إسرائيل تنتهك الهدنة بقصف ضواحي بيروت الجنوبية

واستهدفت ضربة إسرائيلية الضواحي الجنوبية في بيروت يوم الأحد، 7 حزيران/يونيه 2026، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي قُدم في الأيام الأخيرة كإطار لإلغاء التصعيد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤوليته عن الهجوم، مشيرا إلى أن الجيش كان يتصرف بناء على تعليمات من نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وتؤكد هذه التركيبة الرسمية أن الضواحي الجنوبية لا تزال تُعاملها إسرائيل كسلف عسكري مباشر، على الرغم من الكثافة الحضرية، ووجود المدنيين، والتزامات الهدنة التي ذكرها الوسطاء.

وأعاد الهجوم على الفور بيروت إلى الحرب. وقد حلق الطيران الإسرائيلي بلا طيار فوق العاصمة وضواحيها في الساعات السابقة، مما أدى إلى توتر ملحوظ في عدة أرباع. في الضواحي الجنوبية، شهد السكان التسلسل المألوف مرة أخرى: إشاعات التنبيه، وبطء حركة المرور، والمتاجر المغلقة، والأسر التي تسعى إلى الوصول إلى أقاربها وأسعافها جاهزة للانتشار. ولا يزال يتعين على السلطات اللبنانية أن توحد سجلها الإنساني والمادي وقت نشر المعلومات في البداية، ولكن الأهمية السياسية للضرب كانت واضحة بالفعل. ولا تحمي الهدنة المعلنة العاصمة عندما تقرر الحكومة الإسرائيلية تعليق آثارها.

الضواحي الجنوبية استهدفت ثانية

الضواحي الجنوبية في بيروت ليست مساحة فارغة على خريطة عسكرية. وهي منطقة كثيفة، تتكون من مباني سكنية ومحلات تجارية ومدارس وعيادات ومرائب وطرق مزدحمة وأحياء يعيش فيها عشرات الآلاف من المدنيين. إن إسرائيل تعرضه بانتظام كعناصر حزب الله. وهذا الوصف لا يبطل وجود السكان أو حقوقهم. إنها لا تحول كل شارع إلى هدف عسكري. ولكل إضراب عواقب فورية على الحياة المدنية، حتى عندما تدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية أو الزعماء الشيعة.

يعطي البيان الصادر عن مكتب نتنياهو مفتاحًا لقراءة التسلسل. وهي لا تشير إلى حادث معزول وإنما إلى قرار سياسي وعسكري اتخذ على رأس الدولة الإسرائيلية. وبربط الإضرابات مباشرة على الضاحية الجنوبية بنيران حزب الله على إسرائيل، تفرض نتنياهو وكاتز معادلة عقابية: وإذا كانت إسرائيل الشمالية مستهدفة، يمكن أن تضرب بيروت. ويضع هذا المنطق سكاناً حضرياً لبنانياً تحت تهديد قرارات الجهات الفاعلة المسلحة والانتقام الذي تقرر منذ تل أبيب. فهو يفرغ وقف إطلاق النار من معناه الرئيسي، الذي ينبغي أن يكون تخفيض الهجمات وحماية المدنيين.

وقد أسفر وقف إطلاق النار الذي أعلن في إطار وساطة الولايات المتحدة عن توقع حذر في لبنان. وينبغي لها على الأقل أن تمنع توسيع الهجمات على بيروت وأن تفتح حيزا تفاوضيا على جنوب لبنان. غير أن الهجمات الإسرائيلية استمرت في عدة مناطق، بما في ذلك الطرق، والمواقع الجنوبية، والمواقع التي يوجد فيها الجيش اللبناني. وتعود الضواحي الجنوبية الآن إلى المنطقة المستهدفة المفترضة. وبالتالي، يبدو أن الاتفاق ليس ضماناً، بل كفرصة مشروطة، يعتمد على التفسير الإسرائيلي للأحداث على الجبهة.

