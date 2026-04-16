إعادة تنشيط الشبكات اللبنانية

العودة السعودية لا تذهب أولا من خلال النشرات الصحفية

الحركة الأكثر إثارة للاهتمام، في التسلسل الحالي، ليست فقط من واشنطن أو الجبهة الجنوبية. وهي تأتي أيضا من الرياض، ولكن في شكل مختلف جدا. ولا تسعى المملكة العربية السعودية إلى شغل واجهة المرحلة بتصريحات كبيرة. وفضّلت أن تعيد تشغيل شبكاتها اللبنانية، ودوراتها السياسية، وقنوات الاتصال، بطريقة أكثر تشابها: ضوضاء قليلة، وكثير من الإشارات، وإيلاء اهتمام خاص للرجال القادرين على حجز عدة أبواب في آن واحد.

هذا ما يعطي معنى حقيقي لزيارة علي حسن خليل إلى المملكة العربية السعودية The former minister is not an official diplomat, but he is not merely a partisan intermediary. إنه واحد من أقرب مستشارين سياسيين لنابيه بيري حقيقة أن الرياض طلب رؤيته يقول الكثير المملكة لا تتحدث فقط إلى رؤساء المؤسسات المرئية. He also wants to talk to one of the men who care about the practical management of the Lebanese system, to the precise point where the Chair of the House joins, the Shiite scene, the internal balances and the issue of the ceasefire.

الاجتماع مع الأمير يازيد بن فارهان ليس بتفصيل بروتوكول. This choice of interlocutor shows that the file is treated as a major political subject, not as a mere exploratory exchange. ولا تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة التواصل الرمزي مع لبنان. وهو يسعى إلى التركيز على تسلسل دقيق: كيفية منع الحرب في الجنوب من أن تؤدي إلى كارثة إنسانية أعمق، وزيادة زعزعة استقرار السلطة في بيروت، والارتفاع غير المتحكم فيه في التوترات الداخلية.

وبعبارة أخرى، تعود الرياض من خلال السياسة اللبنانية الحقيقية. ليس بالشعارات ليس من قبل المشنقة ليس بمجرد إظهار دعم الدولة تعود المملكة من الرجال القادرين على الإرسال أو التنبيه أو الهدوء أو القفل أو التبديل إنها دبلوماسية هيكلية وليس صورة

لماذا بيري مهتمة جدا في الرياض

ولفهم هذه الحركة، من الضروري البدء من واقع واضح كثيراً ما يكون قراءته ضعيفاً: فالنبيه بيري ليس فقط رئيس المجلس. He is also one of the few Lebanese actors able to speak to several worlds at the same time. يتحدث إلى المؤسسات يتحدث إلى المخيم الشيعي يتحدث إلى الشركاء العرب وهو يتحدث إلى نظام لا يزال من خلال الكسور، لكنه لا يزال يعمل من خلال عدد قليل من الوسطاء المركزيين. وهذه الوظيفة هي التي تفسر المصلحة السعودية.

الرياض لا يعرف أي شيء عن تحفظات الساندم الشيعة حول المفاوضات المفتوحة تحت الرعاية الأمريكية. وتدرك المملكة أنه في هذا المناخ، يمكن لأي انطباع بوجود ضغط خارجي مباشر جداً على حزب الله أن يتطرف المشهد الداخلي بدلاً من تثبيته. He also knows that no serious de-escalation can be thought of against Berri, or by ignoring, if the discussion on the ceasefire is not to turn into a regime crisis in Beirut.

ولذلك فإن اختيار علي حسن خليل كقناة هو اختيار متسق تماما. It allows Saudis to speak to Berri without theatricalization, without direct contact with Hezbollah and without going exclusively through the presidential tandem. وهي قناة مرنة ومفيدة وكثيفة سياسيا. وهو يتيح لنا أن نعرب عن قلقنا إزاء الحرب، ولكن أيضا رسالة عن الحاجة إلى احتواء الشارع، وتجنب أي انكماش داخلي، والحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المؤسسي.

