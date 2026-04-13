إسرائيل تستهدف الصليب الأحمر في لبنان

وفي أقل من 24 ساعة، وقع هجومان على الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلد. مساء الأحد، في بيت ياهون، ضربت طائرة إسرائيلية بلا طيار فريقا إنسانيا وقتلت الإنقاذ حسن بداوي. On Monday morning, in Tyre, another strike targeted a Red Cross centre during the transfer of an injured man, killing him and damaging several vehicles. وإلى جانب الصدمة، فإن هاتين الحلقتين تبعثان على سؤال مركزي: فعندما تتأثر سيارات الإسعاف، وعمال الإسعاف الأولي، ومراكز الإنقاذ، وهم يرتدون شعارات وقائية، فإن تعريف جريمة الحرب يتوقف عن كونه صيغة سياسية ويصبح فرضية قانونية رئيسية.

ويحمي القانون الإنساني الدولي على وجه التحديد الموظفين الطبيين والنقل الصحي والوحدات الصحية. ولا تختفي هذه الحماية إلا في حالات محددة. وإذا كان الهجوم يستهدف بصورة متعمدة أفرادا أو وسائل طبية محددة بوضوح، باستخدام شعار الصليب الأحمر وفقا للقانون، فإنه قد يكون جريمة حرب بالمعنى المقصود في نظام روما الأساسي. In the Lebanese case, an independent investigation remains necessary to determine the criminal case. ولكن الحقائق المعروفة في هذه المرحلة تجعل هذا الوصف معقولا وجادا ومؤسسا قانونيا.

هجومان في 24 ساعة

وقد تم تحديد الأهداف على مدى أقل من 24 ساعة، وهذا هو بالضبط ما يعطيها قوتها السياسية والقانونية. On Sunday evening, a Lebanese Red Cross team, engaged in a humanitarian mission on the Beit Yahoun road in Bint Jbeil district, was hit by an Israeli drone. The first aid worker Hassan Badawi was killed, another volunteer was slightly injured, and both were transported to Tebnine Government Hospital. On Monday morning, a new raid targeted a Red Cross centre in Tyre while an injured person was transferred there. According to the Lebanese National Information Agency, the strike killed the wounded and damaged several rescue vehicles. هذان الحادثان يرسمان صورة أكثر جدية من نزيف معزول They touch the very chain of relief, from pick-up to eviction, from ambulance to operational centre.

وشدد الصليب الأحمر اللبناني على نقطة رئيسية في بلاغه بشأن الهجوم على بيت ياهون. وارتدت سيارات الإسعاف وأفرقتها بوضوح شعارات واقية مرئية من جميع الأطراف، بما في ذلك صور مستنيرة، وكانت البعثة قد سبق تنسيقها مع اليونيفيل لضمان مرور آمن، مع تقديم معلومات إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية. In the law of war, this detail is not secondary. إنه مركزي وتستند الحماية الممنوحة للأفراد والنقل والوحدات الطبية تحديدا إلى تحديد هويتهم ووظيفتهم الإنسانية حصرا. وعندما توضح المنظمة أن العلامات كانت واضحة وأن قنوات التنسيق قد شُرع فيها قبل المغادرة، فإنها لا تصف فقط طريقة عملها. It establishes the elements that then enable the gravity of a strike to be legally assessed.

الهجوم على تاير يعزز هذه القراءة وهذه المرة، ليس مجرد طاقم متحرك، بل هو مركز الصليب الأحمر نفسه الذي ضرب أثناء نقل الجرحى، مع تدمير أو تدهور عدة مركبات وفقا للعناصر الأولى التي نقلتها الصحافة اللبنانية الرسمية وأخذتها رويترز. حقيقة أن الموت هو المريض وليس المنقذ لا تقلل من نطاق الحدث ويحمي القانون الإنساني أيضا المصابين والمرضى، فضلا عن الأماكن والوسائل اللازمة لرعايتهم. مركز الإنقاذ ليس ضرراً تبعياً عادياً في قراءة القانون It is a specially protected space, because it is used precisely to subtract lives from violence. When he is struck in turn, the message sent to civilians is immediate: even the place intended to treat is no longer safe.

