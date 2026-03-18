الجبهة اللبنانية، قطعة حرب ضد إيران

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ولم تعد الجبهة اللبنانية مسرحاً منتشراً يمكن عزله عن بقية الأزمة القريبة من الشرق. ومنذ بداية آذار/مارس 2026، يظهر التسلسل العسكري، على العكس من ذلك، أن لبنان جزء من مواجهة شاملة بين الحرب ضد إيران، والضغوط التي تمارس على الحلفاء الإقليميين في طهران، والرغبة في إعادة تشكيل الأرصدة الأمنية من ليفانت إلى الخليج. الإشارات التي أرسلت خلال الأيام القليلة الماضية في نفس الاتجاه. ولا تزال المناقشات السياسية معطلة، وتمتد الضربات إلى ما وراء الشريط الحدودي، وتؤثر التهديدات أيضا على النُهج البحرية، ويبدو أن المشهد اللبناني يشكل على نحو متزايد أحد نقاط الاتصال من أجل نزاع منظم إقليميا. إن قراءة الجبهة اللبنانية كأزمة ثنائية بحتة تؤدي الآن إلى فقدان الأهمية الأساسية. وما يحدث في جنوب لبنان، وفي الضواحي الجنوبية في بيروت أو في البقاع، يتحدث أيضا عن طهران، وواشنطن، وطرق الطاقة في الخليج، وقدرة الجهات الفاعلة الإقليمية على عقد عدة مسارات في آن واحد.

صراع يعبر الحدود الجنوبية

والطريقة الأولى هي الطريقة التي كان فيها التسلسل الدبلوماسي قصيرا بسبب المنطق العسكري. وتشير المعلومات المنشورة في الأيام الأخيرة إلى أن إسرائيل رفضت، في هذه المرحلة، اقتراحاً لبنانياً لإجراء مفاوضات مباشرة، وتفضّل مواصلة تراكم الفوائد على أرض الواقع قبل أي مناقشة جادة. وهذا الرفض ليس مجرد تفاصيل إجرائية. He said that, in the eyes of Israeli decision-makers, the balance of power remains malleable and that it would be earlier to freeze politically a situation still likely to be transformed by weapons. وفي هذا السياق، لا يُعامل لبنان على سبيل الاستعجال، بل على أنه مجال يجب أن يستمر فيه الزمن العسكري في إحداث آثاره. ولم تعد المفاوضات تعتبر أداة لإلغاء التصعيد الفوري. يصبح أفق تسلسل حيث المكاسب التكتيكية اليوم يجب أن تتحول إلى فوائد دبلوماسية غداً وهذا التراجع في الجدول الزمني يغير بشكل كبير قراءة النزاع. وهذا يعني أن الحرب تسبق الحل التوفيقي وتشكله وتعتزم فرض بارامتراتها الخاصة.

بل إن هذا المنطق أكثر وضوحا عندما يلاحظ التمديد الجغرافي للإضرابات. The operations carried out in recent weeks are no longer limited to villages in contact with the border. وقد أثرت على الضواحي الجنوبية في بيروت، وعدة قطاعات من الجنوب والبقاع، مما يوسع خريطة الضعف اللبنانية وينقل الحرب إلى مناطق أقل من الجبهة التقليدية من العمق الوطني. ولمثل هذا التوسيع وظيفة سياسية وعسكرية. يُقصد به أن يُظهر أنّه لا توجد منطقة مُفيدة لجهاز (هزبولا) العسكري أو اللوجستي يهرب من الضغط. غير أنها تؤدي أيضا إلى فرض ترتيب هرمي جديد للمخاطر على الدولة اللبنانية نفسها، التي أصبحت الآن عرضة لزيادة تكلفة الحرب الوطنية. ومن هذا المنظور، يصبح عمق الإقليم لغة استراتيجية. والتذكير بأن المسرح اللبناني يمكن إعادة تشكيله بالكامل إذا استمرت المواجهة الإقليمية في الارتفاع. وتتوقف الجبهة اللبنانية بعد ذلك عن أن تكون خطا. ويصبح مجالاً أوسع من الإكراه.

