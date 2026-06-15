الحرب في أوكرانيا بين التجميد العسكري والحرب الاقتصادية

إن الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة متناقضة. ولم تتجمد الجبهة بمعناها الدقيق، حيث ظل القتال مكثفا في الشرق والجنوب والشمال الشرقي. لكن فكرة التجميد العسكري تستقر في الحسابات الدبلوماسية الخطوط تتحرك بسرعة أقل الهجوم الروسي باهظ الثمن وتسعى كييف إلى استئناف المبادرة دون أن تكون لديها الوسائل اللازمة لتحقيق انطلاقة حاسمة. وفي الوقت نفسه، ينتقل الغرباء إلى جزء من جهودهم نحو الحرب الاقتصادية: الجزاءات المصرفية، والضغط على الأسطول الشبحي الروسي، ومراقبة الخدمات البحرية، والضربات الأوكرانية على الهياكل الأساسية للطاقة، واستهداف إيرادات موسكو النفطية.

وهذا التغيير لا يعني أن الحرب تقترب من نهايتها آليا. بل إنه يشير إلى أن الأهداف الفورية آخذة في التغير. وأوكرانيا لا تتخلى رسميا عن كامل أراضيها. إن روسيا لا تتخلى عن متطلباتها الإقليمية. ولكن المناقشات حول وقف إطلاق النار، حتى مؤقتا، تتضاعف. دونالد ترامب الولايات المتحدة تدفع صيغ التفاوض الأوروبيون يريدون مواصلة الضغط على موسكو وتحاول كييف تعزيز موقفه قبل أي مائدة مناقشة. وروسيا، من جانبها، تجمع بين الضربات الجوية الهائلة ضد المدن الأوكرانية والخطابات الافتتاحية الخاضعة للمراقبة. تصبح الحرب أقل سباقاً للإنتصار الكامل من الذراع على ظروف التجميد.

جبهة أقل متنقلة، ولكن لا يزال القتل

وينبغي استخدامه بحذر. الجنود يموتون كل يوم وتضرب الطائرات الخنادق والطرق والمستودعات ومراكز القيادة والمدن. وتظهر التفجيرات الروسية ضد كييف وخركيف وسومي وزابورجيا ومناطق أخرى أن كثافة الحرب لا تزال مرتفعة. وتأثرت الهجمات التي وقعت في منتصف حزيران/يونيه مرة أخرى بالمباني والهياكل الأساسية الكهربائية والمواقع الثقافية. وتستجيب أوكرانيا بإضرابات عميقة ضد الطرق اللوجستية الروسية، والمصافي، ومخازن الوقود، والدفاع الجوي، والطرق المؤدية إلى القرم.

الفرق يأتي من الإيقاع الإقليمي. بعد أشهر من الضغط الروسي، تباطأت مكاسب موسكو. وتشير التحليلات العسكرية إلى أن القوات الروسية تكافح من أجل التحرك بنفس السرعة التي بلغتها في عام 2025. The Ukrainian army claims to have recovered more than 600 square kilometres since the beginning of 2026, a figure not fully independently verified, but consistent with the idea of a more disputed front. ولا تعطي هذه الدينامية حتى الآن لـ كييف تفوقا عاما. غير أنه يتناقض مع قصة استمرار انهيار أوكرانيا.

لا تزال الحرب فوق كل حرب اللبس والدموع. ويسعى كل من المخيمين إلى جعل تكلفة الخصم لا يمكن تحملها. وتركز موسكو على الضربات الجوية والقذائف والطائرات بدون طيار الشهيدية والاستنزاف البشري والضغط المستمر في دونباس. وتركز كييف على التنقل، والطائرات بدون طيار، والإضرابات الدقيقة، والدفاع الجوي، وتدمير السلاسل اللوجستية. وفي هذا السياق، فإن التجميد العسكري ليس السلام. It is a situation where the main positions stabilization, while violence changes form.

التراجع في طموحات كييف الفورية

ولا تزال أوكرانيا تؤكد أن سيادتها تمتد لتشمل جميع أراضيها المعترف بها دوليا. This position remains central to Volodymyr Zelensky. كما يدعمه الأوروبيون. ولكن، في الواقع، كانت الطموحات المباشرة محدودة أكثر مما كانت عليه في بداية الهجوم المضاد الرئيسي. ولم تعد كييف تتحدث عن الانتعاش السريع لجميع الأراضي المحتلة. ويولي هذا الخطاب مزيدا من التركيز على الدفاع النشط، والمكاسب المحلية، والعزلة القرمية، وحماية السماء، وتحسين الموقف الأوكراني قبل إجراء المفاوضات الممكنة.

