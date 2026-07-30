الجيش اللبناني: يتهم حيكال إسرائيل بإعاقة الانتشار

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وبمناسبة يوم الجيش، ألقى القائد العام، الجنرال رودولف هيكال، رسالة تتجاوز الإشادة التقليدية بالعسكريين. وأكد أن المؤسسة ستواصل جميع بعثاتها على الرغم من نقص الموارد، وحجم المهام، وهشاشة السياق الوطني. واتهمت إسرائيل، في معظمها، بعرقلة انتشارها إلى الجنوب عن طريق مواصلة هجماتها وانتهاكاتها. This declaration places the Lebanese army at the centre of a file where sovereignty, ceasefire, return of the inhabitants, disarmament and international support intersect.

وأكد الجنرال حيكال أن الجيش يواصل الانتشار في جنوب لبنان وفقا للاتفاقات والمبادئ الوطنية القائمة. وشدد أيضا على الرغبة في تأمين عودة السكان إلى قراهم. وتعرب المؤسسة عن استعدادها لدخول أي منطقة إجلاءتها القوات الإسرائيلية. وهذا التوافر هو أحد ركائز الآلية التي تم التفاوض عليها من أجل تحقيق الاستقرار في الحدود، ولكنه يواجه حقيقة متغيرة: الانسحاب الجزئي، والتدمير، وإطلاق النار، والمناطق الملغومة، والخلافات بشأن سرعة العمليات.

حدد رودولف حيكال أولويات الجيش اللبناني

رسالة القائد العام تستند إلى ثلاث أولويات ويتعلق الأمر الأول بصيانة البعثة الوطنية على الرغم من القيود. وتتعلق الحالة الثانية بالجنوب، حيث يجب على الجيش أن يبسط سيطرته مع انسحاب القوات الإسرائيلية. ويتعلق الثالث بالاستقرار الداخلي. وتدعي هايكال أن المؤسسة ستظل ضامن الأمن والسلام المدني، دون السماح بسحب البلد إلى خلاف.

وهذه الأبعاد الثلاثة مترابطة. ولا يمكن للنشر العسكري في الجنوب أن ينجح إذا كان الجيش يفتقر إلى الوقود أو المعدات أو قدرات إزالة الألغام أو القوى العاملة. ولا يمكن أن يستمر ذلك إذا تحولت التوترات السياسية الجنود إلى محكّمين للصراع الداخلي. ومن ثم، تسعى القيادة إلى تقديم خط واضح: وسيضطلع الجيش بمسؤولياته الوطنية، ولكن يجب أن يتلقى الموارد اللازمة وأن يستفيد من إطار سياسي يحمي وحدته.

اختيار يوم الجيش يعطي هذا الخطاب معنى خاصا. ويحتفل الأول من آب/أغسطس بمؤسسة كثيرا ما تقدم كأحد آخر الرموز المشتركة في بلد مقسم إلى انتماءات قومية وتنافسات حزبية. ويغتنم القائد العام هذه الفرصة للتذكير بأن الدعم العسكري لا يمكن أن يقتصر على الاحتفالات. ويجب أن تترجم إلى موارد ومعدات وتعاون مستدام مع البلدان الشريكة.

يصبح جنوب لبنان الاختبار التشغيلي الرئيسي

ومنذ اتفاقات وقف إطلاق النار الأخيرة والترتيبات التي جرى التفاوض بشأنها في إطار الوساطة الدولية، كان الجنوب هو الاختبار الرئيسي لسلطة الدولة. The theoretical scenario foresees a gradual Israeli withdrawal of occupied areas, followed by the deployment of the Lebanese army. ويجب عليها تأمين المجتمعات المحلية، وتفتيش الأرض، وتحييد الذخائر غير المنفجرة، والسماح بعودة السكان.

