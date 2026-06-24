الإصلاحات المصرفية: يركز جابر على فرنسا

وتلقى وزير المالية ياسين جابر وفدا فرنسيا في بيروت لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة المصرفية ومشاريع الاتصال الإقليمية. ويعقد الاجتماع في لبنان الذي لا يزال يشهد انهيارا ماليا في عام 2019، وفقدان الوصول إلى الودائع، وضعف الخدمات العامة، وآثار التوترات الإقليمية. وهو يضع الإصلاحات المصرفية في مركز الانتعاش، ولكنه يشير أيضا إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يجتذب الاستثمار بدون الأمن والشفافية والقدرة الإدارية.

اجتماع يتجاوز التعاون الثنائي

زيارة الوفد الفرنسي لوزارة المالية لا تقتصر على تبادل تقني بين إدارتين وهو جزء من تسلسل يحاول فيه لبنان استعادة الحد الأدنى من المصداقية الاقتصادية بعد عدة سنوات من الأزمة. وشهد البلد عجزا سياديا، وانخفاضا دائما في عملته، وتجميدا مصرفيا، وتدهورا حادا في القوة الشرائية. هذا أزعج علاقة اللبنانيين بالدولة والمصارف والشركاء الدوليين.

وتلقى الوزير ياسين جابر فاني لا بارثي، المدير المساعد للعلاقات الاقتصادية في وزارة المالية الفرنسية. كما كان رئيس الخدمة الاقتصادية الإقليمية، فرانسوا سبورير، والملحق الاقتصادي والمالي، كنزا أوزاني، جزءا من الوفد. وعلى الجانب اللبناني، شارك في المقابلة مدير المالية العامة، جورج المعراوي، ومستشاران للوزير. ويشير هذا التكوين إلى مناقشة موجهة نحو تنفيذ الإصلاحات، وليس نحو العرض الدبلوماسي فحسب.

وركز الاجتماع على ثلاثة مجالات مترابطة. وتتعلق الأولى بالقطاع المصرفي الذي لا تزال إعادة هيكلته الشرط الرئيسي للعودة إلى الاقتصاد العادي. ويتعلق الثاني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإطار المالي. والثالث هو تحديث الإدارة والحدود والهياكل الأساسية اللوجستية. وتشكل هذه الملفات الثلاثة اليوم الأساس لإمكانية الانتعاش، ولكن كل منها يواجه مقاومة سياسية وتقنية واجتماعية.

الإصلاحات المصرفية: حالة طوارئ غير كاملة

وقد سادت الإصلاحات المصرفية النقاش الاقتصادي اللبناني منذ بداية الأزمة. لكنها لا تزال ناقصة. القفل يأتي من نقطة مركزية: الاعتراف بالخسائر وتوزيعها. ومنذ عام 2019، حُرم المودعون من الوصول بحرية إلى حسابات العملات الأجنبية. وقد تم تلفيق الانسحابات بقواعد متغيرة كثيرا ما تقررها المصارف نفسها. وقد أدى ذلك إلى وجود فجوة عميقة بين المؤسسات المالية والمنقذين والدولة.

ولم يعد القطاع المصرفي يضطلع بدوره المعتاد. وهي لا تمول الشركات على نحو سليم. ولم يعد يدعم الاستثمار الإنتاجي. وهي لم تعد تقدم إلى الأسر المعيشية الأمن الذي أسس مرة جذابة لبنان المالي. وانتقل جزء من الاقتصاد إلى المدفوعات النقدية والقنوات غير الرسمية والتحويلات الخارجية. وقد سمح هذا التكيف لبعض الأنشطة بالبقاء، لكنه لا يحل محل نظام مالي سليم.

ويجب أن يستجيب مشروع إعادة الهيكلة المصرفية لهذا التوزيع. ويجب عليها أن تحدد المصارف التي يمكن الاحتفاظ بها والتي ينبغي إعادة تنظيمها وكيفية معالجة الخسائر. ويجب عليها أيضا أن تحمي الجهات الوديعة الصغيرة قدر الإمكان، دون أن تضع عبئا غير واقعي على المالية العامة. إنه أصعب توازن الدولة مدينة ويتمتع بنك لبنان بنصيب كبير من الخلل. وتتحدى المصارف بعض المسؤوليات. المودعون يطلبون إعادة أموالهم.

