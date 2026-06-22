ألان جرينسبان، الذي مات في عمر 100، رأى التمزق الاقتصادي كخطر من مخاطر الانجراف الأمريكي

(آلان جرينسبان) مات في عمر 100، أخذ معه واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً، وكان الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي، الذي كان يعمل في الفترة من 1987 إلى 2006، قد أقر ولايات رونالد ريغان، وجورج ه. و. بوش، وبيل كلينتون، وجورج و. بوش. وقد تجسد منذ ما يقرب من عشرين عاما بعض الأرثوذكس الاقتصادي الأمريكي: استقلال المصرف المركزي، ومكافحة التضخم، وعدم الثقة بالعجز العام، والثقة العميقة بالأسواق.

هذا الطريق جعل انتقاده لدونالد ترامب أكثر أهمية. (جرينسبان) لم يكن خصماً طبيعياً لليمين الأمريكي. وقد جاء من المخيم المحافظ، وكان على مقربة من الدوائر الجمهورية وظل مرتبطا برؤية حرة للاقتصاد. ولكن لهذا السبب بالتحديد، فإن تحذيراته من الاضطراب الاقتصادي تحمل وزناً خاصاً. لم يشجب ترامب باسم خط تقدمي. وانتقدها باسم الانضباط المالي والتجارة الحرة والاستقلال النقدي.

(تاريفز)، هجوم على الاقتصاد

والاختراق الواضح بين غرينسبان وترامب يتعلق بالتعريفات. دونالد ترامب جعل الحمائية أحد أركان سياسته الاقتصادية، لا سيما في الصين. وادعى أنه يريد الدفاع عن العمال الأمريكيين، وخفض العجز التجاري وإجبار شركاء الولايات المتحدة على إعادة التفاوض على قواعد التجارة العالمية.

على النقيض من ذلك، رآه غرينسبان كخطأ كبير. بالنسبة له، لم تحمي التعريفات اقتصاد الولايات المتحدة بشكل مستدام. كانوا يزعجونها. لقد زادوا من تكاليف الشركات، وأثقلوا كاهل المستهلكين، وخاطروا بإثارة دوامة انتقامية. وعندما أوضح أن الولايات المتحدة على حافة حرب تجارية، فإنه لا يتحدث فقط عن نزاع مع بيجين. ووصف ضعف الإطار الدولي الذي رافق عقودا من النمو الأمريكي.

رئيس المباحث الفدرالية السابق اعتبر أن الحمائية تقوم على فكرة خاطئة بأن الولايات المتحدة ستكون ببساطة « منقذة » من شركائها التجاريين هذه القراءة، هدية جدا في خطاب ترامب، خفضت التجارة العالمية إلى توازن ثنائي في القوة. (غرينسبان) كان منطقياً بشكل مختلف واعتبر التجارة نظاماً للترابط، حيث تعتمد سلاسل التوريد والأسعار والقدرة التنافسية والإنتاجية أكثر من شعارات العجز التجاري.

ولذلك فإن معارضتها للتعريفات ليست تقنية فحسب. هدفها قلب مبدأ (ترامب) فكرة أن الدولة القوية يمكنها إعادة بناء اقتصادها بفرض الحواجز وإجبار شركائها على العطاء وبالنسبة لـ » غرينسبان » ، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية أثر معاكس: أقل كفاءة، وأكثر تضخما، وأكثر عدم يقين، واقتصاد الولايات المتحدة أقل انفتاحا.

العجز، الضعف المركزي في أمريكا

كما أعرب غرينسبان عن قلقه إزاء العجز في الميزانية في الولايات المتحدة. ومرة أخرى، أثار النقد نقطة حساسة. وقاد دونالد ترامب سياسة تخفيضات ضريبية هائلة، في حين واعد بزيادة كافية للتعويض عن فقدان الإيرادات. هذا المنطق، الكلاسيكي في جزء من الحق الأمريكي منذ سنوات ريغان، تم دفعه بعيدا تحت ترامب.

غرينسبان لم يصدق ذلك. لقد كان بالفعل، قبل (ترامب) بوقت طويل، تنبيهاً عن المسار المالي الأمريكي وبالنسبة له، لم يكن تراكم العجز مجرد مشكلة محاسبية. كان تهديداً للاقتصاد الكلي وتعتمد الدولة التي تنفق على أساس مستدام أكثر مما تجمعه في نهاية المطاف على الديون، مما يقلل من مساحة المناورة ويعرض اقتصادها إلى معدلات أعلى أو يفقد الثقة.

وكان هذا الانتقادات أكثر إثارة للاهتمام لأن غرينسبان قد انتُقد بنفسه على دوره في المناقشات الضريبية التي دارت في جورج دبليو بوش. ولكن في سنوات ترامب، كانت رسالته واضحة: لا يمكن لأمريكا أن تضاعف الوعود بخفض الضرائب، والإنفاق العسكري، والحمائية الصناعية، والنمو التلقائي دون دفع ثمن هذه التناقضات.

بالنسبة لـ (جرينسبان)، الخطر جاء من خليط النزعة الشعبية المالية و وهم القوة (ترامب) وعد بضرائب أقل، وحماية أكثر، ونفقات أكثر، وأقل تقييداً. وأشار غرينسبان إلى قاعدة بسيطة: ففي الأجل الطويل، تعود الحسابات دائما إلى النقاش.

التضخم:

قلق غرينسبان الآخر كان التضخم الرئيس السابق للفيدراليين، كان يعلم أن استقرار الأسعار لم يكن مرسوما. وهي تستند إلى مصداقية المؤسسات، والسيطرة على التوقعات، ووضع سياسة اقتصادية متماسكة.