ويلخص هذا التسلسل الزمني الحادثين اللذين وثقهما حتى الآن الصليب الأحمر اللبناني، والوكالة الرسمية اللبنانية، ورويتر.

التاريخ الموقع الهدف المتأثر النتيجة الفورية 12 نيسان/أبريل 2026 Road to Beit Yahoun فريق الصليب الأحمر اللبناني وسيارة الإسعاف حسن بدوي قتل، وجرح منقذ آخر 13 نيسان/أبريل 2026 Tyre مركز الصليب الأحمر أثناء النقل إصابة واحدة، وألحقت عدة مركبات أضرارا

شبكة طبية بالفعل تعرضت للهجوم

ولذلك يجب أن نسمي هذه المسألة بشكل صحيح. القول إن إسرائيل تستهدف الصليب الأحمر ليست مجرد صيغة مثيرة للجدل. وهذا هو السؤال الواقعي الذي تطرحه الهجمات المتكررة على الأفرقة، والسيارات الإسعافية، والمراكز، وعلى نطاق أوسع، ضد النظام الإيكولوجي الطبي اللبناني منذ بداية هجوم آذار/مارس. وفي 11 آذار/مارس، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها قامت بالفعل بالتحقق من 25 هجوما على الرعاية الصحية في لبنان، مع 16 حالة وفاة و 29 إصابة. وفي 17 آذار/مارس، أبلغت المنظمة عن 28 هجوما متحققا أسفر عن 30 حالة وفاة و 35 حالة إصابة. ثم في 25 آذار/مارس، أفاد رويتر بأن ما لا يقل عن 42 مسعفا قد قُتلوا منذ 2 آذار/مارس وسجلت 64 هجوما على المرافق الطبية. وفي 8 نيسان/أبريل، كان 12 من العاملين في مجال الإسعاف الأولي لا يزالون من بين وفيات يوم واحد من الضربات الجماعية. On Monday, the Lebanese Ministry of Health, relayed by the AFP, reported at least 87 caregivers or first aid workers killed since 2 March.

وهذا التسلسل يغير طبيعة المناقشة. ويؤدي الإضراب على سيارة إسعاف دائما إلى احتمال وقوع خطأ، أو تحديد عيوب، أو معلومات معيبة، أو تدخل تشغيلي. ووقعت إضرابتان في أقل من 24 ساعة ضد الصليب الأحمر، إحداهما ضد بعثة منسقة وعلامية، والأخرى ضد مركز في صور، في تسلسل أوسع حيث تعرضت هياكل الرعاية اللبنانية بالفعل لضغوط شديدة. وفي 9 نيسان/أبريل، أفاد رويتر بأن منظمة الصحة العالمية تخشى حدوث انقطاع وشيك في إمدادات الصدمات النفسية في المستشفيات اللبنانية، بعد تدفق أعداد كبيرة من الجرحى وتدهور سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، لا يتعلق الأمر بإضافة الضحايا إلى ميزانية عامة. كما أنه يزيد من سوء الوفيات في المستقبل، لأن كل مركبة تدمرت، كل فريق دمر، كل مركز يضرب يقلل من القدرة على إنقاذ الجرحى القادمين.

حسن باداوي، الاسم الصحيح لغير

وقضية حسن بدوي وحدها تلخص التغيير الأخلاقي لهذه الحرب. The rescuer killed in Beit Yahoun was not engaged in a military operation or an ambiguous mission. According to the Lebanese Red Cross, he was involved in a relief mission. وفي منطق القانون الإنساني، ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين يقع على عاتق المتحاربين التزام حمايتهم، لأنهم يحتفظون بالحد الأدنى من مبادئ الإنسانية في خضم القتال. وعندما يصبح سائق سيارة إسعاف أو عامل الإسعافات الأولية هدفا لنفسه، فإن الحرب لا تتجاوز قواعدها فحسب: فهي تهاجم من لا يزالون يجعلونهم ملموسين على الأرض. وهذا ما أكده الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في آذار/مارس بعد وفاة أحد العاملين في مجال الإغاثة التابعين للصليب الأحمر اللبناني، يوسف عساف، أثناء قيامه بمهمته الإنسانية.