وفي الواقع، لا تزال كل خطوة صعبة. وقد عانت عدة قرى من تدمير هائل. فالطرق، وشبكات المياه، والمنازل، والمباني العامة لا يمكن استخدامها في بعض الأحيان. ولا يمكن للجنود ببساطة أن يدخلوا موقعا ويعلنوا إنجاز المهمة. They must map risks, search for explosives, control access and coordinate with municipalities and relief services.

وقد أوضح نشر زوطر الغربيي هذه الصعوبات. وبعد الانسحاب الإسرائيلي، شرع الجيش في تفتيش المنطقة والاستعداد لعودة السكان. ولكن حجم الضرر فرض قيوداً سريعة. ولا يزال جزء كبير من القرية غير مأهولة بالسكان، في حين ظلت المناطق المجاورة تحت وطأة التوتر. وقد أظهرت هذه التجربة أن الانسحاب العسكري لا يكفي لاستعادة الحياة الطبيعية على الفور.

القيادة تريد تجنب تفسير هذه العقبات على أنها انعدام الإرادة. بإتهام إسرائيل بعرقلة العمليات، تشير (هاكال) إلى أن تقدم الجيش يعتمد أيضاً على سلوك الطرف الآخر. ومن شأن الحرائق والهدم والحركات العسكرية بالقرب من المواقع اللبنانية أن تبطئ عمليات التفتيش وتعرض الجنود للخطر وتؤخر وصول المدنيين.

لماذا يتهم الجيش إسرائيل بعرقلة مهمتها

والاتهامات التي وجهها رودولف هيكال تردد الموقف الذي أعربت عنه مؤخرا القيادة العسكرية. وأبلغ الجيش عن إطلاق النار والتدمير والانتهاكات في المناطق التي ستنشر فيها وحداته. وهي تعتقد أن هذه الإجراءات تقوض تنفيذ الترتيبات وتمنع العودة الآمنة للسكان.

وتستند هذه القراءة إلى مبدأ بسيط. ولا يمكن للقوات المسلحة اللبنانية أن تمارس السلطة الكاملة في منطقة ما إذا كانت قوة أجنبية تحتفظ بمواقف أو تقوم بعمليات أو تقيد الحركة. وحتى عندما يكون الجنود اللبنانيون حاضرين، لا يزال هامش عملهم مخفضا بسبب خطر وقوع حادث. أي سوء تنسيق يمكن أن يسبب مواجهة مباشرة.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أيضا أن عملياتها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية بالقرب من الحدود. فهي تفرض الانسحاب مع ضمانات على تحديد الأسلحة وعدم وجود تهديدات. This divergence places the Lebanese army in a sensitive position. ويجب عليها أن تطمئن الشركاء الدوليين إلى قدرتهم على السيطرة على الأرض، بينما ترفض إسرائيل أن تقرر وحدها توقيت انتشارها ومداه.

ولذلك فإن خطاب (هايكال) يسعى للدفاع عن مصداقية المؤسسة وهو يدعي أن الجيش يتقدم وفقا للاتفاقات ويظل مستعدا للانتشار حيثما تغادر القوات الإسرائيلية. ومن ثم فهي تشير إلى المسؤولية عن التأخير في استمرار الاحتلال والانتهاكات، دون التخلي عن التزام الدولة بتعزيز سلطتها في الجنوب.

ولا تتوقف عودة السكان على الانسحاب فحسب

The Commander-in-Chief places the return of the inhabitants among the priority objectives. وهذه المسألة لها بعد إنساني وسياسي وأمني. وقد شرد عشرات الآلاف من الناس خلال الاشتباكات. وتمثل عودتهم مؤشرا ملموسا على الاستقرار، ولكن أيضا مسألة ذات سيادة.

ولا تزال القرية الفارغة ضعيفة، حتى عندما ينشر الجيش وحدة. وستعيد عودة الأسر البلديات والمتاجر والمدارس والخدمات. كما أنها تعطي المحتوى المدني لوجود الدولة. غير أن هذه الخطوة تتطلب أكثر من الانسحاب العسكري. ومن الضروري إزالة الألغام، وإعادة بناء الطرق، واستعادة المياه والكهرباء، والتحقق من سلامة المباني، وتقديم ضمانات ضد المزيد من الضربات.

