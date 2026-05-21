الحالة في لبنان: لا يزال الجنوب تحت الضغط

وفي صباح يوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، لا تزال الحالة في لبنان تسودها تناقض واضح. وقد تم توسيع الهدنة دبلوماسيا، ولكن المنطقة لا تزال تسجل الضربات، وطلقات المدفعية، والقتال المحلي، والأرصدة البشرية الجديدة. وتبين الساعات الـ 24 الماضية الموثقة قبل كل شيء تركز العنف في جنوب لبنان، حول عدة مناطق تضررت من الغارات الإسرائيلية، وادعت اشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

هذا التسلسل لا يبدو كهجوم خطي واحد بل إنه يتخذ شكل ضغوط متزامنة على عدة نقاط: الضربات الجوية، والقصف المدفعي، وأوامر الإجلاء، والعمليات بالقرب من القرى الحدودية، والاستجابات التي يطالب بها حزب الله، والاتصالات العسكرية من كل مخيم. وبالنسبة للمدنيين، فإن لهذه الحرب المجزأة أثر ملموس جدا. وقد أصبحت الطرق غير مؤكدة، وتفرغ القرى، وتؤخر الأسر المشردة عودتها، وتدير البلديات حالة الطوارئ دون معرفة ما إذا كان اليوم التالي سيكون أكثر هدوءا أو أكثر عنفا.

الحالة في لبنان: وقائع الـ 24 ساعة الأخيرة

قلب اليوم في الجنوب. أفادت الصحافة اللبنانية عن غارة على عدة منازل في دوير، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخصين آخرين. ضربة أخرى على تبنين قتلت شخصين. وأُبلغ أيضا عن وقوع عدة إصابات في مواقع مختلفة في الجنوب، ولم يكن هناك أي تقييم موحد في وقت كتابة هذا التقرير. وتتعلق هذه الأرقام بأكثر الحوادث وضوحا يوم الأربعاء، 20 أيار/مايو، ولكنها تشكل جزءا من سلسلة أوسع من الهجمات التي شنت في الأيام السابقة.

خلال الليل والصباح، تم الإبلاغ عن ضربات إسرائيلية على جبشيت وحبوش وخربة سليم وكفرا وطورة والغندورية وبرج الرحال وصديقين. كما أُبلغ عن إطلاق نار المدفعية على حارس، وعيتا الجبل، وبراشيت، وشقرة، وسفاد البطيخ، والجمايجمة، ومجدل سليم، وتولين، وقبريخا، وهداثا. وتوضح قائمة المواقع المذكورة انتشار المخاطر. ولا يقتصر الخطر على القرى القريبة من الحدود. كما أنه يؤثر على الطرق والمناطق السكنية والارتفاعات والقطاعات التي يستخدمها السكان للتنقل أو الانضمام إلى الأقارب.

وتدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية للحزب الله والمقاتلين. وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن ضرب أكثر من خمسة وعشرين موقعاً يتعلق بالشيعة في الفترة ما بين ظهر يوم الاثنين وبعد ظهر يوم الثلاثاء. وأشارت المصادر اللبنانية إلى أكثر من 30 موقعاً مستهدفاً في الجنوب لمدة 24 ساعة بعد توثيقها. ولا تشير هذه الأرقام فقط إلى كثافة الإضرابات. وهي تبين أيضا الطريقة الإسرائيلية للحفاظ على الضغط المنتظم، ومنع حزب الله من إعادة تنظيم نفسه والحفاظ على القدرة على العمل على الرغم من الهدنة.

ويدعي حزب الله أنه يستجيب لوجود إسرائيلي في الأراضي اللبنانية ويحاول التقدم. ويقول إنه استهدف الجنود والعربات والدبابات والتعزيزات. وتتحدث أقواله عن منطق اللبس والدموع. وتريد الحركة أن تبين أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه تثبيت منطقة أمنية في جنوب لبنان بتكلفة منخفضة. ولا يزال هذا البلاغ من جانب طرف في النزاع. ولذلك يجب أن تُقرأ على أنها مطالبة، وليس كسجل مستقل للخسائر أو الأراضي.

