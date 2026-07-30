أطلق ألفا 5G في عدة مناطق في لبنان

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إطلاق (ألفا) الدائم لـ 5 جي ماركات خطوة أولى ملموسة في تحديث الشبكة اللبنانية. وقام المشغل العام بتفعيل الخدمة في عدة مناطق في بيروت وضواحيها، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية. ويشمل الغطاء مركز المدينة، وعنتاليا، وديكوان، وميناء بيروت، والقصر الرئاسي في بعبدا. يجب أن تتبعها محطات أخرى في الضبية وحول المطار وفي العدلية وجونية، قبل الإعلان عن دمج 75 موقعًا إضافيًا.

ولا يزال هذا التكليف محدوداً في محيطه. وهو لا يتوافق بعد مع نشر وطني أو تحول فوري في تجربة جميع المشتركين. ومع ذلك، فهي إشارة هامة لبلد تراكم عدة سنوات من التأخير التكنولوجي. تأتي 5G إلى لبنان في وقت تمتلك فيه العديد من الدول في المنطقة بالفعل شبكات واسعة، والاستخدامات المهنية تتنوع وجودة البنية التحتية الرقمية أصبحت معيارًا رئيسيًا للشركات والمستثمرين والإدارات.

تتيح ألفا 5G في المجالات الخمسة الأولى

وأعلنت ألفا العودة الدائمة لخمس محطات غذائية سبق استخدامها مؤقتا أثناء زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان. وقد استخدمت هذه المرافق لاستيعاب زيادة استثنائية في استهلاك البيانات واختبار قدرة الشبكة في المناطق العالية الاستخدام. والاحتفاظ بهم في الخدمة يحول الآن هذه التجربة لمرة واحدة إلى أول عرض منتظم.

ويستجيب اختيار المواقع الأولى لعدة منطق. يتركز مركز بيروت في الإدارات والشركات والفنادق والأنشطة التجارية. الميناء هو بنية أساسية استراتيجية. وتوجد في أنتيليا وديكوان ودبيي مناطق سكنية واقتصادية كثيفة. من جانبه، يلبي قصر بعبدا الاحتياجات المؤسسية والأمنية. ويجب أن يصل المطار وأدلييه وجونيه بسرعة إلى بطاقة التغطية الأولى هذه.

ويشرح المشغل هذا التسارع بزيادة استخدام الإنترنت، لا سيما خلال فترة وصول المسافرين إلى لبنان. وعادة ما تتسبب العطلات الصيفية وعودة المغتربين في ضغوط ثقيلة على الشبكات المتنقلة. ويقوم المستعملون بتكثيف الاتصالات بالفيديو وتبادل المحتوى والتواصل المتزامن. ولذلك يجب على المحطات في المناطق السياحية والتجارية ومناطق النقل أن تستوعب كميات أكبر من البيانات.

وسيحتاج النشر المعلن لـ 75 محطة إضافية إلى تحديد ما إذا كان الإطلاق يتجاوز مرحلة العرض التكنولوجي. ولا يكفي عدد المواقع وحدها. وموقعها وقدرتها وتردداتها المستخدمة ونوعية وصل الألياف وتوافر الكهرباء سيحد من الأداء الفعلي. لا يمكن لهوائي 5G المتصل بشبكة نقل مشبعة أن يحقق إمكاناته الكاملة.

ما هو 5 جي؟?

تشير 5G إلى الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول. وينجح البرنامج 4G، الذي نشر الإنترنت السريع على الهواتف الذكية. التكنولوجيا الجديدة ليست فقط حول زيادة سرعة التحميل. ويهدف أيضا إلى تقليص وقت استجابة الشبكة، وربط المزيد من الأجهزة في نفس المجال وضمان استقرار أفضل عندما يصبح الطلب مرتفعا جدا.

