الثروة ليست فضيلة

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وهناك عبارة في لبنان كثيرا ما تُسمع وتلخص جزءا من مشكلتنا وحدها: » إنه جيد، وهو غني »

كما لو أن الأمرين كانا يسيران مع بعض كما لو أن امتلاك الكثير من المال كان كافياً ليقول شيئاً عن قيمة شخص أو صدقه أو ما أنجزه فعلاً.

ومن النادر التساؤل عن كيفية اكتساب هذه الثروة. نحن نرى أنه موجود، ونحن ننظر إلى المنزل، والسيارة، والسفر، والعلاقات، والطاولة حولها تسرع الضيوف وهذا يبدو كافيا. ويصبح المال نوعاً من شهادة الإنجاز، وأحياناً شهادة احترام.

ومع ذلك ينبغي أن يكون السؤال واضحاً: هل ثرى هذا الرجل نفسه من خلال عمله، لأنه أنشأ عملاً تجارياً، وطور نشاطاً، وخاطر أو بنى شيئاً؟ أم أنها أثرت نفسها بالسرقة، والاستفادة من علاقاتها السياسية، وتحويل الأموال عن الدولة، وتدمير شركائها، واستغلال موظفيها أو المشاركة في الأنشطة الإجرامية؟?

هل خلق ثروة أم خدع نفسه بأخذ ذلك من الآخرين؟?

ويبدو أن هذا التمييز قد فقد الكثير من أهميته فينا. ويجب أيضا أن يقال إن من المحرج أحيانا أن نطرح أسئلة كثيرة في بلد تولد فيه الكثير من الثروات من خلال الحرب، والمشتريات العامة، والاحتكارات، والاتجار، والحماية السياسية، ومؤخرا نزع ملكية المنقذين.

ثم نفضل النظر إلى النتيجة وننسى الطريق الذي وصلنا إليه.

قد يكون الرجل قد سرق الآلاف من الناس، ولكن إذا تلقى جيدا، إذا كان يوزع بعض المعروف، إذا كان يموّل جمعية أو يظهر نفسه كريما مع حاشيته،.

نعرف ما فعله أصول ثروته ليست غامضة دائماً إنهم معروفون أحياناً للجميع لكن هذه المعرفة لا تمنع الإعجاب أو البحث عن شركته نحن ننتقد الفساد علناً، ثم نسرع في التصوير مع أولئك الذين استغلوا أفضل شيء. نندد بسرقة المال العام لكننا نحسد المنزل المبني بهذا المال.

ربما هذا هو المكان الذي تكمن فيه أكبر مشكلة. ليس فقط حول وجود اللصوص أو المجرمين. هناك في كل بلد إنه يهتم بالمكان الذي نعطيه لهم والفرح الذي يمارسونه على جزء من المجتمع.

من اللحظة التي تمسح فيها الثروة كل شيء آخر الرسالة إلى الأصغر سناً تصبح بسيطة جداً، مهما كنت غنياً، الشيء الأساسي هو أن تحافظ على أموالك.

وتلك الرسالة مدمرة.

لماذا تعمل لعشرين أو ثلاثين عاماً عندما يكون من يختارون طريقاً مختصراً أكثر إعجاباً؟ لماذا نحترم القواعد عندما يكون من تجاوزها ملحوظا؟ لماذا تدرس أو تبني نشاط أو تخاطر عندما يكون القرب من سياسي أو زعيم مجتمعي أو شبكة إجرامية من الممكن في بعض الأحيان أن يكون أسرع؟?

فالمجتمع لا ينقل قيمه فقط من خلال ما يعلمه في المدارس أو من خلال ما يكرره الآباء لأطفالهم. كما أنها تحيلها إلى الأشخاص الذين تعرضهم كأمثلة.

ولكن في منزلنا، النماذج الحقيقية غالبا ما تبقى في الظلال.

