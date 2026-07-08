الإقامة الضريبية: الرهان اللبناني لجهاد عوب

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

مشروع القانون الذي دافعت عنه النائبة غادة أيوب، نيابة عن كتلة « الجمهورية القوية »، يضع في قلب النقاش اللبناني مفهوماً غالباً ما يتم الخلط بينه وبين « المسكن الذهبي « : الإقامة الضريبية. ويهدف النص إلى إنشاء نظام خاص للأفراد الخاضعين للضريبة في الخارج الذين يوافقون على نقل إقامتهم الضريبية إلى لبنان مقابل استثمار منتج أو إيداع مصرفي جديد أو مساهمة سنوية ثابتة في الخزانة. والهدف المعلن واضح: :: اجتذاب رأس المال الجديد دون بيع الجنسية، دون منح حق تلقائي في الملكية ودون تحويل البلد إلى ملاذ ضريبي مفتون.

ويأتي هذا المشروع بعد نص حكومي نوقش بالفعل في لجنة المالية والميزانية. وقد سعى هذا الأخير إلى حفز الاستثمار عن طريق منح مركز مؤات لغير المقيمين أو الأجانب أو اللبنانيين المقيمين في الخارج، رهناً بالتزام مالي. إن اقتراح العيون لا يرفض فكرة البدء. إنها تحاول تلفيقها وهي ملاحظة بالغة الأهمية: فالتعديل الضريبي البسيط لا يكفي لإنشاء نظام موثوق به لإقامة الضرائب. وهناك حاجة إلى آلية شاملة، بما في ذلك معايير الوصول، والقطاعات المأذون بها، والضوابط المصرفية، ولجنة الرصد، والجزاءات، والامتثال للالتزامات الدولية للبنان.

ولذلك، فإن المسألة الرئيسية هي: ما هذا النظام بالضبط؟? وهذه ليست تأشيرة سياحية موسعة، ولا تجنس، ولا شراء جوازات سفر. هذا وضع ضريبي خاص. وسيصبح المستفيد مقيما في الضرائب اللبنانية وفقا للقواعد التي يحددها القانون. يجب أن يثبت أن الأموال تأتي من الخارج، وأن مصدرها قانوني وأنها تخدم الاقتصاد الحقيقي. وفي المقابل، سوف تحصل على إطار ضريبي أكثر شرعية ومؤاتية من الإطار الذي اقترحته البلدان التي تتحمل أعباء أكبر على الدخل الأجنبي أو الثروة الأجنبية.

الإقامة الضريبية: ما تقترحه العيون

ويستند الاقتراح إلى اختيار صارم للمستفيد. ولا ينطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى لبنان. ويجب ألا يكون مقدم الطلب مقيما في الضرائب اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية. وتهدف هذه النقطة إلى منع المقيم الذي يعيش بالفعل في لبنان من إعادة تأهيل وضعه للاستفادة من ميزة مصممة لاجتذاب رأس مال جديد.

ومن ثم، فإن هذا النظام غير مفتوح لجميع دافعي الضرائب. وهي تستهدف الأشخاص ذوي القدرات المالية العالية، الذين كثيراً ما يكونون من منظمي المشاريع أو المديرين التنفيذيين أو المستثمرين أو أصحاب الثروة في الخارج. والمراهنة السياسية هي إقناعهم بأن يختاروا لبنان كمركز ضريبي، وليس للجمعيات الخيرية، ولكن لأن وجود إطار قانوني واضح يمكن أن يوفر لهم مصلحة اقتصادية.

والفرق في النص الحكومي هام. المناقشه العامه احتفظت بفكرة اقامه ذهبيه مرتبطه بالسكن الادارى و بعائله المستفيد اقتراح العيون يريد نقل مركز الجاذبية قلب الجهاز لن يكون مرفق سكني أو شراء جيد وسيكون نقل المركز الضريبي وتوفير أموال جديدة.

هذه الدقة ليست تقنية وهو يحدد مصداقية النظام. وإذا منح لبنان ببساطة امتيازات ضريبية للسكان الأغنياء، فإنه قد يتهم بإنشاء نافذة رأسمالية انتهازية. وإذا احتاج البلد إلى استثمارات منتجة، والسيطرة على مصدر الأموال والالتزامات عبر الزمن، فيمكنه أن يدافع عن النص باعتباره حافزا.