دوير، تبنين، النبطية: ميزانيات تضاف

ضربة (دوير) كانت يومها مع سجله المباشر خمس وفيات في عدة منازل كافية لتذكيرنا بأن الحرب تحدث أيضاً داخل المناطق المأهولة بالسكان ولدمار الإسكان أثر دائم. يقتلون ويؤذون ويتحركون ويعقدون العودة وحتى عند تحركات القتال في أماكن أخرى، يجب على الأسر بعد ذلك التحقق من حالة المباني، واسترجاع الوثائق، واستعادة الأدوية، وحماية ما تبقى، والبحث عن مأوى أكثر استقرارا.

(تيبنين) كان لديه فحص ثقيل آخر، حيث أبلغ عن وفاة اثنين. ويحتل هذا المكان مكاناً هاماً في الجغرافيا في الجنوب، حيث إنه يقع في منطقة تربط فيها طرق عدة قرى مكشوفة. وتؤدي الضربات في هذا النوع من المناطق إلى تعطيل حركة السكان، والسيارات، والأفرقة البلدية. كما يمكن أن تؤدي إلى إغلاق سريع للمتاجر أو محطات الغاز أو الخدمات الصغيرة التي لا تزال نشطة على الرغم من الحرب.

وقد أضافت الأيام السابقة ميزانيات أخرى. وأفادت وكالة دولية بأن هجمات إسرائيلية قد قتلت ما لا يقل عن 19 شخصا في يوم الثلاثاء في جنوب لبنان، بمن فيهم النساء والأطفال، وقتلوا في دير قنون النهر والنبطية وكفارسر. وفي دير قانون النهر في قضاء صور، أسفرت غارة واحدة عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل. في النبطية، تم الإبلاغ عن أربع وفيات وعشر إصابات. في كفرسير، تم الإبلاغ عن خمس وفيات، بما في ذلك امرأة واحدة.

وتؤدي هذه الاستعراضات الوثيقة إلى تراكم سياسي واجتماعي. ولم تعد المناقشة الوطنية تركز فقط على وجود هدنة. إنه بشأن واقعه والهدنة التي تسمح باستمرار الضربات الفتاكة لا تؤدي، في نظر العديد من اللبنانيين، وظيفتها الأساسية: حماية المدنيين. وردت إسرائيل بأن حزب الله يحتفظ بقدرات عسكرية في المناطق المأهولة وبأن عملياته تستهدف هذه القدرات. ولكن على الأرض، يحافظ السكان أولا على المنازل المدمرة، والأسر المتضررة، والقرى الفارغة.

وأصبحت هاداثا من أكثر النقاط حساسية في التسلسل. ويدّعي حزب الله أن القوات الإسرائيلية حاولت مراراً التقدم من رشف إلى ضواحي القرية. وتقول الحركة أن مقاتليها وظفوا هؤلاء الجنود، واستهدفوا الدبابات وأطلقوا النار على التعزيزات. ويدعي أيضاً أنه كان على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب إلى رصف في الفجر بعد اشتباكات عنيفة. لم يتم تأكيد هذه الادعاءات بشكل مستقل في مجملها.

وقدم الجيش الإسرائيلي نسخة مختلفة. وأبلغت عن استهداف مقاتلي حزب الله في حداثا من خلال ضربات جوية مكثفة وقصف مدفعي. كما واصلت إضرابها وقصفها في مناطق أخرى من الجنوب، بما في ذلك يهمور وزوتار وعلي طاهر وكفارسر وسير ويتر والسلطنة وجيب البوتوم وكفرا وسيديكين. ويبين هذا الرد أن المواجهة حول حداثا ليست معزولة. وهو يدخل منطقة عمليات أوسع.

تشكيلة حداثا مهمة وتقع القرية في بيئة يمكن فيها لحركات القوات، والنيران غير المباشرة، والطائرات بدون طيار، والهجمات الجوية أن تجمع بسرعة. ويمكن لمحاولة التقدم، حتى وإن كانت محدودة، أن تحفز استجابة حزب الله، ثم استجابة جوية إسرائيلية في نطاق أوسع. ويتعرض المدنيون من المناطق المجاورة بعد ذلك لسلسلة من الأحداث التي لا يتحكمون فيها.

