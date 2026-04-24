الجيش اللبناني: يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم

وادعى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، كاجا كالاس، أن لبنان يحتاج إلى دعم إضافي من جيشه لمساعدته على نزع سلاح حزب الله وإعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي. وقد صيغ هذا الموقف يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل، على هامش اجتماع أوروبي غير رسمي في نيقوسيا، في حين مددت الهدنة بين إسرائيل ولبنان للتو ثلاثة أسابيع تحت رعاية أمريكية.

ويأتي الإعلان الأوروبي في وقت يتسم بضغط دبلوماسي قوي على بيروت. The Lebanese government says it wants to strengthen the army, prevent military operations that escape the state and move towards the public monopoly of weapons. وفي الوقت نفسه، تجعل إسرائيل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان مشروطا بضمانات حزب الله. ومن ثم، فإن واشنطن وباريس وبروكسل تضع الجيش اللبناني في صميم المرحلة لمتابعة الهدنة.

وأشارت كاخا كالاس أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية إنشاء بعثة في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وذكرت أن هذه البعثة المحتملة لن تكون لها نفس ولاية القوة. ولا تزال المناقشات مفتوحة. ولم يعلن الاتحاد الأوروبي بعد أي قرارات رسمية وجدول زمني تنفيذي وشكل مفصل.

إعلان أوروبي في نيقوسيا

ملاحظات كاجا كالاس عندما وصل إلى اجتماع غير رسمي للزعماء الأوروبيين في نيقوسيا وأدرج الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المسألة اللبنانية على جدول أعمال أوسع نطاقا، يتسم بالحرب الإقليمية، والتوترات مع إيران، والأمن في الشرق الأوسط، ونتائج الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية.

On Lebanon, his message revolved around three points. ويتعلق الأمر الأول بضرورة تعزيز الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني. ويتعلق الثاني بهدف نزع سلاح حزب الله واستعادة سيطرة الدولة. ويفتح الجزء الثالث المناقشة بشأن احتمال وجود أوروبي بعد انتهاء اليونيفيل، في شكل لا يزال يتعين تحديده.

The EU official said that the EU Foreign Ministers and Defence Ministers had already discussed this possibility. وتحدثت عن بعثة أوروبية يمكن إنشاؤها بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة، دون العودة تلقائيا إلى ولايتها. ويشير هذا التوضيح إلى أن بروكسل تتوخى أداة مختلفة موجهة نحو الاحتياجات الحالية للبنان، بدلا من مجرد تكرار النظام القائم.

والإعلان ليس قرارا رسميا بالنشر. وهو يفتتح مناقشة سياسية وتقنية داخل الاتحاد الأوروبي. وأي بعثة أوروبية ستحتاج إلى أساس قانوني، وإلى ولاية توافق عليها الدول الأعضاء، وإلى اتفاق مع السلطات اللبنانية، والموارد المالية، وإلى تعريف واضح للمسؤوليات على أرض الواقع.

الجيش اللبناني: الذراع الذي اختاره بروكسل

الكلمة الرئيسية للموقع الأوروبي هي الجيش اللبناني. وترى بروكسل أن تعزيز هذه المؤسسة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في البلد ومراقبة الحدود والتحرك نحو احتكار الدولة للقوة. والمنطق بسيط: لا يمكن تحقيق نزع دائم في حزب الله إلا إذا كان لدى الجيش وسائل كافية لضمان الأمن في المناطق المعنية.

ويقع الجيش اللبناني بالفعل في صميم التطبيقات الدولية. وتعرضها الولايات المتحدة بوصفها الأداة المؤسسية للاستعاضة عن الجماعات المسلحة في السيطرة الجنوبية. كما تصر فرنسا على دورها في تنفيذ انسحاب إسرائيلي وإعادة بناء سلطة الدولة. ويكرر الاتحاد الأوروبي هذا الخط، ويربطه صراحة بنزع سلاح حزب الله.

