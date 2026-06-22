الدفاع المدني في لبنان

وفي يوم الاثنين، 22 حزيران/يونيه، أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه أزال ثلاثة عشر رفاتة في منطقتي النبطية والمرجيون في جنوب لبنان. كما أعادت فرقها فتح الطرق الرئيسية والثانوية في منطقة النبطية، وكذلك في مواقع الدين والبلات في مرجان. وتهدف العملية إلى إزالة الأنقاض، واستعادة حركة المرور والحد من المخاطر التي خلفتها التفجيرات.

ويعطي هذا الإعلان مقياس الطوارئ التي لا تتوقف مع تراجع القتال. وفي جنوب لبنان، لا يزال عمال الإغاثة يعملون تحت ضغط من الخراب، وقطع الطرق، وهشاشة المباني. ولا يفصل بيان المديرية العامة للدفاع المدني هوية الضحايا، ولا الأماكن الدقيقة التي عثر فيها على الجثث. غير أنها تؤكد استمرار مرحلة من البحث والأمن وإعادة تعبئة المناطق المتضررة.

العملية بين النبطية ومرجيون

فرق (ناباتيه) عملت طوال يوم الأحد على عدة فأس وأزالوا الطرق الرئيسية، تليها طرق ثانوية للسكان، وأسعاف، ومركبات بلدية، ومعدات طوارئ. ويستشهد البيان الرسمي أيضاً بديبين وبليت، وهما موقعان في منطقة مارجيون. وتشير هذه الوفود إلى أن العمليات لا تقتصر على نقطة تأثير. وهي تغطي إقليما أوسع نطاقا، حيث لا يزال الوصول إليها ضروريا لتقييم الضرر والاستجابة للمكالمات المحلية.

في هذا النوع من التدخل، فإن فتح الطريق ليس مهمة عادية. إنه يحسب كل شيء آخر. شوارع مزدحمة بقطع خرسانية، جدران منهارة، كابلات أو كركاسات سيارات تمنع وصول الإنقاذ. ويؤخر نقل الجرحى. كما أنه يعقد مرور العائلات التي ترغب في التحقق من حالة المنزل أو استعادة الممتلكات أو الانضمام إلى الأقارب. ومن ثم، فإن مهمة الأفرقة هي استعادة الحد الأدنى من إمكانية الوصول قبل النظر في استئناف حركة المرور بصورة أكثر طبيعية.

وتم حشد مراكز الدفاع الإقليمية والمدنية معا. ويتيح هذا التنسيق تقسيم المهام بين معدات التطهير وأفرقة البحوث وموظفي السلامة العامة. ويؤكد البيان استمرارية البعثات على الرغم من الصعوبات على أرض الواقع. هذه الدقة ليست ثانوية ويتدخل العاملون في الإنقاذ في الأماكن التي لا تزال فيها الهياكل قادرة على الصعود، وحيث يمكن أن تؤدي آثار القصف إلى مخاطر جديدة بعد الأثر الأولي.

إزالة ثلاثة عشر جثة من الأنقاض

والجزء الأثقل من الإعلان يتعلق ببقايا الثلاث عشرة من الأنقاض. وقامت أفرقة البحث والإنقاذ بهذه العملية بالتوازي مع تطهير الطرق. ولا يحدد البيان ما إذا كانت الجثث قد عثر عليها في موقع واحد أو في عدة مباني. كما أنها لا تعطي ميزانية اسمية. وفي هذه المرحلة، تتصل المعلومات المؤكدة بالتالي بعدد البقايا التي أزيلت، والمجالات المعنية، وطبيعة البعثات المنفذة.

إنزال الجثث بعد التفجير يتطلب عملا بطيئا. ويجب على الأفرقة أن تتقدم في مجموعات غير مستقرة. يجب عليهم تجنب إحداث انهيار آخر. كما يجب عليها الحفاظ على العناصر التي تسمح بتحديد هوية الضحايا. وتحسب هذه المرحلة للأسر والسلطات المحلية والخدمات الطبية. إنه يجعل من الممكن إنشاء ميزانية عمومية أكثر موثوقية وإعادة الجثث إلى الأقارب عندما يمكن الانتهاء من تحديد الهوية.

