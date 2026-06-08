إسرائيل: تشديد الجزاءات على أوروبا

إن الجزاءات المفروضة على إسرائيل هي في مقدمة الدبلوماسية الأوروبية. وبعد أشهر من الإدانة، تعكف عواصم عديدة على إعداد تدابير لمكافحة العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات، والسياسيون الذين يشجعونهم. وتدفع فرنسا بسلسلة جديدة من الجزاءات المنسقة. وتتجه أيرلندا وهولندا نحو فرض قيود تجارية على المستعمرات. إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا تدافع عن خط أقوى. إن المملكة المتحدة، التي كثيراً ما تلخصها المناقشة العامة عن طريق » إنغلاند » ، تبدو الآن قريبة من الانضمام إلى هذه الحركة، على الأقل من خلال تدابير محددة الهدف.

والتغيير سياسي وقانوني على حد سواء. وقد أدانت الحكومات الأوروبية الاستعمار لفترة طويلة دون تحويل هذه الإدانة إلى قيد اقتصادي قوي. وهم يميزون إسرائيل بوصفها شريكا استراتيجيا وتجاريا ودبلوماسيا من الاستعمار، الذي اعتبرته أغلبية المجتمع الدولي غير قانوني. ولا يزال هذا التمييز قائما. إلا أنه يصبح من الأصعب التمسك به عندما يطالب الوزراء الإسرائيليون علناً بالضم الفعلي أو التوسع في الضفة الغربية أو حتى المواقف الأكثر عدوانية تجاه لبنان. ثم تصبح الجزاءات المفروضة على إسرائيل، بالنسبة لعدة بلدان أوروبية، وسيلة للدفاع عن خطوطها الحمراء.

The most explosive case remains in the West Bank. ويبلور المشروع E1 الذي يقع بين القدس الشرقية و Maalé Adumim الشواغل. وهو يوفر عدة آلاف من المنازل ويمكن أن يقطع الاستمرارية الإقليمية لدولة فلسطينية في المستقبل. بالنسبة للدبلوماسية الأوروبية، E1 ليس موقع مبنى عادي. وهو يمثل قفلا جغرافيا، قادر على جعل حل الدولتين أكثر نظرية. ولهذا السبب لا تستهدف الجزاءات الجديدة قيد المناقشة الأفراد العنيفين فحسب. وهي تسعى أيضا إلى تثبيط الشركات والشبكات الاقتصادية التي تجعل هذا الاستعمار لا رجعة فيه.

الجزاءات المفروضة على إسرائيل: عتبة أوروبية عبرت

وقد عبر الاتحاد الأوروبي بالفعل عتبة بمعاقبة المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والمنظمات ذات الصلة. الجهاز لا يزال مستهدفاً وهو يشمل عموما تجميد الأصول وحظر السفر. وهي لا تغطي كامل الدولة الإسرائيلية. لكنه وضع حداً لفترة طويلة من التردد الأوروبي، تلت الإدانات دون آلية قسرية منتظمة. وترغب العواصم الأكثر أهمية الآن في توسيع هذا الإطار.

وتضطلع فرنسا بدور قيادي في هذا التسلسل. وتسعى باريس إلى تنسيق التدابير الوطنية مع الشركاء الآخرين، حيث لا يزال الاتحاد منقسما. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة في الأيام القادمة على المستوطنين أو الكيانات المرتبطة بالعنف في الضفة الغربية. ويتيح هذا النهج العمل دون انتظار توافق أوروبي كامل في الآراء. كما أنها تعرض البلدان الحذرة على سؤال بسيط: كيف تدين الاستعمار على أنه غير قانوني، بينما ترفض معاقبة من يعجلون؟?

وقد اتخذت أيرلندا واحدة من أكثر المناصب تقدما. وقال إن حكومته ترغب في حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويعرض دبلن هذا التدبير استجابة لالتزاماته الدولية وكتطبيق عملي للتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة. ولا يشكل النص راحة مع إسرائيل. It aims at a specific trade, linked to the colonies. ولكنه له أهمية رمزية قوية، لأنه ينتقل من وضع البطاقات أو الانسحاب إلى الحظر.