الجيش يلعب دوراً قيادياً هنا لكنه لا يستطيع أن يأخذ كل شيء. ويؤمن الوصول إلى المناطق الخطرة ويفتشها. The government must then mobilize the administrations and finance reconstruction. وقد يسهم المانحون الأجانب، شريطة أن يكون لديهم إطار شفاف ووضع مستقر بما فيه الكفاية.

ومن ناحية أخرى، لا يزال السكان يواجهون معضلة. الكثيرون يريدون العودة بسرعة حتى إلى المنازل المتضررة. ويجب على الأعضاء أحيانا أن يطلبوا منهم الانتظار لتجنب الحوادث. This tension can create incomprehension, especially when families perceive the maintenance of restrictions as an indirect extension of their displacement.

تحدي احتكار الأسلحة

كما يشكل تعزيز الجيش في الجنوب جزءا من النقاش بشأن احتكار الدولة للأسلحة. وتنص الاتفاقات والقرارات الدولية الأخيرة على أن القوات النظامية وحدها تمارس السلطة العسكرية في القطاعات المعنية. هذا الشرط يُستهدف بشكل مباشر البنية التحتية وأسلحة حزب الله.

وأعلنت المؤسسة أنها وسعت نطاق سيطرتها التشغيلية إلى جزء كبير من الجنوب، خارج المناطق التي لا تزال محتلة. وأجرت عمليات تفتيش واستولت على المعدات وفككت بعض المرافق. غير أن القيادة تتجنب التركيبات التي قد تؤدي إلى مواجهة سياسية أو مجتمعية.

ولذلك يصر حيكال على السلام المدني. وهذه الإشارة ليست ثانوية. وهذا يعني أن الجيش يرفض الدخول في مواجهة داخلية تهدد تماسكه. ولا يمكن اعتبار نزع السلاح مجرد عملية شرطة. It affects the political balance of the country, the role of Hezbollah and relations between communities.

يجب أن ينتقل الجيش بين ضغطين وتدعو الولايات المتحدة وإسرائيل وعدة شركاء إلى تحقيق نتائج سريعة يمكن التحقق منها. كما يتطلب جزء من القوات السياسية اللبنانية وضع حد للأسلحة غير الحكومية. ويدعي حزب الله أن هذه المسألة لا يمكن فصلها عن الاحتلال والتهديدات الإسرائيلية واستراتيجية الدفاع الوطني.

وهذا التوتر يفسر النبرة المقيسة للقائد العام. إنها تؤكد مهمة الجيش لكن تذكر بالعقبات وهي تدافع عن تعزيز المؤسسة، دون أن تبشر بعملية وحشية يمكن أن تفرق البلد.

جيش يواجه مهمات دائمة

ولا يمثل الجنوب إلا جزءا من المسؤوليات الموكلة إلى القوات المسلحة اللبنانية. وترصد المؤسسة أيضا الحدود الشرقية والشمالية، وتكافح الاتجار، وتتدخل ضد الجماعات المسلحة، وتحمي الهياكل الأساسية وتدعم قوات الأمن الداخلي. كما يجب أن تستجيب للأزمات المحلية والتوترات الاجتماعية ومخاطر العنف السياسي.

ويرجح هذا التراكم على الموظفين والميزانيات. وتحتاج الوحدات المنتشرة في الجنوب إلى مركبات محمية، ونظم اتصالات، وطائرات بدون طيار للمراقبة، ومعدات هندسة وإزالة الألغام. ويجب جمع الجنود وتدريبهم ودعمهم من الناحية اللوجستية. ويتطلب الوجود الدائم في القرى المدمّرة قواعد آمنة وكهرباء ومياه ووصلات.