وفي ظل الظروف المثلى، توفر المعايير الدولية تدفقات ذروة تصل إلى عدد كبير من الضغائن في الثانية. ولا تزال هذه الأرقام نظريا. وفي الحياة اليومية، تتوقف السرعة على المسافة مع الهوائي، والتواتر المستخدم، وعدد المشتركين الموصلين، ونموذج الهاتف، وقدرة الشبكة الثابتة التي تنقل البيانات خلف المحطات المتنقلة.

العطوبة فرق مهم آخر وهو يقيس الوقت الذي يستغرقه الحصول على المعلومات لترك جهاز، والوصول إلى الشبكة والعودة. ويزيد من تجاوب الاتصالات مع انخفاض معدلات الطوارئ. وهو يحسّن الألعاب الإلكترونية، والمكالمات بالفيديو، والعمليات الصناعية النائية، وبعض الخدمات الطبية. يصبح أمراً أساسياً عندما تتلقى الآلة التعليمات وتنفذها على الفور تقريباً.

5 زاي يزيد أيضاً كثافة الاتصالات. ويمكن للقطاع نفسه أن يستوعب المزيد من الهواتف أو الكاميرات أو أجهزة الاستشعار أو المركبات ذات الصلة أو المعدات الصناعية. وتهتم هذه القدرة بالمدن والموانئ والمستشفيات والمصانع والأحداث الرئيسية. ويمكّن من تنظيم شبكات تتبادل فيها آلاف الأشياء كميات صغيرة من البيانات باستمرار.

ما يمكن للمستعمل أن يتوقع حقا

وبالنسبة للفرد، كثيرا ما تكون الفائدة الأولى الظاهرة صلة أسرع في المناطق المشمولة. تحميل الملفات الثقيلة سيستغرق وقتاً أقل التدفق العالي للتعريف سيكون أكثر سلاسة التشارك يمكن أن يحل محل خط ثابت عندما يعمل بشكل سيء ومن المتوقع أيضا أن تحقق الاتصالات الفيديوية استقرارا في المناطق المشغولة.

ولن تكون هذه التحسينات آلية. ويكون للمستعمل هاتف متوافق مع النطاقات الترددية التي يحتفظ بها ألفا. ويجب أن تسمح ببطاقة الاشتراك الخاصة بها والاشتراك فيها بالوصول إلى الخدمة. كما يجب أن تكون قريبة من محطة نشطة. ولا يضمن الرمز 5 زاي الذي يظهر على الشاشة دائما معدل تدفق استثنائي، خاصة إذا كانت الشبكة تعمل في هيكل لا تزال تدعمه إلى حد كبير معدات من طراز 4G.

وسيتوقف الأداء أيضا على المجموعات المقترحة. وكثيراً ما يؤدي الاتصال السريع إلى زيادة الاستهلاك. تحسين نوعية الفيديو يستخدم المزيد من البيانات وإذا ظلت الكميات المدرجة محدودة أو باهظة الثمن، فإن بعض المشتركين لن يستفيدوا إلا جزئيا من التكنولوجيا الجديدة. ولذلك سيتعين على الوزارة والمشغلين توضيح شروط التعريفات، وتوافق الأجهزة، ومجالات التغطية.

4G لن يختفي مع هذا الإطلاق. وسيستمر في توفير معظم حركة المرور لعدة سنوات. وستتبادل الهواتف بين الشبكتين تبعا للتغطية المتاحة. وسيتوقف نجاح المشروع بقدر ما يعتمد على تحسين الـ 4 زاي الحالية على تركيب محطات جديدة من طراز 5G.

تكنولوجيا مفيدة تتجاوز الهواتف الذكية

والمصلحة الاقتصادية لـ 5G تتجاوز الاستخدام الفردي. وبالنسبة للأعمال التجارية، يمكن أن توفر الدعم أو الوصول اللاسلكي الثابت في المناطق التي لا تخدمها الألياف. ويسمح ذلك للمكاتب أو المتاجر أو الورش بالوصول إلى منافذ عالية دون انتظار الكابلات الجديدة. وهذا الحل لا يحل دائما محل الألياف، ولكنه يمكن أن يقلل بسرعة بعض العجز في الاتصال.

