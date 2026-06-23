الحرب في لبنان: 1.38 بليون دولار لا تقول كل شيء

ولا يوجز مبلغ 1.38 بليون دولار المتقدم لتدمير المباني في جنوب لبنان تكلفة الحرب. وهو يعطي صورة جزئية ومفيدة وشديدة، ولكن محدودة بطريقته. وهو يقيس الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني التي حددتها صور الأقمار الصناعية والتحليل السريع، في جنوب البلاد، في تاريخ معين. وهو لا يقيس مشروع القانون اللبناني بأكمله. وهي لا تمثل جميع الهياكل الأساسية، أو فقدان النشاط، أو تدمير الدخل، أو تكاليف السفر، أو الخسائر الزراعية، أو إصلاح الخدمات العامة، أو الإنفاق الصحي، أو الأثر الدائم على اقتصاد أضعف بالفعل.

وهذا التمييز أساسي. وقد جرى تعميم مبلغ 1.38 بليون دولار لعدة أيام، في حين أشارت التقديرات السابقة إلى 10 بلايين دولار أو حتى 20 بليون دولار. والتناقض واضح فقط. الأرقام لا تتحدث عن نفس الشيء وليس تقدير الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني تقديرا لمجموع التكاليف الاقتصادية. صورة التقطت قبل الأسابيع الأخيرة من القتال لا تستحق النتيجة النهائية ولا يغطي تقييم جنوب لبنان الآثار على بيروت والبقاع والتجارة والسياحة والزراعة والمالية العامة والثقة. وعليه، يجب على لبنان أن يتجنب خطأين متناظرين: التقليل إلى أدنى حد من الحرب بالاحتفاظ بالمباني المحددة فقط، أو تضخم مشروع القانون دون تمييز بين الخسائر المتحقق منها، واحتياجات التعمير، والأضرار الاقتصادية غير المباشرة.

رقم محدد لكن متعمد

ويركز التقييم الذي نشرته وكالة تابعة للأمم المتحدة ومركز بحوث تابع للدولة اللبنانية على الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان. It contains 11,095 fully destroyed buildings, affecting 17,891 dwellings. It also identifies 2,242 partially damaged buildings, consisting of 5,219 dwellings, and 9,311 minor damaged buildings, covering 18,282 dwellings. وتقدر التكلفة المباشرة للمباني المتضررة أو المدمرة بمبلغ 1.38 بليون دولار. ويقدر حجم الحطام بنحو 3.1 مليون متر مكعب.

وتوفر هذه الأرقام أساسا جديا. فهي تسمح لنا بالخروج من ضباب البيانات السياسية. وهي تقدم للسلطات خريطة أولية للدمار. فهي تساعد في تحديد أولويات التطهير وتنظيم المساعدات وتحديد المناطق الأكثر تضررًا وإعداد طلبات التمويل. كما أنها تقارن مستويات التدمير بين القرى. تعد عيترون وبنت جبيل وميص الجبل وطيبة مرجعيون وبرج الشمالي والناقورة من بين القطاعات المتضررة بشكل كبير وفقًا للبيانات المتاحة.

ولكن يجب ألا يخفي هذا الدقة حدود المحيط ويستند التقرير إلى تحليل سريع على مستوى البناء. وهو يقارن الصور الساتلية السابقة وما بعد الفترة. وهي لا تغطي الأسابيع الأخيرة من الصراع. وهي لا تهدف إلى قياس الخسائر الاقتصادية العامة. وهو لا يحل محل التقييم الشامل لاحتياجات التعمير، مثل تلك التي تقوم بها المؤسسات الدولية بعد الحروب أو الكوارث الكبرى. إنها قاعدة، وليس توازن نهائي.

