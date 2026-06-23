التأشيرة الذهبية إلى لبنان: 000 500 دولار لدخول غرفة انتظار المطهر

لبنان يخطط لإنشاء تأشيرة الذهب للأجانب القادرين على استثمار 500 ألف دولار في البلاد على الورق، قد تبدو الفكرة حديثة وفي الواقع اللبناني، يبدو أنه دعوة جذابة جدا لدخول منزل لا تزال جدرانه تهتز. والسؤال الحقيقي ليس فقط من سيأتي إنها تعرف لماذا سيأتي شخص ما.

كان عليك أن تتجرأ وفي كثير من الأحيان، يجرؤ لبنان. ولم يحل البلد الأزمة المصرفية، ولم يسدد أموال الودائع، ولم يستقر اقتصاده، ولم يؤمن أراضيه، ولم يوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، ولم يعيد بناء قريته المدمرة، ولكنه يفكر بالفعل في بيع فرص الوصول المميزة للمستثمرين الأجانب.

تأشيرة ذهبية تأشيرة ذهبية ذهب مثل الوعود التي قطعت للمودعين قبل أن تختفي اقتصاداتهم خلف التعميمات والقيود وأسعار الصرف. ذهب كشعارات الإصلاح المتكررة في كل مؤتمر دولي. مثل خطط الإنقاذ هذه التي لا تزال تموت في مكان ما بين مجلس الوزراء، وبنك لبنان، والمصارف التجارية، ومصالح أولئك الذين أنقذوا بالفعل ما يمكنهم إنقاذه.

وسيكون المفهوم بسيطا: لديكِ 500 ألف دولار يمكنكِ المطالبة بمنزل متميز. وفي بلد عادي، تستند هذه الآلية إلى وعد واضح: اليقين القانوني، والاستقرار المالي، والنظام المصرفي الموثوق به، والهياكل الأساسية الموثوقة، والعدالة التي يمكن التنبؤ بها، والبيئة الاقتصادية القابلة للقراءة. في (لبنان) علينا بيع شيء آخر. الخبرة، ربما. البرد. البحر الأبيض المتوسط مع مزيد من عدم اليقين.

تعال واستثمر، لكن أبق مالك في متناول اليد

الشيء المفارقة، بالطبع، أن هذه الفكرة تأتي في بلد لا تزال فيه المصارف مترادفة مع الصدمة الجماعية. وقد عمل الشعب اللبناني طوال حياته ووضع أمواله في حسابات مفترضة آمنة، واكتشف ليلة أمس أن مدخراته أصبحت اقتراحا. الرقم مازال موجوداً على الشاشة البنك أحياناً يتعرف عليه ولكن المال ذهب في معتكف روحي طويل لا أحد يعرف تاريخ العودة.

في هذا السياق، فإن مطالبة مستثمر أجنبي بالتوصل إلى 500000 دولار أمر جريء. متأنق جداً. وسيتعين ببساطة أن يتضح من المطار أن لبنان بلد يمكن أن يدخل فيه حقيبة مليئة بالعملات ويخرج بدرس ممتاز في الفلسفة: ما هي الملكية؟? ما هو الإيداع؟? ما هو الوعد المصرفي؟? وقبل كل شيء، ما هي الدولة التي تنظر في كل هذا وتوضح أنه ما زال علينا مناقشة ذلك؟?

وعلينا ألا نكره: إن اجتذاب رأس المال ضروري. إن لبنان يحتاج إلى الاستثمار. يحتاج للعملة، النشاط، الوظائف، المشاريع، الثقة لكن الثقة لا تظهر في كتيب إنها لا تعطي نفسها تأشيرة وهي لا تبيع بمبلغ 000 500 دولار كخيار أقساط على جواز سفر إداري.

تأشيرة ذهبية في بلد خاضع لضغوط عسكرية

والتفاصيل الأخرى، من الواضح أنها صغيرة جدا، هي أن البلد في حالة حرب. ولا يزال جنوب لبنان يعيش على خطى الضربات، والطائرات بلا طيار، والقرى التي دمرت، والأسر المشردة، والتهديدات الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار الذي يشبه وقفة عصبية أكثر من السلام. وفي بعض المناطق، يظل الأمن نظريا. وفي بلدان أخرى، لا يزال التعمير ينتظر. ولا يحق للسكان الحصول على تأشيرة ذهبية. ولهم الحق في الصبر والوعود وأحيانا المساعدة التي تأتي بعد الكاميرات.

ولكن في هذه الأثناء، نحن نفكر في إغواء المستثمر الأجنبي. واحد تقريبا يتخيل المشهد: « مرحبا بك في لبنان. إلى يسارك، البحر. إلى يمينك، الجبل. إلى الجنوب، منطقة تحت التوتر. في البنوك ماضي معقد في الإدارة مغامرة بشرية و لـ 500 ألف دولار فقط يمكنك أن تصبح مقيماً متميزاً

هناك شيء لبناني عميق في هذا التسلسل: ابدأ بالزينة قبل المؤسسات. لقد وضعنا المهرّب أمام الأخوات، الأضلاع أمام الجدران، التسويق قبل الإصلاح، واجهة أمام المنزل. لم تمنح البلاد بعد المفاتيح لمواطنيها لأنها تعد بالفعل شارة كبار الشخصيات لأولئك الذين يصلون بأموال جديدة.

من يتقبل هذا المستوى من المخاطر؟?

