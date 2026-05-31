الإطار: إخلاء الدفاع المدني تحت التهديد الإسرائيلي

وأخلي الدفاع المدني في صور مركزه بعد التهديدات الإسرائيلية، وفقا لوسائط الإعلام اللبنانية، في تسلسل يوجز التدهور السريع للحالة الإنسانية في جنوب لبنان. وبحسب ما ورد تم إرسال الأمر الذي تم الإبلاغ عنه يوم الأحد 31 مايو عبر الهاتف إلى رئيس مركز صور، مع طلب الإخلاء الفوري. وبحسب ما ورد استهدفت مكالمات أخرى مراكز الدفاع المدني أو التتابع في مواقع الكازا، بما في ذلك بورغليه وخرايب والأنصارية، من أجل إرسال تعليمات المغادرة إلى مناطق خارج الزهراني. وفيما يتعلق بالسلطات اللبنانية والعاملين في مجال الإغاثة، يمثل ذلك عتبة مقلقة: وتضطر الفرق المسؤولة عن إجلاء المدنيين أنفسهم إلى مغادرة قواعدهم.

وتأتي هذه الحادثة عندما مدد الجيش الإسرائيلي أوامر الإجلاء وكثف إضراباته في منطقة صور والنبطية وعدة مناطق جنوبية. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف مواقع حزب الله وتسعى إلى إزالة التهديد من مناطقها الشمالية. ويشجب لبنان سياسة التشريد القسري والضغط على الهياكل الأساسية المدنية. ومن ثم، فإن الدفاع المدني في صور يقع في مفارقة وحشية: إذ يجب عليه أن يطلب من السكان المغادرة، بينما يفقد جزءا من قدرته على التدخل من المدينة.

الإطار تحت ضغط أوامر الإجلاء

وقد عاش تاير لعدة أيام في خطى التحذيرات والإضرابات والمغادرات السريعة. المدينة، التي كانت لا تزال تستخدم كملاذ للعائلات من القرى الحدودية، تتحول بدورها إلى منطقة من عدم اليقين. يتابع السكان الرسائل على الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي والمتحدثين ووسائل الإعلام. الأحذية تغلق. العائلات تجمع بعض الحقائب. الطرق إلى الشمال تشحن. وتعاني المخيمات الفلسطينية والأحياء الخارجية من نفس التوتر.

ويعزز النداء الموجه إلى الدفاع المدني هذا المناخ. وفي الممارسة العملية، لا يقوم عمال الإغاثة اللبنانيون فقط بإطفاء الحرائق أو تطهير الجرحى. كما أنها تصبح مرحلات لتعليمات الإخلاء، وأحيانًا تحت ضغط مباشر. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اللبنانية، طلب الجيش الإسرائيلي من مركز صور إبلاغ سكان برج الشمالي أنه يجب عليهم مغادرة المنطقة على الفور والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، خارج جنوب الزهراني.

يضع هذا الإجراء خدمات الطوارئ في وضع لا يمكن الدفاع عنه. الدفاع المدني ليس قوة سياسية. وهي لا تقرر الأوامر العسكرية الإسرائيلية. وهي لا تصادق على بطاقات الإجلاء. ولا يتحكم في الإضرابات أو الممرات. غير أنها مسؤولة عن تحذير السكان الذين سبق أن حوكموا، بينما تفترض أن هذه الإنذارات لا تكفي لحماية السكان. وفي حالة الإضراب، يجب على نفس الفرق أن تتدخل في موقع الحادث.

في صور، يخلق هذا الخلط بين التنبيه والإخلاء والإنقاذ توترًا إضافيًا. المدينة لا تفرغ نفسها على أمر قضائي بسيط. كبار السن لا يمكنهم المغادرة دائماً. العائلات ليس لديها سيارات. الناس المرضى لا يمكنهم ترك سريرهم. ولا تتاح للاجئين الفلسطينيين نفس فرص استقبال المواطنين اللبنانيين. ويجب على العاملين في الإنقاذ أن يتعاملوا مع هذا الواقع، بعيداً عن اللغة العسكرية، الذي يقلل في كثير من الأحيان من الإجلاء إلى حركة سكانية مجردة.

عندما يضطر عمال الإسعافات الأولية إلى مغادرة قاعدتهم

إن إجلاء مركز للدفاع المدني ليس تفاصيل لوجستية. مركز الطوارئ يمثل نقطة المرساة وهناك سيارات إسعاف ومركبات طوارئ ومعدات وأطقم عمل واتصالات ومعارف ميدانية جيدة. وعند الفراغ أو الانتقال، يزداد وقت الاستجابة. على الفرق إعادة تنظيمها على الضحايا أحياناً أن ينتظروا أكثر النار والانهيار يمكن أن تسوء.

