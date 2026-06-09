إسرائيل – ليبانون: الضفدع في وعاء

الضفدع اللبناني في الوعاء

إن الطريقة الإسرائيلية في لبنان تشبه هذه الصورة القديمة للضفدع في وعاء. لا يتم رميها مباشرة في الماء المغلي نضعه في الماء الدافئ، نشعل النار، ثم ندع درجة الحرارة ترتفع. قرية أولاً ثم طريق. ثم منزل ثم ضاحية ثم مدينة قديمة ثم أمر الإخلاء ثم واحدة أخرى وفي كل مرحلة، يُوضَّح أن هذه ليست الحرب الكلية بعد، بل هي مجرد تدبير أمني، ويجب أن ننتظر الاجتماع المقبل، الوسيط التالي، الخريطة التالية، البيان الصحفي التالي.

إن لبنان يعرف هذا المكعب الدبلوماسي جيدا. ويُطلب منه التفاوض بينما تحترق أرضه. يُطلب منه أن يكون معقولاً بينما يبحث مدنيوه النازحون عن مرتبة أو دواء أو طريق لا يزال مفتوحاً. وطُلب إليه أن يثبت حسن نيته في حين أن قرى الجنوب قد أفرغت، وتلقى صور أوامر بالإجلاء، وألحقت أضرارا بالمواقع الأثرية، وظلت بيروت تحت التهديد، وأصبح كل وقف لإطلاق النار عملية استفزازية. ومن الواضح أن وقف إطلاق النار يمكن أن يعني هذا الآن: حزب واحد يتوقّف عن الرد، والآخر يستمر في الإضراب، والجميع يدعوه عملية.

يجب أن نطرح السؤال ببساطة. ما هي نقطة التفاوض مع دولة تتطلب وقفاً انفرادياً لإطلاق النار، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالحق في تفجير وهدم وتحرك واختيار قواعد اللعبة وحدها؟ ما هو الهدف من النص إذا كان في اليوم التالي، أو الأسبوع التالي، الطائرات، الطائرات، الطائرات بدون طيار، أوامر الإجلاء يذكرنا بأن الريش لم يحل محل القوة؟ الشرط الأول ليس تفاصيل تقنية فهو أخلاقي وسياسي وقانوني: وقف إطلاق النار الكامل والكامل والمتبادل. ليس إستراحة لواحدة ورخصة تدمير للآخرين.

وقف إطلاق النار المتبادل كنقطة انطلاق

ولا يحتاج لبنان إلى وقف اختياري لإطلاق النار. لا يحتاج إلى صيغة تطمئن على الفرص وتهدأ الأسواق وتجعل الناس في الجنوب يحسبون الإنفجارات. وتحتاج إلى وقف كامل للعمليات العسكرية والضربات والتوغلات وعمليات الهدم وإطلاق النار والتهديد بالإخلاء. إن وقف إطلاق النار الذي لا ينطبق على الجانبين ليس وقفا لإطلاق النار. إنه أمر قضائي. إنها وصية على حق الناس في العيش.

الصوت الرسمي أصبح سخيفاً ونحن نتحدث عن هدنة مشروطة، وآليات لإلغاء التصعيد، والمفاوضات غير المباشرة، والضمانات الأمنية، والمجالات التي يتعين اختبارها، والانسحاب التدريجي، وحق الرد. وخلف هذا الغرام النظيف جدا، هناك حقيقة أقل اناقة: فلبنان يأمر بالبقاء بينما تحتفظ إسرائيل بالمبادرة العسكرية. الأمر لا يتعلق بالسلام وهذا ترتيب يصبح فيه الأمن الإسرائيلي وحدة القياس الوحيدة، في حين يظل الأمن اللبناني متغيرا ثانويا.