وتتبع هولندا منطقاً وثيقاً. وتنظر لاهاي في فرض حظر على التجارة في السلع الاستعمارية وإمكانية توسيع نطاق المشروع ليشمل الخدمات والاستثمار. هذه النقطة الأخيرة ضرورية ولا تعمل المستعمرات فقط مع المنتجات الزراعية أو المصنعة. وهي تعتمد أيضا على التشييد واللوجستيات والتأمين والمصرف والتكنولوجيا والسياحة والهياكل الأساسية. التخزين يُرسل إشارة. ومن شأن لمس الخدمات والاستثمارات أن يزيد من تغيير التكلفة الاقتصادية للاستعمار.

تقترب المملكة المتحدة من الحركة

وتشغل المملكة المتحدة مكانا خاصا. ولم تعد تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها تحتفظ بوزن دبلوماسي كبير. ولا تزال لندن قريبة تاريخيا من إسرائيل، بينما تتعرض لضغوط داخلية متزايدة. وقد طلب أكثر من ثلث شركاء العمل من الحكومة البريطانية وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وهذا التعبئة يضع رئيس الوزراء كير ستارمر تحت الضغط لأنه يجب أن يسوي التحالف مع إسرائيل، والروابط مع واشنطن، وتطور رأي بريطاني أكثر أهمية.

The British Government did not remain inactive. In 2025 he sanctioned Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich with several partners, including Canada, Australia, New Zealand and Norway. واستهدفت هذه العقوبات الشخصية وزيرين حكوميين إسرائيليين متهمين بلتحريض على العنف في الضفة الغربية. لقد اتسموا بانفصال كبير. ولم تعد البلدان الغربية تقتصر على معاقبة مجموعات المستوطنين أو الناشطين المتطرفين. كانوا يستهدفون أعضاء من خزانة بنجامين نتنياهو.

المرحلة الجديدة يمكن أن تستمر. According to the British press, London is preparing with several Western partners a package of sanctions linked to the E1 project. والهدف من ذلك هو ردع الشركات عن المشاركة في تطوير هذا المجال ومعاقبة الكيانات التي تدعم عنف المستوطنين. إذا انضمت المملكة المتحدة إلى هذا الجهاز، ستكون الإشارة قوية. وسيشير إلى أن بعض الحلفاء الإسرائيليين التاريخيين على استعداد لتمييز أقوى بين الأمن الإسرائيلي، الذي يواصلون الدفاع عنه، والتسوية التي يعتبرونها غير متوافقة مع موقفهم الرسمي.

غير أنه يجب استخدام المصطلحات على وجه الدقة. ليست إنجلترا وحدها هي التي تقرر، ولكن المملكة المتحدة. فالاستقرار شائع باللغة المشتركة. وهو لا يغير الخلفية السياسية: فلندن تقترب من مجموعة البلدان التي ترغب في استخدام جزاءات محددة الهدف لكبح الاستعمار. الخيار البريطاني سوف يزن كل ما هو أكثر مما يمكن أن يؤدي إلى دول حكيمة أخرى، وخاصة في عالم الأنغلو – ساكسون.

الحلفاء التاريخيون يحرجون الآن

لم يعد الهزيمة تأتي فقط من أكثر بلدان إسرائيل أهمية تقليدياً وهو يؤثر أيضا على الدول التي طالما أيدت اتباع نهج حذر. وشاركت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيانات تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني واحتواء عنف المستوطنين. ولا تزال بعض هذه البلدان تعارض الانهيار العالمي. ولكن بوسعها أن تدعم الجزاءات المحددة الهدف إذا ما واصلت الحكومة الإسرائيلية الاضطلاع بخط ضم أو استعمار.

وقد أدت التعليقات الأخيرة التي أبداها إيتامار بن – غفير وبزلل سموتريش إلى تفاقم هذا الإحراج. ووفقا لما ذكرته وكالة تركية استشهدت بوسائط الإعلام الإسرائيلية، ذكر بن – غفير مشاريع الاستيطان في لبنان، فضلا عن حوافز للفلسطينيين لمغادرة غزة والضفة الغربية. وهذه البيانات، إذا تأكدت في صياغتها الدقيقة، تُنقل المناقشة. ولم تعد تقتصر على الضفة الغربية. وهم يوسعون نطاق خطاب الحق الإسرائيلي الجذري في لبنان، في وقت يحاول فيه الأوروبيون منع تعميق تقاليد الحرب.