(هاداثا) تُعتبر أيضاً إشارة وإذا استقر القتال هناك، فمن المحتمل أن تصبح الهدنة إطارا دبلوماسيا بسيطا دون تأثير عملي. وعلى النقيض من ذلك، قد يشير ذلك إلى أن الوسطاء لا يزالون قادرين على الضغط على الأطراف. وفي الوقت الراهن، تشير المعلومات المتاحة، بدلا من ذلك، إلى منطقة غير مستقرة، حيث يختبر كل مخيم الآخر بينما يتجنب علنا على الأقل وقف إطلاق النار.

هدنة مطوّلة، لكن إنكرها الحقل

وتم تمديد الهدنة لمدة 45 يوما بعد إجراء مناقشات في واشنطن. وينبغي أن يوفر هذا التمديد حيزا تفاوضيا ويتجنب العودة إلى حرب مفتوحة أكبر. وينص الجدول على عقد اجتماع عسكري في 29 أيار/مايو في البنتاغون، ثم قناة سياسية في 2 و 3 حزيران/يونيه في وزارة الخارجية الأمريكية. على الورق، هذا التسلسل يرسي طريقة على الأرض، لا تزال هشة.

والنقطة الرئيسية للخلاف واضحة. ويدعو لبنان إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فعال، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وحماية المدنيين. وتطالب إسرائيل بضمانات أمنية وتضع مسألة نزع سلاح حزب الله في صميم أي حل دائم. حزب الله يرفض هذا المنطق. يرفض أن تصبح أسلحته شرطًا أساسيًا، خاصة طالما أن إسرائيل تضرب لبنان وتحتفظ بوجود عسكري في الجنوب.

ويترجم هذا الاختلاف إلى صيغة غامضة. ويدّعي الجميع احترام هدف إزالة التصعيد، ولكن الجميع يحتفظ بمبرر للتصرف عسكريا. وتدعي إسرائيل أنها تهاجم تهديدات فورية أو هياكل حزب الله الأساسية. ويقول حزب الله إنه يرد على الانتهاكات والاحتلال ومحاولات التقدم. ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على دور الدولة دون السيطرة الكاملة على الأسلحة التي تنطوي عليها المواجهة.

ولذلك فإن توسيع الهدنة له أثر محدود. ربما يمنع الحرق الكامل وهو يوفر إطارا للدبلوماسيين. وهو يسمح للعواصم المعنية بالحفاظ على قناة للمناقشة. ولكن ليس كافياً لجعل الطرق آمنة، وإعادة فتح القرى، أو إقناع المشردين بالعودة. وبالنسبة للسكان، يقاس وقف إطلاق النار بتوقيع اتفاق أقل مما يقاس بصمت الطائرات بدون طيار، وبنهاية الإنذار، وبإمكانية النوم في المنزل.

ميزانية بشرية أصبحت حقيقة سياسية

وقد عبرت صحيفة التوازن الوطني عتبة رمزية. وتشير البيانات المتاحة إلى أكثر من 000 3 حالة وفاة وأكثر من 000 9 إصابة في لبنان منذ 2 آذار/مارس. وقد شرد القتال أكثر من مليون شخص. وهذه الأرقام لا تصف الواقع كله، ولكنها تعطي مقياسا. الحرب لم تعد حلقة حدودية. وهو يؤثر على التنظيم الاجتماعي للبلاد وقدرتها المؤسسية واقتصادها اليومي.

ويؤدي تجاوز عتبة 000 3 وفاة إلى تغيير وزن الحالة في النقاش الوطني. إنه يجبر صانعي السياسات على الإجابة على سؤال بسيط: من يحمي المدنيين وبأي وسيلة؟? يمكن للحكومة التذرع بالطريق الدبلوماسي، لكنه يبدو بعيد المنال بالنسبة لسكان دوير أو تبنين أو النبطية أو دير قانون النهر. يمكن لحزب الله أن يقول إنه يقاوم التقدم الإسرائيلي، لكن معارضيه يتهمونه بتعريض البلاد لحرب لا تقررها الدولة.

