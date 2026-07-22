الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ولبنان: وعد سبق أن سمع عدة مرات

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إعلان دونالد ترامب يأذن لشركات أمريكية لخدمة لبنان مباشرة تم الترحيب به في بيروت كبادرة سياسية كبرى وتدخّلت لمدة أربعين عاماً بعد تعليق الصلات الجوية المباشرة بين البلدين وفي نهاية الاجتماع بين رئيس الولايات المتحدة وجوزيف أوون في البيت الأبيض. وعرض رئيس الدولة في الولايات المتحدة قراره كوسيلة لتسهيل سفر المسافرين الأمريكيين إلى لبنان. غير أن هذه الصياغة مربكة بين الإذن الرئاسي وفتح خط تجاري فعال. ولم يعلن أي ناقل بعد عن الخدمة، ولم ينشر أي جدول زمني ولم يحدد تاريخ الإطلاق. ولم يتم بعد إجراء تقييم أمني لمطار بيروت في الولايات المتحدة. ومن ثم فإن التاريخ الحديث يدعو إلى توخي الحذر: فقد أدى العديد من أوجه المرونة والإعلانات والمبادرات السياسية، منذ التسعينات، إلى عودة رحلات جوية مباشرة دون أن يؤدي ذلك إلى وجود صلة منتظمة بين بيروت والولايات المتحدة.

تحويل التعليق في عام 1985

The suspension originated in the diversion of TWA 847 on 14 June 1985. The aircraft, which linked Athens to Rome, was hijacked shortly after take-off and then forced to make several rotations between Beirut and Algeria. المختطفون احتجزوا المسافرين لمدة سبعة عشر يوماً وقتلوا (روبرت ستيثم) ، غطاس بحري أمريكي. وألقيت جثته على مهبط مطار بيروت. إدارة رونالد ريغان اعتبرت أن السلطات اللبنانية ليست في وضع يمكنها من ضمان سلامة الطيران المدني أو لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة الاختطاف. وفي 1 تموز/يوليه 1985، أوقفت واشنطن الخدمات الجوية بين الولايات المتحدة ولبنان. This decision was not limited to a particular company or route. It established a lasting legal and security lock, at a time when the Lebanese civil war, the abduction of Westerners and the collapse of state authority made any trade recovery highly unlikely.

الاسترخاء بدون رحلات مباشرة

ولم تسفر نهاية الحرب الأهلية عن رفع الحظر فورا. وفي عام ١٩٩٢، غيرت الإدارة الأمريكية النظام الأصلي دون إعادة الرحلات الجوية المباشرة المقررة. وحدث تطور جديد في عام 1998 في إطار بيل كلينتون عندما استرخت واشنطن بعض القيود المفروضة على السفر والنقل. وقد قدمت هذه التدابير أحيانا في لبنان كبداية لعودة إلى الولايات المتحدة. غير أنها لا تسمح بخدمة تجارية عادية مماثلة لتلك التي تعمل في باريس أو لندن أو فرانكفورت. وظل مخطط الولايات المتحدة قائما على تقييم سلبي لسلامة الناقلين وقدرتهم على المراقبة وحماية الناقلين. وميزت أيضا عدة فئات من الخدمات: نقل الركاب، والربط، والاتفاقات التجارية بين الشركات، والرحلات الجوية المستأجرة، وعمليات العقود الحكومية. ومن ثم يمكن أن ينتج كل استرخاء عنوانا متفائلا دون إزالة العقبة الرئيسية. ويفسر هذا الفرق بين الافتتاح الجزئي والاستئناف الكامل جزءا من سوء الفهم الذي رافق الحالة لمدة أربعة عقود.