ويعزز البعد البحري هذا التحول. وتشير عدة إشارات حديثة إلى نُهج الحدود البحرية والساحلية كحد أدنى آخر من الضغوط المحتملة، سواء كانت تحركات في شرق البحر الأبيض المتوسط، أو تأمين طرق الملاحة أو ضعف أماكن الطاقة. وهذا التمديد نحو البحر يغير طبيعة الأزمة ذاتها. ويمكن أحياناً أن تكون واجهة الأراضي مشمولة بترتيبات محلية، أو بآليات محددة الهدف للوساطة أو لإلغاء التصعيد. وبينما يدخل البحر معادلة كاملة، تصبح المخاطر أوسع. وهي تتصل بالحركة والسوقيات والمرافق الاستراتيجية والعلاقة بين شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج. لم يعد لبنان يظهر فقط كجار إسرائيل الشمالي ويصبح عقدا جغرافيا سياسيا يوضع على خط توتر إقليمي يربط ليفانت بحيز الطاقة العربي. وهذا هو السبب في أنه يجب النظر في الجبهة اللبنانية في ظل استمرارية أوسع، حيث يقترن الضغط العسكري المحلي بمكافحة طرق الوصول وقدرات الإمداد والأرصدة الاقتصادية.

وتكتمل الجبهات المتزامنة لتأكيد تغيير الجدول. ومنذ 28 شباط/فبراير 2026، وصفت عدة منافذ إعلامية الحرب الأمريكية – الإسرائيلية المستمرة ضد إيران، التي اندلعت آثارها على لبنان، وفي نفس الحركة، على دول الخليج. هذا التواطؤ ليس له أي ديكوري إنه يُبلغ عن استراتيجية للتشبع والهدف ليس فقط هو إضراب خصم على نقطة محددة، بل إرغامه على التفكير باستمرار في عدة مسارح في آن واحد، وتفريق وسائله، والتحكيم بين أولوياته، وإدارة ضغوط تراكمية على عملياته الإقليمية. إن لبنان أساسي في هذا الترتيب لأنه يمثل أحد الأماكن التي يتوقع فيها العمق الاستراتيجي الإيراني مباشرة إلى الجبهة الإسرائيلية. وبالتالي فإن معاملته كمسرح معزول ليس له معنى. وهي تعمل الآن كإحدى خطوط المواجهة الكبرى، حيث يصدر كل تصاعد محلي رسالة إقليمية، ويسود كل تطور إقليمي على الفور على الساحة اللبنانية.

لبنان كحد أدنى من الضغط الاستراتيجي

البعد الثاني لهذه الحرب هو دور لبنان في الحساب الإقليمي ويبدو أن الأراضي اللبنانية أصبحت على نحو متزايد رافعة غير مباشرة ضد طهران. وهذا المنطق لا يتمثل في نقل الحرب ضد إيران إلى مجرد أرض بديلة. بل إنه يهدف إلى العمل على البيئة الاستراتيجية لإيران بإضعاف أحد نقاط دعمه الرئيسية للليفانت الخيار له عقلانية واضحة إن استمرار المواجهة الجبهية مع إيران على ترابها ينطوي على مخاطر كبيرة من الانفجار وعلى استجابة أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى، فإن الضغط المتزايد على الجبهة اللبنانية يجعل من الممكن اختبار قوة حليف مركزي في طهران، واستخدام قدراته، وإجباره على تخصيص موارده بشكل مختلف، وإرسال رسالة إلى القيادة الإيرانية مفادها أن تكلفة الحرب ستدفع أيضا على هامش نفوذه الإقليمي. وتصبح الجبهة اللبنانية غرفة صدى. ما يلعب في بيروت على الفور، لكنه يتحدث في طهران طوال المدة.

وتؤكد التحليلات التي نشرت في الصحافة اللبنانية في الأيام الأخيرة على منطق الإنجازات العسكرية. وهذا المفهوم أساسي لفهم التسلسل الحالي. وهذا يعني أن العمليات لا تسعى فقط إلى تحييد التهديد المخصص، بل إلى خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، الأمر الذي سيؤثر بعد ذلك على أي مفاوضات. A emptied area, a monitored axis, a depth made vulnerable, a reduced freedom of movement or a normalised rhythm of strikes can become as many elements intended to change the terms of a future arrangement. والهدف ليس فقط تحقيق نتيجة تكتيكية فورية. وهو ينطوي أيضاً على وضع قيود دائمة وبدء المناقشات في المستقبل. ومن هذا المنظور، تعتبر الحرب على الجبهة اللبنانية عملية نموذج سياسية عسكرية. وتستخدم القوة النارية في تهيئة ظروف تفاوضية أكثر مواتاة، لا لمجرد الاستجابة لحالة طوارئ أمنية.