كما يتعرض نظام الرعاية الصحية للضغط. ويجب على المستشفيات في الجنوب والبيري أن تعالج الجرحى في سياق انعدام الأمن والنقص المزمن. سيارات الإسعاف تعمل تحت الضغط. ربما يجب على فرق الإنقاذ الانتظار قبل الوصول إلى منطقة ضرب. تبحث الأسر عن المعلومات في عدة قنوات في وقت واحد: البلديات، والأقارب، والمستشفيات، والشبكات الاجتماعية، ووسائط الإعلام المحلية. ويزيد هذا التجزؤ من المعلومات من القلق إزاء أثر الإضرابات.

وتزيد حالة المشردين داخليا من هذا الضعف. ويعيش العديد منهم مع أقاربهم أو في مساكن مؤقتة أو في ظروف غير مستقرة. ويبقى البعض بالقرب من الطرق أو السواحل بسبب عدم وجود حلول دائمة. إن تحركاتهم ليست جغرافية فحسب. يؤثر على الدخل والمدرسة والصحة والأوراق الإدارية والروابط الأسرية والقدرة على العمل. وكلما زاد عدم استقرار الهدنة، يزداد احتمال أن يصبح هذا التشريد المؤقت أزمة طويلة الأمد.

الحكومة تحاول فرض خط الولاية

في بيروت، أعاد رئيس الوزراء نواف سلام التأكيد على موقف مؤسسي قوي. وشدد على اتفاق الطائف والإعلان الوزاري وفكرة دولة واحدة، وقانون واحد، وجيش واحد. كما عرض نزع السلاح في أيدي القوات الشرعية كطريقة لا رجعة فيها لضمان السيادة في جميع أنحاء الإقليم.

هذا الموقف يأتي في لحظة حساسة وهو يستجيب للطلب المحلي القديم الذي يدفعه جزء من الطبقة السياسية والرأي العام. كما أنها تستجيب للتوقعات الدولية، بما في ذلك توقعات الولايات المتحدة، التي تربط أي استقرار دائم بقضية أسلحة حزب الله. ولكن من المحتمل أن يكون للحزب الشيعي، الذي يعتبر أن أسلحته ما زالت مطلوبة في وجه إسرائيل، علاقة أقوى.

وعزز حزب الله أيضا خطابه قبل المناقشات المقبلة. واتهم أحد نوابه واشنطن وإسرائيل برغبتهما في استخدام الجيش اللبناني لإضعاف الحركة. لقد حذر من أن وحدة مُشكّلة لمكافحة « المقاومة » ستُعامل كعدائية. وهذه التركيبة تضع الجيش في موقع حساس. لا تزال المؤسسة واحدة من أقطاب الثقة الوطنية القليلة، لكنها في مركز الضغوط المتقاطعة.

ولذلك يجب على الحكومة أن تحافظ على عدة خطوط في آن واحد. ويجب عليه أن يدعو إلى وضع حد للضربات الإسرائيلية. ويجب عليها أن تدافع عن السيادة اللبنانية في المفاوضات. ويجب أن تتجنب المواجهة الداخلية المباشرة. ويجب عليها أن تطمئن الشركاء الدوليين. ويجب أن يُظهر للمواطنين أن الولاية لا تسجل فقط الأوراق المالية وهذه المعادلة أكثر صعوبة حيث أن كل إضراب في الجنوب يضعف الخطاب الدبلوماسي ويعزز الخطاب المواجه.

إعادة فتح الكسور الداخلية

ولا تقتصر الأزمة على الجبهة الجنوبية. وأرجأ رئيس البرلمان، نبيه بيري، جلسة مقررة يوم الخميس بشأن مشروع العفو العام. وربطت مؤسسته هذا التأخير بالمظاهرات التي تسمى بالاعتراف. وأظهر المتظاهرون السنيون في عدة مناطق معارضة للمشروع، حيث سُجنت صور الشيخ أحمد الأسير بعد الاشتباكات التي وقعت في آبرا في عام 2013.

