الاقتصاد اللبناني: خطر سقوط 10 في المائة (وزير المالية)

ويدخل الاقتصاد اللبناني مرحلة جديدة من التوتر. وتهدد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله بمحو الانتعاش الهش الذي لوحظ في عام 2025 وبإعادة البلد إلى انكماش شديد. ويقدر وزير المالية ياسين جابر أن النشاط يمكن أن ينخفض بنسبة لا تقل عن 7 في المائة في عام 2026، مع وجود خطر يناهز 10 في المائة، في حين أن مشروع القانون المباشر وغير المباشر للنزاع يمكن أن يصل إلى 20 بليون دولار. ويأتي هذا التقدير في وقت تمول فيه الدولة بالفعل المعونة المقدمة إلى المشردين داخليا، وتتناقص الإيرادات العامة، وما زال المانحون يطالبون بإصلاحات عميقة في القطاع المصرفي والمالية العامة.

انتعاش هش قد تعرض للخطر

مسار لبنان الاقتصادي بدأ يظهر علامات على الاستقرار قبل الحرب الجديدة. According to one international institution, real gross domestic product grew by 3.5 per cent in 2025. وظل هذا التحسن متواضعا، ولكنه شهد تغييرا بعد عدة سنوات من الانهيار. وهو يستند إلى عائد جزئي للسياحة، ونفقات المغتربين، وعدم اكتمال استقرار الاقتصاد الكلي، وإلى بعض التقدم في الإصلاح. ولا يعني ذلك أن أزمة 2019 قد حُلّت.

ولذلك كان هذا الانتعاش هشا في طبيعته. وهو يعتمد على عنصر أساسي: الاستقرار. وافتراض النمو بنسبة 4 في المائة تقريبا في عام 2026 يعني وجود بيئة هادئة نسبيا، ومواصلة جهود الإصلاح، وقدرة لبنان على اجتذاب بعض التمويل اللازم لإعادة الإعمار. الحرب عكست هذا السيناريو. The country no longer discusses an acceleration of recovery but a reduction in losses.

والتنبؤ بالانكماش الذي قدمه وزير المالية يغير من حجم المخاطر. انخفاض بنسبة 7% على الأقل في عام 2026 سيمحى الكثير من مكاسب السنة السابقة ومن شأن انخفاض يناهز 10 في المائة أن يشير إلى صدمة جديدة في الاقتصاد الكلي. وفي اقتصاد فقد بالفعل حصة كبيرة من حجمه منذ عام 2019، لن يبدأ هذا الانخفاض من مستوى عال، بل من قاعدة ضعيفة بالفعل. وسيؤثر على الدخل والأعمال التجارية وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.

وقد أدت حرب عام 2024 بالفعل إلى انكماش بنسبة 7.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقا للبيانات التي أشارت إليها الصحافة والمؤسسات. وزاد أيضا من حدة الانخفاض التراكمي في الاقتصاد اللبناني منذ الانهيار المالي. ويبين التقدير الجديد أن من المرجح أن يدخل البلد سلسلة من الصدمات المتكررة. وتدمر كل حلقة من حوادث الحرب رأس المال، وتخفف من الثقة وتؤخر إعادة تعمير الحلقة السابقة.

الاقتصاد اللبناني: فاتورة قيمتها 20 بليون دولار

ولا ينبغي قراءة الـ 20 بليون دولار التي اقترحتها ياسين جابر على أنها مجرد إضافة للمباني المدمرة. وهو يغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة. وتتعلق الخسائر المباشرة بالمنازل والمتاجر والطرق والهياكل الأساسية والأراضي الزراعية والمعدات والأعمال التجارية المتأثرة بالضربات أو بالتخلي القسري عن المناطق المعرضة للخطر. ويمكن تقييمها من قبل البعثات الميدانية، والصور الساتلية، والإعلانات البلدية أو الدراسات الاستقصائية القطاعية.