ويفسر هذا المعاني السبب في أن الرقم يبدو أقل من التقييمات الأوسع نطاقا التي قدمت في المناقشة العامة. المبنى المدمر له تكلفة إعادة البناء ولكن حول هذا المبنى هي الطرق، والشبكات الكهربائية، والأنابيب المائية، والمدارس، والمتاجر، والأراضي الزراعية، والمخزونات، والمعدات، والمركبات، وحلقات العمل، والدخل. إن تكلفة الحرب لا تقتصر أبدا على الجدار المنهار. ويشمل ما سمح به هذا الجدار للعيش.

لماذا 1.38 بليون لا 10 بلايين

ويشير مبلغ 10 بلايين دولار عموما إلى نهج أوسع نطاقا. وقد تشمل الأضرار المادية، واحتياجات التعمير، وإصلاح الهياكل الأساسية، وخسائر الإنتاج، وتكاليف الطوارئ. وفي بعض الحالات، يُستخدم أيضا كشخص سياسي مؤقت، يُقصد به أن يعطي ترتيبا بالحجم قبل توحيد البيانات. الرقم 1.38 مليار نوع آخر وهو قطاعي وجغرافي. وهي تتعلق بمباني في جنوب لبنان تم تقييمها عن طريق التصوير.

الفرق يكمن أولاً في الميدان. 1.38 مليار لا تغطي جميع القطاعات. وهي لا تشمل الخسائر الناجمة عن الأعمال التجارية المغلقة، والمحاصيل المهجورة، وسلاسل التوريد المعطلة، والأجور غير المدفوعة، والإيرادات الضريبية الضائعة، أو هبوط الحجز السياحي، أو تكاليف النقل الإضافية. الحرب يمكن أن تدمر مبنى، لكنها يمكن أيضا تدمير دورة اقتصادية كاملة. التجار لا يفقدون نوافذهم. فهي تفقد أشهر النشاط، والعملاء، والمخزون، وأحيانا القدرة الائتمانية.

الفارق يكمن في الوقت المناسب. ولا يمكن للتقييم الذي تقرر في تاريخ معين أن يشمل التدمير اللاحق. واستمر القتال مع القصف، والعمليات البرية، وعمليات الهدم، وانتهاكات وقف إطلاق النار. كلما طالت الحرب كلما كبر مشروع القانون. ويتراكم الضرر أيضا بصورة غير مباشرة. يمكن أن يصبح المنزل المتضرر بشكل طفيف غير صالح للسكن إذا ظل معرضًا للطقس، أو إذا تم قطع الشبكات، أو إذا تم إغلاق الطرق أو إذا لم يتمكن السكان من العودة.

والفرق يكمن أخيرا في الطريقة. ويحد الضرر المباشر من قيمة الأصول التي دمرت أو تضررت. ويمكن أن تكون الحاجة إلى التعمير أكبر، لأن تكاليف إعادة البناء أكثر من الاستعاضة عن التكاليف المتطابقة. ونحن بحاجة إلى إزالة الحطام، وتأمين المواقع، وإزالة بعض القطاعات، وإعادة إنشاء الشبكات، ومراعاة التضخم، ومواد الاستيراد، ودفع الأيدي العاملة الماهرة، وإعادة البناء وفقا لمعايير أكثر صرامة في بعض الأحيان. ولذلك فإن تكلفة التعمير لا تعادل دائما تكلفة الضرر الملاحظ.

لماذا يمكن أيضاً الدفاع عن 20 مليار

والتقدير البالغ 20 بليون دولار هو منطق أوسع. ويمكن أن يشمل الدمار المادي والخسائر الاقتصادية والتكاليف الاجتماعية والنزوح الجماعي والتأثير على المالية العامة وخسائر الاستثمار وتدهور النمو. وفي الاقتصاد العادي، تكون هذه العناصر ثقيلة بالفعل. وفي الحالة اللبنانية، هي أكثر من ذلك، حيث تضيف الحرب إلى أزمة مالية ومصرفية ونقدية ومؤسسية افتُتحت منذ عام 2019.

