة نفسها. والتكنولوجيا لم تعد قطاعا منفصلا عن السياسة العامة. وهي تنظم التجارة والأمن والثقافة ووسائط الإعلام والعمل والسيادة. وترغب الدول في الاستفادة منها، ولكنها تسعى أيضا إلى الحد من مخاطرها. الصين تتبع الروبوتات. وتشرف المملكة العربية السعودية على وسائط الإعلام التي تعززها الاستخبارات الاصطناعية. باكستان تسيطر على المؤثرين. إسبانيا تحول المدفوعات الجارية. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تأمين الموارد التي تجعل جميع هذه التكنولوجيات ممكنة.