الجنرال اللبناني وسام سبرا اغتيل من إسرائيل

اغتيل العميد وسام صباح، وهو أحد كبار ضباط الجيش اللبناني، يوم السبت 6 حزيران/يونيه 2026 بضربة إسرائيلية على مركبة عسكرية على طريق الخردلي – النبطية في جنوب لبنان. قُتل سائقه معه. كما تثير العناصر الأولى التي نقلتها مصادر لبنانية وجود جندي ثالث في العربة المستهدفة، مع احتمال ارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة شهداء. وقد ندد الجيش اللبناني بإضراب إسرائيلي عدواني وحشي ضد أفراده، حيث تواصل الهجمات الإسرائيلية في عدة أجزاء من البلد.

هوية الضابط الكبير تمنح الهجوم نطاقًا وطنيًا. لم يكن (ويسام سابرا) مقاتلاً غير نظامي أو سياسي. كان ينتمي إلى الجيش النظامي اللبناني وكان بحسب تقارير إعلامية رئيس القسم الرابع في قيادة اللواء. وضرب موته مؤسسة حكومية، وضعت في صميم جميع الخطابات بشأن تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. ويكشف أيضا عن مدى التصعيد الإسرائيلي ضد الهياكل الرسمية اللبنانية، حتى مع تكرار الوساطة الدولية أن الجيش يجب أن يجسد عودة السلطة العامة إلى الجنوب من الليطاني.

واسام صبرا استهدف طريق الجنوب

استهدفت الغارة سيارة عسكرية على محور معروف في جنوب لبنان. طريق الخردلي – النبطية ليس نقطة هامشية. يربط بين المحليات والنقاط والمناطق الزراعية والوصول إلى الليطاني. ولا يزال المدنيون، وعمال الإسعاف الأولي، والأفراد العسكريون والمقيمون يقترضون بالرغم من تدمير الطائرات بدون طيار وإطفائها. ولا تقتصر إسرائيل، باستهدافها مركبة تابعة للجيش على هذا الطريق، على عمل حربي ضد خصم معلن. وهي تهاجم المؤسسة العسكرية لدولة مجاورة على أراضيها وتجعل أي حركة رسمية في منطقة هشة بالفعل أكثر خطورة.

وكلمة القتل مطلوبة في هذه الحالة لأن الإضراب استهدف مركبة محددة، وهي في طور التنفيذ، وليس جبهة قتال مفتوحة. وقُتل العميد وسام سبرا وسائقه في عملية قام بها الجيش الإسرائيلي على طريق لبناني. وهذه الطريقة هي جزء من ممارسة أصبحت متكررة في جنوب لبنان: رصد الفؤوس، وتحديد المركبات، ثم ضرب الطائرات بدون طيار أو الصواريخ. لكن اغتيال جنرال الجيش اللبناني عبر عتبة ولم يعد مجرد هجوم على المدنيين أو قصف قروي. هذا هجوم مباشر على سلسلة القيادة الوطنية.

الجيش اللبناني

يحتل الجيش اللبناني مكانة فريدة في الأزمة الحالية. إنها ليست هيزبولا. إنها ليست فصيلة. إنها مؤسسة لبنان العسكرية الرسمية. وهي تشغل وظائف، وتراقب المحاور، وتساعد أحيانا البلديات، وتشارك في العمليات الأمنية في المناطق التي تحاول فيها الدولة الحفاظ على وجودها. وفي المناقشات الدبلوماسية، كثيرا ما يُعرض على المجلس بوصفه القوة الوحيدة القادرة على الاضطلاع، على المدى الطويل، بدور مركزي في الجنوب. إغتيال إسرائيل لـ(ويسام سبرا) تناقض وحشي في هذا الخطاب. ولا يمكننا أن نطلب من الجيش أن يسيطر على الأرض بينما يقبل أن يضرب عندما يعمم.