ولم يبدأ لبنان من تحقيق توازن قوي. ولا تزال المصارف مشلولة بملف الإيداع. الدولة لديها قدرة محدودة على الميزانية. فالهياكل الأساسية العامة هشة بالفعل. وقد استنفدت الأسر المعيشية جزءا من مدخراتها. وتشغل الشركات هامشاً مخفضاً، وغالباً ما يكون ذلك نقداً، دون الحصول على الائتمان بشكل طبيعي. وفي هذا السياق، يكون لكل تدمير أثر مضاعف. الطريق المقطع ليس مجرد قرية. إنها تمنع الموردين. المدرسة المتضررة لا تؤثر فقط على المبنى. إنها تحرم العائلات. حقل مهجور ليس فقط يدمر المحصول. وهو يخفض دخل الموسم وأحيانا القدرة على إعادة الزراعة.

وبالتالي، فإن الرقم البالغ 20 بليون دولار يمكن أن يعكس قراءة للاقتصاد الكلي. وهي تضيف خسائر غير مرئية في الصور الساتلية. وهو يراعي تشريد أكثر من مليون شخص، ونفقات الإقامة، وخسائر الإيجار، ووقف الأنشطة، والرعاية، والمعونة الطارئة، والتكاليف الإدارية، والخسائر المقبلة. كما يمكن أن تشمل علاوة المخاطر المفروضة على البلد. بعد الحرب، يتردد المستثمرون، وتزيد شركات التأمين من شروطها، وتظل البنوك حذرة، ويلغي السياح، ويتأخر الوافدون ويطالب الملاك بضمانات.

غير أنه ينبغي معالجة هذا الرقم بحذر. كلما زاد التقدير كلما أصبح أكثر حساسية للافتراضات وهو يعتمد على معدل النمو المفقود، ومدة التوقف، وعدد المشردين، وقيمة الأصول غير الخاضعة للمراقبة، وأسعار التعمير، والآثار الجانبية. ويمكن أن يكون مفيدا في قياس النطاق الوطني للحرب. ولا ينبغي الخلط بينها وبين منزل يفحصه كل منزل.

جدول مقارنة لأوامر الحجم الرئيسية

الشكل ما الذي يقيسه ما لا يقيس 1.38 بليون دولار إلحاق أضرار مباشرة بالمباني في جنوب لبنان الخسائر الاقتصادية، الهياكل الأساسية الكاملة، الأسابيع الماضية، التكلفة الاجتماعية حوالي 8.5 إلى 10 بلايين دولار الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في التقديرات الأوسع نطاقا تقييم نهائي شامل، خسائر غير مؤكدة في المستقبل ما يصل إلى 20 بليون دولار التكاليف العامة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك الآثار غير المباشرة والاجتماعية جرد تقني مصدق عليه لكل موجود مدمر أكثر من مليون مشرد داخليا الصدمة البشرية والسوقيات الحربية القيمة الإجمالية لفقدان الدخل والأصول

ويبين هذا الجدول أن الأرقام لا تلغي. إنهم يتوافقون مع بعض أقل رقم مطابق لأضيق محيط وتقابل الأرقام الأعلى مستويات إضافية من الخسائر. ويجب أن تحافظ السياسة العامة الخطيرة على هذا التسلسل الهرمي. ولا يمكنها أن تستخدم 1.38 بليون دولار لتدعي أن الحرب لا تكلف شيئا. كما أنه لا يمكن استخدام 20 بليون دولار دون تحديد ما ينطوي عليه التعمير أو التعويض أو فقدان الناتج المحلي الإجمالي أو مشروع الميزانية.

المباني، أول حالة طوارئ مرئية

والمباني المدمرة هي الجزء الأبرز من الكارثة. وهي تنظم عودة السكان. ولا يمكن للأسرة أن تستأنف حياتها إذا اختفت مساكنها. فالتجارة لا يمكن إعادة فتحها إذا دمرت مبانيها. ولا يمكن لبلدية أن تستعيد الوضع الطبيعي إذا ظلت الشوارع مزدحمة بالركود. ويقيس هذا التحدي 3.1 مليون متر مكعب من الحطام. وتصبح الديون سياسة عامة كاملة.