وعرضت ياسين جابر إعادة ترتيب القطاع كأولوية وطنية. هذا الخيار يلبي حاجة بسيطة ولا يمكن لأي مستثمر جاد أن يخصص أموالا كبيرة في بلد لا يزال فيه النظام المصرفي مشلولا. ولا يمكن لأي برنامج دولي أن يمضي قدما على أساس مستدام ما لم توضح الخسائر. ولذلك فإن الإصلاحات المصرفية ليست مسألة قطاعية. وهي تفرض كل شيء آخر: الائتمان، والعملة، والديون، والتجارة، والضرائب، والاستثمار.

لبنان في مواجهة أزمة اقتصادية اجتماعية

وبغية فهم نطاق هذا الاجتماع، يجب وضع الملف المصرفي في الحالة الراهنة في لبنان. ولم تعد الأزمة مالية فحسب. وقد أصبحت اجتماعية وإدارية ومؤسسية. انخفاض قيمة الجنيهات خفضت الأجور الحقيقية ويتعين على الأسر المعيشية أن تغير إنفاقها. وقد فقدت الخدمات العامة جودتها. وقد عانت المدارس، والصحة، والكهرباء، والمياه، والنقل من الآثار التراكمية لنقص التمويل، وفقدان المهارات، وانخفاض الإيرادات الحكومية.

وتبين المؤشرات الأخيرة حدوث انتعاش جزئي ولكنه هش. وبعد عدة سنوات من الانكماش، انتعش الاقتصاد في عام 2025، مدفوعا بالسياحة والاستهلاك والبدء في استقرار الاقتصاد الكلي. وهذا التحسن لا يكفي لإزالة الضرر المتراكم. ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى ما قبل الأزمة. ولا تزال القوة الشرائية متفاوتة جدا. والأسر المعيشية التي تتلقى عملاة أجنبية أكثر مرونة من تلك التي تعتمد على الدخل المحلي.

يوضح سوق العمل هذا الانقسام. ولا تزال البطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب. العديد من الخريجين مازالوا يتطلعون للمغادرة. فالإدارات والأعمال التجارية تكافح من أجل الاحتفاظ بالموجزات التقنية. نقص المهارات هذا يضعف قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات التي تعلنها. وما زال للبنان رأس مال بشري كبير، ولكن هذه العاصمة مبعثرة. ويزداد صعوبة التعبئة في المؤسسات العامة.

كما يؤثر الفقر والضعف على الانتعاش. ويعيش جزء كبير من السكان على دخل غير مستقر. وتؤدي المساعدة الاجتماعية وعمليات نقل الأسرة والأنشطة غير الرسمية دوراً مخفِّضاً. لكنها لا تخلق أساسا صلبا للتعافي. وفي هذا السياق، يجب أن تقترن الإصلاحات التي يتطلبها الشركاء الأجانب بتدابير اجتماعية. وبدون الحد الأدنى من الحماية، قد يؤدي التعديل إلى زيادة انعدام الثقة.

صندوق النقد الدولي كإطار وليس كحل واحد

وناقش الاجتماع أيضا المناقشات مع صندوق النقد الدولي. ولا تزال هذه المسألة محورية، حيث أن برنامج مع الصندوق سيكون بمثابة إشارة إلى المانحين والأسواق والمستثمرين. وسيوفر إطارا للرصد، وأهدافا قابلة للقياس، وانضباطا في الميزانية. ولكنه لن يحل محل الخيارات السياسية اللبنانية. قد يطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات. ولا يمكن لها أن تصوت أو تطبقها بدلا من المؤسسات الوطنية.

وتشمل المناقشات التي جرت مؤخرا مع السلطات اللبنانية إعادة الهيكلة المصرفية، والقدرة على تحمل الديون، والاستراتيجية المالية المتوسطة الأجل، والإدارة المالية. ويشدد الصندوق أيضا على حماية الجهات الوديعة الصغيرة والحد من استخدام الموارد العامة للتعويض عن الخسائر المصرفية. وتعكس هذه المطالب القلق: إذ إن تحميل المجتمع بأسره دون تغيير الممارسات التي أدت إلى الأزمة ستطيل أمد المشكلة.

وقد اعتمد لبنان بالفعل بعض تدابير الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بالسرية المصرفية. ولا تزال هذه التطورات هامة. يجب أن تسمح للسلطات بالوصول بشكل أفضل إلى المعلومات المصرفية والتحقق من بعض التحويلات. لكنها ليست كافية. يجب أن يشكل قانون إعادة الهيكلة وقانون توزيع الخسائر وآليات حل البنوك كلا متماسكا. إذا فقدت قطعة واحدة، سيبقى النظام هشا.