وفي ميناء بيروت، يمكن لـ 5G دعم تتبع الحاويات، ومراقبة الفيديو، وإدارة المركبات، وتبادل البيانات اللوجستية. وفي المستشفيات، يمكنها أن تيسر نقل التصوير الطبي، والمراقبة عن بعد، وربط المعدات. وفي مجال الصناعة، يربط الآلات والمجسات بوقت الاستجابة المخفض.

ويمكن للسياحة أيضا أن تستفيد من شبكة أكثر كفاءة. وتتوقف الآن الفنادق والمطاعم ومنظمو المناسبات والزوار على وجود اتصال مستقر. ويستخدم المسافرون هواتفهم للعمل والسفر والأجر والكتاب والتواصل. ويؤثر ضعف نوعية الشبكة تأثيرا مباشرا على خبرتها وصورة البلد.

وبالنسبة للإدارة، لن تكون 5 زاي فعالة إلا إذا أدمجت في استراتيجية رقمية أوسع. ويجب أن تكون لدى الخدمات العامة منابر موثوقة، وأن تضمن مراكز البيانات، وأن تلغي الإجراءات. ولا تكفي شبكة سريعة عندما تواصل المؤسسات العمل بالنظم المجزأة أو الوثائق الورقية.

لماذا كان لبنان في وقت متأخر

والتأخر اللبناني ليس نتيجة لقرار واحد. وهو نتاج الأزمات المتعاقبة، ونقص الاستثمار، والحوكمة غير المستقرة لفترة طويلة. وبما أن عدة بلدان من بلدان الخليج أطلقت أولى شبكاتها التجارية بحلول نهاية عام 2010، فقد كان على لبنان بالفعل أن يدير البنية التحتية القديمة، والديون العامة المرتفعة، والخلافات المتكررة بشأن إدارة القطاع.

ثم تسببت الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019 في انهيار القدرات الاستثمارية. وأدى انخفاض قيمة العملة إلى خفض القيمة الحقيقية للإيرادات بالجنيهات اللبنانية، في حين ظلت معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرامجيات وقطع الغيار تباع بالعملة الأجنبية. وواجه العاملون صعوبات في صيانة المحطات، ودفع أجور الموردين، وتجديد المعدات.

وقد أدى نقص الكهرباء إلى تفاقم الحالة. الهوائيات المتحركة تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الطاقة وعندما لا توفر الشبكة العامة الطاقة الكافية، يستخدم المشغلون المولدات والبطاريات والوقود. وهذه العملية تزيد التكاليف وتزيد من خطر الانهيار. كما أنه يحول بعض الميزانيات التي كان يمكن أن تمول التحديث.

أثرت الأزمة على الموظفين في القطاع. وقد أدى انخفاض الأجور الحقيقية إلى حدوث انحرافات وتوترات اجتماعية. وقد التمس التقنيون المهرة وظائف في الخارج أو في القطاع الخاص الدولي. ويتطلب نشر شبكة جديدة من الجيل مهارات دقيقة في مجالات الإذاعة وأمن الفضاء الحاسوبي والبصريات وإدارة الترددات.

الحكم لم يكتمل منذ وقت طويل

كما أدى النموذج المؤسسي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى إبطاء القرارات. تنتمي شبكتي ألفا وتاتش للهاتف المحمول إلى الدولة وتعملان تحت إشراف الوزارة. ومن شأن هذا الهيكل أن يكفل إبقاء الإيرادات علنية، ولكنه يعرض أيضا المشغلين للتغييرات السياسية، والتأخيرات الإدارية، والمناقشات بشأن كيفية إدارتها.

وينص قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية المعتمد في عام 2002 على تنظيم سوق أكثر وضوحاً وعلى دور مركزي لهيئة تنظيمية مستقلة. ولم يكتمل تنفيذها منذ فترة طويلة. وشهدت الهيئة التنظيمية للاتصالات السلكية واللاسلكية سنوات من عدم النشاط قبل إعادة تنشيطها مؤخرا. وأدى ذلك إلى تأخير تجهيز الملفات الحيوية، بما في ذلك إدارة الطيف، والترخيص، والمنافسة، ونوعية الخدمة.

