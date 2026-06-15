الجيش اللبناني: العودة بحذر

ويدعو الجيش اللبناني شعب الجنوب إلى عدم العودة بسرعة كبيرة إلى القرى الحدودية، على الرغم من المعلومات المتعلقة بوقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي. ويسلط البيان الضوء على خطرين فوريين هما: الانتهاكات الإسرائيلية والذخائر غير المنفجرة. وفي منطقة لا تزال غير مستقرة، تتوقف عودة المشردين داخليا الآن على التعليمات العسكرية، وعمليات التفتيش الميدانية، والتطور الحقيقي للاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران.

الجيش اللبناني يوقف العودة

ودعا الجيش اللبناني السكان المشردين في الجنوب إلى تأجيل عودتهم إلى القرى والأماكن الحدودية، على الرغم من التقارير التي تفيد بوقف إطلاق النار في المنطقة. وقد وضع بيان منتصف اليوم الصادر عن مديرية التوجيه السلامة المدنية أولا. وطلب إلى الأسر أن تتبع تعليمات الوحدات التي تم نشرها في الميدان وألا تستسلم لحالات الطوارئ في العودة. ويأتي هذا التحذير حيث أن الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران يغذي الأمل في وقف التصعيد، ولكنه لا يبدد المخاطر المباشرة في المناطق المفخخة.

إن تحذير الجيش اللبناني يستجيب لحالة ملموسة للغاية. الطرق الجنوبية ليست آمنة. Some houses have been affected. وقد تحتوي الحقول أو الحدائق أو النهج المدرسية أو الطرق الثانوية على متفجرات. وتشير السلطات العسكرية أيضا إلى خطر الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية. ومن ثم تهدف الرسالة إلى كبح حالات العودة التلقائية التي يمكن أن تتضاعف بعد الإعلان عن اتفاق إقليمي يقدم كوقف محتمل للعمليات العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك لبنان.

ولا يطعن البيان في الأهمية السياسية للتسلسل الدبلوماسي. وهي تشير فقط إلى أن وقف إطلاق النار المعلن لا يهيئ على الفور الظروف المادية للعودة. وبين إعلان الاتفاق وتنفيذه ورصده وآثاره على أرض الواقع، لا تزال هناك عدة خطوات ضرورية. وهذا التمييز ضروري لسكان القرى الحدودية. ويتوقف أمنهم على صيغ دبلوماسية أقل مما يعتمد على الحالة الحقيقية في الشوارع، والمنازل، والبساتين، والنقاط التي لا تزال عرضة لإطلاق النار، أو الطائرات بدون طيار، أو التوغلات.

ولا تزال نبرة البيان الصحفي رصينة. الجيش لا يسخر. ولا تعطي إشارة تطبيع. وهو يتطلب الصبر والانضباط واليقظة. ويعكس هذا الخط مسؤولية صعبة. ويجب على المؤسسات اللبنانية أن ترافق الأمل في الهدوء دون تشجيع السفر الخطير. They must also preserve the confidence of families, often completed by weeks of bombing, displacement and waiting, while everyإشاعة of cool can trigger a massive movement towards the South.

جنوب لبنان: خطر الذخائر غير المنفجرة

ويأتي الخطر الأكثر إلحاحا من الذخائر غير المنفجرة. The army asks civilians to report suspicious objects to the nearest military or security centre. هذا التعليم ليس ثانوي. وبعد القصف المتكرر، يمكن أن تظل المقذوفات نشطة في المنازل أو فناءات الزيتون أو الطرق الريفية. الأطفال يمكن أن يخلطهم بالحطام العادي. المزارعون يمكنهم اكتشافهم بتفتيش أرضهم. فالعودة السريعة، التي لم يتم تلفيقها، تزيد من خطر وقوع حوادث خطيرة.