ويصعب قياس الخسائر غير المباشرة. وهي تشمل أيام العمل الضائعة، والدخل غير المتجمع، والاستثمار المؤجل، والسلع المجمدة، والعقود الملغاة، والسياحة المخفضة، وزيادة تكاليف التأمين، وفقدان النشاط في القرى المفرغة، والأثر النفسي على الأسر المعيشية. وغالباً ما تكون أكثر استدامة من الأضرار الظاهرة. محل مدمر يُعاد بنائه بأموال الدائرة الاقتصادية المحطمة يمكن أن تأخذ سنوات للعودة.

The bill also spreads in private finance. ويجب على الأسر المعيشية أن تدفع تكاليف السكن المؤقت، أو مساعدة الأقارب المشردين أو استبدال الممتلكات المفقودة. ويجب على الشركات أن تستوعب تكاليف لوجستية أعلى أو تعطل الإمدادات أو عدم وجود موظفين. المزارعون قد يفقدون موسم كامل إذا كان الوصول إلى الحقول مستحيلا. والسرقات والتجار يرون زبائنهم يختفون عندما يغادر السكان المنطقة.

وتأتي هذه الصدمة بعد أزمة مصرفية لم تحل. الشركات لا تملك ائتماناً عادياً لتمررها بمقاطعة تجارية. وكثيرا ما فقدت الأسر إمكانية الوصول إلى جزء من ودائعها منذ عام 2019. The State cannot compensate largely for private losses. ومن ثم، فإن الحرب تضرب اقتصاداً يرتدى فيه المصابون بالصدمات العادية.

:: قيام المشردين داخليا بتحويل الميزانية إلى أداة طوارئ

The war caused the displacement of more than one million people, according to reports. وقد حشدت الحكومة بالفعل 50 مليون دولار من الأموال العامة لدعمها. وهذا المبلغ لا يمثل إلا جزءا من الحاجة الحقيقية. غير أنها تعطي فكرة عن الضغط الفوري على الميزانية.

ويحتاج المشردون إلى مساكن مؤقتة، ومياه، وغذاء، ورعاية، ونظافة، ووسائل نقل، وتعليم. وتحتاج مراكز الاستقبال إلى نفقات منتظمة. وتتحمل البلديات والمدارس التي تتلقى أسرا مشردة تكاليف إضافية. وتنفق الأسر المضيفة المزيد على التغذية والتدفئة والنقل والمعالجة. ولا يقتصر هذا العبء على حسابات الدولة. انها تمر من خلال المجتمع.

وللتشرد أيضا أثر اقتصادي سلبي على مناطق المنشأ. قرية فارغة لم تعد تستهلك مزرعة مهجورة لم تعد تنتج ولم تعد التجارة المغلقة تدفع لمورديها. وكثيرا ما يفقد الموظفون الذين يغادرون مكان عملهم جزءا من دخلهم. وتحافظ نفقات المعونة على حد أدنى من البقاء ولكنها لا تحل محل النشاط المحلي المفقود.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تأمل في الحصول على فائض في الميزانية هذا العام. وأصبح هذا الهدف أكثر صعوبة بكثير. فالحرب تزيد الإنفاق وتخفض الإيرادات. ويجب على الدولة أن تدفع أكثر مع انخفاض النشاط الذي يغذي الضريبة. هذه واحدة من الآليات الكلاسيكية لاقتصاد الحرب. ويحتاج الجمهور إلى زيادة عند إبرام عقود القاعدة الضريبية.

الإيرادات العامة تحت الضغط

ويمكن أن يأتي الانخفاض في الإيرادات العامة من عدة قنوات. ويؤدي الانكماش في الاستهلاك إلى خفض إيرادات ضريبة القيمة المضافة. ويؤدي انخفاض الواردات إلى خفض الرسوم الجمركية. ويشكل إغلاق الأعمال التجارية أو تباطؤها عبئا ضريبيا على الأرباح والمساهمات. ويحرم انخفاض السياحة الدولة من الضرائب والرسوم. كما يمكن أن ينخفض الإنفاق على المغتربين، الذي يؤدي دورا هاما في الاقتصاد المحلي، إذا تم تأجيل السفر.