This displacement does not mean abandonment. إنه يترجم قيوداً. ولا تزال أوكرانيا تفتقر إلى القوات، والدفاع الجوي، والذخائر، والعمق الصناعي. ولا تزال عمليات التسليم الغربية حيوية، ولكنها تتوقف على المناقشات السياسية في واشنطن وأوروبا. إن النظم الوطنية، والقذائف الدقيقة، والطائرات بدون طيار والمدفعية ليست كافية لضمان انفراج دائم إذا لم تتبع القوات والسوقيات. ولذلك يجب على كييف أن تختار أولوياته. تحاول أن تضرب حيث روسيا ضعيفة: الوقود، خطوط الإمداد، القرم، المصانع العسكرية، الجسور، القواعد الجوية.

وتوضح حملة مكافحة القرم هذا النهج الجديد. وبدلاً من إعلان عملية كبيرة للأراضي، تسعى أوكرانيا إلى جعل الاحتلال أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في الدعم. وتهدف الضربات بالطائرات الموجهة على الطرق والجسور والمستودعات وأجهزة الدفاع المضادة للطائرات والفؤوس اللوجستية إلى عزل شبه الجزيرة. والهدف ذو شقين: إضعاف القدرة العسكرية الروسية في الجنوب وزيادة الوزن الأوكراني في أي مناقشة مقبلة. The recovery becomes less a linear step than a gradual pressure strategy.

تجمع موسكو بين الانفتاح الدبلوماسي والحرب الجوية

روسيا تلعب على مجموعتين ودبلوماسياً، تولي اهتماماً للمقترحات الأمريكية وتتهم الأوروبيين برغبتهم في فرض إنذارات. وهي تترك فكرة عملية السلام مفتوحة، ولكنها تحافظ على متطلباتها الإقليمية. ولا تزال موسكو تطالب بالاعتراف بالمكاسب العسكرية أو السياسية التي ترفضها كييف. وفي هذا الموقف، يمكن أن يصبح وقف إطلاق النار أداة روسية: تجميد جزء من الجبهة مع توطيد الاحتلال والدعوة إلى تخفيف الجزاءات.

عسكريا، روسيا تضاعف الهجمات على المدن الأوكرانية. وتستجيب هذه الاستراتيجية لصعوباتها على أرض الواقع. عندما يتباطأ تقدم الأراضي، يحاول الكرملين التعويض عن الضغط الجوي. وتستهدف الهجمات على الهياكل الأساسية الكهربائية، والأحياء السكنية، ومحطات السكك الحديدية، والمرافق الصناعية، والمواقع الرمزية، استنفاد السكان، وتحويل الدفاع الجوي الأوكراني، وإظهار أن روسيا تحتفظ بقدرة إزعاج هائلة. وتضيف الهجمات على التراث أو المواقع الدينية بعدا نفسيا وسياسيا لهذه الحملة.

هذه التركيبة تخلق مفاوضات تحت النار (موسكو) يمكنها التحدث عن السلام بينما تضرب وتستطيع كييف أن تطالب بوقف إطلاق النار بينما تهاجم الهياكل الأساسية الروسية. ويمكن للولايات المتحدة أن تدفع المحادثات بينما تقدم المساعدة العسكرية. ويمكن للأوروبيين أن يدعموا فكرة إجراء مناقشات مباشرة مع إعداد جزاءات جديدة. ويفسر هذا المزيج لماذا أظهرت الإعلانات المؤقتة لوقف إطلاق النار، مثل إعلانات أيار/مايو، حدودها بسرعة. كل طرف يختبر الآخر قبل أن يقبل أي توقف دائم.

تصبح الحرب الاقتصادية محورية

وفي مواجهة هذا الحصار العسكري، تكتسب الحرب الاقتصادية أهمية جديدة. ولم يعد الهدف الغربي مجرد تسليح أوكرانيا. ومن المقرر أيضا تخفيض الدخل الذي يمول جهود الحرب الروسية. وتشكل الجزاءات المصرفية، والقيود التكنولوجية، والحدود القصوى للنفط، وحظر الصادرات، والتدابير ضد الشركات المرتبطة بمجمع الصناعات العسكرية خطاً أمامياً ثانياً. It is less visible than the fighting in Pokrovsk or Kharkiv, but it weights on the duration of the conflict.