هذا الملف يلمس مادة متفجرة. لا يتعلق العفو العام فقط بالمحتجزين والنصوص القانونية. إنه يمس ذكرى العنف الداخلي، والتوازنات المجتمعية، ومكان الضحايا، والثقة في العدالة وحالة السجون. وقد تصبح الصيغة التي تعتبر مقبولة من جانب أغلبية برلمانية أمراً لا يمكن الدفاع عنه سياسياً إذا رأى جزء من الشارع أنها تستبعد جماعات معينة أو تحبذها أو توصم بها.

ويبين التأجيل هشاشة المشهد المؤسسي. وعلى البرلمان أن يدير مناقشة جنائية ومجتمعية عندما يتعرض البلد لضغوط عسكرية. ويأخذ كل ملف داخلي بعدا أوسع نطاقا. تقوم المعسكرات السياسية بتقييم النصوص ليس فقط لمحتواها، ولكن أيضًا لما تعنيه في توازن القوى الوطني. وفي هذا المناخ، يمكن أن تصبح حتى الدورة التشريعية دليلا على توترات أعمق.

وهذا الكسر يعقّد الموقف اللبناني في الخارج. فالبلد الذي يتفاوض تحت الضغط يحتاج إلى حد أدنى من التماسك. غير أن مسألة العفو تشير إلى أن الدولة تعاني بالفعل من أزمات داخلية جسيمة. السجون، العدالة، المعتقلون الإسلاميون، ذاكرة (أبرا)، عائلات الضحايا والتوازن المجتمعي ما زالا موضوعين مفتوحين الحرب في الجنوب لا تمحوهم يجعلهم أكثر حساسية.

بيروت بين ذكرى الإضرابات والطلب على العدالة

وتعيش العاصمة فترة زمنية أخرى. ويتركز القتال الأكثر نشاطا في الجنوب، ولكن بيروت لا تزال تحمل آثار الضربات السابقة. وأشارت أسر ضحايا الغارة التي وقعت في مقاطعة مللت الخيات في نيسان/أبريل إلى أنهم يريدون بناء الملفات والبحث عن طريق قضائي. ويتبين من نهجهم أن الحرب لا تقتصر على الوقت القصير للقصف. كما أنه يفتح فترة طويلة من الوثائق والأدلة والتعويض والعدالة.

ويواجه هذا المطلب للعدالة عدة عقبات. ويجب على الأسر جمع المواد والشهادة والوثائق الطبية وشهادات الوفاة والأدلة على طبيعة المواقع. ويجب عليها أيضا أن تحدد الولايات القضائية المحتملة. وفي لبنان، ظلت الثقة في الآليات القضائية ضعيفة منذ عدة أزمات كبرى، بما في ذلك انفجار ميناء بيروت. وعلى الصعيد الدولي، تتسم الإجراءات بالطول وعدم اليقين.

غير أن لهذه الحركة أثر سياسي. يحوّل الضحايا إلى ممثلين للذاكرة. وهو يُلزم السلطات بألا تخفض ميزانياتها إلى الأرقام. ويشير أيضًا إلى أن الإضرابات في المناطق الحضرية تترك عواقب دائمة: المباني غير المستقرة، وسجلات التأمين، وفقدان الدخل، والصدمات، والأسر المتفرقة. وحتى عندما تعود الأخبار إلى الجنوب، تظل هذه المسائل في الفضاء العام.

الاقتصاد المدني في ظل ضبط النفس الدائم

وتضيف الحرب طبقة إضافية إلى اقتصاد ضعيف بالفعل. وفي القرى الجنوبية، ينخفض النشاط إلى الجزء الأكبر. الأحذية مفتوحة بشكل غير منتظم. يتردد المزارعون في الانضمام إلى الحقول. الناقلون يكيفون طرقهم وتحتفظ الأسر بالوقود والأدوية واللوازم الغذائية. وتعمل المدارس بوتيرة بطيئة أو تحرك أنشطتها حيثما أمكن.

