الإطار قيد الإضراب، مهدد التراث

وأفيد عن وقوع هجمات إسرائيلية في محيط موقع صور التاريخي في جنوب لبنان، في حين لا تزال المدينة تتعرض لقصف متكرر على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار. ويتصل التأكيد بالقرب الفوري من المنطقة الأثرية والخطر الجديد المتمثل في وجود مجمع تراثي عالمي في أونيسكو. ولم يتم بعد إجراء تقييم تقني كامل لمدى الضرر المباشر للبقايا، ولكن المعلومات المتاحة تؤكد أن الإضرابات قد اقتربت من القلب التاريخي للمدينة.

صور ليست مدينة عادية في الجغرافيا اللبنانية. وهي تركز تراثًا فينيقيًا ورومانيًا وبيزنطيًا وعصورًا وسطى وعثمانيًا، مرئيًا في قطاعي البص والميناء، وفي مضمار سباق الخيل والمقابر والأعمدة والطرق المعبدة وبقايا الميناء القديم. ومن ثم فإن كل انفجار في هذا المحيط يعرض تركة تتجاوز لبنان. ويخشى الناس الآن أن تصبح الحرب التي تُعرض كعسكرية أيضا تهديدا للذاكرة المادية لشرق البحر الأبيض المتوسط.

(تاير) ضرب في محيطه التاريخي

وتشير التطورات الأخيرة في الجنوب إلى أن الهجمات الإسرائيلية قد أثرت على مدينة صور والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك المناطق القريبة من الموقع الأثري المصنف. والمنطقة المعنية هي جزء من نسيج حضري كثيف، حيث لا يتم فصل الأنقاض عن المدينة الحديثة بحزام واقي واسع. البيوت والمتاجر والطرق والمستشفيات وما زالوا متعايشين في مساحة ضيقة. وهذه التشكيلة تجعل كل إضراب أكثر خطورة بالنسبة للمدنيين والتراث.

وقد حذرت وزارة الثقافة اللبنانية في الأيام الأخيرة من الخطر الخطير الذي يواجه صور. وكانت القصفات قريبة جدا من الخراب، وفقا للبيانات الرسمية التي أبلغت عنها وكالة الأنباء. إن استئناف الإضرابات في محيط الموقع يؤكد هذا الإنذار. وهو يبين أن آليات حماية التراث لا تزال غير كافية عندما يقرر الطيران الإسرائيلي إضراب مدينة مأهولة ومصنفة. ولا يحول التصنيف الدولي دون حدوث انفجارات. كما أنها لم تضمن وصول الخبراء بسرعة إلى المناطق المهددة.

(تاير) يتعرض لضعف مزدوج. الأول بشري. المدينة هي موطن للسكان المحليين والأسر النازحة ومقدمي الرعاية والتجار وموظفي البلدية الذين يحاولون متابعة الحد الأدنى من الحياة تحت الطائرات بدون طيار والقصف. الثاني هو التراث. فالبقايا القديمة، التي تضعف أحيانا بمرور الوقت، والتسلل، والتحضر، والاستعادة غير المكتملة، يمكن أن تتضرر من موجة الصدمة دون أن تتأثر مباشرة. جدار قديم، عمود، رصيف أو قبو لا يرد على انفجار مثل مبنى حديث.

تراث عالمي تحت القنابل

يعد موقع صور أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984. ويستند هذا الاعتراف إلى المكان الاستثنائي للمدينة في تاريخ فينيكي والبحر الأبيض المتوسط. كان (تاير) أحد القوى البحرية العظيمة للأوقات القديمة. وهي مشعة من خلال تجارتها، ومستعمراتها، والسيطرة البحرية، وإنتاج الأرجواني، التي أصبحت رمزا للثروة والسلطة. ولا تزال المدينة مرتبطة أيضاً بتأسيس كارثاج من تقاليد قديمة. ولذلك فإن تاريخها يتجاوز الحدود الحالية للبنان.

والعلامات المرئية اليوم تشهد على هذا التسلسل الطويل. في (الباس)، إنّ متلازمة (رومان) هي أحد أفضل العناصر المعروفة. يكتشف الزائرون خطوات وطريقاً ضخماً و حراثياً و ساركوفاجي و نكروبولي وفي المينا، تُذكِّر الخراب الساحلي بالاستمرارية بين الميناء والمدينة القديمة والبحر. هذه ليست فقط جذب السياح وهي محفوظات للحجارة، ومصدر علمي، وعلامة هوية لشعب صور وللبلاد بأسره.