هذا هو المكان الذي يصبح فيه السخرية عديمة الفائدة تقريبا، كما أن الوضع يسخر نفسه. ويُطلب إلى لبنان أن يكون دولة مسؤولة، ولكن سيادته تُعامل على أنها حافة دبلوماسية. نطلب منه أن يرسل جيشه إلى الجنوب لكننا ضربنا جنوده. يُطلب منه حماية تراثه، ولكن يتم قصفه بالقرب من مواقعه السرية. وطُلب منه دعم المفاوضات، ولكن أُبلغ بأن الإضرابات ستستمر ما دامت إسرائيل تعتبرها ضرورية. يا لها من مدرسة جميلة للقانون الدولي: لافتة واحدة و الأخرى تطير.

ويجوز للسلطات اللبنانية المشاركة في المفاوضات. بل يجب عليها أن تفعل ذلك، لأن الدولة لا تستطيع التخلي عن القنوات الدبلوماسية. ولكن التفاوض لا يعني القبول بالحياد. المفاوضة لا تعني انتظار أن ترتفع النيران لفترة أطول والتفاوض لا يعني تحويل كل انتهاك إلى حادثة مؤسفة، وكل وفاة إلى أضرار جانبية، وكل قرية دمرت كحاشية. ويبدأ التفاوض الجدي بشرط أدنى: الوقف المتبادل للعنف.

بطء التطبيع الطبيعي

الخطر ليس فقط الضربة المذهلة الأمر عادي هذا هو الوقت الذي يصبح فيه الإجلاء روتينياً، يتحول الطريق المقطع إلى بطاقة مرور، بيت مدمر يصبح إحصائياً، مدينة فارغة تصبح واقعة. تقنية الضفدع في الوعاء تعمل لأنها تحول الاستثناء إلى درجة حرارة الغرفة بعد فترة، لم نعد نسأل لماذا الماء يسخن نسأل فقط مدى سرعة التكيّف.

ويشهد جنوب لبنان هذا الارتفاع التدريجي. والقرى فارغة، ويغادر السكان إلى صور أو صيدا أو بيروت أو في أماكن أخرى، وتحذر مدن الملجأ. يُقال للمدنيين أن يتحرّكوا، ثمّ يتحرّكون ثانيةً. يكاد يصبح الحق في البقاء في المنزل مشكوكًا فيه. ويكفي العيش ببساطة بالقرب من حدود أو معسكر أو طريق أو حي قديم أن يصبح خطرا. ويتعلم جميع السكان قراءة الخرائط التي نشرها جيش أجنبي لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم النوم في المنزل.

هذه الميكانيكية ليست محايدة. ولا يزال نقل السكان، حتى بالرسائل العربية والخرائط الملونة، من أعمال العنف. أولئك الذين يغادرون لا يغادرون الفندق. ويغادرون المنازل، والوثائق، والصور، والمحاصيل، والمتاجر، وكبار السن، والمقابر أحيانا. والذين لا يزالون لا يصبحون مقاتلين عن طريق البدانة. يصبحون مدنيين محاصرين. لا يمحو أمر الإخلاء المسؤولية عن الإضراب. وهي لا تحول التدمير إلى إجراء إداري سليم.

وهناك أيضا هذا السخرية السوداء: فكلما نشرت إسرائيل تحذيرات، كلما زاد عدد المعلقين الذين يقدمون الإضرابات بأنفسهم. كما لو أن إخطار مدينة بأنها ستستهدف كان كافياً لتوضيح مسؤولية ما يلي. الأخلاق تصبح بسيطة جداً، لقد تم تحذيرك، لذا فإن سوء حظك يعود إليك. هذا المنطق ملائم إنه يحرك العبء على الضحية إذا غادرت ستخسر حياتها من قبل إذا بقيت ستتهم باختيار الخطر.

