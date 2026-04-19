الخط الأصفر: تغلق إسرائيل جنوب لبنان

فالخط الأصفر الذي تزعم إسرائيل أنها أنشئت في جنوب لبنان ليس حدودا معترفا بها ولا حدودا ناجمة عن اتفاق بين بيروت وتل أبيب. إنه طريق عسكري أحادي الجانب، مفروض داخل الأراضي اللبنانية، يقدمه الجيش الإسرائيلي كخط دفاع متقدم يهدف إلى منع تهديد مباشر ضد مواقع شمال إسرائيل. وعلى أرض الواقع، يُستخدم هذا الخط الأصفر أساساً لتخزين فرقة محاصرة أثناء الهجوم الأرضي، وللإبقاء على القوات هناك، وللتقييد عودة السكان، ولحفظ حرية إطلاق النار ضد أي حركة تعتبر مشبوهة.

ولذلك فإن الخط الأصفر يغير طبيعة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في 16 نيسان/أبريل. ومن الناحية النظرية، كان على الهدنة أن تفتح سلسلة من التحلل، وتسمح بعودة المشردين تدريجيا، وتخلق حيزا تفاوضيا. وفي الممارسة العملية، تحاول إسرائيل تحويل مكاسبها العسكرية إلى إنجاز دائم. لم يعد النقاش مجرد وقف إطلاق النار. وهي تتناول الآن مسألة أكثر خطورة: ستقرر، في جنوب لبنان، الحياة المدنية، وعودة السكان، وإعادة بناء الأراضي والسيطرة عليها.

ما هو الخط الأصفر

فالخط الأصفر ليس له مركز قانوني دولي. وهي لا تحل محل الخط الأزرق أو الحدود المعترف بها أو إطار القرار 1701. وهو يطابق منطقة أمنية تقررها إسرائيل وحدها، على غرار ما هو مستخدم بالفعل في غزة. وفي البلاغ الإسرائيلي، يجب على هذه الفرقة أن تمنع نهج المقاتلين أو الأسلحة أو الأفرقة التي قد تهدد مدن شمال إسرائيل. في الواقع العسكري، فإنه يحدد مساحة حيث يعتبر الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال بإمكانه المناورة والضرب والهدم ومنع العودة الطبيعية للمدنيين.

عمق هذا الخط ليس بالزي الرسمي وفي عدة قطاعات، يبدو أنه يتبع منطق الإغاثة، ومراقبة الطرق، والسيطرة على المرتفعات، ورصد الوادي. وتضع التقييمات المتاحة على الصعيد العالمي ما بين خمسة كيلومترات وثمانية كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مع اختلافات حسب المنطقة. حتى لا ترسم شريط منتظم. وهو ينطوي على منطق تشغيلي يقوم على القدرة على المراقبة، وقطع المحاور، والاحتفاظ بالنقاط العالية، ومنع أي نقل سريع على اتصال بالحدود.

المصطلح الأصفر جداً ليس تافهاً وهو يشير إلى فصل فعلي بين منطقة يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه يجب أن يسيطر عليها مباشرة وبقية الأراضي. انها ليست ضم بعد. ولا هو مجرد حضور واحد. إنها آلية قفل ومما يزيد من صعوبة هذا الخط، أنه ينتج حقيقة جديدة هي: القرى الفارغة أو نصف الفارغة، والطرق الخاضعة للمراقبة، والمنازل المدمرة، ومنع العودة، وعلق جزئيا السيادة اللبنانية في الجزء الأكثر حساسية من الجنوب.

Military Ice Against Hezbollah

الهدف الأول هو الجيش وترغب إسرائيل في إبعاد مقاتلي حزب الله عن الاتصال المباشر، والحد من خطر القذائف المضادة للدبابات، والحد من الكمين، ومنع التسلل أو القصف باليد على المدى القصير. الخط الأصفر يعمل كثلج أمني وكلما طالت فترة احتجاز المنطقة أو إخفائها أو السيطرة عليها بالنيران، كلما زادت إسرائيل اعتقادها بأنها تقلل من ضعفها الفوري على طول حدودها الشمالية.