التطهير مكلف. وهي تتطلب معدات، وقود، وأفرقة، ومواقع للتخزين، والتحقق من السلامة، وأحيانا إجراءات للتنظيف. وأثار أيضا مسألة الذخائر غير المنفجرة. في العديد من المجتمعات الحدودية، يمكن أن تعرض العودة المتسرعة السكان لمخاطر جسدية. ودعا الجيش اللبناني أيضا بعض السكان إلى تأخير عودتهم إلى أكثر القرى تعرضا للخطر. وهذا التحذير يقلل من المخاطر البشرية، ولكنه يؤخر الانتعاش الاقتصادي.

وتطرح المساكن التي دمرت بالكامل سؤالا آخر: من سيدفع؟ وستنتظر الأسر المتضررة الحصول على تعويض. ويمكن لحزب الله أن يعد بتقديم المساعدة إلى قاعدته الاجتماعية. وستلتمس الدولة التمويل الدولي. وسيطلب المانحون آليات للرصد. ستطلب البلديات مظاريف سريعة ولكن القدرة على الدفع لا تزال محدودة. وبدون خطة وطنية، قد يكون التعمير متفاوتا، ويعتمد على الشبكات السياسية والتمويل الخارجي.

والأضرار الجزئية تكون أحيانا أكثر تعقيدا. أي بيت متصدع، سقف متضرر أو فاسادة متضررة يمكن أن يعطي انطباعا عن كارثة محدودة. غير أن الخبرة التقنية يمكن أن تكشف عن مشاكل تتعلق بالهيكل أو المياه أو السلامة. ويمكن بعد ذلك أن يقلل مبلغ التعويض من تقدير الاحتياجات. ويؤدي سوء تمويل إعادة الإعمار إلى نشوء مساكن غير مستقرة، وهي عرضة للصدمة التالية.

الاقتصاد المحلي خارج الجدران

جنوب لبنان ليس فقط حول مخزون سكنه. وهي تشمل الثقافات، والصناعات الصغيرة، وحلقات العمل، والمتاجر، والمدارس، والعيادات، والطرق الريفية، وشبكات الأسر عبر الحدود أو الشتات. وعندما تضرب الحرب، تتوقف هذه الهياكل عن العمل. ويمكن أن تكون الخسائر في المزارع كبيرة، حتى وإن لم تدرج في تقييم البناء. ودمرت حقول غير مستأجرة، وأحرقت أشجارا، وأراض ملغومة أو يتعذر الوصول إليها، ودمرت الدفيئات وفقدت قطعان وزنها على الدخل.

الأحذية تعاني من خسارة مزدوجة. إنهم يفقدون الأصول المادية، ولكن أيضاً زبائنهم. ويستهلك السكان المشردون في أماكن أخرى. الموردون يترددون في التسليم ويمكن تدمير المخزونات أو إنهائها. ونادرا ما يغطي التأمين هذه الحرب، لا سيما في بلد لا تزال فيه التغطية الرسمية محدودة. وبالتالي، يواجه التجار ديوناً، دون نقدية ودون ائتمان مصرفي عادي.

كما يتضمن مشروع القانون التعليم والصحة. وتنتج المدارس التي أغلقت لأسابيع أو أشهر خسائر في التعلم، وتكاليف النقل، والمصروفات البديلة، والضغط على المؤسسات المضيفة. ويجب على الهياكل الصحية أن تعالج الجرحى، وأن تدير الصدمات، وأن تحل محل المعدات، وأن تكفل الوصول إلى الموظفين وتحافظ عليهم تحت الضغط. ولا تظهر هذه التكاليف في الجدران وحدها.

