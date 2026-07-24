الإنترنت في لبنان: سلف مشروع ميدوسا

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وطلب مجلس الوزراء اللبناني من وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية توقيع عقد مشروع ميدوسا مع شركة الكابلات وهيئة أوغيرو العامة. كما أمرت وزارة المالية بضمان الاعتمادات اللازمة لتمويل العملية تمويلا كاملا. ويهدف هذا القرار، الذي اتخذ في 23 تموز/يوليه 2026، إلى السماح للبنان بالانضمام إلى بنية تحتية بصرية جديدة تحت الماء تربط بين عدة شواطئ في البحر الأبيض المتوسط. غير أنها تدخل مرحلة حاسمة، حيث أن العقد، وتكاليفه، والجدول الزمني للوصلات، والقدرة المخصصة للبلد لم تقدم بعد إلى الجمهور.

وأشارت الحكومة إلى أنها اتبعت توصيات محكمة مراجعي الحسابات. ويعطي هذا البيان الملف بعدا إداريا وماليا خاصا. وتبين أن على السلطة التنفيذية أن تنظم الإجراء قبل الإذن بالتوقيع. ولذلك فإن مشروع شبكة ميدوسا للإنترنت ليس قرارا تقنيا. وهي ترصد أموالاً عامة، ومشغلاً وطنياً، ووزارة الإشراف، وعدة آليات للمراقبة. وستتوقف فعاليتها على نوعية الكابل كما تتوقف على الشروط التعاقدية التي تحتفظ بها الدولة.

مشروع شبكة ميدوسا للإنترنت يتخذ خطوة سياسية

ولا يعني قرار مجلس الوزراء أن الاتصال الجديد يعمل بالفعل في لبنان. وأذنت بمواصلة العملية وطلبت من وزارة الاتصالات إبرام الاتفاق اللازم. وسيكون توقيع العقد الخطوة الرسمية التالية. وسيعقب ذلك أعمال الاتصال وتركيب المعدات والاختبار.

The government record does not specify the expected date for commissioning. كما أنها لا تعطي موقع نقطة الهبوط المستقبلية للكابل على الساحل اللبناني. وهذه المعلومات أساسية لأنها تحدد احتياجات الهندسة المدنية والأمن والارتباط بالشبكة الأرضية.

The Government did not disclose the total contract amount. He only asked the Ministry of Finance to insure the credits covering the entire project. وتشير هذه الصياغة إلى أن التمويل لم يكن مأموناً تماماً حتى الآن وقت انعقاد الدورة.

The lack of figures prevents the assessment of the budgetary effort requested by the State at present. كما أنه لا يمكن مقارنة تكلفة الربط بالإيرادات المتوقعة أو الوفورات أو التعريفات المحتملة للطرق الدولية الأخرى.

ولذلك سيتعين على وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية أن تنشر الملامح الرئيسية للاتفاق. ويجب أن يعرف الجمهور مدة العقد، والقدرة المكتسبة، وترتيبات الدفع، والتزامات الصيانة. The exact share of Ogero should also be clarified.

كابل غواصة لتنويع الطرق اللبنانية

وتحمل الكابلات تحت سطح البحر معظم الاتصالات الرقمية الدولية. وهي تربط الشبكات الوطنية بمراكز تبادل البيانات الرئيسية. وقدرتها تؤثر على حجم حركة المرور التي يمكن لبلد ما أن يرسلها أو يتلقىها، ولكنها تؤثر أيضا على قوة صلاتها بالعالم الخارجي.

وقد صُمم نظام ميدوسا على أنه نظام مفتوح للوصول إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ويربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر في نهاية المطاف. ويشمل هيكلها الأول عدة بلدان أوروبية وشمالية أفريقية. ثم أُعلن عن تمديدات شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبالنسبة للبنان، يكمن الاهتمام الرئيسي في التنويع. وهناك طريق إضافي يحد من الاعتماد على عدد محدود من الاتصالات التاريخية. ويمكنها أن تقدم حلاً مطوياً عندما يتم كسر كابل أو كسره أو صيانته عن طريق الخطأ.

