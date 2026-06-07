التجسس الإسرائيلي: تنبيه بينتاغون

لاحظ وزارة الدفاع الأمريكية على مستوى « البالغ الأهمية » تقييمها لتهديد إسرائيل بالتجسس المضاد، وفقاً لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية. ويعكس هذا القرار، المنسوب إلى وكالة استخبارات الدفاع، قلقا غير عادي في واشنطن: وستسعى الخدمات الإسرائيلية إلى رصد المسؤولين الأمريكيين المشاركين في المناقشات بشأن إيران وفي إجراء الأزمات الإقليمية. وتحدث حالة التجسس الإسرائيلية هذه مع انتشار العلاقات بين دونالد ترامب وبنجامين نتنياهو حول الحرب مع إيران، والعمليات الإسرائيلية في لبنان، والمناورات الدبلوماسية للولايات المتحدة.

وفقًا للصحافة الأمريكية، تشير التقارير الداخلية إلى محاولات لاستهداف مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك المبعوث ستيف ويتكوف، وكيل وزارة الدفاع للسياسة إلبريدج كولبي، وأحد كبار نوابه، مايكل ديمينو. وتفيد التقارير أن أفرادا من الولايات المتحدة كانوا مرابطين أو مسافرين في إسرائيل اكتشفوا أيضا برمجيات قادرة على تسجيل اتصالاتهم على هواتفهم. وتنكر إسرائيل بشدة أي تجسس ضد المسؤولين الأمريكيين. كما يرفض البيت الأبيض هذه الرواية، في حين رفض البنتاغون أي تعليق عام مفصل.

إنذار رفيع المستوى

وينطوي القرار المبلغ عنه على عتبة نادرا ما تُفترض في علاقة متحالفة. مستوى « البالغ » هو أعلى تقدير للتهديد في هذا النوع من التقييم ولا يعني بالضرورة أن معاملة محددة قد ثبتت علنا. بيد أنه ينص على أن دوائر الولايات المتحدة تنظر في قدرة واستعداد جهة أجنبية على جمع مبالغ كبيرة بما يكفي لفرض الاحتياطات المعززة. وفي الحالة الإسرائيلية، تتسم هذه المؤهلات بأهمية خاصة، لأنها تستهدف حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، ويستفيد من التعاون العسكري والاستخبارات اليومية.

في الأسابيع الأخيرة، أفادت التقارير أن وكالة استخبارات الدفاع أصدرت رسالة داخلية مصحوبة بوثيقة تحليل متعددة الصفحات. وتصف هذه الوثيقة الحوادث التي تعتبر مثيرة للقلق، دون الكشف الكامل عن محتواها. فالمسؤولون الأمريكيون الذين اقتبستهم الصحافة يعتقدون أن الأنشطة المنسوبة إلى إسرائيل ستتجاوز مستوى التجسس المتوقع، حتى بين الحلفاء. في مجتمع الاستخبارات فكرة أن الشريك يسعى لفهم النوايا الأمريكية ليست جديدة. وتكمن الرواية هنا في كثافة الجهود الإسرائيلية وحساسية الحالات المعنية.

ويفسر السياق جزئيا هذا الإجهاد. وتشارك إدارة ترمب في مناقشات معقدة مع إيران، بينما تواصل تنسيق الإجراءات العسكرية والدبلوماسية مع إسرائيل. وتنظر واشنطن فيما إذا كان ينبغي اتباع منطق الضغط المسلح، أو فتح إطار تفاوضي أو احتواء التصعيد الإقليمي. وترغب إسرائيل، من جانبها، في فهم مدى استعداد الولايات المتحدة للذهاب، بما في ذلك استئناف العمليات ضد طهران ومواصلة الحملة الإسرائيلية في لبنان. وهذا الاختلاف يخلق أرضا مؤاتية للاشتباه في المراقبة.

التجسس الإسرائيلي: مسؤولون أمريكيون

(ستيف ويتكوف) يبدو أنه أحد أكثر الأهداف حساسية التي ذكرتها وسائل الإعلام الأمريكية مبعوث دونالد ترامب، تدخل في العديد من قضايا الأزمات، بما في ذلك المناقشات مع إيران والوساطة الإقليمية المتصلة بإسرائيل وحماس. ويضعه منصبه في قلب التحكيم الدبلوماسي. الحصول على اتصالاته أو تبادلات أو حتى جدول أعماله يمكن أن يجعل من الممكن معرفة النوايا الحقيقية للبيت الأبيض قبل إعلانهم الرسمي. وفي التفاوض، يمكن لهذا النوع من المعلومات أن يغير توازن القوى.