وتثير الإضرابات في محيط الموقع التاريخي التشكيك في هذه الاستمرارية. إنهم يهددون البقايا المرئية لكن أيضاً ما زالوا يدفنون طبقات المدينة القديمة لا تقتصر أبداً على الآثار المفتوحة وتحت الشوارع، تحت الأرض الفارغة، وفي إطار أعمال البناء الأخيرة، يمكن للمستويات الأثرية أن تحافظ على الآثار الأساسية. ويمكن للقصف، والرافعات، والحرائق، والاهتزازات أن تدمر هذه السترات حتى قبل دراستها. ثم تصبح الخسارة لا رجعة فيها، لأن البيانات الأثرية المدمرة لا تعيد البناء.

المدينة الحديثة والخراب والمدنيين

في (تاير) التراث ليس في صحراء. إنها في وسط مدينة حية. وهذا الواقع يعقّد النقاش، ولكنه لا يمكن أن يكون مبررا لتعريض الموقع للخطر. وتقترب خراب الباس والمينا من المناطق السكنية والطرق والمتاجر والمرافق العامة. يمر السكان بالقرب من الرفات للعمل أو علاج أنفسهم أو مغادرة المدينة. وعندما تقع إضراب إسرائيلي في هذا المحيط، فإنه لا يهدد حجر قديم فحسب. كما أنها تهدد أرواح المدنيين.

هذا التداخل بين التراث والموئل يعطي صور بعدًا خاصًا. والسكان لا يدافعون فقط عن الآثار. يدافعون عن مدينتهم كمكان للاستمرارية. الخراب جزء من المشهد اليومي. ليسوا احتياطياً عن بعد. إنهم يخططون لرحلات، قصص عائلية، أنشطة سياحية وصورة المدينة. وسيُنظر إلى أضرارها على أنها إصابة محلية، فضلا عن فقدان ثقافي دولي. لهذا السبب النداءات لحماية (تاير) كانت تتزايد لعدة أيام.

ودعا عدد من السكان والجهات الفاعلة المحلية إلى اعتبار المدينة مدينة مفتوحة ومنزوعة السلاح. ويهدف هذا الطلب إلى منع الاستخدام العسكري للمدينة والحد من خطر الإضراب. وهو يعكس قلقا عميقا. يعرف السكان أن الوجود الفعلي أو المتصور للجهات الفاعلة المسلحة في منطقة ما يمكن أن يكون مبررًا للهجوم الإسرائيلي. ولذلك يدعون الدولة اللبنانية إلى توفير حماية واضحة، بما في ذلك نشر الجيش والتحقق من الأحياء الحساسة. وأولويتها بسيطة: منع (تاير) من أن يصبح ساحة معركة حضرية.

إضرابات إسرائيل على الرغم من وقف إطلاق النار

ويقع الإضراب قرب المحيط التاريخي في تسلسل يتسم بهشاشة وقف إطلاق النار. ولم تنهي إعلانات الهدنة العمليات الإسرائيلية في لبنان. واستهدفت الضواحي الجنوبية في بيروت مرة أخرى. وقد تلقت القرى في الجنوب أوامر إخلاء. وتم الوصول إلى طرق الجيش اللبناني ومركباته ومستشفياته ومواقعه. في هذا السياق، تظهر صور كاختبار آخر لواقع خفض التصعيد. إذا ظلت مدينة تراث العالم تحت القنابل، فإن الهدنة تفقد الكثير من معناها.

وتدعي إسرائيل أنها تستهدف البنى التحتية لحزب الله وتستجيب لإطلاق النار على أراضيها. ولا تكفي هذه الحجة لاستبعاد مسألة المخاطر المدنية والملكية. عملية عسكرية في مدينة قديمة وكثيفة ومصنفة تتطلب درجة عالية من الحذر ويحمي القانون الإنساني الدولي المدنيين. وتقتضي الاتفاقيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية أيضاً منع الضرر الذي يلحق بالتراث، ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية خاضعة للضوابط الصارمة. ولذلك فإن كل إضراب بالقرب من موقع سري يتطلب تبريرا دقيقا وليس صيغة عامة.

