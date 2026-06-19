الإمارات العربية المتحدة: خاسرون النزاع الإيراني

إن الوقف المؤقت للأعمال القتالية بين واشنطن وإسرائيل وطهران لا يعيد فقط توزيع الخرائط العسكرية في الشرق الأوسط. كما أنه يضعف نموذجا اقتصاديا يستند إلى وعد بسيط: ينبغي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تظل الملاذ الآمن للخليج. وقد مكّن هذا المركز دبي من الاستيلاء على رأس المال، والمقر الإقليمي، والثروة الخاصة، وجزء من التدفقات التجارية الإيرانية بموجب الجزاءات. كما عزز أبو ظبي في دوره كقوة نفطية حكيمة، متحالفا مع الولايات المتحدة، ولكنه قادر على التحدث إلى جميع المخيمات.

وقد تغير هذا الإطار. وتتأثر الإمارات العربية المتحدة على ثلاث جبهات. الأولى هي إعلان تجاري ولسنوات، أعطت الجزاءات المفروضة على إيران دورا وسيطا في دبي. السلع دخلت بشكل قانوني، ثم عادت إلى إيران، وأحياناً عن طريق الدوائر الشهيرة. وقد أطعمت تجارة إعادة التصدير هذه الموانئ والمناطق الحرة والناقلات والمصارف وبيوت الصرف والشركات التجارية. وإذا خفت الجزاءات، فإن جزءا من هذا الوساطة يمكن أن يختفي، ذلك أن الشركات الأجنبية ستحتاج أقل من ذلك إلى المرور عبر الإمارات للوصول إلى السوق الإيرانية.

الصدمة الثانية تأتي من النفط. ومن شأن إعادة فتح السوق الإيرانية، حتى بصورة تدريجية، أن ترجح أسعار النفط الخام. ومن شأن ذلك أن يوسع نطاق الإمداد المتاح مع سعي البلدان المنتجة للخليج إلى تمويل تنويعها. ولدى الإمارات العربية المتحدة عتبة ميزانية أقل من بعض الجيران، ولكن استراتيجيتها لا تزال قائمة على إيرادات النفط المرتفعة، وعائدات الشركة الوطنية للتأمين النووي، وقيمة أصولها من الطاقة. ولن يكون للهبوط المستمر في الأسعار نفس الأثر الذي يحدثه الانهيار الوحشي. على أية حال، هو يُقلّلُ غرفةَ أبو ظبي للمناورةِ ويُعقّدُ برامجَ الاستثمار الرئيسيةَ.

الصدمة الثالثة أعمق إنه عن الثقة وبنى دبي وأبو ظبي تركيزهما على فكرة أنهما كانا على مقربة من مناطق الأزمات دون أن يصبحا مسرحين للأزمات. وكسر الصراع هذا التصور. وقد أثارت المجموعات المالية خطط الاستمرارية. ويسمح للموظفين بالعمل خارج البلد. وقد درست الثروة الآسيوية عمليات النقل إلى سنغافورة أو هونغ كونغ. وأبلغت الشركات القانونية عن المزيد من طلبات التنويع. وهي ليست نزوحا جماعيا موثقا، بل إشارة ضعيفة أصبحت واضحة: فلم تعد الأقساط الأمنية للإمارات قد اكتسبت.

Emirati model built on commercial impartiality

وقد استند النجاح الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة إلى صيغة قديمة. ويبيع البلد النفط، ولكنه يبيع أيضا القدرة على الاتصال. وقد حوّل دبي ميناءه ومطاره ومناطقه الحرة وقانون الأعمال التجارية إلى أدوات جذابة. وقد استخدم أبو ظبي، من جانبه، إيراداته من الطاقة لبناء صناديق الثروة السيادية والهياكل الأساسية والنفوذ الإقليمي. والنتيجة هي إقامة دولة اتحادية ذات محركين: عقار تجاري ومالي وعقاري؛ ناقلة النفط الأخرى ذات السيادة والاستراتيجية.

هذا الهيكل يعمل لأنه يقلل من الاحتكاك وتقدم الإمارات تأشيرات ومصارف ومحامين ومخازن وتأمين ووصلات جوية وبيئة مالية مواتية. وهي تتيح للجهات الفاعلة من آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وروسيا، وإيران، أو العالم العربي القيام بأعمال تجارية دون أن تغلق في كتلة سياسية واحدة. لقد كانت هذه البلاستيكية منذ فترة طويلة ميزة حاسمة. ومكنت دولة الإمارات من التعاون مع الولايات المتحدة، وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وإعادة التواصل مع إيران، والتحدث إلى روسيا، والحفاظ على علاقات قوية مع الصين.

ولكن هذا الموقف يصبح أكثر تكلفة عندما تقترب الخطوط الأمامية. المحور لا يعيش بقوانينه وأعرب عن ثقته في أن يتم تنفيذ العقود، وأن الطائرة ستنفجر، وأن تعمل المحطات الطرفية، وأن تظل المصارف مفتوحة، وأن الأسر الغنية ستتمكن من البقاء هناك دون خوف من التصعيد. وقد أوضحت الحرب ما يفضل الكثيرون تجاهله: فالإمارات ليست خارج الشرق الأوسط. وهي في قلب الخليج، على بعد بضع عشرات كيلومترات من إيران، على طريق للطاقة يمكن أن تهدده طهران.

لدى السلطات الأميرية أصول حقيقية ولدى البلد احتياطيات مالية كبيرة، وديون عامة خاضعة للرقابة، ومؤسسات اقتصادية فعالة، ودبلوماسية ضعيفة. وواصل صندوق النقد الدولي التشديد على قدرة اقتصاد أميراتي على الصمود، مدفوعا بالسياحة، والمالية، والعقارات، والبناء، واللوجستيات، والخدمات. وتوقع المصرف المركزي أيضا نموا قويا غير النفط. وتصف هذه الأرقام اقتصادا قويا، ولكنها لا تحييد المسألة السياسية. ولم يعد السؤال هو ما إذا كان بوسع الإمارات أن تنمو. ومن المهم معرفة تكلفة الأمن والسمعة والتأكد من استمرار هذا النمو.

