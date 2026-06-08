الحرب الإسرائيلية – الإيرانية: استئناف بعد بيروت

هدنة جزئية مكسورة في 24 ساعة

التسلسل الذي أعاد فتحالحرب الإسرائيلية – الإيرانيةليس في إيران، ولكن في لبنان. وفي 7 حزيران/يونيه، تعرضت هدنة جزئية، هشة بالفعل، لضغوط ثلاث جبهات مترابطة: جنوب لبنان، الضواحي الجنوبية في بيروت، والوجه المباشر بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية. وفي أقل من 24 ساعة، أدت ضربة إسرائيلية على الضهية، واستمرار القتال في الجنوب، والقذائف الإيرانية ضد إسرائيل، والضربات الإسرائيلية في إيران، والنار من اليمن، إلى استئناف الأعمال القتالية بشكل مفتوح.

وقد جمدت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل. ولم يسو هذا التوقف القضية اللبنانية. وواصلت إسرائيل معاملة جبهة حزب الله على أنها مسرح منفصل. وعلى العكس من ذلك، قالت طهران إن أي هدنة إقليمية ينبغي أن تغطي لبنان. هذا الخلاف الدبلوماسي الطويل أصبح عسكرياً يوم الأحد وأظهر اليوم أن الإضراب على بيروت يمكن أن يؤدي إلى رد مباشر من إيران، ثم إلى وجود مركز إسرائيلي مضاد على الأراضي الإيرانية.

وترد الجداول التالية في بيروت والقدس، ما لم يحدد خلاف ذلك. لا تزال الميزانيات العمومية مؤقتة، حيث تغيرت العديد من الأرقام بين الرسائل الأولى والبيانات الصحفية المنشورة بين عشية وضحاها. غير أن المصادر التي استشيرت تتفق على السلسلة المركزية: إطلاق النار من لبنان أو من عمليات حزب الله، وإضراب إسرائيلي على الضواحي الجنوبية، والصمامات الإيرانية، والإضراب الإسرائيلي في إيران، ثم تنبيهات جديدة في إسرائيل وفي ضلوع هثيا.

(قبل (داهيه هدنة تم كسرها بالفعل

ظهرت العيوب قبل الأحد وفي 1 حزيران/يونيه، أُعلن عن إطار جزئي لوقف إطلاق النار. وتوقع أن تتجنب إسرائيل بيروت وضواحيها الجنوبية، بينما سيوقف حزب الله هجماته على إسرائيل. ولم ينهي النص الحرب في لبنان. وركز على منع امتداد العاصمة وفتح حيز للمناقشة في إطار الوساطة الأمريكية. لكن القتال في الجنوب لم يتوقف وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية، في حين رفض حزب الله هدنة اعتبرها غير كاملة.

وفي 5 حزيران/يونيه، أمرت إسرائيل بإجلاء 9 قرى من جنوب لبنان قبل وقوع هجمات أخرى. وغادر الآلاف من الناس المناطق المستهدفة، بما في ذلك حول الأنقون والنبطية. الضربات ضربت أجزاء كبيرة من الجنوب وأعلن حزب الله أنه هاجم الجنود الإسرائيليين بالقرب من قلعة بوفورت، وهي منطقة استراتيجية تهيمن على محور النبطية. وأكد اليوم أن وقف إطلاق النار لم يغطي حقا التضاريس اللبنانية الجنوبية، حيث سعى الجيش الإسرائيلي إلى توسيع منطقة سيطرته.

وفي 6 حزيران/يونيه، عبر التوتر مستوى آخر. وقُتل ثلاثة جنود لبنانيين، من بينهم ضابطان وفقا لوكالة الأنباء، في هجوم إسرائيلي على مركبة في محور خردلي – نبطية. وأبلغت وكالة أخرى عن مقتل تسعة أشخاص في الجنوب في اليوم نفسه، من بينهم ثلاثة من أفراد الجيش اللبناني وستة أشخاص قتلوا في سكساكيا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركبة بعد تحديد تهديد لقواته. ونددت بيروت بانتهاك سيادتها.

