السوريون المشردون: أزمة بدون أفق

The issue of Syrian internally displaced persons in Lebanon returns to the forefront as the country faces its own internal displacement crisis. إن الحرب في الجنوب، والإضرابات على ضواحي بيروت الجنوبية، وأوامر الإجلاء، وعدم التيقن من وقف إطلاق النار، قد شردت أكثر من مليون لبناني. In this already saturated landscape, the Syrian presence remains an explosive subject. It affects municipalities, schools, clinics, informal employment and rents. كما أنها تغذي التوترات السياسية، حيث أن كل مخيم لبناني يتوخى مخاوفه وحساباته وأولوياته بشأن هذه المسألة. غير أن لبنان لم يعد يكتفي بمناقشة الشعارات. وهي بحاجة إلى إطار واضح، مع سوريا والأمم المتحدة والمانحين، لتنظيم عمليات العودة المحتملة دون إحداث أزمة إنسانية جديدة.

وتلخص الأرقام نفسها التعقيد. The Lebanese Government still estimates that there are between 1.3 and 1.5 million Syrians, while UNHCR registers have a much smaller number of registered refugees. وفي 31 آذار/مارس 2026، أشارت بوابة عمليات المفوضية إلى أن نحو 000 490 لاجئ مسجل، موزعين أساسا بين البقاع والشمال وبيروت – مونت – ليبانون والجنوب. ويعزى هذا الفرق إلى تعليق عمليات التسجيل الجديدة منذ عام 2015، بسبب عمليات العودة، والمغادرة غير المعلنة، والأشخاص غير المسجلين، والتنقل المستمر بين لبنان وسوريا. كما أنه يغذي عدم الثقة. The Lebanese authorities speak of a massive demographic and economic burden. وتستجيب الوكالات الدولية بأرقام يمكن التحقق منها ولكنها غير كاملة.

Syrian IDPs caught in an expanded Lebanese crisis

وقد غيرت الأزمة الحالية طبيعة المشكلة. وطوال سنوات، عُرضت المسألة السورية كأزمة منفصلة: فقد استنفد البلد المضيف في مواجهة اللاجئين الذين يعيشون منذ عام 2011. ومنذ تصعيد عام 2026، تعرض المشردون داخليا السوريون لأزمة لبنانية أوسع نطاقا. وتبحث الأسر اللبنانية في الجنوب عن مأوى في نفس المدارس، ونفس المباني العامة، ونفس القرى المضيفة وأحيانا نفس أسواق الإيجار التي يعيشها السوريون منذ سنوات. ولم تزد الموارد. لقد تجاوزت الاحتياجات بعضها البعض.

هذا الإفراط يخلق منافسة صامتة. A municipality already housing Syrian families must accommodate displaced Lebanese. A school that received Lebanese and Syrian students can become a reception centre. ويجب على المستوصف الذي يرعى فقراء من السكان أن يعامل الأسر الأكثر إصابة والمرضى المزمنين والمشردة. زيادة الإيجار في المناطق التي تعتبر أكثر أمانا. ويفضّل المالكون في بعض الأحيان الإيجار للأسر القادرة على الدفع بالدولار. فالأضعف، السوري أو اللبناني، يجدون أنفسهم يُعادون إلى مساكن أكثر هشاشة.

ويأتي الخطر السياسي من هذا القرب من البؤس. وعندما تفتقر الموارد، يزداد إغراء الكبش. ويُتهم السوريون بموازنة الأجور أو الخدمات أو الأمن أو المعونة. ويدين اللبنانيون المشردون أحياناً الانطباع بوجود مساعدة دولية أكثر تنظيماً للاجئين السوريين من أنفسهم. ويستجيب السوريون إلى أنهم عاشوا في ظروف غير مستقرة لسنوات، مع فرض قيود وضوابط وطرد النقاط والخوف المستمر من العودة القسرية. هذه الاستياء قد تتعايش وهي ليست أقل خطرا على التماسك الاجتماعي.

البلديات على الخط الأمامي

البلديات هي جزء من الصدمة. ويجب عليهم أن يديروا النفايات، والمياه، والإضاءة، والمأوى، والتوترات في الأحياء، وتصاريح العمل غير الرسمية، والإيجار، والأسواق، والطرق والشكاوى. ولا توجد لدى الكثيرين ميزانيات أو موظفين أو بيانات مستكملة. وغالباً ما يعرف العمد أفضل من الوزارات التي توجد فيها الأسر، التي تكتنفها الاكتظاظ، والتي تفتقر الأحياء إلى المياه أو المدارس التي تتعرض للضغط. لكن ليس لديهم دائماً وسيلة للتصرف وهذا الضعف يحول الوجود السوري إلى مشكلة محلية دائمة.

