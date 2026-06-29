الاتفاق الإطاري: ترفض بيري النص

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ورفض رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بيري، يوم الاثنين الاتفاق الإطاري المبرم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي مقابلة نشرها يوم لبناني، وصف زعيم حركة أمال هذا النص بأنه » ضرائب » واعتبره أسوأ من الاتفاق المؤرخ 17 أيار/مايو 1983. وقال أيضا أن الاتفاق الإطاري « لن يُنفذ » بينما يدعو مؤيديه إلى عدم الذهاب إلى الشارع.

إن النبرة التي استخدمها نبيه بيري تمثل استراحة واضحة للعرض الرسمي للنص، وقد دافع عنها كخطوة نحو الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وعودة الجيش اللبناني إلى الجنوب، وتحقيق استقرار دائم للحدود. وبالنسبة لرئيس المجلس، فإن الوثيقة الموقعة في واشنطن لا تحمي حقوق لبنان. وهو يرى أنه يعكس ترتيب الأولويات عن طريق وضع الظروف السياسية والأمنية قبل طلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وتتعلق أقوى صيغة بالتوازي مع 17 أيار/مايو 1983. « أربعون مرة في 17 أيار/مايو بدلا من هذا الاتفاق » قال، وفقا لتقارير من الصحافة اللبنانية. وتشير هذه الجملة إلى رمز ثقيل في التاريخ الحديث للبلد. وكان الاتفاق المبرم في 17 أيار/مايو بين لبنان وإسرائيل بعد الغزو الإسرائيلي في عام 1982 قد طعن فيه جزء كبير من الطبقة السياسية والشارع، قبل أن يلغى في عام 1984. وبأخذ هذه الإشارة، أدرجت نبيه بيري الاتفاق الإطاري في الذاكرة الوطنية للرفض والضغوط الخارجية والكسر الداخلي.

نابيه بيري يتحدث عن الضريبة

ولا تقدم نبيه بيري الاتفاق الإطاري كحل توفيقي تفاوضي. ويصفه بأنه نص تمليه لبنان. ووفقا لتقريره، فإن الاتفاق الموقع في واشنطن سوف يتألف من » الضرائب » بدلا من الالتزامات المتبادلة التي تضمن المصالح اللبنانية. اختيار هذه الكلمة ليس محايداً ويعني ذلك أن رئيس البرلمان يطعن في كل من الطريقة والمضمون. وهو يقترح أن تكون بيروت قد قبلت إطارا صممه الآخرون تحت ضغط دبلوماسي قوي.

وهذه التهمة موجهة أساسا إلى الرعاية الأمريكية. وعرضت واشنطن الاتفاق كطريق لإلغاء التصعيد بعد أشهر طويلة من التوتر في جنوب لبنان. غير أن مخيم نبيه بيري يرى أن النص يستوفي في المقام الأول متطلبات الأمن الإسرائيلية. والمسألة الأكثر حساسية هي نزع سلاح حزب الله ونقل الجيش اللبناني إلى ما يسمى بالمناطق التجريبية. بالنسبة لـ(عين الطينة)، ينبغي أن تكون الأولوية عكس ذلك: انسحاب إسرائيل الكامل، ووقف الانتهاكات، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان المشردين، ثم مناقشة الترتيبات الأمنية.

وشدد رئيس البرلمان أيضا على خطر الاضطرابات الداخلية. وحذر من أي تعبئة في الشوارع يمكن استغلالها. وفقاً لتقرير يوم السبت، أطلق إلى اللبنانيين: « و شعبي في لبنان، كل لبنان هو خلاف. » ثم تناول صيغة تقليدية تدعو إلى الابتعاد عن البقعة، دون عرض الحليب أو اللبن. والرسالة موجهة أولا إلى معسكرها. ويهدف إلى توجيه الغضب وتجنب المواجهة بين اللبنانيين.

وهذا السجل المزدوج هو سمة موقف نبيه بيري. وهو يرفض رفضاً قاطعاً النص، لكنه يرفض أن يظهر كدافع لمواجهة الشوارع. إنه يتحدث من موقع مؤسسي، منصب رئيس مجلس النواب، بينما يتولى دوره كزعيم لحركة شيعية معنية مباشرة بمستقبل الجنوب. ولذلك فإن خطه هو دفع المعركة نحو المؤسسات. وهو يريد أن يطعن في الاتفاق في مجلس الوزراء وفي البرلمان وفي المناقشة السياسية، دون تمهيد الطريق أمام الاضطراب الأمني.

