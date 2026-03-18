التفاوض مع إسرائيل، مرآة للسلطة اللبنانية الحقيقية

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

والنص الدستوري يجعل المسألة بسيطة. ولدى لبنان سلسلة واضحة لصنع القرار في أي مفاوضات دولية. ويقود رئيس الجمهورية المفاوضات بالاتفاق مع رئيس الوزراء. ويجب على الحكومة بعد ذلك أن توافق على النتيجة. ويتدخل البرلمان عندما تقتضي طبيعة الاتفاق ذلك. ويعطي هذا الإطار، الذي أُخذ في الرسالة، صورة دولة منظمة لها مؤسسات متميزة، وإجراءات ثابتة، وتسلسل هرمي سياسي لا لبس فيه. وفي هذه القراءة، ستكون المفاوضات مع إسرائيل آلية تقليدية للسيادة. وسيقوم الجهاز التنفيذي بإعداده، ويشرف عليه مجلس الوزراء، ويتم التحقق منه في الإطار المؤسسي. وقد ذُكرت هذه القاعدة في الأيام الأخيرة في الصحافة اللبنانية، في الوقت الذي كانت فيه الرئاسة تعمل على إعداد خلية دبلوماسية وتقنية لإجراء حوار ممكن. ومن ثم، فإن الصورة التي قدمت في البداية هي صورة الدولة التي تعرف، في القانون، كيف تقرر، ووفقا لأي إجراء تلجأ إليه.

ولكن في لبنان، لا يكفي النص لوصف القوة الحقيقية. وهذا هو بالضبط ما تكشف عنه المفاوضات مع إسرائيل. وحالما نغادر الخطة الدستورية للدخول إلى الميدان السياسي، يصبح الوضوح الذي يظهر ضبابية. وتظهر التحفظات التي أُعرب عنها بشأن المنهجية والجدول الزمني، وقبل كل شيء تكوين الوفد، أن القرار لا ينتمي إلى مركز واحد. وهو يعمم بين عدة أقطاب من الشرعية، والعديد من الأرصدة المجتمعية، والعديد من القدرات التي تعرقل. وأصبحت المفاوضات، التي يبدو أنها مسائل دبلوماسية، مؤشرا مؤسسيا. لا يظهر فقط من يتحدث نيابة عن الدولة ولكن من يمكنه أن يبطئ أو يرتب أو يعيد تعريف أو يبطل خطاب الولاية وهذه الفجوة بين الهيكل الرسمي والممارسة الفعلية هي في صميم الأزمة اللبنانية. إنها ليست مجرد هشاشة إدارية. وهو هيكل للسلطة، حيث أن الشرعية المؤسسية والقدرة على فرض قرار لا يتزامنان دائما.

في هذا السياق أن تحفظات (نابيه بيري) تأخذ المعنى الكامل ولا يمكن تخفيضها إلى مجرد اعتراض رسمي أو إلى درجة معقولة من التمثيل. The information published in recent days shows that the Speaker of the House has not given his final agreement on the inclusion of a Shiite person in the delegation and that he remains attentive to the composition of the group to carry the Lebanese position. هذا الحذر ليس بالتفاصيل وهو ينص على أن أي مفاوضات حساسة في لبنان يجب أن تجتاز أولا اختبار التوازن الداخلي. الملف ليس دولياً فقط وهو يتعلق بتقسيم الأدوار بين الرئيس والحكومة ورئاسة المجلس والقيادة المجتمعية. وفي معرض التشكيك في الطريقة والوفد، تشير بيري ضمنا إلى أنه لا يمكن الشروع في أي عملية بهذا الحجم دون مراعاة مكان كل عمود في ميكانيكيي السلطة. إنه لا يدافع عن وجود فحسب وهو يدافع عن حق السيطرة على تعريف المبادرة ذاته.