إن المنطق الإسرائيلي يؤدي إلى انعدام الأمن الدائم. منطقة مُهددة، ثمّ يُضرب مبنى، ثمّ يُخلي حيّ. الناس لا يعلمون ما إذا كانت المنطقة التالية ستشمل شارعهم أو مدرستهم أو مدخلهم إلى موقع أثري. وينتج هذا الميكانيكي حالات تشرد وذعر وإغلاق. ويحول التراث إلى رهينة إلى الجغرافيا العسكرية المتغيرة. وحتى بدون التدمير الهائل للموقع، فإن مجرد وضعه في محيط القصف يكفي لكسر وظيفته كمكان عام وعلمي وسياحي.

الخطر الخفي من موجات الصدمة

ولا يقتصر ضرر الممتلكات على الآثار المباشرة. في مدينة قديمة، موجة الصدمة يمكن أن تكسر الحجارة، تتحرّك البنادق، تضعف السراويل، تعطل المفاصل القديمة أو تتفاقم نقاط الضعف المعروفة بالفعل. ويمكن للاهتزازات المتكررة أن تعجل التدهور الذي لا تراه العين العارية على الفور. وبالتالي، قد يفوت التفتيش السريع بعد الإضراب بعض الآثار. ولا بد من إجراء دراسات استقصائية، ومقارنات فوتوغرافية، وقياسات، وأخصائيي الحفظ، وتأمين الوصول إلى الميدان.

ويصبح هذا الشرط التقني مستحيلا تقريبا تحت القصف. لا يمكن لفرق وزارة الثقافة وعلماء الآثار والقيمين تفتيش المناطق المكشوفة بحرية. الطرق خطرة. المباني القريبة يمكن أن تكون غير مستقرة. لا تزال الطائرات موجودة. وتعطي الإغاثة بطبيعة الحال الأولوية للضحايا. فالتراث ينتظر، على الرغم من أن كل ساعة يمكن أن تحسب لتثبيت عنصر متأثر. ويشكل هذا التوتر بين حالة الطوارئ البشرية وحفظ الثقافة أحد المآسي الصامتة للحروب الحضرية.

إن لبنان يعاني بالفعل من هذه المشكلة. وقد نجا تراثها في كثير من الأحيان من الحروب والمهن والتجديدات غير المكتملة والتحضر الفوضوي. لكن التركيبة الحالية أكثر خطورة. المواقع محمية قانونًا، بينما تظل مكشوفة جسديًا. وهي معترف بها في جميع أنحاء العالم، ولكنها تعتمد على ضعف الموارد المحلية. وهي موثقة، ولكنها لا ترقمن دائما مع الدقة اللازمة لإعداد إعادة بناء علمي. (تاير) يركّز كلّ هذه الأخوات.

المسؤولية اللبنانية والدولية

ولا تقتصر حماية صور على لبنان. والبلد مسؤول عن أصوله، ولكنه يعمل في سياق الحرب والأزمة المالية والضعف المؤسسي. ولا بد أن تعامل أونيسكو والوكالات المتخصصة والدول الشريكة هذا الأمر على أنه حالة طوارئ. ولا يمكن أن يظل التصنيف العالمي للتراث رمزيا. ويجب أن يشمل الرصد والوثائق والضغوط الدبلوماسية، وفي أقرب وقت ممكن بعثة للتقييم. ولا يمكن حماية التراث إلا بعد تدميره.

وقد دعت السلطات اللبنانية بالفعل إلى التعبئة الدولية حول المواقع المهددة. لقد استفزوا (تاير) و(بوفورت كاسل) وأماكن أخرى في الجنوب وهذا يجب أن يتسارع الآن. ويلزم وضع خرائط دقيقة للإضرابات، وقياس المسافات من المعالم، وتوثيق الأضرار الظاهرة، وإعداد السجلات القانونية. الصور الساتلية يمكن أن تساعد شهادات محلية أيضاً وستمكن الصور القديمة والحديثة من مقارنة الهياكل. ويجب أن يكون العمل منهجيا، لأن الدفاع عن التراث يستند إلى أدلة، ليس فقط إلى الإهانة.

ويجب على شركاء لبنان أيضا أن يتكلموا بوضوح. ولم تعد الأضرار التي لحقت بالتراث عموما كافية. يجب أن نسمي الإضرابات وموقعها وتأثيرها. يجب أن نتذكر أنه لا يمكن التعامل مع الموقع المصنف على أنه مجرد ضرر جانبي. إن مدينة صور تعود إلى ذكرى لبنان، ولكنها تنتمي أيضا إلى تاريخ البشرية. ولذلك ينبغي أن تشكل حمايتها التزاما مشتركا.