وسقوط الخطوط الحمراء، الذي كثيرا ما يرد ذكره في تعليقات الأيام الأخيرة، هو جزء من هذه الدينامية نفسها. ما بدا صعباً تخيله منذ وقت قصير أصبح مقبولاً تدريجياً ومن ثم روتيني تقريباً فالضربات الأعمق، والأهداف الأكثر تنوعا، والضغوط الأكثر وضوحا على رأس المال أو على المحاور الداخلية، تحرك عتبة ما يعتبر طبيعيا في الحرب. هذه الشريحة حاسمة إنه ليس مجرد تصعيد إنه ينظم تعلم الإكراه ومع سقوط الخطوط الحمراء، تعتاد الجهات الفاعلة على حرب أوسع نطاقا وأكثر تنقلا وأقل إطارا بموجب القواعد الضمنية القديمة. الجبهة اللبنانية هنا تعمل كمختبر إقليمي وهو يسمح لنا بقياس حجم التسلق الذي يمكن أن يرتفع دون أن يتحول فورا إلى حرق كامل، مع زيادة الضغط على المخيم الإيراني، بعد المستوى. وبالتالي، فإن الحرب لا تمضي قدما في الحدة فحسب. كما أنها تتقدم بالسكن.

وهذا الاستخدام الاستراتيجي للبنان له نفس الأثر السياسي المحلي الهام. وكلما زادت حدة الحرب، كلما زاد التمييز بين الدولة اللبنانية والأرض اللبنانية والجهة المسلحة التي تعمل باسم منطق المواجهة الإقليمية، أصبحت مسألة مركزية. وتسعى العمليات أيضا إلى إجبار هذا الانفصال. ومن خلال رفع التكلفة الوطنية للحرب، تدفع المؤسسات اللبنانية إلى أن تجد نفسها تواجه تناقضاً متزايداً: الحفاظ على الدولة، وحماية السكان، والحد من التدمير، مع بقاءها في صراع يتجاوز محركه كثيراً الأولويات الوطنية. هذا التوتر يضعف هامش مناورات بيروت ويعزز الضغط الدبلوماسي غير المباشر من أجل زيادة عزل الجبهة اللبنانية عن شرعيتها السياسية المحلية وتقديمها كتمديد لمواجهة استراتيجية يمليها أولا المحور الإيراني. ومرة أخرى، لم يعد لبنان ساحة معركة بسيطة. ويصبح المكان الذي تشهد فيه العلاقات بين سيادة الدولة وبين منطق المواجهة الإقليمي.

حرب تعيد النظام الإقليمي

المفتاح الثالث للقراءة هو المشاركة الأمريكية والنصوص المنشورة منذ بداية آذار/مارس لا تصف الدعم السياسي المستمر لإسرائيل فحسب، بل تصف أيضا وصفا مباشرا أكثر بكثير بين الحرب ضد إيران والتطورات في لبنان. وتغير هذه البيانات نطاق التسلسل. وعندما تصبح قوة مثل الولايات المتحدة جزءا من النظام العام للجبهات، تتوقف الحرب عن كونها إضافة للأزمات المحلية. It takes the form of a hierarchical regional campaign, where each scene meets a wider objective. إن لبنان ليس هامشيا ولا ثانويا. ويصبح أحد الأماكن التي تُحل فيها في آن واحد مسائل الردع والمصداقية والاتصال الاستراتيجي والتوازن بين التصعيد والسيطرة. واشنطن لا تعمل فقط في الخلفية الدبلوماسية. وتساعد مشاركتها في تحديد هوامش العمل، ووتيرة الضغط، والهيكل الجغرافي السياسي الشامل للنزاع.

