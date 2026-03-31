وهناك إشاعات تبعثها القنوات العامة الإسرائيلية تدور بإصرار حول جنوب لبنان: هناك تنسيق بين الجيش اللبناني وإسرائيل عبر واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، يحيل بها تعليمات إلى بيروت للإخلاء قبل تقدم القوات الإسرائيلية لتجنب المواجهة المباشرة. والصياغة مرهقة. إنها لا تتحدث عن الوساطة الأمريكية إنها تقترح آلية تشغيلية بين جيوش العدو رسمياً In the current context, such an assertion cannot be repeated without caution.

ما يجعل هذه الشائعة موثوقة هو أنها تقوم على حقائق حقيقية وأعلنت إسرائيل عن اعتزامها فرض منطقة عازلة على نهر الليطاني، ومنع عودة بعض المشردين إلى جنوب النهر، وتدمير منازل القرى القريبة من الحدود. At the same time, Lebanese army withdrawals and repositionings have been reported in southern localities, including in Christian border villages. ويعيش السكان بخوف ملموس جدا: ذلك أن التقدم الإسرائيلي يتحول إلى تسوية مستدامة، مع تدمير المنازل وعدم إمكانية العودة. ولكن بين هذه الحقائق وفكرة التنسيق المنظم بين الجيش اللبناني وإسرائيل عبر واشنطن، لا تزال هناك خطوة لا تسمح بها العناصر العامة المتاحة بعد.

انسحاب حقيقي، بما في ذلك حول الرميش

المقالة يجب أن تبدأ من هناك، لأنها هي الأرض التي تغذي الإشاعة. وفي يوم الثلاثاء، أبلغت التقارير المحلية عن انسحابات من الجيش اللبناني في عدة مناطق جنوبية، بما في ذلك في رميش. وفي المصادر المرجعية الدولية التي تمت استشارتها، تم تأكيد الجدول العام:الحارسويشير صراحة إلى انسحاب القوات اللبنانية من طوائف الحدود المسيحية في وقت تعلن فيه إسرائيل عن نيتها احتلال أجزاء كبيرة من جنوب لبنان. وهذا أمر أساسي لأنه يبين أن المسألة ليست نظرية. وتوجد حركة الانسحاب أو الانسحاب في بعض المناطق الحساسة.

ويحتل الروميش مكانا خاصا في هذا السياق. وقد تم بالفعل تحديد هذه المدينة الحدودية المسيحية في الأيام الأخيرة باعتبارها إحدى القرى التي ما زال السكان يحاولون البقاء فيها على الرغم من التدهور السريع للحالة. وفي 23 آذار/مارس، أوضح العمدة هانا أميل لرويتر أنه أصبح من الصعب السفر أكثر فأكثر، وأن قوافل الجيش اللبناني ترافق السكان في بعض الأحيان لالتقاط السلع الأساسية، وأن الافتقار إلى الكهرباء والمياه والديزل يثير مخاوف من العزلة الكاملة إذا قطعت الطرق إلى الشمال. وبعبارة أخرى، حتى قبل الانسحابات المبلغ عنها يوم الثلاثاء، عاش ريميش بالفعل في منطق من العناق والقلق.

هذا يغير قراءة الشائعات وعندما ينسحب جيش من منطقة مثل الرميش في وقت تتحدث فيه إسرائيل عن منطقة عازلة، وتدمير منازل الحدود بصورة منتظمة، وعرقلة عودة المشردين، يخلص الكثيرون إلى أن الرسالة قد عممت بالضرورة في أعلى المجرى. وعلى هذا النوع من التسلسل بالتحديد، فإن فكرة التنسيق عن طريق واشنطن تزدهر. الإشاعة لا تولد في فراغ It comes from a land where Lebanese withdrawals and Israeli announcements respond almost in real time.

خوف السكان يغذي هذه القراءة مباشرة

والواقع الآخر الذي يتعين إدراجه في هذه المادة هو الخوف الواضح جدا من السكان في مواجهة التقدم الإسرائيلي. هذا الخوف لم يكن أقل من ذلك وأفادت شركة Associated Press في الأيام الأخيرة أن العديد من اللبنانيين يخشون احتلالا جديدا للجنوب، حيث تهدد إسرائيل بتطبيق أساليب شوهدت بالفعل في غزة على لبنان ودفع سيطرتها على الليطاني. وتشير الوكالة إلى أن الخوف لا يتعلق بالضربات فحسب. وهو يغطي أيضا فقدان الأراضي، وتدمير القرى، وعدم إمكانية العودة إلى ديارهم.