ويعكس هذا النهج أيضا الموقف الذي أعربت عنه الحكومة اللبنانية. وادعى رئيس الوزراء نواف سلام مؤخرا أن احتكار الدولة للأسلحة هو مصلحة لبنانية. وأضاف أن الطريقة الواقعية الوحيدة لنزع سلاح حزب الله هي بناء قدرة الجيش. غير أنه وصف نزع السلاح بأنه عملية لا يمكن أن يكون تدبيراً واحداً من كل ليلة.

ولذلك يمكن أن يشمل الدعم الأوروبي عدة أبعاد. وقد تشمل هذه البرامج المعدات، والتدريب، والدعم اللوجستي، ودعم الرصد، والمساعدة في التنقل، والمساعدة القيادية، أو التمويل غير المباشر. لم يعلن عن أي ظرف جديد في بيان كاجا كالاس والمبدأ الذي نوقش يتعلق بدعم إضافي، ليس بعد على برنامج متفق عليه.

حزب الله في وسط القراءة الأوروبية

بيان (كاجا كالاس) يحدد بوضوح (هزبولا) كعائق الأمن الرئيسي ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يجب نزع سلاح الحركة وأن على الدولة اللبنانية أن تستعيد السيطرة على القرار العسكري. ويتمشى هذا الموقف مع البيانات الأوروبية التي صدرت مؤخرا والتي تتهم حزب الله بأنها قادت لبنان إلى حرب لم تكن تابعة للدولة اللبنانية.

غير أن حزب الله لا يزال ممثلا سياسيا وعسكريا في لبنان. It has MPs, parliamentary alliances, an armed apparatus, a social network and a popular base, especially in Shia regions. ولذلك فإن أي تدبير لنزع السلاح يؤثر على توازن داخلي دقيق، بالإضافة إلى المطالب الأمنية التي تفرضها إسرائيل والشركاء الغربيون.

ولا يقدم الاتحاد الأوروبي نزع السلاح بوصفه عملية مباشرة من جانب القوات الأجنبية. The formula used insists on aid to the Lebanese army. ويتفادى اقتراح أن ينوي بروكسل نزع سلاح حزب الله نفسه. The primary responsibility remains with the Lebanese authorities, with external support to strengthen their capacities.

وهذا التمييز له أهمية سياسية. ويمكن أن يرفض جزء من القوات اللبنانية بعثة أوروبية يمكن اعتبارها أداة للمواجهة المباشرة مع حزب الله. ومن جهة أخرى، يمكن وصف بعثة تركز على الجيش والتدريب والمراقبة والدعم المؤسسي بأنها تدعم سيادة الدولة.

بين نهاية الولاية والانتقال

والمناقشة الأوروبية هي أيضا من منظور نهاية اليونيفيل. ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولايته للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. The next phase should include the gradual withdrawal of the mission, while examining possible forms of a remaining UN presence or other international arrangements.

وقد حضرت اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978. وتم تعزيز ولايتها بعد حرب عام 2006 مع قرار مجلس الأمن 1701. وهو يرصد وقف الأعمال العدائية ويرافق الجيش اللبناني في الجنوب ويساعد على تيسير وصول المساعدات الإنسانية. غير أنها لم تحصل قط على سلطة نزع سلاح حزب الله بالقوة.

إن احتمال نهايته يطرح مسألة عملية. من سيقدم الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في الجنوب بعد عام 2026؟ تعمل الأمم المتحدة على خيارات مختلفة. وقد أعرب لبنان عن رغبته في الحفاظ على وجود دولي، حتى وإن انخفض. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية إيفاد بعثة محددة ذات ولاية مختلفة.

وتأتي هذه المناقشة بعد الهجمات على حفظة السلام وفي بيئة أمنية متدهورة. وقُتل جندي فرنسي من اليونيفيل في نيسان/أبريل في جنوب لبنان في هجوم على دورية. وأصيب ثلاثة جنود فرنسيين آخرين بجروح. وأدانت فرنسا والأمم المتحدة الهجوم. إنكر حزب الله أي تورط.