والإقامة الضريبية موجودة بالفعل في القانون اللبناني. ويجوز اعتبار الشخص مقيماً في مجال الضرائب إذا كان لديه مكان عمل في لبنان، أو سكناً متاحاً لأسرته، أو إذا بقي لأكثر من 183 يوماً في البلد على مدى 12 شهراً. ولن يزيل النظام الجديد هذه المعايير العادية. ومن شأن ذلك أن يخلق مساراً خاصاً، في ظل الظروف المالية وشروط الامتثال، لغير المقيمين الذين يرغبون في نقل صلاتهم الضريبية إلى لبنان.

وتوضح هذه النقطة قيمة النص. وفي نظام ضريبي إقليمي، لا تقتصر المسألة على فرض ضرائب أكبر. ومن الضروري أيضا تقديم شهادة، وعنوان ضريبي، وإطار قابل للقراءة للأشخاص الذين تنقسم أنشطتهم بين عدة بلدان. ويمكن لمباشر الأعمال الحرة اللبناني الذي يوجد مقره في أفريقيا، أو مستثمر عربي أو زعيم يعمل بين الخليج وأوروبا أن يلتمس إقامة ضريبية مستقرة. ويريد لبنان أن يضع نفسه على هذا الطلب، ولكن دون فقدان السيطرة على النظام.

العتبات المالية في قلب الآلية

ويسلط النص الضوء على ثلاثة أرقام رئيسية هي: 000 500 دولار، و 1 مليون دولار، و 000 50 دولار. ويقابل الأول الحد الأدنى للاستثمار الإنتاجي. والثاني هو الحد الأدنى للودائع المصرفية الجديدة. والثلث هو رسم سنوي موحد يدفعه المستفيد. وهذه المبالغ تعطي الخطة بعدا انتقائيا. وهي تستبعد صغار المدخرين والملامح المستهدفة ذات القدرة المالية العالية.

وينبغي توجيه استثمار لا يقل عن 000 500 دولار إلى القطاعات التي تعتبر منتجة. وينبغي أن يكون إيداع ما لا يقل عن مليون دولار جديدا، وأن يُنقل من الخارج ويدخله النظام المصرفي. وستوفر الضريبة السنوية البالغة 000 50 دولار للخزانة إيرادات مباشرة ويمكن التنبؤ بها. ولا تحل هذه الضريبة محل جميع الالتزامات الضريبية المحتملة. وهو أحد أركان النظام الخاص.

عنصر الجهاز المبلغ أو القاعدة الغرض المعروض الاستثمار الإنتاجي الأدنى 000 500 دولار خلق نشاط اقتصادي حقيقي الودائع المصرفية الدنيا الجديدة مليون دولار جلب أموال جديدة بالوسائل الخاضعة للرقابة الرسوم السنوية الثابتة 000 50 دولار ضمان الإيرادات المباشرة للدولة حالة عدم الإقامة السابقة 5 سنوات تجنب الاستخدام الأمثل داخليا المستفيد الرئيسي الشخص المادي استهداف الحالة الضريبية الفردية

النقطة الأكثر حساسية تبقى ودائع البنك ويخرج لبنان من انهيار مالي دمر الثقة بين الجهات الوديعة والمصارف والدولة. إن طلب من المستثمر أن يستثمر مليون دولار في نظام مصرفي لا يزال موضع نزاع ينطوي على ضمانات قوية. وبدون حماية واضحة للأموال، ولا توجد قواعد خروج، ولا معاملة قانونية دقيقة، ولا مصداقية للمصارف، قد يظل هذا الجانب نظريا.

القطاعات المستهدفة: الإنتاج وليس المضاربة

ويسعى الاقتراح إلى منع الانجراف في العقارات. وهو يحد من الميزة لقطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والاستخبارات الاصطناعية، والطاقة، والتعليم، والاستشفاء، والخدمات اللوجستية. وهذه القائمة تعطي توجها اقتصاديا. وهو يركز على الأنشطة التي يمكن أن تخلق فرص عمل أو صادرات أو خدمات مستدامة أو قدرات جديدة.

يستجيب هذا الاختيار لانتقادات وجهت ضد النسخة الحكومية. وإذا أمكن الحصول على الميزة عن طريق شراء عقارات بسيطة، فإن هذه الآلية قد تؤجج الزيادة في أسعار الأراضي دون خلق قيمة كافية. ويشهد لبنان بالفعل اقتصادا يتسم بالإيجار العقاري، وعمليات نقل الشتات، والاستهلاك المستورد. وينبغي ألا يعزز أي نظام ضريبي خاص هذه الاختلالات.