صور أو ذاكرة أمرت بالمغادرة

يلخص (تاير) هذا المنطق بقسوة معينة. المدينة ليست مجرد نقطة على خريطة عسكرية. إنها مدينة مأهولة، ميناء قديم، موقع تراث عالمي، مكان يتداخل فيه فينيشيان، روماني، بيزانتين، القرون الوسطى وتاريخ العثماني مع الحياة اليومية. إن أمر الإخلاء الجديد الصادر في 9 يونيو، والذي يستهدف أيضًا الحي المسيحي في البلدة القديمة، لا يتعلق فقط بتفاصيل الاتصال. وهي تتعلق بالممرات، والكنائس، والمنازل، والأسر، والفنادق، والسكان المشردين للمرة الأولى، وتأمر بأن تكون ثانية.

وأبلغ لبنان رسميا عن وقوع أضرار بالقرب من المواقع الأثرية في صور. وتفيد التقارير بأن العناصر القديمة قد تأثرت بالحطام: الأعمدة، العواصم، قواعد الأعمدة، الموسيقى، القطع الأثرية. وسيلزم توفير الخبرة اللازمة لقياس مدى الخسائر بدقة. ولكن حقيقة أن هذه البقايا مكشوفة تكفي لقول حالة الوضع. مدينة مدرجة في قائمة التراث العالمي تجد نفسها تحت أمر الإخلاء بعد الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بتراثها. وعلينا أن نواصل الحديث عن التهدئة مع وجه جدي وجمل مُكدسة.

وهنا أيضا، يعرف المنطق الإسرائيلي. يزعمون أنهم يستهدفون حزب الله، ثم يوسعون منطقة الاشتباه. الحي، المخيم، الطريق، البيت، النصب التذكاري، كل شيء يمكن أن يصبح بيئة تشغيلية. المدينة بأكملها مهددة بتهم لا أحد يستطيع التحقق منها في الوقت المناسب. وعندما يطلب لبنان حماية مواقعه، يقال ضمنا إنه كان ينبغي أن يتحكم بشكل أفضل في كل حجر، كل زقاق، وكل جار وكل ظل. عكس رائع: يجب على الدولة المعتدى عليها تقديم شهادة نقاء الميراث قبل الموافقة على عدم سحق تاريخها.

والمشكلة هي عدم إنكار الحقائق الأمنية في الجنوب. (هيزبولا) موجود. الأسلحة موجودة. الصدامات موجودة. ولكن هذا الواقع لا يعطي إسرائيل حق دمار غير محدود وثابت ومحترم. القانون الدولي ليس منشفة توضع على الطاولة عندما يكون نظيفاً ويزيل عندما تصبح الوجبة محرجة. إن الوجود المزعوم لهدف عسكري لا يستثني أبداً من التناسب والتمييز والاحتياط. ومن المؤكد أنه لا يسمح بتحويل التراث والمدنيين إلى ديكور مستهلك.

بيروت، الجنوب وخط الصمت

وتنطبق نفس الطريقة من صور إلى بيروت، من ليتاني إلى الضواحي الجنوبية. يتم تقديم الإضراب على أنه محدود. آخر حسب الاقتضاء. ثالث كوقائي. ثمّ نَكتشفُ الحدّ كَانَ متنقلَ. ويصبح وقف إطلاق النار نوعا من ستارة الضوء. نطلق النار عليه عندما يجب أن نتحدث مع الوسطاء. إنه يُربى عندما يضطر للضرب. ومن المفترض أن يشيد لبنان بهذه الرسالة، لأنه أُعطي شرف المشاركة في المناقشات.

والأكثر إثارة للقلق هو كيف تتراكم الانتهاكات دون أن تسفر عن عتبة سياسية واضحة. وقد أبلغ المسؤولون اللبنانيون عن آلاف الضربات الإسرائيلية منذ إعلان هدنة. تم تدمير القرى أو إخفائها وقد شرد عشرات الآلاف من الأسر. وقتل الجنود اللبنانيون. والمواقع الثقافية مهددة. ومع ذلك، يبدو أن المحادثة الدولية تستأنف في كثير من الأحيان في نفس المكان: ما الذي يمكن للبنان أن يطمأن إسرائيل؟ ونادرا جدا: ما الذي يجب على إسرائيل أن تتوقفه حتى يستطيع لبنان ببساطة أن يتنفس؟?