وفي البقاع، والشمال، وأجزاء من بيروت – مونت – ليبانون، يكون الضغط قديما. وتستضيف المستوطنات غير الرسمية والمساكن غير المكتملة والمزارع والأحياء والمدن الصغيرة السكان السوريين لأكثر من عقد من الزمن. لقد أضافت الحرب في الجنوب طبقة جديدة من الضعف. The municipalities must arbitrate between poor inhabitants, Syrians, displaced Lebanese and host families. وكثيرا ما تفعل ذلك دون إطار وطني واضح. ثم تصبح القرارات محلية وأحياناً تعسفية: القيود المفروضة على التنقل، وتفكيك المخيمات، والضغوط الإدارية، وحظر التجول غير الرسمي، أو رفض التركيب.

ويمكن أن تستجيب هذه التدابير للشواغل الحقيقية. كما يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن. A Syrian family displaced from one camp to another municipality does not disappear. يصبح غير مرئي أكثر. ويفقد العامل دخله. الطفل الذي لا تملك وثائقه مخاطر مغادرة المدرسة. المرأة التي تتجنب التحكم تستسلم أحياناً. ولا يمكن للإدارة البلدية أن تحل محل سياسة وطنية.

المدارس والرعاية والعمل تحت الضغط

ولا تزال المدرسة واحدة من أكثر النقاط حساسية. وقد ظل نظام التعليم اللبناني يعمل منذ وقت طويل بترتيبات مزدوجة لاستيعاب الطلاب السوريين. وقد أضعفت الأزمة المالية هذا النموذج. The war then turned schools into shelters, moved teachers, cut off roads and disrupted dates. In this context, Syrian children are particularly vulnerable to drop out. وهي تجمع أحيانا بين الفقر، والعمل المبكر، والافتقار إلى الوثائق، والصعوبات اللغوية، والبعد عن المؤسسات، والضغط الأسري. ويعاني الأطفال اللبنانيون المشردون الآن من نفس الانهيار.

وهناك تحد آخر هو الصحة. وكثيرا ما يعتمد السوريون على الخدمات المدعومة، والمنظمات غير الحكومية، والعيادات الصحية، والشبكات الإنسانية. وخفضت تخفيضات الميزانية الدولية بعض البرامج. فالمستشفيات اللبنانية، التي أضعفت بالفعل، تطالب بضمانات الدفع. وتؤخر الأسر الفقيرة المشاورات. وأصبح من الأصعب متابعة الأمراض المزمنة والحمل والصحة العقلية ورعاية الأطفال. When displaced Lebanese arrive in the same structures, waiting times increase and tensions increase. النظام لا يفتقر للمال فقط. وهي تفتقر إلى القدرة على التنبؤ.

وتبلور العمالة أخيرا الاتهامات. ويعمل السوريون في كثير من الأحيان في مجالات الزراعة والبناء والخدمات والتسليم والتنظيف والمطاعم والأنشطة اليومية. وهذه القطاعات تتسم بالفعل بطابع غير رسمي، وانخفاض الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية. فاللبنانيين الفقراء يرون هذه القوة العاملة منافسة. ويرى أرباب العمل المرونة. يرى السوريون أحياناً أنها الطريقة الوحيدة للنجاة ولا يمكن أن يكون الحل قمعياً فحسب. والحظر دون دفعات بديلة يؤدي إلى مزيد من انعدام القانون. التثبيت بدون تنظيم يغذي الغضب الاجتماعي وثمة حاجة إلى إطار عمل محدود ومراقَب وشفاف يرتبط بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد.

العودة إلى سوريا، بين الأمل والقيد

وقد أدى سقوط النظام السوري السابق والإعادة السياسية في دمشق إلى إحياء مسألة العودة. وقد غادر لبنان عشرات الآلاف من السوريين، ثم مئات الآلاف من السوريين، منذ موجات العنف الكبرى والتغير السياسي في سوريا. وشُرع في تنفيذ برامج تيسرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لدعم عمليات العودة الطوعية، مع محدودية المساعدة المالية والمشورة والمرور الرسمية وإغلاق الحالات في لبنان. According to UNHCR, the movements of Syrians to Syria stabled in the spring to several thousand people per day at certain passages. هذه الحركة حقيقية. ولا يكفي إغلاق الأزمة.