ولذلك يحاول نص العيون التمييز بين رأس المال المنتج ورأس المال الاستثماري. ويمكن أن يكون للاستثمار في مصنع أو مركز للتكنولوجيا أو عيادة أو هيكل سياحي مستدام أو نشاط سوقي أثر مضاعف. شراء عقارات عالية الجودة يمكن أن يحرك الثروات بشكل خاص بين المالكين إن الحدود ليست دائما بسيطة، ولكن يجب أن تكون مكتوبة في القانون.

وهذا التوجه الإنتاجي هو أحد أقوى عناصر الاقتراح. وهو يسمح لنا بالرد على الانتقادات المعنوية المرتبطة بالنظم التفضيلية للنجاح. ولا يمكن الدفاع عن الامتيازات الضريبية إلا إذا أنتجت ميزة قابلة للقياس للاقتصاد اللبناني. فبدون وظائف، وبدون فرض ضرائب صافية، وبدون استثمار حقيقي ودون رقابة، يصبح من المعروف لدافعي الضرائب المفضلين بالفعل.

اللجنة الوطنية للتصفية

وينص الاقتراح على إدارة محددة. وستضم لجنة وطنية وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة، والرابطة. يهدف هذا التكوين إلى تلبية ثلاث ضرورات: الضرائب والامتثال المالي وسياسة الاستثمار. وستتبع إدارة المالية الوضع الضريبي. وسيبحث مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة خطر غسل الأموال. وسيقدم المعهد قراءة اقتصادية للمشاريع.

وتتمثل مهمة اللجنة في استعراض الطلبات والتحقق من الشروط ورصد الحفاظ على المعايير واتخاذ القرارات اللازمة في حالة حدوث انتهاك. هذا الهيكل أساسي ويجتذب نظام ضريبي خاص، بحكم تعريفه، ملامح متنقلة، يُنصّح بها الممارسون في مجال الضرائب، وأحياناً ما يُغرى بتفاؤل شديد. فبدون سلطة مراقبة، يمكن أن يصبح النظام بسرعة باب دخول غير مراقَب رصداً جيداً.

ويشدد النص أيضا على إمكانية تعقب الأموال. ويجب أن تأتي الأموال من الخارج من خلال النظام المصرفي. ولا يجب إعادة تدويره لأن السيولة موجودة بالفعل في لبنان. ويأتي ذلك استجابة لواقع معروف: ومنذ الانهيار المصرفي، ظل الاقتصاد اللبناني يعمل نقدا إلى حد كبير. غير أن أي بلد يخضع للمراقبة الدولية في مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن ينشئ نظاما لرؤوس الأموال الأجنبية دون رقابة صارمة.

ولذلك، يربط الاقتراح النظام بقوانين الضرائب، والتشريعات النقدية، وقواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والالتزامات الدولية للبنان. ويسعى هذا البند إلى جعل النص مقبولا للمصارف ذات الصلة والشركاء الدوليين وهيئات الإشراف. هذا خارج البرلمان إنه يؤثر على سمعة البلد المالية.

ما هذا الحمية ليس

الارتباك مع « السكن الذهبي » يأتي من المدافع السياسي. وفي كثير من البلدان، يشير هذا المصطلح إلى تصريح إقامة يمنح للمستثمرين مقابل شراء عقارات أو استثمار أو مساهمة. وقد انتُقدت بعض البرامج، لا سيما عندما يسرت دخول رأس المال المشكوك فيه، أو تغذي المضاربة العقارية، أو أتاحت إمكانية الوصول غير المباشر إلى مناطق التداول الأوسع نطاقا.

يدعي اقتراح أيوب أنه يريد تجنب هذا المنطق. إنها لا تبيع الجنسية. وهو لا يخلق الحق التلقائي في جواز السفر. يجب ألا تتحايل على القوانين اللبنانية المتعلقة بممتلكات الأجانب. ولا ينبغي أن تصبح آلية قانونية لغسل الأموال. وموضوعها المطالب به أضيق: تنظيم وضع ضريبي خاص، رهنا بالشروط، لاجتذاب أموال جديدة.

غير أنه يجب النظر في هذا التمييز دون أن يكون ساذجا. وفي الممارسة العملية، كثيرا ما يجتذب وضع ضريبي مؤات المرشحين الذين يرغبون في تخفيف العبء الضريبي العام عليهم. هذا ليس غير قانوني في حد ذاته وقد استخدمت عدة بلدان مخططات مماثلة لاجتذاب منظمي المشاريع أو أصحاب المعاشات أو المستثمرين الأغنياء. وتنشأ المشكلة عندما تصبح الميزة الضريبية أكثر أهمية من الاستثمار الحقيقي.

