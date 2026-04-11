السلام المحتمل – حقوق الدولة المتنازع عليها

هناك كلمات نكررها حتى نفرغها من معناها السلام جزء منه ونحن نحتج بها في المؤتمرات، ونوقّع عليها في اتفاقات، ونعلنها في بلاغات، كما لو كانت لغة خاضعة للرقابة، من فن دبلوماسي مُنفذ جيدا. ولكن السلام ليس صيغة ولا أمنية. إنه هيكل وهو يقوم على واقع بسيط وتقريبي وحشي: يجب أن يكون الشخص قادرا على التحكم في العنف.

بدون ذلك، ليس هناك سلام. There is only one precarious suspension of the conflict.

إن لبنان، اليوم، على وجه الدقة في هذا النسيج غير المستقر الذي لا تزال فيه الكلمات موجودة، ولكن حيثما حلت الهياكل التي تعطيها معنى ببطء. وهو يتكلم كدولة، وهو معترف به كدولة، ولكنه لم يعد يتصرف على هذا النحو. ولم تختفي سيادتها، بل أصبحت مجزأة. وهو يعمم بين المؤسسات الرسمية والسلطات الموازية بين القانون المعلن والقوة الفعالة.

وفي هذا الحيز المتصدع، يصبح السؤال أمرا لا مفر منه: كيف يمكن لدولة لا تتحكم في استخدام القوة على أراضيها أن تضمن السلام لدولة أخرى؟

والإجابة، مهما كانت غير مريحة، تفرض نفسها: لا يمكن.

إن السلام، في شكله الأكثر تحديدا، ليس سوى وعد موثوق بعدم العنف. ووعد بالقيمة فقط إذا كان مدعوما بقدرة حقيقية إن الازدهار دون أن يكون قادرا على فرضه هو نقل المشكلة، وليس حلها. هو يُستبدلُ a خطاب مَع a حقيقة.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن المسألة ليست أخلاقية ولا بلاغية. إنها استراتيجية من يتحكم بالحدود؟ من يقرر الحرب؟ من يستطيع منع وقوع حادث محلي من أن يصبح مشعلا إقليميا؟ وإذا لم يكن لهذه الأسئلة إجابة واحدة، فلا يوجد ضمان. The doubt becomes structural, and with it a logical of permanent distrust.

ولكن هذه النظرة الخارجية، مهما كانت صعبة، لا تعكس إلا حقيقة داخلية أعمق. إن لبنان لا يعاني من عجز في الطاقة فحسب. إنه يعاني من انهيار القرار It is crossed by several security logicals, several perceptions of danger, several implicit command centres. ولا يتقاسم العنف. إنّها تتمركز، أو أنّها تتفرق.

وعندما يتفرق، ينتج عدم يقين دائم.

In such a system, the state becomes paradoxically responsible for what it does not control and powerless in the face of what is charged to it. إنها تحمل العواقب دون أن تحمل الأسباب هو مطلوب لضمان ما لا يتحكم به وهذا هو التناقض الجوهري الذي يحول دون تحقيق سلام دائم.

كان يعتقد منذ وقت طويل أن هذا التوازن يمكن أن يستمر. أن تعايش القوى الموازية يمكن أن يؤدي إلى شكل من الاستقرار من خلال الإقناع المتبادل. ولكن هذا التوازن هو وهم هش. وهو لا يقوم على الملاءمة الحقيقية، بل على عدم وجود حدث رئيسي. يكفي أن يكون هناك تسلسل غير متوقع للهيكل بأكمله

السلام، ثم، يكشف ما هو حقا: ليس دولة مكتسبة، ولكن احتوت على التوتر.

وفي مواجهة هذا، لا يكفي التعليق. يجب أن نتحول ويبدأ أي تحول بصدق يجب على لبنان أن يقول لنفسه: لا تنجو أي دولة على المدى الطويل دون احتكار القوة على أراضيها. وهذا المبدأ، الذي صاغه ماكس ويبر بصرامة، ليس نظرية أكاديمية. إنه قانون تاريخي

ولكن هذه الحقيقة، لكي تصبح فعالة، يجب أن تترجم إلى مسار.

ولا يمكن أن يكون استئناف السيادة اللبنانية شعارا. ويجب أن تصبح عملية منظمة، وميكانيكيا تدريجيا، وهيكلا كاملا يربط بين صنع القرار السياسي، والقدرة العسكرية، ومراقبة الأراضي، ومراقبة التدفق. لأن الأسلحة ليست معزولة وهي توزع بالنقود والسلع والرجال والشبكات.

لإستعادة الأسلحة هو أن نسيطر على كل هذا في الحال

This begins with a clear doctrinal statement: there is only one armed legitimacy on Lebanese territory, that of the State. وما دام ذلك غير واضح، فإن أي إصلاح ما زال معلقا. ولكن هذا البيان لا يمكن أن يظل رمزيا. ويجب أن تعقبها عملية سياسية قادرة على الاندماج التدريجي للحقائق القائمة في منطق يتجاوز الحدود. الأسلحة لا تختفي بموجب مرسوم. ويجب أن تستوعبها الدولة، وتتحول من سلطة موازية إلى سلطة عامة.

ولكن لا يمكن نزع السلاح بدون مصداقية.