الكلمة الطوعية حاسمة هنا فالشخص الذي يعود لأن ملجأه في لبنان مهدد، لأنه ليس له دخل، لأنه يخشى الطرد أو لأنه يضرب البلد المضيف لا يكون في نفس الحالة التي تختار فيها أسرة إعادة بناء حياتها في سوريا. وتشير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن حالات العودة أثناء النزاع في لبنان لا تعتبر دائماً طوعية بالمعنى الكامل، حتى عندما تُيسر للتخفيف من المخاطر. ويحمي هذا التمييز مبدأ إنساني أساسي. ويتفادى تحويل الضغط اللبناني إلى عودة قسرية.

ولا تزال الحواجز أمام العودة عديدة. ولا تزال سورية محطمة بأكثر من عقد من الحرب. الجيران تدمر. الخدمات العامة تعمل بشكل سيء. ولا يزال الاقتصاد هشا. وانخفضت المعونة الغذائية في عدة مجالات بسبب نقص التمويل الدولي. Many families do not know whether their home still exists, whether their land is accessible, whether their papers are recognized or whether their safety is guaranteed. ويمكن أن تنجح العودة في بعض المناطق. يمكنهم الفشل في الآخرين. وفي بعض الأحيان تؤدي العودة الفاشلة إلى تحول ثانوي إلى مدينة سورية أخرى أو إلى لبنان مرة أخرى.

البدايات الجديدة لا تحل الموانع القديمة

ومنذ بداية الحرب في لبنان، كانت الممرات إلى سوريا بمثابة طريق طيران. ترك السوريون لبنان للهروب من الضربات. عبر اللبنانيون الحدود ليأخذوا الملجأ وتتردد الأسر المختلطة بين البقاء أو المغادرة إلى سوريا أو الانضمام إلى منطقة لبنانية أخرى. وتشتت فئات التنقل هذه. السوري الذي يأتي تحت القنابل ليس بالضرورة عودة دائمة واللبناني الذي يقضي بضعة أسابيع في سوريا ليس لاجئا بالمعنى التقليدي. والصراع ناتج عن تحركات عاجلة لا تستوعبها الإحصاءات الوطنية.

وقد تؤدي عمليات المغادرة هذه إلى تعقيد التخطيط. وقد تغري السلطات اللبنانية بالتوصل إلى حل. ولكن إذا لم تسمح الظروف السائدة في سوريا بالتسوية المستدامة، فإن الناس سيعودون أو يظلون عالقين في وضع غير مستقر عبر الحدود. وعندئذ سيتعين على الوكالات الدولية أن تتبع الأسر بين بلدين، مع ملفات مغلقة في لبنان، وعدم كفاية الخدمات في سوريا. ولا ينبغي اعتبار العودة خروجا إداريا. يجب أن يُنظر إليها على أنها إعادة إدماج حقيقية.

ويشكل التمويل الدولي عقبة أخرى. وتعاني البرامج الخاصة باللاجئين في لبنان والمجتمعات المحلية المضيفة والعودة إلى سوريا من إجهاد المانحين. وتضاعفت الأولويات العالمية: أوكرانيا، السودان، غزة، إيران، المناخ، الهجرة، الأزمات الغذائية. وقد يرى لبنان انخفاض المعونة مع زيادة الاحتياجات. هذا يخلق أثراً عكسياً ويؤدي انخفاض المعونة المقدمة إلى لبنان إلى زيادة الضغط على العودة. وقلة المعونة في سوريا تجعل من الصعب العودة. وتجد الأسر نفسها واقعة بين عيوبين.

النقاش اللبناني غالباً ما يعلق

وغالباً ما تظل المناقشة اللبنانية بشأن المشردين داخلياً السوريين عالقة بين فائضين. الأول هو إنكار عبء هذا الوجود على بلد يمر بأزمة. لا يوجد حجم للبنان، مع ضعف المؤسسات وانهيار الاقتصاد، يمكن أن يمتص بشكل دائم مثل هذا السكان بدون توتر. وتتعرض البلديات والمدارس والمستشفيات وسوق العمل والهياكل الأساسية لضغوط حقيقية. وهي ليست بالضرورة مسألة عنصرية. وينبغي الاعتراف بعقبة السيادة والقدرة العامة.

التجاوز الثاني هو تطهير السوريين. ولا يؤدي عرضها إلا كعبء أو تهديد أو أداة سياسية إلى محو القصص الفردية: الأسر التي تفر من الحرب، والأطفال الذين يولدون في لبنان، والعمال الفقراء، والنساء العازبات، والمسنين، والمرضى، والشباب دون أفق. This feeds abuse, arbitrary expulsion, violence and discrimination. ولا بد لسياسة جدية أن تجمع الحقائق معا: فلا يمكن للبنان أن يتحمل هذه الأزمة وحدها، ولكن السوريين لا يمكن أن يعاملوا كتلة مخيبة للإرادة.