وقد أضعفت الأزمة الاقتصادية قدرة الدولة على تمويل هذه الاحتياجات. وأدى انخفاض قيمة العملة إلى خفض القيمة الحقيقية للأجور. ولا تزال تكاليف الصيانة والمشتريات مقومة على نطاق واسع بالعملة الأجنبية. وقد حافظت المعونة الخارجية على بعض القدرة التشغيلية، ولكنها لا تحل محل ميزانية وطنية مستقرة.

وتسعى القيادة العسكرية منذ عدة سنوات إلى تجنب تدهور المعنويات والرحيل الجماعي للأفراد المؤهلين. وقد استخدمت المعونة الغذائية أو الطبية أو المرتبات في بعض الأحيان للاستجابة لحالات الطوارئ. ولكن التحديث اللازم في الجنوب يتطلب الآن برامج أكثر تنظيما.

الدعم الدولي بوصفه استثمارا

ويدعو رودولف هايكال البلدان الشقيقة والصديقة إلى تعزيز تعاونها مع الجيش. إنها تقدم هذه المعونة كإستثمار في استقرار لبنان وأمنه الإقليمي وتهدف هذه الصياغة إلى إقناع الشركاء بأن تمويل المؤسسة لا يلبي حاجة لبنانية فحسب.

A stronger army can limit the risk of border escalation, combat trafficking, prevent the establishment of armed groups and secure the territory. It can also provide a single interlocutor in ceasefire monitoring mechanisms. وبالنسبة للشركاء الغربيين والعربيين، تبرر هذه المهام تقديم مساعدة دائمة.

ولا تزال الولايات المتحدة أحد المؤيدين الرئيسيين للجيش اللبناني. وتقدم بلدان أخرى التدريب أو المعدات أو المركبات أو المعدات الطبية أو المساعدة اللوجستية. وتشارك في مختلف البرامج إيطاليا وقطر وفرنسا وعدة دول أوروبية وعربية.

غير أن هذا التعاون لا يزال حساسا. ولكل متبرع أولوياته الخاصة. البعض يصر على مراقبة الحدود ويرغب آخرون في تعجيل نشرهم في الجنوب أو الاستعداد لما بعد الاتحاد. يجب أن تحافظ القيادة على استقلالية الجيش في صنع القرار بينما تلبي متطلبات الشفافية والكفاءة.

زيادة حالات الطوارئ

كما أن احتمال تخفيض أو تحويل الوجود الدولي في الجنوب يعزز مسؤوليات الجيش. وعلى مدى عدة عقود، ما فتئت القوة تقوم بدوريات، وتراقب وقف الأعمال العدائية، وتعمل كقناة اتصال. كما يساعد على توثيق الحوادث ودعم السكان المحليين.

وإذا انخفض هذا الوجود، سيتعين على الجيش استئناف جزء من هذه المهام. وسيحتاج إلى المزيد من قدرات الرصد والاتصال والتنقل. كما ينبغي لها أن تعزز صلاتها مع البلديات وأن تحتفظ بآليات لمنع الحوادث مع إسرائيل.

ولا يمكن أن يقتصر الانتقال على نقل رمزي. وسيحتاج الجنود اللبنانيون إلى الوسائل التقنية التي توفرها البعثة الدولية اليوم. ويناقش الشركاء بالفعل أشكالا جديدة من المساعدة، بما في ذلك المشورة والتدريب والإشراف.

رسالة (هايكال) هي أيضاً تجهز هذا الموعد النهائي. When he claims that support for the army protects the region, he recalls that the weakening of the institution would create a vacuum. ومن شأن هذا الفراغ أن يشجع الجماعات المسلحة، أو الاتجار أو مزيد من المواجهة.

السلام المدني، خط القيادة الأحمر

ويشدد الجزء الأخير من الرسالة على دور ضمان الأمن والسلام المدني. In the current context, this promise targets several audiences. وهو يطمأن اللبنانيين الذين يخافون من امتداد التوترات من الجنوب نحو الداخل. كما يحذر الأطراف من أن الجيش لن يقبل التعبئة أو الاشتباكات المسلحة التي يمكن أن تزعزع استقرار البلد.