ولذلك يجب على الدولة أن تعيد في الوقت نفسه بناء قدرتها على الحماية. جيش قوي، قوات أمن فعالة، ذكاء إقليمي متماسك، وجود حقيقي في جميع أنحاء الإقليم. السيادة ليست إعلاناً وهي ممارسة يومية للضوابط، والأوامر، والحدود الخاضعة للمراقبة، والقوانين القسرية.

وهذا هو المكان الذي يبدأ فيه البعد الأكثر تحديدا وحسما: السيطرة الكاملة على التدفق.

مراقبة الحدود البرية أولا، ليس فقط عند نقاط رسمية، بل أيضا على الممرات غير الرسمية التي تشكل الهيكل الخفي لحركة المرور. الأمر لا يتعلق فقط بنشر الرجال، بل يتعلق بخلق مراقبة متواصلة ومتنقلة وذكية

مراقبة الموانئ والمطارات بعد ذلك، لأن أي اقتصاد حربي يمر عبر اللوجستيات. كل حاوية وكل شحنة كل رحلة يجب أن تكون في منطق التعقب وتحليل المخاطر ويصبح نظام جمركي حديث ورقمي ومراجع ومتصل بالاستخبارات أداة للسيادة.

والمراقبة البحرية والجوية أيضا، لأن السيادة لا تتوقف عند الحدود المرئية. ويشمل المجال الجوي، والمياه الإقليمية، والتدفقات غير المرئية التي تتجاوز الأجهزة التقليدية.

ولكن القلب الحقيقي للنظام في مكان آخر: فهو مالي.

لأنه لا يوجد هيكل مسلح بدون تمويل. ومن ثم فإن استئناف السيادة يعني مراقبة سريعة ودقيقة وقانونية للتدفقات المالية. ويجب أن يكون كل نقل، وكل قناة تمويل، قادرا على تحليل كل هيكل غامض، وربطه، وفهمه. ويتطلب ذلك قدرة استخبارية متقدمة قادرة على إقامة صلات فورية بين فرد وشبكة ومعاملة وتنظيم.

In this context, a mechanism for the temporary freeze of suspicious flows must exist, legally framed, controlled and traceable. عدم التعسف، بل السماح للدولة بالمقاطعة فوراً ما يهدد سيادتها، وقت التحقق من طبيعتها.

لاسترجاع الأسلحة هو استعادة المال والطرق والموانئ والحدود والمعلومات

وهذا التحول له تكلفة. وهو يتطلب موارد وهياكل أساسية وتكنولوجيا وتدريبا ونظم معلومات وقدرات بشرية. ومن شأن وجود برنامج للانتكاس السيادي ذي مصداقية أن يتراوح واقعيا من مئات الملايين من الدولارات على مدى بضع سنوات. ليس كنفقة، بل كإستثمار وجودي.

فالسيادة هي أول مصدر للدولة.

ولا يمكن للبنان أن يبذل هذا الجهد بمفرده. وينبغي لها أن تستفيد من شركائها الدوليين، سواء كانوا الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الهيئات المتخصصة القادرة على توفير الخبرة والتمويل والدعم. ولكن هذه المعونة لن تكون منطقية إلا إذا كانت جزءا من إرادة لبنانية واضحة.

وهذا هو السبب في أن إنشاء صندوق سيادي مخصص للأمن والسيادة هو ضرورة استراتيجية. إنشاء صندوق يشرف عليه بصرامة ويخضع للمراجعة ويتسم بالشفافية ويقصد به حصرا تمويل قدرات مراقبة الحدود والجمارك والاستخبارات والهياكل الأساسية الحيوية. أداة تحول المعونة الخارجية إلى قدرة داخلية.

والسيادة ليست في جوهرها تفويض. إنها تعيد البناء

لكن لا يوجد هيكل تقني سيبقى بدون قاعدة أعمق ويجب على لبنان أن يعيد تعريف معنى الحماية ذاته. وما دامت بعض أجزاء المجتمع ترى أن أمنها يعتمد على قوة خارج الدولة، فإن السيادة ستظل غير كاملة. ولذلك يجب إعادة بناء الميثاق. ميثاق تصبح فيه الدولة الضامن النهائي للجميع.

هذا هو المكان الذي تم فيه التلاعب الحقيقي.

ولم تعد المسألة عسكرية فحسب، ولا أمنية، بل سياسية. إنه موجود وهو يتطرق إلى التعريف ذاته لما هو لبنان: فضاء عبرته قوى متنافسة، أو أمة سياسية قادرة على تحمل مصيرها.

وعندئذ فقط يمكن أن يغير السلام طبيعته.

ولن يكون هذا وعدا هشا للعالم الخارجي، بل حقيقة داخلية موحدة. ولن يعتمد ذلك بعد الآن على ضبط النفس لدى الجهات الفاعلة، بل على قدرة الدولة. ولن يكون ذلك بعد الآن عدم يقين منظما، بل استقرارا مبنيا.

إن السلام لا يعتمد على ما يقوله لبنان. هذا يعتمد على ما هو عليه

والتاريخ، بلا هوادة، يعترف فقط شيء واحد: الدول التي تسيطر على قوتها.

ولذلك يُطرح السؤال، عارياً، على الفور.

هل يريد لبنان أن يصبح دولة مرة أخرى؟

لأن هذه الإجابة تعتمد على كل شيء ليس السلام على حدودها الجنوبية فحسب، بل بقاءها ككيان سيادي في عالم لا يترك مكانا دائما للمناطق الرمادية.