ويستخدم الدفاع المدني في بلاغه مصطلح الشهداء، وفقاً للاستعمال الرسمي اللبناني في هذا السياق. في المعالجة الصحفية، تظل الحقيقة المركزية كما هي: تم العثور على ثلاثة عشر شخصاً ميتين تحت الأنقاض. ولا يسمح الإعلان بالقول إن كان الجميع قد قُتلوا في نفس الوقت. كما لا يمكن الإشارة إلى سنهم أو جنسهم أو مركزهم المدني. وسيتعين أن تأتي هذه العناصر من إعلانات لاحقة، إذا أعلنتها السلطات.

الدفاع المدني في لبنان: الإغاثة تحت الضغط

ويعمل الدفاع المدني في لبنان في بيئة تتسم بالفعل باستنفاد خدمات الطوارئ. تم استدعاء الفرق الجنوبية باستمرار من خلال الإضرابات ونزوح السكان والإجلاء والحرائق وتفتيش الضحايا والعمليات الأمنية. ويضيف العمل المعلن عنه في 22 حزيران/يونيه إلى هذا العبء. وهو يبين أن حالة الطوارئ الإنسانية مستمرة بعد الانتهاء الفوري من القصف، وأحيانا لعدة أيام.

نباتية تحتل مكاناً محدداً في هذه السلسلة وقد لحقت بالمدينة والمنطقة أضرار كبيرة في الأسابيع الأخيرة. كما دفع عمال الإسعاف الأول ثمناً مباشراً. ودمر مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية في أيار/مايو بضربة إسرائيلية، وفقا لتقارير وسائط الإعلام الدولية. وقد قتل بالفعل عمال الإنقاذ أو أصيبوا في النزاع. وهذه البيئة تجعل كل تدخل أكثر تعقيدا، إذ يجب على الأفرقة أن تواصل العمل حتى عندما يتم التوصل إلى وسائلها الخاصة.

وتوضح هذه النقطة نطاق البلاغ. انها ليست مجرد مسألة إبلاغ عملية روتينية. والهدف هو إظهار أن الإغاثة لا تزال نشطة في أكثر القطاعات تضررا. تستهدف الرسالة أيضًا السكان المحليين الذين يطلبون المساعدة. وتشير المديرية العامة إلى أن ضباطها لا يزالون يستجيبون لطلبات المواطنين رغم الظروف الصعبة. وتشير هذه الجملة إلى هشاشة الخدمة العامة في منطقة يمكن فيها وقف السلامة والطاقة والاتصالات والطرق في الوقت نفسه.

إزالة الطرق كحالة طوارئ مدنية

وفي المناطق المفخخة، كثيرا ما يصبح الطريق أول خدمة عامة تعاد. بدون وصول سيارات الإسعاف تتحرك ببطء ولا تمر شاحنات المياه أو الوقود. ولا تستطيع الأفرقة البلدية تفتيش الشبكات. ولا تزال الأسر معزولة أو تأخذ مسارات أكثر خطورة. وفي النبطية، وديبين، وبلات، فإن تطهير الطرق يشكل بالتالي حالة طوارئ مدنية فضلا عن ضرورة لوجستية.

وتتسم الطرق الثانوية بأهمية خاصة في جنوب لبنان. وهم يربطون القرى والجزر والأراضي الزراعية والمناطق المحيطة بها. وعندما تتضرر أو تتعرض محور رئيسي، تصبح هذه الطرق بدائل. ويمكن لحجبها عزل جيب كامل من السكان. ويسمح إعادة التشغيل لعمال الإسعافات الأولية بزيادة نقاط الوصول إلى الخدمات وتحسين توزيع التدخلات. كما أنها تساعد السلطات في رسم خريطة أولية للضرر.