واتخذت خطوة أخرى في حزيران/يونيه 2007. جورج دبليو. وأذنت شركة بوش للشركات الأمريكية العاملة بموجب عقد مع الحكومة الاتحادية بنقل الركاب والأمتعة والسلع الإنسانية وغيرها من الشحنات إلى لبنان أو منه. واعتمد هذا القرار باسم السلام والأمن، بعد حرب عام 2006، وفي سياق دعم أمريكي قوي للحكومة اللبنانية. وهنا مرة أخرى، استوعب مصطلح الاسترداد الجزئي فكرة أن الخط التجاري كان قريبا. In fact, the text concerned operations supervised by the US administration, including governmental and humanitarian needs. وهي لا تنشئ خدمة مفتوحة لجميع المسافرين ولا تتطلب من أي شركة أن تبيع تذاكر بين نيويورك وبيروت. وتوضح سنة 2007 الآلية التي تكررت فيما بعد: وفسر تدبير تنظيمي حقيقي ولكنه محدود على أنه بداية لتوحيد المعايير على نطاق أوسع. ولم تُتبع المرحلة الثانية، وهي مرحلة الخدمة العادية.

عدة فترات أمل بدون نتائج

وعقب الانسحاب السوري في عام 2005، واتفاق الدوحة لعام 2008 وعدة فترات من الاستقرار النسبي، أشار المسؤولون اللبنانيون بانتظام إلى إمكانية إعادة إقامة اتصال مباشر، لا سيما بين بيروت ونيويورك. وكان الشتات اللبناني في أمريكا الشمالية حجة قوية. ومن ثم كان مئات الآلاف من المسافرين المحتملين يسافرون عبر باريس ولندن وفرانكفورت واسطنبول والدوحة ودبي. وكان للخطوط الجوية في الشرق الأوسط أيضا مصلحة رمزية وتجارية في العثور على طريق توقف أثناء الحرب. غير أن المناقشات لم تتجاوز قط الإعلانات أو الدراسات أو النهج الاستكشافية. وواصلت السلطات الأمريكية المطالبة بضمانات في المطار، ومراقبة الركاب، والبضائع، والوصول إلى المناطق الحساسة، وحماية الطائرات. وعلى جانب الشركة، لم يكن الطلب المحتمل كافياً لتعويض الخطر. A long-haul line requires an available aircraft, crews, slots, insurance and regularity that Lebanese crises made difficult to guarantee.

مطار بيروت في وسط الاحتياطيات

وظل مطار بيروت في قلب المحميات الأمريكية. واعتبرت واشنطن منذ وقت طويل أن بيئتها الآمنة لا تفي تماما بالمعايير المتوقعة للاتصال المباشر مع الولايات المتحدة. وأثيرت أسئلة بشأن مراقبة الدخول، وتفتيش الشحنات، وفصل المنطقة، وموثوقية الضوابط، وتأثير حزب الله في الأحياء المجاورة. وقد أعلنت السلطات اللبنانية بانتظام عن إدخال تحسينات وتركيب معدات جديدة وزيادة التعاون مع الشركاء الأجانب. وقد مكنت هذه الجهود المطار من الحفاظ على الاتصالات بالعديد من العواصم واستضافة شركات دولية. على أي حال، لم تكن كافية لرفع القفل الأمريكي. For Washington, a company directly serving US territory must meet a specific level of valuation. وقد يؤدي اتخاذ قرار سياسي مؤات إلى التعجيل بهذا الإجراء، ولكنه لا يحل محل عمليات التفتيش التقني أو متطلبات إدارة الطيران الاتحادية وإدارة النقل وخدمات الأمن.

الأزمة دفعت كل محاولة

ثم دفعت الأزمات المتعاقبة كل احتمال للانتعاش. وأدت حرب عام 2006 إلى إغلاق المطار بعد أن دمرت إسرائيل المدرجات. وأظهرت الاشتباكات التي وقعت في بيروت في أيار/مايو 2008 هشاشة الوضع الداخلي. إن الحرب في سوريا، التي بدأت في عام 2011، جعلت التهديدات على الحدود اللبنانية أكثر تقاربا وعززت المخاطر الإقليمية. The financial collapse of 2019, the explosion of the port of Beirut in 2020 and institutional paralysis weakened the capacity of the state. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 فصاعدا، أدت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مرة أخرى إلى إلغائها على نطاق واسع، ووقفها مؤقتا، وتخفيض الخدمات الأجنبية. وأدى القتال الذي دار في عامي 2025 و 2026 إلى زيادة تفاقم هذا الاتجاه. وفي مثل هذه البيئة، ليس لدى أي شركة أمريكية أي مصلحة في استئجار طائرات وأطقم على طريق يمكن قطعه بين عشية وضحاها. ومن ثم ظلت القضية معزولة قانونا وغير جذابة تجاريا.