وهذا التكرار لا يزيل جميع المخاطر. ويمكن لكابلين أن يأخذا مسارات قريبة أو يعتمدا على نفس المنشآت الأرضية. ولذلك، يجب أن تدرس سياسة المرونة السلسلة بأكملها، من قاع البحار إلى المراكز المركزية ومراكز البيانات.

إن اختيار نقطة الهبوط له دور هام هنا. ويمكن لمحطة منفصلة أن تعزز السلامة إذا لم تتقاسم جميع معداتها مع الهياكل الأساسية القائمة. وعلى العكس من ذلك، فإن التركيز المفرط في نفس الموقع يمكن أن يحافظ على نقطة ضعف.

كما يجب أن تنص الصلة المستقبلية على قدرات قابلة للتكرار. ويزداد استهلاك البيانات بالفيديو، والخدمات السحابية، والمدفوعات الرقمية، والاستخبارات الاصطناعية، والاستخدام المهني. وقد تصبح القدرة المكيفة مع الاحتياجات الحالية غير كافية بعد بضع سنوات.

Ogero at the heart of the national system

ويدير أوغيرو جزءا كبيرا من الهياكل الأساسية الثابتة للاتصالات السلكية واللاسلكية في لبنان. وتدير المنظمة الشبكة الأساسية والمكاتب المركزية والصلات الوطنية ونقاط الاتصال الدولية. ولذلك يبدو أن ارتباطها بمشروع ميدوسا منطقي من الناحية التشغيلية.

ومع ذلك، لا يزال يتعين تحديد دورها الدقيق. ويمكن أن يعمل أوغيرو كعامل في محطة الهبوط، أو مدير للقدرات المكتسبة أو مورد نقل للمشغلين ومقدمي الخدمات. كما يمكن أن يجمع بين العديد من هذه المهام.

ويفرض هذا التركيز قواعد شفافة. ويجب أن يتمكن مقدمو الخدمات من معرفة شروط استخدام القدرة الجديدة. ويجب أن تكون تعريفات البيع بالجملة قابلة للتنبؤ وتطبق وفقاً لمعايير متطابقة.

ويجب أن تخدم الهياكل الأساسية الممولة من الحكومات السوق بأكملها في ظل ظروف محددة بوضوح. ولا يجب أن يخلق نبذة أو يحبذ بعض الجهات الفاعلة. ولذلك يتعين على الإدارة أن تحدد نظام الوصول إلى الكابلات.

كما يجب أن يكون لدى أوغيرو الموارد البشرية والتقنية اللازمة. ويتطلب تشغيل وصلة تحت الماء أفرقة متخصصة، والرصد المستمر، والإجراءات السريعة في حالة وقوع حادث.

والحالة المالية للمنظمة مسألة أخرى. وأدت الأزمة النقدية إلى خفض قيمة الإيرادات المتأتية من الكتب وإلى تعقيد صيانة المعدات. وقد حسنت تسويات التعريفات بعض الإيرادات، ولكن الاحتياجات لا تزال كبيرة.

وسيتعين إدماج مشروع ميدوسا في خطة مالية مستدامة. ويجب على الدولة أن تتجنب تمويل الاقتناء الأولي دون أن تنص على تكاليف التشغيل والتراخيص والطاقة والسلامة والتجديدات التقنية.

محكمة مراجعي الحسابات وإطار العقد

وأشار مجلس الوزراء صراحة إلى أنه يتصرف وفقا لتوصيات محكمة مراجعي الحسابات. ويشير هذا الإيضاح إلى أن المشروع كان خاضعاً لاستعراض سابق للإجراءات أو الشروط المالية.