ودافع سموتريش، من جانبه، عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وعرض هذه البناءات كوسيلة لإرساء السيطرة الإسرائيلية ومنع إنشاء دولة فلسطينية. كما أن تقارير أخرى من وسائط الإعلام الإقليمية تعطيه رؤية للتوسع الأمني في غزة أو لبنان أو سوريا. وحتى عندما يتعين التحقق من صحة هذه البيانات في سياقها الدقيق، فإنها تركز على التصور الغربي. وهم يقدمون مؤيدي الجزاءات حجة جديدة: فهي لن تكون مجرد مسألة الرد على العنف على أرض الواقع، بل هي مجرد فرض عقوبات على توجه سياسي مزعوم على الحكومة الإسرائيلية.

هذا تناقض بين حلفاء إسرائيل إنهم يواصلون دعم حق إسرائيل في الأمن لكنها تدافع أيضا عن الحل القائم على وجود دولتين، ورفض الضم، وحماية المدنيين، والسلامة الإقليمية للدول المجاورة. وعندما يتكلم الوزراء الإسرائيليون عن الاستعمار أو التشريد أو السيطرة الإقليمية الأوسع، يضعفون الحكومات الغربية التي تسعى إلى الحفاظ على الدعم غير المشروط. ثم تصبح الجزاءات وسيلة للحفاظ على التمييز: دعم أمن إسرائيل لا يعني دعم الضم أو تمديد الصراع في لبنان.

بروكسل منقسمة، عواصم تتحرك

ولا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما. إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا تدافع عن خط أصعب. فرنسا تريد تنسيق التدابير الوطنية مع الحلفاء وما زالت ألمانيا وإيطاليا أكثر حذرا بسبب تاريخهما، وروابطهما الاقتصادية، وقراءتهما الاستراتيجية للأمن الإسرائيلي. وهذا التقسيم يجعل من الصعب تعليق اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على نطاق واسع. وهو يوضح السبب الذي يجعل التدابير الوطنية أكثر أهمية.

وللجزاءات الوطنية ميزة. ويمكن تبنيها بشكل أسرع. وهي تسمح لمجموعة من البلدان بالمضي قدما دون انتظار الإجماع الأوروبي. كما أنها تشكل سابقة. وعندما يحظر أحد البلدان ممتلكات المستوطنات، يفحص بلد آخر الخدمات ويعاقب ثالث كيانات ذات صلة من الفئة » هاء-1 » ، يمكن تكوين هيكل مشترك عن طريق التراكم. ثم يواجه الاتحاد الحقيقة السياسية لأعضائه.

ولكن هذه الطريقة لها أيضا قيود. ويمكن أن تؤدي الجزاءات المتفرقة إلى آثار غير متكافئة. الشركات يمكنها تجاوز بعض الأسواق وقد تتباين الضوابط الجمركية. وقد لا تتطابق قوائم الأفراد والكيانات. ولتحقيق أثر حقيقي، ستحتاج البلدان الأوروبية إلى مواءمة معاييرها، وتبادل المعلومات، ورصد سلاسل الإمداد، وتوضيح التزامات الشركات. وبدون التنسيق، قد تظل الجزاءات أكثر رمزية من الناحية الاقتصادية.

ومن ثم، فإن المناقشة تتعلق بتحويل الإهانة السياسية إلى آلية تنفيذية. تمزيق وزير مرئي ويتطلب حظر المنتج قدرة جمركية. ويقتضي منع الشركة من المشاركة في » هاء-1 » رسم خرائط للعقود والفروع والمستفيدين. وتتطلب مراقبة الاستثمارات قواعد مالية. أوروبا يمكن أن تصعب خطها. كما يتعين عليها أن تثبت أنها تعرف كيفية تنفيذ قراراتها.