وهذه الأخطار تطيل أمد الحرب بعد صمت الأسلحة. وعلى الرغم من توقف الإضرابات، لا يزال الإقليم يميز بالمتفجرات، والمباني غير المستقرة، والهياكل الأساسية المتضررة. وقد تكون الأسر العائدة بلا مياه أو كهرباء أو إمكانية الحصول على الرعاية أو وجود إداري كاف. In several villages in the South, damage assessment takes time. ويجب على وحدات الجيش تأمين المحاور وتحديد المناطق المعرضة للخطر وتنسيق الإنذارات مع قوات الأمن والسلطات المحلية.

كما أن للحذر الذي طلبه الجيش اللبناني بعد عسكري. ويشير البيان صراحة إلى خطر وقوع انتهاكات وهجمات إسرائيلية. This means that the institution does not regard cool as acquired. وقد ذكرت إسرائيل بالفعل أنها لن تسحب قواتها من مواقع ترى أنها ضرورية لأمنها. كما دافع المسؤولون الإسرائيليون عن الحفاظ على حرية العمل ضد حزب الله. This position creates a major gap with the Lebanese and Iranian reading of the agreement, which includes the cease of operations in Lebanon.

وبذلك يصبح جنوب لبنان أول اختبار للاتفاق الإقليمي. وعلى الورق، يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى الحد من الضغط على المدنيين. On the ground, residents can only return if the axes are open, if the bombings really stop and if the border areas do not remain under direct threat. ويشكل بلاغ الجيش جزءا من هذه الفجوة بين الإعلان والتنفيذ. وتشير إلى أن السيادة لا تقاس في النصوص فحسب، بل أيضاً في القدرة على حماية السكان.

عودة هائلة من شأنها أن تعقد الأمن

كما يحمي هذا الخط من الحذر الوحدات المنشورة. العودة الجماعية والفوضوية من شأنها أن تعقّد عملهم. At the same time, soldiers should manage traffic, alerts, complaints, suspicious organs discoveries and possible military incidents. وفي القرى التي دمرت جزئيا، يزيد وجود المدنيين تعقيد العمليات الأمنية. It limits the scope for patrolling and may expose families to areas that have not yet been inspected.

وكثيراً ما تتشاطر البلديات في الجنوب هذا القلق. They know the pressure of the inhabitants, who want to check their house, collect documents, feed animals or resume farming. ولكنهم يعرفون أيضا أن العودة يجب أن تنظم. ويجب أن يكون لدى رؤساء البلديات والمجالس المحلية معلومات دقيقة عن الطرق والأحياء المتضررة والمناطق التي لا تزال محظورة. فبدون التنسيق مع الجيش، يمكن لكل تحرك فردي أن يخلق خطرا جماعيا.

ولا يزال البعد الإنساني محوريا. والأشخاص المشردون لا يعيشون فقط توقعا مجردا. ويواجهون تكلفة السكن القصير الأجل، وفقدان الدخل، وتعطيل تعليم الأطفال، وإرهاق الأسر الحاضنة. الكثيرون يريدون العودة للمنزل من أول إعلان إيجابي. هذا الرد مفهوم. ولكن يمكن أن يصبح الأمر خطيرا إذا ما قبل التقييم العسكري والتقني للمناطق المتضررة. The military communiqué seeks to curb this impulse without denying the suffering of the displaced.

إن مسألة الذخائر غير المنفجرة تتطلب تقليدا بسيطا. لا تلمس جسم مجهول. لا تتحرك. لا يجب أن نصوره عن كثب. وينبغي عدم السماح للأطفال باللعب في الأنقاض أو الحقول قبل التفتيش. It is necessary to move away, mentally mark the location and alert the competent authorities. ويمكن لهذه الأعمال أن تتفادى الوفاة والإصابة في الأيام الأولى من العودة، عندما تنخفض اليقظة لأن القتال يبدو أنه توقف.