الإيجار الرصين للتجارة مع إيران

ويتعلق الأثر الأول بالعلاقة التجارية مع إيران. وكثيرا ما تكون الجزاءات الغربية قد عزلت طهران عن القنوات المصرفية والصناعية التقليدية. They never removed the needs of the Iranian economy. ولا تزال الأسر المعيشية الإيرانية تستهلك. وواصلت الشركات استيراد الآلات وقطع الغيار والإلكترونيات والسلع الوسيطة والأدوية المرخصة والسلع والخدمات الاستهلاكية. Some of these flows transited through the Emirates, particularly through Dubai.

وتوفر البيانات التجارية مقياس هذا الاعتماد. احصائيات الجمارك الايرانية قدمت الامارات كأحد كبار موردي البلاد وبالنسبة للسنة الإيرانية المنتهية في آذار/مارس 2025، قدرت الصادرات أو إعادة التصدير إلى إيران بنحو 21.9 بليون دولار، بينما بلغت صادرات إيران غير النفطية إلى الإمارات نحو 7.2 بلايين دولار. كما أفادت منظمة التجارة العالمية بأن الإمارات تمثل نحو 30.6 في المائة من الواردات الإيرانية في عام 2024، أو نحو 21 بليون دولار.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع التدفقات غير قانونية. وكان جزء كبير من ذلك مأذونا به من التجارة، أو التجارة الإقليمية، أو الدوائر المتسامحة. لكنها توضح دور الواجهة. When an Asian, European or local company could not deal directly with Iran, it often used Dubai-based companies. البضائع دخلت المناطق الحرة. وقد غيرت في بعض الأحيان الملكية أو الوثائق أو التغليف أو الوجهة النهائية. They then returned to Bandar Abbas, Kish, Qeshm, Bushehr or other Iranian entry points.

هذا النشاط أطعم نظام إيكولوجي كامل كانت الموانئ تدفع مقابل التكاليف المؤمنون يشحنون أغطية لقد رتبوا الشحنة البنوك جهزت المدفوعات عندما استطاعت وتقابل مراكز التبادل والشبكات غير الرسمية القيود المالية. واستفاد جامعو السوائب والمفوضون وشركات الخدمات من التعقيد التنظيمي. ومع صعوبة الوصول إلى إيران، ازدادت قيمة الوسيط.

ويغير رفع الجزاءات جزئيا أو كليا هذه المعادلة. If companies can sell directly in Iran, open accounts, secure deliveries and deal with recognized banks, they reduce their dependence on intermediary platforms. وستحتفظ الإمارات بدور تجاري هام، لأن لوجستياتها لا تزال تتسم بالكفاءة ولا تزال قربها من إيران مفيدا. لكن ثمن الوساطة سيسقط. المريخ ذو الصلة بالندرة التنظيمية سوف ينهار. وينبغي لأصحاب المصلحة الذين يستفيدون من عدم الأهلية أن يعيدوا أنفسهم إلى بيئة أكثر شفافية.

هذه الحركة لن تكون فورية. إن الجزاءات الأمريكية والأوروبية والأمم المتحدة لا تختفي جميعها بنفس الوتيرة. وتظل المصارف حذرة لشهور، وأحيانا سنوات، بعد اتفاق. وهم يخشون عودة الجزاءات والغرامات والتغييرات السياسية في واشنطن. وكثيرا ما تفضل المجموعات الكبيرة اختبار التضاريس على مراحل. ولذلك يمكن لدبي أن يبقى بوابة. لكن طبيعة التجارة ستتغير. ولم يعد المحور لا غنى عنه لأن إيران مغلقة. It should prove that it remains useful as Iran reopens.

إن تطبيع إيران يقلل من قيمة القهر

قيمة دبي المضافة في التجارة الإيرانية منذ وقت طويل تستند إلى مزيج من الشرعية والمرونة والمناطق الرمادية. الجزاءات خلقت الاحتكاك وعلمت الجهات الفاعلة الأميرية كيفية الالتفاف عليها دون انتهاكها بشكل صريح دائما. وكان لهذا الاختصاص قيمة سوقية. واجتذبت المستوردين الإيرانيين، والتجار الآسيويين، والشبكات الشتوية القديمة العهد في الهارات.

وعندما تصبح إيران أكثر سهولة مرة أخرى، يفقد هذا الاختصاص جزءا من ندرة إيران. يمكن للتدفق أن ينتقل إلى دوائر مباشرة شركات الشحن يمكنها استعادة خطوط أكثر وضوحاً ويمكن للمصارف الإقليمية أن تنظر في المراسلات الخاضعة للإشراف. ويمكن للصناعات أن يتفاوضوا مع الموزعين الإيرانيين دون أن يمروا بصورة منتظمة بطرف ثالث. ولا تزال دبي سريعة، ولكنها لم تعد ضرورية على أي حال.

والصدمة سياسية أيضا. وكان للإمارات مصلحة موضوعية في الحفاظ على علاقة مفتوحة بما فيه الكفاية مع طهران للحفاظ على هذه التجارة. كما أن لها مصلحة استراتيجية في احتواء إيران إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان هذا التوتر قابلاً للإدارة طالما ظلت المواجهة غير مباشرة. ويصبح من الأصعب لو خرجت إيران من صراع مع القدرة المعترف بها على الضغط وتعزيز الشرعية الإقليمية. وستتمكن الشركات الإيرانية من المطالبة بشروط أفضل. وقد تسعى طهران أيضا إلى إعادة بعض التدفقات إلى موانئها ومناطقها الحرة.

المنافسة لن تأتي فقط من إيران ويمكن لعمان، وقطر، وتركيا، والعراق، والهند، والصين الحصول على بعض المعاملات. ومن شأن الممرات البرية والبحرية التي تروج لها طهران أن تكتسب أهمية. ولا يزال الممر الدولي بين الشمال والجنوب، الذي يربط بين الهند وإيران وبحر قزوين وروسيا، معقدا، ولكنه يجسد هذا الطموح. وكل طريق بديل يقلل من مركزية دبي قليلا. وحتى لو ظلت دولة الإمارات لاعبا رئيسيا، فإنها لم تعد تستطيع الاعتماد ميكانيكيا على الإيجار الالتفافي.

النفط الإيراني، والتهديد الصامت لأبو ظبي

الأثر الثاني هو النفط وتنتج دولة الإمارات العربية المتحدة عدة ملايين برميل يوميا وتسعى إلى زيادة قدرتها لسنوات. وقد استثمرت شركة أبو ظبي الوطنية للنفط استثماراً كبيراً في المجرى والبنى التحتية والغاز والبتروكيميائيات والصادرات. ولدى البلد خط أنابيب هابشان – فوجيرا، مما يتيح تصدير جزء من النفط الخام عن طريق تجنب مضيق أورموز. وهذه الهياكل الأساسية ميزة استراتيجية. إنه لا يزيل تعرض البلد للأسعار العالمية.