وقد وضعت سابقة 17 أيار/مايو في صميم المناقشة

والمقارنة مع اتفاق 17 أيار/مايو تعطي نبيه بيري بعدا تاريخيا. وفي عام 1983، وقع لبنان على نص مع إسرائيل، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية. وكان هذا السياق هو السياق الذي حدث بعد الغزو في عام 1982، مع وضعف الدولة، ووجود مؤسسات منقسمة ووجود عسكري أجنبي كبير. وسرعان ما نظر معارضوه إلى الاتفاق على أنه تطبيع مفروض. وما زال إلغاؤه في آذار/مارس 1984 نصرا سياسيا لهم.

بدعوى أن الاتفاق الجديد هو « أسوء كثيراً » مما كان عليه في عام 1983، فلا تقتصر نبيه بيري على مقارنة بلاغية. وسعى إلى وضع وثيقة واشنطن في نفس الفئة السياسية: ترتيب تم التوصل إليه بالإكراه ورفضه من جانب جزء حاسم من البلد. ويمكن لهذه الإشارة أن تحشد قاعدة شعبية حساسة لتاريخ مقاومة الجنوب. ويمكنها أيضا أن تمارس الضغط على المسؤولين الذين يدافعون عن الاتفاق باسم الواقعية الدبلوماسية.

وترجع قوة هذه المقارنة أيضا إلى الدور الشخصي لنبيه بيري. وكان زعيم حركة أمال أحد الجهات الفاعلة في المواجهة السياسية ضد اتفاق 17 أيار/مايو. ولذلك فهو يعرف العبء الرمزي لهذا التاريخ. وبتذكيرها، حذر من أن النص الحالي قد يعاني من نفس المصير إذا سار دون توافق وطني في الآراء. وهي تقترح أيضا أن الاعتماد الرسمي لاتفاق ما لا يكفي لضمان تنفيذه، لا سيما عندما تكون القوات السياسية قادرة على التأثير فيه على أرض الواقع.

بيد أن هذه الذاكرة قد تزيد من حدة الانقسامات. بالنسبة للمدافعين عن الاتفاقية الإطارية، لم يعد بإمكان لبنان إدارة الحدود الجنوبية بأدوات الحرب الأهلية والثمانينيات. وهم يعتقدون أن البلاد بحاجة إلى آلية لتحقيق الاستقرار، حتى لو كانت غير كاملة، للسماح بعودة السكان، وإعادة إطلاق عملية إعادة الإعمار وتجنب نشوب حرب جديدة. بالنسبة لـ(نابيه بيري)، الخطر هو العكس. فالنص الذي يُنظر إليه على أنه التخلي عن السيادة يمكن أن يسبب أزمة داخلية أكثر خطورة من الوضع الراهن.

معركة التسلسل

وبغض النظر عن الكلمات، فإن الخلاف حول ترتيب المراحل. تنص الوثيقة المقدمة في واشنطن على عملية تدريجية. وستنسحب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي دخلت فيها قواتها جنوب لبنان. سينتشر الجيش اللبناني في قطاعات معينة. وينبغي للجماعات المسلحة من غير الدول أن تسحب أسلحتها ومواقعها. وسترافق آليات التحقق هذا التنفيذ. ويدعي مؤيدو النص أن هذا الهيكل يتيح للدولة اللبنانية فرصة استعادة سلطتها على الحدود.

نبيه بيري يرفض هذا المنطق. ووفقا له، فإنه يحول الانسحاب الإسرائيلي إلى نتيجة مشروطة، في حين أنه ينبغي أن يكون التزاما مسبقا. وترى أنه لا ينبغي للبنان أن يوافق على التفاوض في ظل احتلال جزئي، ولا ينبغي له أن يُخضع العودة إلى السيادة لسلسلة من المتطلبات الأمنية. ويرقى هذا الموقف إلى رفض مبدأ التبادل الفوري بين نزع السلاح التدريجي والانسحاب التدريجي. أولا، يتطلب إنهاء الوجود الإسرائيلي والهجمات الإسرائيلية.

والخلاف عميق لأنه يؤثر على تعريف السيادة ذاته. وبالنسبة لمروجي الاتفاق، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تطالب بسيادتها بالكامل إذا لم تكن تمتلك القوة المسلحة وحدها في الجنوب. وبالنسبة لنبيه بيري وحلفائه، تبدأ السيادة بمغادرة إسرائيل ووقف أي انتهاك للإقليم. كلتا القراءات تستخدم نفس الكلمات، لكنها لا تضع الأولويات في نفس المكان. وبذلك يصبح الاتفاق الإطاري علامة على نزاع سياسي قديم.

وتركز المناقشة أيضا على المجالات التجريبية المنصوص عليها في النص. وسيقومون باختبار الانسحاب ونشر الجيش ومراقبة الأمن في مناطق محدودة. ويقصد بهذه الطريقة أن تكون عملية. وهو يقلل من خطر الانهيار العام للعملية. ولكنه يقلق المعارضين الذين يرونه وسيلة لقطع الجنوب إلى أماكن مكيفة، دون جدول زمني عالمي ملزم لإسرائيل. وتدافع نبيه بيري عن نهج يقوم على سحب واضح وكامل ويمكن التحقق منه، قبل إجراء أي مناقشة موضوعية أخرى.