على وجه الخصوص، هدف مراقبة المحكمة لحماية الأموال العامة والتحقق من الامتثال للالتزامات. وفي سوق تقنية معقدة، قد يتطلب هذا التدخل من الإدارة أن تحدد احتياجاتها على نحو أفضل وأن تبرر اختيار المقاول.

The government decision does not detail the comments made. كما أنه لا يحدد ما إذا كان قد تم تعديل بعض البنود. ومن شأن نشر موجز لهذه التوصيات أن يعزز فهم الملف.

وهناك عدة نقاط تستحق اهتماما خاصا. ويجب أن يبين العقد القدرة المحجوزة للبنان، وفترة الالتزام، وضمانات التوافر، والعقوبات اللازمة للتأخير. ويجب عليها أيضاً أن تُخصّص المسؤولية أثناء الانهيار.

ويجب تحليل السعر طوال الاتفاق. وقد تقترن تكلفة الدخول المحدودة بتكاليف تشغيل مرتفعة أو زيادات في القدرات في المستقبل. وعلى العكس من ذلك، يمكن لاستثمار أولي أكبر أن يوفر رقابة أفضل على المدى الطويل.

ويجب أيضا تحديد مخاطر الصرف الأجنبي. والعقود الدولية غالباً ما تُحدد بالدولار أو باليورو، في حين أن بعض إيرادات القطاع تُجمع محلياً. ويمكن للتغير النقدي الكبير أن يزيد التكلفة الفعلية للمشروع.

القدرة الجديدة لا تضمن تدفقاً أفضل

ويمكن لوصول كابل إضافي أن يزيد النطاق الترددي الدولي المتاح. غير أنها لا تضمن أن يستفيد كل مشترك على الفور من شبكة إنترنت أسرع.

وتتوقف نوعية الخدمات على عدة قطاعات. وبعد وصولها إلى الساحل، يجب أن يمر المرور عبر الشبكة الوطنية، والمكاتب المركزية، ومعدات التوزيع، والوصلة الأخيرة للمستعمل. فتح أحد هذه القطاعات يحد من التدفق النهائي.

وفي كثير من المناطق، لا تزال خطوط النحاس تشكل عقبة. ويتباين أداؤها وفقا للمسافة، وحالة الكابل، ونوعية المنشآت. ويتقدم انتشار الألياف في المباني أو المنازل بشكل متفاوت.

كما تؤثر تخفيضات الطاقة على الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتحتاج المكاتب المركزية والمعدات العاملة إلى إمدادات مستقرة من الطاقة. وتخفض البطاريات والمولدات الكهربائية حالات التوقف، ولكن الصيانة باهظة الثمن.

ولذلك يجب أن يكون مشروع شبكة ميدوسا للإنترنت جزءا من برنامج أوسع نطاقا. The country needs to modernize the land network, secure energy from technical sites and improve maintenance.

وسيحتاج مقدمو الخدمات أيضا إلى شراء قدرة كافية لمشتركيهم. وقد تظل الصلة الجديدة ناقصة الاستخدام إذا كانت أسعار البيع بالجملة مرتفعة جدا أو إذا لم يتبعها التوزيع التجاري.

وينبغي قياس الفائدة الفعلية بمؤشرات بسيطة. ويجوز للسلطات أن تنشر مجموع القدرات المتاحة، ومعدل استخدامها، والتساهل مع المراكز الدولية الرئيسية، وتواتر حالات التوقف.

التمويل العام في مركز المسائل

وأسندت إلى إدارة الشؤون المالية مهمة توفير التمويل اللازم للمشروع برمته. This decision comes at a time when public resources remain constrained and several sectors require urgent investment.

The government will have to explain the source of funding. وقد تأتي الاعتمادات من الميزانية ومن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ومن التمويل الخارجي أو من مزيج من الموارد.

ويبدو أن استخدام إيرادات الاتصالات السلكية واللاسلكية ممكن، لأن هذا القطاع كان منذ وقت طويل مصدرا هاما للخزانة. غير أن هذا الخيار يتطلب إدارة واضحة للأموال والتمييز بين النفقات الجارية والاستثمار.