وتنطوي هذه الحالة على بعد خاص في صور. المدينة كثيفة وقديمة وواسعة ومختلطة بأحياء الطبقة العاملة والمخيمات الفلسطينية والطرق السريعة ومناطق الموانئ والمواقع التراثية. التدخل بعد الإضراب يتطلب القرب الفوري. ويجب تحديد المنطقة المتضررة، وقطع الكهرباء، وتأمين الشوارع، وإخلاء الجرحى، وإزالة الجثث، ومنع الحرائق، وتفادي التفجيرات الثانوية. ولا يختفي الدفاع المدني الذي يُجبر على الانسحاب، ولكنه يفقد جزءاً من فعاليته.

ومن وجهة النظر اللبنانية، فإن التهديد الذي يتعرض له مركز إنقاذ يعكس تدهورا نوعيا في الحرب. القصف لم يعد يزعج فقط أماكن الحياة كما أنها تؤثر على الآليات التي تنقذ الأرواح بعد التفجير. ويمر النظام الإنساني المحلي بالفعل بتوتر. يتم طلب المستشفيات المسعفون يفتقرون إلى الأمن الطرق مكشوفة ولا تتوفر للبلديات الوسائل اللازمة لاستيعاب الآلاف من المشردين. ويؤدي نقل أو نقل مركز للدفاع المدني إلى تفاقم سلسلة الضعف هذه.

وقد دفع عمال الإغاثة اللبنانيون بالفعل ثمنا باهظا منذ بداية التسلق. وقُتل أو أُصيب في عدة ضربات مسعفون وموظفون طبيون وموظفون في حالات الطوارئ. ووثقت السلطات الصحية اللبنانية والمنظمات الدولية الهجمات على المرافق الصحية، وأفرقة الإغاثة، وأسعاف. في هذا السياق، لا يمكن قراءة أمر الإخلاء من مركز في صور على أنه حادث معزول. إنه جزء من سلسلة من الضغوط التي تؤثر على أولئك الذين يبقون مع المدنيين عندما يغادر الكثيرون غيرهم.

الحماية بموجب القانون الدولي

ويوفر القانون الإنساني الدولي حماية خاصة لأفراد الإغاثة والوحدات الطبية ووكالات الحماية المدنية. فالدفاع المدني، عندما يتدخل لإخلاء المدنيين، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ، أو حماية السكان، ينتمي إلى هذه الفئة المحمية. ولا يمكن استهدافه بهذه الصفة. ولا يمكن مهاجمة مرافقها إلا إذا استخدمت خارج وظائفها الإنسانية للمساهمة بفعالية في الأعمال العسكرية.

والقاعدة بسيطة من حيث المبدأ. ويجب على أطراف النزاع أن تميز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية. كما يجب عليهم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. ويجب احترام وحماية خدمات الطوارئ، وأسعاف الإسعاف، والمستشفيات، ومراكز التدخل. ويمكن أن يشكل هجوم متعمد على العاملين في المجال الإنساني أو الطبي، عندما يكون من الواضح أنه يمكن تحديده وعدم المشاركة في الأعمال القتالية، جريمة حرب.

والمؤهلات القانونية لحدث محدد تتطلب دائما إجراء تحقيق. ويجب تحديد طبيعة التهديد، والهدف الفعلي، واستخدام المبنى، والمعلومات المتاحة، والإنذارات المقدمة، والآثار على المدنيين. ولكن تكرار الضغط على هياكل الطوارئ أو الصحة مشكلة خطيرة بالفعل. إن التهديد الذي يرغم مركز دفاع مدني على إخلاء نفسه يمكن أن يضعف حماية مدينة بأكملها. كما يمكن أن يؤدي إلى تأثير الرعب ويدفع السكان إلى الفرار دون ضمان وجود طريق آمن.

ويمكن لإسرائيل أن تدعي أن تحذيراتها تهدف إلى الحد من الإصابات بين المدنيين. وهذه الحجة ليست كافية لحل المسألة القانونية. ولا يجيز أمر الإجلاء تلقائياً إضراب لاحق. انها لا تحول المدينة الى منطقة قنبلة وهي لا تلغي حماية المدنيين الذين لا يستطيعون المغادرة. كما أنها لا تسحب حماية الممتلكات المدنية أو المستشفيات أو المدارس أو مراكز الإغاثة. ولا يزال قانون الحرب يطبق بعد الإنذار.