وهذا المنطق هو جزء من قراءة إسرائيلية للصراع الذي فشل فيه الوضع السابق. وبالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين، فإن السماح للحزب الله بإعادة احتلال القرى الحدودية بسرعة، ووضع مراقبين أو مستودعات أو أنفاق أو مواقع إطلاق النار فيها سيكون بمثابة إعادة تشكيل تهديد الهدنة الموقعة. ولذلك فإن الخط الأصفر يهدف إلى كسر هذه الإمكانية الآن، قبل أي مفاوضات أوسع نطاقا.

منطقة إطلاق النار والهدم

الهدف الثاني تكتيكي. وبمجرد رسم الخط، يوفر الجيش الإسرائيلي حيزا للتنقل والبحث والتدمير والمشاركة. يمكنها تنفيذ عمليات إزالة التربة وفتح المسارات وهدم المنازل وتحديد نقاط الدعم ومعالجة أي نزوح تراه غير طبيعي كتهديد. وهذا يجعل من الممكن إطالة أمد الهجوم الأرضي في شكل خفيف، حتى أثناء الهدنة.

هذه واحدة من أكثر النقاط حساسية ويتوقف وقف إطلاق النار على مجرد وقف للقتال عندما يدعي جيش أنه لا يزال بوسعه إطلاق النار وتدمير وإعادة تنظيم الأرض داخل البلد المجاور. ومن ثم، فإن الخط الأصفر يحول الهدنة إلى توقف مسلح تحت السيطرة الإسرائيلية، وليس في المقابل أمر بالحد الأدنى من الاستقرار.

عالم سياسي للمفاوضات

والهدف الثالث سياسي. وبإبقاء القوات داخل جنوب لبنان، فإن إسرائيل تعطي لنفسها ملجأ للمرحلة القادمة. والرسالة واضحة: لا انسحاب كامل بدون ضمانات بشأن إزالة حزب الله، وبشأن الهيكل الأمني للجنوب، وقدرة الدولة اللبنانية على منع إعادة تشكيل عسكرية بالقرب من الحدود. الخط الأصفر ثم يصبح بطاقة تجارية.

ويوضح هذا البُعد سبب تركيز الدورة بالفعل على المناقشة اللبنانية. هذا ليس مجرد تدبير ميداني ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى التحول إلى ميزة دبلوماسية. وكلما طال الوجود، ازدادت تكلفة العودة إلى الحالة السابقة للبنان.

لماذا الخط الأصفر يزعج وقف إطلاق النار

وقد أُعلن وقف إطلاق النار في 16 نيسان/أبريل أنهى 46 يوما من الحرب المفتوحة، ولكنه لم يحل المنازعات الرئيسية. ولا تزال مسألة الانسحاب الإسرائيلي غير واضحة. لا يزال دور حزب الله جنوب الليطاني سليماً. ولا يزال احتكار الدولة للقوة في صميم المناقشات. الخط الأصفر يأتي إلى هذا الفراغ، ويجعله أكثر خطورة.

ومن الناحية النظرية، يجب أن تقلل الهدنة من عدم اليقين المدني. ويحتاج المقيمون إلى معرفة ما إذا كان بإمكانهم العودة، والتنقل، وإعادة فتح محلاتهم، وإصلاح منازلهم أو الالتحاق بالمدارس. الخط الأصفر ينتج التأثير المعاكس. إنه ينشئ منطقة رمادية يتجاهل فيها المدنيون ما هو مسموح به وما هو مستحيل وما يمكن أن يصبح مميتًا في غضون دقائق.

كما أنه يخلق تفاوتاً شديداً. وتدعي إسرائيل أنها تستطيع مواصلة العمل في إطار هذه الفرقة من أجل أمنها. ومن جهة أخرى، يرفض حزب الله السماح بوقف إطلاق النار بأن يصبح حرية إسرائيلية في العمل على الأراضي اللبنانية. هذا الاختلاف ليس ثانوي وقد يكفي وحده كسر الهدنة من خلال خلافة الحوادث المحلية.

