إسرائيل تتهم جي دي فانس بالكشف عن معلومات عن الهجمات على إيران

وتتهم المصادر الإسرائيلية مسؤولي البيت الأبيض بنقل عناصر من مشروع ينسب إلى الموساد لحشد القوات الكردية ضد النظام الإيراني إلى شركة Recep Tayip Erdoğan. ويضع هذا الاتهام، الذي أفادت به الصحافة الإسرائيلية، ج. د. فانس في مركز قضية حساسة، في مفترق طرق الحرب ضد إيران، والتوترات بين إسرائيل وواشنطن، والتنافس الاستراتيجي بين تركيا والحركات الكردية. إنكر نائب الرئيس الأمريكي هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً.

ووفقا لهذه المعلومات، يعتزم المشروع الإسرائيلي دعم الجماعات الكردية في عملية أرضية ضد إيران، مع وجود منطقة حظر الطيران والدعم الجوي المستمر لتيسير تقدمها ضد القوات الإيرانية. كان من شأن التسريب المزعوم أن يسمح للرئيس التركي بالوصول إلى دونالد ترامب في الوقت المناسب لحمله على منع العملية قبل إطلاقها. ومن ثم، فإن أنقرة، التي تحارب منذ عقود الحركات الكردية المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني وتخشى أي ارتفاع في السلطة الكردية على حدودها، قد حصلت على التخلي عن خطة تعتبر خطيرة لمصالحها الأمنية.

شحنة متفجرة في واشنطن

لا تزال القضية قابلة للانفجار لأنها تعارض عدة إصدارات. المصادر الإسرائيلية تتحدث عن رحلة من قلب البيت الأبيض. يشير العديد منهم إلى JD Vance، المعروف بتحفظاته العلنية حول حرب 2026 مع إيران والالتزامات العسكرية الأمريكية التي تعتبر واسعة للغاية. متحدثه (لوك شرودر) يرفض الإتهامات ويدّعي أن القصة كاذبة بشكل قاطع. لم يتم تقديم أي دليل علني في هذه المرحلة لإثبات أن نائب الرئيس الأمريكي، أو عضو معين في فريقه، قد نقل المعلومات إلى أنقرة.

لكن الملف يكشف عن كسر حقيقي وقال إن إسرائيل تريد دفع المزيد من الضغط العسكري والسياسي على طهران. وترغب تركيا في منع القوات الكردية من اكتساب القدرة والشرعية والعمق الاستراتيجي. ومن جهة أخرى، كان البيت الأبيض سيحكم بين التحالف الإسرائيلي، والعلاقات مع أنقرة، ومخاطر الاحتراق الإقليمي، والشُعب الداخلية لإدارة ترمب. ويكشف الهروب المزعوم، سواء ثبت أم لا، عن مستوى نادر من عدم الثقة بين الشركاء المنخرطين في نفس سلسلة الحرب.

المشروع المعار لموساد

وفقًا للصحافة الإسرائيلية، دافع رئيس الموساد السابق ديفيد بارنيا عن استراتيجية طموحة ضد إيران. ولم تقتصر على الضربات الجوية في المواقع العسكرية أو النووية أو ذات الصلة بالأمن. وكان الغرض منها أيضا تنشيط مراكز الاحتجاج المسلحة الداخلية، لا سيما في المناطق الكردية في شمال غرب إيران. والعقل الذي قدم للمسؤولين الإسرائيليين بسيط: وقد يؤدي الضغط من السماء، إلى جانب هجوم أرضي من جانب الأقليات المسلحة، إلى إضعاف النظام الإيراني بما يتجاوز مجرد العلاقات العسكرية.

كانت الخطة ستشمل الجماعات الكردية الإيرانية والعراقية، التي تم تنظيمها بالفعل في فصائل مسلحة وتتواجد حول الحدود. وتشمل التقارير التي نشرها عدد من وسائط الإعلام الإسرائيلية عمليات تسليم الأسلحة، والمساعدة المالية، والمركبات، والذخائر، والأسلحة الصغيرة، وقاذفات مضادة للدبابات، والقنابل اليدوية، وقذائف الهاون. ويزعم أن إسرائيل استولت على بعض الأسلحة في وقت سابق أثناء عملياتها ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان. وكانت وكالة المخابرات المركزية سترتبط، على الأقل في التصميم أو في بعض عناصر الدعم، وفقا لنفس حسابات وسائط الإعلام.