ولذلك يجب على لبنان أن يتجنب التناقض. لا يمكنها القول إنها لا تخلق ملاذاً ضريبياً إذا كان النظام قبل كل شيء يجعل من الممكن تجنب دفع الضرائب على الدخل الأجنبي، مع وجود حقيقي ضئيل، واستثمار محلي ضئيل، وسيطرة ضئيلة. ويحاول نص عُوب الرد على هذا الاعتراض. غير أن نوعية القانون ستتوقف على مراسيمها وأشكالها ومراجعتها وتنفيذها.

لماذا الموضوع حساس الآن

والتوقيت يعطي المناقشة اهتماما خاصا. ويسعى لبنان إلى استعادة دوره الاقتصادي بعد سنوات من الأزمة المالية، والانهيار المصرفي، وتخفيض قيمة العملة، ووقف الودائع، والاعتماد على عمليات نقل المغتربين. The country needs investment. كما أنه يحتاج إلى استعادة الحد الأدنى من السمعة المالية. ولا يسهل دائما التوفيق بين هذين الهدفين.

ويصف البنك الدولي انتعاشا هشا، مدفوعا بالسياحة والنقل وتحقيق الاستقرار الجزئي، ولكنه معرض للتأخير في الإصلاح وعدم الاستقرار الإقليمي. ويواصل صندوق النقد الدولي جعل أي دعم قوي مشروطا بالإصلاحات الموضوعية، بما في ذلك الأعمال المصرفية والديون العامة وتمويل الدولة والحوكمة. وفي هذا السياق، لا يمكن لقانون ضريبي معزول أن يحل محل استراتيجية التحول.

وتضيف المراقبة الدولية قيودا. لا يزال لبنان في قائمة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المعززة للولايات القضائية. هذا لا يعني أن البلد يخضع لتدابير مضادة تلقائية، لكنه يشير إلى أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال، وشفافية المالكين المستفيدين، واستخدام الاستخبارات المالية، والملاحقة القضائية والرقابة على بعض القطاعات غير المالية. ولذلك، يجب أن يكون أي نظام خاص للمستثمرين غير قابل للصمود.

وهذا هو بالضبط المكان الذي تصبح فيه المناقشة سياسية. ويرى مؤيدو النص أنه فرصة للخروج من الاتجاه واجتذاب رأس المال دون انتظار المعونة الدولية. ويخشى من ناقديه قيام عملية اتصال من شأنها أن تعطي فوائد للأغنياء دون حل الإخفاقات المصرفية أو خسائر الودائع أو القيود المؤسسية. ويمكن للقراءتين أن تتعايشا إذا لم يشترط البرلمان ضمانات قوية.

أداة مفيدة، ولكن ليست سياسة اقتصادية

ضعف الجهاز يكمن في طموحه يريد أن يجذب رأس المال من خلال الضرائب غير أن الضرائب ليست سوى عنصر صنع القرار للمستثمر. واليقين القانوني، وحماية العقود، والاستقرار السياسي، والوصول إلى الخدمات العامة، وسير عمل المحاكم، وموثوقية المصارف، ونوعية الهياكل الأساسية، هي أمور أخرى.

ويمكن لمباشر الأعمال الحرة أن يقبل فرض ضرائب أشد في بلد يمكن فيه التنبؤ بالقواعد. وسوف يتردد في الاستثمار في بلد جذاب ماليا ولكنه غير مستقر مؤسسيا. ولذلك يجب على لبنان أن يتجنب الإفراط في تقدير أثر نظام الإقامة الضريبية. يمكن أن تجتذب الملفات الانتهازية ولن تجتذب استثمارات قوية إلا إذا أصبح الإطار العام موثوقا به.

ويمكن للضريبة السنوية البالغة 000 50 دولار أن تدر إيرادات فورية. ولكن لا يجب أن تكون الحجة الرئيسية. وسيحصل نحو 10 مستفيدين على 000 500 دولار في السنة. ويحصل مائة مستفيد على 5 ملايين دولار. هذه المبالغ ليست ضئيلة لكنها تظل متواضعة في تلبية احتياجات البلاد ويكمن التحدي الحقيقي في الاستثمار الإنتاجي والوظائف والصادرات وإضفاء الطابع الرسمي على رأس المال.

والتحدي الآخر هو الإيداع المصرفي البالغ مليون دولار. وإذا استُخدم فقط لتضمين الأرصدة الهشة، فإن الأثر الاقتصادي سيكون محدودا. وإذا كان يمول الائتمان الإنتاجي، فإنه يمكن أن يكون مفيدا. ولكن هذا يتطلب إصلاحا مصرفيا ذا مصداقية. فبدون إعادة هيكلة واضحة، يمكن اعتبار الودائع الجديدة رأسمالاً معرضاً لنظام لم تعالج بعد خسائره القديمة معالجة كاملة.