ولذلك يجب أن يغير الخطاب السياسي سجله. لم يعد كافياً للمطالبة بعودة هائلة. ويجب أن يقال من سيعود إلى الوراء، حيث، مع أي وثائق، ما هو الأمن، وما المساعدة، وما هي المتابعة، وما هي إمكانية اللجوء. ولم يعد يكفي طلب التمويل الدولي. It is necessary to explain how they support municipalities, schools, hospitals, poor Lebanese and refugees at the same time. إن الأزمة السورية في لبنان لا يمكن حلها إما بالتهجير أو بالتخلي عن العمل الإنساني.

نحو إطار ثنائي واضح

والنتيجة الوحيدة الموثوقة هي من خلال إطار ثنائي واضح بين بيروت ودمشق تدعمه الأمم المتحدة والجهات المانحة. This framework should start with a common database that respects rights and protects against abuse. وينبغي لها أن تحدد الأشخاص الذين يرغبون في العودة، ومجالات منشأهم، ووثائقهم، واحتياجاتهم، وظروف سكنهم، والعقبات الأمنية. وينبغي أن ينص على مرورات رسمية، وتقديم مساعدة محدودة وإن كانت يمكن التنبؤ بها، والمتابعة بعد العودة والتنسيق مع السلطات السورية المحلية.

This framework should also protect those who cannot return immediately. وتتطلب الحالات الطبية، والأسر غير الموثقة، والأشخاص المهددين، والأطفال في المدارس، والنساء العازبات، والأشخاص عديمي الجنسية أو المشردين في سوريا إجراءات محددة. ويجب ألا تؤدي العودة المستدامة إلى خلق عائق جديد عن الحقوق. وللبنان مصلحة في عملية منظمة. ومن شأن العودة القسرية أو الفوضوية أن تؤدي إلى الإساءة والعودة والسمعة الدولية السيئة. ولن يقلل من الضغط الطويل الأجل.

ويجب إدماج البلديات اللبنانية في هذا النظام. يعرفون من يعيش على أرضهم كما يجب أن تتلقى دعما مباشرا للخدمات العامة، وإدارة النفايات، والمياه، والمدارس، والعيادات، والإقامة المؤقتة. ولا يمكن التضحية بالطوائف المضيفة باسم حماية اللاجئين. وهذا أحد شروط السلام الاجتماعي. مساعدة السوريين دون مساعدة الفقراء اللبنانيين يغذي الغضب إن مساعدة اللبنانيين باستبعاد السوريين تغذي التهميش. ويجب أن يكون التمويل إقليميا، وليس مجرد فئة.

أزمة بدون أفق إذا لم يتغير شيء

ويواجه المشردون داخليا السوريون في لبنان أزمة بدون أفق لأن الحلول التقليدية الثلاثة لا تزال غير كاملة. ولا يزال جزء كبير من المسؤولين اللبنانيين يرفضون من الناحية السياسية الاندماج المستدام. The massive return remains limited by Syrian conditions, security, documents and economy. وينطوي إعادة التوطين في بلدان ثالثة على عدد قليل جدا من الناس لتغيير التوازن. ونتج عن ذلك إطالة أمدها: no assumed facility, no large-scale organized return or adequate international protection.

هذا يستعمل الجميع. He uses Syrians, who live in wait, poverty and fear of an administrative decision. He used the Lebanese, who saw public services deteriorate and aid spread. وهي تستخدم البلديات التي تدير أزمة وطنية بموارد محلية. وهي تستخدم الجهات المانحة، التي تمول البرامج دون منظور سياسي واضح. كما أنها تستخدم العلاقات بين بيروت ودمشق، لأن ملف العودة لا يزال مليئا بالتاريخ المتناقض، والأمن، وانعدام الثقة، والمصالح.

إن حرب عام 2026 جعلت هذا المأزق أكثر إلحاحا. ولا يمكن للبنان أن يعيد بناء الجنوب، وأن يرحب بمشرديه داخليا، وأن يحيي اقتصاده، وأن يثبّت مؤسساته، مع ترك السؤال السوري غير واضح. ولا يمكن لسوريا أن تطلب العودة دون توفير ضمانات السكن والأمن والخدمات والوثائق. ولا يمكن للمانحين أن يخفضوا المعونة عن طريق الأمل في أن تجد الأسر حلا بمفردها. ولن يكون الاتفاق المفيد المقبل مجرد آلية للإعادة إلى الوطن. وسيتعين أن يكون عقداً مشتركاً للمسؤولية، يُتبع فيه كل عائد، وكل بلدية مدعومة وكل أسرة محمية من تسرب جديد.