والصيغة ذات أهمية خاصة في مناقشة الأسلحة. وترغب القيادة في تجنب عرض مهمة وطنية كهجوم على مجتمع محلي. الجيش يعتمد على توازن داخلي هش وتضم وحداتها جنودا من جميع المناطق والاعترافات. ويمكن أن يؤثر الاستقطاب المفرط على هذا التماسك.

ولذلك يسعى حيكال إلى الحفاظ على مبدأ يقوم على المصلحة الوطنية. وينتقل الجيش إلى الجنوب لأن هذه المهمة هي مسألة سيادة. وهو يحمي السكان لأنهم مواطنون لبنانيون. وهو يرفض الاضطرابات الداخلية لأن الاستقرار لا يزال شرطاً لإعادة الإعمار.

وهذا الموقف لا يحل التناقضات السياسية. غير أنها تحدد حدا. The institution wants to carry out the tasks decided by the State, but it does not want to become the instrument of an internal war.

رسالة إلى الحكومة وكذلك إلى الخارج

ولا تقتصر الدعوة إلى تقديم الدعم على الشركاء الدوليين. كما أنها تستهدف السلطات اللبنانية. The army needs regular credits, adequate legislation, a defence policy and a consensus on its priorities. فبدون هذه العناصر، تؤدي المعونة الخارجية إلى تحسينات مخصصة دون حل نقاط الضعف الهيكلية.

In particular, the government must determine how to finance the increase in deployment in the South. ويجب أن تشمل الأرصدة والوقود والصيانة والهياكل الأساسية وعمليات إزالة الألغام. كما يجب عليها أن تنسق العمل العسكري مع إعادة بناء وإعادة الخدمات العامة.

ويضطلع البرلمان بدور في اعتماد الميزانيات ومراقبة النفقات. ويجب أن تتجنب القوات السياسية فرض بعثات متضاربة على الجيش. ولا يمكنها أن تطالب باستعادة احتكار الأسلحة فورا دون تحديد استراتيجية وطنية وإدارة الآثار السياسية.

خطاب (هايكال) لذلك يرسل كل ممثل إلى مسؤولياته الجيش يقول أنه جاهز لكن نجاحه يعتمد على قرارات الحكومة، سلوك إسرائيل، الدعم الدولي، وقدرة الأطراف اللبنانية على الحفاظ على توافق الآراء حول المؤسسة.

وسيظل النشر إلى الجنوب اختبارا حاسما

تصريح (رودولف هيكال) يأتي في وقت يجب أن يثبت فيه الجيش أنه يمكنه تحويل الاتفاقات إلى واقع على الأرض فكل انسحاب إسرائيلي يفتح مهمة جديدة. وتحتاج كل قرية إلى التفتيش والتطهير والأمن. وتتطلب كل عودة التنسيق مع السلطات المدنية.

وسيكون التقدم تدريجيا بالضرورة. ويمكن أن يعترض عليها حادث أو إضراب أو خلاف بشأن نزع السلاح. ولذلك تسعى القيادة إلى حماية المؤسسة من التوقعات غير الواقعية. وهو لا ينكر مسؤوليات الجيش، ولكنه يشير إلى أن إعدامهم يتوقف على ظروف ملموسة.

رسالة يوم الجيش لا تعد بحل فوري إنه يؤكد الاستمرارية وسيظل الجنود منخرطين في الجنوب، مستعدين لدخول المناطق المحررة وتأمين عودة السكان. وستسعى أيضا إلى منع التوترات الخارجية من التحول إلى خلاف داخلي.

وستتوقف الخطوات التالية على سرعة الانسحاب الإسرائيلي وتوسيع المناطق الخاضعة للسيطرة اللبنانية. كما أنها ستعتمد على الوسائل الممنوحة فعلاً للمؤسسة. وستظهر القرية التالية التي عادت إلى الجيش ما إذا كانت الالتزامات الدبلوماسية يمكن أن تسفر في نهاية المطاف عن سيادة دائمة تتجاوز الإعلانات والمراسيم.