هذا التناقض يفضح مأزق لبنان. ويدعو الوسطاء إلى تعزيز الجيش اللبناني، ولكن الإضرابات الإسرائيلية تصل إلى جنودها ومركباتها والآن إلى أحد جنرالاتها. وتطالب العواصم الأجنبية بمزيد من سلطة الدولة في الجنوب، ولكن هذه السلطة مستهدفة على طرقها الخاصة. الرسالة المرسلة إلى الضباط واضحة: زيهم لا يحميهم. الرسالة التي أرسلت إلى السكان هي كما يلي: حتى مسؤولي الدولة يمكن أن يقتلوا على يد إسرائيل في خطوة عسكرية عادية.

موت (ويسام سبرا) جاء بعد عدة هجمات على الجنود اللبنانيين وفي الأسابيع الأخيرة، قُتل الجنود أو أُصيبوا في إضراب إسرائيلي على محوري الجنوب، بما في ذلك حول النبطية والخضرالي. واستهدفت المركبات العسكرية. وتضررت الوظائف. وقد شجب الجيش اللبناني هذه الهجمات بالفعل على أفراده. الغارة يوم السبت لا تزال ترفع مستوى الجاذبية وهو يبين أن القوات الإسرائيلية لا تتسامح فقط مع الأضرار التي لحقت بالجيش اللبناني. وهم الآن يضربون كبار المديرين التنفيذيين في المركبات العسكرية.

قُتل سائق، شهيد ثالث محتمل

وبالنسبة للجنود المنتشرين في الجنوب، فإن النتائج فورية. كل رحلة تصبح معرضاً. ويمكن أن تتبع كل دورية طائرة بدون طيار. كل عملية تفتيش على الطرق وكل نقلة في القيادة كل مهمة تنسيق يمكن أن تتحول إلى هدف. هذا التهديد يقلل من حرية الجيش في العمل. وهي تبطئ تدخلاتها وتعقد وجودها في القرى. كما أنه يثقل كاهل المدنيين، لأن الجيش الذي تم منعه من الدوران لم يعد قادراً على تأمين الطرق بشكل فعال أو مرافقة العائدين أو فتح الطرق أو دعم الإغاثة.

والسائق الذي قُتل مع الجنرال يستحق أيضا أن يوضع في مركز القصة. في الميزانيات العمومية، غالبًا ما يختفي السائقون العسكريون خلف رتبة الضابط الذي كانوا يرافقونه. بيد أن دورها أساسي. يقودون على طرق خطرة، ويتبعون أوامر المهمة، وينتظرون في المناطق المكشوفة ويتشاركون مخاطر القيادة. ويشير وفاته إلى أن ما يسمى بالضربات المستهدفة يحمل دائما أكثر من اسم محدد. يقتلون الرجال في نفس السيارة في نفس اللحظة في الخدمة العسكرية العادية.

يزيد احتمال وجود شهيد ثالث في السيارة من شدة الغارة. وأثارت العناصر الأولى وجود شخص ثالث على متن الطائرة. وإذا تأكد هذا الموت، فإن الأثر الإنساني للهجوم سيزداد ويسلط الضوء على وحشية العملية. وفي جميع الحالات، تم بالفعل تحديد الجوهر: غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل عميد في الجيش اللبناني وسائقه على طريق الخردلي – النبطية. واستهدفت مركبة عسكرية تابعة لجيش منتظم وضربت مؤسسة لبنانية رسمية.

الخردلي، تحول المحور الاستراتيجي إلى هدف

يضيف موقع الهجوم بعدًا استراتيجيًا. الخردلي ليس مجرد محور مرور. إنه قفل طريق جنوبي، مرتبط بالوصلات بين النبطية ومرجعيون ومداخل الليطاني. الضربات المتكررة تخلق جغرافية الخوف. ويتردد السكان في استخدام بعض الطرق. وتقيّم الإسعافات المخاطر قبل المغادرة. الجيش يغير مساراتهم. وتفتقر البلديات إلى الوقت اللازم لإعادة فتح الطرق، أو رؤية الأضرار أو تنظيم إجلاء المصابين. إن إسرائيل، بضربها الخردلي، لا تلمس مجرد سيارة. إنه يُحبط أرضاً بأكملها.