وفي صباح يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام باعتراض قذيفتين من لبنان بعد صفارات الإنذار في منطقتي يفتة وراموت نفتالي. وادعت حزب الله مسؤوليتها عن عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في لبنان، ولكنها لم تدّعي هذه الحرائق عبر الحدود. هذه التفاصيل تهم وقدمت إسرائيل الإضراب التالي ردا على حزب الله. وسمحت الحركة الشيعية لمنطقة رمادية بالاستمرار بين هجماتها على القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والقذائف التي أطلقت شمال إسرائيل.

الحرب الإسرائيلية – الإيرانية: ضرب الدهية كعتبة

وفي الصباح وبعد الظهر المبكر، زادت الإنذارات. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان صور وضواحيها إخلاء المكان قبل شن أي هجمات. كما تستضيف المدينة، إحدى المدن الرئيسية في جنوب لبنان، النازحين من القرى الحدودية. ثم أُبلغ عن وقوع إصابات في محيطها، بما في ذلك المناطق التاريخية القريبة. ولم يحدد بعد أي تقييم تقني كامل مدى الضرر الذي لحق بالبقايا، ولكن قرب الانفجارات قد زاد من القلق المحلي.

ويحدث التحول الحاسم مع الإضراب الإسرائيلي على ضهية. وأعلنت إسرائيل أنها ضربت الهياكل الأساسية لحزب الله في الضواحي الجنوبية في بيروت. واتخذ مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الأمر، مدعيا أنه رد على نيران حزب الله على إسرائيل. وبحسب الصحافة والوكالات اللبنانية، فقد أصاب الهجوم منطقة كثيفة، كان السكان قد عادوا إليها منذ الفواصل العسكرية الأخيرة. وكان أول حصيلة اثنين من القتلى وأحد عشر جريحا. ثم قدمت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة اثنين من القتلى وعشرين جريحا.

كان لهذا الإضراب نطاق أوسع من الغرض المقصود منه. وقد حذرت إيران لعدة أيام من أن هجوما على بيروت سيعتبر خرقا للإطار الإقليمي لوقف إطلاق النار. ولا تزال الضواحي الجنوبية، وهي عصيان سياسي واجتماعي من حزب الله، عتبة حساسة. وفرضت إسرائيل بضربها داهية ما يلي: وسيكون لبنان وإيران ملفين منفصلين. ردت طهران بالنص التالي: وكانت بيروت جزءا من نفس مجال المواجهة.

وفي الساعات التي تلت ذلك، صافح المسؤولون الإيرانيون النبرة. وأعلن عضو في لجنة الأمن الوطني الإيرانية ردا مؤلما. كما اتهم رئيس البرلمان، محمد بقر غليباف، المفاوض الهام في الاتصالات مع واشنطن، الولايات المتحدة بتغطية الهجوم وادعى أن القواعد الأمريكية والأصول الإسرائيلية في المنطقة أصبحت أهدافا مشروعة. وأدى ذلك الإعلان إلى تحويل الأزمة اللبنانية إلى أزمة إقليمية فورية.

ليلة الأحد (إيران) تطلق النار على إسرائيل

وفي مساء الأحد، أطلقت إيران معركتها الأولى ضد إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل. وتختلف الأرقام اختلافا طفيفا حسب المصادر. وذكرت وسائل الإعلام الدولية نحو عشرة صواريخ باليستية. وتحدث السفير الإسرائيلي للولايات المتحدة عن أحد عشر قذيفة. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه اعترضت التهديدات أو شاهدها وهي تقع في مناطق مفتوحة. وقدم الحرس الثوري العملية كتحذير وليست حادثة منفردة. كما هددوا بمواصلة إطلاق النار لعدة أيام إذا واصلت إسرائيل هجماتها.

