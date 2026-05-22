أسلحة حزب الله: الاقتراع المرجح

استطلاع نُشر في 22 أيار/مايو من قِبل صحيفة (أن ناهر) يضع أسلحة (هزبولا) وعلاقة مع (إسرائيل) في وسط تحول واضح في النقاش العام. وتبين الأرقام رأيا منقسما، ولكن أقل تجميدا من ذي قبل: وأعرب ما يقرب من ستة من أصل عشرة من المجيبين عن تأييدهم، بدرجات متفاوتة، لنزع سلاح الأطراف، بينما أيد واحد تقريبا في اثنين المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. In a country marked by war, displacement and American pressure, this data becomes a political fact in its own right.

إستطلاع يضع أسلحة حزب الله في مركز النقاش

ويتصل الدرس الأول بالتسلسل الهرمي للمواضيع. ولم تعد المناقشة اللبنانية تقتصر على مسألة ما إذا كان ينبغي وقف الحرب. وهو يركز الآن على ظروف الاستقرار الدائم، ومكان الجيش، واحتكار الدولة في القرار الأمني. The survey published on 22 May gives an encrypted translation of this move.

وردا على السؤال المتعلق بنزع السلاح في حزب الله، قال 44.7 في المائة من المجيبين إنهم يؤيدونه بقوة. In addition to this category, 13.5% of respondents were supportive to some extent. وبذلك بلغ المجموع 58.2 في المائة من الآراء المؤاتية. ومن جهة أخرى، تقول نسبة 8.1 في المائة أنها تعارضه جزئياً و26.1 في المائة تعارضه بشدة، أو 34.2 في المائة معارضة. وشكل المجيبون المحايدون نسبة 7.3 في المائة، في حين أن حالات الرفض أو المجيبين غير المتنازل عنهم تكاد تكون غير موجودة عند نسبة 0.3 في المائة.

هذه الأرقام لا تحل الملف. ولا يقولون كيف يمكن تنفيذ نزع السلاح، أو أي جدول زمني، أو ما هي الضمانات. غير أنها تشير إلى أن المسألة لم تعد تقتصر على بيانات الأطراف. إنه يكسب مساحة الرأي المقاس. It becomes a demand, a concern or a visible fracture line in a significant part of society.

ويأتي هذا التطور في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة جزاءات على مسؤولين مرتبطين بهزبولة وعمال وإيران ومؤسسات الأمن اللبنانية. وتعرض واشنطن هذه التدابير كضغط على سلطة الدولة. ويرى حزب الله وحلفائه أنه محاولة للتخويف والتدخل. ومن ثم، فإن الاقتراع يصل إلى جو يستخدم فيه الجميع كلمة السيادة، ولكن بمعاني معاكسة.

التفاوض المباشر: تصبح المحرمات موضوعاً عاماً

ويتعلق الدرس الثاني بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ومرة أخرى، تظهر الأرقام رأيا مقسما إلى مربعين معادلين تقريبا. وبلغ الدعم القوي 21.9 في المائة. ويصل الدعم الجزئي إلى 27.1 في المائة. وتمثل الفئتان المواتيتان معا 49 في المائة من الردود. وبلغت المعارضة الجزئية 11.3 في المائة، بينما بلغت المعارضة القوية 33.2 في المائة. وبذلك بلغ مجموع المعارضة 44.5 في المائة. ويمثل المحايدون 6 في المائة، ويرفضون الاستجابة بنسبة 0.5 في المائة.

وفي التاريخ السياسي اللبناني الحديث، يمثل هذا المستوى من الدعم المعلن للتفاوض المباشر مؤشرا ملحوظا. ولا يعني ذلك الالتزام بالإجماع بالسلام الرسمي. كما أنه لا يعني أن المجيبين يوافقون على السياسات الإسرائيلية. وفوق كل شيء، يبين أن الحرب والتشريد والتدمير وعدم التيقن الاقتصادي التي طال أمدها تدفع بعض اللبنانيين إلى التماس طرق الخروج التي كان من الصعب الدفاع عنها علنا من قبل.

The context gives weight to this result. ومن المقرر عقد اجتماع في 29 أيار/مايو، في شكل عرض على أنه آمن وتقني. ويجب أن تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وطرائق تحقيق الاستقرار في الجنوب. The Lebanese authorities say they want to limit this meeting to the operational phase, before a political stage is expected in June. ومع ذلك، لا تزال الحدود بين المناقشة التقنية والاختيار السياسي، في رأيه، صعبة التعقب. وحالما يتعلق الأمر بإسرائيل، تصبح المناقشة قائمة.

وتؤكد الدراسة هذه الصعوبة. ويقول ما يقرب من نصف المجيبين إنهم مستعدون للمفاوضة المباشرة، ولكن أكثر من ثلثهم يرفضونها بقوة. ولذلك فإن البلد لا يتحرك نحو توافق الآراء. بل إنها تدخل مرحلة يناقش فيها الحظر القديم بصورة أكثر جبهية. This change changes the terrain of politicians, who can no longer consider the subject as absent from public space.