بعثة أوروبية لا تزال افتراضية

والبعثة التي ذكرتها كاخا كالاس ليست بعد مشروعا متفقا عليه. وركزت المناقشات على إمكانية إنشاء آلية أوروبية بعد اليونيفيل. طبيعته لا تزال مفتوحة ويمكن أن تكون بعثة لتدريب الجيش اللبناني أو مساعدته أو إسداء المشورة أو الرصد أو دعمه.

ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل خبرة في البعثات المدنية والعسكرية في عدة بلدان. ويمكن لهذه البعثات تدريب القوات المحلية، وتقديم المشورة للوزارات، ودعم إصلاح قطاع الأمن، أو بناء القدرات الحدودية. In the Lebanese case, the content should be adapted to the needs of the army, the situation in the South and internal political constraints.

وستتطلب بعثة أوروبية موافقة الحكومة اللبنانية. كما ينبغي أن يكون متسقا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن لبنان. وينبغي لها أن تحدد علاقاتها مع الجيش اللبناني، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وغيرها من الجهات الفاعلة المشاركة بالفعل في المعونة العسكرية أو الأمنية في البلد.

وستكون الولاية حاسمة. وسيكون لبعثة تقتصر على التدريب والمشورة نطاق مختلف لآلية مراقبة الحدود. ومن شأن وجود أوروبي في الجنوب أن يثير أسئلة أمنية أكثر خطورة من بعثة مقرها في بيروت أو مراكز التدريب. ولا يوجد في هذه المرحلة ما يختتم بالشكل المختار.

الهدنة كإطار فوري

ويأتي الإعلان الأوروبي في وقت تم فيه تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع. وقد أعلن دونالد ترامب هذا التمديد بعد مناقشات دارت في البيت الأبيض بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين. وهي لا تشكل هدنة كاملة، حيث استمرت الحوادث العسكرية والقصف المحلي والتدمير في عدة قرى في الجنوب.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الهدنة تتيح وقتا مفيدا ولكنه غير كاف. ويمثل تعزيز الجيش اللبناني شرطا لتحقيق الاستقرار الدائم. فبدون وجود قوة حكومية قادرة على حيازة الأرض، ومراقبة الوصول، وتأمين القرى، ومنع الأعمال المسلحة غير المأذون بها، قد يظل وقف إطلاق النار هشا.

ودعت الحكومة اللبنانية أيضا إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ورفض منطقة عازلة، وعودة المشردين، وإعادة بناء القرى المدمرة. ولا يمكن فصل هذه الطلبات عن المسألة الأمنية. وتدعي إسرائيل أنها لن تنسحب إلا لفترة طويلة إذا لم يعد بوسع حزب الله أن يستخدم الجنوب كقاعدة للهجوم.

ولذلك فإن الموقف الأوروبي يحاول الإجابة على هذه المعادلة. وهي تدعم تعزيز الجيش لتمكين الدولة من ممارسة سلطتها. ويدعو إلى نزع سلاح حزب الله. تُناقشُ a جهاز ما بعد FNUL. ولكنه لا يحل محل المفاوضات السياسية بين لبنان وإسرائيل والوسطاء الأمريكيين.

ما يمكن أن تتوقعه بيروت من الاتحاد الأوروبي

وبالنسبة للبنان، يمكن أن يكون الدعم الأوروبي مفيدا على عدة مستويات. The army lacks financial resources, modern equipment, monitoring capabilities, mobility and operating guarantees in a country weakened by the economic crisis. ويمكن أن يؤدي الدعم الإضافي إلى تحسين قدرته على نشر المناطق الحساسة وصيانتها.

كما يمكن للمعونة الأوروبية أن توفر تغطية سياسية. وعندما يتم تعزيز الجيش اللبناني بدعم من شركاء دوليين، يمكن للحكومة أن تقدم هذه الحركة كتوطيد للدولة، وليس كامتياز لإسرائيل. هذا التمييز يحسب في النقاش الداخلي حيث أي مناقشة لأسلحة حزب الله تسبب التوتر.