ويضاف إلى ذلك الإعلان الإسرائيلي نفسه. وادعت إسرائيل كاتز أن نحو 000 600 من المشردين اللبنانيين لن يسمح لهم بالعودة إلى الجنوب من الليطاني إلى حين ضمان الأمن في شمال إسرائيل. He also stated that all houses in villages close to the border would be destroyed. هذه ليست صيغ هامشية وهي تنتج آليا أثرا سياسيا ونفسيا هائلا في القرى المعنية. وبالنسبة لمقيم من الرميش أو عين إيبل أو بلدة حدودية أخرى، لم يعد السؤال هو ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيمضي قدما. السؤال يصبح: هل سيتبقى أي شيء ليجده بعد مروره؟

In this context, Lebanese Armed Forces withdrawals are not read as mere tactical adjustments. They are seen locally as a sign that the Israeli advance is taken seriously or even as evidence that it is known in advance. هذا هو المكان الذي تجد فيه الشائعات التنسيقية قوتها. فهو يجمع بين الخوف الشعبي الحقيقي والحركات العسكرية الجديرة بالملاحظة والدور المركزي للولايات المتحدة في جميع المسائل الأمنية في جنوب لبنان.

لماذا يظهر واشنطن في مركز الشك

الولايات المتحدة لا تأتي بالصدفة في هذه الإشاعة ومنذ أشهر، ما فتئت واشنطن تدعم نشر الجيش اللبناني في الجنوب بوصفه جزءا أساسيا من أمر أمني صادر عن الدولة. ووصف المسؤولون الأمريكيون أنفسهم هذا الانتشار بأنه أمر حاسم للاستقرار. وهذا يعني أن الولايات المتحدة لها مصلحة واضحة في منع المواجهة المباشرة بين الجيش اللبناني وإسرائيل. وإذا وقع الجيش اللبناني في مواجهة أمامية وعانى من خسائر فادحة، فإن السيناريو الغربي بأكمله الذي يستند إلى دوره المقبل في الجنوب سينهار.

من وجهة النظر هذه، فكرة قناة أمريكية لإلغاء التصعيد مفهومة تماماً وقد يكون لواشنطن مصلحة في تحذير بيروت من وجود خطر وشيك، في دفع الجيش اللبناني إلى إعادة ضبط نفسه أو تمرير إشارات لتجنب الاصطدام المباشر. بل إنها تتسق إلى حد ما مع استراتيجيتها. ولكن يجب أن يكون المرء دقيقا: فالوساطة في إزالة التصعيد ليست تلقائيا تنسيقا منظما بين الجيش اللبناني وإسرائيل. وهناك اختلاف سياسي كبير بين الاثنين.

وبعبارة أخرى، من الموثوق أن تسعى واشنطن إلى تجنب الصدمة بين الجيوشين. It is not yet publicly demonstrated that it transmits, in an organized and repeated manner, eviction instructions related to Israeli movements, as the rumour says. هذا المعاني هو قلب المادة

ما تم تأكيده وما لا

العديد من الحقائق متينة الآن وترغب إسرائيل في توسيع نطاق سيطرتها على ليتاني. ويخشى شعب الجنوب احتلالا جديدا وتدميرا دائما لقراهم. وانسحبت القوات اللبنانية أو أعيدت توطينها في مناطق الحدود، بما في ذلك القرى المسيحية. وللولايات المتحدة مصلحة استراتيجية واضحة في تجنب المواجهة المباشرة بين الجيش اللبناني وإسرائيل. هذه العناصر تكفي لشرح لماذا تبدو الشائعة معقولة

ومن ناحية أخرى، فإن ما لا يزال يفتقر إلى الحديث عن التنسيق بين الجيش اللبناني وإسرائيل عبر واشنطن هو تأكيد واضح من جانب الجمهور. At this stage, there is no detailed official validation in the sources consulted by Beirut, Washington or Tel Aviv of a systematic mechanism for transmit orders or instructions before each Israeli advance. There are also no public details of the interlocutors, channel, frequency or exact form of such exchanges. بدون هذه العناصر، تحويل الشائعات إلى الحقيقة سوف يذهب بعيدا جدا.

ربما الموضوع الحقيقي في مكان آخر

ومن حيث الجوهر، ربما يكون أهم شيء هو عدم معرفة ما إذا كان التنسيق موجود بالفعل في الشكل الدقيق الذي يقاله الشائع. أهم شيء هو معرفة ما تكشفه هذه الشائعة في الوقت الحالي ويكشف عن جنوب لبنان ينسحب فيه الجيش اللبناني من مواقع معينة مع تقدم الجيش الإسرائيلي. It reveals villages such as Rmeish where residents fear both bombing, isolation and permanent loss of their homes. أخيراً يكشف عن دور أمريكي مركزي جداً يعتبره الكثيرون طبيعياً أن يتخيلوا واشنطن في قلب جهاز الإرسال

وهذا هو بالضبط السبب في أن الحذر ضروري. الإشاعة لا يجب أن تكون سخيفة وهي تستند إلى ميكانيكيات موثوقة. ولا ينبغي عرضها بسرعة كبيرة كواقع ثابت. وفي جنوب لبنان، فإن الانسحابات من الجيش، والخوف من السكان والطموحات الإسرائيلية حقيقية. وهذه الحقائق هي التي يجب أن تُهيّل المادة أولاً، قبل أي استنتاج أشد صرامة بشأن إمكانية التنسيق بين الجيش اللبناني وإسرائيل عبر واشنطن.