وهذه الظاهرة ليست لبنانية فحسب، بل إن تكرارها في لبنان يتخذ موقفا خاصا. وأوضحت منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس أن الهجمات على الرعاية الصحية في لبنان لا تكلف الأرواح في الوقت الراهن فحسب. كما أنها تحرم المجتمعات المحلية من الرعاية في نفس الوقت الذي تحتاج إليه أكثر. هذه الصيغة تصف بالضبط ما يحدث في الجنوب. الإضراب لا يزيل الأفراد فحسب They disrupt the health transport circuits, force the teams to slow down or delay their interventions, multiply the fear of a second strike on the rescuers, and eventually turn the emergency response into a deadly bet. Reuters I showed in his report of 25 March in Nabatiyah: the first responders explained that they had to deal with theمطاردةed repetition strikes, which delayed evictions and made each departure more dangerous. وعندما يعمل نظام إنقاذ تحت تهديد دائم، تصبح الحدود بين الهجمات على الأهداف والحرب ضد الرعاية أضعف.

تاير، عندما يصبح المأوى الصحي هدفا

وتعرض إسرائيل حملتها في لبنان كحرب على مراكز حزب الله وهياكله الأساسية. ولا بد من الإشارة إلى هذا الإطار من الاتصالات، لأنه قام بتنظيم الحجة العسكرية الإسرائيلية منذ بداية التصعيد. ولكنه لا يجيب في حد ذاته على السؤال الدقيق الذي تطرحه الإضرابات ضد الصليب الأحمر. وبموجب قانون الحرب، لا يكفي الاحتجاج بوجود عدو في مسرح العمليات لمحو الحماية الخاصة الممنوحة لسيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ والمراكز الطبية. غير أنه يجب في كل حالة إثبات أن الحماية قد توقفت بسبب الاستخدام العدائي الفعلي، أو أن الهجوم يهدف إلى هدف عسكري مشروع وفقا لمبادئ التمييز والحذر والتناسب. At this stage, the public elements consulted on Beit Yahoun and Tyre are mainly those of the Lebanese Red Cross, the Ministry of Health and international organizations. ولذلك فهي تتطلب، كحد أدنى، إجراء تحقيق مستقل.

هنا أن مصطلح « الهدف » يأخذ وزنه الكامل هذا لا يعني فقط الوصول وهذا يعني توجيه العنف إلى رابطة الإغاثة المحددة. وتشير الأحداث التي وقعت في 12 و 13 نيسان/أبريل بالتحديد إلى ذلك: فقد شوهد فريق الصليب الأحمر على الأرض ثم ضرب مركز الصليب الأحمر في صور. وعلى الرغم من أن التحقيقات يجب أن تحدد الظروف المحددة، فإن للتسلسل أثر استراتيجي واضح. ويمنع الإنقاذ من المضي قدما، ويرعب الأسر التي تنتظر الإجلاء، ويلغي شرعية فكرة الممر الآمن، ويوضح أن الزي الرسمي، وسيارة الإسعاف، والشعار لم يعد يقدما الضمان الذي يفترض أن يقدمانه. وبالنسبة للسكان المدنيين الذين يتعرضون للهجوم، فإن لهذا التصور عواقب فورية. نحن بطيئون بالاتصال بالطوارئ سنخلي المكان لاحقاً هناك المزيد من الإصابات التي يمكن علاجها و مدن مثل (تاير) تحت الضغط، ورؤية مراكز ردهم تتحول إلى أهداف محتملة.

The Tyre raid also struck a major urban and humanitarian symbol. المدينة ليست مجرد نقطة على خريطة الجنوب It is one of the main health crossing points for southern localities, while living under the direct threat of strikes and eviction orders. وعندما يتأثر مركز الصليب الأحمر بعملية نقل، يتجاوز الأثر الضحيتين المباشرتين والمركبات المتضررة. وهي قدرة مجموعة كاملة من السكان تضعف. ويؤدي تدمير سيارات الإسعاف أو وقف تشغيلها إلى خفض عدد التدخلات الممكنة في غضون الساعات التالية. الخوف بين الفرق يغير أوقات المغادرة الثقة العامة في نقاط الطوارئ تنهار والمدينة نفسها تخسر وظيفتها في الملجأ النسبي للجنوب