وضع الإنذار شمال إسرائيل تحت الضغط. صفارات الإنذار ركضت في عدة مناطق تم تفعيل الدفاعات الجوية وبررت إيران إطلاق النار عليها بالضربة على بيروت. ورفضت إسرائيل هذه الصلة، من خلال سفيرها لدى الولايات المتحدة، بالقول إن حزب الله كان جزءا من الملف اللبناني وليس من الملف الإيراني. ولكن التسلسل العسكري رفض بالفعل هذا الفصل السياسي. فريق (إيران) للقذائف أجاب على إضراب في (لبنان) ومن ثم استؤنفت الحرب بين إسرائيل وإيران بوفاة بيروت.

خلال المساء، دونالد ترامب حاول منع تصعيد آخر. وبحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام أميركية وأكدتها عدة روايات دبلوماسية، فإن الرئيس الأميركي اتصل ببنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد فورا. وقال انه يريد الحفاظ على فرص اتفاق مع طهران. وذكر أيضا علنا أن الإضرابات الإسرائيلية في لبنان لم تنسق مع واشنطن. غير أن البيت الأبيض لم ينشر سجلا رسميا كاملا لهذا التبادل.

الاثنين في الفجر، تضرب إسرائيل إيران

ضبط النفس لم يدوم. وفي الساعة 27/4 من يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا عسكرية في إيران، وفي الغرب، وفي وسط البلد. وقد أبلغ تلفزيون الدولة الإيرانية عن انفجارات في طهران وتبريز وإسبهان. وأشارت وسائط الإعلام الإيرانية والأمريكية الأخرى أيضا إلى كاراج وكرمانشاه. وقال الحرس الثوري إن إسرائيل استخدمت صواريخ باليستية أطلقت من الجو. ولا تزال هذه النقطة تعزى إلى الجانب الإيراني.

وأوضحت التفاصيل التي قدمتها إسرائيل بعد ذلك طبيعة الأهداف. ووفقًا للسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، استهدف الجيش مواقع إطلاق الصواريخ أرض- أرض والبنية التحتية غير المرتبطة بقطاع الطاقة. ولكن في الصباح، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه ضرب المجمع البتروكيميائي لمهشهر في جنوب غرب إيران. وأكد مسؤول إقليمي إيراني أن شركة كارون البتروكيميائية قد تضررت وأن بعض المرافق قد تضررت. وأفادت وسائط الإعلام الإيرانية بأنه لم تسجل أي إصابات على الفور وأنه تم إجلاء الموظفين.

وأضافت هذه الإضرابة على مهشهر بعدا اقتصاديا وطاقيا إلى التصعيد. وحتى ذلك الحين، ادعت إسرائيل أنها تحبذ الهياكل الأساسية العسكرية. الوصول إلى موقع بتروكيميائي، حتى وإن كان محدودا، أرسل إشارة أوسع. كما ساهم في ارتفاع أسعار النفط، التي تغذيها التوترات في مضيق أورموز. وكانت الأسواق ردة فعل حتى قبل أن يعرف حجم الضرر، مما يشير إلى أن استئناف النزاع المباشر يكفي لإنعاش الخوف من صدمة إقليمية.

هوتس يدخل التسلسل

في الساعة ٠٤/٠٥ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد قذيفة من اليمن إلى أراضيه، مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي والتنبيهات في منطقة القدس. ولم يكن الهجوم معزولا. في الصباح، ادعى المتحدث العسكري الحوثي يحيى سري أن القوات اليمنية أطلقت وابلًا من الصواريخ ضد أهداف إسرائيلية حساسة في منطقة يافا. وأعلن أيضا فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا إن عمليات الهثيين ستزداد مع تقدم القتال.

وقد عززت مشاركة الهثيين صورة جبهة إقليمية منسقة، رغم أن درجة التنسيق التشغيلي لا تزال صعبة. حلفاء (هوثس)، (إيران) قد نفذوا بالفعل هجمات ضد (إسرائيل) والحركة البحرية في البحر الأحمر. فعودتهم إلى التسلسل، بعد بضع ساعات من الإضرابات على إيران، وسعوا نطاق المسرح. ولم تعد إسرائيل تواجه النار من إيران ولبنان فحسب. كما كان عليه مراقبة محور البحر الأحمر واليمن، مع عواقب محتملة على طرق التجارة.

