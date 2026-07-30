الدولة واللبنانية: الطلاق

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

One of the main reasons why some Lebanese no longer believe in the state is that they no longer believe in those who are supposed to represent it. والطلاق بين الناس والمؤسسات لا يرجع فقط إلى الفساد أو الإفلاس المالي أو انهيار الخدمات العامة أو الأزمات المتكررة. وهو أيضاً ناتج عن مشكلة أعمق بكثير: مشروعية المؤسسات. ولا تقتصر الدولة على الإقليم أو الدستور أو الإدارة. ولا يوجد حقا إلا عندما يشعر المواطنون بأن من يمارسون السلطة يفعلون ذلك نيابة عنهم. ولكن هذه الرابطة قد انكسرت تدريجيا.

ويتمثل أحد خصائص النظام اللبناني في أن جميع الشرعية السياسية تقريبا تتركز في أيدي مؤسسة واحدة: البرلمان. المواطنون ينتخبون نوابهم مباشرة. من هذه الإنتخابات وحدها، كل شيء آخر مبني. وينتخب النواب رئيس الجمهورية. كما ينتخبون رئيس بيتهم. The President of the Council of Ministers is appointed following compulsory parliamentary consultations, and the Government must obtain the confidence of the same House in order to perform its functions fully. وأخيراً، لا يزال النواب الذين يصوتون على القوانين، ولكن أيضاً قانون الانتخابات الذي سيلتمسون بموجبه مرة أخرى أصوات اللبنانيين.

وبالتالي، فإن البرلمان ليس مجرد سلطة من سلطات الدولة. أصبح مصدر كل الآخرين تقريباً ويعين رئيس الدولة، ويحدد ولادة السلطة التنفيذية، ويختار رئيسه ويضع القواعد لتجديده. فقلة من الديمقراطيات تركز إنتاج الشرعية السياسية في أيدي جمعية واحدة.

ولن يكون هذا التركيز بالضرورة إشكاليا إذا كانت هذه التجمعات تعكس بأمانة الإرادة الشعبية. هذا هو بالضبط حيث يكمن قلب المشكلة.

والأغلبية البرلمانية لا تتطابق دائما مع الأغلبية الشعبية. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الدوائر الانتخابية، والتوزيع الطائفي للمقاعد، والقوائم الانتخابية، والتصويت التفضيلي والتحالفات السياسية إلى أغلبية النواب الذين لا يمثلون أغلبية الأصوات المدلى بها على الصعيد الوطني. وهذه الظاهرة ليست خاصة بلبنان، ولكنها ذات أهمية خاصة لأن جميع البنيان المؤسسي يستند بعد ذلك إلى هذه الأغلبية البرلمانية.

The lack of representation thus spreads to the whole state. والأغلبية البرلمانية، التي هي تعبير غير صحيح عن الإرادة الشعبية، تنتخب رئيس الجمهورية، وتشارك في تعيين رئيس مجلس الوزراء، وتمنح أو تسحب ثقتها في الحكومة، وتحتفظ بالتحكم في القواعد الانتخابية التي تحكم إعادة انتخابها. وما كان في البداية هو مجرد ثغرة بين التصويت الشعبي وتكوين البرلمان يصبح تدريجيا افتقارا إلى الشرعية لجميع المؤسسات.

ويضاف إلى ذلك ظاهرة ثانية تثير القلق أكثر من ذلك: الفصل التدريجي للبرلمانيين مع ناخبيهم.

The MP should be the representative of a territory and its inhabitants. He should be accountable to them throughout his term of office, defend their interests and answer his votes to those who elected him. In fact, the link between the elected candidate and the citizen has been considerably weakened. Many MPs owe their careers more to their party, their political leader or to community balance than to a real anchor among voters. وبمجرد انتهاء الانتخابات، لا يعرف المواطنون في كثير من الأحيان من هو المسؤول، في حين يستجيب البرلمانيون أولا وقبل كل شيء لمنطق الائتلاف الذي يكفل بقاءهم في السلطة.

وهذه الحالة تؤدي في نهاية المطاف إلى تهاب ديمقراطي عميق. ويشعر الناخبون أن تصويتهم نادرا ما يغير التوازن الحقيقي. Many vote out of community loyalty, others out of resignation, some refrain, and an increasing number simply chooses to leave the country. وعندما لا يعتقد المواطنون بعد الآن أن تصويتهم يمكن أن يؤثر على أداء المؤسسات، فإنهم يتوقفون تدريجيا عن اعتبارهم أنفسهم.

ولهذا السبب أعتقد أن إصلاح التمثيل البرلماني أمر أساسي.

وينبغي انتخاب كل عضو في دائرة واحدة يصبح مسؤولا عنها شخصيا. وسيعرف المواطنون من يمثلهم ومن يستطيع الحكم على أفعالهم في نهاية فترة ولايتهم. وستعود الانتخابات إلى وظيفتها الرئيسية: إقامة صلة مباشرة بين الممثل والمواطنين الذين يصوتون له.