وقف إطلاق النار الهش والأحادي

وقد أبلغ عن هذا الهشاشة في الساعات الأولى من الهدنة. وقد حافظ المسؤولون الإسرائيليون على حقهم في الإضراب عما يطلقون عليه تهديدات. ورفض حزب الله، من جانبه، وضع نفسه في منطق نزع السلاح أو النكسة طالما واصلت إسرائيل عملياتها وحافظت على مواقفها في لبنان. وبين هذين الخطين، تحاول الدولة اللبنانية الدفاع عن سيادة البلد دون أن تكون لديها الوسائل العسكرية لفرض صمت الأسلحة. إضراب يوم الأحد هذا يظهر أن المدنيين ما زالوا أول من يتعرّضون لهذا المأزق.

كما أن استئناف الضربة على الضاحية الجنوبية له بعد نفسي. إن بيروت عاصمة تتميز بالفعل بالأزمات، وانفجار الميناء، والانهيار الاقتصادي، وخلافة التوترات الأمنية. وعندما تعود الطائرات الإسرائيلية بدون طيار إلى أحيائها، فإن الذاكرة الجماعية ترد على الفور. الناس لا يتوقعون أن يفهموا الخطر. ويسمعون الطائرة، ويرون حركات الذعر، ويتلقىون رسائل متناقضة ويستجوبون البقية. الحرب ليست فقط حول لحظة الانفجار. ويبدأ أيضا في انتظار الإضراب.

وفي الضواحي الجنوبية، تترتب على هذا التوقع تكلفة يومية. المدارس يمكن أن تغلق بدون إشعار. الأحذية تفقد ساعات العمل. تتردد الأسر في البقاء أو المغادرة. كبار السن لا يمكنهم دائماً مغادرة شقتهم. ويجب أن يختار المرضى بين الأمان والحصول على الرعاية. يتعلم الأطفال التعرف على صوت الطائرات بدون طيار قبل أن يفهموا حتى التصريحات السياسية. والهدنة التي لا تمنع هذا المناخ من التهديد لا تؤدي وظيفتها. وهي تصبح كلمة دبلوماسية بعيدة عن تجربة السكان.

المدنيون المحاصرون في المعادلة الإسرائيلية

المبرر الإسرائيلي يشير إلى إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية وهذه الطلقات موجودة كجزء من المواجهة المستمرة، كما تعرض المدنيين إلى شمال إسرائيل. غير أن احتجاجهم لا يمنح إسرائيل حقاً غير محدود في الإضراب عن المناطق المكتظة بالسكان في لبنان. ويفرض القانون الإنساني الدولي قواعد حتى في أوقات الحرب. وهو يفرض تمييزا بين المقاتلين والمدنيين، وتناسب الاستجابة، والاحتياطات لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. ولا يمكن لرأس المال أن يصبح أداة للضغط دون اختبار هذه المبادئ.

وكثيراً ما تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تقليص الضواحي الجنوبية إلى الفضاء الذي تسيطر عليه حزب الله. هذا التخفيض خطير يمسح الناس الذين ليس لديهم وظيفة عسكرية وهو يمسح العمال والأسر والتجار والطلبة ومقدمي الرعاية والمشردين. كما أنه يمحو تعقيد النسيج الحضري الذي لا يخلط بينه وبين منظمة واحدة. إن إسرائيل، بضربها الضواحي الجنوبية، تضرب بيئة مدنية حقيقية، حتى وإن كان الهدف المعلن عسكريا. ويجب أن يظل هذا الواقع في صميم المعالجة الصحفية.

وتواجه الحكومة اللبنانية مرة أخرى انتهاكا واضحا لسيادتها. ويضرب الأراضي اللبنانية جيش أجنبي، خارج أي ولاية دولية، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى الحد من الأعمال العدائية. وسيتعين على سلطات بيروت أن توثق الضرر، وأن تُقيّم المحاورين الدوليين وأن تُذكّر بأن اتفاق الهدنة لا يمكن أن يكون آلية ذات اتجاه واحد. فالسيادة لا تدافع عنها البلاغات فحسب. كما أنها تدافع عن نفسها من خلال بناء ملف دقيق، ساعة بساعة، ضربة بضربة.