ويمارس وصول مجلدات إيرانية إضافية ضغوطاً منخفضة. ولدى إيران احتياطيات كبيرة ويمكن أن تزيد الصادرات إذا انخفضت الحواجز المالية والتأمينية والسوقية. وخلال فترات الجزاءات، استمر بعض النفط في الظهور، لا سيما في آسيا، مع تخفيضات ومبالغ معقدة في كثير من الأحيان. ومن شأن التوحيد أن يجعل هذه التدفقات أكثر وضوحا. ويمكنها أيضا تحرير المخزونات العائمة وجذب مشترين جدد.

أما أسواق النفط فهي أقل استجابة للإعلانات السياسية من التدفقات المتوقعة. وعندما يعتقد المشغلون أن العرض سيزداد، يضبطون الأسعار حتى قبل وصول جميع البراميل. ويمكن لجزر الشرق الأوسط، بما فيها دبي وعمان ومبان أميراتي، أن ترى أقساطها تتدهور. وبالنسبة للإمارات، تقاس النتيجة على عدة مستويات: حصائل الصادرات، والعائدات العامة، وتقييم الأصول، ومشاريع الاستثمار، والقدرة على تمويل التنويع.

إن دولة الإمارات في وضع أفضل من غيرها من منتجي الخليج. ولا يزال سعر ميزان ميزانيتها منخفضا نسبيا مقارنة بأسعار عدة جيران. وتنوع البلد إيراداته. أبو ظبي لديه أصول سيادية كبيرة دبي يستمد الكثير من نشاطه في الخدمة ولكن التنويع الإميراتيي في حد ذاته يغذيه إيجار الطاقة. SWFs invest through surpluses. وتمول الهياكل الأساسية من ميزانيات عامة سليمة. وتطمأن المشاريع الرئيسية المستثمرين لأن الدولة يمكن أن تدعمهم.

ولذلك فإن انخفاض البرميل ليس له أثر في الميزانية فحسب. إنها تؤثر على القصة وترغب دولة الإمارات في تسريع إنتاجها من أجل تمويل احتياطاتها طالما ظل الطلب العالمي مرتفعا. وإذا عادت إيران بالقوة، إذا ما زادت الإمدادات العالمية وانخفضت الأسعار، تصبح هذه الاستراتيجية أكثر قدرة على المنافسة وإلحاحا. ويجب على أبو ظبي أن يبيع المزيد، بأفضل سعر ممكن، في سوق أكثر ازدحاما. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تنافس أقوى بين المنتجين الإقليميين.

معادلة طاقة دفاعية أكثر

كما أبرز الصراع ضعف طرق الطاقة. ولا يزال مضيق أورموز أحد أكثر النقاط حساسية في التجارة العالمية. A significant part of the oil and liquefied natural gas flows there. وقد استثمرت الإمارات في فوجيرا لتقليل تبعيتها، ولكنها لا تستطيع أن تقطع نفسها تماما عن هذه الجغرافيا. وتشتمل شركات التأمين والمستأجرين والمصافي الآن على مخاطر أكثر وضوحا.

وتقود هذه الحالة أبو ظبي إلى التعجيل بالهياكل الأساسية للمرور والتخزين. وتصبح مشاريع الرسوبيات والمحطات والموانئ والتكرار اللوجستي خيارات أقل من ضمانات البقاء الاقتصادي. تكلفتهم مرتفعة ويضيف إلى الاستثمارات اللازمة في مجال الدفاع الجوي وأمن الفضاء الإلكتروني وشبكات الكهرباء والمطارات والموانئ. فاتورة الأمن ترتفع عندما يسقط سعر النفط.

وقد يؤثر انخفاض الأسعار أيضا على دبي بصورة غير مباشرة. The emirate is not dependent on oil like Abu Dhabi, but depends on regional liquidity. When the Gulf states accumulate surpluses, real estate projects, stock market introductions, tourism spending and asset purchases increase. وعندما تسقط الأسعار، يصبح الإنفاق التقديري أكثر تشددا. ولا يزال المستثمرون حاضرين، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية. إن سوق العقارات، التي تتسم بحساسية شديدة للثقة والتدفقات الدولية، يمكن أن تعود بسرعة.

وتبين الأرقام الأخيرة هذا الغموض. وتراجعت أسواق الأسهم الأميرية عن الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران، وهو ما يدل على أن المستثمرين يريدون أن يؤمنوا بتدهور. بل إن سوق دبي المالية عبرت عتبة رسملة رمزية. ولكن ردود الفعل القصيرة الأجل هذه ليست كافية للقضاء على المخاطر الهيكلية. الأصول الأميرية ترتفع عندما تبتعد الحرب يسقطون عندما تقترب الحرب ويتوقف تقييمها الآن بشكل أكثر صراحة على البارامترات الجيوسياسية التي حاول دبي الاحتفاظ بها على مسافة.

دبي ضد تحدي مركز اللاجئ

الأثر الثالث هو الأكثر حساسية، لأنه يؤثر على أثمن أصول دبي غير الملموسة: الثقة. وعلى مدى العقدين الماضيين، أقام الهابط نفسه كملجأ إقليمي. ووجد منظمو المشاريع الروسية والهندية والصينية والإيرانية والأفريقية والأوروبية والعربية بيئة مستقرة نسبياً ومخفضة من الضرائب ومتصلة جيداً ويمكن التنبؤ بها أكثر من العديد من البلدان المجاورة. وقد اجتذبت المدينة البنوك والأموال ومديري الثروة ومكاتب الأسرة والمحامين والخبراء الاستشاريين وشركات التبريد ومنابر التكنولوجيا.

ولا يستند هذا الوضع فقط إلى المعدلات الضريبية. سنغافورة، هونغ كونغ، زوريخ، لندن، جيرسي، لكسمبرغ، ميامي يمكن أن تقدم مزايا أخرى. وفاز دبي لأنه يجمع بين السرعة الإدارية، ونوعية الحياة، والتواصل الجوي، والقرب من الأسواق الناشئة، والشعور بالأمن. الحرب وصلت إلى الركيزة الأخيرة ويمكن لمركز مالي أن يتحمل التوترات السياسية البعيدة. وهي أقل مقاومة للطائرات بدون طيار، والقذائف، والإغلاق المؤقت للحيز الجوي، وتعليمات العمل عن بعد، وخطط الإجلاء.