هذا التناظر في قلب المشكلة. وتطالب إسرائيل بالهدوء شمال حدودها، ولكنها تفرض الحزام جنوب حدود الآخرين. إسرائيل تريد ضمانات، ولكن تعطي تحذيرات. إن إسرائيل تدعو إلى الأمن، ولكنها تؤدي إلى انعدام الأمن الجماعي في لبنان. وتطالب إسرائيل بأن يتوقف حزب الله عن الوجود عسكريا، ولكنها لا تقترح أولا وقفا كاملا للهجمات، وانسحابا واضحا، وضمانا بعدم الاعتداء، والاعتراف العملي بالسيادة اللبنانية. من الضروري على ما يبدو الاعتقاد بأن السيادة اللبنانية التي اخترقتها القنابل لا تزال سيادة محترمة.

الصمت اللبناني سيكون خطأ ليس لأن لبنان يجب أن يلقي نفسه في حرب من شأنها أن تدمره أكثر. لقد دفع ما يكفي لحروب الآخرين ولكن لأن الصمت السياسي يحول العنف إلى بيانات طبيعية. نحن بحاجة إلى التحدث، والاسم، والوثائق، والاستيلاء على الهيئات الدولية، ونشر الخرائط، وإحصاء الضربات، وإحصاء الوفيات، وبيوت العد، وإحصاء المواقع المتضررة. ويجب رفض التأديب الدبلوماسي عندما يُستخدم لتشكيل ما هو واضح.

التفاوض، ولكن ليس على ركبتيك

ويجب على لبنان أن يتفاوض. لكن عليه أن يتفاوض على الوقوف هذه الصيغة قد تبدو رائعة مع ذلك هو الحد الأدنى. التفاوض الدائم يعني عدم قبول أن النقاش يبدأ بعد الاعتراف بحق الآخر في مواصلة الإضراب والتفاوض الدائم يعني المطالبة بوقف كامل وكامل ومتزامن ويمكن التحقق منه. والوقوف التفاوضي يعني أنه لا ينبغي إرسال الجيش اللبناني كجزء من عملية لا تزال مفخخة. والوقوف على التجارة يعني أن المدنيين يجب ألا يكونوا عملة صرف من أجل هيكل أمني مكتوب في أماكن أخرى.

الأمر لا يتعلق بمنح (هزبولا) غلاف أبيض ولا يمكن للبنان أن يعيش إلى الأبد بعدة قرارات حرب. ويجب معالجة مسألة الأسلحة، والجنوب، والدولة، والسيادة. غير أنه لا يمكن معاملته تحت النار الإسرائيلية، حيث دمرت القرى كحجج للإقناع. والمناقشة الوطنية اللبنانية ليست غطاء للطائرات. السيادة ليست إعادة بناء عن طريق القصف. وتقوم المؤسسات، بالقانون، وبتوافق الآراء الداخلي، بإعادة بنائها بضمانات حقيقية وبوقف العدوان الخارجي.

إن إغراء بعض الوسطاء هو أن يطلب من لبنان حل مشكلته الداخلية بينما تحتفظ إسرائيل بحرية عملها. هذا مريح بل إنه منتشر جداً على الورق وتراقب إسرائيل عمليات نزع السلاح في لبنان. وينشر لبنان جيشه، وتتحقق منه إسرائيل. ويغير لبنان توازنه الداخلي، وتحتفظ إسرائيل بالحق في الإضراب إذا لم تعجبها. هذا يسمى خطة وبلغة أقل دبلوماسية، يبدو أن هناك تسليماً واسعاً مع الفقرات والتذييلات والصور اليدوية.