غير أنه يرى أن العديد من عناصر السياسة الترامبية في الاتجاه المعاكس. ومن شأن الرسوم الجمركية أن تزيد الواردات. ويغذي الضعف الطلب والديون. وقد أضعفت الهجمات على الفيدراليين الاستقلال النقدي. ويضاف إلى ذلك إرادة سياسية للحفاظ على معدلات منخفضة، حتى عندما يرى المصرف المركزي أن من الضروري تشديد سياسته.

وقد اعتبر غرينسبان هذا الأمر مزيجا خطيرا: الضغط السياسي على العملة، والحمائية التضخمية، والمسار المالي المتدهور. هذا الجمع يمكن أن يقوّض ما رآه كأحد الإنجازات العظيمة في فترة ما بعد الفاكر: مصداقية الفيدراليين المضادة للتضخم.

ولهذا السبب أيضاً دافع عن استقلال المصرف المركزي حتى النهاية. وفي رأيه أن من شأن وجود موظف فيدرالي خاضع للتقويم الانتخابي أو لمزاج رئاسي أن يفقد قدرته على العمل ضد التضخم. ثم يجب على المصرف المركزي الذي يفقد مصداقيته أن يدفع أكثر بكثير للعثور عليه.

نكتة من المحافظة الاقتصادية

ما يميز (غرينسبان) عن ناقدي (ترامب) الآخرين هو أنه لم يتحدث من خارج النظام لم يشجب الرأسمالية الأمريكية كان أحد المهندسين العظماء وقال إنه يؤمن بالأسواق، والتجارة الحرة، والانضباط النقدي، والاعتدال المالي، وقدرة الابتكار على تحقيق النمو.

لقد كانت هذه الرؤيا بالتحديد هي التي قادت إلى التلاعب بالدم. في الرسوم الجمركية، رأى قطيعة مع الافتتاح التجاري. في حالات العجز، راحة مع الحذر في الميزانية. في ظل الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، قطيعة مع الاستقلال المؤسسي. في خطاب (ترامب) الإقتصادي رأى استراتيجية أقل تماسكاً من سياسة توازن دائم في السلطة.

وقال إن غرينسبان ليس ساذجا بشأن العولمة. كان يعلم أن التجارة الدولية تخسر غير أنه رأى أن الإجابة ينبغي أن تكون التدريب، والتعويض، وتسوية سوق العمل، والإنتاجية، وليس حرب تعريفية عامة. ولا يزال منطقها هو منطق اقتصادي سوقي: تصحيح الآثار الاجتماعية للانفتاح، دون تدمير الإطار الاقتصادي الذي يجعله ممكنا.

شخص معترض عليه

مع ذلك، موت (غرينسبان) لا يمكن أن يؤدي إلى التلاعب الاقتصادي ولا يزال تراثه موضع نزاع عميق. كان يُدعى « المايسترو » لمدة طويلة لمقدرته المفترضة على قيادة الاقتصاد الأمريكي، ثم انتقد بشدة بعد الأزمة المالية لعام 2008. ويتهمه منتقدوه بإيمانه الشديد بالتنظيم الذاتي للأسواق، وبتشجيعه على إلغاء الضوابط المالية، وبإبقاء المعدلات منخفضة جدا في أوائل العقد الأول من القرن الماضي، مما يغذي فقاعة العقارات.

وقد اعترف غرينسبان نفسه، بعد الأزمة، بأنه اكتشف عيبا في رؤيته لعمل الأسواق. ولا يزال هذا القبول من أهم لحظات حياته الفكرية. وكسرت صورة الاقتصادي مقتنعة بأن الأسواق المالية تعرف دائما كيف تضبط نفسها.

جزء الظل هذا يحسب حتى أنها تجعل انتقادها لـ(ترامب) أكثر أهمية (جرينسبان) لم يكن نبياً لا يُحتمل وقد ساهم بنفسه في بعض أخوات الرأسمالية الأمريكية. لكنه كان يعرف من خلال مخاطر الاقتصاد الذي يعتمد على الديون والفقاعات وثقة السوق والمصداقية النقدية.

تحذير أخير

في الجوهر، إنتقادات (جرينسبان) لـ(ترامب) يمكن تلخيصها في فكرة واحدة: الاقتصاد الأمريكي لا يمكن أن يحكم كمفاوضة عقارية التعريفات ليست مجرد أسلحة ضغط فالتحديات ليست مجرد أرقام مؤجلة. والمال ليس أداة للاتصال السياسي. والمصرف المركزي ليس خدمة تحت البيت الأبيض.

هذه القراءات تتناقض مع رؤيتين للقوة الأمريكية ترى (ترامب) أن الاقتصاد هو ساحة معركة تفرضها الدولة، والضرائب، والتهديد، وإعادة التفاوض. ورأى غرينسبان أنه نظام هش للتوقعات والسعر والثقة ورأس المال والمؤسسات. واحد يحبذ الصدمة السياسية الأخرى هي المصداقية.

إختفاء (غرينسبان) جاء في وقت كانت تحذيراته القديمة تتردد بقوة ولا تزال الولايات المتحدة تواجه ديونا عامة مرتفعة، وإغراءا حمائيا مستمرا، وتوترات تجارية متكررة، وضغوط سياسية على المصرف المركزي. بل إن غرينسبان، الذي تنافس عليه، حتى وإن أضعفه سجله بعد عام 2008، يترك خلفه تحذيرا واضحا: فالقوة الكبيرة يمكن أن تفقد استقرارها ليس فقط بسبب الأزمة، بل أيضا بالتخلي التدريجي عن قواعدها الاقتصادية.