Government facing institutional challenge

إن رفض نبيه بيري يخلق صعوبة فورية للحكومة. وأشار رئيس البرلمان إلى أن وزراء حركة أمل لن يقاطعوا اجتماعاً لمجلس الوزراء مخصصاً للاتفاق. وسيشاركون ويعبرون عن موقفهم. ويبين هذا الإيضاح أن الذراع سيلعب في الإطار المؤسسي. كما يؤكد أن معسكر بري لا يريد السماح للحكومة بالمضي قدمًا دون معارضة رسمية.

المتكلّم قال أن الاتفاق الإطاري « لن يمر » و « لن يُنفذ » وينخرط هذا الإعلان مباشرة في العملية السياسية. وفي حين تؤيد الحكومة النص، فإن تنفيذه يتطلب اتخاذ قرارات عسكرية وإدارية وميزانية. كما أنه يتطلب تعاونا من البرلمان إذا أصبحت التدابير التشريعية أو المالية ضرورية. الآن (نابيه بيري) لديه مقبض كبير على جدول أعمال الغرفة ولذلك فإن رفضها يمكن أن يبطئ أو يحجب أو يعيد التفاوض على الجهاز بأكمله.

ويمكن أن تتجه المناقشة أيضا نحو التأهيل القانوني للنص. هل هي خارطة طريق سياسية بسيطة أو اتفاق دولي ينشئ التزامات للدولة؟ وسيؤثر الرد على الإجراء الواجب اتباعه. ولا يمكن اعتبار النص المتعلق بالحدود، ودور الجيش، والانسحاب الإسرائيلي، والالتزامات الأمنية، بلاغا عاديا. وينبغي أن تلتمس عدة قوى سياسية توضيحا بشأن محتواها الدقيق، ومرفقاتها، وضماناتها والجدول الزمني.

ويصبح شرط الشفافية هذا أمراً أساسياً. وقد أدى مضمون الوثيقة بالفعل إلى قراءة متناقضة. ويرى البعض أنها خطوة نحو عودة الدولة إلى الجنوب. وقرأ آخرون خريطة طريق خطيرة يمكن أن تضع لبنان تحت المراقبة الخارجية. In this context, formulations matter. التأخير مهم أيضاً درجة الالتزام الأمريكي، طبيعة الضمانات الممنوحة في بيروت والالتزامات المفروضة على إسرائيل ستحدد قدرة الحكومة على الدفاع عن النص أمام الجمهور.

الجيش، نقطة البلورة

ورد نبيه بيري أيضا على تقارير عن هجوم محتمل على قيادة الجيش. كلماته كانت مباشرة: « لا تدع نكتة عن هذه النكتة، ولا تدع أحداً يلعب مع الجيش. أضاف أن المؤسسة العسكرية كانت « خط مئ ». ويبين هذا التسلسل أن الاتفاق الإطاري لا يقتصر على العلاقات مع إسرائيل. كما يؤثر على التوازن الداخلي للمؤسسات اللبنانية.

الجيش يحتل موقع حساس ويُدعى، في السيناريو الذي يدعو إليه مشجعو الاتفاق، إلى الانتشار في المناطق الحساسة في الجنوب وضمان الأمن فيها. غير أن مواردها لا تزال محدودة. ويتوقف دورها على التوصل إلى حد أدنى من توافق الآراء السياسي. وإذا كان يبدو أنه أداة خطة يرفضها جزء كبير من البلد، فإنه يمكن أن يُستعان بها في مواجهة تسعى إلى تجنبها بدقة. ويستغل نبيه بيري هذا الخوف لتذكيره بأن الجيش يجب ألا يصبح الأساس لتسوية الحسابات.

إن ذكر قائد الجيش يعطي مجالًا إضافيًا لتحذيره. ويعني ذلك أن أي محاولة لنقل الأزمة إلى المؤسسة العسكرية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل سياسي قوي. وبالنسبة لرئيس مجلس النواب، يظل استقرار الجيش واحدا من آخر نقاط دعم الدولة. ولذلك رفض السماح بإضعافه مع دخول البلد في سلسلة من التوترات الدبلوماسية والأمنية. ويمكن تكرار هذا الموقف إلى ما وراءه.

ولذلك سيتعين على الحكومة حماية الجيش من التسييس المفرط. وينبغي لها أن تحدد بعثاتها ووسائلها وقواعد الاشتباك والضمانات الدولية المرتبطة بأي إعادة نشر. وبدون هذه العناصر، يمكن للاتفاق الإطاري أن يضع الجنود في صميم التوقعات المتضاربة. البعض سيريد فرض احتكار الدولة وسترفض دول أخرى الاستعاضة عن مفاوضات شاملة بشأن الانسحاب والأمن الإسرائيليين من الجنوب.