يحتل إلبريدج كولبي موقعا استراتيجيا آخر. بصفته مسؤولًا كبيرًا في البنتاغون، يشارك في توجيه الخيارات الدفاعية وتحديد أولويات الولايات المتحدة. ويُعرف أيضاً بأنه أحد مؤيدي نهج أكثر تقييداً لالتزامات الولايات المتحدة في الخارج. وقد تكون هذه الصورة ذات أهمية لإسرائيل، لا سيما في فترة تتردد فيها واشنطن بين الدعم العسكري الواسع النطاق والرغبة في الحد من تكلفة الحرب الإقليمية. كما أن مايكل ديمينو، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، هو هدف منطقي لأي خدمة تسعى إلى توقع القرارات الأمريكية.

ولا تقتصر التقارير التي تقتبسها الصحافة على الأسماء. كما أنها تشير إلى أوجه الضعف العملية. ويستخدم مسؤولو الولايات المتحدة أحيانا الهواتف الشخصية أو الطائرات الخاصة أو دوائر السفر التي تكون أقل أمنا من تلك التي توفرها السفارات. ويمكن لهذه العادات أن تيسر عمل الخدمات الأجنبية أو الحلفاء أو المعارضين. وفي هذا النوع من البيئة، لا يعتمد التجسس دائما على عملية مذهلة. ويمكن أن يستند إلى اعتراض جهاز أو تركيب برمجيات أو قرب نقل تقني أو تشغيل خطأ أمني.

إسرائيل الخرف، البيت الأبيض يقلل إلى أدنى حد

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن الاتهامات بعبارات قاطعة. وتؤكد أن إسرائيل لا تجمع معلومات استخباراتية عن كيانات أمريكية أو مسؤولين حكوميين أمريكيين، وأن جهودها تستهدف أعداءها وليس حلفاءها. هذا الإنكار يُسيطر على خط قديم. ومنذ قضية جوناثان بولارد، ادعت إسرائيل رسميا أنها تحظر القيام بعمليات الاستخبارات في الولايات المتحدة. وقال إن هذا المبدأ يقضي بإغلاق أزمة ألحقت أضرارا دائمة بالثقة بين الجهازين الأمنيين.

ونفى البيت الأبيض أيضا المعلومات المبلغ عنها. ووصف مسؤول أمريكي القصة بأنها كاذبة وشكك في معرفة المصادر المذكورة. من ناحية أخرى، لم يطور البنتاغون الملف علنًا. ويكشف هذا التوزيع للردود. ويحاول البيت الأبيض منع نشوب أزمة سياسية مفتوحة مع إسرائيل. يتجنب البنتاغون فضح تقييماته الداخلية. وتحمي السفارة الإسرائيلية علاقة ثنائية ذات كثافة عسكرية كبيرة، على الرغم من التوترات الواضحة بين القادة.

غير أن هذه الرفضات لا تكفي لمسح وجود الظلم. وتفيد الولايات المتحدة ووسائط الإعلام الإسرائيلية بأن التقييم الجديد يمكن أن يؤدي إلى احتياطات أكثر صرامة عند السفر من مسؤولي الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أثناء الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين وفي تجهيز الأجهزة الإلكترونية. ولن يكون هناك أي سؤال في هذه المرحلة من انهيار في تبادل الاستخبارات. وسيظل التعاون اليومي مكثفا، لا سيما في إيران. لكن مستوى تنبيه حرج يغير السلوك ويقتضي ذلك أن يُعتبر حليف وثيق خطراً تشغيلياً.

أجهزة الهاتف والاستماع

وتتعلق إحدى أكثر العناصر حساسية بالاكتشاف المزعوم لبرمجيات المراقبة على هواتف موظفي الدفاع الأمريكيين الموجودين في إسرائيل. وكانت هذه الأدوات قادرة على تسجيل الاتصالات. وإذا تأكدت هذه العناصر، فإنها تشير إلى نشاط تقني مباشر، وليس إلى مجموعة مفتوحة من المعلومات السياسية. وأصبحت الهواتف المحمولة أحد أوجه الضعف الرئيسية في الموظفين العموميين. وهي تتضمن رسائل، واتصالات، ومكالمات تاريخية، ووثائق، ومواقع جغرافية، وأحيانا آثار تبادل لا تستهدف الدوائر الرسمية.

وأفادت وسائط الإعلام الإسرائيلية أيضا بأن الحوادث السابقة ستدرج في الملفات الأمريكية. وأشاروا إلى محاولة نُسبت إلى ضباط إسرائيليين لوضع جهاز تنصت في مقر وكالة استخبارات الدفاع في عام 2021، بالإضافة إلى حلقة أخرى شملت عملاء للشاباك وسيارة تابعة للخدمة السرية. لا تزال هذه الادعاءات حساسة ومتنازع عليها. غير أنها تبين أن المناقشة لا تتعلق فقط بالحرب الحالية مع إيران. إنه جزء من ذاكرة أطول لانعدام الثقة والحوادث غير العامة والتنافس الداخلي بين الإدارات.