الوسطاء يواجهون تناقضاتهم

شركاء لبنان الدوليين يتحملون أيضا المسؤولية السياسية. ولا يمكنهم أن يرحبوا بهدنة في يوم من الأيام وأن يشاهدوا اليوم التالي تضرب الضواحي الجنوبية دون قياس العواقب. وإذا لم تفرض الدول الضامنة أو الوسيطة أية تكاليف دبلوماسية على الانتهاكات، فإن وقف إطلاق النار سيفقد المصداقية. يحكم السكان المحليون على الاتفاقيات من خلال آثارها، وليس من خلال الصيغ المستخدمة في العواصم. وبالنسبة لهم، تعني الهدنة غياب الانفجارات، وانتهاء الطائرات بدون طيار على المباني، وإمكانية الانتقال دون خوف من الإضراب.

كما جاء الهجوم الإسرائيلي على الضواحي الجنوبية بعد سلسلة من الهجمات على الجيش اللبناني. وقد تسبب وفاة عدة أفراد عسكريين، بمن فيهم اللواء ويسام سبرا، في صدمة في البلد. غير أن الجيش اللبناني هو المؤسسة التي يقول الوسطاء إنهم يريدون وضعها في مركز آلية تحقيق الاستقرار في المستقبل. ضربها، ثم ضرب رأس المال مرة أخرى، يضعف البنية ذاتها التي تدعي هذه الوساطة أن تبني. ويُدعى لبنان إلى إعادة بسط سلطة الدولة في إقليم لا يزال يُنبذ من جراء الضربات الإسرائيلية.

وبالنسبة لشعب الضهية، كثيرا ما تبدو المناقشات الدبلوماسية بعيدة المنال. يريد السكان معرفة ما إذا كان المبنى سيستهدف، سواء ذكر شارعهم في حالة تأهب، سواء كانت مدرسة أطفالهم ستفتتح في اليوم التالي، سواء كان المستشفى المجاور قادرا على استقبال الجرحى. وتسفر الحرب عن قرارات عادية وصعبة. وينطوي الترك على تكلفة وسكن وطريق آمن وأحيانا التخلي عن السلع الأساسية. والاستمرار يفرض الخوف من الطائرات بدون طيار والانفجارات. وهذا القيد الدائم هو بالفعل شكل من أشكال العنف.

بيروت تحت تهديد تسلسل جديد

وتحتفظ الضواحي الجنوبية أيضا بذكرى خاصة بالحروب السابقة. في عام 2006، تعرضت لقصف شديد. ومنذ ذلك الحين، بعث كل تهديد إسرائيلي جديد بذكرى التدمير والتشريد هذه. إن المباني التي أعيد بناؤها والشركات التي أعيد فتحها والعائلات العائدة لا تجعل هذا الأثر يختفي. بل على العكس من ذلك، فإنها تجعلها أكثر حيوية. الناس يعرفون ما تعنيه الحملة الجوية الموسعة. وهم يعرفون أن الضربات الأولى يمكن أن تعلن عن الآخرين. ويعزز بيان مكتب نتنياهو هذا القلق بافتراض الهجوم على حزب الله.

والخطر الآن هو تطبيع الانتهاكات. وتعرض الإضراب كجواب. آخر كإستثناء. ثالث كالتحذير. ودرجا، توقف وقف إطلاق النار عن العمل كقاعدة وأصبح مجرد مرجع دبلوماسي. وشهد جنوب لبنان هذه الشريحة بالفعل. ولا تزال القرى تضرب على الرغم من إعلانات الاستحقاق. الطرق تبقى خطرة. وقتل مدنيون وعاملون في الإسعافات الأولية وعسكريون هناك. يمكن جذب الضواحي الجنوبية إلى نفس المنطق إذا لم يتم فرض حدود واضحة.