In reception areas, the pressure is different. ترتفع الإيجارات عندما يزداد الطلب. وتحتاج الأسر المشردة إلى فراشات، ومياه، وكهرباء، ورعاية، وغذاء، ووصول إلى المدارس. ولا تملك البلديات دائما الميزانيات اللازمة. وتشارك الجمعيات المحلية، ولكن عليها أن تختار بين الطوارئ الغذائية، والدعم النفسي، والأدوية، والنقل، ودعم الإسكان. وكل موجة جديدة من المشردين أكثر اختلالا من ذلك.

واقتصاد الأزمة هذا يثقل أيضا القرارات العسكرية والسياسية. وكلما طال بقاء المشردين بعيدا عن ديارهم، كلما زادت التكلفة الاجتماعية. وكلما دمرت القرى، كلما زادت إعادة البناء. وكلما تغيبت الدولة، تولت الجهات الفاعلة الحزبية والشبكات المحلية. ومن ثم، فإن النزاع يغير علاقة التبعية بين المواطنين والبلديات والأحزاب والجيش والجمعيات والمانحين الدوليين.

وتعيش الأسر المعيشية في حالة من عدم اليقين المزدوج. لا يعرفون متى سيعود الأمن. كما أنهم لا يعرفون ما هي المساعدة المتاحة. لا يزال بإمكان بعض النازحين الاعتماد على الأقارب. الآخرين يستنفدون مدخراتهم. ولا يزال آخرون يفقدون وظائفهم لأنهم تركوا منطقتهم. ويمكن أن يصبح هذا التقلب عاملا سياسيا. وهو يغذي الغضب على إسرائيل، ولكنه يغذي أيضا انتقادات الدولة والجهات الفاعلة المسلحة التي تفرض منطقها على الحياة المدنية.

الساعات التالية: خمس نقاط

وتتعلق النقطة الأولى بهداثا والقطاعات القريبة من رصف. وإذا استمرت الاشتباكات، يمكن لهذا القطاع أن يصبح علامة على الفشل التشغيلي للهدنة. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض في الكثافة سيكون علامة مفيدة قبل الاجتماعات المقررة في واشنطن. وفي الوقت الراهن، تصف المعلومات المتاحة منطقة نشطة، مع مطالب حزب الله وإضرابات إسرائيلية.

أما النقطة الثانية فتتعلق بنظرية الإضرابات. وأظهرت تقارير دوير وتبنين ودير قنون النهر والنبطية وكفارسر تسلسلا مميتا. وإذا ضربت ضربات جديدة منازل أو مناطق مأهولة، سيزداد الضغط على الحكومة اللبنانية. وعندئذ سيتعين على الوسطاء أن يبيّنوا أن توسيع الهدنة له نطاق حقيقي.

وتتعلق النقطة الثالثة بموقع الجيش اللبناني. وأي مناقشة للقوة أو آلية المراقبة أو المنطقة الأمنية أو التحقق الدولي ستضع المؤسسة العسكرية في المركز. سيراقب حزب الله هذه القضية عن كثب. شركاء دوليون أيضاً. سيتعين على الحكومة تجنب النظر إلى الجيش على أنه أداة لجانب ضد الآخر.

وتتعلق النقطة الرابعة بالعفو العام. تأجيل الجلسة البرلمانية لا يحل أي شيء. إنه يحرك الأزمة. ويمكن للملف أن يعود بسرعة إذا أعيدت صياغة حل وسط. وقد تظل أيضاً مجمدة إذا استمرت الاحتجاجات. وفي كلتا الحالتين، سيركز على التماسك السياسي بينما تسعى السلطة التنفيذية إلى التكلم بصوت واحد ضد الوسطاء.

وتتعلق النقطة الخامسة بالمدنيين المشردين. وسيعطي عدد الأسر التي تعود أو تمكث أو تغادر مرة أخرى مؤشرا أكثر موثوقية من البيانات الصحفية. وإذا ظلت القرى خالية وملاجئها كاملة، ستظل الهدنة تعتبر غير كافية. وإذا أعيد فتح الطرق وفحص السكان عودة حذرة، ستكتسب المفاوضات بعض المصداقية. وفي الوقت الحاضر، في عدة مناطق جنوبية، تظل الحقائب جاهزة بالقرب من الأبواب.