الاتفاق الإقليمي غير كاف بعد

ويجب على الجيش اللبناني أيضا أن يتناول بيئة مؤسسية محدودة. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية أضعفت الإدارة الحكومية والخدمات العامة وقدرات التعمير. ويتطلب تأمين العشرات من المجتمعات المحلية المتضررة الموارد والوقود والأفرقة المتخصصة والاتصالات الموثوق بها والتنسيق مع الوكالات الإنسانية. ومن ثم، فإن الدعوة إلى الصبر تعكس أيضا قيدا تشغيليا. العودة لا يمكن مرسومها. لا بد من إعداده، قرية تلو القرية، وأحياناً الشارع في الشارع.

غير أن الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران يغير المناخ السياسي. وهو يعطي السلطات اللبنانية حجة تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية وحماية المدنيين. ورحبت نبيه بيري بإدراج بند ملزم لإنهاء العدوان على لبنان. وهذه القراءة تعزز الطلب الرسمي على السيادة. لكنه لا يلغي التحفة العسكرية وحتى عندما يكون الإطار الدبلوماسي مؤاتيا، يجب على الجيش أن يتحقق مما يحدث على خط الاتصال.

ويحافظ الموقف الإسرائيلي على عدم اليقين. The refusal to withdraw announced by Israeli officials means that border areas can remain prohibited or dangerous. وقد يواجه السكان سدودا أو يقطعون الطرق أو مناطق المراقبة. ولا تزال عمليات التحليق أو الطلقات التحذيرية أو الإضراب المستهدفة من السيناريوهات المحتملة إذا ما رأى الجيش الإسرائيلي وجود تهديد. وفي هذه الظروف، لا يمكن أن تواكب العودة الإعلانات السياسية.

نداء الجيش موجه أيضاً إلى وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية وفي أوقات عدم التيقن من وقف إطلاق النار، تعمم المعلومات بسرعة. ويمكن للرسائل غير المتحققة أن تعلن فتح طريق أو انسحاب قوة أو سلامة قرية. وهذه الشائعات يمكن أن تسبب التشريد الخطير. ويسعى الجيش، بطلب منه اتباع تعليمات الوحدات العسكرية، إلى فرض مصدر مرجعي واحد على الأرض. ويصبح هذا الانضباط الإعلامي عنصرا من عناصر الحماية المدنية.

تعليمات لتكييف القرى حسب القرية

ويمكن أن يصبح دور اليونيفيل والجهات الفاعلة الدولية أكثر أهمية في الأيام المقبلة. وإذا تأكد وقف إطلاق النار، سيلزم تنسيق رصد الانتهاكات ووصول المساعدات الإنسانية وأمن العائدين. وسيحتاج لبنان إلى دعم تقني لإزالة الألغام وتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وتقييم الهياكل الأساسية. ولكن هذه المعونة لن تحل محل المسؤولية الرئيسية للسلطات اللبنانية. ويشير بلاغ الجيش إلى أن القانون والنظام يبدأان باحترام الأوامر المحلية.

وبالنسبة للسكان، فإن السؤال العملي بسيط: متى يعودون إلى ديارهم وكيفية العودة إلى ديارهم. الجواب لا يمكن أن يكون الزي الرسمي. وقد تكون بعض المواقع أقل تعرضا. ويظل آخرون على مقربة من مواقع عسكرية أو مناطق مفخخة. ويمكن تطهير الطرق الرئيسية بينما تظل الطرق الزراعية خطرة. وقد تبدو المنازل سليمة ولكنها تحتوي على حطام غير مستقر أو ذخيرة. ولذلك يجب على الجيش أن يحيل تعليمات متفاوتة تكيف مع واقع كل قطاع.

وتتطلب هذه الطريقة اتصالا منتظما. ولن يكفي إصدار بيان صحفي واحد إذا تغير الوضع بسرعة. وسيحتاج المقيمون إلى إعلانات واضحة عن القرى التي يمكن الوصول إليها، والجداول الزمنية الموصى بها، والمناطق المحظورة، والإجراءات المتعلقة بالاكتشافات المشبوهة. ويتعين على السلطات المحلية نقل هذه المعلومات دون تغييرها. وسيتعين على وسائط الإعلام أن تتجنب العناوين الرئيسية التي تعطي انطباعا عن عودة عامة مأذون بها في حين أن الجيش يدعو بالتحديد إلى ضبط النفس.