وتجري عملية اغتيال ويسام سبرا في سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي سبق أن أثرت على القرى والمنازل والهياكل الأساسية والمواقع المدنية والطرق. ويعيش جنوب لبنان تحت المراقبة المستمرة للطائرات بدون طيار. وصدرت أوامر الإجلاء في عدة مواقع. وغادرت الأسر منازلها دون أن تعرف متى يمكن أن يعودوا. وتعمل المستشفيات الجنوبية تحت الضغط، في حين يتعين على عمال الإغاثة التعامل مع الطرق الخطرة. تتناسب الغارة ضد جنرال لبناني مع هذا الإطار، لكنها تعطيها بعداً سياسياً أكبر.

ويجب تسمية المسؤولية الإسرائيلية. ولا يمكن لإسرائيل أن تحتج إلى أجل غير مسمى بأمن حدودها الشمالية لضرب الجنود اللبنانيين على الأراضي اللبنانية. جيش منتظم ليس هدفاً متاحاً ولا يشكل أحد كبار موظفي الدولة اللبنانية ضررا ثانويا. ويفرض القانون الإنساني الدولي تمييزا بين القوات المنخرطة والمدنيين والمؤسسات التي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية. وتفتح إسرائيل، باستهدافها مركبة عسكرية لبنانية، أمام المؤسسة ذاتها التي يقول المجتمع الدولي أنها تريد دعمها.

هجوم على السيادة اللبنانية

ومن ثم فإن هذا الهجوم يقوض سيادة لبنان. ويضعف البلد من جراء الأزمة المالية والانقسامات السياسية وانهيار عدة خدمات عامة. ولكن سيادتها لا تختفي لأنها هشة. وللجيش اللبناني الحق في السفر على الطرق اللبنانية. لضباطه الحق في الانتقال جنوبا. ولا يمكن أن تعامل القوى الأجنبية مركباتها على أنها أهداف عادية. الغارة يوم السبت تضع هذه الأدلة في مركز النقاش الوطني.

ردة فعل (بيروت) ستلاحظ بعناية ولن يكفي بيان بالإدانة لقياس خطورة الحدث. ويتطلب اغتيال اللواء نهجا دبلوماسيا ثابتا، وتوثيقا دقيقا للغارة والضغط على الهيئات الدولية. ويدعو أيضا إلى استجابة من الشركاء الذين يمولون الجيش اللبناني أو يجهزونه. ولا يمكن لهذه البلدان أن تطالب بتعزيز المؤسسة العسكرية بينما تظل صامتة عندما تقتل إسرائيل أحد كبار ضباطها.

وتتعلق هذه المسألة مباشرة بالترتيبات الأمنية قيد المناقشة. ويرتكز أي حل في جنوب لبنان، على الورق على الأقل، على وجود أكبر للجيش اللبناني. ولكن هذا الوجود يصبح مستحيلا إذا تعرض الضباط والجنود للضرب عندما يتحركون. ولذلك فإن مصداقية الوساطة تتوقف على مبدأ بسيط: يجب حماية الجيش اللبناني في أداء مهامه. وبدون ذلك، لا تزال خطط تحقيق الاستقرار غير مأخوذة على أرض الواقع.

سابقة لا يمكن حلها

العاطفة داخل الجيش ستكون قوية. وفاة اللواء يصل إلى معنويات الوحدات. يذكر الجنود بأن الخطر لا يقتصر على الخطوط الأمامية. ويمكنها أن تلمس القيادة، والقافلة، والتفتيش، والرحلة بين موقعين. كما أنه يؤثر على العائلات العسكرية التي تعاني بالفعل من انخفاض الرواتب والصعوبات الاقتصادية وطول الأزمة الأمنية. في بلد لا يزال فيه الجيش أحد المؤسسات الطائفية القليلة، يمكن أن تتخذ وفاة وسام صبرا نطاقًا وطنيًا يتجاوز الانقسامات المعتادة.

وسيتعين على لبنان أيضا تعيين وتكريم السائق المقتول معه، وكذلك أي أفراد عسكريين آخرين تثبت وفاتهم في المركبة. ولا تصنف كرامة الضحايا حسب الرتبة وحسب. ويضم اللواء المؤسسة، ولكن الجندي الذي يقود بعثة أو يرافقها أو يؤمّنها يجسد أيضا الخدمة العامة العسكرية. وسيتعين على الجنازة والنشرات الصحفية الرسمية إبراز هذا الواقع. كل اسم سيحتسب في حرب حيث تخاطر الشراشف بتقليل الوفيات إلى الأرقام.

ويتطلب الطابع المؤسسي للهدف أيضا التمييز بين هذه الغارة والمواجهة التقليدية بين إسرائيل وحزب الله. وبضرب إسرائيل ضابط جيش وطني، فإنها تضع الدولة اللبنانية نفسها في صميم العدوان. ويعود هذا التمييز إلى اللبنانيين الذين يعتبرون جيشهم إطارا مشتركا آخر، على الرغم من الأزمات السياسية والاجتماعية. كما أنه يُحسب للفرص التي تكرر أن استقرار الجنوب سيمر من خلال القوات النظامية. إذا تم إضعاف هذا الجيش أو ترهيبه أو منعه من العمل، فسيتسع الفراغ الأمني وسيدفع السكان الثمن.

ويثير الهجوم أخيراً مسألة طريقة. وقد زادت الهجمات الإسرائيلية على المركبات منذ أشهر في جنوب لبنان. وهي تضع منطق الإعدام عن بعد، مدفوعا من الجو، الذي لا يترك مجالا كافيا للتحقق العام. وأصيبت سيارة واحدة، وأعلن عن توازن واحد، وأعقب ذلك ضربة أخرى. في حالة وسام صبرا، تنقلب هذه الآلية ضد أحد أعمدة الدولة. وهو يرغم لبنان على توثيق هذا الهجوم بعناية، ليس فقط لتكريم موتاه، وإنما لمنع اغتيال اللواء من أن يصبح سابقة ثلاثية.

إن الهجوم على الخردلي يذكرنا أخيرا بأن طرق الجنوب قد أصبحت أماكن سياسية. لم يعودوا يخدمون فقط لربط القرى وهي تكشف عن توازن السلطة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والجماعات المسلحة والوسطاء والشعب. وعندما يمكن ضرب طريق في أي وقت، تصبح السيادة هشة. عندما يُقتل جنرال، يصبح هذا الهشاشة واضحاً والسيارة التي دمرت في محور الخردلي – نبطية – تعطي صورة وحشية للوضع: وهي أرض لبنانية مهددة، وجيش مستهدف، وسكان أجبروا على العيش تحت أعين الطائرات بدون طيار.

وسيتعين على الساعات القليلة المقبلة تأكيد العدد النهائي للقتلى وهويات جميع الجنود الذين قتلوا. ويحددون ظروف التشرد ومدى الضرر. ولكن الشيء الرئيسي قد وضع بالفعل في الأخبار اللبنانية: وقد قُتل العميد ويسام سبرا، رئيس القسم الرابع من قيادة اللواء وفقا لتقارير وسائط الإعلام، على يد إسرائيل مع سائقه في ضربة على مركبة عسكرية. وفي الخردلي، ينتظر لبنان الآن أن يعرف ما إذا كانت وفاة ضابط رفيع من جيشه ستؤدي إلى أكثر من إدانة واحدة.