E1, the tipping point

E1 أصبح رمز هذه المرحلة الجديدة. The project has been challenged for years because it threateneds to further fragment the West Bank. وسينظر إلى النهوض به على أنه إعلان سياسي: ولم تعد إسرائيل تسعى إلى توسيع بعض المستوطنات فحسب، بل إلى إنشاء جغرافية تحول دون استمرار الدولة الفلسطينية في المستقبل. وبالنسبة للعواصم الأوروبية التي لا تزال تدافع عن الحل القائم على وجود دولتين، فإن هذه المصلحة قائمة.

تصريحات (سموثر) تعزز هذه القراءة وعرض وزير المالية، المسؤول أيضا عن صلاحيات واسعة في الشؤون المدنية في الضفة الغربية، التوسع الاستعماري كوسيلة لمنع إنشاء دولة فلسطينية. وهذا الانفتاح السياسي يجعل من الحكمة الدبلوماسية أكثر صعوبة. ولم يعد بوسع الحكومات الغربية أن تتكلم عن سوء الفهم أو البناء المحلي أو الضغط الانتخابي الداخلي. وهي تواجه استراتيجية مفترضة.

وهذا هو السبب في أن الجزاءات قيد الإعداد تستهدف أيضا الجهات الفاعلة الاقتصادية. ولا يكفي إدانة قرار وزاري. ويجب منعها أو جعلها أكثر تكلفة. وقد تصبح الشركات التي تقوم ببناء مشاريع التسوية أو تمويلها أو توفيرها أو تجهيزها أو تيسيرها أهدافا للامتثال. وحتى بدون حظر عام، قد يغير التهديد بتجميد الأصول أو استبعادها من الأسواق أو خطر سمعتها بعض الحسابات.

والقطاع الخاص حساس لهذا النوع من الإشارات. ويمكن للشركة أن تدعم نشاطاً متنازعاً طالما ظل الخطر القانوني منخفضاً. وهي تتردد عندما تعلن عدة حكومات غربية عن فرض جزاءات، عندما تطلب المصارف إجراء عمليات تفتيش، وعندما يستعرض المؤمنون رعايتهم، وعندما يخشى المستثمرون ارتباطهم بالاحتلال غير القانوني. وكثيراً ما تكون الجزاءات المحددة الهدف أقل نشاطاً بمقدارها الفوري من منطقة عدم التيقن التي تخلقها.

الجزاءات المحددة الهدف، وليس استراحة عامة

وفي هذه المرحلة، لا تشكل التدابير قيد المناقشة حظرا عاما على إسرائيل. وهي تغطي ثلاث فئات. وتتعلق الأولى بالمستوطنين العنيفين والمنظمات التي تدعمهم. ويتعلق الثاني ببعض السياسيين المتهمين بحض العنف أو الضم أو الاستعمار. ويتعلق الثالث بالسلع أو الخدمات أو الاستثمارات أو الأعمال التجارية الاستعمارية. ويسعى هذا الهيكل إلى الحفاظ على التمييز بين إسرائيل بوصفها دولة والأراضي المحتلة.

وهذا التمييز أساسي بالنسبة للأوروبيين. ومن الممكن معاقبة الاستعمار دون كسر أي تعاون مع إسرائيل. وهو يستند أيضا إلى أساس قانوني. وتدعي الدول الأوروبية أنها يجب أن تميز بين الأراضي الإسرائيلية المعترف بها والأراضي المحتلة منذ عام 1967 في علاقاتها الاقتصادية. وقد ترجم هذا الشرط لسنوات إلى تسمية منتجات. وتسعى التدابير الحالية إلى تجاوز وضع العلامات عن طريق حظر بعض الواردات أو تقييد العلاقات الاقتصادية مع المستعمرات.

وتشجب إسرائيل هذا المنطق كتدبير عدائي وانتقائي. ويرى القادة اليمينيون أن هذا يشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية. The government insists on security imperatives and on the history of the Jewish bond with the West Bank, which it calls Judea and Samaria. ولكن الأوروبيين يستجيبون للقانون الدولي وموقفهم السياسي الرسمي. واعتبروا أن الاستعمار يجعل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أمراً غير محتمل ويغذي العنف على أرض الواقع.