مسؤولية الحرب المشتركة بين إسرائيل وحزب الله

إن مسألة المسؤولية عن التسلق تزيد من إلهام الكسور. وفيما يتعلق بالسؤال المتعلق بالجهة الفاعلة التي تتحمل أكبر مسؤولية عن التصعيد الحالي في لبنان، أشار 32.9 في المائة من المجيبين إلى إسرائيل. ووصل حزب الله إلى نفس المستوى تقريبا، حيث بلغ 32.8 في المائة. وهذا أحد أهم الأرقام في الدراسة الاستقصائية. وهو يبين أن تصور الحرب لم يعد منظما بقراءة واحدة مهيمنة.

الإجابات الأخرى تكمن وراءها. وشعرت نسبة من المجيبين أن الجميع مسؤول عن 12.1 في المائة. ويشار إلى إيران والولايات المتحدة على مستويات أدنى. The Lebanese government also appears in the responses, but in a minority way. ولا تزال النتيجة الرئيسية هي النتيجة الإحصائية المباشرة بين إسرائيل وحزب الله.

وينبغي قراءة هذه البيانات بحذر. ولا يعني ذلك أن المجيبين وضعوا العمل العسكري لإسرائيل وحزب الله على نفس المستوى. ويعني ذلك أن جزءاً كبيراً من الرأي اللبناني يسند أيضاً مسؤولية مباشرة إلى الطرف في الحالة الراهنة. وهذا التصور ثقيل من الناحية السياسية. إنه يلمس قلب رواية (هزبولا) التي تمثل نفسها كطرف في الدفاع عن إسرائيل كما أنها تغذي خطاب خصومها الذين يعتقدون أن قرارات الحزب العسكرية تقود البلاد إلى حروب لم تقررها الدولة.

والرقم أكثر حساسية عندما تظل الجبهة الجنوبية غير مستقرة. وتغذي الإضرابات الإسرائيلية والتدمير والتشريد وعمليات حزب الله روايات متعارضة. For some, the Israeli army and occupation make the resistance necessary. For others, the existence of a parallel armed force prevents the State from protecting the country. The survey does not resolve this debate. وهو يبين أنه يمر الآن من خلال المجتمع بطريقة واضحة.

خطوط دنومي الوطنية

ويعطي الانهيار العقائدي الذي ينشر يوميا بعدا آخر للنتائج. According to these data, Christian and Druze respondents first attribute responsibility for climbing to Hezbollah, ranging from 50% to 61%. The majority of Shia respondents attributed responsibility to Israel at 57.7%, and no Shia respondent in the sample identified Hezbollah as the main culprit. The Sunni appear more divided, with 39.1 per cent assigning responsibility to Hezbollah and 33 per cent to Israel.

ويشير هذا التوزيع إلى أن الرأي اللبناني ما زال مهيأاً بشكل عميق من جانب أعضاء المجتمع المحلي. The same event is not read in the same way according to the groups. ومن ثم فإن الحرب لا تكلف المواد فحسب. It also acts as a revealing of different political memory, fears and fidelities. ولا تقتصر الأرقام على وصف الأفضليات. إنها تظهر عوالم من التفسير.

كما أن دعم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يتبع خطوطا متمايزة. According to the published breakdown, 78% of Maronites are in favour of this option, of which 36.2% are strongly and 41.8% to some extent. ومن بين الأرثوذكس، بلغ الدعم 73.6 في المائة، مع دعم قوي بنسبة 37.5 في المائة، و 36.1 في المائة من الدعم الجزئي. ومن بين الدروز، بلغت نسبة 72 في المائة، منها 50.9 في المائة دعم قوي و 21.1 في المائة دعم جزئي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الانفتاح على التفاوض مرتفع بوجه خاص في بعض المجتمعات المحلية.

This reality makes any national decision more complex. والأغلبية الحسابية غير كافية في النظام اللبناني على أساس التوازن والخوف من الهيمنة المتبادلة. وحتى في حالة تقدم الخيار في الرأي العام، يمكن رفضه بعنصر هام. وهذا أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة: تحويل المطالب الاجتماعية المتباينة إلى قرارات مقبولة دون تأجيج استراحة جديدة.

السعر السياسي لنزع السلاح المعني

The survey also addresses a sensitive issue: فهل يحق لحزب الله أن يطلب جائزة سياسية مقابل تسليم أسلحته. الإجابات تظهر بلداً مشتركاً. 25.3% answered yes clearly and 18.2% answered yes to some extent, i.e. 43.5% expressed support for the idea of a political counterpart. ومن ناحية أخرى، فإن 14.1 في المائة لا ترفض إلى حد ما، و32.8 في المائة لا تقول على الإطلاق، أو 46.9 في المائة من المعارضة. ويمثل المحايدون نسبة 7.6 في المائة، وردود غير محققة/مرفضة بنسبة 2 في المائة.

