التفكير في لبنان أمام مجتمعاتنا المحلية

صحيح، العالم في نهاية المطاف ينظر لنا على أنه ساذج، حتى جاهل. ونعلن ونؤكد وقفا لإطلاق النار، بينما يستمر تدمير القرى بأكملها وإغارتها وقمعها أمام أعيننا.

ومع ذلك، لا نزال عاجزين عن الرد على ما يحدث حولنا أو نندد به أو حتى نسميه بوضوح. وباسم إرادة مزعومة للعيش، نقبل في شكل استقالة ونرفض الاختفاء التدريجي لبلدنا، إلى أن نتقبل فكرة أن جزءا من لبنان – ولا سيما الجنوب – لم يعد موجودا كما كان الحال في السابق.

شعبنا مكتئب جداً وهذا القسم هو أعظم قوة أعدائنا.

بالنسبة للذين صامتين، الذين يقبلون أو يختارون النظر بعيدا، تستحق بعض الأسئلة أن يُطرح عليها:

ماذا ستفعلين لو كان (نهر ليتاني) يُدعى غداً (نهر القالب) أو (نهر إبراهيم)؟? ماذا سيكون ردة فعلك إذا تم استبدال بنت جبيل أو خيام أو نبطية بجونيه أو جبيل أو أمشيت أو باترون؟? هل تقبلون أن مناطقكم مهددة بالاختفاء أو التقسيم الجغرافي، أو أن تأخذوا الأسلحة للدفاع عن أرضكم، ذاكرتكم وتاريخكم، كما حدث في عام 1975، دون حتى التشاور مع الشعب؟?

نعم، هناك العديد من المسؤوليات المشتركة. نعم، هناك العديد من الجهات الفاعلة في الصراع. لكن في النهاية هناك عدو واحد مشترك.

وواجبنا، بوصفنا مواطنين لبنانيين ووطنيين، هو الدفاع عن الـ 452 10 كيلومترا مربعا التي يتحدث عنها كل واحد في خطاباته، وتوحيدنا حول هذه الأرض، ثم تسوية خلافاتنا الداخلية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وقد حان الوقت للتفكير أولا وقبل كل شيء في لبنان، ووقف تدريب المواطنين على التحليلات العقيمة والانقسامات التي لا نهاية لها.

وإذا علمنا، منذ البداية، أن نفكر، قبل التفكير، بالمسيحية والشيعة والسنة أو الدروز، إذا تمكنا من فصل الدولة عن الدين، إذا كنا قد تعلمنا أطفالنا بروح المواطنة بدلا من أن نبني بلدا ينظر فيه المرء إلى الآخر على أنه مواطن، وليس من خلال منشار اعترافه أو منطقته.

الساعة خطيرة وأرجئت آخر أداة ديمقراطية متبقية – الانتخابات البرلمانية – بحجة الأمن، مما ترك مجالا أكبر لتجذر الانقسامات والكراهية وغياب الجنسية.

ولن يتمكن لبنان من البقاء في منطق الانتصارات والهزيمة. كلنا نعرف ذلك لأكثر من نصف قرن.

دعونا نحترم أنفسنا ونتوقف عن عرض الأسلحة التي تستخدم لتدميرنا في الخارج. وعلى النقيض من ذلك، دعونا نجتمع حول لبنان، ونحاول أن نفهم الآخر، وأولئك الذين يواصلون الاتهام من جانب واحد، دعونا نذكر ببساطة الأسئلة المطروحة أعلاه.

ويكرر التاريخ نفسه، ربما بشكل مختلف، ولكن مع نفس الخلفية. دعونا نتعلم من الماضي، ونعيد قراءة تاريخنا حتى نتمكن أخيرا من بناء مستقبلنا.

وأنا، مواطن لبناني من صور، فخور بكوني، لا يزال يرفض أن يعتقد أن الوقت متأخر جدا. ربما هو تفاؤل… لكنها أيضاً ضرورة.