– الساعة ٣٠/٧ تم الكشف عن حواف إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل. وقد سمع عن انفجارات في القدس، وفقا للمراسلين المحليين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل نظم مكافحة القذائف. الساعة ٢٦/٧ لم تكتشف خدمات الإغاثة الإسرائيلية أي إصابات بعد إطلاق النار الإيرانية. – الساعة ٤٤/٧ أبلغ الجيش الإسرائيلي عن جولة ثانية من القذائف التي أطلقت من إيران باتجاه أراضيها. أبقت هذه التنبيهات السكان في الملاجئ وأخرت أي عودة إلى الحد الأدنى من الحياة الطبيعية.

في الساعة 34/8، ادعى الحرس الثوري أنه استهدف قاعدتين جويتين إسرائيليتين هما نيفاتيم وتل نوف. ووصفوا العملية بأنها استجابة للضربات الإسرائيلية في مواقع الرادار في إيران. ولم يتم تأكيد هذه النقطة بصورة مستقلة وقت الإعلان الأول. غير أنه يلقي الضوء على القصة الإيرانية: فطهران لا يرغب في الرد على بيروت فحسب، بل أيضا في إظهار أن الهجمات المضادة الإسرائيلية في إيران تدعو إلى رد عسكري جديد.

في الساعة ٣٠/٩ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد قذائف أطلقت من إيران إلى إسرائيل. وقد صدرت أوامر لسكان المناطق المستهدفة بالدخول والبقاء في المناطق المحمية حتى إشعار آخر. وأكد الإنذار الأخير في صباح يوم الاثنين أن استئناف الحرب بين إسرائيل وإيران لم يقتصر على ليلة الاستجابة. كان إيقاع الإعلانات يظهر بالفعل ترسًا: وعُرض كل إضراب كرد على الإضراب السابق، غير أن كل منهما خلق أيضا نمط الخطوة التالية.

جنوب لبنان، الزناد، الجبهة الدائمة

وظل جنوب لبنان الجبهة الأكثر تعرضا للمدنيين اللبنانيين على امتداد التسلسل. في (تاير)، ضربت الإضرابات أطراف موقع تاريخي كبير. في بنت جبيل، استمر القتال في المناطق الحضرية لعدة أسابيع، مع تقدم إسرائيلي بطيء، وتبادل للمدفعية، وضربات وهجمات من قبل حزب الله ضد المواقع الأمامية. المصادر المتاحة تصف معركة اللبس والدموع. وتسعى إسرائيل إلى تحييد العصيان الاستراتيجي. ويسعى حزب الله إلى منع الانتصار السريع والمحافظة على التكلفة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

والاستمرارية اللبنانية الجنوبية هذه تفسر سرعة الانفجار. كان وقف إطلاق النار الجزئي يحمي بيروت بشكل أساسي. لم توقف الضربات في الجنوب، ولم تحسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي، ولم تفرض على حزب الله وقفاً مقبولاً لعملياته. ومن ثم فإن الإضراب عن الضهية لم ينشأ في الفراغ. ووصل بعد عدة أيام من القتال، وأوامر الإجلاء، ووفيات المدنيين، وجرحى في الجيش اللبناني. لقد حولت جبهة نشطة بالفعل إلى محفز إقليمي.

وفي صباح يوم 8 حزيران/يونيه، تم تأكيد ثلاثة وقائع. واستؤنفت إسرائيل وإيران إضرابات مباشرة بعد شهرين من الهدنة النسبية. وكان لبنان، بعيدا عن كونه مسرحا ثانويا، بمثابة نقطة انطلاق فورية لهذا الانتعاش. وقد أضاف الهوثس خطا ثالثا من الضغط مع إطلاق النار من اليمن والتهديد البحري في البحر الأحمر. ومن غير المعروف الرئيسي ما إذا كان باستطاعة واشنطن والوسطاء الإقليميين أن يفصلوا الملفات، في حين أن الأسلحة قد جمعت بينهما على أرض الواقع.