ولذلك يجب على الحكومة أن تبين أنها تستطيع الانتقال من النية إلى الإعدام. وسترصد هذه الخطوة عن كثب فرنسا والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الشركاء في لبنان. ولم تفتقر الوعود بالإصلاح منذ عام 2019. وما ينقصه هو القدرة على حل تضارب المصالح ونشر أرقام واضحة ووضع جدول زمني موثوق به. الثقة لن تعود بالإعلان وسوف يعود بقرارات يمكن التحقق منها.

لماذا تتابع فرنسا القضية عن كثب

يستجيب الوجود الفرنسي في هذا الملف للعديد من المنطق. الأول تاريخي وسياسي. (باريس) أقامت علاقات وثيقة مع (بيروت). الثاني هو الاقتصاد. ويمكن لتحقيق الاستقرار في لبنان أن يفتح آفاقا في الهياكل الأساسية والطاقة والخدمات العامة واللوجستيات والرقمية. الثالث إقليمي. فرنسا تعتبر استقرار لبنان عنصراً هاماً من عناصر التوازن في (ليفانت).

ولذلك فإن المقابلة مع ياسين جابر جزء من الدبلوماسية الاقتصادية النشطة. لا تستطيع فرنسا تمويل الانتعاش اللبناني وحدها. كما أنه لا يمكن أن يعوض عن عدم وجود اتفاق داخلي. غير أنها تستطيع دعم المشاريع، وتوفير الخبرة، ودعم الإدارة، وتشجيع التنسيق مع المؤسسات الدولية. وتقدم المساعدة التقنية في بلد أضعفت فيه الخدمات الحكومية بسبب الأزمة.

ويمكن أن ييسر الدعم الفرنسي أيضا إعداد المشاريع المصرفية. في البنية التحتية، لا يكفي مشروع واحد لجذب رأس المال. ويلزم إجراء دراسات، ووضع إطار قانوني، وإدارة، وضمانات، والقدرة على الرصد. وقد أعلن لبنان في كثير من الأحيان عن خطط طموحة دون تحويلها إلى مشاريع تنفذ. ويمكن للتعاون التقني أن يضيق الفجوة بين الإعلان والتنفيذ.

لكن علاقة (فرانكو ليبان) لها حد واضح. ويطالب الشركاء الأجانب باتخاذ إجراءات. إنهم يريدون أن يعرفوا من سيتحمل خسائر البنك، وكيف ستحسن الدولة إيراداتها، وكيف سيتم التحكم في الحدود وكيف سيتم حماية المشاريع. ويمكن أن يرافق الدعم الخارجي حركة. ولا يمكنها أن تحل محل القرار السياسي اللبناني.

إعادة تطوير دور لبنان الإقليمي

وعرض وزير المالية أيضا رؤية أوسع: جعل لبنان ممرا تجاريا إقليميا. وتستند هذه الفكرة إلى الجغرافيا في البلد. ولدى لبنان واجهة بحرية، وهي ميناء رئيسي في بيروت، وميناء في طرابلس، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المجاورة. ويمكن لموقفها أن يمكّنها من العمل كمنبر لوجستي بين شرق البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي.

هذا الطموح ليس جديداً وهو يشير إلى وظيفة تاريخية للبنان كبلد للخدمات والتجارة والوساطة. لكن الأزمة أضعفت تلك المهمة إن الهياكل الأساسية آخذة في الشيخوخة. وتحتاج المعابر الحدودية إلى معدات حديثة. ولا تزال الإجراءات الإدارية مرهقة. ويمكن أن تقلل تكاليف النقل من القدرة التنافسية للأعمال التجارية. وتعقد التوترات الإقليمية تدفق السلع.

وأشارت المناقشات إلى شبكات السكك الحديدية، وخطوط الأنابيب، وتطوير المعابر الحدودية، وتحديث سلسلة الإمدادات. ويمكن لهذه المشاريع أن تقلل من تأخيرات النقل وتحسن التكامل التجاري. ولكنها تتطلب شروطا صارمة: الأمن، والتمويل، والتنسيق مع البلدان المجاورة، والشفافية في السوق، والاستقرار التنظيمي. وبدون هذه الظروف، قد تظل المشاريع الرئيسية إعلانات.