مدينة ملاذ الآن تحت التهديد

وحتى الآن، احتل صور مكانا غامضا في الأزمة الجنوبية. وبالنسبة للأسر من القرى الحدودية، كانت بالفعل مدينة ترحيبية، وهي مساحة أكثر أمانا من المناطق المعرضة مباشرة. لكن الإضرابات الأخيرة وأوامر الإجلاء قللت من هذه المهمة والمقيمون الذين فروا إلى تاير يجب أن ينظروا الآن في بداية جديدة. ويواجه اللاجئون الفلسطينيون من مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي والبوس مرة أخرى الهجرة.

هذا التكرار للنزوح يثقل كاهل المجتمع المحلي. الرحيل لأول مرة يعني فقدان منزلك، الروتينات، العمل ومدرسة الأطفال. المغادرة للمرة الثانية يعني أيضاً فقدان الملجأ الذي وجد في حالة الطوارئ. والعديد من الأسر لم يعد لديها حل واضح. السكن المتاح نادرة. التكاليف ترتفع. وتشبع المدارس والمراكز الجماعية. فالشبكات الأسرية، المطلب منها بالفعل، تصل إلى حدودها.

ويتصل الدفاع المدني اتصالا مباشرا بهذا الإهمال. فرقه ترى نفس العائلات تعود مع أقل أعمالاً وأقل مال وأقل يقيناً. يشاركون في عمليات الإجلاء، ويستجيبون للحرائق، ويعالجون الجرحى وأحيانًا يرافقون الجثث. ودورهم يتجاوز الضرورة التقنية. أصبحوا شهودًا على تحول الجنوب إلى مساحة من المغادرين المتعاقبين.

وهذا هو السبب في أن إجلاء مركز في صور هو أمر وطني النطاق. وهذا يعني أنه حتى الهياكل التي كانت تحتفظ بها محليًا نازحة. عندما تتراجع جهود الإغاثة، يدرك السكان أن الخطر قد اقترب من عتبة جديدة. ويمكن لهذا التصور أن يسرع في المغادرة حتى قبل الإضراب. كما يمكن أن يترك وراءه الأشخاص الأكثر ضعفًا، أولئك الذين لا يستطيعون اللحاق بالركب.

الحكومة اللبنانية التي تواجه الاختبار الإنساني

وبالنسبة للدولة اللبنانية، تتطلب الحلقة استجابة مزدوجة. الأول فوري. من الضروري الحفاظ على قدرة التدخل حول صور على الرغم من إخلاء نقاط معينة. ويشمل ذلك نقل الأفرقة، والحفاظ على الاتصالات، وحماية المركبات، والتنسيق مع المستشفيات، وتحديد أماكن الانسحاب. الثاني دبلوماسي. ويجب على بيروت أن تتصدى لمسألة التهديدات التي يتعرض لها الوسطاء والمحافل الدولية.

وقد شجب رئيس الوزراء نواف سلام بالفعل السياسة الإسرائيلية في الجنوب والتشريد الجماعي الناجم عن العمليات العسكرية. ودعت فرنسا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في أعقاب التوسع في الهجوم الإسرائيلي واتخاذ مواقف أعمق في جنوب لبنان. ويجب أن تدمج هذه النهج الآن حماية خدمات الإغاثة كنقطة مركزية، لا كموضوع ثانوي.

كما يتعين على وزارة الداخلية، التي يعتمد عليها الدفاع المدني، تقييم الاحتياجات. ويحتاج عمال الإسعافات الأولية إلى الوقود، والاتصالات، ومعدات الحماية، وقطع الغيار، والمركبات، وأماكن الانسحاب. كما أنهم بحاجة إلى دعم نفسي. وتعمل الأفرقة تحت طائرات بدون طيار، تحت التهديد بالضربات، في المدن الفارغة وأحيانا في مواجهة مشاهد العنف العظيم.

وسيحتاج الجيش اللبناني والبلديات والمستشفيات إلى تنسيق أعمالها بشكل أوثق. ولا يمكن أن يستند الإجلاء الجماعي إلى المكالمات الهاتفية والمتكلمين. وهي تتطلب طرقا محددة، ونقاط استقبال، ورعاية المسنين والمرضى والأطفال، والاتصال الموثوق به. وإلا فإن أمر الإجلاء يخلق الفوضى أكثر مما يحميها.