ويمكن أن تسعى بيروت أيضاً إلى استخدام المصلحة الأوروبية لتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الشركاء. إن الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبعض البلدان العربية تدعم بالفعل، بدرجات متفاوتة، المؤسسات اللبنانية. ويمكن أن تنتج الاستراتيجية المتفرقة ازدواجية. ويمكن لاستراتيجية منسقة أن تستهدف الاحتياجات على نحو أفضل.

غير أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية أن تحدد أولوياتها. It should indicate the military, logistical and institutional capabilities that the army needs. وينبغي لها أيضا أن توضح هذا الطلب بمناقشات بشأن الانسحاب الإسرائيلي وعودة المشردين داخليا وإعادة الإعمار. ولا يمكن للمعونة الخارجية أن تحل محل خارطة طريق وطنية.

القيود السياسية على نزع السلاح

ولا يزال نزع سلاح حزب الله أكثر المسائل حساسية. ويدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل إلى إحراز تقدم. وتؤكد الحكومة اللبنانية التزامها باحتكار الدولة للأسلحة. ومن ناحية أخرى، يرفض حزب الله أي نهج يُنظر إليه على أنه ضغط خارجي أو ميزة تمنح لإسرائيل.

ومن ثم، فإن الخطر مزدوج. فالضغوط الضئيلة جداً يمكن أن تترك الوضع الراهن سليماً، مع وجود هدنة غير مكتملة والسيادة المتنازع عليها في الجنوب. فالضغط المفرط يمكن أن يسبب أزمة داخلية أو حتى مواجهة سياسية أو أمنية في لبنان. لهذا تحدث (نواف سلام) عن عملية، وليس عملاً فورياً.

ويقع الجيش اللبناني في صميم هذا التوتر. It must appear as the national institution capable of protecting the country, not as an instrument of one side against another. ولذلك فإن تعزيزه يتطلب الشرعية الداخلية، والدعم المالي الثابت، واستراتيجية تدريجية. وبدون هذه العناصر، ستظل الإعلانات الدولية محدودة.

موقف كاجا كالاس يعكس هذه الصعوبة. It sets a goal: مساعدة الجيش على نزع سلاح حزب الله وتعزيز سيطرة الدولة. وهو لا يفسر بعد المسار التشغيلي. وسيتوقف هذا المسار على الحالة الأمنية، وقدرة الجيش، وإرادة الحكومة اللبنانية، والضمانات التي يتم الحصول عليها من الانسحاب الإسرائيلي.

القرارات المقبلة

وسترى الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان الإعلان الأوروبي يؤدي إلى قرارات ملموسة. ويتعلق المستوى الأول بتقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد ما إذا كان سيجري تقديم تمويل أو مساعدة أو تدريب جديد إلى الدول الأعضاء.

ويتعلق المستوى الثاني ببعثة ما بعد الاتحاد. وينبغي أن تحدد المناقشات ما إذا كانت البعثة بعثة مدنية أو عسكرية أو مختلطة. كما ينبغي لها أن تحدد الولاية والمدة والتمويل والملاك الوظيفي وموقع النشر والعلاقات مع السلطات اللبنانية. وبدون هذه العناصر، تبقى الفكرة على المستوى السياسي.

ويتعلق المستوى الثالث بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ولا تتوقف اليونيفيل على الفور. وتستمر فترة ولايته حتى نهاية عام 2026، قبل مرحلة الانسحاب. ولذلك ينبغي لأي مبادرة أوروبية أن تتجنب الازدواجية وأن تأخذ في الاعتبار الخيارات التي تستكشفها الأمم المتحدة للحفاظ على وجود بعد انتهاء البعثة الحالية.

المستوى الرابع يتعلق بالأرض في الجنوب وإذا ظلت الهدنة جزئية، وإذا استمر القصف، وإذا بقي الوجود الإسرائيلي، فإن نشر معونة جديدة في الجيش اللبناني سيتخذ بعدا أكثر إلحاحا. ويضع بيان كاخا كالاس الآن الاتحاد الأوروبي في المناقشة بشأن ما بعد الاتحاد، ودعم الجيش والمستقبل الأمني لجنوب لبنان.