وهذه الدينامية خطرة بالنسبة لدولة مجبرة بالفعل. ويجب على لبنان تمويل المعونة الإنسانية، ودعم الخدمات العامة، والمحافظة على الإنفاق الأمني، والحفاظ على الأجور، والاستعداد لإعادة البناء. وليس لديها وصول طبيعي إلى الأسواق الدولية. ويحد من هوامش الديون تركة التقصير وما زالت إعادة الهيكلة غير كاملة. ولذلك فإن كل نفقات جديدة تثير مسألة تمويلها.

ويعتبر استقرار الرطل مقابل الدولار نقطة إيجابية. وهو يقلل من خطر الهلع ويحد من انتقال الصدمة فورا إلى الأسعار. ولكن هذا الاستقرار لا يكفي لاستعادة النمو. العملة المسندة لا تخلق إيرادات ضريبية إذا أغلقت الأعمال التجارية. ولا يحل محل التبرعات. إنها لا تمول إعادة البناء إنه يعطي القليل من القدرة على التنبؤ في بيئة يصبح فيها كل شيء آخر غير مؤكد.

ويتمثل الخطر في خلط الاستقرار النقدي مع الصحة الاقتصادية. ويمكن للبنان أن يحافظ على معدل مستقر نسبيا لبعض الوقت، بينما يرى في الوقت نفسه تعاقدا حقيقيا في الأنشطة. ولا يزال التدبير الحاسم هو القدرة على إنتاج وبيع وتصدير وترحيب بالزوار وإعادتهم إلى المناطق المتضررة. وعلى هذه النقاط، تفرض الحرب قيودا مباشرة.

الشتات والسياحة والعملات الأجنبية: الممتصات الثلاث الضعيفة للصدمات

ويعتمد الاقتصاد اللبناني اعتمادا كبيرا على الشتات. فالتحويلات الأجنبية تدعم الأسر وتمول الاستهلاك وتجلب العملة. ويضطلع اللبنانيون في بلدان الخليج بدور مركزي. They send money, sometimes invest in real estate, come back during holidays and support part of the service sector.

وأعرب وزير المالية عن قلقه بشأن هذه النقطة. وإذا أثرت الحرب الإقليمية على اقتصادات الخليج، فإن المغتربين يمكن أن يقللوا من دعمهم أو يؤجلوا سفرهم. هذا خطر كبير ومن شأن انخفاض عمليات النقل أن يؤثر على الأسر المعيشية التي تعتمد أكثر من غيرها على دعم الأسرة. كما أنه سيقلل من سيولة العملة الأجنبية في اقتصاد مقيد بالفعل. وأخيرا، يمكن أن يضعف استهلاك الوقود، واحدة من آخر المحركات لا تزال مرئية.

السياحة هي مُمتص الصدمات الأخرى. By 2025, the recovery had been driven in part by the return of visitors and the expense of the diaspora. In 2026, the image of a country at war threatens this dynamic. وعلى الرغم من أن بيروت وبعض المناطق لا تزال مفتوحة، فإن التحفظات تتوقف على تصور المخاطر. وسرعان ما تتلقى الخطوط الجوية والفنادق والمطاعم والسيارات والمتاجر والأماكن الثقافية أدنى إنذار أمني.

وثالث مصطف للصدمة هو المعونة الدولية. غير أنه، وفقاً للبيانات المبلغ عنها، لا يزال غير كاف. ولن يسفر النداء البالغ 300 مليون دولار إلا عن حوالي 100 مليون دولار وقت تقديم التقارير. ويقدم قرض بمبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي ومنحة أوروبية قدرها 45 مليون يورو دعما جزئيا. غير أن لبنان يتلقى أساساً قروضاً، أقل هبات. هذا الفرق مهم القرض يخفف التدفق النقدي لكنه يخلق سنداً في المستقبل والتبرع يقلل بشكل مباشر من عبء الأزمة.