ويعكس هذا الموقف أيضاً رد فعل أعمق على النظام اللبناني. وفي حالة ترتكز فيها الأرصدة على التفاوض الدائم بين المجتمعات المحلية والقيادة، فإن السيطرة على تكوين الوفد هي مسألة تحكم النطاق السياسي للعملية. الذين يجلسون، يتحدثون، الذين يوقعون، ويوافقون على ما لديهم من قدرة: فكل من هذه الأسئلة يرتكب أكثر من بروتوكول. It affects the real hierarchy between institutions and political forces. في هذا، حكمة (بيري) تتجاوز الشخص الوحيد من المتحدث وهو يعبر عن الحقيقة القديمة في لبنان المعاصر: فالدولة لا تعمل ككتلة. وهي تعمل كإضافة للشرعية الجزئية، وتجبر على الاعتراف ببعضها البعض قبل أن تُنتج خطاً مشتركاً. وعندما يفتقر هذا الاعتراف، يظل القانون قائما، ولكن القرار مجمد. والتفاوض مع إسرائيل يكشف هذا المنطق لأنه يُلزم الجميع بالقول، على نحو غير مباشر، إلى أي مدى هو على استعداد للسماح للآخر بالتكلم نيابة عنه.

القفل الآخر، أكثر أهمية، يأتي من حزب الله. وهنا أيضا، فإن الحقائق المبلغ عنها في الأيام الأخيرة ألقت الضوء على عمق العقبة. وترفض الحركة المفاوضات المباشرة في ظل الظروف الراهنة وترفض فكرة الحوار تحت الضغط العسكري. وفي عدة تقارير، يُعرَض على هذا النهج، أو حتى على أنه أجنبي في عملية لا تهمه، وفقا لمديريه، أو تخدم مصلحة لبنان في السياق الحالي. ويتسم هذا المنصب بنطاق رئيسي. ويعني ذلك أن فاعلاً غير حكومي، ولكن له سلطة عسكرية مستقلة، يعترف بالحق في التأثير على خيار دبلوماسي أساسي. Hezbollah does not have constitutional legitimacy to conduct the negotiations. غير أن رفضها يكفي للحد من هامش الدولة الرسمية. وهذا هو المكان الذي تُلعب فيه نسبة القوة اللبنانية. المؤسسة لها الحق. وللمنظمة المسلحة القدرة على منع هذا الحق من اتخاذ قرار.

ولذلك فإن ملف المفاوضات يكشف عن تعايش عدة مراكز لصنع القرار. الأول رسمي وهو مكرس في الدستور، المجسد في هيئة الرئاسة والحكومة، وفي البرلمان، كما هو الحال. الثاني سياسي وهو يمر من خلال زعماء الكتل، وأولياء الأرصدة الدينية، والجهات الفاعلة القادرة على سحب تغطيتها من العملية. الثالث استراتيجي ويمثله حزب الله، الذي تعطيه ترسانته، وانضباطه الداخلي، وتركيبه في جزء من الحقل الشيعي قدرة أكبر على التأثير على طرف بسيط. وفي العديد من الولايات، تتلاقى هذه المستويات الثلاثة. In Lebanon, they coexist without confusion. وهذا هو السبب في أن السلسلة الدستورية، الواضحة على الورق، لا تكفي لوضع سياسة خارجية موحدة. وبين القاعدة والقرار المشترك بين الطوائف نظام حق النقض المنتشر، حيث يمكن للجميع أن يتذكروا أن الشرعية لا تستنفد واقع السلطة.

هذا الازدواج في القوة ليس جديداً، لكنه يظهر هنا بشدّة نادرة. وتحاول الدولة اللبنانية منذ سنوات الحفاظ على خيال للاتساق بين السيادة المؤسسية والاستقلال الاستراتيجي للحزب الله. وقد تحقق هذا الخيال في بعض الأحيان من خلال الغموض أو الحل الوسط أو الأولوية الممنوحة للوضع الراهن. إن مسألة التفاوض مع إسرائيل تضعها في أزمة. لأنه يتطلب تعيين محاور، وولاية، ولغة سياسية واضحة، وقبل كل شيء، مشاركة البلد باسم سلطة محددة. ومن ثم، فإن الازدواج اللبناني لا يكون مجردا. يصبح مرئياً فمن جهة، هيئة رئاسة تسعى إلى جعل المؤسسات تعمل ضمن الإطار المتوخى. ومن ناحية أخرى، فإن القوى السياسية التي تعتزم توجيه العملية. وفوق هذا المشهد، أو بجانبه، منظمة مسلحة ترفض الدولة تحويل الحرب إلى مفاوضات بشروطها الخاصة.