ولا يحول الحذر دون إعداد العودة. بل على العكس، فهي الخطوة الأولى. ويمكن للأسر أن تجمع وثائقها، وأن تتصل ببلاديتها، وأن تتبع القنوات الرسمية، وأن تنتظر تعليمات من الجيش. ويمكن للمزارعين إعداد جرد للاحتياجات، ولكن ينبغي ألا ينخرطوا في الأراضي غير الخاضعة للتفتيش بمفردهم. ويمكن للمالكين الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بالممرات المقررة دون الذهاب إلى المباني المتضررة قبل الحصول على إذن.

الجيش اللبناني يواجه مرحلة رمادية

ويعزز الجدول الزمني السياسي هذا الشرط. ولا يزال يتعين أن يحدد التوقيع الرسمي على البروتوكول المعلن طرائق التطبيق والضمانات وآليات الرصد. وإلى أن تعرف هذه العناصر، يجب على السلطات اللبنانية أن تدير مرحلة مؤقتة. هي في أغلب الأحيان الأكثر خطورة. المقاتلون يمكنهم اختبار حدود الهدوء يمكن للمدنيين أن يصدقوا أن الحرب قد انتهت ويجب على الإدارات أن تعمل بدون جميع الضمانات الدبلوماسية. نداء الجيش يأتي بالضبط في هذه المنطقة الرمادية.

وهذا التحذير يتعلق أيضا بالإغاثة. وسيتعين على سيارات الإسعاف، والأفرقة البلدية، وفنيي الكهرباء، ومشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية، الوصول إلى المناطق المتضررة قبل العودة الجماعية. ويعيد عملهم الخدمات الأساسية، ويحدد المباني المهددة ويضمن نقاط التجمع. If the inhabitants return before these teams, they can find themselves isolated, without a network, without water and without rapid eviction capacity in case of renewed fire. ومن ثم تبدأ العودة الآمنة بمرور الخدمات التقنية، وليس بتدفق الأسر.

وقد أصبح البلاغ العسكري أخيراً وطنياً في نطاقه. وتشير إلى أن الحدود الجنوبية لا تقتصر على السكان المعنيين. وهي تحث الدولة اللبنانية بكاملها ومصداقيتها وقدرتها على فرض نظام دنيا في فترة انتقالية. وفي بلد لا يزال فيه عدم ثقة المؤسسات قويا، يصبح وضوح التعليمات مسألة سياسية. التعليمات المقررة يمكن أن تتجنب الحوادث التعليم المتجاهل يمكن أن يغذي أزمة جديدة.

والمسألة تتجاوز الأمن الفردي. ويمكن أن يؤدي سوء تنظيم العودة إلى تعقيد الاستقرار السياسي في الجنوب. وإذا أصيب مدنيون بمخلفات متفجرة أو تأثروا بانتهاك ما، سيزداد الغضب العام. If families find themselves trapped in unserviced villages, the authorities will be charged with unpreparedness. وإذا حلت الشائعات محل التعليمات الرسمية، فإن الثقة في الدولة ستزداد تدهورا. ولذلك، يحاول الجيش منع حدوث أزمة ثانوية يمكن أن تلحق الأزمة العسكرية على الفور.

وأخيرا، يحدد بيان الإدارة التوجيهية خطا للمسؤولية. إن وقف إطلاق النار المعلن ليس بعد ضمانا حيا. والقرى الحدودية ليست مساحات عادية بعد. ولا تُدعى الأسر المشردة إلى التخلي عن عودتها، بل إلى وضعها في جدول آمن. وسيكون المؤشر التالي هو الدوريات، وعمليات التفتيش، وإعادة فتح الطرق، والتقارير المبكرة عن المركبات المشبوهة التي تعالجها الوحدات المتخصصة.