ما يغيره إعلان (ترامب) حقاً

غير أن إعلان تموز/يوليه 2026 يختلف عن الإعلان السابق في نقطة واحدة: دونالد ترامب يقول انه يريد ان يسمح لكل ناقلات الولايات المتحدة بالطيران مباشرة الى لبنان. ولذلك يبدو أنه يمضي أبعد من الاستثناءات المعتمدة في الأعوام 1992 و1998 و2007. ولكن هذا لا يعني أن طائرة سترحل قريبا من نيويورك أو واشنطن أو ديترويت إلى بيروت. ويجب على الإدارة أن تترجم التحقيق الرئاسي إلى قوانين تنظيمية محددة. ويجب تعديل القيود القديمة أو إلغاؤها رسميا. The US authorities must then complete their airport security assessment. ويجب على الشركات، من جانبها، أن تسعى إلى الحصول على الأذون اللازمة، وأن تتفاوض على فترات زمنية محددة، وأن تحصل على تأمين، وأن تدمج الطريق في برامجها. ويمكن لهذه القناة أن تستغرق عدة أشهر أو أكثر. ويمكن أن يقطع أيضا إذا تدهورت الحالة الأمنية أو إذا خلص التقييم التقني إلى عدم استيفاء شروط معينة.

إعلان متناقض مع التنبيه الأمريكي

المفارقة الأبرز تأتي من السياسة الأمريكية نفسها. As Donald Trump encourages travel to Lebanon, the State Department keeps the country at the highest level of alert, with a recommendation not to go there. ويستند ذلك إلى خطر نشوب نزاعات مسلحة، والإرهاب، والاختطاف، والاضطرابات، ووجود الألغام. وفي شباط/فبراير 2026، أمرت واشنطن أيضا بمغادرة موظفين حكوميين غير أساسيين وأسر دبلوماسيين من السفارة في بيروت. شركة طيران تفحص هذه الإشارات بعناية. ولا يمكن أن تتجاهل أن خدمة أخرى من نفس الإدارة تعتبر البلد خطيرا جدا بالنسبة للمسافرين الأمريكيين وتخفض الوجود الدبلوماسي. وهذا التناقض لا يجعل الانتعاش مستحيلا، ولكنه يضعف مصداقيته المباشرة. وطالما لم ينخفض التنبيه، وما زالت القيود المفروضة على موظفي الولايات المتحدة قوية، فإن فتح خط ساخن سيحتفظ ببعد سياسي أساسي.

لا تزال الشركات حرة في عدم الحضور

والعقبة الاقتصادية هي بنفس القدر من الأهمية. ولا يتطلب الإذن من الخطوط الجوية الأمريكية أو دلتا أو الولايات المتحدة خدمة بيروت. وتبت كل شركة في الطلب على طائراتها وأدائها وتكاليفها ومخاطرها وتوافرها. ويوفر الشتات اللبناني سوقا حقيقية، لا سيما في مناطق نيويورك وديترويت وبوسطن وواشنطن ولوس أنجلوس. لكن جزء كبير من هذا العميل يسافر خلال العطلات ويسعى إلى أسعار تنافسية وتقدّم الشركات الأوروبية والتركية والخليجية بالفعل العديد من الاتصالات. ومن ثم ينبغي أن يجتذب خط مباشر مسافرين كافين طوال السنة، بما في ذلك في فئة الأعمال التجارية والشحن، لتحقيق أرباح رحلة طويلة الأجل. كما ينبغي لها أن تتحمل أقساط تأمين عالية ورسوم محتملة تتعلق بالمجال الجوي الإقليمي. وتبين التجارب الأخيرة أن ناقلات الولايات المتحدة أوقفت بسرعة طرقها من الشرق الأوسط مع ازدياد التهديد، بما في ذلك إلى أسواق أكبر مثل تل أبيب أو بعض محاور الخليج.