تتطلب 5G سياسة تردد متماسكة. يجب على الدولة تحديد النطاقات التي سيتم استخدامها، وتحت أي شروط وبأي التزامات تحوطية. ويجب عليها أن تتجنب التدخل وحماية الموارد العامة والاستعداد لتقديم الخدمات في المستقبل. وبالتالي، فإن المشاورة التي أُجريت في عام 2026 بشأن إعادة تنظيم الطيف هي خطوة تقنية هامة.

كما عانت المستأجرون والاستثمارات من تدني الرؤية. والموردون الدوليون يترددون في المشاركة عندما لا يدركون طريقة الدفع أو الاستقرار التنظيمي أو مدة العقود. ويجب أن تقترن خطة أُعلن عنها على مدى عدة سنوات بجدول زمني وميزانية وقواعد شفافة تصبح ذات مصداقية.

وزن الأزمة المالية والنزاعات

وقد أدى انهيار المصرف إلى محدودية فرص الحصول على الائتمان والتحويلات المعقدة في الخارج. ويتعين على شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية أن تدفع تكاليف تراخيص البرمجيات، والمعدات الإذاعية، والخواديم، والخدمات التقنية. وفي نظام مصرفي مشلول، تصبح هذه المعاملات أكثر تكلفة وأبطأ.

كما عانى البلد من انفجار ميناء بيروت والوباء والمصادمات على الحدود الجنوبية. وألحقت هذه الأحداث أضرارا بالهياكل الأساسية، وأولويات الميزانية المشردة، وزيادة الاحتياجات الطارئة. وقد وجهت الموارد العامة نحو الوقود والإصلاحات وصيانة الخدمات إلى الحد الأدنى بدلا من التحول التكنولوجي الكامل.

وقد أثر التدمير المتصل بالنزاع على شبكات الكهرباء والنقل والاتصالات. وفي بعض المناطق، يظل الهدف الرئيسي هو استعادة التغطية الأساسية. ولذلك لا يمكن أن يكون التغيير إلى 5 زاي موحدا. وسيتقدم أولا في المراكز الحضرية والاقتصادية، في حين أن المناطق الريفية أو المتأثرة بالحرب قد تتوقع المزيد.

ويخلق هذا الفرق خطراً على الفجوة الرقمية. ويمكن لسكان بيروت وضواحيها الاستفادة من خدمات أسرع، بينما لا تزال مناطق أخرى تواجه تخفيضات أو تغطية غير كافية. وسيتعين قياس نجاح المشروع بقدرته على الحد من هذه الفجوة، ليس فقط عدد الهوائيات التي تم تركيبها في العاصمة.

لبنان الذي يواجه منطقة منخرطة بالفعل في 5G

وهناك فجوة إقليمية واضحة. وقد استثمرت دول الخليج في وقت مبكر في 5 زاي وهي تعد بالفعل شبكات مستقلة أكثر تقدما. وهي تستخدم هذه التكنولوجيا في المدن الذكية والنقل والصناعة والخدمات العامة. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعا حادا في الاعتماد في النصف الثاني من العقد.

ويدخل لبنان السباق مع انتقال أسواق أخرى إلى مرحلة جديدة. ولا يحول هذا التأخير دون اللحاق، ولكنه يفرض خيارات صارمة. لا يمكن للبلاد مضاعفة الإنفاق على الهيبة. ويجب أن يركز الاستثمار على المجالات التي يلبي فيها 5G حاجة حقيقية، مع تعزيز الألياف ومراكز البيانات والإمداد بالطاقة.