هذا هو المكان الذي تحصل فيه القضية أقل متعة. لأن مستثمراً جاداً ينظر أولاً إلى الخطر إنه ينظر إلى الاستقرار السياسي، حالة النظام المصرفي، الأمن الإقليمي، نوعية المؤسسات، العدالة، الضمانات، سمعة البلد، القدرة على جمع أمواله، حماية حقوقه وفي هذه اللعبة، لبنان لا يذهب بالضبط المفضلة.

ثم من سيوافق حقا على وضع 000 500 دولار في بلد في أزمة مصرفية، في أزمة سياسية، تحت الضغط العسكري، ومع هذه الإدارة التي لا يمكن التنبؤ بها؟ ربما بعض العشاق الصادقين في لبنان، وبعض أعضاء الشتات، بعض أصحاب المشاريع الشجاعة. ولكن هناك مخاطرة أخرى، أكثر إحراجا: لا اجتذاب أفضل المستثمرين، ولكن أولئك الذين يبحثون عن مناطق رمادية.

لأن أكثر الملامح راحة في البيئات غير المستقرة ليست دائماً الأكثر توصية. ويمكن أن تصبح التأشيرة الذهبية ذات الإطار الضعيف بوابة لرأس المال المشكوك فيه، وإعادة تدوير الأموال المتسخة، وشبكات الاتجار، والثروات الخبيثة، أو حتى الأفراد الذين يسعون إلى السحب في بلد تتحكم فيه الدولة بصورة سيئة، وتتحقق ببطء ونادرا ما تعاقب. هذه ليست فرضية غريبة. هذا خطر كلاسيكي لهذا النوع من الأجهزة عندما لا يكون مصحوبًا بالتحقق الجاد من أصل الأموال والمستفيدين الفعليين والسجل الجنائي والروابط السياسية أو الأمنية والدوائر المالية المستخدمة.

في بلد عادي، هذا يسمى الامتثال. وفي لبنان، كثيراً ما يُسمى هذا شكلياً يُكتشف عندما تنقطع الفضيحة.

الخطر بسيط: إذا كنت تريد بيع مسكن بأي ثمن، يمكنك في نهاية المطاف جذب أولئك لا أحد يريد أي مكان آخر. المستثمرون المالكين يريدون ضمانات مستثمرين مريبين مثل الأخطاء وهي تحب النظم المُتعبة، والإدارات القابلة للتجاوز، والمصارف الضعيفة، وسماسرة الدردشة، والضوابط الضبابية، وتذكر أنها تحتاج إلى الكثير من الدولارات التي تتجنب طرح الكثير من الأسئلة.

فكرة جيدة، لكن في الطابق الخطأ

التأشيرة الذهبية ليست انحراف في حد ذاتها وقد فعلت عدة بلدان ذلك. البعض مع النجاح، والآخرون مع الانجرافات. ويمكن للبنان من الناحية النظرية أن يستفيد من ذلك، لا سيما إذا كان هذا المخطط مصاغا، وشفافا، ومرتبطا بالاستثمار الإنتاجي، وإيجاد فرص العمل، والعقارات المنظمة، والاقتصاد الحقيقي، وليس مجرد عملية اتصال.

لكن المشكلة في مكان آخر. يريد لبنان أن يبيع مسكناً قبل أن يعيد الولاية. يريد أن يجذب رأس المال قبل أن يسوي الإفلاس. يريد أن يقدم امتيازًا إداريًا للأجانب بينما لا يزال يتعين على مواطنيه القتال لاستعادة ودائعهم أو الحصول على الحد الأدنى من الخدمة العامة أو ببساطة العيش دون خوف من التصعيد العسكري التالي.

ومع ذلك فإن البلد لديه أصول حقيقية. لا أحد يمكنه إنكار ذلك ولها شتات قوي، ومنظمون قويون، وثقافة حية، وقدرة انتعاشية عصيبة تقريبا، وجذب بشري حتى انهيار لم يدمر تماما. ولكن هذه الأصول تستنفد من خلال نظام يريد دائما تخطي المرحلة المؤلمة: الإصلاح.

لذا نعم، دعنا نجلب المستثمرين. لكن لنبدأ بإخبارهم بالحقيقة. اشرح لهم أن لبنان جميل ورائع ومحبب وأحيانًا لا يقاوم، لكنه يظل يدار كما لو كان الارتجال عقيدة دولة. أخبرهم أن الصمود هنا هو ثروة، ولكن أيضا فخ: فهو يسمح للبلد بأن ينجو من كل شيء، حتى لا يغير قادته أي شيء.

والأهم من ذلك، أننا لا نحول الحاجة إلى العملة إلى أبواب مفتوحة لرؤوس الأموال المشبوهة. وقد دفع لبنان بالفعل ما يكفي للترتيبات، ومناطق الظل، والأفكار الجيدة الكاذبة التي تباع كحلول معجزة.

إذا أردنا حقاً أن نخلق تأشيرة ذهبية، نخترع أيضاً تأشيرة لللبنانيين الذين بقوا. أولئك الذين فقدوا اقتصاداتهم، والذين أعادوا بنائهم دون مساعدة، والذين شهدوا قراهم المدمرة، والذين يدفعون بالدولار لدولة تقدم لهم خدمات بعملة قرود. وهذه ستستحق على الأقل بطاقة ولاء وطنية واحدة: فقد عانت عشرة أزمات، وأجري إصلاح.

وفي الوقت نفسه، تبدو التأشيرة الذهبية كمشهد لبناني جدا: فالباب الأمامي يرسم بينما يحترق المطبخ. ومن المأمول ألا يسأل المستثمر، الذي يلطخ باللون، على وجه السرعة السؤال السيء: