الجيش اللبناني: اختبار البنتاغون

ويضع الاجتماع المقرر عقده في 29 أيار/مايو في البنتاغون الجيش اللبناني في مركز اختبار سياسي وأمني. رسميا، يجب على الوفد الموفد إلى واشنطن أن يناقش ترتيبات وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار في الجنوب. ولكن الجزاءات الأمريكية، والأعمدة حول تكوين المجموعة العسكرية والمناقشة حول أسلحة حزب الله حول هذا الاجتماع التقني إلى اختبار للدولة اللبنانية.

البنتاجون، المرحلة الأولى من رحلة حساسة

والتسلسل أكثر حساسية إذ أنه يأتي بعد ثلاث جولات من المناقشات غير المباشرة التي سبق تنظيمها في واشنطن. وقد عقدت هذه الاجتماعات، وفقا للصحافة العربية، يومي 14 و 23 نيسان/أبريل، ثم في 14 أيار/مايو، في إطار ترعاه الولايات المتحدة، ضم ممثلين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن. المرحلة الجديدة يجب أن تكون في البنتاجون وهو يفتح شكلا عسكريا مختلفا، ولكن السلطة اللبنانية تريد تجنب تفسيره على أنه تحول دبلوماسي.

The mandate posted remains limited. ويجب على الضباط أن يتناولوا شروط توطيد وقف إطلاق النار، وتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة المتبقية، واحتياجات الجيش لضمان وجود أكثر فعالية إلى الجنوب من الليطاني. ويعاد إلى مرحلة لاحقة معظم المطالب السياسية، مثل عودة السجناء، والتعمير، والعودة المستدامة للسكان إلى القرى الحدودية، وضمانات الاستقرار، ويتوقع أن تصل في أوائل حزيران/يونيه إلى وزارة خارجية الولايات المتحدة.

وهذا الفصل بين الجوانب العسكرية والسياسية هو في صميم الاستراتيجية اللبنانية. وهي تسمح للحكومة بعرض الاجتماع في 29 أيار/مايو على سبيل مناقشة التنفيذ، وليس على سبيل التفاوض الشامل بشأن السلام، أو أسلحة حزب الله، أو التطبيع مع إسرائيل. كما يحمي الجيش ولا يمكن للوفد العسكري أن يخوض وحده مناقشة تستلزم السيادة، والتوازن الداخلي للبلد، والعلاقة مع طرف مسلح لا تزال مؤثرة على أرض الواقع.

الجيش اللبناني: تم فحص وفد قبل مغادرته

وقد أصبح تشكيل الوفد موضوعا سياسيا حتى قبل مغادرته. According to press reports, the authorities wanted to form a technical team composed of officers of different specialties. وقدمت صحيفة لبنانية قائمة بأسماء ستة. وسوف تشمل الجنرالات جورج رزكالا، وزيد رزكالا، وعمر حليهال، والجنرال إنجنير وايل عباس، فضلا عن العقيدين مازن الحاج وواديج رافول. The same media refers to the possible participation of the Lebanese military attachedé in Washington, General Olivier Hakmeh, without specifying whether he would be a member of the main group or associated with the meetings.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا وقت نشرها. غير أنها تكفي لإجراء مناقشة بشأن توزيع الموظفين على الصعيد الوطني. وهذا الخلاف أجبر القيادة العسكرية على التدخل. وفي بيان، أشار الجيش إلى أن المناقشات المتعلقة بالتوزيع الطائفي لأعضاء الوفد لا تتصل بمبادئ المؤسسة العسكرية. She added that the designated officers represent the homeland, remain linked to the doctrine of the army and remain engaged by the national constants.

ويلخص هذا التطور هذه المسألة. ويدعو لبنان جيشه إلى حبس الدولة، ولكن كل مسألة تتعلق بجنوب إسرائيل وحزب الله تستجيب على الفور للقراءات المجتمعية. ومن ثم، تود القيادة أن تكفل عدم الحكم على الضباط وفقا لانتسابهم المفترض بدلا من أداء مهامهم. In a country where denominational balances structure institutions, this reminder is more than an administrative formula. وهو دفاع عن الجيش بوصفه مجالا وطنيا مشتركا.

A national institution exposed to polarization

ضعف المؤسسة يكمن في دورها لا يزال الجيش أحد الهياكل القليلة التي تحافظ على الثقة الشاملة، على الرغم من الأزمة المالية وتدهور قدرات الدولة. الشركاء الغربيون والعرب يعتبرونه نقطة دعم. ويرى جزء من الرأي أن هذا هو الصك الوحيد القادر على إعادة سلطة الدولة إلى الجنوب. ولكن هذه الثقة يمكن أن تنهار إذا كان ينظر إلى هذه المؤسسة على أنها أداة لبرنامج خارجي أو مخيم لبناني ضد آخر.

إن الجزاءات الأمريكية التي أعلنت قبل الاجتماع زادت من هذا التوتر. They targeted officials linked to Hezbollah, Amal, Iran, as well as Lebanese security officials. وبالنسبة لواشنطن، فهي جزء من استراتيجية للحد من العقبات التي تحول دون استعادة سلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله. وبالنسبة لحزب الله، وعمال، ومؤيديهم، يبدون كضغط مباشر على عنصر لبناني وعلى المؤسسات العامة عشية تعيين حساس.

ويعزز الجدول الزمني هذه القراءة. وتسبق الجزاءات اجتماع البنتاغون قبل بضعة أيام. ويتدخلون أيضا في حين يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى فرض قراءة تركز على السيادة الحصرية للدولة. المعارضون لهذا الضغط يرون هذا كمحاولة لإعادة تشكيل علاقة القوة الداخلية وفي كلتا الحالتين، يتعرض الجيش للخطر. وهي مقدمة كعائق لعودة الدولة، بينما يشتبه البعض في أنها يمكن دفعها نحو المواجهة الداخلية.

رفض التنسيق المباشر مع إسرائيل

موضوع آخر يغذي تحذير بيروت ووفقا لتقارير صحفية، يسعى الجانب الإسرائيلي إلى إقامة شكل من أشكال الاتصال المباشر مع وحدة عسكرية محددة في الجنوب. وعلى العكس من ذلك، تفضل القيادة اللبنانية أي مرور من خلال آلية التنسيق القائمة، من أجل الحفاظ على وحدة القرار وتجنب إقامة علاقة ثنائية مباشرة يمكن استغلالها سياسيا. هذا الفارق ضروري وهو يؤثر على الفرق بين الإدارة العسكرية لوقف إطلاق النار والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

وتدعي المصادر القريبة من القضية أن الوفد اللبناني لم يوقع على مذكرة أمنية مشتركة أو تنسيق عسكري مباشر مع الإسرائيليين. وتتمثل مهمتها في العمل على وقف شامل لإطلاق النار وتقديم استعداد الجيش للسيطرة على المنطقة الواقعة جنوب الليطاني بعد انسحاب إسرائيلي. غير أن هذا التوافر يظل مشروطاً. وهو يتطلب دعما لوجستيا وموارد كافية وتخفيضا مستمرا في الانتهاكات على أرض الواقع.

وكثيرا ما تقلل هذه الحالة المادية. ولا يقتصر نشر الجيش في منطقة مدمرة على التمركز والدوريات. وهناك حاجة إلى طرق عملية، ووسائل للنقل، والاتصالات، والوحدات الطويلة الأجل، وقواعد واضحة للانخراط، والاستخبارات الملائمة، والتنسيق مع السلطات المدنية. ويجب أيضا أن يكون الناس قادرين على العودة. وبدون عودة المدنيين، قد يصبح النشر وجودا عسكريا في الأراضي الفارغة أو غير المستقرة.

السلطة المدنية تواجه شرطين

ولذلك يجب على الحكومة أن تفي بمتطلبين. الأول هو الخارجي. ويجب عليها أن تقنع شركائها بأن الدولة اللبنانية تأخذ مسألة السيطرة الجنوبية بجدية. الثاني داخلي ويجب عليها أن تتجنب أن يكون تعزيز الجيش عملية موجهة ضد مجتمع أو تنفيذ خريطة طريق تفرضها واشنطن. وقد يتناقض هذان الشرطان مع ما إذا كانا غير مصحوبين بخطاب عام واضح.

ودور السلطة المدنية حاسم. ويجب على الرئيس جوزيف أوون، رئيس الوزراء نواف سلام، والمسؤولين عن المتابعة الدبلوماسية أن يوضحوا ما سيناقش في البنتاجون وما لن يناقش. إن الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة والسفير السابق سيمون كارام، المسؤول عن الجزء التفاوضي، يدل على الإرادة للحفاظ على القيادة السياسية. هذه الإشارة مهمة. The army must not become the sole interlocutor of a process that concerns the whole state.

وتسعى هيئة الرئاسة أيضا إلى وضع إطار للتسلسل من خلال الاتصالات العربية. وأُبلغ عن مناقشات مع ممثلي مصر وقطر. الرسالة مزدوجة. (بيروت) تريد أن تظهر أنها ليست واحدة مع (واشنطن). He also wants support to strengthen the official position. وتواصل قطر تقديم المساعدة العملية للمؤسسات اللبنانية. ولا تزال مصر، من جانبها، جهة فاعلة دبلوماسية على علم بالمسائل التي تمس إسرائيل والأمن الإقليمي.

الجنوب، مكان الإختبار الحقيقي

هذه الدعم لا يزيل الكسور الداخلي ويعتقد حزب الله أن وقف الإضرابات الإسرائيلية هو شرط إعادة بناء الدولة. ويقول معارضوها إن وجود أسلحة خارج سيطرة الحكومة يمنع الدولة من استئناف دورها بالكامل. ولذلك فإن الجيش مدعو إلى أداء وظيفة لم يقررها بعد النظام السياسي. ويجب عليها أن تحمي دون الاستفزاز والوزع دون أن تظهر كبديل لقرار سياسي، وأن تتعاون مع الشركاء دون أن تتهم بالتبعية.

الجنوب سيكون المكان للاختبار الحقيقي ما دامت الإضرابات الإسرائيلية مستمرة حتى على أساس مخصص فإن مؤيدي حفظ أسلحة حزب الله لديهم حجة وما دام حزب الله يحتفظ بقدرته العسكرية الخاصة به، فإن مؤيدي احتكار الدولة للقوة لهم أنفسهم. وفيما بين الاثنين، لا يستطيع الجيش إلا المضي قدما بولاية محددة وضمانات يمكن التحقق منها. وسيتعين السيطرة على الانسحاب الإسرائيلي إذا حدث. ويجب أن يكون وجود الجيش واضحا. ويجب أن يتمكن السكان المشردون من العودة إلى ظروف مقبولة.

الإستراتيجية الأمريكية لها حد ويرغب واشنطن في تعزيز الجيش اللبناني، ولكن ضغطه يمكن أن يضعف المؤسسة إذا كان ينظر إليها على أنها أمر زجري يطغى على الأرصدة الداخلية. ويمكن أن تكون المساعدة العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي مفيدة. ولكنها لا تحل محل الشرعية الوطنية. ولا يمكن أن ينجح أي جيش مجهز تجهيزا أفضل إلا إذا منحته السلطة السياسية ولاية مقبولة وإذا تجنّب الشركاء الأجانب تعريضه للاستقطاب المفرط.

تعزيز الجيش دون خلق انفصال

والخطر المعاكس موجود أيضا. إن رفض أي تعزيز باسم الخوف من كسر يعني إبقاء الدولة في حالة عجز. ولا يمكن للبنان أن يعيش مع عدة مراكز لاتخاذ القرارات الأمنية لفترة طويلة. كما أنه لا يستطيع أن يطلب من شعب الجنوب العودة إلى قراهم دون وجود آلية معترف بها ومرئية ومستدامة. والسؤال هو ما إذا كان ينبغي تعزيز الجيش، ولكن كيف ينبغي تعزيزه دون تحويل ذلك التعزيز إلى استفزاز داخلي.

ويتصل الرصاص في الصحافة باستراتيجية تدريجية لاحتكار القوة. وتدعي المصادر أن الجيش لديه خطة متعددة السنوات لتمديد سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد. وقيل إن هذه الخطة قد أعاقتها الهجمات الإسرائيلية وسياق الحرب. ومرة أخرى، النقطة الرئيسية هي الجدول الزمني. ولا تنتج خطة خمسية الأثر السياسي لقرار فوري. غير أنه يمكن أن يوفر إطارا أكثر واقعية إذا ما اتبعت الظروف الميدانية والدعم السوقي.

ويزيد السياق العسكري الإسرائيلي من هذا الضغط. ووفقا للصحافة العربية التي تشير إلى وسائط الإعلام الإسرائيلية، فإن المسؤولين العسكريين في إسرائيل يشككون في جدوى الإبقاء على بعض مناطق الجنوب، في حين أن مفاوضات واشنطن تقدم كنتيجة ممكنة. وهذا التوقع لا يضمن أي تقدم. وهو يبين فقط أن الجدول الدبلوماسي يعمل أيضا على الحسابات العسكرية الإسرائيلية. وهذا أمر حاسم بالنسبة للجيش اللبناني. ولن يؤدي الانسحاب الجزئي، الذي لم يوضع أو يعقبه إضرابات جديدة، إلى تحقيق استقرار حقيقي. ولن يؤدي ذلك إلا إلى نقل الأزمة إلى شكل آخر من أشكال عدم اليقين.

A method test for Washington and Beirut

تعيين البنتاغون لن يحل المعضلة اللبنانية وحدها غير أنه قد يحدد معايير مرجعية. وإذا أكد الاجتماع ولاية تقنية تركز على وقف إطلاق النار والانسحاب والاحتياجات التشغيلية، فإنه يمكن أن يقلل من التوترات. وإذا أعطى انطباعا عن فتح تنسيق مباشر أو فرض سلسلة من نزع السلاح دون توافق في الآراء، فإنه قد يعزز الرفض. وسيتوقف الفرق على الوثائق التي نوقشت على الطريقة التي ستبلغ بها السلطات اللبنانية.

وسيكون الاتصال العام حاسما. The Lebanese will need to know what has been asked, what has been accepted and what remains under discussion. وفي مثل هذا التسلسل الاستقطابي، يترك الصمت الرسمي مجالاً للنصوص المتنافسة. وقد أعطت الشائعات بشأن الوفد مثالاً بالفعل. The army had to intervene to recall its national doctrine. وسيتعين على الحكومة أن تفعل الشيء نفسه بشأن المضمون السياسي للعملية.

وهكذا يدخل الجيش اللبناني تسلسل واشنطن بدور مركزي، ولكنه هامش ضيق. ويمكن تعزيزها ودعمها ونشرها. ويمكنها أن تستعد لتحقيق الاستقرار في الجنوب إذا أصبح الانسحاب الإسرائيلي نافذا. It can also embody a part of the state that many Lebanese want to see returned. لكنه لا يمكن أن ينتج الاتفاق الوطني المفقود وحده. والتطور المتوقع التالي هو البنتاجون، حيث سيتم رصد الحدود بين المناقشة التقنية والاختبار السياسي عن كثب.