الجهات المانحة تدعو دائما إلى إجراء إصلاحات

فالحرب لا تعلق متطلبات الإصلاح. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن عودة النمو المستدام تتطلب إصلاحات شاملة. وركزت المناقشات مع السلطات اللبنانية على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل، وإعادة هيكلة الديون السيادية، ووضع إطار ضريبي قادر على دعم نفقات الاستثمار. هذه لا تختفي لأن البلد يدخل حالة طوارئ أمنية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الحرب تجعل هذه الإصلاحات أكثر صعوبة وضرورة. وكلما تراكمت الخسائر، زادت الحاجة إلى التمويل. ولكن المانحين سيكونون أكثر حذراً لأن آليات المراقبة لا تزال ضعيفة. وسيطالبون بضمانات بشأن استخدام الأموال، والشفافية، والتسلسل الهرمي للنفقات، وقدرة الدولة على تجنب النفايات. فالإعمار يمكن أن يجتذب الموارد، ولكن فقط إذا كانت المؤسسات تلهم الثقة.

ولا يزال القطاع المصرفي هو المركز الرئيسي. فبدون إعادة هيكلة واضحة، لا يمكن استئناف الائتمان عادة. فبدون الائتمان، لا تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إصلاح مخزوناتها أو استثمارها أو إعادة بنائها. فبدون حل للودائع، تظل ثقة الأسر المعيشية هشة. ولذلك تضاف تكلفة الحرب إلى أزمة مالية لم تعالج معالجة كاملة. ويتمثل الخطر في تمويل حالة الطوارئ دون إعادة بناء المؤسسات.

وسيتعين على الدولة أيضا أن تتحاشى بين المعونة الفورية والاستثمار. ولا بد من تقديم المساعدة إلى المشردين داخليا. ولكن إذا ذهبت جميع الموارد إلى حالة الطوارئ، سيتأخر إعادة بناء الطرق والمدارس ونظم المياه والمستشفيات والهياكل الأساسية الإنتاجية. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في إعادة الإعمار دون حماية الأسر المشردة من شأنه أن يخلق أزمة اجتماعية. إن المعضلة مالية، بل سياسية أيضا.

الطاقة و(أورموز) أسوء من الصدمة

وتضيف الأزمة الإقليمية حول مضيق أورموز تهديداً خارجياً. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوترات البحرية أن يزيد من الواردات. وبالنسبة للبنان، وهو بلد مستورد للطاقة، يمكن أن يكون الأثر سريعا. ويزيد الوقود الأوفر تكلفة النقل، وإنتاج الكهرباء الخاصة، وتسليم السلع، وبعض السلع المستوردة. وهو يقلل من القوة الشرائية للأسر المعيشية ومن هوامش الأعمال.

وأفادت إحدى وكالات الأنباء أن الحرب في الشرق الأوسط قد أثارت بالفعل فواتير الشركات العالمية من خلال التأمين، ورسوم السوقيات، وتكاليف الطاقة. ويعاني لبنان من هذا النوع من الصدمات بأقل حماية من الاقتصادات الأقوى. فالشركات اللبنانية لا تستطيع دائما أن تنقل التكاليف إلى المستهلكين الفقراء بالفعل. كما أنها لا تستطيع استيعاب الزيادات لفترة طويلة دون الحد من العمالة أو ساعات العمل.

كما أن الاعتماد على الطاقة يزيد من احتمال التضخم. وحتى لو ظل الرطل مستقراً، يمكن نقل صدمة الوقود المستوردة إلى الأسعار. وأصبحت السلع التي تنقلها الشاحنات والخدمات التي تستخدم المولدات والمنتجات المستوردة أكثر تكلفة. ثم يؤدي التضخم إلى تآكل فائدة الاستقرار النقدي. وتشهد الأسر المعيشية ارتفاعاً في الأسعار، حتى بدون زيادة الاستهلاك الرسمي.

(أورموز) يزن أيضاً على (خليج الشتات) وإذا واجهت الاقتصادات الإقليمية مخاطر متزايدة أو اضطراب في الطاقة أو تباطؤ في النشاط، فإن العمال المغتربين اللبنانيين يمكن أن يتأثروا بالنتائج. ويمكن أن تتأثر الإيرادات المرسلة إلى لبنان. ومن ثم، فإن صدمة الطاقة العالمية يمكن أن تعود إلى الاقتصاد اللبناني من خلال قناتين: أسعار الاستيراد وعمليات النقل المغتربة.