ويوضح السكك الحديدية هذه الصعوبة. ولم يعد للبنان شبكة سكة حديدية تشغيلية. وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة ورؤية طويلة الأجل. وتطرح الأنابيب تحديات أخرى تتصل بالطاقة والسلامة والاتفاقات الإقليمية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحدث المعابر الحدودية آثارا أسرع إذا تم تحديث الضوابط وتبسيط الإجراءات. ولذلك سيتعين على الحكومة أن تعطي الأولوية.

الموانئ والحدود وشفافية الضوابط

وركز الاجتماع بصفة خاصة على نظم المسح في ميناء بيروت. يبدو هذا الملف تقنياً، لكنه يتطرق إلى قضايا رئيسية. ولا يزال الميناء محورا اقتصاديا أساسيا. ويؤثر تذبذب الضوابط، وأمن البضائع، والشفافية الجمركية تأثيرا مباشرا على الإيرادات العامة وعلى ثقة المشغلين من القطاع الخاص. وقامت شاحنة بتفتيشها بسرعة، مع إجراءات واضحة، بتكلفة أقل من المستورد، وتحد من خطر الغش.

ويهدف تنشيط المسح إلى إخضاع المزيد من الشاحنات للمراقبة المنهجية. وينبغي لها أن تتيح توجيه الشحنات المشبوهة على نحو أفضل والحد من عمليات التفتيش التعسفية. كما يمكنها تحسين تحصيل الرسوم والضرائب في دولة تسعى إلى إعادة بناء إيراداتها. لكن التكنولوجيا ليست كافية وهو يتطلب موظفين مدربين، وصيانة منتظمة، وبروتوكولات دقيقة، وإمكانية تتبع القرارات.

ويتبع عبور الحدود نفس المنطق. إنهم ليسوا مجرد نقاط عبور. وهي أدوات للسياسة الاقتصادية والسيادة. وإذا لم يعملوا على نحو سليم، فإن التأخير في الزيادة، وارتفاع التكاليف، وازدهار حركة المرور. إذا كانت تعمل بشكل أفضل، تصبح التجارة القانونية أكثر جاذبية وتستعيد الدولة بعض السيطرة على التدفقات. والصلة بين الإصلاح الاقتصادي والأمن تظهر هنا بعبارات ملموسة.

ولذلك يمكن أن يكون للتحديث السوقي أثر مزدوج. ويمكنها دعم النمو بتيسير التجارة. كما يمكن أن يعزز السلطة العامة عن طريق الحد من المناطق الرمادية. وبالنسبة للبنان، فإن هذا الخطر المزدوج أساسي. يجب على البلاد أن تثبت أنها يمكن أن تصبح مرة أخرى منصة موثوقة، وليس مجرد اقتصاد بقاء مدعوم بتحويلات من الشتات.

إدارة لإعادة بناء

وكان التحول الرقمي جانبا آخر من جوانب المقابلة. وأشار المشاركون إلى مركز البيانات الحديث المنشأ بدعم من مرفق تمويل لبنان. هذا المشروع هو جزء من استراتيجية لرقمنة الإدارة العامة. ويمكنها دعم الخدمات الضريبية والجماركية والإدارية الأكثر كفاءة. كما يمكنها تحسين حماية البيانات واستمرارية الخدمات.

ويمكن للمسح أن يقلل من فساد الاتصال ويقصر المواعيد النهائية ويجعل الإجراءات أكثر قابلية للقراءة. يمكن أن يساعد المواطنين في الوصول إلى خدمات معينة دون المرور عبر قنوات غير رسمية. كما يمكن أن يوفر للدولة بيانات أكثر موثوقية لتوجيه السياسات العامة. ولكنه يتطلب حكما قويا. ويمكن للنظم الرقمية المصممة تصميماً ضعيفاً تكرار حالات التأخير القائمة أو إيجاد مواطن ضعف جديدة.

ولا يزال التحدي الإنساني محوريا. وقد فقدت الإدارات اللبنانية الولاية القضائية. وقد انخفضت قيمة الأجور العامة بشدة بسبب الأزمة. ومن الصعب الاحتفاظ بالأخصائيين في مجال الحاسوب والشؤون المالية والقانونية. ومع ذلك، تتطلب الإصلاحات هذه الملامح على وجه التحديد. ولا يعمل القانون المصرفي أو نظام المسح الضوئي أو مركز البيانات أو استراتيجية الميزانية بدون أفرقة قادرة على إدارتها يوميا.