ردود الفعل اللبنانية

نفي أي خسارة إقليمية

وتنظم الاستجابة اللبنانية الرسمية حول ثلاثة أفكار دائمة: رفض أي نقل للأراضي، وشرط الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء الجنوب. وقد ذكرت الرئاسة اللبنانية أنه لا ينبغي لأي اتفاق في المستقبل أن يقوض الحقوق الوطنية أو السلامة الإقليمية. يهدف هذا الخط إلى منع خط عسكري مرتجل خلال الحرب من أن يصبح، في الواقع، مرجعًا جديدًا على الأرض.

هذا الموقف لا يعني أن بيروت لديها بالفعل الوسائل لفرضها. لكنه يحدد حداً سياسياً. ويمكن للبنان أن يدخل في تسلسل دبلوماسي. ولا يمكنه أن يتعرف على فرقة أمنية أنشئت من طرف واحد بالقوة.

ختم الجيش اللبناني

وقد اعتمد الجيش اللبناني نبرة عملية أكثر. ودعا السكان إلى توخي الحذر الشديد وتأخير عودتهم إلى قرى الجنوب بسبب الانتهاكات التي وقعت بعد بدء نفاذ وقف إطلاق النار، والقصف المتقطع والخطر الذي لا يزال قائما على الأرض. ويعكس هذا الموقف واقعا ملموسا: فبالنسبة للمؤسسة العسكرية اللبنانية، لم تتحول الحرب بين عشية وضحاها إلى سلام عملي.

وقد تبدو لغة الحذر هذه صعبة على الأسر التي ترغب في رؤية منازلها في أقرب وقت ممكن. لكنه يقول الحقيقة في هذه اللحظة وطالما ظل جيش أجنبي منتشرا في عدة مناطق، ما دامت الطرق تالفة، ما دامت الذخائر غير المنفجرة لا تزال موجودة، وما دامت قواعد وقف إطلاق النار تفسر بشكل مختلف من جانب كل مخيم، فإن العودة الجماعية لا تزال خطيرة من الناحية الموضوعية.

الشواغل السياسية في بيروت

ومن الناحية السياسية، يحيي الخط الأصفر خوفا لبنانيا قديما: أي عودة فرقة محتلة بحكم الواقع إلى جنوب البلد. وحتى إذا لم تستنسخ الحالة الراهنة تماما النمط القديم للاحتلال الإسرائيلي، فإن صورة الحيز الفارغ لسكانه، الذي يربطه الجيش الإسرائيلي وينسحب من سيطرة الدولة العادية، تكفي لإيقاظ هذه الذاكرة. ولذلك، فإن الخط الأصفر، بالنسبة لجزء من الطبقة السياسية، هو جهاز مؤقت أقل من محاولة إعادة تشكيل جنوب لبنان لفترة طويلة.

ردود فعل حزب الله

ويرفض حزب الله تماما الفكرة القائلة بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يترك إسرائيل حرة في الانتقال إلى الأراضي اللبنانية. وأكدت الحركة أن وجود القوات الإسرائيلية في لبنان سيعطي البلد وشعبه الحق في المقاومة. هذه الرسالة مركزية هذا يعني أنه بالنسبة لهزبولا الخط الأصفر ليس تفاصيل تقنية بل خط كسر استراتيجي.

ورفض الطرف أيضا أن تستخدم الهدنة في تجميد أمر أمني جديد دون انسحاب إسرائيلي. وفي القراءة، فإن أي وجود مطول لإسرائيل في القرى أو في مرتفعات الجنوب سيكون احتلالا تحت اسم آخر. ولذلك تحتفظ اللجنة بحق الرد على الانتهاكات. ولا يعني هذا الخطاب تلقائيا استئنافا فوريا للحرب الكلية. غير أنها لا تزال تحتفظ بإمكانية الاستجابة المحلية أو الشنق أو التصعيد التدريجي.

(هيزبولا) أخيراً لديه تفسير سياسي آخر وقال إنه يرى أن إسرائيل تسعى من خلال التفاوض إلى تحقيق ما لم تحققه بالكامل من جراء الهجوم. وبعبارة أخرى، سيستخدم الخط الأصفر لفرض إطار جديد على لبنان، ويضعف شرعية المقاومة ويدفع بيروت إلى قبول إعادة تعريف الأمن في الجنوب تحت ضغط عسكري قوي. وهذا يفسر النبرة الصعبة للحركة منذ إعلان هذا الخط.