ولم تعد المناقشة تقتصر على الفرص المتاحة. It affects parliaments, businesses, trade unions, human rights associations, universities and public opinion. In the United Kingdom, the mobilization of Labour Members illustrates this shift. In Ireland, the colonial import law responds to old political pressure. وفي فرنسا، يجب على الحكومة أيضا أن تأخذ في الاعتبار الرأي العام المتزايد الأهمية للسلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة ولبنان.

لبنان في الحساب الأوروبي

تعليقات (بين) على (لبنان) تضيف بعداً إقليمياً للملف وقد ظلت الجزاءات الأوروبية المفروضة على إسرائيل مرتبطة منذ وقت طويل بالضفة الغربية وغزة. الجبهة اللبنانية تواجه الآن نفس المنطق وإذا أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى فكرة الاستعمار أو التوسع في لبنان، حتى في شكل خطاب متطرف أو استفزاز سياسي، فإنهم يعطون الأوروبيين سبباً آخر للتصعيد. إن لبنان ليس إقليما محتلا وكذلك الضفة الغربية، ولكنه دولة ذات سيادة تحظى سلامتها الإقليمية بالاعتراف.

ويمكن لهذا البعد أن يوسع دائرة البلدان المعنية. فالدول الأوروبية التي تتردد في معاقبة إسرائيل على القضية الفلسطينية وحدها يمكن أن تكون أكثر اهتماما إذا كان الخطاب يؤثر على لبنان أو سوريا أو الاستقرار الإقليمي. ولم يعد الخطر مجرد خطر عملية السلام الفلسطينية المحجوبة. وهي تصبح حربا موسعة، تحدي الحدود وعدم الاستقرار الذي يؤثر على شرق البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة لأوروبا، يتعرض لبنان أيضا للأمن والهجرة والمعونة الإنسانية والوجود الدبلوماسي.

ولذلك فإن بيانات الوزراء الإسرائيليين بشأن لبنان تتجاوز جمهورهم المحلي. يعقّدون دفاع إسرائيل من قبل حلفائها. وهي تغذي حجج البلدان التي تريد المعاقبة عليها. كما أنها تعزز خط الذين يدعون أن حكومة نتنياهو لا يمكن معاملتها كشريك عادي طالما أن أعضاء مجلس الوزراء لديها أهداف لا تتفق مع القانون الدولي والاستقرار الإقليمي.

هذا الوضع لا يعني أن جميع حلفاء إسرائيل التاريخيين سيتحولون إلى عقوبات ثقيلة ولا تزال ألمانيا أو إيطاليا أو بعض بلدان أوروبا الوسطى حذرة. ولكنه يقدم الدعم للتدابير المحددة الأهداف والمبررة قانوناً على الأرجح. وكثيراً ما يتم من خلال هذه الأنواع من التدابير التوصل إلى توافق آراء عسير: حظر السفر، وتجميد الأصول، وفرض قيود على ممتلكات الاستيطان، والإنذار بالأعمال التجارية، وربما اتخاذ تدابير تجارية أوسع نطاقاً.

التكلفة السياسية لنتنياهو

وبالنسبة لبنجامين نتنياهو، يفتح التسلسل جبهة دبلوماسية جديدة. وقال إن حكومته تتعرض بالفعل للضغط بسبب الحرب والتوترات مع واشنطن والأزمة الإنسانية في غزة والعنف في الضفة الغربية والجبهة اللبنانية. وتضيف الجزاءات الأوروبية تكلفة خارجية إلى تحالف يعتمد على الوزراء من غير المواطنين. وكلما زاد تطرف (بين) و(سموتريتش) في خطابهما، كلما زادوا في تقديم الحجج الغربية لتقوية خطهما.

وقد يظل الأثر الاقتصادي الفوري للجزاءات المستهدفة محدودا. ولا تمثل تجارة المستوطنات سوى جزء من التجارة الشاملة بين إسرائيل وأوروبا. ولكن التكلفة السياسية أكبر. A Western sanction says that certain Israeli government practices are no longer only disapproved. يصبحون معاقبين. كما أنه يضعف الدبلوماسية الإسرائيلية، التي تسعى إلى تصوير النقاد بأنهم هامشيون أو معاديون. وعندما تشارك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا في الضغط، تصبح هذه القراءة أقل إقناعا.