القناة الإيرانية الأمريكية هي الطريقة الوحيدة للخروج

كما حددت نبيه بيري الإطار الأكثر واقعية لتحقيق النتائج. ووفقا له، فإن الفرصة الوحيدة لمصارعة حقوق لبنان وإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل يكمن في قناة التفاوض الأمريكية – الإيرانية. ويعكس هذا البيان قراءة إقليمية لتوازن السلطة. وبالنسبة لرئيس البرلمان، لا يمكن عزل المسألة اللبنانية عن الأرصدة بين واشنطن وطهران وإسرائيل. ومن المرجح أن يؤدي التفاوض المباشر بين بيروت وإسرائيل، الذي يجري في ظروف أمريكية وإسرائيلية، إلى إطالة أمد الاحتلال.

وهذا يعني الاعتراف بوزن العامل الإيراني في القضية اللبنانية. يفترض أن قضية حزب الله وأسلحته ودوره في الجنوب لا يمكن حلها بقرار حكومي بسيط. ويذكر أيضا أن رئيس الدائرة لا يؤمن بنتيجة لبنانية – لبنانية بصرامة في المستقبل القريب. بوسع لبنان أن يعرب عن مطالبه، ولكن توازن القوة في إسرائيل كان، في رأيه، يتم على نطاق أوسع.

وتثير هذه القراءة إعراب المؤيدين عن العودة الصارمة للقرار داخل المؤسسات اللبنانية. بالنسبة لهم، ربط مصير الجنوب إلى القناة الأمريكية-الإيرانية هو إطالة اعتماد البلاد على القوى الخارجية. وهم يعتقدون أن الاتفاق الإطاري، على الرغم من مناطق الظل فيه، يمكن أن يوفر آلية وطنية تحت إشراف دولي. ومن ثم فإن رفض بيري يفتح نقاشاً آخر، وهو القدرة الحقيقية للدولة اللبنانية على البت بمفردها في ترتيب أمني مع إسرائيل.

ولم يدعو رئيس البرلمان إلى كسر أي اتصال دبلوماسي. بل رفض الشكل الحالي للعملية. وتوحي ملاحظاته بأن إطاراً آخر قد يكون مقبولاً إذا بدأ بالانسحاب الإسرائيلي، إذا كان يضمن الحقوق اللبنانية، وإذا ما تجنّب ذلك رفع الجزء الأكبر من الالتزامات إلى بيروت. هذا الظل سيكون مهماً في الأيام القادمة. يمكن استخدامه كمدخل لإعادة التفاوض. يمكن أن يصبح أيضًا وسيلة للحفاظ على الانسداد مع إنكار تهمة الانسداد.

أزمة سياسية مفتوحة في الجنوب كما في بيروت

إن رفض نبيه بيري هو أكثر من ذلك لأن الحالة في الجنوب لا تزال غير مستقرة. وينتظر سكان العديد من المناطق الحصول على ضمانات أمنية للعودة بطريقة مستدامة. ويتطلب التدمير تمويلا كبيرا. وتحتاج البلديات إلى موارد. الأسر المشردة تريد أجوبة ملموسة. في هذا الواقع، فإن النقاش حول الاتفاق الإطاري ليس مجرد صراع شعارات. وهو يتعلق بالجدول الزمني لعودة الإقليم وتعميره والسيطرة الفعالة عليه.

على الحكومة الآن أن تختار سرعتها ومن شأن التعجيل دون توافق في الآراء أن يزيد من تفاقم الأزمة السياسية. التجميد في العملية سيضعف مصداقية بيروت مع مقدمي الاتفاق ومن شأن إعادة التفاوض أن توفر حيزاً وسطياً، ولكنها تتطلب تنازلات أمريكية وإسرائيلية بشأن تسلسل الانسحاب. وسيتطلب أيضا توضيحا داخليا لدور حزب الله، وسلطة الجيش، والضمانات المقدمة لسكان الجنوب.

وفي الساعات القليلة القادمة، ستقيس مواقف الكتل البرلمانية الأخرى حجم توازن السلطة. وينبغي لمعارضي حزب الله أن يدافعوا عن الاتفاق كفرصة لاستعادة سلطة الدولة. حلفاء (نابيه بيري) يجب أن يشددوا على فرض النص و أولوية الانسحاب الإسرائيلي. وفي ما بينه، سيحاول العديد من المسؤولين الحفاظ على الجيش وتجنب حدوث انفجار مؤسسي. سيأتي الاختبار الأول من اجتماع حكومي، إذا كان الاتفاق على جدول الأعمال.