ما الذي سيحدث لسكان القرى المعنية؟?

السؤال الإنساني هو الأثقل لأن خلف الخط الأصفر ليس هناك فقط خرائط عسكرية ومذاهب وبيانات وهناك سكان، ومدارس، وأراض زراعية، ومحلات، ومقابر، وشبكات أسرية، وحياة محلية لا يمكن أن تعمل في منطقة محظورة أو شبه محظورة.

وبالنسبة لهؤلاء السكان، تبرز ثلاثة سيناريوهات.

الأول هو عدم العودة الفوري. فالأسر التي تعيش في المجتمعات المحلية داخل الخط الأصفر أو على حافة مباشرة لا تملك الآن ضمانات كافية للعودة بطريقة مستدامة. البعض قد يحاول زيارة قصيرة يمكن للآخرين العودة لبضع ساعات لرؤية الضرر غير أن العودة المستقرة، ليلا على الفور، واستئناف النشاط واستئناف الحياة الاجتماعية، لا تزال بعيدة المنال في قطاعات كثيرة.

الثانية هي العودة بدون إمكانية التعافي. العديد من العائلات التي عادت إلى الطريق الجنوبي بعد الهدنة اكتشفت منازل مدمرة أو منهوبة أو غير صالحة للسكن. وتفتقر المياه، وتقطع الكهرباء في عدة مناطق، وتتضرر الطرق، ولا تُكفل السلامة. في ظل هذه الظروف، لا تعني العودة إلى القرية بالضرورة التوقف عن النزوح. كان بإمكاننا العودة دون إيجاد مكان للعيش فيه.

والثالث هو التشريد المطول. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا لجزء كبير من سكان الشريط الحدودي. وما دام الخط الأصفر قائما، ما دامت إسرائيل تحافظ على قواتها وما لم يتم اعتماد آلية واضحة للانسحاب، فإن العديد من الأسر ستبقى في صور أو صيدا أو النبطية أو بيروت أو مراكز الاستقبال. وسيتبدل بعضها بين الزيارات غير المتكررة والإقامة في أماكن أخرى. آخرون سينتظرون أسابيع. ولا يزال آخرون يخاطرون بالتشرد الطويل الأجل، مع كل آثاره الاجتماعية.

جرد القرى المتضررة

ويجب التمييز بين مستويين. ومن جهة، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن حوالي خمس وخمسين بلدة وقرية لبنانية لا يسمح فيها للسكان بالعودة فورا. ومن ناحية أخرى، تبين الخريطة المنشورة علنا وقراءة محليا مجموعة محدودة من المواقع التي يمكن تحديدها بوضوح. في هذه المرحلة، لا تظهر القائمة الكاملة للمحليات الخمسة والخمسين بالكامل في الوثائق العامة التي تم الرجوع إليها. وبالتالي، فإن القائمة الواردة أدناه تتطابق مع المواقع المرئية على خريطة الخط الأصفر وخطها المباشر، وليس مع قائمة شاملة رسمية بالخمسة والخمسين.

المواقع المرئية على الخريطة

وفي المواجهات البحرية وفي القطاع الغربي، يبدو نقرة، وراس النقرة، وتاير هارفا، وجيبين، ورمية، وبيت ليف، والطري، وكونين، وعيناتا، وبنت جبيل، وآين إيبل، وأيتارون، ومارون الراس، ويرين، وعيتا الشعب، وريمي.

وفي القطاع الأوسط والشرقي يشمل أيضا ميس الجبل، وبليا، وهولا، وتالوسا، وكنتارا، ودير سيريان، ويهمور، وكفركلا، وخيام، وأودايسه، ومجيديه. وتشير الخريطة أيضا إلى نقاط ليست كلها قرى مثل وادي السلوقي وجبل الشقيف أو رأس الناقورة. وهذا يدل على أن النظام يتبع كل من المنطق الطوبوغرافي والطائفي.