This reform should be accompanied by the de-confessionalisation of the election of deputies. وينبغي ألا يصوت الناخبون بعد الآن على القوائم التي تتألف من مقاعد سبق توزيعها على المجتمعات المحلية، بل أن يختاروا بحرية الشخص الذي يعتبرونه أكثر كفاءة لتمثيلهم. The MP would then represent all the inhabitants of his constituency and not the only denomination to which his seat is assigned. ويمكن لمجلس الشيوخ أن يوفر الضمانات المجتمعية، على النحو المنصوص عليه بالفعل في اتفاقات الطائف، مما يسمح لمجلس النواب بأن يصبح جمعية سياسية حقيقية.

غير أن هذه الأزمة في التمثيل ليست إلا نتيجة لتطور كبير.

وكثيرا ما نميل إلى بدء صعوباتنا في عام 2019، مع الانهيار المالي. ويعود تاريخ آخر إلى عام 2005 أو عام 2000 أو نهاية الحرب الأهلية. وفي رأيي أن جذور المشكلة أكبر سنا وتعود إلى الستينات.

ولا تزال هذه الفترة تقدم كسن ذهبية في لبنان. وصحيح أن البلد يشهد نموا قويا، وقطاعا مصرفيا ديناميا، وسياحة مزدهرة، وتأثيرا ثقافيا كبيرا. ولكن خلال هذه السنوات أيضا، تم إضفاء الطابع المؤسسي على عدة آليات من شأنها أن تضعف الدولة بشكل دائم.

الأول هو مصرف لبناني يتمتع باستقلال ذاتي واسع للغاية. The independence of a central bank is a principle accepted in most modern economies. ولكن عندما لا تكون مصحوبة بضوابط قوية وشفافية ومساءلة، يمكن أن تؤدي إلى تركيز مفرط للقوة النقدية. وعلى مر العقود، أصبح مصرف لبنان ممثلا تتخذ قراراته في جميع أنحاء البلد دون أن تتطور القوى المؤسسية المضادة بنفس الوتيرة.

والثاني هو تطوير وكالات حصرية. وهي، التي تقدم كوسيلة لحماية قطاعات اقتصادية معينة، تحبذ تدريجياً حالات الإيجار لعدد محدود من الجهات الفاعلة، وتعزز الاقتصاد القائم على الامتيازات أكثر من المنافسة.

والثالث هو اتفاق القاهرة لعام ١٩٦٩. فبدون أن يكونوا مسؤولين فقط عن الحرب الأهلية، فقد كرسوا استثناء أوليا للمبدأ الأساسي الذي تحتكره الدولة القوة. وقد فتحت المنظمة المسلحة، بقبولها استقلالها العسكري في الأراضي اللبنانية، خرقا سيستمر في التوسع.

وتنتمي هذه التطورات الثلاثة إلى ميادين مختلفة. غير أنها تعكس نفس المنطق: الدولة التي تبدأ في تفويض أو التخلي عن جزء من صلاحياتها الأساسية. وفي حالة واحدة، تتخلى عن السيطرة الفعلية على القوة النقدية. وفي حالة أخرى، يحمي من العلاوات الاقتصادية. In the third, he accepted a limitation of his monopoly on the law enforcement system.

The organizations that subsequently replaced the state, from civil war militias to Hezbollah, did not create this weakness; هم مَلْكُونون فيه. واحتلوا المكان الذي تركته السلطة العامة شاغرة، وهو ما يفقد تدريجيا قدرتها على أداء وظائفها وحدها، سواء كانت ذات سيادة أو اجتماعية أو اقتصادية. وكلما تراجعت الدولة، أصبحت الهياكل الموازية الأكثر ضرورة. وكلما أصبحوا لا غنى عنهم، كلما فقدت الدولة الشرعية.

وبالتالي فإن انهيار عام 2019 لم يشكل بداية لأزمة. لقد كانت النتيجة المدهشة. When banks stopped returning deposits, when the currency collapsed and public services virtually disappeared, many Lebanese understood that the institutions no longer offered them protection or recourse. ثم استهلك انهيار الثقة.

وسيشمل إعادة بناء لبنان، بطبيعة الحال، إعادة تنظيم المالية العامة، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد. غير أن أيا من هذه الإصلاحات لن يسفر عن آثار دائمة إذا ما استمر المواطنون في اعتبارهم أن من يمارسون السلطة لم يعد يمثلونهم.

ولذلك يجب أن تكون إعادة البناء الحقيقية في المقام الأول مؤسسية. وسيكون من الضروري إعادة إقامة صلة مباشرة بين الناخبين وممثليهم، وإعادة التوازن في السلطة، وتعزيز القوى المضادة، وضمان إعادة المؤسسات من الإرادة الشعبية بدلا من الأرصدة السياسية التي أصبحت مستقلة إلى حد كبير.

الخطر الحقيقي ليس فقط أن الدولة ضعيفة.

والخطر الحقيقي هو أنه سيتوقف الاعتراف به كدولة لمواطنيها.