كما أن التأخير يمكن أن يوفر ميزة محدودة. وأصبحت المعدات الآن أكثر نضوجاً، ويوفر المزيد من الموردين حلولاً مناسبة. ويمكن للبنان أن يتعلم من أول عمليات نشر أجنبية. ويمكنها أن تتفادى الإنفاق غير الضروري وتحسّن الهياكل التي يمكن أن تتطور.

غير أن هذه الإمكانية تتطلب سياسة مستقرة. وخلافة الإعلانات بدون تمويل لن تكفي. وسيُطلب من المشغلين نشر خرائط دقيقة للتغطية، ومؤشرات الجودة، وجداول يمكن التحقق منها. وسيحتاج المستهلكون إلى معرفة ما يشترونه وما هو مستوى الخدمة التي يمكنهم المطالبة بها.

شروط الإقلاع الحقيقي

ولا تزال الحالة الأولى هي توسيع نطاق الألياف البصرية. يجب توصيل هوائيات الجيل الخامس بشبكة نقل قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات. بدون وصلة الألياف أو ما يعادلها، يحجب التدفق خلف المحطة. وبالتالي، فإن المشروعين المتنقل والثابت ليسا مشروعين منفصلين. وهي تشكل نفس البنية التحتية الرقمية.

الحالة الثانية تتعلق بالكهرباء ويجب أن يكون للمواقع إمدادات مستقرة من الطاقة، وبطاريات فعالة، وحلول احتياطية أرخص. وطالما يعتمد المشغلون اعتمادا كبيرا على المولدات الكهربائية، ستظل تكلفة الخدمة مرتفعة وسيظل التعطل متكررا.

ويتعلق الأمر الثالث بالتنظيم. ويجب على الدولة أن تحدد الترددات والالتزامات المتعلقة بالتغطية ومعايير السلامة وحقوق المستهلك. ويجب عليها أيضا أن ترصد الجودة المعلنة. وينبغي ألا يقتصر الإطلاق التجاري على عرض شعار جديد على الهواتف.

وتتعلق الحالة الرابعة بالأسعار. لن تساهم 5G في الاقتصاد الرقمي إذا بقيت مخصصة لأقلية. ويجب أن تتاح العبوات والهواتف المتوافقة والخدمات المهنية. ويجب أن يكفل الاستثمار العام أيضاً عدم اتساع الفجوة بين المناطق الغنية والمناطق المحيطة.

إطلاق متوقّع، لكن ما زال يجب تأكيده

إعلان (ألفا) يفتح مرحلة جديدة للاتصالات اللبنانية وهو يبين أن الهياكل الأساسية الأولى يمكن أن تعمل، وأن الوزارة تسعى إلى إحياء قطاع كبير. وهو يستجيب أيضا للطلب الحقيقي، حيث أن زيادة استهلاك البيانات والمستعملين يتوقعون تحسينا ملحوظا في النوعية.

وسيكون من السابق لأوانه الحديث عن تغطية لبنان بـ 5G. وتمثل المناطق الأولى جزءا صغيرا من الإقليم. ويجب نشر المحطات المعلن عنها وعددها 75 محطة وربطها وصيانتها. وسيلزم أيضا تحديد استراتيجيتها بحيث لا يعتمد الوصول على المشغل المختار وحده.

الإختبار الحقيقي سيبدأ بعد تأثير الإعلان. وسيقارن المستعملون السرعة والاستقرار والأسعار. وستقوم الشركات بتقييم مدى موثوقية الخدمة. سيتعين على السلطات شرح كيفية ارتباط 5G بالألياف وإصلاح القطاع وتمويل البنية التحتية.

ولدى لبنان الآن نقاط الوصول الأولى إلى الجيل الخامس من الهواتف النقالة. غير أن التأخير لن يحل إلا إذا توقفت هذه التكنولوجيا عن أن تقتصر على بضعة أحياء وتصبح جزءا من شبكة وطنية موثوقة. وستعطي النشرات القادمة إلى دبي، والمطار، وأدلييه، وجونيه إشارة أولية إلى قدرة ألفا والوزارة على تحويل عملية إطلاق محلية إلى نشر مستدام.