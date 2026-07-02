الحياة من أجل الإغاثة والتنمية في لبنان: تتفاقم الأزمة الإنسانية حيث لا يزال أكثر من مليون شخص نازحين ولا تزال آلاف العائلات تعاني من الجوع والتشرد

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

By Tasneem Elridi

ولا تزال آلاف الأسر اللبنانية تعاني من عواقب أزمة إنسانية تزداد خطورة، رغم إعلان وقف إطلاق النار. ووفقا للتقارير التي قدمتها مؤخرا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يتجاوز عدد المشردين داخليا الآن 1.049 مليون شخص، في حين يعيش أكثر من 000 130 شخص من المشردين داخليا حاليا في 632 مأوى جماعي في جميع أنحاء لبنان. وتتزايد المخاوف بشأن الاكتظاظ السكاني لهذه المراكز وقدرتها المحدودة بشكل متزايد على الاستجابة لاحتياجات من يتلقونها.

وتشير البيانات الرسمية من قطاع الصحة إلى أن 433 3 شخصا قد فقدوا أرواحهم وأصيب 395 10 آخرين بجروح منذ تصاعد الأعمال القتالية في آذار/مارس. ويشكل الأطفال نحو 9 في المائة من جميع الضحايا، في حين تبلغ نسبة النساء 12 في المائة تقريبا.

ولا تزال الهياكل الأساسية والخدمات الصحية موجهة أيضا. وفي 1 حزيران/يونيه، سُجلت 190 هجوما على قطاع الصحة، مما أسفر عن 128 حالة وفاة و 332 حالة إصابة.

وقال إن لبنان يواجه بالفعل أزمة اقتصادية خطيرة، وزيادة في الفقر، والعواقب المستمرة للانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، والذي أطاح بالعديد من الأسر إلى حافة الانهيار الاقتصادي. أدى التصاعد الأخير في العنف إلى تفاقم الوضع، مما أجبر العديد من العائلات على الاختيار بين شراء الطعام أو الحصول على الأدوية أو دفع إيجارها أو تلبية احتياجاتها الأساسية.

استجابة إنسانية واسعة النطاق للأزمات المتزايدة التعقيد

واستجابة لهذه التحديات،,الحياة للإغاثة والتنميةوعزز إلى حد كبير برامج المعونة التي يقدمها في حالات الطوارئ طوال العام. وكثفت المنظمة توفير الملاجئ والخيمات المؤقتة، فضلا عن توزيع مجموعات الأغذية، والوجبات الجاهزة للأكل، والرعاية الطبية، ومنتجات النظافة الصحية، والمعونة السكنية، والمواد الأساسية للرضع. وقد استفاد الآلاف من الضعفاء المتضررين من الأزمة من هذه المساعدة، ولا سيما في المناطق الأكثر تضررا من طرابلس وأكار وتايير.

المهندسمحمد الشريفوشدد منسق مكتب الحياة في لبنان على أن حجم الاحتياجات الإنسانية الراهنة يتجاوز كثيرا إطار المعونة الطارئة ويحتاج إلى دعم مستمر لتمكين المجتمعات المحلية من استعادة مستقبلها وإعادة بناءه.

وأوضح أن وقف إطلاق النار، بالنسبة للعديد من الأسر اللبنانية، لا يترجم إلى تحسن ملموس في ظروف معيشتها. ولا تزال المجتمعات المحلية المتضررة تواجه التشرد، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتلف الهياكل الأساسية، وتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

العائلات اللبنانية تتعرض لضغوط اقتصادية متزايدة « زاد سعر الخبز بنسبة 12 في المائة في الأشهر الأخيرة، بينما ارتفعت أسعار الوقود بنحو 84 في المائة منذ منتصف شباط/فبراير. وهذه الزيادات تزيد كثيرا من تكاليف النقل والإنتاج وتزيد من تخفيض القوة الشرائية للأسر المعيشية »

أكثر من مليون مشرد و 632 مأوى تحت ضغط شديد

وقال السيد الشريف إن الهبات والتبرعات الخيرية لا تزال تؤدي دوراً رئيسياً في توفير المعونة الغذائية، والرعاية الطبية، ودعم الإسكان، والاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. وتساعد هذه الجهود على استعادة الاستقرار والكرامة والأمل لآلاف المنازل اللبنانية. غير أن جزءا كبيرا من السكان لا يزال يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية تتطلب استمرار المساعدة الإنسانية وبرامج الإنعاش الطويلة الأجل.

وأشار إلى حالة القطاع الصحي، وأضاف قائلاً:

« ألحقت الهجمات المتكررة أضرارًا بـ 17 مستشفى، وأدت إلى الإغلاق الكامل لثلاثة مرافق للمستشفيات وتوقفت أنشطة 42 مركزًا للرعاية الصحية الأولية. وتواجه المرافق الصحية أيضاً نقصاً متزايداً في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية، مما يهدد استمرارية الرعاية، ولا سيما للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والحوامل والأطفال.

وكمنظمة إنسانية، ما زلنا نواجه حالات تشرد متكررة ناجمة عن الضربات الجوية وأوامر الإجلاء. وفي الوقت نفسه، لا تزال عودة النازحين إلى مجتمعاتهم محدودة بسبب البنية التحتية المدمرة والمنازل المدمرة والمخاطر الأمنية المستمرة. كما تتعرض المجتمعات المضيفة لضغوط متزايدة بسبب وصول عدد كبير من الأسر المشردة. «

لمزيد من المعلومات:

https://www.lifeusa.org/lebanon-emergency-relief

https://lifeussa.org/#social-media