في عالم الاستخبارات، التجسس بين الحلفاء موجود وتسعى الدول إلى فهم النوايا الحقيقية لشركائها، لا سيما عندما يمكن لقرارات هؤلاء الشركاء أن تشرك أمنهم الوطني. ولكن التسامح ليس غير محدود. وهي تنخفض عندما تنطوي العمليات على مفاوضات جارية، أو تحديد السياسيين أو الهواتف الشخصية أو أماكن العمل الحكومية. ويقلص أيضاً عندما يستخدم حليف المعلومات التي يتم جمعها للتأثير على قرار أمريكي، أو يتغاضى عن مناقشة داخلية أو يحشد نفقات سياسية.

إيران في وسط الذراع

القضية الإيرانية تفسر التوتر الحالي. وترغب إسرائيل في منع أي نتيجة دبلوماسية ستترك طهران بقدرة عسكرية أو قذيفة أو نووية تعتبر خطرة. كما تسعى إدارة ترامب، رغم دعمها التقليدي لإسرائيل، إلى الحفاظ على هامشها التفاوضي. ولذلك فإن الحلفاء لا يتقاسمان بالضرورة نفس الجدول الزمني. وقد ترغب إسرائيل في الإضراب قبل التوصل إلى اتفاق. وقد ترغب واشنطن في اختبار حل سياسي قبل المضي قدما في مواجهة مفتوحة. في هذا السياق، تصبح معرفة المداولات الأمريكية قضية استراتيجية.

التوتر ليس فقط حول إيران وهي تشمل أيضا لبنان. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على الرغم من إعلانات وقف إطلاق النار، وتحاول واشنطن احتواء تصعيد يمكن أن يؤدي إلى تعميق الولايات المتحدة في الصراع. وزادت الفوارق بين ترامب ونتنياهو في الأيام الأخيرة، حيث أفادت عدة وسائط إعلام عن تبادل هاتفي متوتر بين الرجلين. ويزيد هذا التوتر الشخصي من قيمة المعلومات الداخلية. إن معرفة ما تقبله ترامب أو ترفضه أو ترجئه يصبح أمرا أساسيا لقيام حكومة إسرائيلية على عدة جبهات.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن الحجة الأمنية ثابتة. وهي تعتقد أن إيران تشكل تهديداً قائماً وأن التردد الأمريكي يمكن أن يضعف تأثير الضغط العسكري. بالنسبة لبعض مسؤولي الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، ستسعى إسرائيل للتأثير على قرارات واشنطن بالإشراف على مسؤولي التفاوض والتخطيط. ويؤثر هذا الاتهام على نقطة حساسة من السيادة الأمريكية. حليف يُمْكِنُ أَنْ يَدْعونَ، يُخبرُ، يُقنعُ. لا يمكن الاشتباه في اختراق دوائر القرار للتقدم عليها أو تجاوزها.

العلاقة بين الحلفاء تحت المراقبة

وتحافظ الولايات المتحدة وإسرائيل على واحدة من أكثر العلاقات العسكرية كثافة في العالم. المساعدة المالية، والدفاع عن القذائف، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والبرامج التكنولوجية، والتمارين المشتركة، وهيكل التنسيق الإقليمي هذا التحالف. وقد قاومت الأزمات السياسية والتناوبات الانتخابية والخلافات التكتيكية لعدة عقود. وهذا هو بالضبط السبب في أن الحالة خطيرة. وكلما اقترب التحالف، تصبح الثقة العملية أكثر لا غنى عنها. إن تساءل المسؤولون الأمريكيون عما إذا كان أحد الشركاء يراقب هواتفهم، فإن العلاقة تتغير في الطبيعة.

التاريخ ثقيل. لا تزال قضية جوناثان بولارد، محلل البحرية الأمريكية الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل في الثمانينيات، جرحًا عميقًا في الدوائر الأمنية الأمريكية. وأدت حلقات أخرى إلى إثارة الشكوك على مر الزمن، بما في ذلك رصد المفاوضات النووية مع إيران تحت إدارة أوباما أو اعتراض معدات تقع بالقرب من مواقع حساسة في واشنطن. وقد رفضت إسرائيل دائما أحدث الاتهامات وتشير إلى التزامها بعدم التجسس على حليفها الأمريكي. لكن الذكريات المؤسسية تختفي ببطء.