وأظهرت عدة تقارير صحفية أن المصارف والشركات المالية الدولية اعتمدت تدابير تحوطية. Some have allowed their employees to work temporarily outside the Emirates. وعززت جهات أخرى الضوابط الأمنية أو السفر المحدود أو نقلت بعض الاجتماعات. وأبلغ مديرو النقدية عن طلبات من العملاء الراغبين في نقل بعض أصولهم إلى سنغافورة أو هونغ كونغ. وقد سعى منظمو المشاريع إلى نقل مبالغ محدودة، في بعض الأحيان، بمبلغ بضعة مئات من الدولارات، لتنويع مخاطرهم.

يجب أن نبقى دقيقين ولا تثبت البيانات المتاحة حدوث هروب كبير ودائم من رأس المال. كما أنهم لا يثبتون أن البنوك الكبيرة تخلت عن دبي بل على العكس من ذلك، يواصل العديد من اللاعبين تجنيد وتطوير فرقهم واستهداف زبائن الخليج الغنيين. وسجلت لجنة الاستثمار الدولية نموا قويا في شركاتها العاملة في مجال الأعمال التجارية وإدارة الثروة في عام 2025. وتحتفظ الإمارات بمزايا تنظيمية وضريبية كبرى.

ولكن الثقة لا تقاس فقط بمخزون الشركات المسجلة. وهو يقاس بالقرارات الهامشية. ويمكن الآن لمكتب الأسرة الذي يتردد بين دبي وسنغافورة أن يختار سنغافورة. A fund that was to base a trading team in Dubai may prefer Jersey or Geneva. ويمكن للمصرف الذي ينظر في تركيز عملياته الإقليمية في الإمارات أن يحافظ على زيادة المبالغة في لندن أو زيورخ أو هونغ كونغ. هذه القرارات لا تفرغ دبي. إنهم يبطئون من تقدمهم.

زيادات أسعار التأمين

وتعمل الجيوسياسيون كضريبة غير مرئية. ويزيد من تكلفة التأمين والسفر والخطط الأمنية وأقساط المرتبات وشروط القوة القاهرة ونظم الطوارئ. ويجب الآن على شركة مقرها في دبي أن تثبت لموظفيها وزبائنها ومنظميها أنها تستطيع مواصلة العمليات في حالة حدوث أزمة إقليمية. ويتطلب ذلك مواقع بديلة، وخواديم زائدة، وأفرقة متنقلة، وبروتوكولات طوارئ.

These costs mainly affect sectors with high levels of confidence. إدارة الثروة تتطلب الاستقرار. عملاء فورتون لا يبحثون فقط عن عائدات ضريبية. يريدون النوم. They want to know that their assets are accessible, their families can travel, schools remain open and banks will not be disturbed. وإذا لم يعد دبي يقدم هذا اليقين المطلق، فإنه يجب أن يعوّض عن فوائد أخرى.

وتوضح سوق العقارات هذه الحساسية. وشهدت المدينة توسعاً قوياً بعد الوباء، بدعم من وصول السكان الأجانب، ورأس المال الروسي والهندي والأوروبي والآسيوي، فضلاً عن تأشيرات طويلة الأجل. واستفاد الجزء الكمالي من مبيعات مذهلة. ولكن ارتفاع الأسعار يجعل السوق عرضة لأي تغيير في المزاج. وأفادت المعلومات الأخيرة بحدوث تباطؤ ملحوظ في المبيعات في بعض الفئات بعد اندلاع الحرب الإقليمية. على الرغم من أن بعض هذه البيانات يجب أن تقرأ بحذر، يتذكرون أن عقارات دبي تعتمد على المشترين المتنقلين.

التأثير يمكن أن يكون غير متماثل ولا يزال السكان، والأعمال التجارية المحلية، والمستثمرون على المدى الطويل. رأس المال التنافر أسرع ولكن دبي استفاد كثيرا من هذه العواصم المتنقلة. وهم يشترون شقق، ومكاتب إيجار، وحسابات مفتوحة، ويستهلكون الخدمات، وتقييمات التغذية. إذا تباطأ وصولهم، النمو لا يتوقف. يصبح من الصعب الاستمرار.

الأرقام التي تبين التعرض للإيرادات

ولا يزال الاقتصاد الأميري قويا، ولكن قوته تكشف أيضا عن نقاط التبعية. ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 500 بليون دولار. ويمثل القطاع غير النفطي الجزء الأكبر من النشاط. وتدعم الخدمات المالية، والتجارة، والعقارات، والتشييد، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة النمو. وتوقع المصرف المركزي حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.5 في المائة في عام 2025 و 4.8 في المائة في عام 2026. وأشار صندوق النقد الدولي أيضاً إلى التوسع الذي تدفعه القطاعات غير الهيدروكربونية.

هذا التنويع حقيقي وهو يميز الإمارات العربية المتحدة عن عدة اقتصادات أكثر صلابة وتكاملا. لكنه لا يعني الاستقلال وتستفيد المصارف من الودائع العامة والخاصة من الإيجار الإقليمي. وتعتمد العقارات على تدفقات رأس المال الأجنبي. وتعتمد الموانئ على التجارة الإقليمية. فالخطوط الجوية تعتمد على تصور السلامة. وتتوقف المناطق الحرة على القدرة على اجتذاب الشركات التي يمكنها اختيار ولايات قضائية أخرى.

والقطاع المصرفي مركزي. وتجاوزت الأصول المصرفية مبلغ 700 4 بليون دولار في ربيع عام 2025، وفقا للبيانات الواردة من المصرف المركزي التي نقلتها الصحافة الاقتصادية. وتعكس هذه الكتلة عمقا ماليا كبيرا. كما يبين أن أي حركة من عدم الثقة، حتى وإن كانت محدودة، يمكن أن تكون لها آثار هامة. أما الودائع غير المقيمة، وحسابات الأعمال التجارية الدولية، والأموال من العملاء الأغنياء، فهي أكثر تنقلا من الودائع المحلية. They do not disappear in one day, but they move if the perceived risk increases.

DIFC illustrates the other side. وأعلن المركز المالي عن نتائج قياسية لعام 2025. وقد زادت عمليات التسجيل الجديدة زيادة كبيرة. وقد زاد العدد الإجمالي للمشاريع النشطة. وواصلت شركات إدارة الثروة والأصول عملها. بل إن المربع بدأ مشاريع توسعية كبيرة بحلول عام 2040. وتبين هذه الأرقام أن دبي لا تنهار. وتظهر أيضاً لماذا تهم صدمة الثقة: وكلما كان النموذج أكثر انفتاحاً، كلما كان أكثر تعرضاً للتحكيم السريع للجهات الفاعلة الدولية.

المؤشر البيانات الحديثة القراءة الاقتصادية الواردات الإيرانية من الإمارات العربية المتحدة حوالي 21 بليون دولار في عام 2024 لا تزال الإمارات بوابة رئيسية إلى إيران الصادرات أو الصادرات إلى إيران أنهى نحو 21.9 بليون دولار خلال السنة الإيرانية في آذار/مارس 2025 إيجار إعادة التصدير كبير الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى الإمارات حوالي 7.2 بلايين دولار خلال الفترة نفسها ولا تزال العلاقة غير متوازنة لصالح مركز إماراتي النمو غير النفطي المتوقع في الإمارات نحو 4.5 في المائة في عام 2025 و4.8 في المائة في عام 2026 يظل التنوع ديناميا أصول النظام المصرفي الأميراتي أكثر من 700 4 مليار درهم في ربيع عام 2025 يعتمد البلد على ثقة مالية عالية الشركات الناشطة في المركز حوالي 840 8 في نهاية عام 2025 وفقاً لإعلانات المركز لا تزال دبي جذابة على الرغم من المخاطر الإقليمية Dubai Financial Market Capitalization أكثر من تريليون درهم في حزيران/يونيه 2026 الأسواق يمكن أن تزدهر بسرعة بعد وقف التصعيد سعر النفط حوالي 50 دولارا للبرميل لعام 2025 وفقا لسلسلة صندوق النقد الدولي التي أخذها اتحاد سانت لويس أبو ظبي له هامش، ولكن ليس الحصانة

وتتطلب هذه البيانات قراءة دقيقة. إن دولة الإمارات ليست خاسرة من حيث اقتصادها في أزمة فورية. ولا تزال غنية وسائلة ومنظمة وقادرة على التكيف. بل إنهم يفقدون وضع نسبي. واستغلوا إيران في ظل الجزاءات، والنفط الذي تدعمه التوترات، وصورة للملاذ المالي. ويهدد الصراع ونتائجه هذه الفوائد الثلاثة في الوقت نفسه.

إسرائيل، واتفاقات أبراهام، وتكلفة الرؤية

وتضيف الشراكة مع إسرائيل بعدا سياسيا. ووقّعت الإمارات على اتفاقات أبراهام في عام 2020، ممهد الطريق للتوحيد الدبلوماسي والتجاري والتكنولوجي والأمني. وقد حقق هذا الاختيار عدة أهداف: الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز دعم الولايات المتحدة، والتعاون ضد إيران، واجتذاب الاستثمار، وتقديم نفسها كقوة حديثة. وقد زادت التجارة الثنائية، حتى بعد حرب غزة، مما يشير إلى أن العلاقة قاومت التوترات العامة.

ولكن الحرب ضد إيران تجعل هذا التطبيع أكثر تكلفة. وطالما ظل التعاون اقتصاديا أو تكنولوجيا، يمكن لأبو ظبي أن يعرضه بوصفه قرارا سياديا يركز على الابتكار والاستقرار. وإذا أصبح عسكرياً أو أمناً في نزاع مباشر مع طهران، فإنه يعرّض الإمارات للانتقام. وأشارت تقارير صحفية إلى وفود أمن أميراتي في إسرائيل خلال الحرب. وأبلغ آخرون عن تقديم مساعدة دفاع جوي إسرائيلي. وينبغي أن تُعامل هذه العناصر بحذر، نظراً لعدم تأكيد جميع المعلومات رسمياً. غير أنها تعكس تصوراً إقليمياً: فدولة الإمارات لم تعد شريكاً مخلصاً لإسرائيل فحسب، وإنما هي جهة فاعلة يمكن أن تشارك في الهيكل الأمني المناهض للإيران.

إن إشاعات القواعد السرية أو الأجهزة العسكرية المرتبطة بإسرائيل هي سجل أكثر حساسية. ولا يمكن عرضها على أنها وقائع ثابتة دون أدلة عامة سليمة. غير أن وجودها في المناقشة الإقليمية يكفي لإحداث أثر سياسي. وبإمكان إيران وحلفائها استخدامهم لتبرير زيادة الضغط. وقد يرى الرأي العام العربي أن ذلك يتعارض مع المواقف الرسمية بشأن فلسطين. ويمكن للمستثمرين أن يعتبروا هذا مصدرا إضافيا للمخاطر.

ولذلك يجب على أبو ظبي أن يدير معادلة صعبة. ومن شأن التخلي عن التعاون مع إسرائيل أن يضعف جزءا من استراتيجيتها للدفاع والابتكار. ومن الواضح جدا أن ذلك سيزيد من التكلفة السياسية والأمنية. والحل التوفيقي المحتمل هو الحفاظ على الروابط، ولكن لجعلها أقل وضوحا. هذا التقدير يمكن أن يعمل في جو هادئ. ويصبح ذلك أقل مصداقية عندما يرغم نزاع إقليمي كل دولة على إظهار مواءمتها.

البحرين والإمارات في نفس منطقة الخطر

تشارك البحرين جزء من هذا المعرض. وتطبيع المملكة أيضا علاقاتها مع إسرائيل وتستضيف وجودا عسكريا أمريكيا هاما. ونطاقها محدود أكثر من نطاق دولة الإمارات. واقتصادها أصغر، وحالته الداخلية أكثر هشاشة واعتماده على دعم سعودي أقوى. ولكن الإشارة صحيحة بالنسبة للخليج بأكمله: لم يمنع هيكل الأمن الأمريكي التسلق. بل إنها حولت في بعض الأحيان البلدان المضيفة إلى أهداف محتملة.

كانت الإمارات تعتقد منذ وقت طويل أنها يمكن أن تفصل سجلاتها. التعاون العسكري مع واشنطن، والتجارة مع طهران، والاستثمار في الصين، والتطبيع مع إسرائيل، والتحدث في موسكو واجتذاب ثروة الجنوب العالمي. ولا تزال دبلوماسية الحافظة هذه ممكنة، ولكنها تتطلب مزيدا من الغرامات. إنتصار إيران السياسي النسبي، أو على الأقل قدرتها على الخروج من الصراع دون إكراه، يجعل هذه اللعبة أكثر تقييدا.