وسيشمل تمويل الديون الدولة على مدى فترة أطول. وينبغي عندئذ مقارنتها بالإيرادات المتأتية من بيع القدرات. The project can be cost-effective if demand increases and tariffs cover expenditures.

وينبغي للسلطات أن تتجنب تقديم التمويل باعتباره مجرد نفقات تقنية. ويشكل الاتصال الدولي رصيدا استراتيجيا. ويمكنها دعم الخدمات الرقمية، ومراكز البيانات، والتجارة الإلكترونية وأنشطة التصدير.

ولا تعفي هذه القيمة الاقتصادية حسابا دقيقا. يجب أن يكون للمشروع خطة عمل ويجب أن تقدر تكاليف النقل والإيرادات والصيانة والاحتياجات المستقبلية.

والشفافية هي أكثر ضرورة، حيث طلب المجلس تمويل العملية برمتها. وسيتعين إدراج المبلغ النهائي والجدول الزمني في وثائق الميزانية أو في مقررات التنفيذ.

قضية السيادة الرقمية

ويؤثر الاتصال الدولي تأثيرا مباشرا على السيادة. ولا يزال البلد الذي يعتمد على عدد قليل من الطرق الخارجية معرضا للانهيار والتوترات الإقليمية والقرارات التي تتخذها الجهات الفاعلة الأجنبية.

فإضافة كابل يحسن غرفة المناورة، ولكن السيادة لا تقتصر على ممتلكات الألياف. وهو يتعلق أيضا بمراقبة المحطات، وأمن البيانات في المرور العابر، والقدرة على الرد على التخفيض.

وسيتعين على لبنان أن يحدد من يستطيع الحصول على المعدات الحساسة. وتحتاج محطات الهبوط إلى ضوابط مادية، ونظم للرصد، وحماية الاقتحام.

ويجب أن يكمل الأمن السيبرى الأمن المادي. وقد تستهدف الهجمات نظم إدارة الشبكات. ويجب على المشغلين أن يحدوا من إمكانية الوصول، وأن يسجلوا العمليات ويحافظوا على خطط الاستمرارية.

ويجب أن تحدد العقود أيضا الولاية القضائية المنطبقة في حالة النزاع. ويجب عليها أن تحدد شروط حل المنازعات وحقوق الدولة على القدرة المكتسبة.

The diversity of partners can strengthen autonomy. ويتفادى الاعتماد على مورد واحد أو طريق واحد. كما أنه يسمح بالتفاوض على شروط تجارية أفضل.

غير أنه سيتعين على الحكومة مواصلة التنسيق مع البلدان الأخرى ذات الصلة. وتعمل الكابلات تحت سطح البحر كهياكل أساسية مشتركة. ويستلزم إصلاحها وتطورها التعاون بين المشغلين.

الفوائد المحتملة للاقتصاد الرقمي

ويمكن لصلة دولية أقوى أن تدعم الشركات التي تعمل مع زبائن أجانب. وتتوقف خدمات تكنولوجيا المعلومات والإبداع الرقمي والاستعانة بمصادر خارجية على الوصول المستقر إلى البرامج العالمية.

وتستخدم المصارف ونظم الدفع أيضا وصلات آمنة. ويمكن للتداخل أن يؤخر العمليات ويزيد من المخاطر. ويقلل التكرار الأفضل من التعرض لبعض الإخفاقات.

وتحتاج الجامعات ومراكز البحوث إلى نقل كميات كبيرة من البيانات. ويمكن لزيادة القدرة أن تيسر مشاركتها في الشبكات العلمية الدولية.

وثمة إمكانية أخرى تتمثل في تطوير مراكز البيانات. وتحتاج هذه المرافق إلى كهرباء موثوق بها، وتنوع التواصل، ووضع إطار تنظيمي مستقر. (ميدوسا) لن تكون كافية لخلق هذه السوق، ولكن يمكن أن تصبح عنصراً.