وهناك منظمو المشاريع الذين أخذوا سنوات لبناء أعمالهم. وهناك تجار مروا بأزمات دون أن يمتنعوا عن دفع أجور موظفيهم. وهناك أطباء وحرفيون ومهندسون ومزارعون ومهنيون نجحوا دون الانتماء إلى عشيرة، دون الحصول على سوق مزروعة ودون سرقة أي شخص.

البعض استحق الكثير من المال وهم يعيشون حياة جيدة، ويضمنون مستقبل أطفالهم ويحق لهم أن يفخروا بما أنجزوه. ولكن لأنهم يفعلون ذلك بحزم، دون شراء سمعتهم ودون تحويل كل النفقات إلى عرض، هم أقل اهتماما بكثير.

وهي لا تعتبر نماذج لأنها لا تعطي انطباعا بأنها هزمت الجميع. لقد عملوا ببساطة، وهو ما يبدو محظوراً تقريباً، بينما يجب أن يكون هذا أول شيء نحترمه.

أنا لا، بالطبع، أشيد بالفقر هنا. لا يوجد شيء صائب عن البقاء فقيرا ولا شيء مخزي عن الرغبة في الحصول على الثراء. الذخيرة ضرورية ويحتاج لبنان إلى أشخاص يستثمرون ويبدأون الأعمال ويطورون الأنشطة ويكسبون الأموال. حتى أنه يحتاجه أكثر من الناس الذين يشرحون للآخرين أن المال لا يهم.

المال يحسب إنه يمنح الاستقلالية، ويسمح بحماية عائلتك، والتعهد، ومساعدة الآخرين وأحيانا للنهوض بالمجتمع كله.

لكنه لا يجعل من الاحترام تلقائيا.

ولا ينبغي أبدا النظر إلى ثروة منفصلة عن طريقة تشكيلها. المال الذي يكسبه العمل ليس له نفس القيمة المعنوية للمال المسروق الشخص الذي يخلق عملاً تجارياً ويوظف 100 شخص لا يضاهي الشخص الذي يختطف سوقاً عامة الشخص الذي يبني ثروته بصبر لا يضاهي الشخص الذي يلبي مدخرات عملائه قد يكون لديهم نفس المبلغ لكنهم لم ينجزوا نفس الشيء.

واحد خلق الثروة. الآخر يحمل قطعة.

يجب على المرء أن يتوقف عن قول « جيد » فقط لأنها غنية يمكن القول أن لديها المال، وأنها نجحت بشكل مادي أو أنها قوية. ولكن لمعرفة ما إذا كانت جيدة، لا يزال لديك للنظر في ما فعلت، وكيف تعامل الآخرين، وما ثروتها كلفت أولئك حولها.

النجاح الحقيقي ليس فقط حول الحصول على الثراء. It also consists of being able to explain how it has become without having to lie, threaten someone or rely on collective amnesia.

ويجب علينا بالتأكيد أن نعلّم أطفالنا أن يكونوا طموحين. علينا أن نقول لهم أن يعملوا، ويخلقوا، ويكسبوا المال، ولا يخجلوا من الرغبة في العيش أفضل منا. ولكن يجب علينا أيضا أن نعلّمهم أن هناك أشياء لا نفعلها، حتى نصبح أغنياء.

لأن النجاح ينبغي ألا يقاس فقط بما لدينا. كما ينبغي قياسه على ما رُفض من حيازته.

ولا يحتاج لبنان لصوص جدد غنيين بما فيه الكفاية ليعاملوا كعارضات. لديه الكثير بالفعل وهو بحاجة إلى أشخاص ينجحون دون سرقة، يثرون أنفسهم دون تدمير الآخرين، والذين يمكن أن يُحترم ثروتهم دون الحاجة إلى نسيان الأصل.

ويجب تشجيع الناس على أن يصبحوا أغنياء، بالتأكيد. ولكن يجب أيضاً تعليمهم أن يصبحوا يقظة و جديرين بالتواجد وقبل كل شيء، أمثلة يمكن أن نقدم لأطفالنا دون الحاجة إلى إخفاء جزء من القصة منهم.