وبوسع طهران الآن أن تذكر جيران الخليج بأنه لا توجد مظلة أمريكية مطلقة. ويمكنها أيضا أن تستخدم التجارة كأداة للتوحيد القياسي. ويجب على دولة الإمارات، من جانبها، أن تتجنب الهزيمة بينما تتواصل مع إيران. ويجب عليهم أن يطمأنوا إسرائيل دون استفزاز طهران. يجب أن يطمأنوا واشنطن دون إعطاء انطباع بأن سلامتهم تعتمد على حليف لم يمنع الحرب من الوصول إلى الخليج.

الانسحاب الأمريكي والأزمة الأمنية الشاملة

وأهم نقطة استراتيجية تتعلق بالولايات المتحدة. قامت الإمارات ببناء أمنها حول علاقة وثيقة مع واشنطن وقد كفلت قاعدة الشفرة، والتعاون الجوي، وشراء الأسلحة، والاستخبارات، والتشغيل العسكري، منذ وقت طويل ميزة. وكانت موانئ أميراتي، بما فيها جبل علي، بمثابة نقاط دعم للوجود البحري الأمريكي. هذه العلاقة لم تختفي ما زالَ يُنظّمُ. غير أن فعاليتها السياسية متنازع عليها.

وقد أظهر الصراع أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون حاضرة دون منع حلفاءها من التعرض. They can provide defence systems, intelligence and partial deterrence. ولا يمكنها أن تضمن الخلاص التام في مواجهة القذائف والطائرات بدون طيار والهجمات الإلكترونية والتخريب والاضطرابات البحرية. وبالنسبة لدولة مثل الإمارات، التي تعتمد ثروتها على الاستمرارية، فإن هذا الحد كبير.

الانسحاب الأمريكي لا يعني دائما المغادرة العسكرية بل إنه يشير إلى اعتماد أقل لدفع التكلفة السياسية لنظام إقليمي مضمون دون شروط. ويمكن لواشنطن أن تتفاوض مباشرة مع طهران، حتى لو عارضته إسرائيل أو بعض شركاء الخليج. يمكنه أن يحاول تقليل تعرضه يمكنها أن تحبّذ « إندو-المحيط الهادئ ». ويمكنها أن تتناوب على الحد الأقصى للضغط والحلول التوفيقية السريعة حسب الإدارات. هذا عدم القدرة على التنبؤ يقلل من قيمة المظلة الأمريكية.

وقد حاولت الإمارات بالفعل تنويع شراكاتها. يشترون التكنولوجيا من موردين مختلفين وهم يتعاونون مع فرنسا والصين والهند وسلطات أخرى. وهم يطورون صناعاتهم الدفاعية. وهي تستثمر في الاستخبارات الاصطناعية، والطائرات بلا طيار، والفضاء وأمن الفضاء الإلكتروني. ولكن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على الأمن الجاد. وإذا كان هذا الضمان أقل موثوقية، فإن تكلفة التنويع تزداد.

تفرض إيران غراما إقليميا جديدا

ولا تحتاج إيران إلى السيطرة على الخليج عسكريا للتأثير على الإمارات. هو فقط يَجِبُ أَنْ يُشوّفَ بأنّه يُمْكِنُ أَنْ يُزعجَ. وهذه القدرة على الإزعاج تصبح شكلا من أشكال القوة. وهو يؤثر على التأمين وأقساط المخاطر وأسعار النفط وقرارات الاستثمار والحسابات الدبلوماسية. ويمكن لقوة الخليج أن تمتلك طائرات حديثة ونظماً لمكافحة القذائف وأموال سيادية. وهي تظل ضعيفة إذا كان نموذجها يعتمد على التطبيع الدائم.

ولذلك يجب فهم النصر الإيراني الذي ذكره العديد من المراقبين بحذر. تكبدت إيران تكاليف باهظة. ولا يزال اقتصادها هشا. وقد تكون هياكلها الأساسية قد تأثرت. ويدفع سكانها ثمن الجزاءات والتسليح. ولكن على الصعيد السياسي الإقليمي، يمكن لطهران أن تطالب بنتيجة: فقد أظهرت أنه لا يمكن تحييده دون عواقب على جيرانها. وأجبر عواصم الخليج على إعادة النظر في خطوطها الحمراء. وضع مضيق أورموز وأمن الطاقة في مركز اللعبة.

وبالنسبة للإمارات، يتطلب هذا الواقع تعديلا. والعقيدة القديمة هي تحقيق أقصى قدر من مكاسب العولمة مع الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الأمن إلى واشنطن. وسيتعين على المبدأ الجديد أن يستوعب المزيد من المخاطر. وينبغي أن تشمل حقيقة أن العلاقة مع إيران ليست مسألة ثانوية، بل هي حالة استقرار اقتصادي. ويجب أيضا أن تعترف بأن التوحيد مع إسرائيل، حتى وإن كان مفيدا من الناحية التكنولوجية، يمكن أن يصبح عبئا إذا كان مرتبطا بمواجهة أمامية مع طهران.

فاتورة دبي: التمويل، العقارات، الطيران

(دبي) هو أكثر المهاجرين تعرضاً للصدمة إن اقتصادها لا يعتمد إلا على النفط، بل على الحركة. وتقوم الطائرات، والسياح، والمعارض التجارية، ورأس المال، والمغتربون، والمؤثرون الاقتصاديون، والمصرفيون الخاصون، ومطورو العقارات، بعمل المدينة. يعمل عندما يعمم العالم يصبح الوضع ضعيفاً عندما يتردد العالم.

التمويل هو القناة الأولى ولا يترك المصرف الدولي مركزا ماليا في الصدمة الأولى. وهو يقلل السفر، وينشط العمل عن بعد، وينقل مؤقتا بعض الموظفين، ويعزز خطط الإغاثة ويدعو إلى توفير الضمانات. هذه الإيماءات تبدو بسيطة ومع ذلك يرسلون رسالة إلى العملاء: هناك خطر. منافسي دبي يعرفون كيفية استخدام هذه الرسالة ويمكن لسنغافورة أن تسلط الضوء على بُعدها الجغرافي، وتقديرها، وإطارها القانوني، وحيادها. يمكن لجيرسي أن تجتذب فرقاً تبحث عن إطار ضريبي مستقر وبيئة أقل ملائمة للقذائف. ويمكن لجنيف وزيورخ أن يتذكرا عمقهما المصرفي. يمكن للندن أن تلعب في قانونها وسيرتها.