صور، رمز حرب متدفقة

يظهر التهديد على صور أن الحرب لا تدمر فقط البنية التحتية العسكرية أو المباني المدنية. إنها تتدفق إلى أماكن الذاكرة والمناظر الحضرية والأثر الأثري. هذا يغير الطريقة التي يقول بها المجتمع نفسه. عندما تقصف مدينة قديمة يفقد السكان أكثر من وضع مادي. فهي تفقد جزءا من الاستمرارية التي تربطها بالأجيال السابقة. ولا تسجل هذه الخسارة دائما في الميزانية العمومية. إنه عميق.

وللإطار قيمة خاصة في لبنان. إنه يربط الساحل، البحر، ذاكرة الفينيكان، الوجود الروماني، تراث البيزنطين والقرون الوسطى، ثم التاريخ الحديث للجنوب. وهي مدينة شعبية، وميناء، وملجأ، وموقع سياحي، ورمز وطني. ومن شأن إضرابها، أو إضراب محيطها، أن يشكل تهديدا لعدة أبعاد في البلد: سكانها واقتصادها وذاكرتها وصورتها الدولية.

والخطر أيضا هو المعتاد. وبعد عدة ضربات، يصبح الاستثناء تكرارا. إنفجار بالقرب من موقع سري يثير العاطفة أولاً، ثم يحدث انفجار آخر، ثم يعتاد السكان على ذلك بالضرورة. هذا التوحيد خطير إنه يقلل من قدرة الإنذار وهو يلحق الضرر بالتراث العادي تقريبا. لكن (تاير) لا يمكن أن يصبح خطاً آخر في قائمة الإضرابات وتقتضي قيمتها معالجة محددة، ورصدا مستمرا، وضغطا مستمرا للإبقاء على القتال بعيدا عن محيطها.

ما يتطلبه التأكيد

ويتطلب تأكيد الإضرابات في محيط موقع صور التاريخي عدة ملاحظات. الأول هو أن وقف إطلاق النار لا يحمي حقا مناطق التراث. والثاني هو أن الآليات الدولية لا تزال بطيئة للغاية في مواجهة العمليات العسكرية السريعة. والثالث هو أن الدولة اللبنانية يجب أن توثق كل هجوم حول مواقع مصنفة بدقة قضائية. والرابع هو أن شعب صور لا يمكن تركه بمفرده في مواجهة تهديد يؤثر أيضا على المجتمع الدولي.

ويلزم الآن إجراء تقييم تقني. وسيتعين على الدوائر المختصة التحقق مما إذا كانت الهياكل القديمة قد تأثرت أو تعرضت للكسر أو الضعف. وسيتعين عليها أيضا أن تتحكم في المحيط والسياجات والمداخل والمستودعات وألواح الحماية والهياكل الأساسية الحديثة للموقع. الضرر غير المباشر يحسب ويمكن لأي باب متضرر أو مرفق مدمر للمراقبة أو طريق مقطع أن يمنع الصيانة ويعزز النهب. وتتوقف حماية التراث أيضا على هذه العناصر المتواضعة.

كما سيتعين على المدينة أن تظل في متناول عمال الإغاثة والسكان. حماية الخراب لا يعني نسيان المدنيين. ويجري تعزيز كلتا الأولويات. لا يمكن أن تحمي المدينة المفرغة والصدمة والقصف تراثها. ولم يعد بإمكان الأشخاص الذين أجبروا على المغادرة الإبلاغ عن الأضرار أو رصد المواقع أو نقل ذكرياتهم. يحتاج الإطار إلى حماية كاملة: الإنسان والحضري والثقافي والقانوني.

الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة. سيتعين على السلطات تحديد عدد الإضرابات والقطاعات المتضررة والخسائر البشرية وحالة الرفات. وستحتاج المنظمات الثقافية إلى الوصول إليها بمجرد الحصول على تصاريح أمنية. وسيتعين على الوسطاء أن يقولوا ما إذا كانت الهدنة التي تسمح بقنبلة في المدينة لا تزال تعمل. في (تاير) الدخان ليس تهديداً للمباني فحسب. إنه يرتفع فوق واحدة من أقدم المدن في البحر الأبيض المتوسط، وأحيانا بضعة أمتار من الأحجار التي تُخبر ثلاثة آلاف من التاريخ.