ويزيد هذا الوضع من الضغط على المؤسسات اللبنانية. يجب على الحكومة أن تتجنب شقين أولها أن يكون مضموناً بالنقض العام، دون متابعة ملموسة. والمسألة الثانية هي السماح بمعالجة مسألة الضواحي الجنوبية باعتبارها مسألة تتعلق بحزب الله. ويجب أن تذكر بيروت أن أمن أحياءها يقع على عاتق الدولة وأنه يجب حماية المدنيين اللبنانيين بغض النظر عن مكان إقامتهم. ولا بد من التمييز بين الخلاف السياسي الداخلي والحماية الوطنية.

عاصمة معلّقة عن القرارات المقبلة

رد (هيزبولا) سيتم فحصه أيضاً ويمكن لأي رد أن يؤدي إلى سلسلة جديدة من الضربات الإسرائيلية. ويمكن تفسير أي نقص في الاستجابة على أنه حساب ضبط النفس أو تكييف تكتيكي. وفي كلتا الحالتين، يظل المقيمون معلقين من القرارات التي لا تخصهم. وهذه واحدة من أصعب سمات هذه الحرب: إذ يعاني المدنيون من عواقب الاختيارات العسكرية التي يتخذها الآخرون، في مكان تضيق فيه الهوامش الأمنية يوميا.

ولا ينبغي التقليل من شأن الأثر الاقتصادي. الضواحي الجنوبية منطقة نشاط كثيفة ويعتمد آلاف الأسر على الأعمال التجارية الصغيرة، وحلقات العمل، والخدمات، والنقل، والدخل اليومي. وكل تنبيه ثابت للمتاجر، يقطع عمليات التسليم، ويثبط الزبائن ويزيد من عدم اليقين. وفي لبنان الذي أصابه بالفعل الأزمة النقدية وسقوط القوة الشرائية، تؤدي هذه التوقفات المتكررة إلى تفاقم انعدام الأمن. فالتدمير المادي المرئي هو جزء فقط من التكلفة. ويقاس الباقي من حيث الدخل الضائع والديون المبتغاة والمغادرات القسرية.

ويجب أن تتدخل الإغاثة في بيئة غير مؤكدة. بعد إضراب، عليك أن تصل إلى الموقع، وتؤمن المحيط، وتتحقق من مخاطر الانهيار، وتخليص الجرحى، وتتجنب الازدحام والخوف من ضربة ثانية. وأسلوب العمل هذا تحت التهديد يستنفد الأفرقة. كما أنه يعرض السكان للخطر عندما يتجمعون بشكل انعكاسي حول مكان متأثر. في الأحياء الكثيفة يصبح كل تدخل عملية حساسة. وكان على وقف إطلاق النار أن يقلل من هذا الضغط. إضراب يوم الأحد هذا يصلحه في قلب بيروت.

ويترك بيان مكتب نتنياهو أخيرا تهديدا دائما. وإذا رأت إسرائيل أن كل حريق من حزب الله يمكن أن يبرر هجوما على الضواحي الجنوبية، فإن العاصمة اللبنانية لا تزال معرضة في أي وقت. ويخلق هذا المبدأ عدم استقرار دائم. فهو يوسع مسار المواجهة ويجعل من المستحيل تقريبا العودة إلى حياة طبيعية. كما أنها تضع الوسطاء في خضم حالة طوارئ: تحديد ما إذا كانت الهدنة ملزمة أو يمكن تعليقها من كل قرار إسرائيلي.

وفي الساعات القادمة، سيولى الاهتمام لميزانية لبنان العامة، والأضرار، والإجلاء المحتمل، وردود الفعل الرسمية. وسيهتم معظم السكان بما إذا كان من المتوقع حدوث المزيد من الإضرابات. الطائرات في السماء أحياناً تقول أكثر من النشرات الصحفية وأصبحت الضواحي الجنوبية في بيروت، التي ضربت مرة أخرى على الرغم من وقف إطلاق النار، المكان الذي يقاس فيه واقع الهدنة: ليس في بيانات القادة، بل في القدرة الملموسة للمدنيين على البقاء في المنزل دون انتظار الانفجار التالي.