وهذه النتيجة مهمة لأنها تحرك المناقشة المتعلقة بالسياسات نحو مناقشة الطريقة. شيء واحد أن نقول أن أسلحة حزب الله يجب أن تعود إلى سلطة الولاية. وثمة مسألة أخرى هي ما إذا كان بوسع الطرف أن يتفاوض على ضمانات أو دور سياسي أو شكل من أشكال التعويض الرمزي. وتبين الأرقام أنه لا يوجد إجابة واضحة. ويرفض التعددية الطفيفة فكرة الجائزة السياسية، غير أن حصة مماثلة تقريبا تقبل.

ويمكن أن تصبح هذه المسألة مسألة مركزية إذا كانت عملية نزع السلاح أو الإدماج مفتوحة يوما ما. Hezbollah does not present itself as a mere militia to lay down its arms. وهي تمثل نفسها كقوة مقاومة، لها قاعدة اجتماعية وتمثيل برلماني. ويستجيب معارضوها إلى أن الأسلحة خارج الدولة تخلق عدم المساواة السياسية والأمنية. وبين هذين المنصبين، سيكون من الصعب تجنب مسألة النظير السياسي.

ومن ثم ينبغي للدولة اللبنانية أن تحقق توازنا بين شرطين. الأول هو إعادة احتكارها بالقوة والثاني هو تجنب الإذلال السياسي لعنصر وطني هام. وتبين الدراسة الاستقصائية أنه لا يوجد إجابة واحدة على هذه المعادلة. واقترح أيضا أن أي حل مفروض بدون مفاوضات داخلية قد يواجه مقاومة قوية.

القطب الأمريكي والضغوط

ولا يمكن عزل الأرقام المنشورة في 22 أيار/مايو عن السياق الإقليمي والدبلوماسي. وتشكل الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة، واجتماع البنتاجون، والمناقشات المتعلقة بوقف إطلاق النار، والمفاوضات بين واشنطن وطهران نفس الخلفية. قضية أسلحة حزب الله ليست لبنانية فقط وهو أيضا في توازن القوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وبالنسبة لواشنطن، يرتبط نزع سلاح حزب الله بسيادة الدولة اللبنانية واستقرار الجنوب. وبالنسبة لحزب الله، يهدف الضغط الأمريكي إلى فرض استسلام سياسي لإسرائيل. بين هاتين القصتين، يصبح الرأي العام مجالا استراتيجيا. ويمكن أن يستخدم مؤيدو دولة أقوى الأرقام الملائمة لنزع السلاح. ويمكن استخدام الانقسامات المهنية من جانب أولئك الذين يشجبون محاولة عزل مجتمع ما.

ولذلك، لا ينبغي قراءة الدراسة الاستقصائية على أنها ولاية بسيطة. وهو يعطي اتجاهات. إنه يقيس المناخ وهي لا تحل محل عملية سياسية. ولا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام والأسلحة والتفاوض بإضافة نسب مئوية. ويجب أن يأخذوا في الاعتبار القانون والمؤسسات وأمن الشعب والانسحاب الإسرائيلي والضمانات اللازمة لتجنب الحرب الداخلية.

وسيكون الخطر تحويل الأرقام إلى سلاح سياسي فوري. ويمكن للقراءة المفاجئة لدعم نزع السلاح أن تعزز مواقف حزب الله وحلفائه. ومن شأن القراءة الدفاعية، التي من شأنها أن تحرم من أي تطور في الرأي، أن تتجاهل الضباب الحقيقي لجزء كبير من السكان. ولذلك فإن الدراسة الاستقصائية تتطلب قراءة أدق. وهو يبين طلبا على التغيير، ولكنه يبين أيضا حدود التغيير الوحشي.

تحول في المناقشة العامة

وما تكشفه الدراسة الاستقصائية في المقام الأول هو تحول في المناقشة العامة. إن أسلحة حزب الله، والتفاوض مع إسرائيل، والمسؤولية عن الحرب، لم تعد قضايا هامشية. وهي الآن تهيّل مفهوم الأزمة. ويبدو أن الرأي اللبناني سئم من الحرب، وقلق من الاقتصاد، مقسما إلى قراءة المسؤوليات وأكثر انفتاحا من ذي قبل على خيارات الاستقرار.

This development does not mean that the country is moving towards an early agreement. ولا تزال هناك عقبات كثيرة. ويجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها والانسحاب من النقاط المحتلة. ويجب على الدولة اللبنانية أن توضح ولاية الجيش وإطار المفاوضات. Hezbollah must respond to the growing demand to limit decisions to war outside institutions. ويجب على الشركاء الأجانب تجنب تحويل الضغط إلى عامل فشل داخلي.

ولذلك، فإن الاقتراع الذي نشر في 22 أيار/مايو يعرض المسؤولين اللبنانيين على واقع مزدوج. فمن جهة، يتطلب جزء كبير من الرأي دولة أقوى قادرة على تقرير الحرب والسلام. ومن ناحية أخرى، لا تزال الفجوة المجتمعية عميقة بما يكفي لجعل أي مرور يدخل حيز النفاذ أمرا خطيرا. وفي هذا المجال الضيق يجب أن يُلعب ما يلي: في البنتاغون، وفي المؤسسات اللبنانية وعلى أرض الجنوب.