ويضيف التشريد الجماعي وزناً وطنياً. وتكلف الأسر المشردة في مجالات الإسكان والتغذية والرعاية والتعليم الدولة والمنظمات غير الحكومية والبلديات والأسر المضيفة. وبعض هذه النفقات لا يظهر أبدا في الحسابات الرسمية. وتدعمها الأسر أو الشتات أو الشبكات المجتمعية. ولذلك تتجاوز التكلفة الفعلية مشروع القانون العام المرئي.

التأثير على المسار الاقتصادي للبلد

وضربت الحرب اقتصادا كان يحاول الاستقرار بشكل هش. وكانت الجنية مستقرة نسبيا بعد سنوات من الاستهلاك. وقد أعطت السياحة وعمليات نقل الشتات والنشاط النقدي بعض الأكسجين. غير أن هذا الانتعاش ظل جزئيا ومتفاوتا وضعفا. الحرب تدمر هذا النوع من الانتعاش إنه يلمس الثقة قبل أن يلمس الحسابات.

وتؤجل الشركات استثماراتها. الأسر المعيشية تحتفظ بنقودها المغتربون يترددون بالعودة المسافرون يلغون المستوردون يزيدون هوامش أمانهم ارتفاع أسعار النقل. البلديات تحول مواردها الضئيلة إلى حالات الطوارئ. الحكومة تفقد الإيرادات ونفقات الكسب وحتى لو كان التدمير المادي محدودا، فإن الأثر على النمو سيكون ثقيلا.

وتوضح تقديرات الانكماش الاقتصادي هذا الضعف. ويمثل الانخفاض المتعدد النقاط في الناتج المحلي الإجمالي بلايين الدولارات من الثروة غير المنتجة. ولا يُنظر إلى هذه الخسارة في الصور الساتلية. ويظهر في الوظائف غير المكرَّرة، والأجور المفقودة، والضرائب غير المحصلة، والاستثمارات الملغاة، والإفلاسات الصامتة. وهذا هو السبب في أن مجموع تكلفة الحرب يتجاوز دائما تقريبا الضرر المادي الملاحظ.

ويفاقم الدين غير المشروع لإعادة البناء أيضا المشكلة المصرفية. ولا تزال الإيداعات مغلقة. ولا تمول المصارف التجارية عادة الاقتصاد. ولا يمكن للأسر المعيشية أن تعتمد على حساباتها القديمة لإعادة البناء. ولا يمكن للشركات الحصول بسهولة على قروض طويلة. ولذلك، سيتعين على إعادة الإعمار أن تشمل المعونة العامة، والأموال الخارجية، والقنوات المجتمعية، أو المدفوعات المباشرة. وهذا القيد سيبطئ العودة إلى طبيعتها.

التكلفة السياسية للأرقام

إن المناقشة بشأن تكلفة الحرب ليست محايدة. كل ممثل يمكنه استخدام الأرقام لمصلحته وأولئك الذين يريدون التقليل إلى أدنى حد من مسؤولية التسلق سيحتفظون بأقل مبلغ. والذين يرغبون في التنديد بحجم الكارثة سيحتفظون بأعلى مبلغ. وسيطلب المانحون إجراء تقييمات يمكن التحقق منها. وستطالب الأسر بتعويض سريع. وسيسعى الطرفان إلى التحكم في توزيع المعونة.

هذه المعركة من الأرقام يمكن أن تضعف الاستجابة العامة. وإذا كانت التقديرات مشوشة، يفقد السكان الثقة. إذا أعلنت الحكومة عن عدم وجود مشروع قانون، يشعر الضحايا بالهجر. إذا كان يعلن فاتورة عالية جدا بدون طريقة، الشركاء الخارجيون يشكون. والحل هو نشر عدة مستويات من الميزانية العمومية. المستوى الأول: التحقق من الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني. Second level: damage to infrastructure. المستوى الثالث: الخسائر الاقتصادية القطاعية. المستوى الرابع: احتياجات التعمير. المستوى الخامس: التكاليف الاقتصادية الكلية والاجتماعية.