غير أن العمل يظل مؤقتا. فتح الطريق لا يعني أن المنطقة آمنة. المباني يمكن أن تظل غير مستقرة (ديبريس) يمكن أن تسقط بعد مرور العتاد ويمكن للمنشآت أو الدبابات الكهربائية المتضررة أن تخلق مخاطر إضافية. ولذلك عملت الأفرقة المتخصصة على القضاء على المخاطر المرتبطة بالقصف. وهذه البعثة الأمنية العامة أساسية قبل أي عودة جماعية للسكان إلى المناطق المتضررة.

من القصف إلى المخاطر المتبقية

لا يقتصر البيان الصحفي على الطرق والغنائم. وأشار أيضاً إلى عمل الأفرقة المتخصصة لضمان السلامة العامة وإزالة المخاطر الناجمة عن التفجيرات. وتغطي هذه الصيغة عدة أنواع من التهديدات. وقد تنطوي على هياكل هشة، ومواد تهديد، وحواجز خطيرة، أو حفر حريق محتملة، أو مناطق تعرض فيها حركة المرور السكان لحادث.

وغالبا ما تؤثر هذه المخاطر المتبقية على المدنيين بعد الإضراب. منزل متصدع يمكن أن ينهار عندما ينتقل الأنقاض الدرج يمكن أن ينتعش الجدار يمكن أن يقف بضع ساعات قبل السقوط. وقد تحجب المركبات المضرورة المرور أو تعرض مخاطر الحريق. ولذلك يجب أن يتدخل العمال الإنقاذ بحذر. لا يمكنهم إزالة الحطام ويجب أن يحددوا ما يمكن نقله دون تفاقم الوضع.

كما أن المرحلة الأمنية تهيئ الظروف لعمل الجهات الفاعلة الأخرى. ولا يمكن للبلديات، والخدمات التقنية، والأطباء، والرابطات المحلية والأسر الدخول إلى منطقة لفترة طويلة إذا لم تستبعد مخاطر سقوطها أو انفجارها. الدفاع المدني يعمل كمرشح أول. إنها تفتح الأرض، وتُشير إلى المخاطر وتيسر الخطوة التالية. في القرى المتضررة، يمكن لهذه الخطوة أن تقرر سرعة عودة السكان.

المعلومات التي لا تزال ناقصة

ولا تزال هناك عدة نقاط معلقة. ولا يقدم البلاغ قائمة بالضحايا. ولم يحدد ما إذا كان قد تم اكتشاف الرفات الثلاثة عشر في النبطية أو مرجعيون أو في كلا القطاعين. كما أنها لا تشير إلى العدد الدقيق للطرق التي أعيد فتحها، ومدة كل تدخل، والموارد الملتزم بها، أو حالة الهياكل الأساسية العامة. هذه الغياب لا تشكك في الإعلان. وهي تظهر فقط أن ميزانية الميزانية لا تزال تقنية ومؤقتة.

وهذا الحذر ضروري. في الساعات الأولى بعد عملية إنقاذ، الأرقام يمكن أن تتغير. يمكن تحديد الجثث في وقت لاحق. المكالمات الجديدة يمكن أن تأخذ فرق إلى مواقع أخرى. ويمكن إغلاق طرق واضحة مرة أخرى لأسباب تتعلق بالسلامة. ولذلك يجب على السلطات المحلية أن تمضي قدما في عمليات التحديث المتعاقبة، لا سيما في المناطق التي لا تكتمل فيها عمليات البحث بالضرورة.