يجب عكس حالة البداية أولاً، وقف الإضرابات والانتهاكات بالكامل. أولا، الانسحاب من المواقع المحتلة. أولا، نهاية الهدم وأوامر الإجلاء. أولا، ضمان دولي لحماية المدنيين والمواقع الثقافية. ثانيا، المناقشات بشأن الترتيبات الأمنية، ودور الجيش، وضمانات الحدود والترتيبات الداخلية. وأي أمر آخر هو أن يطلب من لبنان إصلاح سقفه بينما يواصل جاره إلقاء الحجارة عليه.

الأخلاق البسيطة المعقدة

أحياناً يكون من المفيد العودة إلى أخلاقي بسيط ونحن لا نتفاوض بجدية بشأن وقف إطلاق النار مع شخص يشرح أن وقف إطلاق النار يعني قبل كل شيء صمتك. ولا يمكن أن يطلب من اللبنانيين قبول الإضرابات كثمن للسلام في المستقبل. ولا يمكن وصف التدمير التدريجي للجنوب بأنه نظام أمني. ولا يمكننا تحويل كل حي إلى مشتبه فيه، وكل مدني إلى عقبة، كل نصب تذكاري إلى ضرر مقبول.

إنتقادات إسرائيل ليست نقدا لأمن إسرائيل. وهي نكتة من سياسة تزعم السعي إلى تحقيق الأمن من خلال انعدام الأمن الدائم للآخرين. إنه انتقاد للحكومة التي ترغب في إجراء مفاوضات بدون المعاملة بالمثل، والسلام دون معاملة متساوية، ووقف إطلاق النار دون وقف فعال لإطلاق النار. ومن الانتقادات أيضا لمن يجدون دائما، في الخارج، طريقة مهذبة للقول في لبنان إنه يتعين عليه الانتظار لفترة أطول قليلا. القليل من الصبر، القليل من الدخان، قرى أكثر جنوناً، تراث أكثر ضرراً الضفدع، بعد كل شيء، لم يشتكي بعد بصوت عال بما فيه الكفاية.

ولا يتعين على لبنان أن يثبت أنه يستحق عدم القصف. وليس عليه أن يستحق حماية مدنييه. وليس عليه أن يقدم تفككاً مثالياً في احتكار القوة حتى يتم إنقاذ مواقعه الأثرية. ليس عليه أن يتفاوض على أنفاسه في شرائح إن حماية بلد ذي سيادة ليس معروفا يمنحه الشخص الذي يضربه. إنه مبدأ وعندما يُنتهك هذا المبدأ، فإن الشرط الأول ليس مائدة مستديرة جديدة. هذا هو وقف الانتهاك.

سنقول أن الواقع أكثر تعقيداً. هي كذلك. سنقول أن هناك حزب الله وإيران والولايات المتحدة والرهائن الإقليميين والصواريخ والمفاوضات والتوازنات والانتخابات الإسرائيلية والحسابات الأمريكية. كل هذا موجود. ولكن لا يجب استخدام التعقيد لجعل الظلم مقبولا. ويجب ألا تغرق الجملة المركزية: ولا يمكن لأي تسوية دائمة أن تبدأ بوقف إطلاق النار في اتجاه واحد. إذا أرادت إسرائيل أن تتفاوض فهو يتوقف عن الضرب. وإذا أراد الوسطاء أخذهم على محمل الجد، فإنهم يطالبون بالمعاملة بالمثل. وإذا أراد لبنان البقاء على قيد الحياة سياسيا، فإنه يرفض الطبخ ببطء في الحشيش المستعد لذلك.

ولذلك يجب أن تبدأ المناقشة المقبلة بهذا الوضوح، الذي لا يبشر بالخير بالنسبة إلى عشاق الصيغ الغامضة: وقف إطلاق النار الشامل، الكامل، المتبادل، الذي يمكن التحقق منه، دون استثناء من جانب واحد، دون حق دائم في التدمير، دون تحويل بطاقة الإجلاء إلى تصريح بالقنابل.