هذا المخزون كبير بالفعل. ويشمل قرى حدودية مكشوفة للغاية، ولكن أيضًا مواقع أعمق أو أكثر هيكلة في حياة الجنوب. إن مجرد رؤية بنت جبيل، وخيام، وكفركلا، ومايس الجبل، وعيتا الشعب، ومارون الراس، يدل على أن الخط الأصفر لا يتعلق ببضع نقاط معزولة. إنها تعض على نسيج بشري وزراعي وحضري كثيف للغاية على نطاق جنوب لبنان.

كم عدد الأشخاص المعرضين لخطر النازحين المتبقين؟?

هنا يجب أن نتحدث بحذر. ليس للبنان تعداد عام حديث. ويختلف السكان الحقيقيون في القرى اختلافا كبيرا حسب المواسم، والهجرة، والمغادرة القديمة إلى بيروت أو في الخارج، والحركات الأحدث عهدا. كما أن العديد من البلديات لديها سكان أصليون أكبر بكثير من سكانها المقيمين الدائمين. ولذلك لا يوجد رقم رسمي موحد في هذه المرحلة للإشارة إلى عدد الأشخاص الذين سيمنع الخط الأصفر العودة بصورة دائمة.

ومع ذلك، يمكن تقديم ترتيب معقول للحجم. وتفيد المؤشرات الإسرائيلية أن الطريق يتعلق بخمسة وخمسين موقعا. وهي تشمل عدة مراكز هامة، مثل بنت جبيل، وخيام، ومايس الجبل، وكفركلا، وعيتا الشعب، ورميخ، ومارون الراس، إلى جانب القرى الصغيرة والمتوسطة. وإذا استمر عدم العودة إلى ما بعد الأيام القليلة القادمة، فإن تقديرا محافظا يقطن ما بين مائة و مائة وخمسين ألف شخص يمكن أن يظلوا مشردين في لبنان فقط بسبب هذه الفرقة التي لا تعود.

هذا النطاق ليس شخصية رسمية هذا تقدير للعمل وهي تعبر الحجم المعروف لعدة مناطق في المنطقة، والعمق المعلن للمنطقة، وعدد القرى المعنية، وعدم وجود ظروف عودة طبيعية. ويمكنها أن تتطور إلى الأمام إذا وسعت إسرائيل، بحكم الأمر الواقع، الحظر إلى ما يتجاوز الخط الأصفر الصارم، أو إذا أدى التدمير إلى جعل حيزا أكبر غير مأهولة بالسكان من الفرقة العسكرية وحدها.

وقد تتغير أيضاً إلى أسفل إذا كان الخط ينكمش بسرعة، إذا سمحت الترتيبات العملية بالعائدات الجزئية وإذا أعادت الأسر إلى بعض المناطق الأقل تعرضاً للخطر. ولكن الآن، بالنسبة لجزء من جنوب لبنان، لم يكتمل التشريد. إنه يغير طبيعته. ينتقل من السفر في حالات الطوارئ إلى السفر لفترات طويلة.

النتائج الملموسة

الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المحلية

الأثر الأول هو المساعدة الإنسانية. وكلما زاد الحظر المفروض على العودة، تغرق الأسر في الاقتصاد المؤقت. ويجب دفع الإيجارات، وينبغي أن يكون للأحباء مكان للعيش في مراكز جماعية، وينبغي وقف الأطفال من المدرسة، وينبغي تأخير الرعاية، وينبغي أن تكون المساعدة أكثر اعتمادا على المساعدة، كما ينبغي زيادة الضغط النفسي. ويستخدم التشريد الطويل الأجل موارد الأسر المعيشية أسرع بكثير من الصدمة القصيرة.

أما الأثر الثاني فهو الأثر الاقتصادي. يعيش جزء كبير من المحليات المعنية على الزراعة والشركات الصغيرة والتحويلات العائلية والأنشطة المحلية. عندما لا يعود السكان، تبقى الحقول غير مزروعة، وتضيع المحاصيل، وتغلق الورش، وتختفي الخدمات الصغيرة، وتشهد البلديات انهيار قدراتها. ولا تقاس التكلفة فقط في المباني المدمرة. ويقاس أيضا في دوائر الحياة المقطعة.