ومن شأن ذلك أن يوضح المناقشة. ومن شأن ذلك أن يتفادى وجود تناقضات زائفة بين 1,38 و10 و20 مليار. كما سيساعد على تنظيم الأولويات. ويجب أن يُعامَل الإسكان المدمَّر بالكامل على وجه الاستعجال. ويجب إعادة شبكات المياه والكهرباء والطرق للسماح بالعودة. ويجب إعادة فتح المدارس والمراكز الصحية بسرعة. ويجب أن يتلقى المزارعون والتجار دعما موجها لتعزيز النشاط. يجب أن يكون التعويض قابلاً للتعقب.

وستكون الشفافية حاسمة. لقد شهد لبنان بالفعل عمليات إعادة إعمار تتسم بالتسييس والبطء وعدم المساواة والوعود التي لم تتحقق. هذه المرة الأزمة المالية تجعل الهامش أضيق ولن يمول المانحون تمويلا هائلا بدون ضمانات. ولا يمكن للأسر المعيشية أن تقدم تمويلا مسبقا لإعادة بناءها. البنوك لم تعد تلعب دورها ولذلك يجب على الدولة أن تبني آلية ذات مصداقية ومراقبة ومحلية وقابلة لمراجعة الحسابات.

فاتورة ستتوقف أيضاً على الهدنة

وتتوقف التكلفة النهائية الآن على المدة الفعلية للهدنة. وإذا استأنف القتال، فإن الرقم 1.38 بليون سيتجاوز بسرعة داخل محيطه. المباني الهشة بالفعل يمكن أن تنهار. وقد تتأثر المناطق التي لم يتم تقييمها بعد. ستتأخر العودة وستزداد تكاليف الإقامة. وسيتعين وقف عمل المقاصة. ولذلك، فإن كل انتهاك عسكري له تكلفة اقتصادية، حتى وإن لم يتسبب في المزيد من الدمار الكبير.

والوجود الإسرائيلي في قطاع من الأراضي في جنوب لبنان يزيد أيضا من تعقيد عملية التعمير. وما دامت المناطق غير متاحة، يظل التقييم غير كامل. وإلى أن يتمكن السكان من العودة، فإن الاحتياجات الحقيقية غير مدمجة. وإلى أن تتمكن الأفرقة التقنية من تفتيش المباني، يظل التعويض تقريبيا. وبالتالي فإن الانسحاب الفعال والقابل للتحقق ليس مسألة ذات سيادة فحسب. إنه شرط حساب اقتصادي.

ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تدافع عن هذه النقطة في أي مفاوضات. ولا يمكن أن يبدأ التعمير على محمل الجد إذا استمرت الانتهاكات، وتطير الطائرات بدون طيار فوق المدن، وتظل المدن الحدودية تحت التهديد، والطرق غير آمنة. الإيماءات الرمزية لن تكفي وسيريد المانحون أن يعرفوا ما إذا كان من المحتمل تدمير منازل إعادة البناء مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع. العائلات ستسأل نفس السؤال قبل أن يعودوا.

ولذلك ينبغي أن تُقرأ تكلفة الحرب على لبنان على أنها إضافة مستمرة. والرقم 1.38 بليون هو السطر الأول من ميزانية مادية. وتضيف التقديرات البالغة 10 بلايين شظايا اقتصادية وجسدية أوسع نطاقا. يعبر الـ 20 مليار عن قراءة اقتصادية كلية واجتماعية للصدمة، في بلد يعاني بالفعل من أزمة. وبين هذه المبالغ، لا يوجد بالضرورة تناقض. هناك فرق في المحيط والطريقة والتوقيت. أما الدراسة الاستقصائية المقبلة للسواتل، وعمليات التفتيش الأرضية، وتطور الهدنة، فستشير إلى ما إذا كانت الفواتير لا تزال متضمنة أو إذا وصلت إلى أشد أوامر الحجم.