هذا ضروري ولا يتدخل الرياض فقط في المسألة العسكرية أو في التسلسل الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل. وتتدخل المملكة أيضا في إدارة المخاطر اللبنانية نفسها. وقال إنه يفهم أن وقف إطلاق النار لن يكون له أي عمق إذا أطلق معركة داخلية موازية بشأن مشروعية السلطة أو دور حزب الله أو مكان الدولة. وبعبارة أخرى، فإن الدبلوماسية السعودية لا تنظر فقط إلى الجبهة الجنوبية. وهي تنظر أيضا في إمكانية حدوث صدمة سياسية في بيروت.

مملكة لا تريد أن تترك واشنطن وحدها

It is also necessary to see the Saudi gesture for what it is: a way to refuse that the Lebanese file be completely absorbed by the American initiative alone. وقد فتحت الولايات المتحدة أكثر التسلسل وضوحا. ولهم أكثر الوساطة مباشرة بين بيروت وتل أبيب. ولها النفوذ الوحيد الموثوق به على إسرائيل في هذه المرحلة. ولكن هذا لا يعني أن عواصم أخرى توافق على الخروج من اللعبة.

وليس لدى المملكة العربية السعودية مصلحة ولا تقليد دبلوماسي في أن تمسح بالكامل عندما تدخل قضية لبنانية في منطقة حرجة. وهي تعلم أن الحرب الحالية لا تقتصر على الحدود. وهو يؤثر على التوازن الإقليمي، والعلاقة مع إيران، واستقرار المشهد اللبناني السني، ومستقبل الساندم الشيعي، ودور الرئيس جوزيف عون، وإئتمان حكومة نواف سلام. إن السماح لواشنطن وحدها بتنظيم التسلسل سيكون بمثابة القبول بأن يُسحب القادم دون وجود عربي مهيمن حقا.

لهذا يختار الرياض مكاناً آخر ليس من رئيس الوسطاء ليس المدفع ممثل يضمن أنه لا يمكن لأحد أن يغلق الملف دون أن يعول معه وهكذا تحتفظ المملكة بهمش مزدوج. يمكنه أن يدعم رفع مستوى الصوت غير أنه يمكن أن يؤثر أيضا على كيفية تلقي هذا الرفع في لبنان. الأمر لا يتعلق بالمنافسة الأمامية مع واشنطن والهدف من ذلك هو منع أي أمريكي – إسرائيلي، حتى غير مباشر، وجها لوجه من التوصل إلى نتيجة لا يمكن الدفاع عنها سياسيا في العالم العربي وجزء من لبنان.

وهذه الاستراتيجية هي أكثر منطقية كما وجدت الرياض، لعدة أشهر، طريقة أكثر نشاطا للعمل على المسائل الإقليمية. المملكة لم تعد تفكر فقط من حيث العهد أو المواجهة. ويفسر ذلك من حيث الاستقرار، ومراقبة التسلسل، والقدرة على منع وقوع أزمة في المنطقة بأسرها. وفي هذا السياق، أصبح لبنان مرة أخرى أرضا يجب أن نتحدث فيها، ليس فقط للحلفاء التقليديين، بل أيضا للذين يمكنهم تجنب الأسوأ حتى عندما لا ينتمون إلى نفس المخيم.

تدخل سعودي على طابقين

The current Saudi approach seems to be working on two distinct floors. الأولى في الخارج وهي تتعلق بوقف إطلاق النار، والتفاوض الجاري، والضغوط التي يتعين ممارستها، والرسائل التي يتعين نقلها، والصلة الأوسع بالعواصم الأخرى، بما في ذلك واشنطن وإسلام أباد وطهران بصورة غير مباشرة. الثانية بالداخل وهو يتعلق بالمشهد اللبناني نفسه، وهشاشته، وخطوط تمزقه، وردوده في الشوارع، وآلياته المانعة.

إنه الطابق الثاني الذي يعطي كل قيمته للقناة المفتوحة مع (بيري) ولا تسعى المملكة إلى معرفة مركز المناقشات فحسب. He also seeks to measure how much the anger of the Shiite camp can go, how much suspicion can rise against the presidential tandem, and how the tension over negotiation could turn into a wider conflict over the very nature of power in Lebanon.