القطاعات الأكثر تعرضاً

ومن المحتمل أن تكون السياحة هي أكثر القطاعات حساسية للتصورات الأمنية. وهو يعتمد على الحجز، والرحلات الجوية، والتأمين، وعطلات الشتات، والثقة. ويؤدي الموسم المفقود إلى فقدان الإيرادات للفنادق والمطاعم ووكالات السفر والمتاجر والسائقين والمرشدين وأماكن الفراغ. وهو يثقل أيضا على الإيرادات الحكومية. ويتأثر جزء من الاقتصاد اللبناني بهذه النفقات الصيفية.

وتتأثر الزراعة والاقتصاد الريفي بشكل مباشر في المناطق المعرضة للخطر. ويمكن وقف الوصول إلى الأراضي. يمكن أن تضيع المحاصيل الطرق يمكن أن تصبح خطرة الأسواق المحلية يمكن أن تختفي إذا غادر الناس. الآثار ليست فورية فحسب فالأراضي غير المزروعة لموسم ما أو الماشية المدمّرة يمكن أن تقلل من الدخول على عدة دورات.

وتشهد التجارة والخدمات الحضرية صدمة أكثر انتشارا. وتستهلك الأسر المشردة السلع الأساسية، ولكنها تخفض النفقات غير الأساسية. الأسر المعيشية التي تخشى تدهور الحرب تؤجل عمليات الشراء الكبيرة الشركات تتردد في الاستثمار. المستوردون أحياناً يخفضون أوامرهم إن هذا التحوط الجماعي يضاعف الانكماش.

والتشييد في وضع متناقض. فالإعمار يمكن أن يخلق طلبا كبيرا. ولكن هذا الطلب لا يصبح إلا نشاطاً بتمويل، وتصاريح، ومواد يسهل الوصول إليها، وطرق آمنة، وحد أدنى من الاستقرار. وما دامت الإضرابات مستمرة أو ما زالت المناطق غير مؤكدة، فإن مواقع البناء لا تتقدم. The recovery potential remains blocked.

وقف إطلاق النار

وسيتوقف نطاق الانكماش أساسا على مدة الحرب. وإذا ما استقر وقف إطلاق النار، إذا تحرك الانسحاب الإسرائيلي إلى الأمام وعودة السكان تدريجيا إلى القرى، يمكن احتواء الخسائر. السياحة يمكن أن تنقذ جزء من الصيف التحويلات يمكن أن تظل قوية. ويمكن للمانحين أن يعجلوا ببعض المدفوعات. التقلص سيبقى حاداً لكن أقل تدميراً.

إذا استمرت الحرب سيتغير السيناريو. ولا يزال المشردون يعتمدون على المساعدة. وتزداد الإيرادات الحكومية انخفاضا. الشركات تخفض نشاطها. ويتردد المانحون في تخصيص أموال جديدة في بيئة غير مستقرة. يؤجل المغتربون رحلاتهم. ولا تزال تكاليف الطاقة مرتفعة. In this case, the contraction could be close to the top of the range, or even create new funding needs.

ولذلك سيتعين على السلطات أن تتبع عدة مؤشرات محددة: الإيرادات الضريبية الشهرية، وعمليات نقل الشتات، والوافدين إلى المطار، والحجز السياحي، ومدفوعات المعونة، وواردات الوقود، وأسعار النقل، وعدد المشردين الذين عادوا بالفعل. هذه البيانات ستقول أكثر من الخطابات وسوف تبين ما إذا كان الاقتصاد يغرق أو يستقر الخسائر.

وسيتوقف التحول الاقتصادي المقبل أيضا على المناقشات السياسية والأمنية. ويمكن للتقدم على الجبهة الجنوبية أن يقلل من عدم اليقين وأن يدعم الثقة. كتلة البنتاغون أو تجدد السكتات قد تزيد من الانكماش ومن ثم يعلق الاقتصاد اللبناني من معادلة تتجاوز وزارة المالية: أمن الجنوب، والمعونة الخارجية، والإصلاح المصرفي، والطاقة الإقليمية، وقدرة الدولة على تحويل حالة الطوارئ إلى خطة لإعادة الإعمار.