الأسطول الشبحي الروسي أصبح أحد رموز هذه المعركة. وتستخدم موسكو المئات من ناقلات النفط القديمة، ومالكي الأعلام، وتغيير الأعلام، والتأمين المتنازع عليه، لمواصلة تصدير النفط على الرغم من القيود. وتقدر لندن أن حصة كبيرة جدا من النفط الخام الروسي تمر عبر هذه السفن. وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على المئات من المباني. وقد اتخذت المملكة المتحدة خطوة إضافية بالسماح لعمليات الصعود على متن السفن التي يشتبه في مشاركتها في هذا الالتفاف، ثم القيام بها. The interception of the tanker Smyrtos in the Channel gave an operational dimension to this strategy.

وهذا الضغط البحري يغير تكلفة الحرب بالنسبة لموسكو. ويصبح من الأصعب على السفينة الخاضعة للجزاءات تأمين وتمويل وتزود بالوقود ودخول بعض الموانئ. ويتحمل مالكو السفن والوسطاء المزيد من المخاطر. البنوك أقل سهولة مطابقتها وتعاني بلدان العلم من الضغط. عمليات التفتيش يمكن أن تبطئ التدفق وحتى لو احتفظت روسيا بالأسواق في آسيا، فإن انتشار الضوابط يخفض هوامشها ويعقد سلاسلها. وتهدف الحرب الاقتصادية بالتحديد إلى هذه المرحلة: جعل كل برميل أكثر صعوبة في البيع، وكل تجاوز أكثر تكلفة.

الزيت الروسي، عصب الحرب

ولا يزال النفط العصب المالي للحرب الروسية. الجزاءات الغربية لم تكبح إيرادات (موسكو) من الطاقة، بل سعت إلى تقليلها وتأخيرها وجعلها أكثر عدم يقين. ويشكل الحد الأقصى للأسعار، والقيود المفروضة على التأمين، والتدابير المتخذة ضد الأسطول الشبحي، وحظر الخدمات البحرية، جزءا من هذا المنطق. وتناقش بلدان أوروبا ومجموعة البلدان السبعة زيادة التشديد، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالصادرات الروسية. والهدف من ذلك هو تجنب بيع موسكو لزيتها بمساعدة نظام إيكولوجي من الشركات الأمامية، والمؤمنين البديلين، والمساكن الرطبة.

وهناك مخاطر على هذه الاستراتيجية. ومن شأن الضغط المفرط على النفط الروسي أن يزيد الأسعار العالمية، مما سيعطي موسكو قدرا أكبر من الإيرادات على الكميات المتبقية. الضغط القليل جداً يترك روسيا لتمويل الحرب ولذلك يسعى الغرباء إلى تحقيق توازن: تخفيض الأرباح الروسية دون إحداث صدمة عالمية في الطاقة. ويصعب تحقيق هذا التوازن، ولا سيما في سنة تتميز بأزمات أخرى، منها حرب الشرق الأوسط والتوترات حول أورموز. ولذلك تعتمد أوكرانيا على حرب اقتصادية عالمية يجب أن تظل صعبة بما فيه الكفاية لإضعاف موسكو والسيطرة بما يكفي لعدم زعزعة استقرار حلفائها.

ويكمل كييف هذا الضغط بضرباته الخاصة على البنية التحتية للطاقة الروسية. وقد أصبحت عمليات التجديد، ومستودعات الوقود، والنباتات العسكرية، والفؤر اللوجستية أهدافاً عادية. ولا تحل هذه الاستراتيجية محل الجزاءات. إنه يعززهم ويقلل المصافي المتضررة من قدرة التجهيز. مستودع مدمر يعطل الإمدادات العسكرية محور لقطع (جرم) يُلزم (روسيا) بفترات غالية إن اقتصاد الحرب الروسي يهاجمه كل من النصوص الغربية والطائرات الأوكرانية بلا طيار.

تسعى أوروبا إلى استراتيجية طويلة الأجل

أوروبا في قلب هذه الحرب الاقتصادية وهو يريد أن يدعم أوكرانيا ويحافظ على الضغط على روسيا ويتجنب الاعتماد المفرط على الخيارات الأمريكية. وتشمل مجموعة الجزاءات الجديدة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي المصارف والسفن والأعمال التجارية ودوائر التفافية. إن بلدان الشمال الأوروبي وبلدان البلطيق تضغط على الأسطول الشبح. وتؤيد ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة المناقشات بشأن وقف إطلاق النار، ولكنها لا تريدها أن ترتكب انتصارا روسيا. يعلم الأوروبيون أن التجميد غير المتفاوض عليه يمكن أن يصبح فرصة مفيدة في موسكو.