والهدف ليس فقط فتح جبهة محلية. ويأمل مروجو المشروع في إحداث أثر في القيادة. وبحسب ما ورد تقدم الأكراد تحت غطاء جوي إسرائيلي وأمريكي، بينما استهدفت الضربات القوات الإيرانية والقواعد العسكرية ومواقع الباسيج ومراكز الشرطة وهياكل القيادة في المناطق المتضررة. وكان الغرض من هذا الهجوم تشجيع الأقليات الأخرى، بما في ذلك السني والبلوخ، على الانضمام إلى دينامية الثورة. وقال المؤيدون للخطة إن النظام الإيراني يمكن أن يهتز أو حتى يوضع على طريق تنازلي متوسط الأجل.

سيناريو متنازع عليه في الخدمات

وهذه الرؤية كانت موضع نزاع حتى في الأوساط الإسرائيلية. وذُكر أن مسؤولي الاستخبارات العسكرية شكوا في جدوى عملية تقوم على مجموعات كردية منقسمة، ووعود التغطية الجوية، وافتراض حدوث انتفاضة أوسع. إن الجغرافيا الإيرانية، وسلطة أجهزة الأمن، وخطر الأعمال الانتقامية ضد السكان المحليين، وتردد الفصائل الكردية، جعلت السيناريو غير مؤكد. وتقتضي هذه الخطة تنسيقاً كاملاً بين إسرائيل والولايات المتحدة والأكراد والجهات الفاعلة الإقليمية. أي تسرب يمكن أن يكون بما فيه الكفاية لتصحيح ذلك.

وهذه النقطة هي بالتحديد التي تغذي الاتهامات الحالية. وتدعي المصادر الإسرائيلية أن مسؤولي الولايات المتحدة أبلغوا إردوغان بالمشروع أو بمخططه. ثم اتصل الرئيس التركي بدونالد ترامب لزيادة خطر هذه العملية. وبالنسبة لأنقرة، فإن تسليح القوات الكردية، حتى الموجهة ضد إيران، يمكن أن يشكل سابقة خطيرة. وتخشى تركيا أن يؤدي أي توحيد عسكري كردي في العراق أو سوريا أو إيران إلى تعزيز غير مباشر للشبكات المتصلة بحزب العمال الكردستاني، التي تعتبرها منظمة إرهابية.

تركيا كمحكم غير متوقع

ولذلك فإن رد الفعل التركي كان سريعا. ويُزعم أن إردوغان عرض العملية باعتبارها تهديدا للأمن الوطني التركي والتوازن الإقليمي. كان من شأنه أيضًا أن يسلط الضوء على خطر تأثير الدومينو الكردي، الذي من المرجح أن يغذي مطالبات الحكم الذاتي أو الاستقلال خارج إيران. وتشكل هذه الحجة جزءا من مبدأ أنقرة المستمر. وعارضت تركيا منذ سنوات الدعم الغربي للقوات الكردية عندما ترى أن هذا الدعم يعزز المنظمات المعادية لمصالحها. لم يفلت الملف الإيراني من شبكة القراءة هذه.

(دونالد ترامب) قرر أخيراً إيقاف العملية. وبحسب روايات إسرائيلية وتركية، فإن هذا القرار جاء بعد اعتراضات تركية، وإحجام بعض المسؤولين الأمريكيين وتكاثر التسريبات في الصحافة. لم يصادق البيت الأبيض علنًا على كل هذه العناصر. وقد سبق للمسؤولين الأمريكيين أن وضعوا خطوطا مختلفة بشأن المشاركة الكردية، بين الدعم اللفظي، والحرمان من تسليم الأسلحة، والحذر من إمكانية إدخال الأكراد في حرب ضد طهران. وقد غذى هذا الغموض انعدام الثقة الإسرائيلي.