وتواجه الخطوط الجوية في الشرق الأوسط أيضا عقبات

ويمكن للخطوط الجوية في الشرق الأوسط، نظريا، أن تضطلع بجزء من المشروع، ولكن قضيتها لا تزال منفصلة. ويستهدف القرار الذي أعلنه دونالد ترامب أساسا الناقلين الأمريكيين. ولكي تتمكن شركة لبنانية من إقامة صلة مباشرة مع الولايات المتحدة، يجب أن تحصل على إذن مناسب، وأن تمتثل لضوابط الولايات المتحدة ولديها القدرات التشغيلية اللازمة. وقد عملت الرابطة بالفعل في نيويورك عن طريق باريس في أوائل الثمانينات، قبل نهاية الحرب والتدابير الأمريكية. واليوم، يُنظَّم أسطولها وشبكتها الطويلي الأجل أساسا حول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وسيتطلب فتح مسار عبر المحيط الأطلسي وجود طائرات واستراتيجية واتفاقات ملائمة. ويمكن للتعاون مع شركة شريكة أن يقلل من المخاطر، ولكنه لن يزيل المتطلبات الأمنية. وسيكون رمز العودة من وزارة الشؤون الخارجية إلى نيويورك قويا. غير أنه سيتوقف على القرارات الصناعية التي لا يمكن اتخاذها إلا على أساس إعلان رئاسي.

لماذا فشل الافتتاح السابق

ولذلك فإن المحاولات السابقة فشلت لأسباب تراكمية وليس بسبب رفض واحد. The 1985 legal lock survived in several forms. وظلت حالات الاسترخاء في الأعوام 1992 و1998 و2007 جزئية. ولم تسمح التقييمات الأمنية قط بالتوحيد الكامل. وقطعت الحروب والأزمات اللبنانية المناقشات بانتظام. ولم تجد الشركات توازنا كافيا بين الطلب والمخاطر. وأخيراً، كثيراً ما تسبق الإعلانات اللبنانية الاتفاق النهائي للإدارات الأمريكية أو التزام الناقل. هذا الماضي يفسر الشك الحالي. لا يثبت أن مبادرة (دونالد ترامب) ستفشل بدورها لكنها تتطلب تمييزاً بين ثلاث مراحل رفع الحظر، والتصديق على شروط السلامة، ثم إقناع شركة لفتح الطريق. وحتى الآن، لم يتم الوفاء بهذه الشروط الثلاثة في وقت واحد منذ عام 1985.

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غير أنه بالنسبة للبنان، سيكون للصلة المباشرة نطاق حقيقي. من شأنه أن يقلل وقت السفر لجزء من الشتات ويسهل التبادلات الاقتصادية ويعزز رمزيا عودة البلد إلى الشبكات الدولية. كما يمكن أن تدعم السياحة والاستثمار والشحن ذي القيمة المضافة العالية. ولكن هذه الاستحقاقات تتطلب خدمات منتظمة وموثوقة ومضمونة على مدى عدة سنوات. ومن شأن الخط المفتوح ثم يعلق بعد بضعة أسابيع أن يؤدي أساساً إلى أثر في الاتصالات. ولذلك سيتعين على الحكومة اللبنانية العمل على الجوانب التقنية بدلا من مضاعفة الإعلانات. وسيتعين عليها أن تتعاون مع عمليات التفتيش التي تقوم بها الولايات المتحدة، وأن تنشر تحسينات في المطار، وأن تستجيب لشواغل الوصول، وأن تكفل استمرارية تصريف الأعمال. ويجب على واشنطن، من جانبها، أن تنسق القرار الرئاسي، ورأي وزارة الخارجية، وقواعد السلطات الجوية. ولن تكون المعلومات الحاسمة التالية وعوداً جديداً، بل اسم الناقل، وتاريخ وتواتر وافتتاح التحفظات فعلياً.