جنوب فارغ من حياته المدنية

الأثر الثالث هو الإقليم. وإذا لم يعود السكان، فإن الخط الأصفر لا يفصل فقط حيزين عسكريين. إنها تعيد رسم خريطة الجنوب البشرية ويمكن تحويل القرى إلى حقول من الخراب أو مناطق إطلاق النار أو الوجود المسلح. وعندئذ تستقر الحدود الفعلية داخل الأراضي اللبنانية.

هذه نقطة حاسمة. لأن جنوب لبنان لا يمكن تخفيضه إلى هامش تضحية. إنها مساحة للإقامة والعمل والتواصل الاجتماعي والانتماء الوطني. ومن شأن السماح بقطعة فارغة أو شبه فارغة للاستقرار أن يعني قبول تشويه عميق للجغرافيا اللبنانية.

ضغوط سياسية إضافية على بيروت

الأثر الرابع سياسي. ويعزز الخط الأصفر جميع التوترات الداخلية حول السيادة، ودور حزب الله، وقدرة الدولة على تولي زمام الأمور. ويرى جزء من اللبنانيين أن إسرائيل تريد فرض منطقة عازلة جديدة. ويعتبره آخر نتيجة مباشرة للحرب واستمرار الأسلحة خارج سيطرة الدولة. وفي كلتا الحالتين، يغذي الخط الاستقطاب الداخلي بدلا من استيعابه.

كما أنها تضع السلطة أمام المسؤولية الفورية. وإذا أرادت بيروت أن تتحدى هذه الفرقة، فعليها أن تفعل ذلك على نحو دبلوماسي وآمن وإنساني. يجب أن يدافع عن السيادة. يجب أن ينظم إغاثة للنازحين. ويجب عليها أيضا أن تمنع حدوث فراغ محلي من الاستفادة إما من تركيب إسرائيلي أكثر استدامة أو من استئناف القتال دون رقابة.

هل سيعيد الخط الأصفر الحرب؟?

إن الخطر حقيقي، ولكن يجب صياغته بدقة. الخط الأصفر وحده لا يعني أن الحرب العامة ستستأنف في الساعات القليلة القادمة ومن ناحية أخرى، فإنه يزيد إلى حد كبير من احتمال استئناف الأعمال القتالية تدريجيا إذا تم الجمع بين ثلاثة شروط: الصيانة الإسرائيلية المطولة، والحوادث المتكررة في المنطقة، وقرار من حزب الله بالتوقف عن احتواء ردها.

أول عامل خطر موجود بالفعل وتدعي إسرائيل أنها ستواصل العمل جنوب هذا الخط وتحتفظ بالحق في القضاء على أي تهديد فوري. والثاني مرئي أيضا. وعلى الرغم من الهدنة، ظلت الانتهاكات والحريق والتوتر الشديد على الأرض. ويتوقف الثالث على حزب الله، الذي يؤكد من جديد أنه لن يتسامح مع وجود إسرائيلي دائم داخل لبنان تحت غطاء وقف إطلاق النار.

وليس السيناريو القصير الأجل على الأرجح بالضرورة سيناريو حرب شاملة فورية. بل إنها منطقة رمادية غير مستقرة إلى حد كبير: الضربات الموجهة، والتبادل المحدود لإطلاق النار، والتدمير المستهدف، واعتراض الاتهامات، ومنع عودة المدنيين. ولكن هذا هو بالضبط كيف تتدهور الهدنة. هم لا ينهارون دائما في ليلة واحدة. وتتآكل هذه الحوادث بسبب التضاريس والغموض وتراكم الحوادث.

وفي جوهر الأمر، يثير الخط الأصفر سؤالا أبسط من الخطابات الاستراتيجية الرئيسية: هل يمكن وقف وقف إطلاق النار إذا بقي عشرات القرى اللبنانية، في الواقع، تحت حظر العودة وتحت النار الإسرائيلية؟ وستتوقف المتابعة برمتها على الإجابة على هذا السؤال، وعلى قدرة بيروت على تحقيق انخفاض حقيقي، وعلى السرعة التي يمكن بها لشعب الجنوب، أو لا يستطيع، أن يحول الطريق إلى عودة حقيقية.