وبإمكان نتنياهو استخدام هذه الجزاءات لتعبئة قاعدتها. ويمكنها أن تنسحب من واقع أمني إسرائيلي على أوروبا ناجحة أو معادية أو معزولة. وهذا الخط يمكن أن يعمل مع بعض الرأي الإسرائيلي. ولكنه لا يحل المشكلة الاستراتيجية. وتعتمد إسرائيل على علاقاتها مع أوروبا من أجل التجارة والبحث والتكنولوجيا والنقل والدبلوماسية والشرعية الدولية. ويمكن أن يؤدي تراكم الجزاءات المحددة الأهداف إلى حدوث ارتداء وتمزق تدريجيين، حتى دون حدوث انفصال مفاجئ.

ويجب على الحكومة الإسرائيلية أيضا إدارة العلاقة مع الأعمال التجارية. وإذا أصبحت المشاريع المتصلة بالمستوطنات أكثر خطورة، يجوز لبعض الشركات أن تسحب أو تلتمس ضمانات. البنوك يمكنها أن تعزز سيطرتها ويمكن للمستثمرين الدوليين أن يتجنبوا قطاعات معينة. وقد يتعين على المصدرين إثبات المصدر الدقيق لمنتجاتهم. ويمكن أن يؤثر عمل الامتثال هذا على الأعمال التجارية الإسرائيلية، بما في ذلك الأعمال التي ليس لها دور سياسي مباشر.

أوروبا أقل سلبية

الديناميكية الحالية تظهر أوروبا أقل سلبية ولكنها لا تزال مقسمة. إن الجزاءات المفروضة على إسرائيل تتقدم في دوائر. الدائرة الأولى تستهدف المستوطنين العنيفين. ويصل الثاني إلى الوزراء المتهمين بالتحريض. ويتعلق الثالث بالممتلكات الاستعمارية. ويمكن أن يتعلق الرابع بالخدمات والاستثمارات والأعمال التجارية المرتبطة بالهاء 1. وسيتوقف الانتقال من دائرة إلى أخرى على الأعمال الإسرائيلية، وتطور الحرب، وقدرة الحكومات الأوروبية على تحمل التكلفة الدبلوماسية.

وستكون المملكة المتحدة واحدة من البلدان التي يتعين ملاحظتها. وإذا انضم إلى القياسات المنسقة بشكل كامل، فإنه سيتيح للحركة نطاق أوسع. سيظهر أن التصعيد ليس مقصوراً على أكثر بلدان إسرائيل أهمية ويمكنها أيضا أن تقود حلفاء غربيين آخرين إلى نهج مستهدف، لا ككسر في وجه إسرائيل، بل كرد على المستعمرات والعنف والبيانات الوزارية المتطرفة.

وستشير القرارات المقبلة إلى ما إذا كان هذا التسلسل يظل محدوداً أو يفتح فصلاً جديداً. وإذا ما استمرت إسرائيل في الإقلاع على إي 1، وإذا استمر عنف المستوطنين، وما زال بن غفير أو سموتريش يدافع عن الضم أو الاستعمار أو المواقف العدوانية تجاه لبنان، ستصبح الجزاءات أكثر صعوبة في تجنب البلدان الغربية الحكيمة. ولم يعد التحدي مجرد الإدانة. ومن المهم معرفة ما إذا كانت أوروبا مستعدة لاستخدام وزنها الاقتصادي للدفاع عن المبادئ التي أكدتها لسنوات.

ولذلك فإن الفرص الأوروبية تتجه نحو لحظة توضيح. ولا يمكنها أن تحافظ على أي بيانات عن الأثر، مع احتمال أن تكون الفئة » هاء-1 » وضم التقدم المحرز. ويمكنها أيضا أن تنتقل إلى فرض جزاءات محددة الهدف ومنسقة وقابلة للتطبيق، على أن تتوتر مع الحكومة الإسرائيلية. ويبدو أن المملكة المتحدة قريبة من هذا المسار الثاني. ويمكن أن يتبعها حلفاء تاريخيون إسرائيليون آخرون إذا استمر الخطاب الوزاري الإسرائيلي في عبور الخطوط الحمراء في الضفة الغربية ولبنان.