JD Vance, fracture figure

(جي دي فانس) يظهر في هذا الملف كشكل كسر. وقد أعرب نائب الرئيس مرارا عن تحفظات بشأن تمديد التزامات الولايات المتحدة والتكاليف السياسية للحرب المطولة ضد إيران. هذا الموقف يميزه عن جزء من المخيم موات لاستراتيجية الضغط الأقصى. بالنسبة للمجرمين الإسرائيليين، ستجعله مشتبهاً به طبيعياً في تسريب يُقصد به أن يحجب عملية خطرة. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا الاتهام مناورة سياسية لجعله يفشل في وضع خطة متنازع عليها.

(لوك شرودر)، مساعد (جي دي فانس) الخاص والمتحدث الرسمي رفض الشحنة بعبارات واضحة. وادّعى أن الحساب زائف بصورة قاطعة وأنه كان ينبغي لوسائط الإعلام التي قدمت المعلومات أن تطلب رداً قبل نشره. هذا الإنكار مهم. وهو يحول القضية إلى خلاف مفتوح، وليس في الواقع ثابت. لم تصاحب الاتهامات الإسرائيلية، في هذه المرحلة، وثائق عامة أو تسجيلات أو رسائل أو عناصر مادية لتحديد سلسلة النقل الدقيقة إلى أنقرة.

إسرائيل، الولايات المتحدة، تركيا: التحالفات المتعددة الأطراف

إن الجدل يأتي في وقت حساس للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقد عززت الحرب ضد إيران التعاون العسكري، ولكنها كشفت أيضا عن خلافات بشأن الأهداف النهائية. وتدفع إسرائيل منذ وقت طويل نحو تخفيض دائم في القدرة الإزعاجية الإيرانية، بما في ذلك من خلال العمليات السرية والإجراءات غير المباشرة. ويريد جزء من إدارة الولايات المتحدة أن يحد من المشاركة المباشرة ويتجنب الاحتلال غير القابل للتحكم أو التباطؤ أو الحرب الإقليمية. وتبلور المسألة الكردية هذا التوتر بين الطموح الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

دور تركيا يزيد من تعقيد المعادلة ولا تزال أنقرة عضوا مركزيا في منظمة حلف شمال الأطلسي، ولها جيش قوي وتسيطر على الأرصدة الأساسية في سوريا والعراق والبحر الأسود والقوقاز. لا يمكن لواشنطن أن تعتبر الاعتراضات التركية مجرد ضوضاء دبلوماسية. وترى إسرائيل من جانبها أن الحساسية التركية للمسألة الكردية تشكل عقبة أمام خططها ضد إيران. والنتيجة هي مثلث غير مستقر: إن إسرائيل تريد استغلال الكسور الداخلية الإيرانية، وترغب تركيا في منع ارتفاع القوات الكردية، وتحاول الولايات المتحدة الحفاظ على التحالفات المتضاربة.

الأكراد في مركز الحساب الإقليمي

الأكراد مرة أخرى في مركز حساب إقليمي يتجاوزهم. وقد سعت الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران منذ وقت طويل إلى الحصول على الدعم والاعتراف والوسائل العسكرية. ولكنهم يعرفون أيضا أن الدعم الأجنبي يمكن أن يكون قابلا للنقض. وقد أظهر لهم التاريخ الحديث أن الوعود الأمريكية أو الغربية يمكن أن تتغير بسرعة وفقا لأولويات اللحظة. كانت العملية ضد إيران، حتى بدعم من إسرائيل وواشنطن في البداية، ستعرض المقاتلين الأكراد والسكان المدنيين لانتقام شديد من طهران.

وكان من شأن النظام الإيراني أن يكون له كل اهتمام باستغلال التسربات. وعلى الرغم من أن المشروع قد أُطلع على علمه، فإنه يمكن أن يعزز مواقفه، وأن يرصد المناطق الكردية على نحو أوثق، وأن يوقف عمليات التأخير التي يشتبه في أنها تعمل مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وهكذا استطاعت تسريبات وسائط الإعلام أن تخدم عدة مصالح في الوقت نفسه: أن تعرض على أنقرة حجة للتدخل مع ترامب، وأن تسمح لبعض المسؤولين الأمريكيين بوقف التصعيد، وأن تمنح طهران الوقت للتوقع. هذا التخمين للحسابات يجعل القضية حساسة جداً.

فرصة ضائعة لإسرائيل؟?