الحساب السعودي واقعي وإذا اقترب التسلسل الحالي من وقف إطلاق النار الهش ولكنه يترك خلفه نظاما لبنانيا أكثر انقساما من ذي قبل، فإن المكاسب الدبلوماسية ستكون محدودة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الهدوء الأمامي وأعمدة السلطة الرئيسية تمكنا من تجنب الانزلاق الداخلي، فيمكن لالرياض أن يقول إنه لم يسهم فقط في إزالة التصعيد، بل في تحقيق الاستقرار في البلد. إنه أكثر قيمة له

ومن ثم يمكن فهم السبب في استمرار قياس الاتصالات السعودية. ولا ترغب المملكة في تحويل مبادرتها إلى لفتة عامة واضحة للغاية، لأن التعرض المفرط يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. وفيما يتعلق بالقضية اللبنانية، كثيرا ما تتوقف الكفاءة على السلطة التقديرية. عالي جداً الرسالة تجمّد المواقف وعلى النقيض من ذلك، تسمح قناة سرية باختبار النوايا، وتهدئة بعض ردود الفعل، ومنع التدفقات الزائدة دون دفع الجهات الفاعلة إلى الإفراط في اللعب أمام معسكرها.

Riyadh and the Aoun Salam tandem: support without automatic alignment

The Saudi return does not mean aميكانيكي alignment on the line of Joseph Aoun and Nawaf Salam. من الواضح أن المملكة ترى بنظرة جيّدة محاولتها أن تضع الحكومة في المركز ولا يمكن أن يكون معاديا لمنطق يركز على المؤسسات، وعلى وقف إطلاق النار، وسلطة الحكومة، ورفض الانهيار الإداري. لكن هذا الدعم له حدود وتدرك الرياض أن لبنان لا يحكم نفسه بالرغبة، وأن أي تعجيل وحشي جدا ضد التوازن الداخلي يمكن أن يؤدي إلى أثر عكسي لذلك المطلوب.

هذا هو المكان الذي تظهر فيه الدبلوماسية السعودية. ولا يُعزى ذلك فقط إلى التفضيل الإيديولوجي. وهي أسباب من حيث الجدوى السياسية. نعم، المملكة يمكن أن تدعم تعزيز الدولة اللبنانية. نعم، قد يعتبر الفترة المؤدية إلى إعادة تركيز المؤسسات. لكنه يعرف أيضا أن حزب الله لا يزال بيانات مركزية للبلد، وأن ثالوث الشيعة يحتفظ بقدرة عالية على عرقلة سير الحرب، وأنه لن يكون هناك أي تسلسل للخروج من الحرب إذا ما واجهه جزء من البلد كمحاولة لإزالة الرعاية من الخارج.

ويفسر هذا التضليل لماذا تتحدث الرياض إلى كل من السلطة الرسمية وقنواتها التنظيمية الأعمق. المملكة لا تتخلى عن « بابدا » أو « السيرال العظيم » ولكنه لا يقلل لبنان إلى هذه الأعمدة وحدها. إنه يعطي نفسه خريطة كاملة للنظام وهي وسيلة للقول: إننا نؤيد الدولة، ولكننا نعلم أن الدولة في لبنان لا تتقدم وحدها.

الصلة مع طهران: التحدث في لبنان، متحدثا أيضا إلى المنطقة

ولا يمكن عزل تنشيط الشبكات السعودية في لبنان عن الإطار الإقليمي الأوسع. وتدرك المملكة أن المسألة اللبنانية لا تغلق في علاقة ثنائية بسيطة مع بيروت. وهو مرتبط بالحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران، وبدور باكستان كقناة من الرسائل، وبسؤال إقليمي أساسي: إلى أي مدى يمكن لإلغاء التصعيد أن يحدث دون تغيير وحشي للأرصدة الناجمة عن الحرب؟

وفي هذا السياق، يصبح لبنان لرياده مكاناً للمراقبة ولكنه أيضاً مكاناً للإرسال. التحدث إلى (بيري) ليس مجرد التحدث إلى ممثل لبناني وهو يتحدث أيضاً عن أحد الأعمدة التي تقاس بها حالة عقلية المخيم الشيعي في وقت تشارك فيه إيران نفسها في مرحلة حساسة من المناقشات والإشارات والحذر المحسوب.