ويأتي ضعف الاقتراح اللبناني في المشهد الخارجي إلى حد كبير من ذلك. وتشير المعلومات التي نشرها رويترز إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتبران العرض اللبناني غير معقول، ليس فقط بسبب السياق العسكري، بل لأن بيروت لا تملك القدرة على فرض خطها على حزب الله. وبالتالي، فإن العقبة ليست دبلوماسية فحسب. إنه هيكلي وعندما لا تتحكم دولة تماما في الحرب والسلام في إقليمها، يفقد كلمتها التفاوضية قوتها آليا. ويجوز له أن يقترح، مفتوحا، الإبلاغ عن مدى توافره. ولا يمكنها أن تضمن أن عرضها سيترجم إلى واقع. هذا الضعف ليس أولاً من بين كل ضعف الرئيس أو الحكومة أو الوزير وهو يستند إلى الهيكل الحقيقي للسلطة اللبنانية. وقد اعترف البلد بالمؤسسات، ولكنه لا يركز جميع موارد صنع القرار الاستراتيجية في هذه المؤسسات. غير أن مصداقية الدولة الدولية تقاس بدقة بهذا التركيز.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا التجزؤ لا يؤدي فقط إلى عجز. وهو ينتج شكلاً خاصاً من أشكال الحكم. ويتصرف كل مركز من مراكز السلطة على نحو أقل لاتخاذ قرار نهائي بدلا من منع اتخاذ قرار يفسد الأرصدة القائمة. وتمضي الرئاسة قدما، ولكن بحذر. عودوا للزمن والإطار (هيزبولا) يحجب أو يزيل الشرعية الحكومة تكوّن وينتظر البرلمان وقته دون أن يكون في وضع يسمح له بإعطاء الزخم الأولي. ولا يستند هذا النظام إلى سيادة موحدة، بل إلى التنظيم من خلال ضبط النفس المتبادل. ويبقى ذلك ما دام يمكن تأجيل المواضيع. إنه يتقلب عندما تختار قوات الحرب والتفاوض مع إسرائيل يعود إلى هذه الفئة. وهو يتطلب قرارا بشأن مسألة يتداخل فيها الطابع الرمزي الوطني، والمنطق الإقليمي، وذاكرة الصراعات، والتوازنات المجتمعية. هذا هو السبب في أنها تعمل كأشعة اكس للنظام الحقيقي.

وفي الأساس، يكشف هذا الملف عن إمكانية التفاوض أكثر من مجرد سؤال جذري: من الذي يحكم لبنان حقا عندما يتعلق الأمر بالحرب والسلام والخيارات الاستراتيجية؟ والنص الدستوري يعطي إجابة واضحة. وتعطي الممارسة السياسية ممارسة أخرى. وفي ما بينه أمر هجين، حيث تحافظ الدولة الرسمية على وجه الشرعية، بينما تحتفظ جهات فاعلة أخرى بقطع حاسمة من السلطة الملموسة. وبذلك أصبح من المستحيل التفكير في المفاوضات مع إسرائيل باعتبارها مجرد عمل دبلوماسي. وهو يؤثر على التوزيع الحقيقي للسلطة، والتسلسل الهرمي لحق النقض، والحدود غير المؤكدة بين المؤسسات المعترف بها والقوة المسلحة المستقلة. ولذلك فإن الفجوة التي فتحتها هذه المناقشة لا تقتصر على إسرائيل. وهو يعرض الطبيعة العميقة للنظام اللبناني: قوة مجزأة، حيث توجد سلطة مؤسسية، ولكنه لا يشمل في حد ذاته اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وطالما بقي هذا الانفصال، فإن كل أزمة كبرى ستعيد البلد إلى السؤال نفسه، أي الدولة التي تتكلم باسم لبنان دون أن يكون لها دائما كل ما يجعل من الممكن إشراك لبنان.