القناة الثانية هي العقارات وقد ارتفعت أسعار دبي ارتفاعا حادا بفضل المشترين الأجانب. ويعزى هذا النمو إلى توفير أماكن الإقامة الكمالية، والتأشيرات المائلة، والمزايا الضريبية، وتحويل المدينة إلى قاعدة عالمية لمنظمي المشاريع المتنقلة. ولكن سوق العقارات التي يقودها رأس المال الدولي تعتمد على الثقة. ويمكن للمستثمر أن يؤجل شراء عدة ملايين من الدولارات إذا كان يخشى زيادة التصعيد. يمكن للمروج أن يحافظ على خططه لكن يبيع ببطئ أكبر الوكالات يمكنها البقاء على قيد الحياة لكن هوامشهم تتقلص.

القناة الثالثة هي الطيران دولة الإمارات، النظام الإيكولوجي في مطاري (بروبي) و(دبي) يعتمد على سماء مفتوحة وسمعة للسلامة والملفات، والإلغاءات، وأقساط التأمين، وإغلاق النقاط في المجال الجوي مكلفة. ويختار المسافرون مراكزهم على أساس السعر والجودة والزمن. كما أنها تأخذ في الاعتبار تصور المخاطر. ويمكن للدوحة، واسطنبول، والرياض، وأديس أبابا، وسنغافورة أن تلتقط تدفقات إذا ارتبط دبي بمنطقة توتر نشطة.

وقد تغلب دبي بالفعل على الأزمات: ديون عام 2009، والأوبئة، والتوترات الإقليمية، والجزاءات الروسية، والدورات العقارية. قابليتها للتكيف حقيقية ولكن الصراع مع إيران يلمس جوهره. هذا ليس مجرد انخفاض في الطلب ومن الشك أن دبي ستكون جيبا آمنا في منطقة غير مستقرة.

قوة غنية، هامش أضيق

ويعالج أبو ظبي الأزمة بأصول أخرى. الأميرة تسيطر على معظم احتياطيات النفط في البلاد ولها صناديق رئيسية ذات سيادة، وإدارة استراتيجية، وسياسة صناعية أقوى. إن تعرضه للسياحة والعقارات المضاربة أقل من تعرضه لدبي. يمكنها امتصاص المزيد من الصدمات ولكنه يتحمل أيضا مسؤولية الأمن القومي والعلاقات مع السلطات الكبرى.

ويؤدي انخفاض النفط، إذا تأكد، إلى تخفيض الإيرادات في المستقبل. وهي لا تضع أبو ظبي في مأزق فوري، ولكنها تتطلب تحديد الأولويات. والاستثمارات في مجال مكافحة المخدرات، والاستخبارات الاصطناعية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والموانئ، والفضاء، والدفاع، والهياكل الأساسية باهظة التكلفة. ومن المرجح أن يزداد الإنفاق العسكري والأمني. ويمكن أن تعوض هذه الصناديق ولكنها ملتزمة أيضا باستراتيجيات عالمية طويلة الأجل.

ويجب على أبو ظبي أيضا إدارة العلاقة مع إيران. وخلافاً لدبي، الذي كانت صلته مع إيران في البداية تجارية وبشرية، يرى أبو ظبي طهران قضية أمنية. ولا تزال المنازعات الإقليمية على جزر أبو موسى وطومبس مسألة موضوعية. قدرات إيران في مجال المقذوفات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالطاقة والهياكل الأساسية العسكرية للإمارات ويستجيب التعاون مع إسرائيل لهذا القلق، ولكنه يمكن أن يزيد من تفاقمه.

وتتمثل الاستراتيجية الأكثر احتمالاً في الحد من ظهور التواؤم مع زيادة القنوات الدبلوماسية. وقد أظهرت الإمارات بالفعل قدرتها على الانتقال من المواجهة إلى وقف التصعيد. يمكنهم الحفاظ على اتفاقات (إبراهام) لكن تجنب الرموز العسكرية المفرطة ويمكنها أن تعزز الدفاعات، ولكنها تسعى إلى الحصول على ضمانات بعدم الاعتداء مع طهران. ويمكنهم التعاون مع واشنطن، ولكن يطلبون المزيد من الاستقلال الذاتي. هذا الخط منطقي كما أنها هشة لأنها تعتمد على جهات خارجية لا يمكن التنبؤ بها.

نهاية الإيجار الجغرافي السياسي

وقد استفادت الإمارات منذ وقت طويل من ثلاثة إيجارات جغرافية سياسية. الأول كان إيجار العقوبة (إيران) المغلقة تحتاج إلى باب دبي كان ذلك الباب الثانية كانت إمدادات النفط وكثيراً ما تدعم الأزمات الإقليمية الدورات دون أن تؤثر تأثيراً مباشراً على إقليم أميراتي. الثالث كان العلاوة الأمنية وهربت رؤوس الأموال من الأزمات المحيطة طلبا للملجأ في الإمارات.

ويعكس النزاع جزئيا هذه الآليات الثلاث. وإذا أعادت إيران فتحها، فإن الإيجار الغرامي ينخفض. إذا عاد الزيت الإيراني، الإيجار النفطي ينخفض. وإذا أصبحت دولة الإمارات معرضة لأنفسها، سيخفض المعاش الضماني. وهذا الضغط الثلاثي لا يسبب بالضرورة أزمة. بل إنه يمثل نهاية فترة يمكن فيها للإمارات أن تستفيد من التوترات دون دفع الثمن مباشرة.

والمقارنة مع سنغافورة آخذة في التنوير. وكثيرا ما أراد دبي أن يصبح سنغافورة في الشرق الأوسط. واعتمدت أساليب معينة: الموانئ، والمالية، والكفاءة الإدارية، والأمن، والضرائب الجذابة، والمراكز الجوية، وسياسة الترحيب بالمواهب. ولكن سنغافورة لا تقع في مضيق أورموز. وهي ليست في متناول فوري للحرب بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. وهي تواجه توتراتها في آسيا، ولكن خطرها الإقليمي لا يُعبر عنه بنفس الطريقة. وبالنسبة لرأس المال المتنقل، يحسب هذا الفرق.