وتكمن الصعوبة الأوروبية في هذه المدة. وتتراكم الجزاءات، ولكن فعاليتها تتوقف على تطبيقها. السفن تغير أسمائهم شركات (سكرين) تتحرك ويستخدم الوسطاء المزيد من الولايات القضائية الشاذة. المشترين يتجاوزون الأجهزة ولذلك يجب على الأوروبيين أن ينتقلوا من سياسة الإعلان إلى سياسة الشرطة الاقتصادية: التفتيش، وتبادل المعلومات، والتعاون مع دول العلم، والجزاءات الثانوية، والتحقق من التأمين، وتتبع الشحنات، والإقامة الداخلية التي يسمح بها القانون. فالحرب الاقتصادية تصبح إدارة يومية، وليس مجرد بيان قمة.

ويتطلب هذا التطور أيضا التماسك السياسي. وتخشى بعض الدول الأوروبية من الآثار على أسعار الطاقة أو على أعمالها التجارية. ويدعو البعض الآخر إلى اتخاذ تدابير أشد صرامة. ولا تزال الولايات المتحدة لا غنى عنها، ولكن اهتمامها يتحول وفقا للأزمات. الحرب في الشرق الأوسط، وانتخابات الولايات المتحدة وأولويات دونالد ترامب يمكن أن تغير سرعة الدعم. ولذلك تحاول أوروبا أن تبين أنها تستطيع أن تتحمل جزءا من العبء. وقالت إنها تعرف أن مصداقية الجزاءات تتوقف على قدرتها على التصويت بقدر ما تتوقف على قدرتها على إنفاذها.

شروط وقف دائم لإطلاق النار

ولا يمكن أن يقتصر وقف إطلاق النار الدائم في أوكرانيا على وقف إطلاق النار. يجب أن يجيب على عدة أسئلة أين الخط؟ من يفحص الانتهاكات؟ ماذا يحدث للمناطق المحتلة؟ هل يتم الإبقاء على الجزاءات أو رفعها أو تعليقها على مراحل؟ ما هي الضمانات الأمنية التي تقدم إلى أوكرانيا؟ ما هو مكان منظمة حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والسلطات الثالثة؟ كيف يمكننا منع روسيا من استخدام التوقف لإعادة بناء قواتها؟ :: كيفية تنظيم السجناء، والأطفال المشردين، ونباتات الطاقة النووية، والموانئ والممرات التجارية؟?

خط الاتصال هو أول مشكلة ومن شأن وقف إطلاق النار على المواقع الحالية أن يوقف الوفيات في الأجل القصير. يمكنه أيضاً تجميد مهنة (كييف) ترفض التعرف عليها وستقدم موسكو هذه الصيغة باعتبارها حقيقة عسكرية. وقال إن أوكرانيا ستعتبره تعليقا وليس تنظيما. ويخشى الأوروبيون أن يستنسخ هذا التجميد نموذجا سبق رؤيته: فقد توقفت الحرب بدون سلام، ثم انعشت عندما يتغير توازن القوى. ولذلك ستتوقف الاستدامة على الوضع السياسي للخط. وينبغي ألا يعني التجميد العسكري الاعتراف القانوني.

وستكون ضمانات الأمن هي المشكلة الثانية. وستتطلب أوكرانيا التزامات ملموسة: الدفاع الجوي، وعمليات توريد الأسلحة، والتدريب، والاستخبارات، والقدرة على الاستجابة، والدعم المالي. الضمان الغامض لن يكفي (روسيا) ستسعى للحد من التكامل العسكري لأوكرانيا وسترغب الولايات المتحدة في تجنب المشاركة المباشرة الباهظة التكلفة. وعلى الأوروبيين أن يعوضوا عن بعض هذا الحذر. وبدون ضمانات قوية، ستخشى كييف أن يستعد وقف إطلاق النار للهجمة الروسية القادمة. وبدون قيود ذات مصداقية، ستندد موسكو بعسكرة أوكرانيا تحت الحماية الغربية.

هل يمكن للتجميد العسكري أن يخدم كييف؟?