المسائل التي سيبت فيها البرلمان

وسيتعين على البرلمان أولا أن يحدد الاستحقاقات الضريبية المحددة. يتحدث النص عن الإقامة الضريبية الخاصة، لكن الجاذبية ستعتمد على ما سيتم فرض ضرائب عليه وما لن يتم فرضه. ويجب أن تظل الإيرادات المتأتية في لبنان خاضعة للضريبة. وينبغي أن يُعامل الدخل الأجنبي بحذر، لأن بعض بلدان المنشأ قد ترفض الاعتراف بالإقامة الضريبية اللبنانية إذا كانت تبدو مصطنعة.

وسيلزم أيضا توضيح الوجود الفعلي للمستفيد. هل يمكننا أن نصبح لبنانيين مقيمين في الضرائب دون أن نعيش في لبنان؟ هل تحتاج إلى عدد أدنى من الأيام؟ هل تحتاج لسكن متاح؟ هل يجب أن نظهر مركز الاهتمام الاقتصادي؟ وهذه المعايير حاسمة. وقد تؤدي شهادة الإقامة الضريبية غير المضمونة إلى تضارب مع الإدارات الضريبية الأخرى.

ويجب أن تكون الحماية من الإيذاء أكثر من مجرد إعلان. وسيتعين على اللجنة الوطنية الحصول على الموارد والوصول إلى البيانات والجدول الزمني للرصد. ويجب أن تكون الجزاءات غير مقنعة. ويجب أن تكون الخسائر في الأرباح تلقائية في حالة الإبلاغ الكاذب، أو الأموال غير القانونية، أو عدم الحفاظ على الاستثمار أو الالتفاف من جانب الشركات الأمامية. وسيكون التحكم بالمالكين المفيدين مركزيا.

وأخيرا، يجب أن تظل الصلة بالعقارات صارمة. وإذا عاد شراء الأراضي عبر باب غير مباشر، فإن النص سيفقد بعض تبريره. ولا يحتاج لبنان إلى آلية لزيادة الأصول غير الإنتاجية. إنه يحتاج إلى رأس مال يخلق قيمة قابلة للقياس وسيتعين اتباع هذا التمييز في الممارسة العملية، لا بالنوايا فحسب.

رهان لبنان الذي لم يعد يريد الانتظار

صيغة جهاد عوب السياسية هجومية متعمدة: لا يجب أن يبقى لبنان بلداً ينتظر المعونة. هذه الفكرةِ تَستجيبُ إلى الإرهاقِ الحقيقيِ. ومنذ عام 2019، وعدت الحكومات المتعاقبة بالخطط والاتفاقات ومراجعة الحسابات والإصلاحات. وكثيرا ما شهد السكان نتائج ملموسة قليلة. ولذلك يمكن أن يكون القانون الذي يسعى إلى الحصول على رأس المال الخاص جذاباً، لأنه يعطي انطباعاً عن مبادرة وطنية.

ولكن الاستقلال الاقتصادي لا يحكمه نظام ضريبي. وهي مبنية على مؤسسات قادرة على إنفاذ القانون. ويعني اجتذاب مستثمرين جادين أن لبنان لا يحمي رأس المال الجديد فحسب، بل أيضا حقوق قديمة. هذا يشير إلى ملفات المودعين والمصارف والمحاكم وشفافية القرارات العامة.

اقتراح أيوب له ميزة تصحيح العديد من النقاط العمياء في النقاش حول المسكن الذهبي. وهي تركز على الإقامة الضريبية، والاستثمار المنتج، ومصدر الأموال، والسيطرة. وهي تسعى إلى تجنب المضاربة العقارية وإعادة تدوير رأس المال. إنه جزء من التزامات البلاد الدولية. إنه إطار أكثر صرامة من الفكرة الغامضة لتذكرة دخول للمستثمرين الأغنياء.

غير أن فعاليتها ستتوقف على القانون النهائي. وإذا أضعف البرلمان الظروف، فإن النظام يخاطر بأن يصبح امتيازا ضريبيا مكلفا في السمعة. وإذا فرض التزامات ثقيلة جدا دون استعادة الثقة المصرفية، سيظل المرشحون نادرين. بين هذين المأزقين، يجب على لبنان أن يثبت أنه قادر على تصميم أداة حديثة ومتحكمة ومفيدة للاقتصاد الحقيقي، في وقت لا يزال فيه الاقتراح ينتظر فحصا برلمانيا واستجابة الحكومة الرسمية.