جيرسي تؤدي دوراً آخر. الجزيرة لا تقدم الطاقة التجارية لـ (دبي) لكنها تقدم نظاماً مستقراً ومتخصصاً وجذاباً من الناحية المالية ومرتبطاً بالأسواق الأوروبية. وبالنسبة لبعض الصناديق أو المكاتب الأسرية، يمكن استخدامها كتكرار. It does not replace Dubai as a regional hub. تلتقط ما يخاطر (دبي) بفقدانه: the confidence of structures that seek first legal protection and distance from military risk.

ويجب أن تكون استجابة الإميراتي اقتصادية ودبلوماسية ورمزية. ومن الناحية الاقتصادية، يجب على البلد أن يقلل من اعتماده على الإيجارات. وهذا يعني تطوير أنشطة لا تستند إلى الجزاءات، أو إلى عدم الأهلية، أو إلى فرض ضريبة على النحو الأمثل. وسيتعين أن تكتسب الخدمات المالية بعمق تنظيمي. وسيتعين على إدارة الأصول أن تقنع من خلال نوعية القانون والإشراف. وسيتعين على المناطق الحرة أن تجتذب الشركات التي تنتج وتبتكر وتصدر، وليس فقط هياكل المرور العابر.

وفيما يتعلق بالطاقة، سيتعين على أبو ظبي أن يقبل بيئة أكثر قدرة على المنافسة. The capacity increase target can remain relevant if the Emirates wants to monetize their reserves before the energy transition. ولكن هذه الاستراتيجية يجب أن تتعايش مع إيران الأكثر حاضرة. وسيتطلب ذلك عقودا أطول أجلا، ومرونة تجارية، وكيماويات البنزين، والغاز، والاستثمار في الطرق البديلة. وسيصبح الفجيرة أكثر استراتيجية.

ومن الناحية المالية، سيتعين على دبي أن تطمئن دون إنكار. الجواب الأسوأ هو التظاهر بأن لا شيء تغير. المستثمرون يعرفون ما رأوه. وهي تتوقع وجود خطط موثوقة للاستمرارية، والاتصال الشفاف، والهياكل الأساسية المرنة، وضمانات السيولة، وتعزيز التعاون الدولي. The authorities can turn the crisis into an argue if they show that markets, banks, courts, ports and airports have continued to function despite the shock.

ودبلوماسيا، سيتعين على الإمارات أن تتحدث إلى إيران بشكل مباشر أكثر. هذه المحادثة لن تكون علامة ضعف. ستكون حالة استقرار. ويمكن لدولة الإمارات أن تدافع عن تحالفاتها في الوقت الذي تتفاوض فيه على آليات لوقف التصعيد البحري وسلامة الطيران وحماية الهياكل الأساسية. They can use trade as a shock absorber, but they will have to accept that Tehran has a stronger lever than before.

ومن المحتمل أن تصبح السلطة التقديرية الإسرائيلية القاعدة. ويمكن أن تستمر التجارة والتكنولوجيا. التعاون الأمني أيضا، ولكن تعرضهم العام سيكون مكلفا. The Emirates should avoid appearing as an advanced platform for an anti-Iranian coalition. وسيتعين عليهم أيضا إدارة الآراء العربية التي لا تزال تتسم بالحرب في غزة والعمليات الإسرائيلية في المنطقة. التوحيد لا يختفي. يُصبحُ أثقلَ للِبس.

إنتصار إيراني يقوّي الواقعية

ولا بد من معالجة مصطلح الانتصار الإيراني بدقة. ولا يوجد نصر عسكري كامل. وقد عانت إيران من إضرابات وجزاءات وخسائر اقتصادية وضغوط كبيرة. لكنه حقق هدفاً استراتيجياً: ذكّر بأنه لا يمكن معاملة أمنه كملف معزول. وأظهر أن الحرب ضده يمكن أن تصل إلى المصالح الاقتصادية للخليج. وأجبر الولايات المتحدة على التأقلم. لقد أجبر شركاء (واشنطن) العرب على مواجهة حدود المظلة الأمريكية.

بالنسبة للإمارات هذا درس صعب. وقد بنى البلد صورة عن الطاقة الهزيلة القادرة على التمتع بجميع العوالم. ولا يزال هذا الهشاشة من الأصول. لكنه لم يعد كافياً إذا أصبحت كل علاقة خطراً. التجارة مع (إيران) تكسب، لكنها تكشف. وتحمي الشراكة مع إسرائيل من بعض النواحي، ولكنها تستهدف الآخرين. التحالف الأمريكي يطمئن، لكنه لا يضمن. International finance enriches, but it leaves quickly if fear settles.

والتحدي الذي سيواجهه في الأشهر القادمة هو إعادة ترتيب هرمي للمخاطر. وسيتعين على السلطات الأميرية أن تقنع بأن النزاع كان تسلسلا استثنائيا، وليس جديدا عاديا. وسيتعين عليها أن تثبت أن الطرق التجارية آمنة، وأن النظام المصرفي يظل سائلا، وأن رأس المال الأجنبي لن يحاصر، وأن يتم تنفيذ العقود وحماية الهياكل الأساسية الحيوية. وسيتعين عليها أيضا أن تقبل علاقة أكثر توازنا مع إيران، حيث تغيرت نسبة الطاقة القديمة.

لذا فالسؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت الإمارات ستنهار إنهم لا ينهارون واقتصادهم قوي جدا، ومحمياتهم كبيرة جدا، وجهازهم الحكومي أكثر كفاءة من اللازم لتحقيق هذا الاستنتاج. والسؤال هو ما إذا كانت أقساطهم الرئيسية ستظل مرتفعة جدا. أي مركز يساوي موقعه، لكن قبل كل شيء الثقة التي يلهم. وإذا كانت هذه الثقة مجزأة، بل وجزئيا، فإن الهوامش تنخفض، فالتدفقات آخذة في التنويع، ويكسب المنافسون حيزا.

وستكون المؤشرات التالية ملموسة: إعادة تصدير أحجام إلى إيران، والقيدات الجديدة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، والودائع غير المقيمة، والمبيعات العقارية الكمالية، وأقساط التأمين البحري، والحركة الجوية، وتكاليف تمويل الأعمال التجارية، وقرارات أعماق البحار، ووتيرة استثمارات الوكالة. وفي هذه الأرقام، أكثر من البيانات الدبلوماسية، ستُقرأ التكلفة الحقيقية للنزاع في الإمارات العربية المتحدة.