وستستفيد المرافق الرقمية أيضا من شبكة أقوى. وشرعت الحكومة في مشروع للتحول الرقمي على حدة. وينبغي أن تظل البرامج الإدارية متاحة وأن تتبادل البيانات مع الخدمات التي تستضيفها في الخارج.

فالأثر على الأسعار ليس تلقائيا. وقد تؤدي زيادة القدرة إلى خفض تكلفة الوحدة من حركة المرور، ولكن هذا الانخفاض يجب أن ينتقل إلى الموردين ثم إلى المستهلكين.

The public authority shall follow this transmission. وسيكون بوسعها مقارنة تطور معدلات البيع بالجملة، والطرود والجودة. وبدون هذا الرصد، يمكن أن تظل المكاسب مركزة في عدد قليل من الجهات الفاعلة.

خطر وجود فجوة بين الكابل والشبكة المحلية

ويكمن الخطر التشغيلي الرئيسي في وجود فجوة بين الهياكل الأساسية الدولية والشبكة الوطنية. ويمكن للبنان أن يكتسب قدرة كبيرة دون أن يتمكن من توزيعها بفعالية.

The terrestrial fibre must link the landing station to the main traffic centres. ويجب أن يستغرق ذلك عدة طرق لمنع قطع محلي من تحييد الصلة الجديدة.

ويجب تحديث المكاتب المركزية وإطعامها باستمرار. ويجب أن تستوعب شبكات المدن الكبرى الزيادة في حركة المرور. The last connection to the homes remains decisive.

وسيتعين على الوزارة أن تقدم خريطة للاستثمارات التكميلية. وتبين هذه الخريطة المجالات ذات الأولوية والعمل المطلوب والإطار الزمني.

وكثيرا ما يكون التنسيق مع البلديات أمرا أساسيا. The deployment of fibre requires authorisations, road works and access to urban infrastructure.

ويشترك في ذلك أيضا مشغلون متنقلون. وهناك جزء متزايد من حركة المرور عبر الإنترنت عن طريق الشبكات الخلوية. ويجب أن تكون لهواته صلات جمع كافية لاستخدام القدرة الدولية.

ومن ثم، يمكن للميدوسا أن تصبح عاملا حفازا، ولكن فقط إذا استمر الاستثمار على الأرض. The government must avoid a limited approach to announcing the connection.

لا تزال المعلومات في انتظارها

ويحدد القرار الصادر في 23 تموز/يوليه توجيها واضحا: يجب على وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية أن توقع العقد، ويجب ربط أوغيرو، ويجب على وزارة المالية أن تغطي المشروع.

ومع ذلك، لا تزال هناك عدة بيانات مفقودة. ولم يعلن عن مجموع التكاليف. ولا تزال القدرة المخصصة للبنان غير معروفة. ولا يحدد توقيت التكليف ونقطة الهبوط.

The government must also explain the economic model. It should indicate who will sell the capacity, at what price and according to what access rules.

إن نص توصيات محكمة مراجعي الحسابات سيوفر توجيهات مفيدة. ومن شأن ذلك أن يساعد على فهم الضمانات المضافة قبل موافقة الحكومة.

وسيتوقع المواطنون والأعمال التجارية أساسا آثارا قابلة للقياس. ومن شأن تخفيض حالات الانقطاع، وتحسين المعدلات، وزيادة الاتساق في المعدلات، أن يعطي القرار مضمونا ملموسا.

والمعلم التالي هو توقيع العقد. وسيعقب ذلك التمويل الفعلي، والعمل المتصل، والإدماج في شبكة أوغيرو. وسيحدد نشر هذه الخطوات ما إذا كان مشروع » ميدوسا » (Medusa Internet) قد أصبح بوابة رقمية جديدة حقيقية للبنان أو قدرة دولية لا تزال يصعب نقلها إلى المستخدمين.