ولذلك يجب على لبنان أن يعيد بناء قدرته الإدارية. ويتطلب هذا التعمير التدريب، واستقرار الأفرقة، وحماية المهام الرئيسية. وهو يتطلب أيضا تحسين التنسيق بين الوزارات، ومصرف لبنان، والجمارك، ووكالات الرقابة، والشركاء الدوليين. وهي أقل وضوحا من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ولكنها تتوقف على نجاحها.

الأمن كشرط لعودة رأس المال

وأكد ياسين جابر والوفد الفرنسي على الاستقرار الأمني. هذه النقطة ليست عرضية. ويقوم المستثمرون بتقييم المخاطر السياسية والمخاطر القانونية والمخاطر المادية. وفي لبنان، ترجح التوترات الإقليمية، وحالات العنف، وعدم التيقن المؤسسي على هذه المستويات الثلاثة. يمكن أن يكون المشروع مربحًا على الورق، ولكنه يظل محظورًا إذا بدا السياق الأمني غير مستقر للغاية.

ويتعلق الأمن أيضا بالهياكل الأساسية. ويجب على الميناء أو عبور الحدود أو مركز البيانات أو السكك الحديدية أو خط الأنابيب أن يعمل على مر الزمن. وهذا التمويل يتطلب ضمانات. وترغب شركات التأمين والمصارف والشركات والجهات المانحة في إبراز صورتها. وهم يريدون معرفة ما إذا كانت هذه المواقع ستحمي، وما إذا كانت العقود ستنفذ، وما إذا كانت الدولة ستتمكن من ضمان استمرارية الخدمات.

وبالتالي، فإن الصلة بين الأمن والاقتصاد تظهر في صميم الاجتماع. ويمكن للبنان اعتماد قوانين والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على المساعدة التقنية. ولكن يجب عليه أيضا أن يقنع بأن مؤسساته يمكنها حماية الاستثمار. وهذا الشرط لا ينطبق على رأس المال الأجنبي فحسب بل ينطبق أيضا على المستثمرين اللبنانيين. ولكثير منها موارد وشبكات. وهم يتوقعون إشارات واضحة قبل إعادة توظيف الأموال في البلد.

ولا يعني الاستقرار عدم وجود مخاطرة كاملة. ولا يعفى أي بلد في المنطقة. بل إنه يعني إطارا يمكن التنبؤ به، وهو سلطة عامة قادرة على التصرف والحد من التهديدات التي تعرقل المشاريع. ومن هذه القدرة على التنبؤ أن لبنان سيضطر إلى إعادة البناء إذا أراد أن يصبح وجهة استثمار جديدة.

المشاريع الفورية

وأبرز الاجتماع مع الوفد الفرنسي خارطة طريق ضمنية. يبقى المشروع الأول توضيحًا مصرفيًا. ويجب على الحكومة أن تحرز تقدماً في إعادة الهيكلة، وحماية الجهات الوديعة الصغيرة، وتخصيص الخسائر. ويتعلق المشروع الثاني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهو يتطلب إطارا ماليا موثوقا به وإصلاحات مالية متسقة. ويتعلق العنصر الثالث بالهياكل الأساسية التجارية، التي يمكن أن تحظى بالأولوية على الموانئ والحدود.

يركز المشروع الرابع على الإدارة. ويجب أن تصبح الأدوات الرقمية ومراكز البيانات ونظم الرقابة أدوات للإصلاح، لا المشاريع المعزولة. الخامس يتعلق بالأمن. وبدون بيئة مستقرة، ستسفر الجهود الأخرى عن نتائج محدودة. هذه المواقع مترابطة. وسيظل الإصلاح المصرفي بدون إدارة فعالة هشا. الهياكل الأساسية الحديثة بدون الأمن سوف تجتذب رأس المال الصغير. وستظل المفاوضات الدولية بدون توافق داخلي في الآراء ضعيفة.

ولذلك فإن لبنان يمر بفترة لا تكفي فيها الإعلانات. وللبلاد مزايا: الشتات، وموقعه الجغرافي، ومهاراته، وموانئه، وقابليته للتكيف. ولكن هذه الأصول تحتاج إلى إطار. ويشير الاجتماع بين ياسين جابر والوفد الفرنسي إلى أن الانتعاش لن يأتي من تدبير واحد. وسيتوقف على سلسلة من التقدم الملموس، يعقبها في الوقت المناسب، في حين لا تزال الخطوات التشريعية والإدارية المقبلة متوقعة في بيروت.