وبالنسبة لإسرائيل، يدل فشل المشروع على إحباط أوسع. « عمليات « الكلانديستين » وضربات مستهدفة وتحالفات هامشية كانت جزءاً من استراتيجية (إيران) لسنوات. ولكن هذه الأعمال كثيرا ما تعتمد على نوافذ سياسية ضيقة. وهي تتطلب صمت الشركاء وتعاون الخدمات المتحالفة وضبط النفس لدى الجهات الفاعلة الإقليمية العدائية. وعندما تصبح الخطة علنية قبل إطلاقها، فإنها تفقد قيمتها التشغيلية. في هذه الحالة، يبدو أن المصادر الإسرائيلية تريد في الغالب تعيين مسؤول أمريكي لما تعتبره فرصة ضائعة.

كما أن نشر هذه التهم يمكن أن يخدم غرضا داخليا. وفي إسرائيل، لا تزال المناقشة بشأن الحرب ضد إيران مكثفة. يدعو بعض المسؤولين إلى استراتيجية لتغيير النظام. ويرى آخرون أن هذا المشروع غير مؤكد وغير مكلف للغاية. (إتهام البيت الأبيض، وحتى (جي دي فانس يسمح بنقل جزء من المسؤولية إلى (واشنطن. ثم تصبح الرواية خطة إسرائيلية جريئة تمنعها التسريبات الأمريكية والتدخل التركي. وهذه الصيغة تحمي مروجي المشاريع، ولكنها لا تثبت أن العملية كانت ستنجح.

المعركة السياسية الأمريكية

في واشنطن، تخاطر القضية بتفاقم التوترات الداخلية. ويمكن للمخيم على خط صلب ضد إيران أن يشجب القبض عليه أمام إردوغان. وسيتمكن مؤيدو استراتيجية أكثر تقييدا من الرد على أن خطة قائمة على هجوم كردي يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية لا يمكن السيطرة عليها. جي دي فانس، وضع في مركز الاتهام، يصبح رمز هذه المعركة. إنكار متحدثه لن يضع بالضرورة حدا للاشتباهات، لا سيما إذا ما استمرت المصادر الإسرائيلية في إطعام الملف في الصحافة.

وتظل المسألة القانونية أيضا مسألة ثقيلة. ويثير تسليح الجماعات المسلحة من غير الدول لإجراء عملية ضد دولة ذات سيادة مسائل تتعلق بالقانون الدولي والمساءلة والرقابة البرلمانية. وإذا دعمت الولايات المتحدة أو إسرائيل هذه المبادرة، فسيتعين عليها الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسلسلة صنع القرار، ومراقبة الأسلحة، وحماية المدنيين. وفي حين أن المشروع لم يتجاوز أبدا التخطيط، فإن الجدل يبين أن فكرة استخدام القوات الكردية ضد طهران كانت تدور على مستوى عال.

وبالنسبة للمنطقة، تؤكد الحلقة أن الحرب مع إيران ليست فقط في الجو أو في المفاوضات النووية. كما أنها تلعب في هوامش عرقية، وشبكات سرية، ومنافسة بين الحلفاء، واتصالات مباشرة بين رؤساء الدول. الدور الذي قام به (إردوغان) يوضح قدرة تركيا على منع مبادرة تعتبرها مخالفة لمصالحها دور (جي دي فانس) يكشف عمق الانقسامات الأمريكية على سير الحرب وعلى مستوى التوافق مع إسرائيل.

لا يزال الملف معلقًا من عدة أمور مجهولة. هل ستحافظ المصادر الإسرائيلية على اتهاماتها ضد البيت الأبيض؟? هل ستتجاوز رعاية (جي دي فانس) الإنكار الأولي؟? هل تؤكد أنقرة أنها تلقت معلومات مباشرة عن المشروع قبل تدخلها مع ترامب؟? هل ستعترف المجموعات الكردية المعنية بأنها أعدت لعملية ضد إيران؟? في الوقت الحاضر، هناك يقين واحد فقط: وهناك خطة تنسب إلى الموساد، تهدف إلى تعبئة القوات الكردية ضد طهران، وفتحت أزمة ثقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا، حتى قبل أن تخرج من الظلال.