خطر تطبيع الخطر

الخطر الأعظم هو تهدئة عمليات الإجلاء هذه وقد تضاعفت الأوامر الإسرائيلية لعدة أسابيع. البطاقات تدور تم تعيين القرى الجيران فارغون الطرق تتغير ومع تكرار هذه الممارسات نفسها، يمكن اعتبارها روتينية للحرب. غير أنها، بالنسبة لشعب الجنوب، تتطابق مع عطلات الحياة والخسائر المادية والخوف الدائم.

ولا يمكن أن يصبح الدفاع المدني الأداة الميكانيكية لهذا التوحيد. دورها هو الادخار وليس إدارة النزوح الدائم. وإذا اضطرت مراكز الإغاثة نفسها إلى الإجلاء، تضعف وظيفة الحماية المدنية. الناس قد يفقدون الثقة في إمكانية إنقاذهم. ويجوز إجبار العمال الإنقاذ على الاختيار بين سلامتهم ومهمتهم.

وتبين الحالة في صور أيضا حدود مفهوم الإنذار. تحذير قد يسمح لبعض الناس بالمغادرة. كما يمكن أن يتسبب في تحركات خطرة، وعبء الطرق، وفصل الأسر، وتخلي عن الضعفاء. ولا يمكن أن تصبح بديلا عن احترام القانون الإنساني. ويبقى الالتزام الأول هو تجنب إصابة المدنيين والأعيان المدنية.

وفي الحالة اللبنانية، تزداد حدة هذه المسألة، حيث أن الجنوب قد عانى بالفعل من موجات من الاحتلال والنزوح والتعمير. كل إجلاء تفاعلي جديد للذكريات القديمة. الناس لا يرون فقط تدبير أمني. يرى الكثيرون أنها محاولة لإخلاء المنطقة بشكل دائم، وجعل القرى غير صالحة للسكن وإنشاء منطقة بحكم الأمر الواقع تحت الضغط العسكري.

نموذج، اختبار مصداقية وقف إطلاق النار

ويجري إجلاء مركز الدفاع المدني في صور بينما لا تزال المناقشات الدبلوماسية تسعى إلى الحفاظ على إطار لوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة تضغط على الترتيبات الأمنية. تقول إسرائيل أنها تريد إزالة التهديد من حزب الله. ويدعو لبنان إلى وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وعودة المشردين. لكن الأحداث في (تاير) تظهر الثغرة بين المفردات الدبلوماسية والميدان.

ويجب أن يقاس وقف إطلاق النار الموثوق به بحقائق بسيطة. هل يمكن للسكان البقاء في المنزل؟ هل يمكن أن يعمل عمال الإسعافات الأولية من مراكزهم؟ أيمكن للمستشفيات أن تعمل بدون تهديد؟ أيمكن للمدارس إعادة فتحها؟ هل يمكن أخذ الطرق دون تحذير دائم؟ في (تاير)، لا تزال الإجابة سلبية. المدينة تَعِيشُ في إنتظار النداءِ القادمِ، الترتيب القادم والإضراب القادم.

وهذه الحقيقة تضعف مؤيدي المفاوضات غير المشروطة. وقد أعرب العديد من المسؤولين اللبنانيين بالفعل عن رأي مفاده أنه يجوز للبلد أن يعلق مشاركته في مناقشات معينة ما دامت إسرائيل لا تحترم وقفا خطيرا للأعمال العدائية. وتضيف قضية الدفاع المدني حجة ملموسة. ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالضربات ضد المواقف المتنازع عليها. هذا ضغط مباشر على البنية التحتية الطارئة للمدينة.

البقية ستعتمد على الساعات القادمة وإذا استطاعت مراكز الإغاثة استئناف عملياتها، فإن الدولة اللبنانية ستحافظ على جزء من قدرتها على الاستجابة. وفي حالة انتشار التهديدات، قد يصبح » صور » مثالاً إضافياً على مدينة يصعب العيش فيها بسبب تراكم الإنذارات والإضرابات والمغادرة. وسيظل الدفاع المدني، من جانبه، يجسد خطا هشا: هو خط الرجال والنساء المسؤولين عن إنقاذ الأرواح في حرب لا يبدو فيها أن مراكزهم قد اكتُشفت، وهو دليل مرة أخرى على أن إسرائيل ترغب في محو أي إدارة لبنانية، بما في ذلك إدارة خدمات الطوارئ للسكان.