هذه المشاركة تجعل مهمة (ليفانت) في الحرب الحالية أكثر شرعية وتشكل الجبهة اللبنانية منطقة ضغط. يجب أن يحتوي على حليف من إيران، ويثقل على مصداقية الإسقاط الإيراني في الشرق الأوسط ويذكّر شركاء واشنطن الإقليميين بأن المواجهة لا تحدث فقط على الأراضي الإيرانية. وفي الوقت نفسه، فإن هذا الضغط على لبنان يبعث برسالة أخرى: أي مفاوضات مقبلة بشأن الهيكل الأمني الإقليمي يجب أن تأخذ في الاعتبار الملف اللبناني، ومكان حزب الله، والمسألة الأوسع نطاقا المتعلقة بعمليات ترحيل إيران في البلدان العربية. وبعبارة أخرى، فإن الحرب في لبنان تستعد أيضا لفترة ما بعد الحرب. وهي تعمل بالفعل على إقامة علاقة إقليمية في المستقبل معنية بالطاقة، حيث سيعاد التفاوض بشأن مكان كل من طهران وواشنطن وإسرائيل والدول العربية في إطار إكراه الأحداث العسكرية.

ولكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطرة عكسية، على ارتداء الحرب ودموعها. وتشير عدة تحليلات حديثة إلى أن المواجهة مع إيران لم تسفر عن تحول سريع بل إنها تميل إلى الاستقرار في الوقت المناسب. هذه نقطة حاسمة ويمكن للحملة المصممة لفرض صدمة حاسمة أن تتحول إلى تضارب في المصالح، لا سيما عندما يحتفظ الخصم بقدرات الإزعاج، والعمق الاستراتيجي، والتقاليد الإقليمية. وفي هذا السيناريو، تكتسب الجبهة اللبنانية أهمية جديدة. ولم يعد ذلك يخدم فقط لممارسة الضغط على إيران. ويصبح أيضا أحد الأماكن لقياس قدرة المخيم الأمريكي – الإسرائيلي على مواصلة جهد مطول دون فقدان السيطرة السياسية على الصراع. وكلما طالت الحرب، زادت التكاليف، زادت الأرصدة الداخلية للحلفاء، وأصبحت مسألة الخروج أكثر صعوبة. ثم يعكس لبنان انتصارا أقل من مجرد معركة إقليمية تتفرق آثارها وتتراكم دون أن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار الصافي.

وهذا المنظور من منظور اللبس يعيد بالفعل تحديد الأرصدة الإقليمية. ولا تعتبر دول الخليج العربي الجبهة اللبنانية مجرد مشهد بعيد. وتظهر النصوص المنشورة منذ 7 آذار/مارس أن التطورات العسكرية ضد إيران، وتمديدها إلى لبنان، وانعكاساتها في الخليج، هي جزء من تسلسل استراتيجي واحد. ويُلزم هذا العواصم العربية بإعادة تحديد موقفها بين الحذر، وتنسيق الأمن، والحفاظ على مرافقها الحيوية، وتفادي الانكماش الواسع النطاق. ولذلك فإن لبنان يقع في قلب المصفوفة القريبة من الشرق. ولم تعد أزمة لبنانية وحدها. ويصبح هذا المعيار مكافئاً لاستقرار الطاقة، والوضع الأمريكي في المنطقة، وقدرة السلطات الإقليمية على تجنب نشوب نزاع منظم ضد إيران لتصبح اضطراباً دائماً. إن عودة لبنان إلى اللعبة الإقليمية الكبرى لا تعطيه أي وزن أكثر استقلالا. وعلى العكس من ذلك، يشدد على ضعف قدرته على فصل مصيره الفوري عن حسابات الآخرين.

وهذه الخسارة في الاستقلالية الاستراتيجية ربما تشكل الحقيقة السياسية الرئيسية لهذه الفترة. وكلما زاد تطبيع الصراع، قلّت قدرة بيروت على الأمل في معاملة منفصلة. ويتوقف وقت لبنان الآن على جدول زمني أوسع نطاقا، يحدده تطور الحرب ضد إيران، ومستوى المشاركة الأمريكية، وموقف إسرائيل، وقدرة الوساطة الخارجية على سحب شيء آخر غير الكسرات الهشة. ولذلك فإن الجبهة اللبنانية جزء من استراتيجية شاملة ضد إيران بطريقتين. وهي أول مكان يضرب فيه حليف رئيسي من طهران. ومن ثم فهو أحد الأدوات التي تسمح بإعادة تصميم علاقات السلطة في الشرق الأوسط تحت الضغط. وفي هذه المرحلة، لم يعد لبنان يمثل جبهة معزولة، بل كقطعة من الأجهزة الأكبر، حيث تُنتج الحرب بالفعل شروط الاستعادة الإقليمية التالية، دون أن يكون معروفا ما يمكن أن يصدر عن هذه المحاكمة أمر جديد.