إن التجميد العسكري ليس بالضرورة هزيمة لأوكرانيا إذا منحها الوقت، والأسلحة، والاقتصاد الأفضل حماية، ومسار أوروبي واضح. ومن شأن الاستراحة أن تساعد على إعادة بناء الهياكل الأساسية، وتدريب الألوية، وتعزيز الدفاع الجوي، وإعادة المدنيين إلى أوطانهم، ودعم صناعة الطائرات بدون طيار، وإعداد جيش أحدث. ولكن هذا السيناريو يفترض أن المعونة الغربية ستستمر خلال وقف إطلاق النار. وإذا أدى هذا الكسر إلى تخفيض المعونة، وتخفيف الجزاءات، والإجهاد السياسي، فإنه سيخدم موسكو.

لذا كل شيء يعتمد على المشروطية ويجب أن تظل الجزاءات مرتبطة بالسلوك الروسي، وليس فقط غياب النار. ويمكن أن يظل تجميد الأصول الروسية، والقيود المفروضة على النفط، والتدابير المتخذة ضد الأسطول الشبحي، متجذرين إلى أن تعاد الأراضي المحتلة أو تجد تسوية سياسية. كما يمكن للأوروبيين استخدام إعادة الإعمار الأوكرانية كأداة استراتيجية تجمع بين التكامل الاقتصادي والهياكل الأساسية والدفاع. ويجب ألا تتوقف الحرب الاقتصادية في الوقت الذي تصمت فيه الأسلحة. يجب أن يصبح مفاوضة.

بالنسبة لـ (كييف)، الخطر سياسي ويمكن تفسير قبول استراحة على الخطوط الحالية على أنها خطوة إلى الوراء. ويجب أن يشرح زيلنسكي أن وقف إطلاق النار لا يعني التخلي عن الأراضي أو الاعتراف بالاحتلال أو نهاية المقاومة. وسيتعين عليها أيضا إدارة توقعات السكان والجنود وأسر السجناء واللاجئين. بلد مستنفد قد يريد السلام، ولكن يرفض السلام الذي يبدو وكأنه استسلام. ولهذا يجب أن تكون الصيغة دقيقة. وسيتعين على أوكرانيا أن تحافظ على الحق وأن تضمن الأمن وأن تحافظ على الجاذبية الاقتصادية ضد موسكو.

أقل إقليمياً ولكن لا أقل من الحرب

فالحرب في أوكرانيا تصبح أقل إقليما على وجه الحصر، ولكنها لا تقل إجمالا. ويلعب على الجبهة، وفي السماء، وفي الموانئ، وفي المصارف، وفي التأمين، وفي المصافي، وفي الكابلات، وفي المصانع، وفي المناقشات السياسية الغربية. والتجميد العسكري المحتمل لا يقلل من الخطر. إنه يتحرك يمكن للخطوط أن تتوقف عن التحرك بدون نهاية الحرب الطائرات يمكن أن تستمر ويمكن أن تكثف الجزاءات. الضغط على السفن يمكن أن يزداد. والمفاوضات يمكن أن تفتح بينما يستعد كل مخيم للجولة التالية.

ومن ثم فإن الخطوة التالية ستتوقف على صياغة ثلاث جبهات. الجبهة العسكرية، حيث تحاول أوكرانيا استئناف المبادرة دون الإفراط في تقدير قواتها. الجبهة الدبلوماسية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق، وحيث يرغب الأوروبيون في تجنب السلام غير المواتي. فالواجهة الاقتصادية، حيث يصبح الأسطول الشبحي، والمصارف الروسية، والإيرادات النفطية، والهياكل الأساسية للطاقة أهدافا مركزية. وإذا تحركت هذه الجبهات الثلاث إلى الأمام معا، فيمكن لـكييف أن تتناول المناقشات بمزيد من الوزن. وإذا لم تكن موسكو راضية، فإنها ستسعى إلى تحويل الدهون الغربية إلى ميزة استراتيجية.

وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار على المدى الطويل، إذا كان قد تحقق، لن يكون نتاج وقف القتال فحسب. وسوف يعتمد على نسبة كاملة من الطاقة. وسيتطلب ذلك رصدا، وضمانات أمنية، واستمرار المساعدة العسكرية، والجزاءات المنطبقة، والضغوط البحرية الحقيقية، والتعمير الممول، ورفضا واضحا للاعتراف بالضمانات. وفي هذه المرحلة، لم تعد أوكرانيا تسعى فقط إلى استعادة الأرض. إنها تحاول إيقاف الوقت من العمل في موسكو وهذا هو المكان الذي تدور فيه الحرب الآن: أقل في الإعلان عن هجوم عظيم من القدرة على تحويل التجميد العسكري المحتمل إلى فشل اقتصادي دائم لروسيا.