هذه الذاكرة تفسر حساسية المستوى « الخطي » هذا ليس خلافاً إعلامياً عادياً ويعكس هذا التقييم، إذا أذيع في دوائر وزارة الدفاع، آراء المهنيين المعنيين بمكافحة التدخل. وتتمثل مهمتهم في النظر في التهديدات بغض النظر عن إمكانية التعرض للدبلوماسية. ويمكن عندئذ تصنيف بلد متحالف على أنه خطر كبير إذا كانت قدراته ومصالحه وسلوكه تبرر ذلك. ويمكن لهذا المنطق البيروقراطي أن يتواطأ مع التواصل السياسي الذي يفضل إظهار الوحدة.

النتائج المحتملة للبنتاغون

ويمكن أن تكون النتائج الأولى عملية. ويمكن لموظفي الولايات المتحدة السفر بالهواتف التي يمكن التخلص منها، والحد من المحادثات الحساسة في إسرائيل، وتجنب بعض الفنادق، ورفض قنوات الاتصال المحلية، وتعزيز حراسة أفرقة أمن السفارة. ويمكن إعداد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بحذر أكبر. ويمكن أن تعمم الملاحظات الداخلية على القنوات الأصغر. ويمكن تجميع بعض المبادلات للحد من خطر التسرب أو الاعتراض.

ومن النتائج الأخرى تبادل المعلومات. ونقلت الصحافة عن مسؤولين قولهم إن التعاون اليومي لم ينقطع. ولكن الانتقال إلى مستوى إنذار حرج يمكن أن يشجع التقسيم. وقال إن المسائل الأكثر حساسية، ولا سيما تلك المتصلة بالمفاوضات مع إيران، يمكن أن تكون أقل انتشارا. ويمكن أن يتلقى المسؤولون الإسرائيليون المعلومات في وقت لاحق أو أقل تفصيلا. وحتى لو كان هذا التطور محدودا، فإنه سيكلف إسرائيل تكلفة استراتيجية، الأمر الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على المعرفة في الوقت الحقيقي بالقرارات الأمريكية.

من الناحية السياسية، القضية أيضاً تعرض أسلحة لمنافسي نتنياهو في واشنطن ومن يعتبرون إسرائيل عدوانية جدا يمكن أن يشجبوا تحالفا غير متوازن. وأولئك الذين يدافعون عن خط مؤيد لإسرائيل سيجيبون على أن الاتهامات تستند إلى التسربات المجهولة وأنهم قد يكونون كفاحين داخليين في الإدارة الأمريكية. لقد بدأت معركة التخدير بالفعل الأمر لا يتعلق بالتجسس فحسب وهو يتناول مسألة من يقرر الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط: واشنطن، أو حليف يحاول أن يتوقع ويؤثر في خياراته.

إشارة لحلفاء آخرين

وستتبع هذه القضية خارج إسرائيل والولايات المتحدة. وسيقرأ الحلفاء الأوروبيون، وبلدان الخليج، وتركيا، وإيران في هذه الأزمة إشارة إلى الحالة الحقيقية للعلاقة الأمريكية – الإسرائيلية. وإذا بدا أن واشنطن غير قادرة على حماية مفاوضيها، فإن مصداقيتها الدبلوماسية يمكن أن تتأثر. وإذا بدا أن إسرائيل مستعدة لرصد شركائها للحفاظ على المبادرة الاستراتيجية، فإن علاقتها بالعواصم الأخرى يمكن أن تصبح أكثر صعوبة. وفي كلتا الحالتين، يؤدي تسرب الشكوك من دوائر الاستخبارات إلى إضعاف السلطة التقديرية اللازمة للمفاوضات.

وبالنسبة للبنان، فإن التسلسل ليس هامشيا. والتوترات بين ترامب ونتنياهو تتعلق أيضا بالضربات الإسرائيلية في لبنان وصعوبة الحفاظ على وقف لإطلاق النار ذي مصداقية. وإذا كانت إسرائيل تسعى إلى التحكيم الأمريكي بشأن الحرب مع إيران وبشأن العمليات في لبنان، فإن هذه التحكيمات يمكن أن تحد من عملها العسكري أو تشجعه. ومن ثم، فإن مصير المدنيين اللبنانيين والهياكل الأساسية والهدارات المحلية يتوقف أيضا على المناقشات الأمريكية التي ستسعى إسرائيل، وفقا لهذه التقارير، إلى تجاوزها.

ولا يزال الملف مفتوحا. ولا تؤدي تهم التجسس إلى النشر الكامل للوثائق الداخلية. وما زالت الإنكارات الإسرائيلية والأمريكية ثابتة. لم يقدم البنتاغون نسخته التفصيلية. لكن الإنذار المُبلغ عنه على المستوى الحرج يشير بالفعل إلى انهيار للثقة. وستظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا التقييم لا يزال مقتصرا على الإجراءات الأمنية أو ما إذا كان يؤدي إلى استعراض أوسع للعلاقة مع إسرائيل، حيث أن إيران ولبنان والمفاوضات الإقليمية تعرض واشنطن لضغوط متزايدة.