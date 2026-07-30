الإصلاح المصرفي: يتسارع البرلمان ولكن الودائع لا تزال في صميم المناقشة

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وقد انتهت لجنة الميزانية والمالية البرلمانية من النظر في مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. ومن المقرر عقد اجتماع نهائي يوم الاثنين لوضع الصيغة النهائية للمرفقات التقنية قبل إرسال النص إلى رئاسة البرلمان. بيد أن الإصلاح المصرفي لا يمكن أن يكون له، بالنسبة لرئيسه، أي أثر دون قانون يضمن عودة الودائع، وهو ما يعتبره حجر الزاوية في الانتعاش الاقتصادي.

الإصلاح المصرفي يدخل خطه المستقيم النهائي

وبعد أكثر من شهر من المناقشة، أعلنت لجنة المالية والميزانية أنها أكملت نظرها في المواد الـ 29 من مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. The text has yet to be supplemented by an annex on the order of priority of claims, as well as two separate drafts relating to the declaration of capital transported across borders and the extension of the deadline for foreign ownership.

ومن المقرر عقد اجتماع نهائي يوم الاثنين للتحقق من جميع الترتيبات قبل إحالتها رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. وتشكل هذه الخطوة خطوة هامة إلى الأمام في حالة تعتبر إحدى دعائم الإصلاحات التي يتوقعها شركاء لبنان الدوليون لعدة سنوات.

وضم العمل البرلماني ممثلين للحكومة، وعدة وزراء، ومسؤولين من مختلف المجموعات السياسية، وممثلين عن القطاع القانوني، مما يوضح البعد المؤسسي لهذا الإصلاح.

التعديلات الرامية إلى تعزيز حماية مقدمي الطلبات

وتركزت آخر المناقشات على اختصاصات المصفِّح المسؤول عن المؤسسات التي تواجه صعوبات، وسير عمل إدارة مؤقتة، وسبل الانتصاف القضائية المتاحة للأطراف المعنية. وأدخلت عدة تعديلات لتعزيز الضمانات القانونية المتاحة لمقدمي الطلبات.

وعلى وجه الخصوص، أقام البرلمانيون صلة مباشرة بين إعادة هيكلة المصارف والإطار القانوني المقبل لعودة الودائع. والهدف من هذا التنسيق هو الحيلولة دون تنفيذ إعادة هيكلة المؤسسات المالية دون تحديد كيفية سداد تكاليف الادخار.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في عام 2019، كانت مسألة الودائع المصرفية هي الشاغل الرئيسي لمئات الآلاف من العملاء. وما زال عدم وجود آلية قانونية تحدد المسؤوليات والترتيبات المتعلقة بالسداد من العقبات الرئيسية التي تعترض بناء الثقة.

يصبح مشروع الودائع ذا أولوية

وبالنسبة لإبراهيم كانان، لا يمكن فصل الإصلاح المصرفي عن القانون المقبل المتعلق برد الودائع. ويرى أن كلا النصين متكاملان من الناحيتين القانونية والاقتصادية. فبدون وجود آلية واضحة تحدد حقوق المودعين ومصادر تمويل المدفوعات، يمكن أن تظل إعادة الهيكلة المصرفية نظريا إلى حد كبير.

وتواصل اللجنة الحكومية حاليا عملها بشأن النص الثاني. وتأمل السلطات في التوصل إلى صيغة نهائية في آب/أغسطس. وخلافا لذلك، أشار رئيس لجنة المالية البرلمانية إلى أنه يمكن أن يقدم مبادرته الخاصة لتجنب مزيد من التأخير.

This position reflects growing impatience in Parliament, while several reform projects have been blocked for many months despite their priority.

ولا يزال تمويل السداد مجهولا رئيسيا

وإلى جانب الإطار القانوني، لا يزال التحدي الرئيسي يتمثل في التمويل. يجب على السلطات تحديد الموارد للعودة التدريجية للودائع دون مزيد من الإضرار بالاستقرار المالي للبلد.

ويواجه لبنان مستوى مرتفعاً من الديون بشكل خاص بعد عدة عقود من التمويل يستند إلى حد كبير إلى الاقتراض والتدفقات الرأسمالية. وقد انهار هذا النموذج الاقتصادي بالأزمة المصرفية، مما جعل المصارف غير قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الجهات الوديعة.

وبالنسبة لإبراهيم كانان، يتطلب الانتعاش المستدام الآن إعادة بناء نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وأقل اعتمادا على الديون. He believes that simply returning to the financial mechanisms that existed before 2019 could replicate the imbalances that led to the current collapse.

استعادة الثقة قبل طلب تمويل جديد

ويعتقد رئيس اللجنة المالية أيضا أنه لا يمكن استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين إلا إذا قامت السلطات بتسوية الودائع المصرفية على سبيل الأولوية.

ومنذ عدة سنوات، كانت المؤسسات المالية الدولية مشروطة باعتماد إصلاحات هيكلية تؤثر على القطاع المصرفي، والتمويل العام، والحوكمة. غير أن العديد من واضعي السياسات يشيرون إلى أن اعتماد قوانين جديدة لا يكفي إذا ظل تنفيذها غير كامل.

ويتجلى هذا التمييز بين اعتماد النصوص وتنفيذها بصورة منتظمة في النقاش السياسي اللبناني. A number of important reforms, including transparency, the fight against illicit enrichment or the lifting of bank secrecy, have already been adopted without producing all the expected effects due to lack of effective implementation.

يدعو البرلمان الآن إلى إجراء إصلاحات قابلة للتطبيق

ويصر إبراهيم كانان، من خلال بياناته، على ضرورة تجاوز المنطق التشريعي وحده. According to him, the credibility of the State now depends on its ability to enforce the laws adopted, enforce judicial decisions and incur responsibilities when the laws are not enforced.

ويعكس هذا النهج تغييرا في المناقشة الاقتصادية اللبنانية. وبعد عدة سنوات من المناقشات بشأن مشاريع الإصلاح، أصبح جزء من الطبقة السياسية يركز الآن بدرجة أكبر على تنفيذها عمليا.

ومن ثم ينبغي للاجتماع المقبل للجنة المالية أن يستكمل العملية البرلمانية لإعادة الهيكلة المصرفية. وسيولى الاهتمام بعد ذلك لمشروع القانون المتعلق بعودة الودائع، الذي يعتبر واحدا من أكثر الحالات حساسية في مجال التعمير الاقتصادي في لبنان، في حين تواصل الحكومة عمليات التحكيم التي تجريها بشأن مضمونه وبشأن آليات التمويل التي يمكن أن تضمن تنفيذه.