ولذلك يبدو أن الرسالة السعودية تطيع منطقا دقيقا جدا. وهي ليست مسألة تخص إيران ذات الدائرة القصيرة، ولا مسألة التظاهر بأنها لم تعد موجودة كطرف فاعل يهيمن الملف. بل إن مسألة توضيح أن المملكة تعتزم التأثير على طريقة إعادة تنظيم الأرصدة. وبعبارة أخرى، لا تريد الرياض أن تُبلَّغ فحسب. It wants to be consulted, taken into account and recognized as one of the possible architects of regional stability.

ويفسر ذلك أيضا الدور المتنامي الذي تضطلع به القنوات المشتركة، غير المباشرة أحيانا، بين الرياض وإسلام أباد وطهران وواشنطن. وفي هذا الهيكل المتحرك، لا يعتبر لبنان الملف الوحيد ولا مجرد أرض ثانوية. هو يعمل كa فرز. ما يدور فيه يشير إلى مدى إمكانية الاسترخاء الأوسع، وإلى أي ظروف يمكن استيعابها سياسياً.

الدبلوماسية السعودية تعود إلى الواقع

ومنذ فترة طويلة، علق النقاش بشأن الدور السعودي في لبنان في رؤية ثنائية. إمّا أنّ (رياد) كان من المفترض أن يعود حيّز التنفيذ ويعيد ترتيب كلّ شيء. إما أنه كان غائباً أو مفككاً أو متعباً الفترة الحالية تظهر شيئاً آخر المملكة لا تعود كقوة وراثية أو كممثل متقاعد يعود بالخرسانة

الخرسانة هنا هي أسماء، طرق، قنوات، تحذيرات، لقاءات مستهدفة هذه تبادلات مع علي حسن خليل هذه هي الاتصالات على مستوى الأمير يازيد بن فارهان. هذه إشارات إلى (بيري) وهذه هي الجهود الرامية إلى فهم هامش تاندام أوون – سلام دون تجاهل عتبات الاستجابة في المخيم الشيعي. وهي أيضا إجراءات ترمي إلى منع المفاوضات على الجبهة من تفجير المركز.

وهذه الطريقة أكثر واقعية من سيناريوهات العودة السعودية المذهلة السابقة. It assumes that Lebanon is no longer a land where a line is imposed from a single capital. It is a country of networks, locks, blockages and intermediaries. لكي نزنها يجب أن نعيد تنشيط الإرتباطات الصحيحة هذا بالضبط ما يفعله الرياض

المملكة تسعى للفوز أقل من منع النتيجة السيئة

وفي الأساس، قد يقول النهج السعودي شيئا أكثر أهمية. ولا تسعى المملكة بالضرورة إلى تحقيق انتصار سياسي واضح. إنه يحاول أولاً أن يمنع النتيجة السيئة وستكون النتيجة السيئة لرياضة وقف إطلاق النار المفروض بدون عمق عربي واستيعاب داخلي. وسيكون ذلك تسلسلا ستمضي فيه واشنطن وإسرائيل قدما مع بيروت، في حين أن جزءا من لبنان سيدخل في منطق تمزق متزايد. كما أنها ستكون عملية يبدو أنها تعيد تركيز الدولة ولكنها ستزعزع الاستقرار في نهاية المطاف المبنى السياسي اللبناني بأكمله.

ومن ثم، فإن الرياض، بالتحدث إلى بيري، وإعادة تنشيط شبكاتها، والحفاظ على صلاتها بالأعمدة المؤسسية، وإدراجها في الشبكة الإقليمية الأوسع نطاقا، تسعى إلى تحقيق هدف بسيط: منع لبنان من الخروج من الحرب باتفاق هش في الجنوب، وأزمة أكثر خطورة في المركز. إنه أقل خيالاً من مؤتمر كبير من المحتمل أنه أكثر فائدة

ومن ثم فإن الرواية الحقيقية ليست أن المملكة العربية السعودية مهتمة مرة أخرى بلبنان. وهي دائما مهتمة بمجرد أن يقترب البلد من نقطة ضعف. الجديد هو الطريق لم تعد المملكة ببساطة تدعم شركائها التقليديين حتى الآن. He returns his complete networks to work, including where the Lebanese scene is most sensitive. هذا لا يعني أن لديه الحل وهذا يعني أنه فهم أين سيجرى الاختبار الحقيقي: ليس فقط في وقف القتال، ولكن في قدرة لبنان على امتصاص هذه المحطة سياسيا دون أن يمزق نفسه أكثر.