ومع ذلك، فإن اختيار الاتصال بثلاثة عشر يظل مستبعداً من الأنقاض يوفر معياراً مرجعياً. ويشير إلى أن فريق الإنقاذ اتخذ خطوة مهمة في البحث عن الضحايا. كما يحذر من عمق الضرر. وعندما تظل الجثث تحت الخراب لعدة أيام، فإن هذا يعني في كثير من الأحيان أن الوصول إليها كان صعبا، أو أن المباني غير مستقرة، أو كان على العمليات أن تنتظر حدا أدنى من الأمن. ولا يتعارض البيان بين هذه التفسيرات، ولكنه يجعلها معقولة.

جنوب لبنان

يكشف عمل الدفاع المدني عن حقيقة أخرى: الحرب لا تتوقف عندما تنخفض الطلقات. الأنقاض تفرض تقويمها الخاص. ونحن بحاجة إلى إخلاء، والتفتيش، والأمن، والتعرف، والوقاية، والبدء من جديد. كل شارع مفتوح يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف جديد. كل ضربة مبنى يمكن أن تخفي مخاطرة. كل عودة إلى المنزل يمكن أن تخلق احتياجات جديدة. هذا الوقت الطويل يثقل كاهل بلديات الجنوب، التي أضعفها بالفعل النزوح والدمار.

وفي النبطية، تشكل عمليات الإغاثة جزءا من سلسلة من التفجيرات التي أدت إلى تعطيل عميق في الحياة المحلية. المدينة هي مركز حضري وتجاري وإداري للجنوب. وعندما تقطع محاورها، يتجاوز الأثر الأحياء المتأثرة. يؤثر على القرى المجاورة والأسواق والخدمات الطبية والعائلات النازحة. ولذلك فإن إعادة فتح الطرق لا تلبي الحاجة إلى المرور فحسب. وهو يساعد على استعادة حد أدنى من الاستمرارية الإقليمية.

كما أن الوصول إلى المناطق الحدودية أو المناطق القريبة من التوتر في مارجيون وديببين وبلات معرض للخطر. ويجب على الأفرقة أن تتعامل مع التضاريس المجزأة، وفي بعض الأحيان الطرق الضيقة والاحتياجات المتفرقة. الناس بحاجة إلى معلومات دقيقة قبل أن يعودوا وهم يريدون أن يعرفوا أي الطرق ممكنة التطبيق، وهي المناطق التي لا تزال خطرة، وحيث يمكن توفير الإغاثة. ويصبح طلب المعلومات هذا جزءا من الاستجابة الإنسانية.

تدخل في قلب هدنة هشة

ويأتي إعلان 22 حزيران/يونيه بينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار الذي لا يزال هشا. وفي هذا السياق، لكل عملية من عمليات الإغاثة بعد سياسي غير مباشر. وتدعو السلطات اللبنانية إلى وقف الإضرابات، واحترام السيادة وحماية المدنيين. وفي الميدان، تستجيب أفرقة الدفاع المدني لحالات الطوارئ الفورية، وهي: إزالة الجثث، وفتح الطرق، والحد من الأخطار.

وهذا الفصل بين الوقت الدبلوماسي والإنساني أمر أساسي. المفاوضات يمكن أن تعلن هدنة إنهم لا ينظفون الشوارع لا يمكنهم العثور على الضحايا لا يؤمنون المنازل المتضررة وتقوم بهذا العمل أفرقة محلية، وكثيرا ما تكون مواردها محدودة. ويعطي عملهما مقياسا ملموسا للثغرة بين بلاغ سياسي وواقع السكان.

وستقول الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت هذه العملية لا تزال حلقة معزولة أم أنها جزء من سلسلة طويلة من البعثات المماثلة. وينبغي أن تواصل خدمات الطوارئ الاستجابة للمكالمات والتحقق من المباني والإبلاغ عن المخاطر. ويجب على السلطات، من جانبها، أن تحدد الاحتياجات البشرية والمادية. وفي النبطية، وديبين، وبلات، ومرجيون، ستتوقف العودة إلى الحياة الدنيا أولا على هذه الأعمال الملموسة، وسلامة الطرق، وقدرة الأفرقة على الوصول إلى المناطق المكتظة.